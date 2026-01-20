Culmea ironiei, în contextul în care Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda: ultimul teritoriu vândut SUA de către Danemarca a fost… insula lui Epstein
Aktual24, 20 ianuarie 2026 08:20
Într-unul dintre cele mai bizare demersuri diplomatice ale secolului XXI, președintele Donald Trump insistă să cumpere Groenlanda de la Danemarca – exact țara care, în 1917, și-a vândut ultima posesie din Caraibe către Statele Unite, inclusiv insulița Little Saint James, cunoscută azi ca „insula lui Epstein”. Această coincidență istorică, exploatată intens în meme-uri și comentarii […]
• • •
Acum 5 minute
08:40
„Povestiri din criptă”, la Deva: Scheletul unui bătrân, găsit pe un pat din locuința fiului acestuia, după mai bine de doi ani de la deces # Aktual24
O sesizare la 112 a declanșat o anchetă șocantă în municipiul Deva, dezvăluind o situație care a îngrozit comunitatea locală. Pe 17 ianuarie 2026, un tânăr de 27 de ani a sunat la Poliție, îngrijorat că tatăl său (în vârstă de 55 de ani) și bunicul său (79 de ani) nu au mai fost văzuți […]
Acum 30 minute
08:20
Culmea ironiei, în contextul în care Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda: ultimul teritoriu vândut SUA de către Danemarca a fost… insula lui Epstein # Aktual24
Acum o oră
08:10
Erupții solare extrem de intense au declanșat cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimii 20 de ani, afectând grav sistemele GPS # Aktual24
O furtună solară de o intensitate rar întâlnită se îndreaptă spre Pământ și ar putea produce, începând de luni seară și până marți dimineață, aurore spectaculoase vizibile în zone neobișnuite, dar și perturbări temporare ale comunicațiilor și sistemelor de navigație prin GPS. Specialiștii avertizează că fenomenul va reprezenta cel mai puternic episod de acest gen […]
07:50
Idei de afaceri: O cerșetoare „cu dizabilități”, demascată de Poliția Locală Iași că locuia într-un hotel de lux cu toată familia # Aktual24
În plin centrul Iașului, o femeie a fost depistată de polițiștii locali în timp ce cerșea bani de la trecători, folosind un scaun cu rotile pentru a-și accentua presupusa vulnerabilitate. Polițiștii din cadrul Serviciului Intervenții al Poliției Locale Iași au observat-o pe femeie în timp ce apela la mila publicului, fiind poziționată strategic pe o […]
Acum 2 ore
07:40
Mii de elvețieni au protestat la Zürich împotriva venirii președintelui american la Davos: „Trump nu este binevenit!” # Aktual24
Aproximativ două mii de persoane au participat luni seară la un protest în orașul elvețian Zürich, organizat de partide și organizații de stânga, pentru a denunța sosirea președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos. Manifestanții au mărșăluit în centrul orașului sub un banner pe care era inscripționat mesajul „Trump not welcome!” […]
07:20
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un l-a demis pe loc pe vicepremierul său, în timpul vizitei la o uzină de utilaje industriale # Aktual24
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a demis pe loc un înalt oficial guvernamental în timpul unei ceremonii publice de inaugurare a unui complex industrial, într-un gest rar făcut public chiar de presa de stat. Potrivit relatărilor oficiale, citate de agenția KCNA, Kim Jong Un l-a destituit din funcție pe vicepremierul Yang Sung Ho în timpul […]
07:10
Ursula von der Leyen a avertizat o delegație a Congresului SUA asupra necesității de a respecta „fără echivoc” suveranitatea Groenlandei # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că a insistat asupra „necesității de a respecta fără echivoc” suveranitatea Groenlandei și Danemarcei în timpul unei întâlniri luni cu o delegație bipartizană a Congresului Statelor unite la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, notează AFP, citată de Agerpres. „Acest lucru este de o […]
Acum 12 ore
00:10
Frații Tate și alți influenceri, filmați cântând „HH” al lui Kanye West într-un club de noapte din Miami Beach # Aktual24
Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, a declarat că este „profund tulburat și dezgustat” după ce un videoclip cu influenceri scandând sloganuri naziste într-un club de noapte a devenit viral online. În videoclip, influencerii Andrew și Tristan Tate, Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller pot fi văzuți intonând melodia lui Kanye West, […]
00:00
Frații Tate și alți influenceri, filmați cântând „Heil Hitler” al lui Kanye West într-un club de noapte din Miami Beach # Aktual24
19 ianuarie 2026
23:30
„Make America Go Away”: O companie din Copenhaga a epuizat stocul de șepci cu mesaje care ironizează mișcarea MAGA # Aktual24
Șepcile roșii care ironizează mișcarea MAGA a lui Donald Trump devin un simbol al protestului în Danemarca, pe măsură ce opoziția față de retorica sa reînnoită privind ocuparea Groenlandei crește, potrivit Sky News. În loc de „Make America Great Again” („Să facem America măreață din nou”), șepcile sunt inscripționate cu sloganurile „Make America Go Away” […]
23:10
SUA: Accident în lanț cu peste 100 de mașini pe o autostrada din Michigan din cauza zăpezii. NU s-au înregistrat decese # Aktual24
Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un accident in lanț, luni, pe o autostradă din statul american Michigan, din cauza zăpezii. Poliția a suspendat traficul pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii Interstate 196, la sud-vest de Grand Rapids, lângă Hudsonville, în timp ce echipajele îndepărtau vehiculele, inclusiv peste 30 de camioane cu semiremorcă. […]
23:10
O explozie uriașă la o fabrică din nordul Chinei a ucis patru persoane și a rănit alte 84, șase persoane fiind încă dispărute, a relatat presa de stat. Poliția chineză a reținut conducerea fabricii. Explozia a avut loc duminică, la uzina Baogang United Steel din Mongolia Interioară, provocând cutremure vizibile în zonă, potrivit BBC. Un […]
23:00
Noem își revizuiește declarația privind negarea utilizării sprayului paralizant de către ICE în timpul tensiunilor din Minneapolis. Departamentul de Justiție investighează protestatarii # Aktual24
Secretarul american pentru Securitate Internă Kristi Noem a negat inițial că agenții federali ar fi folosit agenți chimici împotriva protestatarilor, însă, după ce i s-au arătat înregistrări video, a început să dea vina pe protestatari, în timp ce tensiunile continua să crească pe fondul numărului în creștere de ofițeri federali trimiși de administrația Trump în […]
22:30
Trei zile de doliu național în Spania după accidentul de tren în care și-au pierdut viața cel puțin 40 de oameni. „Eroarea umană este exclusă” # Aktual24
Spania a declarat, de marți, trei zile de doliu, în timp ce salvatorii continuă să cerceteze resturile contorsionate ale vagoanelor de tren pentru a localiza victimele după o coliziune feroviară care a ucis cel puțin 40 de persoane și a rănit alte zeci produs în apropiere de Adamuz, în provincia Cordoba, la circa 360 km […]
22:00
Celebrul creator de modă italian Valentino a murit luni, la vârsta de 93 de ani, a anunțat fundația sa, citată de agențiile ANSA și Reuters. Valentino „a trecut în neființă la reședința sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiați”, a anunțat într-un comunicat Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Funeraliile vor avea loc vineri […]
21:50
Adrian Băzăvan o șochează pe Anca Alexandrescu: ”Cel mai apropiat am fost de George Simion, 4 ani în Acțiunea 2012. Am realizat Simion este un trădător” # Aktual24
Adrian Băzăvan, activistul de la ”Lupii Tricolori” care afișează mesajul ”Marș la Moscova” pe la manifestările publice unde apar Călin Georgescu și George Simion, a dzvăluit că îl cunoaște foarte bine pe liderul AUR, alături de care spune că a fost ”apropiat”. Băzăvan afirmă că a descoperit că Simion este un ”trădător”. Într-o amplă postare, […]
21:40
Airbus va testa roboții umanoizi chinezi, care lucrează continuu, la asamblarea aeronavelor # Aktual24
Dezvoltatorul chinez de robotică umanoidă UBTech Robotics a anunțat duminică că a ajuns la un nou acord cu liderul european în aviație, Airbus, pentru a furniza roboți pentru utilizare în interiorul fabricilor de producție de aeronave. Acordul marchează o nouă etapă importantă în eforturile companiei de a-și extinde roboții umanoizi industriali dincolo de China și […]
21:40
Un bărbat de 45 de ani din Timișoara a fost descoperit decapitat în apartamentul pe care îl închiriase în regim hotelier. Lângă al a fost găsită o ghilotină improvizată. Cadavrul a fost descoperit de cel care se ocupă de închirierea locuinței. Potrivit Opinia Timișoarei, lângă bărbatul decedat au fost găsite două bilete de adio în […]
21:40
Armele pe care le are UE în conflictul cu Washingtonul. Opțiunea ”nucleară”: UE să ordone băncilor şi fondurilor de pensii să îşi vândă activele din SUA # Aktual24
Ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale împotriva unor state europene din cauza Groenlandei a spulberat armistiţiul comercial transatlantic de anul trecut şi a pus Uniunea Europeană în faţa unei dileme: să riposteze dur sau să încerce să câştige timp. Cel puţin teoretic, Bruxelles-ul are la dispoziţie mai multe opţiuni, relatează Politico. […]
21:40
Un echipaj de la Rutieră a încercat să oprească un șofer în apropierea localității Câmpuri-Surduc, din județul Hunedoara. Cel de la volan însă a apăsat accelerația, iar polițiștii au plecat în urmărirea sa. Conducătorul auto a intrat în județul Arad, iar agenții aflați în urmărire le-au cerut ajutorul colegilor de la Săvârșin, potrivit Opinia Timișoarei. […]
21:30
Risc crescut de avalanșe în trei sferturi din munții monitorizați. În Bucegi și Făgăraș avalanșele prezintă pericol și la altitudini mai mici de 1.800 de metri # Aktual24
Meteorologii au emis, luni, avertizări privind risc însemnat, de gradul trei din cinci, de producere a avalanșelor la altitudini de peste 1.800 de metri, în trei sferturi din munții monitorizați. Zonele cu risc ridicat includ munții Rodnei, Bistrei, Ceahlău, Călimani, Bucegi, Făgăraș, Parâng, Șureanu, Țarcu și Godeanu. În Bucegi și Făgăraș avalanșele prezintă pericol și […]
21:10
Bulgaria, printre cele mai ieftine țări din Europa la energie electrică. În Germania și Belgia prețul e de patru ori mai mare # Aktual24
Bulgaria rămâne una dintre țările europene cu cele mai mici prețuri la energia electrică pentru gospodării, contrazicând afirmațiile potrivit cărora facturile la energie ar fi un factor major al inflației, potrivit ministrului Energiei, Zhecho Stankov. Declarațiile sale au venit ca răspuns la acuzațiile fostului ministru de Finanțe, Asen Vassilev, care a susținut că prețurile ridicate […]
21:10
O glumă din presa occidentală spunea în 2025 că președintele american Donald Trump ar trebui să primească premiul Charlemagne, care se acordă politicienilor care fac cel mai mult pentru proiectul european. Probabil poate împărți acest premiu doar cu Vladimir Putin. Atitudinea agresivă, tarifele, schimbările bruște de atitudine, echivocul față de războiul din Ucraina, povestea cu […]
20:40
În 2025, China a înregistrat cea mai scăzută rată a natalității înregistrată vreodată, adâncind o criză demografică ce ar putea frâna dezvoltarea țării timp de decenii. Potrivit Biroului Național de Statistică, rata a scăzut la 5,63 nașteri la 1.000 de persoane, sub recordul anterior din 2023. Acest lucru sugerează că ușoara creștere a numărului de […]
20:20
Câmpul de luptă din Budapesta: Alegerile din Ungaria vor evindenția conflictul de putere dintre SUA, UE și Rusia – Analiză # Aktual24
Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 12 aprilie 2026, iar partidul naționalist Fidesz, aflat la guvernare, și-a lansat campania. La congresul partidului din Budapesta, Viktor Orbán a confirmat că, după aproape două decenii de mandat, rămâne pregătit să continue ca prim-ministru. Acestea nu sunt doar niște alegeri maghiare. Au devenit o bătălie ideologică […]
20:10
Populația Chinei scade pentru al patrulea an consecutiv. Guvernul se confruntă cu o criză demografică fără precedent # Aktual24
Populația Chinei a scăzut și în 2025, pentru al patrulea an consecutiv, în ciuda eforturilor guvernului de a încuraja tinerii să aibă mai mulți copii. Potrivit datelor oficiale, populația a scăzut cu 3,39 milioane de persoane, ajungând la 1,4 miliarde la sfârșitul anului. Este cea mai rapidă scădere înregistrată în ultimii ani. Rata natalității a […]
20:00
Yemenul, una dintre cele mai sărace țări din lume, intră într-o nouă fază periculoasă a crizei alimentare: peste jumătate din populație – aproximativ 18 milioane de oameni – ar urma să se confrunte cu o agravare a foametei la începutul lui 2026, avertizează International Rescue Committee (IRC). Avertismentul vine după noile proiecții ale sistemului Integrated […]
20:00
Șoc în Bulgaria, președintele anunță că demisionează: ”Timpul împăcării s-a încheiat. Ne confruntăm cu o bătălie decisivă pentru viitorul țării noastre” # Aktual24
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs. El a anunțat că va înființa un nou partid, ”anti-mafia”. Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, a transmis BTA. El a declarat că îşi va depune marţi […]
19:50
”Nu ceda, Europa!”. Mesajul unuia dintre cei mai influenți gânditori din SUA, Francis Fukuyama # Aktual24
Francis Fukuyama, unul dintre cei mai influenți gânditori politici ai lumii contemporane, a publicat un text manifest în legătură cu presiunile infernale pe care Donald Trump le face pentru a putea anexa Groenlanda. Fukuyama cere Europei să se mențină tare pe poziții. ”În weekend, Donald Trump a anunțat că va impune, începând cu 1 februarie, […]
Acum 24 ore
19:40
Fiecare dintre noi își dorește să trăiască mai mult și mai sănătos, dar adesea credem că pentru asta avem nevoie de tratamente sofisticate, diete complicate sau suplimente scumpe. Adevărul este că micile gesturi pe care le facem zi de zi au un impact uriaș asupra sănătății noastre și pot adăuga ani la viață. Iată cinci […]
19:40
Donald Trump este într-o adevărată euforie a tulburării apelor la nivel internațional. A atacat Venezuela, a amenințat Iranul și Cuba, cere imperios anexarea Groenlandei și amenință direct statele care îl critică pentru acțiunile sale. Totul seamănă deja cu o nebunie mondială. Iar Trump poate face asta pentru că este la apogeul puterii sale. Congresul este […]
19:10
Rares Bogdan, atac violent la adresa lui Bolojan: ”Nu mai e cazul să tac, voi vorbi. Am fost mințit cu pensiile speciale și m-au expus doar pe mine, după care m-au lăsat de izbeliște” # Aktual24
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a lansat un atac violent la adresa lui Ilie Bolojan îm ședința de luni seară a conducerii PNL. Bogdan susține că primarii PNL care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi. „Nu mi se […]
18:50
Presshub: Atacurile cu drone se intensifică: Armata Română recunoaște limitele radarului și anunță măsuri noi # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, luni, că România își va mări efectivele militare la granița estică. Acțiunea vine ca urmare a amplificării atacurilor cu drone în proximitatea României. De la declanșarea Războiului din Ucraina, au avut loc 70 de atacuri cu dronă în zona Dunării și 14 pătrunderi ilegale ale dronelor în spațiul aerian […]
18:40
Președintele iranian declară că orice agresiune la adresa ayatollahului este echivalentă cu un „război total” # Aktual24
Președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a îndemnat duminică omologii străini să nu cumva să lanseze vreun atac asupra liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, în contextul în care protestele din Teheran și din alte provincii au stârnit îngrijorare internațională. „Dacă poporul #Iranului se confruntă cu greutăți și dificultăți în viața lor, unul dintre principalele motive este […]
18:40
Profesorul Papahagi: ”Cei care fac propagandă putinistă și trumpistă în România vor răul țării. Sunt niște trădători” # Aktual24
Profesorul universitar clujean Adrian Papahagi se declară susținător al ”Statelor Unite ale Europei”, subliniind că ”singura salvare a României e ca UE să reziste”. ”În mod evident, Rusia și SUA sunt în acest moment agresori ai Europei. Nu poți vrea în același timp binele României, dar răul Europei. Nu poți fi bun român dacă ții […]
18:20
Primăria Arad a anunțat, luni, că intenționează să ofere transport public gratuit în oraș pentru toți utilizatorii traseelor tramvaielor și autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe și impozite locale. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, ‘municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local este gratuit’. ‘În […]
18:10
Kremlinul analizează informațiile despre evenimentele din jurul Groenlandei și monitorizează îndeaproape evoluția situației, a spus Peskov. „În ultimele zile au sosit o mulțime de informații alarmante. Urmărim cu mare atenție. În ceea ce privește planurile noastre pentru Danemarca și Groenlanda, le las fără comentarii”, a spus Peskov. De asemenea, i s-a cerut să evalueze opinia […]
18:10
Comisia Europeană analizează posibilitatea interzicerii aplicațiilor bazate pe inteligență artificială care „dezbracă” persoane în mediul online, pe fondul valului de conținut abuziv generat cu ajutorul lui Grok, asistentul integrat în platforma X. Săptămâna trecută, eurodeputați au lansat un apel — relatat inițial de POLITICO — pentru interzicerea aplicațiilor și instrumentelor care permit utilizatorilor să creeze […]
17:40
Utilizarea avioanelor private la Davos a crescut vertiginos în ultimii trei ani. Este timpul pentru o taxă pentru super-bogați? # Aktual24
Forumul Economic Mondial (FEM) a avut un început dificil, participanții fiind criticați pentru utilizarea tot mai mare a avioanelor private. Toate privirile se îndreaptă astăzi către Davos, unde Forumul Economic Mondial (FEM) își începe reuniunea anuală. O parte din cea mai puternică elită a lumii, inclusiv lideri guvernamentali și oameni de afaceri, s-au reunit în […]
17:40
Decizie ICCJ: Sancționarea disciplinară a procurorului Bogdan Pîrlog rămâne definitivă. El a acuzat că se urmărește prescripția în dosarul ”10 August” # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv, luni, menținerea sancțiunii disciplinare aplicate prim-procurorului Bogdan Ciprian Pârlog de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, după ce acesta a încălcat dispozițiile scrise ale procurorului ierarhic superior. Potrivit unui comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice al ÎCCJ, Completul de 5 judecători […]
17:30
DIICOT l-a săltat pe primarul din Izvoarele (Giurgiu). Procurorii i-au percheziționat anterior biroul și locuința # Aktual24
Primarul din Izvoarele, Silviu Cazacu, a fost ridicat luni de procurorii DIICOT și dus la audieri. ”Astăzi, 19 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții și locuința unui bărbat, într-un dosar […]
17:20
”Zero zile de membru într-un partid politic”. Buzoianu anunță cine este noul director de la ”Apele Române” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, numirea noului director general al Administrației Naționale „Apele Române”, subliniind că acesta a fost selectat în urma unei proceduri publice transparente și pe criterii de competență profesională. Potrivit ministrului, funcția va fi ocupată de dr. ing. Doru Dragoș Cazan, specialist cu peste 30 de ani de experiență în […]
17:10
Reorganizare teritorială radicală în Germania. Bavaria propune să rămână doar patru state federale din 16 # Aktual24
Deutsche Welle transmite că Germania ar putea arăta complet diferit în viitorul apropiat. Premierul Bavariei, Markus Söder, liderul celui mai mare și mai bogat land german, propune o reformă radicală: reducerea numărului de state federale de la 16, câte sunt în prezent, la doar patru. Propunerea a declanșat deja dezbateri aprinse și un val de […]
16:50
Armata ucraineană plănuiește noi ofensive împotriva trupelor ruse: ”Rusia vrea să ocupe toată Ucraina” # Aktual24
În ciuda discuțiilor de încetare a focului cu SUA, armata ucraineană intenționează să lanseze o nouă ofensivă împotriva trupelor ruse. Comandantul-șef Oleksandr Sirski a anunțat acest lucru într-un interviu. El presupune că Rusia încă intenționează să anexeze întreaga Ucraina. „Prin urmare, vom desfășura operațiuni ofensive în consecință”, a declarat el pentru portalul media ucrainean lb.ua. […]
16:30
Surse PSD: Țoiu și Miruță au fost puternic atacați în ședința de Coaliție de luni. Ironiile lui Kelemen Hunor: ”Mă ofer să plec în Groenlanda” # Aktual24
Prima ședință a coaliției de guvernare din acest an a fost marcată de tensiuni între PSD, PNL și USR. USR a fost atacată atât de PSD, cât și de lideri ai PNL și UDMR, au precizat surse din PSD pentru aktual24.ro. Coaliția a convenit, în ședința de luni, ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe […]
16:20
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că autoritățile spaniole au confirmat prezența a doi cetățeni români printre persoanele afectate în accidentul feroviar produs în regiunea Cordoba din Regatul Spaniei, aceștia suferind răni ușoare. Potrivit MAE, reprezentanții Consulatului General al României la Sevilla au vorbit telefonic cu cei doi români, care au transmis că starea lor este […]
16:10
Dan și Bolojan, întâlnire cu comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: ”România își va respecta angajamentele” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan a evidențiat, cu acest prilej, provocările de […]
16:10
Surpriză pentru Washington: Polonia se alătură statelor UE care vor să activeze ”bazooka” contra SUA # Aktual24
Mai multe ţări – între care Franţa, Germania, Spania şi Polonia, potrivit unor surse diplomatice care au vorbit cu EFE – au solicitat duminică activarea, pentru prima dată în istorie, a instrumentului anticoerciţie (supranumit ”bazooka”), care a intrat în vigoare în 2023 pentru a face faţă unei „situaţii în care o ţară terţă încearcă să […]
16:10
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că scenariul ieşirii de la guvernare a fost şi va rămâne pe masa Coaliţiei şi i-a avertizat pe cei de la PNL şi USR „să nu se mai joace cu focul”, să înceteze să mai încalce acordul politic, cum au făcut-o când au susţinut Acordul Mercosur, „ignorând obiecţiile […]
15:50
Summit extraordinar. Criză în relația cu SUA, liderii statelor UE se reunesc joi la Bruxelles # Aktual24
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite […]
