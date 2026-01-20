Kievul, fără energie electrică şi apă, după un nou atac masiv cu drone și rachete al rușilor
20 ianuarie 2026
Infrastructura critică a Kievului a fost grav afectată marți dimineață în urma unui atac cu drone și rachete. Primarul capitalei a confirmat că locuitorii se confruntă cu întreruperi ale furnizării de apă și electricitate din…
Prezență militară sporită în Groenlanda. Avioane NORAD urmează sa aterizeze în curând pe insulă, noi soldați danezi dislocați # HotNews.ro
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat luni că trimite aeronave militare la baza Pituffik a Forţelor Spaţiale ale Statelor Unite din nord-vestul Groenlandei, în contextul în care președintele SUA Donald Trump a reiterat interesul…
O călătorie în străinătate poate fi costisitoare, dar acest lucru nu e valabil pentru orice destinație. Sunt țări ale căror monedă a scăzut considerabil în fața leului în ultimele 12 luni, ceea ce face ca…
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a demis vicepremierul în timp ce inspecta un complex industrial, a relatat marţi presa de stat, conform AFP şi Reuters. „Kim Jong Un l-a demis din funcţie pe Yang Sung…
Până să câștige Dakar cu Dacia, Renault s-a retras din discuțiile legate de România. Astăzi, numărul investitorilor străini a crescut de patru ori în ultimii trei ani / În ce domeniu e înghesuială # HotNews.ro
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a avizat în 2025 un număr de 564 de investiții străine, potrivit unui răspuns oferit publicului HotNews. Tendința pe ultimii trei ani a fost: 134 – 333 –…
Rețeta Netflix. Detaliul care schimbă radical cum se fac filmele azi, dezvăluit de doi actori de succes # HotNews.ro
Felul în care publicul consumă filmele acasă schimbă regulile industriei, iar platformele de streaming cer acum alt tip de construcție narativă, spun actorii Matt Damon și Ben Affleck, care au vorbit într-un podcast despre presiunea…
Cele mai recente date statistice privind piața auto din Europa, analizate de Profit.ro, confirmă acum faptul că modelul Dacia Sandero a fost anul trecut cel mai vândut automobil de pe piața europeană, depășind Renault Clio…
„Mi-aș dori să transmiți duhoarea asta cititorilor”. O mână de localnici din Ciulnița se luptă cu un gigant european al deșeurilor de animale / Compania le cere despăgubiri de 20 milioane de euro # HotNews.ro
„Nu aveam unde să ne ascundem de duhoare: în casă mirosea, iar afară mirosea mai rău. Atunci am conștientizat că m-am îndatorat la bănci ca să ridic o casă într-un loc unde nu se poate…
Arma de 10 trilioane de dolari a Europei împotriva SUA. Cât de eficientă ar fi „Sell America” # HotNews.ro
„Europa deține Groenlanda, dar deține și o mulțime de obligațiuni americane”, a scris într-o notă destinată investitorilor George Saravelos, șeful departamentului de cercetare valutară al Deutsche Bank. „În ciuda puterii sale militare și economice, SUA…
Beijingul a avertizat luni Statele Unite să nu mai folosească „așa-zisa amenințare a Chinei” ca pretext pentru acțiunile militare americane în străinătate. China a respins astfel afirmația președintelui Donald Trump, potrivit căreia țara asiatică reprezintă…
Bugetul pe 2026 ajunge în Parlament cel mai devreme la jumătatea lui februarie, spune Tanczos Barna: „Oricum suntem în întârziere” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Digi24, că „realist, mai devreme de jumătatea lunii februarie” Românua nu va avea buget propus în Parlament. Tanczos Barna a mai spus că actuala coaliţie trebuie să…
Liderul PSD acuză o „schemă străvezie” în scandalul de plagiat al ministrului Justiției. „Sunt convins că a respectat legea” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că ministrul Justiției, Radu Marinescu, „are toată susținerea” partidului în fața acuzațiilor de plagiat cu care se confruntă. Jurnalista de investigații Emilia Șercan a publicat, în 12…
De ce se ceartă Zelenski și Klitschko? Punctul nevralgic din capitala ucraineană care a scos la iveală un vechi conflict # HotNews.ro
Capitala Ucrainei, Kievul, cu o populație de peste 3 milioane de locuitori, a fost rareori pregătită pentru iarnă. Trotuarele înghețate, conductele sparte și colapsul infrastructurii de-a lungul întregului an au fost o caracteristică-cheie a orașului…
„Nu vor exista soldați turci sau qatarezi în Gaza”. Aspectele din planul lui Trump care îl nemulțumesc pe premierul israelian # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că nu vor exista soldați qatarezi sau turci în Gaza postbelică și a reiterat opoziția țării sale față de componența unui comitet consultativ susținut de SUA pentru teritoriul…
Volodimir Zelenski anunță o schimbare în apărarea antiaeriană a Ucrainei: „Rusia s-a pregătit pentru o lovitură masivă. Sistemul nostru va fi transformat” # HotNews.ro
Forțele armate ale Ucrainei introduc un nou element al apărării antiaeriene, menit să transforme sistemul existent: mici grupuri care vor opera drone interceptoare. Măsura este luată în contextul în care țara se pregătește pentru noi…
Șefa diplomației britanice avertizează că amenințările lui Trump „ne subminează securitatea colectivă”: „Nu sunt un mod de a-ți trata aliații” # HotNews.ro
Secretarul britanic al afacerilor externe, Yvette Cooper, a declarat luni că amenințările lansate de președintele american Donald Trump cu privire la implementarea unor taxe vamale suplimentare pentru unele țări europene, printre care și Regatul Unit,…
Diviziune tactică între cele mai puternice țări europene, după amenințările lui Trump privind anexarea Groenladei. Unde se despart Merz și Macron # HotNews.ro
Pe fondul presiunilor tot mai mari ale lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei, a apărut o divergență tactică între liderul francez și cel german în privința răspunsului care trebuie dat președintelui american. Cancelarul federal Friedrich…
Ungaria consideră Groenlanda o problemă bilaterală între Danemarca și SUA, în care UE nu ar trebui să se implice # HotNews.ro
Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene și Ungaria a semnalat deja că nu va susține la nivelul UE o declarație comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter…
Când vrea Guvernul să adopte pachetul 3 și măsurile economice / Daniel Constantin, propus de PNL președinte al ARICE. Adrian Zvînca, la ANOFM # HotNews.ro
Guvernul își propune să își asume răspunderea în fața Parlamentului pe reforma administrației publice centrale și locale și pe pachetul de măsuri pentru relansare economică în data de 29 ianuarie, conform anunțului făcut luni seară…
Filmul despre viața lui privată, care i-a adus lui Valentino supranumele de „ultimul împărat” # HotNews.ro
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani, cunoscut în special după prenume, a murit pe 19 ianuarie 2026, la vârsta de 93 de ani, a anunțat luni fundația acestuia, potrivit Reuters. Valentino „a trecut în…
Coaliția nu a mai discutat teme mari, spune liderul UDMR / Despre amenințările PSD: „Astăzi nimeni n-a vorbit de lăutar, de schimbatul orchestrei” # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în ședința de luni a coaliției nu a vorbit nimeni despre o eventuală ieșire de la guvernare, în ciuda afirmațiilor făcute în spațiul public de unii dintre social-democrați.…
Danemarca propune ca NATO să înceapă operațiuni de supraveghere în Groenlanda, cu sprijinul teritoriului arctic, a declarat luni ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, după o întâlnire cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte,…
„Linii roșii care nu pot fi trecute”. Mesaj ferm pentru Trump despre Groenlanda, în timp ce Europa pregătește „bazooka comercială” # HotNews.ro
Întrebat dacă se simte trădat de SUA, Rasmussen a afirmat: „Folosesc cuvântul surprins… Nu am intenția de a escalada lucrurile”.
Autoritățile spaniole fac investigații judiciare și tehnice în paralel pentru a stabili cauza accidentului feroviar din sudul țării, soldat cu moartea a 40 de persoane, concentrându-se inițial pe modelul aproape nou de tren Iryo și…
Trei cardinali de rang înalt din SUA critică politica externă a administrației Trump. „Acțiunea militară trebuie văzută doar ca o ultimă soluție” # HotNews.ro
Trei arhiepiscopi catolici din SUA au criticat luni direcția politicii externe americane, afirmând că „rolul moral al țării în confruntarea cu răul din întreaga lume” este pus sub semnul întrebării și că acțiunea militară trebuie…
Cavalerul celor Șapte Regate, noul serial Game of Thrones, a apărut pe HBO Max și e ceva cu totul aparte # HotNews.ro
„Cavalerul celor Șapte Regate”, noul serial HBO bazat pe universul „Un cântec de gheață și foc” al scriitorului american George R.R. Martin, a fost lansat oficial, iar primele recenzii arată că e o producție inedită…
Președintele Bulgariei, Radev, a demisionat, pe fondul speculațiilor că își va forma propriul partid # HotNews.ro
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a anunțat acesta într-un discurs luni, prin acest gest alimentând speculațiile că își va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare, după ce guvernul anterior…
Șeful Parchetului Militar București, sancționat cu diminuarea salariului. Decizia Înaltei Curți este definitivă # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins ca nefondat recursul lui Bogdan Pârlog, prim-procurorul Parchetului Militar București, și a menținut decizia luată în iunie 2025 de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) de a-l…
Un primar din județul Giurgiu, acuzat de pornografie infantilă după ce a trimis unei minore imagini indecente. Percheziții la primărie și la locuința edilului # HotNews.ro
Primarul comunei giurgiuvene Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, este cercetat într-un dosar vizând infracțiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor, la sediul primăriei și locuința acestuia având loc percheziții, potrivit unor surse…
Revolut va permite utilizatorilor europeni să plătească direct prin platformele de comerț cu agenți de inteligență artificială # HotNews.ro
Fintech-ul Revolut, care are peste 4,5 milioane de clienți din România, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că va permite finalizarea plăților cu Revolut Pay pe toate platformele de comerț cu agenți AI din…
Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit, a anunțat luni fundația acestuia, potrivit Reuters și Sky News. El avea 93 de ani. „Valentino Garavani a murit astăzi la reședința lui din Roma, înconjurat…
În contextul în care tensiunile legate de eforturile liderului de la Casa Albă de a achiziționa insula arctică au escaladat, Trump s-a arătat rezervat luni în privința măsurilor pe care le va lua pentru a prelua controlul asupra teritoriului danez semi-autonom.
Rareș Bogdan spune că unii membri ai conducerii PNL sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid”. „Nu putem sfida oamenii” # HotNews.ro
Eurodeputatul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a acuzat conducerea partidului inclusiv că nu se consultă cu primarii liberali, în ciuda „supărării” și a „disperării” care există în teritoriu, și nu iese „să le explice…
„Criza din Groenlanda a găsit România în cea mai proastă formă”. Profesorul Armand Goșu, despre ce nu se vede la București # HotNews.ro
În mijlocul disputelor legate de intenția lui Trump de a anexa insula arctică, autoritățile române par înghețate. „Această criză fără precedent în relația transatlantică a găsit Bucureștiul paralizat de probleme interne teribile“, spune profesorul Armand…
În țara cu cele mai multe mame minore, „educația sexuală face diferența dintre viață și moarte”. Ce abordare are România privind materia și ce fac diferit alte țări europene # HotNews.ro
Educația sexuală se predă puțin sau deloc în școlile din România, în timp ce 3 din 4 români sunt de acord cu o formă de educație sanitară și sexuală în școli, conform unui raport al…
Guvernul Cehiei îl critică pe președinte și spune nu Ucrainei în cazul avioanelor dorite de Kiev de cel puțin un an și jumătate # HotNews.ro
Premierul ceh Andrej Babis a anunțat luni că guvernul de la Praga nu îi va vinde Ucrainei avioanele de luptă L-159, deși președintele Petr Pavel pleda pentru o astfel de mișcare, transmite The Kyiv Independent.…
Un segment al autostrăzii Sibiu–Pitești se poate deschide anul acesta. Șeful CNAIR: „În ritmul actual, terminăm mai devreme” # HotNews.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș a ajuns la aproape 85%, iar dacă se menține ritmul actual, circulația pe acest tronson al autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) va fi…
Trump le-a spus că „ajutorul e pe drum” și ei au ieșit în stradă / Cum s-a produs schimbarea de atitudine a președintelui american # HotNews.ro
Mai mulți cetățeni iranieni au declarat în interviuri acordate pentru Washington Post și The Guardian că mesajele de sprijin ale lui Trump le-au întărit hotărârea de a manifesta împotriva regimului islamic, dar în final protestele…
Populația Chinei continuă să scadă. Rata natalității, la cel mai mic nivel după revoluția comunistă, în ciuda măsurilor luate de autorități # HotNews.ro
Rata natalității din China a atins în 2025 un nivel fără precedent de mic de când a preluat Partidul Comunist puterea în 1949, în ciuda măsurilor luate de autorități pentru a o stimula. Populația țării…
VIDEO Sute de oameni au protestat în Sfântu Gheorghe împotriva măririi taxelor și impozitelor. Primarul a ieșit printre protestatari: „Îi înțeleg” # HotNews.ro
Aproximativ 200 de oameni s-au strâns luni, de la ora 12:00, în fața Primăriei Sfântu Gheorghe, din județul Covasna, pentru a-și manifesta nemulțumirea privind creșterea taxelor locale. Primarul din oraș, Antal Arpad (UDMR), a ieșit…
Bundeswerul, retragere-fulger din Groenlanda. Berlinul și-a chemat acasă soldații, după amenințările lui Trump # HotNews.ro
Întoarcere surprinzătoare: cincisprezece soldați germani au părăsit rapid Groenlanda, la bordul unui zbor civil cu destinația Copenhaga, scrie Euronews. Ordinul a venit de la Berlin, în prima parte a dimineții de duminică. Iar în cursul…
Armata trimite mai mulți militari și tehnică la granița cu Ucraina: „Există situații în care dronele nu pot fi văzute pe radar” # HotNews.ro
Armata ia în calcul mărirea dispozitivelor de militari și tehnică antiaeriană la granița cu Ucraina, în zona Dobrogei, pentru că, după cum anunță ministrul Apărării, Radu Miruță, deși desfășurarea de forțe a Armatei este de…
Compania americană IT Accenture, cu sediul la Dublin (Irlanda), a înființat în România o companie pentru „Alte activități de servicii informaționale”. Accenture Services Hub este controlată integral de Accenture Central Europe BV (Olanda), iar administrator…
Fiul și nepotul lui Horațiu Potra, plasați în arest la domiciliu cu brățări electronice. Horațiu Potra rămâne în arest # HotNews.ro
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis luni Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În schimb, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, vor fi…
Acord provizoriu între Gazprom Neft și MOL pentru singura rafinărie din Serbia. Vânzarea trebuie să primească undă verde din SUA # HotNews.ro
Gazprom Neft a Rusiei a ajuns la un acord provizoriu cu MOL pentru a vinde companiei ungare participația majoritară la rafinăria de petrol NIS din Serbia, conform anunțului făcut luni de ministrul sârb al energiei,…
Metaloglobus București a anunțat că fundașul central Mike Cestor (33 de ani) a semnat cu echipa antrenată de Mihai Teja. Stoperul născut la Paris, dar care a reprezentat RD Congo la juniori, are în palmares…
VIDEO Ministrul Energiei, după Comandamentul de Iarnă: „Avem și gaze, avem și energie, funcționăm la maxim” / Cum estimează evoluția prețurilor la gaze # HotNews.ro
Comandamentul Energetic de Iarnă a făcut o trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă Sistemul Energetic Național (SEN), a spus ministrul de resort, Bogdan Ivan, în cadrul unor declarații de presă făcute…
„Știrile adevărate ale revoluției naționale”. Discursuri ale lui Trump și ale fiului șahului au început să ruleze brusc la televiziunea din Iran # HotNews.ro
Iranul ar putea ridica interdicția privind accesul la internet în câteva zile, a declarat luni un membru al parlamentului de la Teheran, după ce autoritățile au întrerupt comunicațiile și au folosit forța pentru a reprima…
Încă o voce din PSD atacă PNL și USR: „Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției” # HotNews.ro
Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi susține că în momentul în care România a votat acordul UE-Mercosur PNL și USR au încălcat protocolul de guvernare a coaliției, prin faptul că au ignorat „obiecțiile PSD”.…
Doi români au fost implicați în accidentul feroviar din Spania. Precizările MAE privind starea lor # HotNews.ro
Doi cetățeni români au fost implicați în accidentul feroviar petrecut duminică în Spania, când două trenuri au intrat în coliziune, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, cei doi au suferit răni ușoare…
