Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: Dacă va fi nevoie, da
Financial Intelligence, 20 ianuarie 2026 06:40
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat "lăutarul", aluzie […]
Acum o oră
06:40
Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală este o problemă; se formează un blocaj # Financial Intelligence
Rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, în condiţiile în care poate avea loc un blocaj, […]
06:40
Kelemen Hunor spune că UDMR, PSD şi USR nu ştiu despre comitetul privind reforma în justiţie # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că nu ştie despre un comitet pentru reforma în justiţie, […]
06:40
Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: Dacă va fi nevoie, da # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat "lăutarul", aluzie […]
06:40
Ameninţările lui Trump cu tarife împotriva Europei, pe fondul disputei privind Groenlanda, reaprind discuţiile despre strategia ”Sell America” # Financial Intelligence
Pieţele globale au început săptămâna sub presiune după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relansat ameninţările cu […]
06:30
Kelemen Hunor despre pensiile magistraţilor: Decizia CCR nu se mai poate amâna mult timp # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că decizia Curţii Constituţionale pe legea privind pensiile magistraţilor nu se mai poate […]
Acum 12 ore
21:00
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica au câștigat arbitrajul cu societatea, la Viena # Financial Intelligence
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica – Marcu Corneliu Bogdan și Miu Andreea Mihaela – au câștigat arbitrajul […]
21:00
PNL: Daniel Constantin – propus pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior # Financial Intelligence
Membrii BPN ai PNL au aprobat două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcții publice: Daniel Constantin pentru […]
20:50
PNL: Se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie; Grup de lucru în privința bugetelor locale și a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local # Financial Intelligence
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a întâlnit luni, 19 ianuarie 2026, în prima ședință din acest […]
20:40
Nazare: În a doua parte a lunii februarie, bugetul pe 2026 va intra în dezbatere şi la vot în Parlament # Financial Intelligence
Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, […]
20:40
Danemarca şi Groenlanda propun crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda # Financial Intelligence
Danemarca şi Groenlanda au propus crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda, a anunţat luni ministrul danez […]
19:50
Legenda modei italiene Valentino Garavani, ale cărui rochii de seară elegante au fost preferate timp de decenii de […]
19:40
Guvernul danez nu va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care a început luni […]
19:30
Într-un discurs istoric adresat națiunii, președintele Rumen Radev a anunțat că va demisiona din funcție în fața Curții […]
19:20
Scrisoarea președintelui SUA, Donald Trump, către prim-ministrul Norvegiei, în care cere „controlul complet și total asupra Groenlandei", este […]
19:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează – relatează Reuters, potrivit Agerpres. Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev […]
19:10
Kristalina Georgieva (FMI): Tensiunile privind Groenlanda ar putea frâna creşterea economiei mondiale # Financial Intelligence
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a declarat luni că este prea devreme pentru a evalua […]
19:10
Preşedintele belarus Lukaşenko, invitat şi el de Trump în “Consiliul de Pace” # Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a primit luni din partea omologului său american Donald Trump invitaţia să facă parte […]
19:10
Guvernul îşi angajează răspunderea pe reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD # Financial Intelligence
Partidele din coaliţia de guvernare au decis în şedinţa de luni că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe […]
19:00
Rareş Bogdan (PNL): Cer lămuriri conducerii partidului; Nu putem sfida oamenii; Cei care au vorbit au primit vizitele corpurilor de control ale primului ministru sau ale Curţii de Conturi, # Financial Intelligence
Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a declarat, luni, că solicită conducerii PNL lămuriri privind strategia partidului pe relaţia cu […]
Acum 24 ore
17:50
Răspunsul european la tarifele vamale ar fi „foarte nechibzuit”, afirmă secretarul Trezoreriei SUA # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei lui Donald Trump a avertizat că răspunsul european la tarifele vamale impuse de președintele SUA ar […]
17:30
Ivan: Am cerut o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru cazane de apă fierbinte, la Craiova şi la Bucureşti # Financial Intelligence
Am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi CAF-uri (cazane de apă fierbinte […]
17:00
Ministerul Mediului anunță numirea lui Dragoș Doru Cazan în funcția de director general al ANAR # Financial Intelligence
În urma finalizării procedurii de selecție și a deliberărilor împreună cu membrii comisiei de evaluare, ministra mediului, apelor […]
16:30
Accident feroviar în Spania/ MAE confirmă prezenţa a doi români printre persoanele afectate # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează luni că în accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei, au fost […]
16:10
UE a fost invitată de Trump în “Consiliul de Pace”, dar nu este clar dacă va accepta # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat luni că Uniunea Europeană a fost invitată de preşedintele american Donald Trump să se […]
16:10
Ivan: România se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie; 59%, grad de umplere al depozitelor de gaze # Financial Intelligence
Suntem într-o situaţie în care consumul de gaz a crescut foarte mult, în această perioadă, dar România se […]
15:30
Raportul privind riscurile globale 2026: Se conturează un peisaj multipolar contestat, în care confruntarea înlocuiește colaborarea, iar încrederea – moneda cooperării – își pierde valoarea; Multilateralismul este în declin # Financial Intelligence
Incertitudinea este tema definitorie a perspectivelor riscurilor globale în 2026, potrivit Raportului privind riscurile globale 2026, dat publicității cu […]
15:10
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 19 ianuarie 2026, a hotărât […]
14:30
Kirill Dmitriev, directorul executiv al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), se va întâlni cu reprezentanții SUA la Davos # Financial Intelligence
Trimisul rus Kirill Dmitriev va purta discuții cu delegații americani la Davos, în marja Forumului Economic Mondial (WEF) […]
14:30
Putin primește invitația SUA de a se alătura Consiliului de Pace pentru Gaza — Kremlin # Financial Intelligence
Dmitri Peskov a declarat că Moscova studiază în prezent toate detaliile acestei propuneri Președintele rus Vladimir Putin a […]
14:20
Fifor: Suntem captivi într-un dialog al surzilor, cu un premier obsedat de o idee fixă – tăierea cu orice preţ # Financial Intelligence
Deputatul PSD Mihai Fifor a subliniat, luni, că nu va mai exista niciun alt pachet de măsuri adoptat […]
14:20
Consiliul Concurenţei a sancţionat participanții la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor cu 14,73 milioane lei # Financial Intelligence
Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în […]
14:00
Cristian Sporiș, Raiffeisen Bank: Sistemul bancar este pregătit pentru un val masiv de investiții, în perioada imediat următoare; Va veni momentul în care companiile mari de infrastructură vor trebui să apeleze și la bursă pentru finanțare # Financial Intelligence
"Statul se poate gândi la vânzări de pachete suplimentare pe BVB" Sistemul bancar este pregătit pentru un val […]
13:40
Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, la Forumul de la Davos, unde se aşteaptă să se întâlnească cu delegaţia SUA # Financial Intelligence
Kirill Dmitriev, emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, se va deplasa săptămâna aceasta în staţiunea elveţiană Davos, […]
13:40
Regatul Unit: Starmer îndeamnă la calm şi unitate în faţa ameninţărilor lui Trump privind Groenlanda # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a îndemnat Regatul Unit să se unească în faţa ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump […]
13:40
FMI şi-a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei mondiale în 2026 în pofida tensiunilor persistente # Financial Intelligence
Creşterea economică globală continuă să reziste la tensiunile geopolitice şi comerciale persistente şi se preconizează că va fi […]
13:40
Japonia: Premierul Sanae Takaichi convoacă alegeri anticipate la început de februarie pentru a-şi consolida mandatul # Financial Intelligence
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunţat luni că va dizolva camera inferioară a Parlamentului şi va convoca alegeri […]
13:40
România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,6% # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut uşor în luna decembrie, până la 2,3%, iar România […]
13:00
Fostul şef al NATO George Robertson crede că Trump nu va ataca Groenlanda, fiind vorba de o “tactică de negociere” # Financial Intelligence
Fostul secretar general al NATO, George Robertson, crede că Statele Unite nu vor ataca militar Groenlanda şi că […]
12:50
Ameninţările lui Donald Trump: UE dispune de “instrumentele” necesare pentru a “pune capăt şantajului” (comisar european) # Financial Intelligence
Uniunea Europeană dispune de "instrumentele" necesare pentru a-l descuraja pe preşedintele american Donald Trump de a impune noi […]
12:50
Ce este „bazooka” anti-coerciție a UE pe care ar putea-o folosi împotriva SUA în legătură cu Groenlanda? # Financial Intelligence
Instrumentul anti-coerciție al UE, pe care președintele francez Emmanuel Macron a menționat duminică că îl va activa după […]
12:40
FMI avertizează că tarifele și tensiunile geopolitice amenință piețele și creșterea economică globală # Financial Intelligence
Fondul avertizează că ruperea legăturilor dintre cele mai puternice națiuni ale lumii ar putea compromite previziunile sale economice […]
12:40
Raiffeisen Bank redevine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București; clienții vor putea accesa BVB, dar și piețele internaționale # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a urat astăzi bun venit, în mod oficial, companiei Raiffeisen Bank ca Participant […]
12:40
Ministrul german al finanțelor îl susține pe Macron în pregătirea „bazooka” comercială a UE împotriva lui Trump # Financial Intelligence
Ministrul german al finanțelor susține Franța în ceea ce privește necesitatea unei riposte dure împotriva ultimei încercări a […]
12:30
Japonia: O defecţiune întârzie redeschiderea celei mai mari centrale nucleare din lume # Financial Intelligence
O defecţiune tehnică a întârziat repornirea, iniţial aşteptată marţi, a celei mai mari centrale nucleare din lume, situată […]
12:30
Olguţa Vasilescu: Pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înţelegem că nu putem să facem echipă # Financial Intelligence
PSD se află într-o procedură de consultare a membrilor săi privind rămânerea sau nu la guvernare, a declarat, […]
12:10
Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii și a schimbărilor legislative, sustenabilitatea a continuat să atragă investiții în 2025, în special în domeniul tehnologiei, și rămâne o prioritate în 2026 pentru companii la nivel global # Financial Intelligence
Peste 80% dintre companii folosesc inteligența artificială pentru a implementa măsuri în zona de sustenabilitate În ciuda incertitudinii […]
12:00
Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace, “nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia […]
11:50
Agricover anunță un nou acord de finanțare cu BSTDB, în valoare de 12 milioane euro, pentru a stimula producția de cereale din România # Financial Intelligence
Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea Trade and Development Bank) și Agricover Credit IFN […]
11:20
Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în operarea companiei Rompetrol Energy # Financial Intelligence
Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), prin compania Rompetrol Energy, a finalizat recepția lucrărilor la centrala de […]
09:40
Analiștii Erste se așteaptă ca BNR să păstreze rata dobânzii de politică monetară # Financial Intelligence
Analiștii Erste Group se așteaptă ca BNR să păstreze rata dobânzii de politică monetară, potrivit unui raport transmis […]
