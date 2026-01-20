Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: Dacă va fi nevoie, da

Financial Intelligence, 20 ianuarie 2026 06:40

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat "lăutarul", aluzie […]

Acum o oră
06:40
Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală este o problemă; se formează un blocaj Financial Intelligence
Rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, în condiţiile în care poate avea loc un blocaj, […]
06:40
Kelemen Hunor spune că UDMR, PSD şi USR nu ştiu despre comitetul privind reforma în justiţie Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că nu ştie despre un comitet pentru reforma în justiţie, […]
06:40
Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: Dacă va fi nevoie, da Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat "lăutarul", aluzie […]
06:40
Ameninţările lui Trump cu tarife împotriva Europei, pe fondul disputei privind Groenlanda, reaprind discuţiile despre strategia ”Sell America” Financial Intelligence
Pieţele globale au început săptămâna sub presiune după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relansat ameninţările cu […]
06:30
Kelemen Hunor despre pensiile magistraţilor: Decizia CCR nu se mai poate amâna mult timp Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că decizia Curţii Constituţionale pe legea privind pensiile magistraţilor nu se mai poate […]
Acum 12 ore
21:00
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica au câștigat arbitrajul cu societatea, la Viena Financial Intelligence
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica – Marcu Corneliu Bogdan și Miu Andreea Mihaela – au câștigat arbitrajul […]
21:00
PNL: Daniel Constantin – propus pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior Financial Intelligence
Membrii BPN ai PNL au aprobat două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcții publice: Daniel Constantin pentru […]
20:50
PNL: Se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie; Grup de lucru în privința bugetelor locale și a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local Financial Intelligence
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a întâlnit luni, 19 ianuarie 2026, în prima ședință din acest […]
20:40
Nazare: În a doua parte a lunii februarie, bugetul pe 2026 va intra în dezbatere şi la vot în Parlament Financial Intelligence
Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, […]
20:40
Danemarca şi Groenlanda propun crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda Financial Intelligence
Danemarca şi Groenlanda au propus crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda, a anunţat luni ministrul danez […]
19:50
Creatorul de modă italian Valentino a murit la 93 de ani Financial Intelligence
Legenda modei italiene Valentino Garavani, ale cărui rochii de seară elegante au fost preferate timp de decenii de […]
19:40
Danemarca şi-a anulat participarea la Forumul de la Davos Financial Intelligence
Guvernul danez nu va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care a început luni […]
19:30
Președintele Bulgariei demisionează pentru a candida la alegerile viitoare Financial Intelligence
Într-un discurs istoric adresat națiunii, președintele Rumen Radev a anunțat că va demisiona din funcție în fața Curții […]
19:20
Scrisoarea extraordinară a lui Trump către Norvegia despre Groenlanda Financial Intelligence
Scrisoarea președintelui SUA, Donald Trump, către prim-ministrul Norvegiei, în care cere „controlul complet și total asupra Groenlandei", este […]
19:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează Financial Intelligence
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează – relatează Reuters, potrivit Agerpres. Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev […]
19:10
Kristalina Georgieva (FMI): Tensiunile privind Groenlanda ar putea frâna creşterea economiei mondiale Financial Intelligence
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a declarat luni că este prea devreme pentru a evalua […]
19:10
Preşedintele belarus Lukaşenko, invitat şi el de Trump în “Consiliul de Pace” Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a primit luni din partea omologului său american Donald Trump invitaţia să facă parte […]
19:10
Guvernul îşi angajează răspunderea pe reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD Financial Intelligence
Partidele din coaliţia de guvernare au decis în şedinţa de luni că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe […]
19:00
Rareş Bogdan (PNL): Cer lămuriri conducerii partidului; Nu putem sfida oamenii; Cei care au vorbit au primit vizitele corpurilor de control ale primului ministru sau ale Curţii de Conturi, Financial Intelligence
Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a declarat, luni, că solicită conducerii PNL lămuriri privind strategia partidului pe relaţia cu […]
Acum 24 ore
17:50
Răspunsul european la tarifele vamale ar fi „foarte nechibzuit”, afirmă secretarul Trezoreriei SUA Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei lui Donald Trump a avertizat că răspunsul european la tarifele vamale impuse de președintele SUA ar […]
17:30
Ivan: Am cerut o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru cazane de apă fierbinte, la Craiova şi la Bucureşti Financial Intelligence
Am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi CAF-uri (cazane de apă fierbinte […]
17:00
Ministerul Mediului anunță numirea lui Dragoș Doru Cazan în funcția de director general al ANAR Financial Intelligence
În urma finalizării procedurii de selecție și a deliberărilor împreună cu membrii comisiei de evaluare, ministra mediului, apelor […]
16:30
Accident feroviar în Spania/ MAE confirmă prezenţa a doi români printre persoanele afectate Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează luni că în accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei, au fost […]
16:10
UE a fost invitată de Trump în “Consiliul de Pace”, dar nu este clar dacă va accepta Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat luni că Uniunea Europeană a fost invitată de preşedintele american Donald Trump să se […]
16:10
Ivan: România se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie; 59%, grad de umplere al depozitelor de gaze Financial Intelligence
Suntem într-o situaţie în care consumul de gaz a crescut foarte mult, în această perioadă, dar România se […]
15:30
Raportul privind riscurile globale 2026: Se conturează un peisaj multipolar contestat, în care confruntarea înlocuiește colaborarea, iar încrederea – moneda cooperării – își pierde valoarea; Multilateralismul este în declin Financial Intelligence
Incertitudinea este tema definitorie a perspectivelor riscurilor globale în 2026, potrivit Raportului privind riscurile globale 2026, dat publicității cu […]
15:10
BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an  Financial Intelligence
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 19 ianuarie 2026, a hotărât […]
14:30
Kirill Dmitriev, directorul executiv al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), se va întâlni cu reprezentanții SUA la Davos Financial Intelligence
Trimisul rus Kirill Dmitriev va purta discuții cu delegații americani la Davos, în marja Forumului Economic Mondial (WEF) […]
14:30
Putin primește invitația SUA de a se alătura Consiliului de Pace pentru Gaza — Kremlin Financial Intelligence
Dmitri Peskov a declarat că Moscova studiază în prezent toate detaliile acestei propuneri Președintele rus Vladimir Putin a […]
14:20
Fifor: Suntem captivi într-un dialog al surzilor, cu un premier obsedat de o idee fixă – tăierea cu orice preţ Financial Intelligence
Deputatul PSD Mihai Fifor a subliniat, luni, că nu va mai exista niciun alt pachet de măsuri adoptat […]
14:20
Consiliul Concurenţei a sancţionat participanții la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor cu 14,73 milioane lei Financial Intelligence
Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în […]
14:00
Cristian Sporiș, Raiffeisen Bank: Sistemul bancar este pregătit pentru un val masiv de investiții, în perioada imediat următoare; Va veni momentul în care companiile mari de infrastructură vor trebui să apeleze și la bursă pentru finanțare Financial Intelligence
"Statul se poate gândi la vânzări de pachete suplimentare pe BVB" Sistemul bancar este pregătit pentru un val […]
13:40
Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, la Forumul de la Davos, unde se aşteaptă să se întâlnească cu delegaţia SUA Financial Intelligence
Kirill Dmitriev, emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, se va deplasa săptămâna aceasta în staţiunea elveţiană Davos, […]
13:40
Regatul Unit: Starmer îndeamnă la calm şi unitate în faţa ameninţărilor lui Trump privind Groenlanda Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a îndemnat Regatul Unit să se unească în faţa ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump […]
13:40
FMI şi-a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei mondiale în 2026 în pofida tensiunilor persistente Financial Intelligence
Creşterea economică globală continuă să reziste la tensiunile geopolitice şi comerciale persistente şi se preconizează că va fi […]
13:40
Japonia: Premierul Sanae Takaichi convoacă alegeri anticipate la început de februarie pentru a-şi consolida mandatul Financial Intelligence
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunţat luni că va dizolva camera inferioară a Parlamentului şi va convoca alegeri […]
13:40
România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,6% Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut uşor în luna decembrie, până la 2,3%, iar România […]
13:00
Fostul şef al NATO George Robertson crede că Trump nu va ataca Groenlanda, fiind vorba de o “tactică de negociere” Financial Intelligence
Fostul secretar general al NATO, George Robertson, crede că Statele Unite nu vor ataca militar Groenlanda şi că […]
12:50
Ameninţările lui Donald Trump: UE dispune de “instrumentele” necesare pentru a “pune capăt şantajului” (comisar european) Financial Intelligence
Uniunea Europeană dispune de "instrumentele" necesare pentru a-l descuraja pe preşedintele american Donald Trump de a impune noi […]
12:50
Ce este „bazooka” anti-coerciție a UE pe care ar putea-o folosi împotriva SUA în legătură cu Groenlanda? Financial Intelligence
Instrumentul anti-coerciție al UE, pe care președintele francez Emmanuel Macron a menționat duminică că îl va activa după […]
12:40
FMI avertizează că tarifele și tensiunile geopolitice amenință piețele și creșterea economică globală Financial Intelligence
Fondul avertizează că ruperea legăturilor dintre cele mai puternice națiuni ale lumii ar putea compromite previziunile sale economice […]
12:40
Raiffeisen Bank redevine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București; clienții vor putea accesa BVB, dar și piețele internaționale Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a urat astăzi bun venit, în mod oficial, companiei Raiffeisen Bank ca Participant […]
12:40
Ministrul german al finanțelor îl susține pe Macron în pregătirea „bazooka” comercială a UE împotriva lui Trump Financial Intelligence
Ministrul german al finanțelor susține Franța în ceea ce privește necesitatea unei riposte dure împotriva ultimei încercări a […]
12:30
Japonia: O defecţiune întârzie redeschiderea celei mai mari centrale nucleare din lume Financial Intelligence
O defecţiune tehnică a întârziat repornirea, iniţial aşteptată marţi, a celei mai mari centrale nucleare din lume, situată […]
12:30
Olguţa Vasilescu: Pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înţelegem că nu putem să facem echipă Financial Intelligence
PSD se află într-o procedură de consultare a membrilor săi privind rămânerea sau nu la guvernare, a declarat, […]
12:10
Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii și a schimbărilor legislative, sustenabilitatea a continuat să atragă investiții în 2025, în special în domeniul tehnologiei, și rămâne o prioritate în 2026 pentru companii la nivel global Financial Intelligence
Peste 80% dintre companii folosesc inteligența artificială pentru a implementa măsuri în zona de sustenabilitate În ciuda incertitudinii […]
12:00
Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace, “nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace” Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia […]
11:50
Agricover anunță un nou acord de finanțare cu BSTDB, în valoare de 12 milioane euro, pentru a stimula producția de cereale din România Financial Intelligence
Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea Trade and Development Bank) și Agricover Credit IFN […]
11:20
Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în operarea companiei Rompetrol Energy Financial Intelligence
Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), prin compania Rompetrol Energy, a finalizat recepția lucrărilor la centrala de […]
09:40
Analiștii Erste se așteaptă ca BNR să păstreze rata dobânzii de politică monetară Financial Intelligence
Analiștii Erste Group se așteaptă ca BNR să păstreze rata dobânzii de politică monetară, potrivit unui raport transmis […]
