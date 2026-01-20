Culmea ironiei, în contextul în care Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda: ultimul teritoriu vândut SUA de către Danemarca a fost… insula lui Epstein

19:40

Fiecare dintre noi își dorește să trăiască mai mult și mai sănătos, dar adesea credem că pentru asta avem nevoie de tratamente sofisticate, diete complicate sau suplimente scumpe. Adevărul este că micile gesturi pe care le facem zi de zi au un impact uriaș asupra sănătății noastre și pot adăuga ani la viață. Iată cinci […]