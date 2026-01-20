Opriți poluarea! Peste 200 de elevi din Oradea au ieșit în stradă la -8 grade Celsius pentru revendicări ecologiste / Au strigat sloganuri în maghiară și în română

07:10

Amenințarea Chinei invocată de Statele Unite în contextul Groenlandei este respinsă ferm de autoritățile de la Beijing, care au avertizat Washingtonul să nu mai folosească acest argument drept pretext pentru acțiuni militare sau strategice în afara granițelor sale, anunță Mediafax, care citează CNN. Declarația a fost făcută luni de Ministerul de Externe al Chinei, după […] © G4Media.ro.