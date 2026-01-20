Donald Trump a declarat că l-a invitat pe Vladimir Putin să fie membru al inițiativei sale „Consiliul pentru Pace”

13:20

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost primite peste 150 de apeluri prin care s-a solicitat sprijin. Este cel mai mare număr de evenimente montane înregistrat într-o singură zi în acest sezon de iarnă. Cele mai multe, 46, au fost din Braşov; la Salvamont Sinaia au fost primite 16 apeluri şi […]