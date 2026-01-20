EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog pentru radiologia dentară pentru decontare de la stat, deși medici stomatologi au această competență
G4Media, 20 ianuarie 2026 06:10
O sursă din sistemul de stomatologie a explicat pentru G4Media cum este afectat acest domeniu de obligația ca serviciile de radiologie dentară să fie efectuate doar în prezența unui medic radiolog pentru a fi decontate din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate, deși radiologia dentară este inclusă în curriculumul universitar al stomatologilor, care practică efectiv […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
06:50
Protest amplu împotriva Mercosur, la Bruxelles, înainte de votul crucial din Parlamentul European / Agricultorii din UE se opun acordului care elimină taxele vamale pentru piețele din America Latină / Principalele controverse # G4Media
Un protest amplu împotriva Mercosur este anunțat marți, la Bruxelles, înainte de votul crucial din Parlamentul European, de miercuri, care poate bloca acordul comercial cu America Latină. Agricultorii din UE se opun acordului care elimină taxele vamale pentru piețele din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia. La protest s-au alăturat 200 de fermieri români care […] © G4Media.ro.
Acum o oră
06:10
06:10
Platforma socială Threads, deținută de Meta, a ajuns să înregistreze mai multă utilizare zilnică pe dispozitive mobile decât rețeaua X (fosta Twitter), controlată de Elon Musk, potrivit unui nou raport publicat de firma de intelligence de piață Similarweb citat de Mediafax. Datele arată că, la data de 7 ianuarie 2026, Threads a atins 141,5 milioane […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
05:30
ISE: Un cunoscut restaurant grecesc din Constanța a fost închis și amendat de Protecția Consumatorilor, din cauza gândacilor și a mizeriei # G4Media
Un cunoscut restaurant grecesc din Constanța a fost închis și amendat, luni, de Protecția Consumatorilor, din cauza gândacilor și a spațiilor neigienizate, transmite Info Sud-Est. Este vorba de Souvlaki Bar, unul din cele mai cunoscute restaurante cu specific grecesc, din centrul orașului, care a fost închis temporar și a primit două avertismente și amenzi în […] © G4Media.ro.
05:20
Ibuprofenul, unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru durere și inflamație, ar putea avea un rol neașteptat în prevenirea cancerului, arată cercetările recente # G4Media
Ibuprofenul, unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru durere și inflamație, ar putea avea un rol neașteptat în prevenirea cancerului, potrivit unor cercetări recente, transmite Mediafax. Deși este cunoscut ca un analgezic banal, oamenii de știință analizează tot mai atent legătura dintre ibuprofen și cancer, în contextul relației strânse dintre inflamație și dezvoltarea tumorilor, scrie […] © G4Media.ro.
05:00
Compania aeriană germană Lufthansa îşi va suspenda zborurile „către şi dinspre Teheran până pe 29 martie inclusiv”, a indicat luni pentru AFP o purtătoare de cuvânt a companiei, transmite Agerpres. Compania aeriană anunţase miercuri că va ocoli spaţiul aerian iranian şi irakian până la noi ordine, dar purtătoarea de cuvânt a precizat că „un coridor […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:20
Prim ministrul Franței, Sebastien Lecornu, angajează responsabilitatea guvernului său asupra proiectul de buget pe 2026. Opozițiile de extremă dreapta și stânga anunță moțiuni de cenzură # G4Media
Premierul Lecornu a declarat luni că se vede nevoit “cu regret și amărăciune” să recurgă la articolul 49 alineat 3 al Constituției pentru a adopta fără dezbatere proiectul legii bugetului pe anul 2026, care era dezbătut în Adunarea Națională de aproape trei luni. Când dezbaterile se apropiau de sfârșit, a devenit clar că guvernul minoritar al […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:40
Daniel Constantin primește un post de la PNL / E propus să preia șefia Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior / Liberalul a trecut prin ALDE, PC și Pro România și a fost partener politic al lui Victor Ponta și Dan Voiculescu # G4Media
Biroul Politic Național al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin să fie propus pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, iar Adrian Zvîncă – președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Daniel Constantin are 47 de ani și a fost ministru al Agriculturii și ministru al Mediului, […] © G4Media.ro.
22:20
Iulian Păun, deputatul minorității rome: ”Nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor” / „Romii nu au acte legale pe case și terenuri, iar canalizarea, asfaltul și iluminatul public lipsesc cu desăvârșire” # G4Media
Reprezentantul romilor susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români, anunță Mediafax. Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa” a anunțat că luni a participat la ședința Coaliției de Guvernare pentru a atrage atenția asupra problemelor romilor din România […] © G4Media.ro.
22:00
O familie de sibieni deține peste 100 de proprietăți în SUA / Ce spun despre situația din SUA: ”Nu există motive reale de îngrijorare, cel puțin în acest moment” # G4Media
Adela și Horațiu Wesser sunt doi sibieni care, spun ei, au reușit să trăiască ”visul american” plecând de la aproape zero. Dețin acum peste 100 de proprități în Statele Unite, cei doi activând pe piața imobiliară de mai mulți ani, scrie Turnul Sfatului. A sărbătorit recent achiziția unui bloc și mărturisește că în ciuda faptului […] © G4Media.ro.
22:00
Biologii austrieci susțin că au dovedit că vacile sunt capabile să folosească unelte: Veronika apucă cu dinții mătura și se scarpină cu ea # G4Media
Comportamentul destul de neobişnuit al unei vaci din Austria, pe nume Veronika, a stârnit interesul unor biologi austrieci, care au declarat că au dovedit ştiinţific, în premieră, că aceste animale domestice pot folosi unelte cu un anumit scop, transmite Agerpres. Veronika obişnuieşte să apuce cu dinţii obiecte lungi, cum ar fi o mătură, pe care […] © G4Media.ro.
22:00
Actorul Matt Damon spune că Netflix vrea ca filmele să repete intriga de trei sau patru ori în dialog, deoarece spectatorii sunt „pe telefoane” # G4Media
Actorii Matt Damon și Ben Affleck au apărut recent în emisiunea „Joe Rogan Experience” pentru a promova noul lor film Netflix, „The Rip”, iar cei doi și-au împărtășit părerile despre modul în care platforma de streaming schimbă felul în care sunt realizate filmele, scrie Variety. Damon a subliniat că, deoarece spectatorii acordă un „nivel de […] © G4Media.ro.
21:40
Anchetatorii au găsit o îmbinare ruptă pe șinele de la locul accidentului feroviar din Spania, potrivit unei surse Reuters # G4Media
Experții care investighează cauza deraierii de duminică a unui tren de mare viteză în Spania, în care au murit cel puțin 40 de persoane, au descoperit o îmbinare ruptă pe șine, potrivit unei surse informate cu privire la investigațiile inițiale privind dezastrul, transmite Reuters. Vagoanele deraiate s-au ciocnit cu un tren care venea din sens […] © G4Media.ro.
21:30
Sunt şanse reduse ca autostrada A1 București-Nădlac să fie finalizată până în 2030, conform ultimului raport publicat de Curtea de Conturi Europeană # G4Media
Curtea de Conturi Europeană (ECA) a publicat luni un raport dedicat infrastructurii de transport a UE, în care prezintă şi cazul autostrăzii A1 din România, cu o lungime 582 km, între Bucureşti şi Nădlac, destinată transportului de persoane şi mărfuri pe coridorul Rin – Dunăre. Auditorii au constat că „este foarte puţin probabil ca A1 […] © G4Media.ro.
21:30
PNL își asumă reforma administrației / Guvernul își asumă răspunderea pe 29 ianuarie pentru proiectul care vizează reducerea cheltuielilor de personal cu 10% și pentru pachetul de relansare economică # G4Media
Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, 19 ianuarie 2026. Premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, a prezentat pachetul de reformă a administrației centrale și locale și calendarul bugetului pe 2026, anunță partidul într-un comunicat de presă. Guvernul va angaja răspunderea în Parlament pe 29 ianuarie pentru proiectul de reformă (inclusiv reducerea cu 10% […] © G4Media.ro.
21:20
Compania rusă Gazprom Neft a acceptat să vândă participația pe care o deține la rafinăria sârbă NIS către compania maghiară MOL # G4Media
Compania rusă Gazprom Neft a ajuns la un acord provizoriu pentru a vinde participația majoritară în rafinăria sârbă NIS către compania maghiară MOL, a declarat luni ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, scrie Reuters. Ea a spus că Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, care a impus sancțiuni asupra […] © G4Media.ro.
21:10
O familie de români a reluat de la primărie singurul bar dintr-o localitate cu 56 de locuitori din Spania / Gătesc tapas și paella, dar și mâncare românească # G4Media
Doi copii, unul de șapte ani și altul de un an și jumătate, au început să alerge din nou în fiecare zi pe străzile din Tronchón, un mic sat între Zaragosa și Valencia, în munți. Sunt copiii lui Mihai și Roxana Costea, un cuplu tânăr care locuiește de câteva luni în localitate, unde s-au mutat […] © G4Media.ro.
21:00
Groenlanda este o problemă între Danemarca şi SUA, consideră Ungaria / Budapesta nu va susține la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect # G4Media
Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE, citate de Agerpres.„Noi considerăm că este vorba despre o chestiune bilaterală (între Danemarca şi […] © G4Media.ro.
21:00
Ger năprasnic la Zoo Bucov: leii au pardoseală încălzită, maimuțele beau ceai cald / ”Alimentația a fost îmbogățită, primesc și ouă în această perioadă” # G4Media
Temperaturile extrem de scăzute din ultima perioadă, geroase, cu multe grade cu minus pe timpul nopții, afectează nu doar oamenii, ci și animalele. Din acest motiv, la Grădina Zoologică de la Bucov, de lângă Ploiești, au fost luate măsuri speciale pentru protejarea viețuitoarelor, anunță Observatorul Prahovean. Animalele exotice, protejate de gerul extrem Adăposturile închise sunt […] © G4Media.ro.
21:00
Românii își mențin poziția fruntașă printre infractorii din UE la Londra (Exclusiv RFI România) # G4Media
Numărul infracțiunilor comise de cetățenii români, condamnate în anul 2025 de instanțe judecătorești din Londra s-a cifrat 1.853, din totalul de 8.355 (22,17%) comise de cetățenii celor 27 de state UE, potrivit datelor obținute în exclusivitate de RFI România de la National Police Chiefs’ Council (NPCC, Consiliul Național al Șefilor de Poliție). Pe locul 2 […] © G4Media.ro.
20:50
În a doua parte a lunii februarie, bugetul pe 2026 va intra în dezbatere şi la vot în Parlament, susține ministrul Nazare # G4Media
Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, iar în a doua parte a lunii va intra în dezbatere şi la vot în Parlament, a anunţat luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres. „Am agreat azi, alături de colegii din coaliţia de guvernare, un calendar […] © G4Media.ro.
20:40
„The Prodigy” a confirmat că va participa la un festival din Ghimbav, în Brașov / ”Prezența lor la Rockstadt Extreme Fest este una dintre puținele apariții în regiune” # G4Media
Rockstadt Extreme Fest anunță The Prodigy ca headliner principal pentru ediția din 2026, anunță BizBrașov. „Prezența lor la Rockstadt Extreme Fest este una dintre puținele apariții în regiune, promițând un eveniment așteptat de fani din întreaga Europă. Aducerea The Prodigy la Rockstadt Extreme Fest confirmă ambiția organizatorilor de a poziționa festivalul alături de marile evenimente […] © G4Media.ro.
20:40
Senatorul Paul-Ciprian Pintea, fost membru POT, condamnat definitiv a doua oară cu suspendare pentru conducerea mașinii fără permis / Curtea Supremă a respins apelurile # G4Media
Senatorul Paul-Ciprian Pintea, fost membru POT, a fost condamnat definitiv, luni, la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea mașinii fără permis, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins atât apelul făcut de Pintea, cât și cel făcut de parchet. La mijlocul lunii iunie 2025, Înalta Curte de […] © G4Media.ro.
20:40
Invitată de SUA la Consiliul de Pace, Franța „nu intenționează să dea un răspuns favorabil” în acest moment, anunță anturajul lui Macron # G4Media
La fel ca președintele rus, Vladimir Putin, regele Iordaniei, Abdallah al II-lea, sau premierul italian, Giorgia Meloni, președintele Emmanuel Macron a fost invitat, în calitate de președinte al Franței, să se alăture consiliului de pace lansat la inițiativa lui Donald Trump în cadrul planului american de a pune capăt războiului purtat de Israel în Gaza. […] © G4Media.ro.
20:20
Consumul de energie, nou record în ultimii patru ani, iar cel de gaze a depășit „praguri psihologice”, afirmă ministrul Ivan: „Resursele actuale pot acoperi necesarul” # G4Media
Resursele actuale de energie și gaze naturale, din producție, depozite și importuri, pot acoperi necesarul ridicat de consum din aceste zile geroase, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan, luni, la finalul unei ședințe a Comandamentului Energetic Național, notează Mediafax. Românii au consumat în aceste zile cu temperaturi foarte scăzute mai multă energie decât în […] © G4Media.ro.
20:20
Comisia electorală din Kosovo a cerut ca toate buletinele de vot de la alegerile anticipate din decembrie să fie renumărate, iar parchetul a deschis o anchetă penală # G4Media
Comisia electorală din Kosovo (CEC) a ordonat luni renumărarea completă a buletinelor de vot de la alegerile legislative anticipate din decembrie 2025, după ce a constatat nereguli în urma unei verificări parţiale, transmite AFP, citată de Agerpres.Totodată, parchetul a deschis o anchetă penală.Conform rezultatelor preliminare, alegerile au fost câştigate de partidul Vetëvendosje (VV) al premierului […] © G4Media.ro.
20:10
Un bărbat din Deva și-a ținut tatăl decedat din anul 2023 într-o cameră din casă / Sesizarea a fost făcută de nepotul decedatului # G4Media
Osemintele unui bărbat de 79 de ani, decedat în 2023, au fost descoperite de polițiști într-un pat din casa din Deva în care locuia cu fiul său, anunță Agerpres. Polițiștii au început investigaţia după ce nepotul bătrânului a sesizat, prin numărul de urgenţă 112, că tatăl şi bunicul său nu au mai fost văzuţi de […] © G4Media.ro.
19:50
Rareș Bogdan acuză conducerea PNL: Primarii liberali care s-au plâns au primit vizite de la corpurile de control / ”Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul” # G4Media
Ședință cu scandal, luni seara, la PNL. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi, anunță Mediafax. „Nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal, unde trebuie să existe libertatea de expresie”, […] © G4Media.ro.
19:50
Într-un discurs istoric adresat națiunii, președintele Rumen Radev a anunțat că își va depune demisia din funcție în fața Curții Constituționale pentru a putea participa la alegerile care urmează, transmite Novinite.com. De mai multe săptămâni, au circulat speculații privind o posibilă demisie a președintelui și planurile sale de a conduce un proiect politic în alegeri. […] © G4Media.ro.
19:50
Creatorul de modă italian Valentino Garavani a încetat din viață, a anunțat luni fundația sa, transmite Reuters. Cunoscut de obicei doar după prenume, Valentino avea 93 de ani și se retrăsese din activitate în 2008. Fondatorul brandului omonim, Valentino a atins culmile haute couture-ului, a creat un imperiu al afacerilor și a introdus o nouă […] © G4Media.ro.
19:30
Fenomen nou pe piața imobiliară a Sibiului: Cumpără apartamente părinții care s-au stabilit aici din alte județe / „Își aduc părinții ca să poată avea grijă de copii” # G4Media
În urmă cu 20 de ani tineri din județele din jurul Sibiului au venit aici pentru locuri de muncă mai bine plătite, scrie Turnul Sfatului. Acum au copii, iar bunicii cumpără locuințe în Sibiu pentru a avea grijă de nepoți, sau pentru a fi mai aproape de copiii lor, susține Robert Iordache, agent imobiliar cu […] © G4Media.ro.
19:20
Compania-mamă a ChatGpt pregătește lansarea primului său dispozitiv hardware în 2026. Ar putea fi un moment de cotitură în AI # G4Media
OpenAI este pe cale să-și prezinte primul dispozitiv hardware în a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni pentru Axios Chris Lehane, șeful departamentului de politici publice al companiei. Informația confirmă în premieră un orizont de timp pentru un proiect despre care CEO-ul Sam Altman vorbește de mai bine de un an. Sam Altman […] © G4Media.ro.
18:50
Editorial dur în Wall Street Journal despre încercarea președintelui Trump de a prelua Groenlanda: o lecție despre cum să transformi aliații SUA în prietenii Chinei # G4Media
Cea mai mare dorință a strategiei ruse din ultimii 75 de ani — divizarea Europei de Vest de Statele Unite și distrugerea alianței NATO — este pe cale să devină realitate. Cauza? Campania agresivă a președintelui Donald Trump de a prelua suveranitatea asupra Groenlandei, ignorând opoziția localnicilor și a Danemarcei, scrie ziarul american de dreapta […] © G4Media.ro.
18:40
Premierul ceh Andrej Babis a descris luni drept legitim planul preşedintelui american Donald Trump de a anexa insula Groenlanda şi a precizat că nu se va alătura sprijinului oferit Danemarcei de mai multe state membre ale UE care susţin rămânerea insulei arctice sub suveranitatea acestei ţări, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres. „Nu o pot […] © G4Media.ro.
18:40
EXCLUSIV Schimbare radicală a sistemului de finanțare a universităților, propusă de Marian Preda, rectorul Universității din București: Locurile bugetate la licență să le fie repartizate direct celor cu cele mai bune rezultate la Bacalaureat, sub formă de voucher. Formăm o piață liberă # G4Media
Rectorul Universității din București propune „schimbarea radicală a sistemului de finanțare” a învățământului universitar. Într-un interviu acordat Edupedu.ro, Marian Preda a avertizat că „întregul sistem de finanțare în învățământul superior este vechi, nesustenabil, generator de mari inechități”. Rectorul a avansat ideea ca din toamna lui 2026 Guvernul să distribuie locurile finanțate de la buget la […] © G4Media.ro.
18:20
Noua capcană energetică: Dependența tot mai mare a Europei de gazul american într-o eră a crizelor transatlantice # G4Media
Gaze naturale lichefiate (GNL) americane trebuiau să fie o alternativă sigură la gazele rusești. Acest lucru nu mai este valabil, având în vedere criza relațiilor transatlantice, scrie Economedia, care citează o analiză Politico. Uniunea Europeană este pe cale să obțină aproape jumătate din gazele sale din Statele Unite până la sfârșitul deceniului, creând o vulnerabilitate […] © G4Media.ro.
18:10
Doru Dragoş Cazan, fostul director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, este noul director general de la „Apele Române” # G4Media
Noul director al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR) este Doru Dragoş Cazan, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă publicat luni. „Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecţie deschisă şi să o ducem până la capăt în deplină transparenţă. […] © G4Media.ro.
18:00
Încep înscrierile pentru Game of Science 2026 / Tinerii cercetători sunt invitați să comunice știința pe înțelesul tuturor # G4Media
Au început înscrierile la Game of Science, un concurs inovator dedicat tinerilor cercetători și studenților pasionați de știință, anunță Asociația Sci Public Forum, organizatorul evenimentului. „Games of Science e un training de comunicare a științei în termeni accesibili publicului larg, urmat de un concurs în cadrul căruia participanții își prezintă temele de cercetare în runde […] © G4Media.ro.
18:00
Femeie atacată în liftul unui bloc din Capitală cu un obiect ascuțit, posibil cuțit, de către fostul concubin / Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale # G4Media
O femeie de 49 de ani a fost atacată duminică, 18 ianuarie, de fostul concubin în liftul unui bloc din București. Agresorul a lovit-o cu un obiect ascuțit în zona picioarelor și spatelui, provocându-i mai multe răni, potrivit surselor G4Media. Pe 18.01.2026, Politia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie în […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:50
SURSE Ce au convenit liderii coaliției: guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe reforma administrației, plus discuții dacă există bani pentru ajutoarele sociale și ajutoarele de stat cerute de PSD # G4Media
Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au convenit luni ca guvernul Bolojan să își angajeze răspunderea pe reforma administrației locale și centrale, au declarat pentru G4Media surse politice. În plus, liderii vor verifica dacă bugetul – grevat de un deficit record în UE provocat de fostul premier PSD Marcel Ciolacu – își permite măsurile cerute de PSD, printre […] © G4Media.ro.
17:50
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, procurorul militar Bogdan Ciprian Pârlog, sancționat disciplinar cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de 3 luni / Înalta Curte a menținut o decizie a secției de procurori a CSM # G4Media
Instanța supremă a respins luni, 19 ianuarie, recursul procurorului militar Bogdan Ciprian Pârlog împotriva unei decizii a secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). CSM a reținut că procurorul militar Bogdan Ciprian Pârlog a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de […] © G4Media.ro.
17:20
Percheziții la locuința primarului liberal dintr-o localitate din Giurgiu și la sediul primăriei / Este suspectat de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor # G4Media
Procurorii DIICOT Giurgiu au efectuat, luni, 19 ianuarie, percheziții la sediul unei instituții și la locuința lui Silviu Cazacu, primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, într-un dosar în care este anchetat pentru pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Luni, 19 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism […] © G4Media.ro.
17:20
Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, specializat în recuperare medicală intensivă după AVC # G4Media
După un accident vascular cerebral (AVC), pacientul are nevoie urgentă de recuperare medicală intensivă, astfel încât celulele nervoase anihilate să poată fi înlocuite rapid și să preia comenzile date organismului. În lupta cu efectele unei asemenea patologii, timpul devine cel mai prețios aliat. Primele zece zile de la producerea unui AVC sunt decisive. Aceasta reprezintă […] © G4Media.ro.
17:00
Poduri de gheaţă formate pe lacuri şi canale au blocat circulația în unele zone din Delta Dunării # G4Media
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) i-a avertizat, luni, pe conducătorii de ambarcaţiuni cu privire la faptul că în unele zone circulaţia este imposibilă, din cauza podurilor de gheaţă formate pe fondul temperaturilor scăzute înregistrate în ultima perioadă, transmite Agerpres. Printre aceste zone se numără complexul lagunar Razim – Sinoe, unde lacurile şi canalele sunt […] © G4Media.ro.
16:50
Reprezentanții Muzeului Luvru au anunțat luni că muzeul se închide pentru a treia oară în decurs de o lună, din cauza unei greve a personalului, scrie Mediafax. Un purtător de cuvânt al celui mai vizitat muzeu din lume a declarat că „Muzeul nu se deschide astăzi”, potrivit France24. Sindicatele fac presiuni pentru mai multe recrutări, […] © G4Media.ro.
16:50
VIDEO EXCLUSIV | „Efectul Pufi”, film inspirat de povestea cățelului regizorului Kiki Cristian Vasilescu și al producătoarei Cristina Iordache / Interviu exclusiv cu actrița Gabriela Marin: „Trebuie să convingem oamenii să nu mai abandoneze” # G4Media
6 februarie este data la care urmează să intre în cinematografe unul dintre cele mai așteptate filme dedicate iubitorilor de căței și nu numai. O comedie spumoasă care spune povestea unui personaj care descoperă cât de mult succes poate avea la doamne cu ajutorul unui necuvântător. Actrița Gabriela Marin, unul dintre personajele centrale ale producției, […] © G4Media.ro.
16:50
Arheologii italieni confirmă descoperirea rămăşiţelor Bazilicii lui Vitruviu, un influent arhitect roman ale cărui principii asupra proporțiilor l-au inspirat pe Leonardo da Vinci # G4Media
Arheologii italieni au confirmat descoperirea rămăşiţelor legendarei bazilici a influentului arhitect roman Vitruviu, o reuşită descrisă de ministrul italian al Culturii drept „Tutankhamonul secolului XXI”, transmite luni agenţia de știri ANSA, citată de Agerpres. Clădirea, proiectată de celebrul arhitect, ale cărui principii legendare asupra proporţiilor au inspirat „Omul Vitruvian”, celebrul desen realizat de Leonardo da […] © G4Media.ro.
16:40
În sezonul 2026 din Formula 1 nu vor mai exista mașini de siguranță Aston Martin, transmite The Race. Mercedes va fi singurul furnizor de mașini Safety Car în Marele Circ. Start în era 2026 din F1: McLaren a pornit motorul Mercedes Final de eră: Aston Martin nu va mai oferi o mașină de Safety Car […] © G4Media.ro.
16:30
Ciprian Ciucu: Preiau personal reforma sistemului de termoficare / Termoenergetica se îndreaptă spre faliment # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că preia personal coordonarea reformei sistemului de termoficare din București, avertizând că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment și riscă să tragă după ea și ELCEN, ceea ce ar putea duce la colapsul întregului sistem, transmite MEDIAFAX. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că preia personal coordonarea […] © G4Media.ro.
16:20
Primăria Arad vrea să ofere transport public gratuit ca răspuns la majorările de taxe și impozite locale # G4Media
Primăria Arad a anunţat, luni, că intenţionează să ofere transport public gratuit în oraş pentru toţi utilizatorii traseelor tramvaielor şi autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe şi impozite locale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţie, „municipiul Arad ar putea deveni primul oraş din România în care transportul public local este […] © G4Media.ro.
