Grindeanu vorbește despre schimbarea lui Bolojan: Dacă va fi nevoie, ”lăutarul” va trebui să plece

Blue Monday este considerată „cea mai tristă zi din an". Dar pentru un copil internat pe termen lung în spitalele din România, tristețea nu mai ține de o zi anume. Ține de ritmul spitalului: uși care se închid, vizite care se termină prea repede, proceduri care întrerup orice încercare de normalitate. Iar izolarea nu e …