Opriți poluarea! Peste 200 de elevi din Oradea au ieșit în stradă la -8 grade Celsius pentru revendicări ecologiste / Au strigat sloganuri în maghiară și în română

Cariera lui Valentino Garavani este una dintre cele mai coerente și mai influente din istoria modei moderne, o poveste despre disciplină, rafinament și o viziune care a refuzat să se supună capriciilor trecătoare ale tendințelor. Într-o industrie construită pe schimbare rapidă, Valentino a ales constanța stilului și a transformat-o într-o formă de putere. Format la […] © G4Media.ro.
Doamna Lia nu le are cu matematica și nici nu apelează, fie și telefonic, la oameni care se pricep (DOCUMENT) # G4Media
Doamna Lia Savonea nu a înțeles nimic. Nici din expertiza pe care a comandat-o și a transmis-o Curții Constituționale, nici din textul G4Media despre soclul viciat pe care s-a construit această expertiză. O dovedește comunicatul-replică pe care l-a emis luni. Doamnei Savonea i-au plăcut doar concluziile expertizei, pentru că au confirmat prejudecățile care au dus […] © G4Media.ro.
Peste 9.000 de târgumureșeni sunt în executare silită din cauza restanțelor la taxe și impozite / Ei sunt aproape 8% din populația municipiului / ”În cazul în care nu se recuperează sumele, se va proceda la sechestrarea bunurilor” # G4Media
Mai mult de 9.000 de persoane din Târgu Mureș se află în executare silită după ce au strâns datorii la administrația locală, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Ei reprezintă aproape 8% din populația municipiului, dacă ne raportăm cei 116.033 de locuitori, câți apar în statistica referendumului din 2021. 70% dintre […] © G4Media.ro.
Răspunsul Uniunii Europene la tarifele impuse de Trump asupra Groenlandei va fi „neclintit”, a afirmat, marți, Ursula von der Leyen, în contextul în care președintele american și-a reafirmat dorința de a achiziționa insula extinsă de la Danemarca, transmite Euronews. Dacă Donald Trump va aplica tarifele de 10% împotriva a opt țări europene pentru a forța […] © G4Media.ro.
Valentin Naumescu, consilierul lui Nicușor Dan, înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European: Dincolo de schimbările politice profunde din lume, România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene # G4Media
Consilierul pentru afaceri europene al președintelui României spune înaintea reuniunii Consiliului European de joi că majoritatea societății românești susține ferm apartenența la Uniunea Europeană și valorile fundamentale europene. „Ne pregătim pentru participarea Președintelui României la reuniunea extraordinară a Consiliului European de joi, din Belgia. România este o țară europeană, membră a UE de 19 ani. […] © G4Media.ro.
MOTIVARE De ce a fost eliberat din pușcărie Nelu Iordache: Curtea de Apel București nu a ținut cont de deciziile CJUE privind prescripția, ci de deciziile ÎCCJ / Unul dintre judecători, susținător al conducerii CAB # G4Media
Completul de 2 judecători de la Curtea de Apel București – care i-a redus jumătate din pedeapsă omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni și l-a eliberat din penitenciar – nu a ținut cont de deciziile Curții de Justiție a UE privind prescripția, ci […] © G4Media.ro.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Groenlanda nu este o „parte naturală” a Danemarcei, într-o declarație care ar putea alimenta și mai mult dezbaterea din ce în ce mai controversată cu privire la viitorul teritoriului, scrie The Guardian. La o conferință în Rusia, Lavrov a vorbit despre „tendințele de criză” din Occident, […] © G4Media.ro.
Fost prorector al Universității „Dunărea de Jos”, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare cu executare / Decizia nu este definitivă / Este acuzat că ar fi creat un mecanism infracţional de care s-a folosit ca să delapideze 270.000 de lei din banii Universităţii # G4Media
Judecătoria Galați l-a condamnat luni, 19 ianuarie, pe Dragoş Alexandru Opreanu, fost prorector al Universităţii „Dunărea de Jos”, la 5 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru delapidare, fals material în înscrisuri oficiale în varianta agravată, participaţie improprie la infracţiunea de uz de fals, participaţie improprie la infracţiunea de gestiune frauduloasă în varianta […] © G4Media.ro.
Radu Drăgușin se află tot mai aproape de a evolua din nou în Serie A, internaționalul român fiind dorit de AS Roma, transmite Gazzetta dello Sport. Radu Dragușin, dorit de AS Roma Jurnaliștii italieni vorbesc despre intensificarea discuțiilor dintre Roma și Tottenham, actuala echipă a lui Drăgușin. Revenit după o accidentare care l-a ținut luni […] © G4Media.ro.
Așa-numita mișcare looksmaxxing este profund narcisistă, crudă, impregnată de rasism și de o logică de tip darwinism social, afișând fără rezerve o lipsă totală de empatie. După cum sugerează chiar numele, adepții acestei comunități sunt obsedați de perfecționarea aspectului fizic, într-o manieră aproape monomană. În spațiile lor online, își împărtășesc experiențe extreme: de la fracturarea […] © G4Media.ro.
Opriți poluarea! Peste 200 de elevi din Oradea au ieșit în stradă la -8 grade Celsius pentru revendicări ecologiste / Au strigat sloganuri în maghiară și în română # G4Media
Chiar dacă afară erau -8 grade Celsius, mai mulți elevi de liceu din Oradea au ieșit în stradă, marți dimineață, în fața Teatrului orădean, unde au afișat mesaje pro-natură și anti-poluare și și-au prezentat o listă de 12 cereri, anunță Bihoreanul. Majoritatea celor peste 200 de liceeni care au fost prezenți la eveniment sunt elevi […] © G4Media.ro.
Grupul Renault raportează o creștere a vânzărilor cu 3,2% în 2025 / Dacia, aproape de 700.000 de unități vândute # G4Media
Renault a încheiat anul 2025 cu rezultate solide la nivel global, după ce a raportat vânzări totale de 1.628.030 de vehicule, în creștere cu 3,2% față de anul precedent. Evoluția a fost impulsionată în special de segmentul vehiculelor de pasageri, unde livrările au urcat cu 10%, până la aproximativ 1,29 milioane de unități, se arată într-un […] © G4Media.ro.
Republica Moldova nu va mai face parte din CSI. Autoritățile de la Chișinău au demarat procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza afilierii # G4Media
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a precizat că documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare, […] © G4Media.ro.
Băcăuan înştiinţat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului că a decedat, deşi trăieşte: „Sunt un decedat funcţional” # G4Media
Un bărbat din localitatea Valea Seacă a primit un document din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău prin care este înştiinţat că este decedat şi pierde anumite drepturi, deşi este cât se poate de viu, transmite Agerpres. Păţania a fost prezentată chiar de persoana în cauză, Eugen Popa, care […] © G4Media.ro.
Cea mai nouă creşă din Braşov a fost închisă: a cedat instalaţia de apă / Până se vor termina reparațiile și iginizarea, copiii sunt alocați în alte crește / Viceprimar: „Îi rog pe părinţi să stea liniştiţi” # G4Media
Cea mai nouă creşă din Braşov, situată pe strada Camil Petrescu din Tractorul Nou, şi-a închis porţile, temporar, anunță BZB. Anunţul a fost făcut de viceprimarul Braşovului Lucian Patraşcu, acesta precizând că activitatea instituţiei a fost suspendată din cauza unei avarii la instalaţia de apă. „Am decis suspendarea temporară a activităţii imediat ce a fost […] © G4Media.ro.
Primarul Buzăului: Banii care se strâng din taxe şi impozite să ne rămână / Ar trebui să ne intre în buget 10 milioane de euro # G4Media
Primarul Constantin Toma a precizat că în situaţia în care primarii din ţară vor fi consultaţi cu privire la proiectul de buget pe anul 2026, va solicita ca sumele de bani plătite de cetăţeni din taxe şi impozite în plus să revină la bugetele locale, în cazul municipiului Buzău estimând o sumă de 10 milioane […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu a dat dispoziție Poliției Locale să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea # G4Media
Pentru un loc de parcare, Primăria Capitalei încasează din 12 ore, doar două ore, spune primarul Ciprian Ciucu. Acesta a dat dispoziție Poliției Locale să taie amenzi celor care nu plătesc și afirmă că în următoarele luni va „pune lucrurile la punct” pentru că „serviciul de parcări este o glumă”, transmite MEDIAFAX. „În următoarele luni […] © G4Media.ro.
Inima umană îşi poate regenera celulele musculare după un atac de cord, potrivit unui nou studiu # G4Media
Oamenii de ştiinţă din Australia au descoperit în premieră mondială că inima umană îşi poate regenera celulele musculare după un atac de cord, crescând astfel speranţele legate de viitoare tratamente regenerative pentru pacienţii diagnosticaţi cu insuficienţă cardiacă, informează agenţia de presă Xinhua. Studiul, publicat în revista Circulation Research, a dezvăluit că deşi părţi ale inimii […] © G4Media.ro.
Un atac rusesc lasă fără electricitate, apă şi încălzire o parte din Kiev la -12 grade Celsius # G4Media
Un nou atac masiv al forţelor ruse împotriva infrastructurii energetice ucrainene a lăsat marţi o parte din Kiev fără electricitate, apă şi încălzire, în timp ce temperaturile în capitala Ucrainei sunt în jur de -12 grade Celsius, informează agenția de știri EFE. Conform informaţiilor furnizate de primarul capitalei, Vitali Kliciko, şi de şeful administraţiei militare […] © G4Media.ro.
„R. Moldova nu are garanția securității”: În ce condiții autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii cu România # G4Media
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii R. Moldova cu România, după modelul anului 1918, în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele noastre, amenințându-i suveranitatea și integritatea teritorială și punând în pericol viața cetățenilor, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. R. Moldova nu va putea să se „ascundă după […] © G4Media.ro.
Zeci de plaje situate de-a lungul coastei estice a Australiei, inclusiv în Sydney, au fost închise marţi după patru atacuri ale rechinilor produse în ultimele două zile pe fundalul ploilor torenţiale care au tulburat apele şi au creat condiţii care atrag rechinii, informează agenția de știri Reuters. Plajele din apropierea Port Macquarie, un oraş situat […] © G4Media.ro.
China confirmă primirea invitaţiei din partea SUA pentru a participa la „Consiliul pentru Pace” # G4Media
China a confirmat marţi că a primit din partea Statelor Unite o invitaţie de a se alătura Consiliului pentru Pace în Gaza, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, deşi a evitat să clarifice dacă va accepta propunerea sau cui anume i s-ar adresa la nivelul conducerii chineze, informează EFE preluată de Agerpres. La conferinţa de presă […] © G4Media.ro.
Sorana Cîrstea, calificare în turul doi de la Australian Open, după ce a revenit de la 0-1 la seturi # G4Media
Sorana Cîrstea s-a calificat marți în turul al doilea de la Australian Open, după ce a trecut în trei seturi de Eva Lys, ocupantă a locului 39 mondial. La capătul unui meci de două ore și 11 minute, Sorana (41 WTA) a avut câștig de cauză, scor 3-6, 6-4, 6-3. Calificarea în turul al doilea […] © G4Media.ro.
Coridorul Vertical de gaze: Drumul anevoios care ajunge până la Kiev și provocarea de a asigura prețuri competitive la licitația din ianuarie (analiză Energy Mag) # G4Media
Coridorul Vertical se chinuie să-și găsească drumul. Deși a început promițător, și-a pierdut direcția pe parcurs, dar din această lună aspiră la o revenire totală pentru a deveni principala sursă de aprovizionare cu gaze naturale a Ucrainei, potrivit publicației Energy Mag, citată de Rador Radio România. În ciuda reducerilor semnificative ale taxelor de utilizare a […] © G4Media.ro.
Trump susţine că europenii nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că liderii europeni nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Nu cred că vor opune prea multă rezistenţă. Trebuie să o avem”, a declarat el în Florida unui reporter care l-a întrebat ce intenţionează să […] © G4Media.ro.
30 de prostituate au acumulat mii de amenzi neplătite în Arad / În total, suma trece de 3 milioane de lei / Primăria: ”Prostituatele nu plătesc amenzile, deoarece nu au patrimoniu” # G4Media
Primăria Arad are de recuperat aproximativ 3.000.000 de lei din amenzi aplicate în ultimii ani unui număr de 30 de prostituate, însă administraţia locală a constatat că sumele sunt foarte greu de recuperat în instanţă, care de regulă decide ca femeile să presteze muncă în folosul comunităţii, transmite Agerpres. Reprezentanţii Primăriei Arad au transmis că […] © G4Media.ro.
Americanii, și nu străinii, suportă aproape întregul cost al tarifelor SUA, potrivit unui nou studiu care contrazice o afirmație cheie a președintelui Trump și sugerează că acesta ar putea avea o poziție mai slabă într-un nou război comercial cu Europa, potrivit The Wall Street Journal. Trump a afirmat în repetate rânduri că tarifele sale istorice, […] © G4Media.ro.
Noul RedBull RB22 vine cu o surpriză care i-a atras atenția lui Verstappen: „De unde au luat volanul?” # G4Media
Max Verstappen a fost surprins de volanul de pe noul monopost al celor de la RedBull, reacția multiplului campion mondial din Formula 1 viralizându-se pe rețelele de socializare, transmite racingnews365.com. Volanul de pe RB22 l-a surprins pe Max Verstappen RedBull a prezentat săptămâna trecut noul monopost pentru 2026, iar RB22 a suprins prin suprafața lucioasă […] © G4Media.ro.
Atacuri PNL – PSD, faza pe termoficare / Liberalul Birta îi dă replica Liei Olguța Vasilescu, după ce aceasta l-a atacat pe Bolojan: ”La Oradea, „lăutarul” a cântat pe note clare: investiții, fonduri europene, modernizare și sisteme care funcționează” # G4Media
Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, îi răspunde primarului din Craiova, social-democrata Lia Olguța Vasilescu, după ce aceasta l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că acesta ar fi lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice. ”Diferența dintre Oradea și Craiova în ceea ce privește […] © G4Media.ro.
Expert în diplomație: România oarecum se distanțează de partenerii europeni / Cum va răspunde Nicușor Dan la invitația transmisă de administrația Trump privind Consiliul de Pace? # G4Media
Asistăm la o ușoară distanțare a României față de partenerii europeni, iar mișcarea poate reprezenta o greșeală în actualul context internațional. Este ceea ce constată profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Bjola, care a analizat cele mai recente poziționări ale Bucureștiului, relatează Radio France Internationale. În chestiunea Groenlandei, mesajul președintelui este destul de […] © G4Media.ro.
BREAKING Donald Trump: Decizia Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos este o “MARE PROSTIE” # G4Media
Donald Trump a criticat dur Regatul Unit în ultima sa postare pe Truth Social, afirmând că decizia de cedare a Insulelor Chagos către Mauritius este o “MARE PROSTIE”, transmite BBC. Președintele SUA a scris: „În mod șocant, „briliantul” nostru aliat NATO, Regatul Unit, intenționează în prezent să cedeze insula Diego Garcia, locul unei baze militare […] © G4Media.ro.
Honda a prezentat la Tokyo, în cadrul unui eveniment care a avut loc marți, noul motor pentru sezonul 2026 din Formula 1. Producătorul nipon începe în acest an colaborarea cu Aston Martin, iar ambițiile sunt mari: cucerirea titlului mondial din Marele Circ. Ferrari răsuflă ușurată: Datele Cadillac elimină temerile privind noul motor Honda a prezentat […] © G4Media.ro.
Președintele american Donald Trump a declarat luni seara că l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin să se alăture „Consiliului pentru pace”, inițiativa sa menită să reunească zeci de țări cu scopul declarat de a rezolva conflictele internaționale, transmite agenția Reuters. Kremlinul anunțase mai devreme în cursul zilei că Vladimir Putin a fost invitat să […] © G4Media.ro.
2.000 de oameni au ieșit să protesteze împotriva Forumului de la Davos și a lui Trump: ”Un adevărat circ unde oligarhi, autocraţi şi patroni de întreprinderi se amestecă” # G4Media
Ediția de anul acesta a Forumului de la Davos are loc sub sloganul „Un spirit de dialog”. Specialiștii consideră că aceasta este cea mai importantă ediție de când există Forumul, prin miza sa extraordinară. Unii spun chiar că se joacă Europa ca la Ialta, în 1945, transmite Mediafax care citează BBC. Forumul Economic de la […] © G4Media.ro.
Șeful de la IML Iași, condamnat la închisoare cu suspendare după numeroase mite de mii de euro de la șoferi prinși beți / A cerut o pedeapsă blândă pentru că e dependent de „păcănele” # G4Media
Administratorul de la Institutul de Medicină Legală Iași va rămâne cu pedeapsa stabilită de prima instanță, închisoare cu suspendare, anunță Ziarul de Iași. În apel, a încercat să-i impresioneze pe judecători, invocând faptul că dependența de jocuri de noroc, care îl determinase să facă trafic de influență, este o boală. „Și de ce nu ai […] © G4Media.ro.
Trafic alternativ pe centura Lugojului, după ce șoferul unui TIR a fost proiectat prin parbriz și a murit # G4Media
Un accident în care au fost implicate un TIR și două mașini parcate a avut loc marți dimineața pe centura orașului Lugoj, județul Timiș, transmite Mediafax. Șoferul camionului a fost proiectat prin parbriz și a murit. Centrul Infotrafic anunță că, pe Centura municipiului Lugoj, județul Timiș, șoferul unui TIR a pierdut controlul direcției și a […] © G4Media.ro.
Rata natalității din China, la cel mai scăzut nivel în 2025 / Țara se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației / Este al patrulea an consecutiv în care populația a scăzut # G4Media
Populația Chinei a scăzut astfel pentru al patrulea an consecutiv. Anul trecut, China a înregistrat 7,92 milioane de nașteri, reprezentând o rată de 5,63 la 1.000 de locuitori, relatează Le Figaro, citată de Rador Radio România. Rata natalității din China a ajuns anul trecut la cel mai scăzut nivel de când au început înregistrările în […] © G4Media.ro.
Parcursul jucătoarei Jaqueline Cristian de la Australian Open 2026 s-a oprit în runda inaugurală și în proba de dublu. Perechea Cristian / Anna Bondar a fost învinsă în turul întâi de la Melbourne. Jaqueline și Anna au fost eliminate după ce au pierdut meciul jucat împotriva perechii Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova (Marea Britanie / […] © G4Media.ro.
Fuentes, frații Tate și Sneako, surprinși ascultând la volum maxim piesa „Heil Hitler” a lui Kanye într-un club de noapte din Miami Beach / Clubul își cere scuze, primarul se declară ”profund tulburat și dezgustat” # G4Media
Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, a declarat că este „profund tulburat și dezgustat” după ce un videoclip cu influenceri scandând sloganuri naziste într-un club de noapte a devenit viral online, transmite Jerusalem Post. În videoclip, influencerii Andrew Tate, Tristan Tate, Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller pot fi văzuți ascultând la […] © G4Media.ro.
Trump amenință Franța cu tarife de 200% pe vin și șampanie, pe fondul intenției lui Emmanuel Macron de a refuza invitația SUA în „Consiliului pentru Pace” # G4Media
Donald Trump a amenințat luni cu tarife de 200% pentru vinurile și șampaniile din Franța, pe fondul intenției lui Emmanuel Macron de a refuza invitația liderului american de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, transmite Mediafax. Întrebat de un reporter despre faptul că Macron a spus că nu se va alătura „Consiliului pentru Pace”, Trump […] © G4Media.ro.
La Maranello nu a fost liniște în ultima perioadă, temerile privind noul motor producând nopți albe printre inginerii Scuderiei. Cu toate acestea, veștile de moment sunt bune: Cadillac a testat noua unitate de propulsie Ferrari, iar rezultatele sunt unele pozitive. Start în era 2026 din F1: McLaren a pornit motorul Mercedes Cadillac a fost una […] © G4Media.ro.
Pentru Cristi Chivu ziua de marți este una foarte importantă, Interul urmând să întâlnească pe Arsenal în Champions League. Meciul va avea loc pe Giuseppe Meazza de la ora 22:00. Înainte de duelul din această seară, Arsenal este lider în clasamentul la comun din Champions League, cu 18 puncte: victorii pe linie, golaveraj 17-1. De […] © G4Media.ro.
Lecția lui Trump despre cum pot fi transformați aliații Americii în amicii Chinei: Războiul Groenlandei din 2026 – The Wall Street Journal # G4Media
Vreme de mai bine de 75 de ani, cel mai mare vis al strategiei rusești a fost dezbinarea Europei de Vest de SUA și destrămarea NATO. Lucru devenit acum posibil, în contextul în care președintele Trump insistă cu demersul său de a captura Groenlanda indiferent ce ar crede localnicii ori „proprietarul” ei, Danemarca, relatează The […] © G4Media.ro.
METEO: De săptămâna viitoare se încălzește vremea / Vor fi temperaturi peste media din această perioadă # G4Media
Temperaturile medii vor crește peste cele normale de săptămâna viitoare, arată meteorologii în prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026 Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării, iar în rest vor fi apropiate […] © G4Media.ro.
Carambol în Michigan: Peste 100 de mașini implicate într-un un accident în lanț pe o autostradă # G4Media
O puternică furtună de zăpadă alimentată de influența Marilor Lacuri a creat haos pe drumurile din statul Michigan, transmite Mediafax. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol pe o porțiune a autostrăzii I‑196, în apropiere de Grand Rapids. Accidentul a avut loc luni dimineață, la sud‑vest de Grand Rapids. Poliția statului Michigan a […] © G4Media.ro.
OPINIE: „Partidul antisemit AUR din România va bate la ușa Washingtonului. Nu-i lăsați să intre” (The Algemeiner) # G4Media
O opinie publicată de The Algemeiner și semnat de Andrew Baker, director pentru Afaceri Internaționale Evreiești al American Jewish Committee (AJC), avertizează că liderul AUR, George Simion, intenționează să solicite întâlniri la Washington în această săptămână și cere factorilor de decizie din SUA să transmită un mesaj „clar și critic”, condiționând orice dialog de reforme […] © G4Media.ro.
Kelemen Hunor susține că doar liberalii ştiu de comitetul privind reforma în justiţie / ”Dominic Fritz a zis că el nu ştie, că nu a fost informat. Nici colegii din PSD, nici noi nu ştim nimic” # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că nu ştie despre un comitet pentru reforma în justiţie, în aceeaşi situaţie fiind şi liderii PSD şi USR, transmite Agerpres. Întrebat la Euronews România dacă există un calendar privind comitetul de la nivelul Guvernului pentru discutarea unor reforme în justiţie, respectiv a legilor justiţiei, liderul UDMR […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu îi ia apărarea ministrului Justiției: ”Radu Marinescu a respectat legea în vigoare atunci când şi-a ţinut doctoratul” / Ştim foarte bine ce s-a întâmplat şi de ce e acest atac” # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, are în continuare toată susţinerea din partea partidului, iar în cazul în care se va dovedi că acesta nu a respectat legea la prezentarea doctoratului, „această treabă trebuie îndreptată”, transmite Agerpres. Grindeanu a fost întrebat, la România TV, dacă Partidul Social Democrat îl […] © G4Media.ro.
Grindeanu, despre metafora schimbării „lăutarului” lansată de Manda: Dacă va fi nevoie, da / ”Nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi” # G4Media
Sorin Grindeanu a preluat metafora „lăutarului” lansată de Claudiu Manda la adresa premierului și a transmis un avertisment clar în coaliție: dacă guvernul merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică, PSD este gata să „schimbe lăutarul”, anunță Mediafax. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat declarațiile secretarului […] © G4Media.ro.
China, despre Groenlanda: ”SUA să înceteze să mai folosească așa-numita amenințare chineză ca pretext pentru a obține avantaje egoiste” # G4Media
Amenințarea Chinei invocată de Statele Unite în contextul Groenlandei este respinsă ferm de autoritățile de la Beijing, care au avertizat Washingtonul să nu mai folosească acest argument drept pretext pentru acțiuni militare sau strategice în afara granițelor sale, anunță Mediafax, care citează CNN. Declarația a fost făcută luni de Ministerul de Externe al Chinei, după […] © G4Media.ro.
