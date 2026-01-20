Donald Trump a declarat că l-a invitat pe Vladimir Putin să fie membru al inițiativei sale „Consiliul pentru Pace”
20 ianuarie 2026
Președintele Donald Trump a declarat luni seară că l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin să fie membru al inițiativei sale „Consiliul pentru Pace”, care vizează rezolvarea conflictelor globale. „A fost invitat”, a declarat Trump reporterilor./cstoica/dstanesc (REUTERS – 20 ianuarie)
• • •
Consiliul de Administraţie al BNR se întruneşte pentru prima şedinţă de politică monetară din acest an # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale se întruneşte luni pentru prima şedinţă de politică monetară din acest an. Potrivit economiştilor, BNR va menţine astăzi rata-cheie la 6,5%, urmând să înceapă gradual reducerile de dobândă de la jumătatea anului. Scăderea ratei dobânzii ar veni în condiţiile scăderii inflaţiei – de […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Performanță pentru sportivul paralimpic român, Mihăiță Papară! El a obținut două podiumuri consecutive – aur și argint – la etapa de Europa Cup desfășurată la Kühtai, anunță Comitetul National Paralimpic, Romania. „După locul 2 obținut ieri, Mihăiță Papară încheie etapa de Europa Cup de la Kühtai în forță, cu […]
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte la Palatul Cotroceni pe comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte astăzi la Palatul Cotroceni pe comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Mâine, acesta va efectua o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire „Getica” de la Cincu şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu, alături de […]
Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR se vor reuni în prima şedinţă a coaliţiei de guvernare din acest an # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR se vor reuni, astăzi, în prima şedinţă a coaliţiei de guvernare din acest an. Pe agendă se află subiecte sensibile precum finalizarea reformei în administraţia publică locală şi centrală şi bugetul de stat pe 2026. Şedinţa are loc pe fondul nemulţumirilor exprimate de […]
Executivul intenționează să prezinte proiectele naționale de apărare finanțate prin instrumentul comunitar SAFE # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 ianuarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul intenționează să prezinte în detaliu săptămâna aceasta proiectele naționale de apărare care vor fi finanțate prin programul european SAFE. Acest program le oferă statelor membre ale Uniunii Europene pârghii financiare pentru a crește investițiile în capacitățile de apărare. Cu peste 16 miliarde de euro, […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Racheta lunară Artemis 2 a NASA a ajuns pe rampa de lansare de la Cape Canaveral, în cadrul pregătirilor finale pentru prima misiune cu echipaj uman spre Lună din ultimii peste 50 de ani. Urmează testele finale, înainte de aprobarea unei misiuni de 10 zile, în cadrul căreia patru […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 ianuarie) – Realizator: Ciprian Sasu – România va avea parte de ger până joi, 22 ianuarie, arată avertizările meteorologilor. Până atunci este în vigoare o informare fără cod, care arată că frigul va persista în cea mai mare parte a țării, în special nopțile și diminețile, cu minime care pot coborî […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Secretarul general al Națiunilor Unite a declarat că Statele Unite „încalcă regulile jocului internațional”, considerând că puterea legii ar trebui înlocuită de legea puterii. Într-un interviu acordat BBC, António Guterres a cerut reforme ale Consiliului de Securitate care să limiteze dreptul de veto al membrilor permanenți, precum Statele Unite […]
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii, generalul Alexus G. Grynkewich – ora 10:30 -Ministere * Davos, Elveția: Participarea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la cea de-a 56-a […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Televiziunea iraniană de stat a fost piratată duminică seară, difuzând mesaje ale opoziției și îndemnuri către populație să continue protestele. Imagini publicate online sugerează că atacul cibernetic a durat câteva minute și a inclus un discurs al lui Reza Pahlavi, fiul exilat al fostului șah, care le-a cerut forțelor […]
Şeful Biroului Național de Statistică al Chinei a declarat că economia se confruntă cu dificultăți # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – Șeful Biroului Național de Statistică al Chinei a declarat că economia se confruntă cu dificultăți, după ce a raportat o creștere de 5% în 2025. Cifra este în conformitate cu obiectivele guvernului. Cheia creșterii economice a țării constă în exporturi și în găsirea unor noi piețe în afara Statelor […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – România a fost invitată să devină oficial membru al Consiliului pentru Pace, printr-o scrisoare adresată de preşedintele american, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan – a anunţat duminică Administraţia Prezidenţială. Consiliul pentru Pace este un organism internaţional care urmează să fie înfiinţat de liderul american şi prezidat personal de acesta, […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 ianuarie) – România va avea parte de ger până joi, 22 ianuarie, arată avertizările meteorologilor. Până atunci este în vigoare o informare fără cod care arată că frigul va persista în cea mai mare parte a ţării, în special nopţile şi dimineţile, cu minime care pot coborî până la -20 de […]
UE ar putea răspunde în forţă la decizia preşedintelui Donald Trump de a impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de 10% # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Uniunea Europeană ar putea răspunde în forţă la decizia preşedintelui Donald Trump de a impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de 10% la mărfurile provenite din şase state membre, între care Danemarca, Franţa şi Germania, plus Norvegia şi Marea Britanie. […]
Specialiștii oferă sfaturi și recomandări pentru a evita riscurile asociate cu temperaturile negative # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – În România s-a consemnat duminică cea mai rece dimineață de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani. Au fost patru stații meteo în care s-a înregistrat o valoare de -21 de grade. Acum, cel mai frig este la Târgu Lăpuș, unde termometrele indică […]
Cel puţin 24 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 75 au suferit răni în gravul accident de tren din Spania # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Cel puţin 24 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 75 au suferit răni care au necesitat spitalizarea în gravul accident de tren care a avut loc azi-noapte în Spania, potrivit celui mai recent bilanţ prezentat de autorităţi. Corespondentul RRA Alin Petrică ne […]
Ministerul spaniol de Interne anunţă că cel puţin 21 de oameni au murit în urma coliziunii a două trenuri, în sudul Spaniei # Rador
Ministerul de Interne al Spaniei a comunicat că bilanţul celor care şi-au pierdut viaţa în urma coliziunii a două trenuri, în Andaluzia, a ajuns la 21, iar cel puţin 100 de persoane au fost rănite. Accidentul s-a petrecut când un tren care circula pe ruta Malaga – Madrid a deraiat aproape de Adamuz, în Andaluzia, […]
Munteanu: aș vota pentru unirea cu România Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la fel ca și președintele țării, Maia Sandu, ar vota la referendum pentru unirea cu România, a declarat șeful executivului într-un interviu acordat publicației moldovenești Observatorul de Nord. „Ca cetățean al României, aș vota pentru unirea cu România. Cu toate acestea, în calitate […]
Cinci persoane au murit în urma deraierii unor trenuri de mare viteză, în sudul Spaniei (RTVE) # Rador
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunțat operatorul rețelei feroviare, iar postul public RTVE a transmis, citând surse din poliție, că cinci persoane au murit. Accidentul a avut loc lângă Adamuz, în apropiere de Córdoba. Un număr necunoscut de pasageri au fost răniți, a precizat RTVE, citând surse din […]
Uniunea Europeană organizează un summit de urgenţă pe marginea ameninţărilor lui Trump cu tarife, în legătură cu Groenlanda # Rador
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că a decis să convoace, în zilele următoare, un summit extraordinar al liderilor Uniunii Europene pentru a discuta pe marginea răspunsului blocului comunitar la avertismentul președintelui american, Donald Trump, de a impune un val de tarife tot mai mari asupra aliaților europeni până când Statelor Unite li se […]
”Criza din jurul Groenlandei: Trump amenință cu tarife vamale, UE promite un răspuns coordonat”, este titlul cu care site-ul Euronews sintetizează ultimele evoluții ale tensiunilor generate de intenția președintelui american de a prelua Groenlanda. ”Europa nu se va lăsa şantajată de SUA” a declarat premierul danez, citat de BBC, care precizează că poziţia Danemarcei este […]
România participă la Forumul Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinţei # Rador
România va participa la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos, care începe mâine, cu cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței, a anunțat azi Ministerul de Externe. Pe lângă șefa diplomației, Oana Țoiu, vor fi prezenți ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, cel al energiei, Bogdan Ivan, și […]
Președintele Nicușor Dan se arată îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente # Rador
Președintele Nicușor Dan se arată profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente și face apel la dialog. „Trebuie să reluăm discuțiile la nivelurile diplomatice corespunzătoare„, a scris, astăzi, pe X, șeful statului. Președintele american Donald Trump a amenințat ieri mai multe țări europene că le va […]
Duminică, guvernele au reacționat cu prudență la invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura inițiativei sale „Consiliul pentru Pace”, care vizează rezolvarea conflictelor la nivel global, un plan despre care diplomații au spus că ar putea dăuna activității ONU. Doar Ungaria, al cărei lider este un aliat apropiat al dlui Trump, a acceptat […]
Reprezentanţii a opt ţări europene ameninţate cu taxe vamale suplimentare de preşedintele Trump din cauza faptului că se opun achiziţionării Groenlandei de către SUA au emis o declaraţie conform căreia o astfel de acţiune ar submina relaţiile transatlantice şi ar genera riscul declanşării unei spirale descendente. De asemenea, ei şi-au exprimat solidaritatea cu poporul groenlandez […]
Cabinetul israelian analizează componenţa Consiliului pentru Pace din Gaza, propusă de preşedintele Trump # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlneşte cu membrii cabinetului său pentru a discuta despre componenţa consiliului anunţat de preşedintele Trump ca parte a procesului de pace din Fâşia Gaza. Autorităţile israeliene şi-au exprimat nemulţumirea pentru că nu au fost consultate în legătură cu nominalizarea membrilor Consiliului pentru Pace. Conform lor, unele dintre nominalizări sunt contrare […]
Preşedintele Franţei va solicita activarea instrumentului anti-coercitiv al UE în cazul unor noi taxe vamale din partea SUA # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, va solicita activarea instrumentului anti-coercitiv al UE în cazul unor noi taxe vamale impuse de SUA, relatează surse apropiate președinției franceze. Macron este „mobilizat pentru a coordona răspunsul european la amenințările tarifare inacceptabile formulate de președintele Trump”, potrivit anturajului președintelui. Aceleași surse precizează că Macron „va fi în contact cu omologii […]
Taxele vamale impuse de Donald Trump din cauza Groenlandei ar putea duce la contramăsuri fără precedent din partea UE # Rador
Duminică, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de apeluri de a institui o serie de contramăsuri economice neutilizate până acum, cunoscute sub numele de „Instrumentul anticoercitiv”, ca parte a răspunsului blocului comunitar la amenințările cu taxe vamale ale președintelui american Donald Trump împotriva aliaților europeni din cauza Groenlandei. Preşedintele Trump a promis sâmbătă că […]
Președintele Ungariei efectuează o vizită de lucru în Republica Federală Germania, în perioada 18-20 ianuarie 2026, la invitația președintelui federal Frank-Walter Steinmeier, a anunțat duminică Palatul Sándor, într-un comunicat remis pentru Agenţia de Presă MTI. Tamás Sulyok va purta discuţii cu președintele Germaniei, precum şi cu premierul Saxoniei, Michael Kretschmer (CDU), și se va întâlni […]
Preşedintele Nicuşor Dan a fost invitat să facă parte din Consiliul de Pace pentru Fâşia Gaza. Surse oficiale de la Administraţia Prezidenţială au confirmat pentru reporterul RRA Alina Stănuţă că la Cotroceni a ajuns scrisoarea de invitaţie în Consiliu, transmisă de preşedinte american Donald Trump. Aproape toţi liderii europeni au fost invitaţi în acest consiliu […]
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost primite peste 150 de apeluri prin care s-a solicitat sprijin. Este cel mai mare număr de evenimente montane înregistrat într-o singură zi în acest sezon de iarnă. Cele mai multe, 46, au fost din Braşov; la Salvamont Sinaia au fost primite 16 apeluri şi […]
Ministrul olandez de externe numește amenințarea lui Trump privind tarifele pentru Groenlanda „șantaj” # Rador
Ministrul de Externe al Țărilor de Jos a catalogat duminică drept „şantaj” amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife aliaților europeni până când aceștia vor accepta să vândă Groenlanda Statelor Unite. „Este șantaj ceea ce face… și nu este necesar. Nu ajută alianța (NATO) și nu ajută nici Groenlanda” – a afirmat […]
Doi morți și zeci de răniți în urma unui atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei (Volodimir Zelenski) # Rador
Două persoane au fost ucise şi zeci au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone rusești desfășurat în cursul nopții asupra Ucrainei – a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a precizat că regiunile Sumi, Harkov, Dnipro, Zaporijia, Hmelnițki și Odesa au fost vizate într-un atac care […]
Trenuri noi în România. În această seară vor ajunge în stația București-Obor două rame electrice regionale produse de polonezii de la PESA. Acestea fac parte din cel mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 de ani derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu finanțare europeană. Aceste rame electrice fac parte din […]
În această perioadă cu temperaturi care coboară până la minus 20 de grade Celsius, Ministerul Sănătății are o serie de recomandări adresate populației. Sunt vizați în special bătrânii, copiii și persoanele cu boli cronice, după cum ne spune reporterul nostru Adriana Turea. Reporter: Autoritățile recomandă limitarea deplasărilor în aer liber și evitarea expunerii prelungite la […]
Componența „Consiliului pentru Pace” din Gaza este împotriva politicii israeliene, a anunţat cabinetul premierului Netanyahu # Rador
Într-un comunicat de sâmbătă de la cabinetul premierului Benjamin Netanyahu se precizează că anunțul de săptămâna aceasta al Administrației Trump privind componența unui consiliu executiv pentru Gaza nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii guvernamentale israeliene. În comunicat se adaugă că ministrul israelian de externe Gideon Saar va aborda acaestă problemă cu secretarul […]
Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur din America de Sud este dovada unui nou parteneriat între cele două continente, a afirmat președinta executivului comunitar, Ursula von Der Leyen. Ea participă în capitala Paraguayului, Asunción, alături de președintele Consilului European, Antonio Costa, la semnarea documentului negociat mai bine de 25 de ani. […]
Sfaturi pentru evitarea riscurilor asociate gerului care persistă în cea mai mare parte a României # Rador
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reia o serie de sfaturi pentru evitarea riscurilor asociate gerului care persistă în cea mai mare parte a României și în următoarele zile. Principala recomandare este să rămâneți mai mult la adăpost, iar dacă deplasările nu pot fi evitate, echiparea corespunzătoare temperaturilor foarte scăzute este esențială. În gospodării, acordați […]
Donald Trump a promis că va impune taxe vamale unui număr de opt ţări europene aliate din cauza Groenlandei # Rador
Președintele american Donald Trump a promis sâmbătă că va începe un val de taxe vamale tot mai mari unor ţări europene aliate până când SUA va avea permisiunea de a cumpăra Groenlanda. Într-o postare pe Truth Social, preşedintele Trump a precizat că pe 1 februarie vor intra în vigoare taxe vamale de 10% pentru Danemarca, […]
România a făcut pași concreți care o apropie de obiectivul aderării, în 2026, la OCDE (Alexandru Nazare) # Rador
România a făcut în ultima perioadă pași concreți care o apropie de obiectivul aderării, în 2026, la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scrie ministrul finanțelor într-o postare pe internet. Alexandru Nazare notează că este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și […]
Cel mai important capitol de investiții este să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR (Ilie Bolojan) # Rador
Pentru România, cel mai important capitol de investiții anul acesta este să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, afirmă premierul Ilie Bolojan. El amintește că absorbția fondurilor trebuie finalizată până în luna august, în așa fel încât să nu pierdem banii nerambursabili, sub formă de grant, iar contractele din componenta de împrumut să […]
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea vaccinării anti-HPV, gratuită pentru tinerii cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani # Rador
Președintele Nicușor Dan a promulgat astăzi legea care asigură în continuare vaccinarea anti-HPV gratuită pentru fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani. Normele prevăd, totodată, analize medicale gratuite pentru cancerul de col uterin, cauzat în aproape toate cazurile de infecția cu HPV. Screeningul și controlele gratuite reprezintă principala modalitate de […]
Lidera opoziţiei şi presupusa câştigătoare a alegerilor din 2020 din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se mută în Polonia. Anul trecut, autorităţile din Lituania – ţară unde dna Tihanovskaia a trăit în exil timp de aproape cinci ani – i-au redus nivelul de securitate. De atunci, echipa sa a raportat ameninţări tot mai puternice venite din partea […]
Protest la Copenhaga împotriva planurilor președintelui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei # Rador
Mii de persoane participă la un marş prin capitala daneză, Copenhaga, pentru a protesta împotriva planurilor președintelui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez. Protestatarii urmează să se oprească în apropierea ambasadei SUA. Demonstraţiile coincid cu vizita unei delegaţii a Congresului SUA, al cărei lider, senatorul democrat Chris Coons, a criticat retorica […]
Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un armistițiu temporar pentru repararea liniei electrice de la Centrala Nucleară Zaporijjia (AIEA) # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică, AIEA, a anunțat că Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind stabilirea unui armistițiu temporar pentru repararea unei linii electrice de la Centrala Nucleară Zaporijjia. AIEA a anunțat acordul Ucrainei și Rusiei privind un armistițiu temporar pentru repararea liniei electrice către Centrala Nucleară Zaporijjia. Informaţia a fost confirmată […]
Măsurile luate anul trecut de autorități în privința voucherelor de vacanță au avut un impact negativ asupra turismului din țara noastră # Rador
Măsurile luate anul trecut de autorități în privința voucherelor de vacanță au avut un impact negativ asupra turismului din țara noastră, susțin specialiștii în domeniu. Datele indică o scădere semnificativă atât în privința emiterii tichetelor de vacanță, cât și a decontării acestora. Adrian Voican, reprezentantul unei agenții de turism: De la Ministerul de Finanțe din […]
Americanii au luat în vizor ‘flota din umbră’ a Rusiei. Ce amenințare reprezintă aceasta pentru Rusia în 2026? Noul an a început dramatic pentru armata din umbră de petroliere ruginite de origine dubioasă care ajută Rusia, Iranul și Venezuela să comercializeze petrol, sfidând sancțiunile occidentale. SUA au atacat ‘flota din umbră’ în Atlantic, au declarat […]
