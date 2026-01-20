Activități de prevenire a faptelor nelegale și antisociale în unitățile de învățământ din...
Covasna Media, 20 ianuarie 2026 06:40
Activități de prevenire a faptelor nelegale și antisociale în unitățile de învățământ din...
Acum 30 minute
06:50
Se extinde programul De Minimis pentru firmele din Sfântu Gheorghe: se pot solicita reduceri și...
Se extinde programul De Minimis pentru firmele din Sfântu Gheorghe: se pot solicita reduceri și...
Acum o oră
06:40
Horoscop marţi, 20 ianuarie 2026
06:40
Sfânu Gheorghe: Noi intersecții semaforizate vor fi puse în funcţiune în această săptămână
Sfânu Gheorghe: Noi intersecții semaforizate vor fi puse în funcţiune în această săptămână
06:40
Activități de prevenire a faptelor nelegale și antisociale în unitățile de învățământ din...
Activități de prevenire a faptelor nelegale și antisociale în unitățile de învățământ din...
Acum 12 ore
18:30
IPJ Covasna: acțiuni de prevenire în piața agroalimentară din Sfântu Gheorghe
Acum 24 ore
17:00
Șofer prins la volan cu 1,20 mg/l alcool în aerul expirat, în Sfântu Gheorghe
16:20
Inconștiență la volan: 184 de km/h în zona Târgu Secuiesc
15:10
Cine sunt câștigătorii competiției Winter Romania Historic Rally 2026
14:40
34 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție încadrați la Inspectoratul de Poliție...
34 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție încadrați la Inspectoratul de Poliție...
13:10
Incident la Winter Historic Rally: pilot și copilot extrași din mașină de pompierii covăsneni
Incident la Winter Historic Rally: pilot și copilot extrași din mașină de pompierii covăsneni
13:00
Chioșc cuprins de flăcări în Chichiș
Ieri
07:00
Premiul pentru „Cea mai frumoasă casă împodobită" de la Întorsura devine sprijin pentru o luptă cu cancerul
Premiul pentru „Cea mai frumoasă casă împodobită” de la Întorsura devine sprijin pentru o luptă cu cancerul
07:00
Factură mare pentru poluare: amenzile Gărzii de Mediu Covasna au crescut la peste 2 milioane de lei anul trecut
Factură mare pentru poluare: amenzile Gărzii de Mediu Covasna au crescut la peste 2 milioane de lei anul trecut
06:40
Horoscop luni, 19 ianuarie 2026
18 ianuarie 2026
13:30
Atenţionarea de ger, prelungită până joi dimineaţă; noi alerte Cod galben pentru luni şi...
Atenţionarea de ger, prelungită până joi dimineaţă; noi alerte Cod galben pentru luni şi...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Cod galben de ger și vreme deosebit de rece în aproape toată țara, până miercuri dimineața
Cod galben de ger și vreme deosebit de rece în aproape toată țara, până miercuri dimineața
11:30
Un weekend de film românesc la Cinema Arta. Ce rulează și de ce merită să mergi
06:20
Horoscop 17-18 ianuarie 2026 (zodiile în weekend)
16 ianuarie 2026
18:00
Tânăr de 19 ani, internat într-un centru educativ la aproape trei ani după furtul unei mașini
Tânăr de 19 ani, internat într-un centru educativ la aproape trei ani după furtul unei mașini
17:10
Sfântu Gheorghe: Inițiativă civică online împotriva majorării impozitelor locale. Se cer...
Sfântu Gheorghe: Inițiativă civică online împotriva majorării impozitelor locale. Se cer...
16:00
Doi bărbați au furat material lemnos de la un composesorat și l-au depozitat la Întorsura...
Doi bărbați au furat material lemnos de la un composesorat și l-au depozitat la Întorsura...
15:10
Primăria Sfântu Gheorghe reduce redevența pentru garaje la 10 euro/mp/an
15:00
Fără permis, băut și cu mașină neînmatriculată: tânăr de 26 de ani, reținut după ce a...
Fără permis, băut și cu mașină neînmatriculată: tânăr de 26 de ani, reținut după ce a...
14:20
Tragedie între Tinoasa și Ojdula: un bărbat a murit după ce tractorul pe care îl conducea s-a...
Tragedie între Tinoasa și Ojdula: un bărbat a murit după ce tractorul pe care îl conducea s-a...
13:50
Doliu în învățământul întorsurean: s-a stins din viață profesoara Aneta Popica
13:30
Modificări în programul întâlnirii publice cu primarul privind impozitele locale
11:00
StartUp HUB aduce Simon’s Burger în România (P)
10:50
Atenționări Cod galben de ger în peste jumătate de țară, vineri și sâmbătă
07:00
10 covăsneni care ne-au amintit, anul trecut, ce contează cu adevărat
07:00
Ce mai faci zilele astea? Avem câteva idei
06:40
Horoscop vineri, 16 ianuarie 2026
15 ianuarie 2026
19:20
Forumul Civic cere din nou un loc pentru bustul lui Mihai Eminescu la Sfântu Gheorghe
Forumul Civic cere din nou un loc pentru bustul lui Mihai Eminescu la Sfântu Gheorghe
17:50
Una dintre victimele incendiului din Bicfalău are arsuri pe 40% din corp
16:20
Explozie urmată de incendiu în Bicfalău
15:50
Vremea se răceşte din nou: nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, până marțea...
Vremea se răceşte din nou: nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, până marțea...
07:00
Recordul lui Orbán-Barra Gábor a devenit oficial! O luptă cu sinele, recunoscută de Guinness
Recordul lui Orbán-Barra Gábor a devenit oficial! O luptă cu sinele, recunoscută de Guinness
07:00
Nașterile la Sfântu Gheorghe, în cădere liberă: cu aproape 19% mai puțini copii în doar trei ani
Nașterile la Sfântu Gheorghe, în cădere liberă: cu aproape 19% mai puțini copii în doar trei ani
06:40
Horoscop joi, 15 ianuarie 2026
14 ianuarie 2026
17:50
Primarul staţiunii Covasna solicită ca reducerea personalului din administraţie să ţină cont...
Primarul staţiunii Covasna solicită ca reducerea personalului din administraţie să ţină cont...
17:40
Un minor din județul Covasna a anunțat la 112 o crimă inexistentă
17:20
Primarul Antal Árpád vine în faţa cetăţenilor pentru a explica majorarea impozitelor
Primarul Antal Árpád vine în faţa cetăţenilor pentru a explica majorarea impozitelor
14:10
Agenda zilei de 15 ianuarie: unde sărbătorim Ziua Culturii Naționale în Sfântu Gheorghe
Agenda zilei de 15 ianuarie: unde sărbătorim Ziua Culturii Naționale în Sfântu Gheorghe
13:20
Se închide drumul spre Comandău pentru „Winter Romania Historic Rally". Orarul complet al...
Se închide drumul spre Comandău pentru „Winter Romania Historic Rally”. Orarul complet al...
07:00
Transportul public din Întorsura Buzăului: autobuzele sunt pline de elevi, dar străzile rămân blocate de „comoditate"
Transportul public din Întorsura Buzăului: autobuzele sunt pline de elevi, dar străzile rămân blocate de „comoditate”
07:00
Parcul Petőfi Sándor e gata, dar rămâne după gard. Inaugurarea, „la primăvară”
06:40
Horoscop miercuri, 14 ianuarie 2026
13 ianuarie 2026
19:30
Primarul Antal Árpád clarifică situația impozitelor locale: precizări privind impozitele auto...
Primarul Antal Árpád clarifică situația impozitelor locale: precizări privind impozitele auto...
18:00
Două dosare penale pentru șoferi băuți la volan, la Sfântu Gheorghe și Baraolt
17:30
Pedibus continuă în ciuda gerului; 170 de copii au mers pe jos la şcoală la minus 14 grade...
Pedibus continuă în ciuda gerului; 170 de copii au mers pe jos la şcoală la minus 14 grade...
14:00
Acțiuni ale polițiștilor rutieri cu accent pe siguranța pietonilor
