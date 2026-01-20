Statul român devine acționar în R. Moldova: Administrația Porturilor Constanța cumpără operatorul Giurgiulești
PSNews.ro, 20 ianuarie 2026 09:20
România este pe punctul de a finaliza achiziția operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești din R. Moldova, prin intermediul Administrației Porturilor Maritime Constanța (APM), potrivit profit.ro. Statul român, prin Ministerul Transporturilor, a depus o ofertă angajantă de aproximativ 62 de milioane de dolari pentru preluarea companiei Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiuleșt, de la Banca Europeană pentru
Acum o oră
09:20
09:20
Tánczos Barna, despre impozitarea progresivă: „Nu este momentul acum, dar discuția trebuie reluată peste câțiva ani” # PSNews.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că, deși în cadrul UDMR și al mediului academic există susținători ai impozitării progresive, actualul context nu este oportun pentru o schimbare a sistemului fiscal din România. Acesta a subliniat că în interiorul coaliției de guvernare nu există un consens pe această temă, existând în continuare voci care apără cu
Acum 12 ore
21:40
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este invitat, marți, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
Acum 24 ore
20:30
Alexandru Nazare: Bugetul pe 2026 intră în linie dreaptă. Prioritatea rămâne relansarea economică # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că a agreat, luni, alături de colegii din coaliţia de guvernare, un calendar clar şi realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026 iar în câteva zile vor aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Ministrul afirmă că la mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget şi
20:30
Doliu internațional: A murit celebrul designer italian Valentino, supranumit „ultimul împărat al modei” # PSNews.ro
Designerul italian Valentino Garavani, una dintre figurile emblematice ale modei secolului XX și creatorul care a modelat imaginea eleganței regale în epoca republicană, a murit luni, la reședința sa din Roma. Avea 93 de ani. „Valentino Garavani a încetat din viață astăzi, în reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi", a anunțat fundația care
20:30
Într-un mesaj cu puternică încărcătură politică adresat națiunii, președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că își va depune demisia în fața Curții Constituționale pentru a putea participa la viitoarele alegeri, relatează Novinite. De mai multe săptămâni, în spațiul public au circulat speculații privind o eventuală retragere a șefului statului și intenția sa de a lansa
20:30
Un retailer internațional de articole pentru casă intră în România. Compania asiatică Mr. DIY își va deschide primul magazin în București, la Colosseum Mall, și a demarat deja recrutarea de personal. Fondat în 2005 în Kuala Lumpur, Mr. DIY este unul dintre cei mai mari retaileri de îmbunătățiri pentru locuințe din Asia, operând peste 3.500
20:30
Republica Moldova a inițiat procedura de denunțare a trei acorduri esențiale care constituie baza juridică a apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-o intervenție la Radio Moldova, citat de Deschide.md. Potrivit oficialului, documentele vor fi analizate la începutul noii sesiuni parlamentare. „Fac o declarație în premieră: ne
20:30
PE SCURT: Uniunea Europeană analizează impunerea unor tarife de retorsiune și a unor restricții asupra companiilor americane, ca reacție la amenințările lui Donald Trump privind aliații NATO și Groenlanda, într-un context considerat cea mai gravă criză transatlantică din ultimele decenii. Cel puțin 39 de persoane au murit în sudul Spaniei după ce un tren de
19:20
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina. Anunțul Ministrului Apărării # PSNews.ro
70 de atacuri în zona Dunării și cel puțin 14 situații în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. Este realitatea pe care o trăiesc oamenii din Dobrogea de aproape patru ani și la care Armata României a trebuit să se adapteze. În ultimele luni, Ministerul Apărării Naționale a mutat la granița
19:20
VIDEO Culisele luptelor din justiție. Ponta anunță: „Kovesi va fi șomeră din toamnă, vor să unească DNA cu DIICOT” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, la emisiunea Puterea Știrilor, că actualele atacuri din spațiul public la adresa sistemului de justiție nu urmăresc reformarea acestuia, ci readucerea „unui model de justiție controlată, similar celui din perioada 2013–2016". Comentând acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Victor Ponta a susținut că momentul declanșării acestor atacuri nu
19:20
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, a venit, luni, la şedinţa conducerii PNL, după ce a vorbit cu mai mulţi primari PNL, el precizând că nu vine cu gânduri războinice ci pur şi simplu vrea să ceară lămuriri şi să i se spună de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice
19:20
Ce face Călin Georgescu de Unirea Principatelor. Fostul prezidențiabil a ținut să se afle chiar de la el # PSNews.ro
Alexandru Ioan Cuza este începutul României, spune fostul prezidențiabil Călin Georgescu, despre cel care a făcut posibilă Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859. Georgescu va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut. Călin Georgescu spune că „fără trecut nu există prezent și nici viitor" și și-a exprimat admirația pentru Alexandru Ioan Cuza.
19:20
Incident incredibil într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, avionul a plecat fără ei # PSNews.ro
Un incident incredibil s-a produs luni într-un aeroport european, anunță Mediafax. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, iar avionul a plecat fără ei. Compania aeriană a prezentat scuze și a oferit celor uitați în aeroport bilete în alte avioane. Incidentul s-a produs luni pe aeroportul din Manchester, Marea Britanie, potrivit Express. Zeci de
19:20
ÎCCJ confirmă abaterea disciplinară a lui Bogdan Pîrlog. Magistratul sancționat, în comitetul pentru reforma justiției # PSNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, luni, recursul formulat de procurorul Bogdan Ciprian Pîrlog, menținând sancțiunea disciplinară stabilită anterior de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Instanța supremă a stabilit definitiv că abaterea a fost comisă cu vinovăția prevăzută de lege, potrivit unui comunicat al ÎCCJ. Hotărârea a fost pronunțată de
18:10
Sorana Cîrstea joacă marţi dimineaţă, în primul tur la Australian Open. Jaqueline Cristian va evolua la dublu # PSNews.ro
Sorana Cîrstea, locul 41 mondia joacă marţi dimineaţă, în primul tur la Australian Open. Jaqueline Cristian va evolua în runda inaugurală a probei de dublu Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, va evolua contra sportivei germane Eva Lys, locul 39 mondial. Meciul este al patrulea programat pe terenul 13, în sesiunea care va începe de la
18:10
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale "Apele Române". El a mai deţinut funcţia de director general al ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituţiei. După
18:10
Premierul spaniol decretează trei zile de doliu naţional şi promite o ”transparenţă absolută” după drama din Andaluzia # PSNews.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă luni, într-o conferinţă de presă, "o zi de doliu pentru toată Spania" după accidentul feroviar de duminică seara, în Andaluzia, relatează AFP. "Ne gândim la victime şi la familiile lor", a declarat el şi le-a urat însănătoşire grabnică răniţilor. El a îndemnat la unitate atât în acest doliu, cât şi
18:10
CNAIR: Vești de pe șantierul A1 Sibiu-Pitești. Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi gata înaintea termenului # PSNews.ro
Vești bune de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești: lucrările în tunelul Momaia avansează în ritm alert. Deschiderea circulației ar putea veni chiar din acest an, mai devreme decât era planificat, transmite Cristian Pistol, directorul CNAIR. Se montează sistemele specializate în tunelul Momaia (secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești). Constructorul austriac (PORR) lucrează acum la montarea:
18:10
Prefectul de Olt, Cosmin Floreanu, îşi poate relua atribuţiile. Tribunalul a revocat controlul judiciar # PSNews.ro
Prefectul judeţului Olt, Cosmin Floreanu, aflat sub controlul judiciar dispus de Parchetul Militar din luna decembrie 2025, îşi va relua de marţi atribuţiile de serviciu după ce luni, Tribunalul Olt a admis, prin soluţie definitivă, plângerea prefectului faţă de măsura controlului judiciar. „În temeiul art. 213 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 211
18:10
Încă un lider PSD anunță că vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR: „Nu vom rămâne în orice condiții” # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan este contestat „chiar din interiorul partidului său". Budăi a afirmat că acesta ar putea fi înlocuit și s-ar putea forma o nouă majoritate fără USR, partid care, în opinia sa, „s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri", în timp ce PSD
18:10
Prof. univ. dr. psiholog Daniel David a anunțat că și-a reluat atribuțiile de rector al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, după încetarea mandatului său de ministru al educației și cercetării. „De vineri, 16 ianuarie 2026, în baza Ordinului noului ministru al educației și cercetării, mi-am reluat mandatul de rector al Universității noastre, după perioada în
17:10
Mihai Fifor: Suntem captivi într-un dialog al surzilor, cu un premier obsedat de o idee fixă – tăierea cu orice preț # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a subliniat luni că nu va mai exista niciun alt pachet de măsuri adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului dacă acesta nu va conține și programul PSD de stimulare economică, criticând în același timp abordarea premierului Ilie Bolojan, despre care spune că este „obsedat de o singură idee fixă – tăierea cu
17:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni după-amiază Comandamentul Energetic Național, la sediul Dispecerului Energetic Național, în contextul temperaturilor scăzute. Declarații Bogdan Ivan, după ședința Comandamentului Energetic Național: -astăzi am avut cel mai mare consum din această iarnă și din ultimii patru ani, 9233 de Mwatti, care ne duce la o nevoie suplimentară de energie electrică
17:10
Sociologul Marius Pieleanu a declarat luni, la Antena 3 CNN, că ieșirea Partidului Social-Democrat (PSD) de la guvernare ar reprezenta o decizie înțeleaptă, menționând că aceasta ar „aduce imediat 500.000 de votanți" partidului. El a explicat că „triplarea taxelor și impozitelor locale reprezintă un atac direct la inima electoratului PSD", context în care liderii coaliției
17:10
Țara europeană în care oamenii au fost înștiințați prin scrisori că li se vor rechiziţiona bunurile în caz de război # PSNews.ro
Mii de proprietari de clădiri, vapoare, imobile şi maşini urmau să primească luni o scrisoare de la armata norvegiană, care-i informează că bunurile le pot fi rechiziţionate în caz de război, relatează AFP, citată de News.ro. "Rechiziţiile urmează să permită Foţelor Armate, în situaţie de război, să aibă acces la resurse necesare apărării ţării", anunţă
17:10
Horaț
17:10
BNR: Există incertitudini şi riscuri semnificative la adresa perspectivei activităţii economice # PSNews.ro
Corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, este de natură să antreneze în perspectivă presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali, arată BNR, în raportul privind deciziile ce privesc problemele de politică monetară. Potrivit băncii central, incertitudini rămân […] Articolul BNR: Există incertitudini şi riscuri semnificative la adresa perspectivei activităţii economice apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Victor Ponta: România este o țară capturată de o minoritate extrem de agresivă condusă de USR # PSNews.ro
Invitat luni în emisiunea Puterea Știrilor, fostul premier al României, Victor Ponta, a declarat că România este „o țară capturată” de o rețea care acționează de ani de zile și care, în prezent, deține o influență majoră asupra deciziilor politice, economice și din spațiul public. „Este o țară capturată, este o rețea care de ani […] Articolul VIDEO Victor Ponta: România este o țară capturată de o minoritate extrem de agresivă condusă de USR apare prima dată în PS News.
16:10
Ambasada SUA: Clopotul Libertății – un reper al democrației și al drepturilor fundamentale # PSNews.ro
Ambasada Statelor Unite în România a readus în atenție unul dintre cele mai emblematice simboluri ale democrației americane: Clopotul Libertății din Philadelphia. Pe clopot este inscripționat mesajul: „Proclamați libertatea în toată țara, tuturor locuitorilor acesteia.” Aceste cuvinte, simple dar pline de semnificație, reprezintă un apel universal la libertate, egalitate și drepturi fundamentale, fiind relevante nu […] Articolul Ambasada SUA: Clopotul Libertății – un reper al democrației și al drepturilor fundamentale apare prima dată în PS News.
16:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare # PSNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anună luni că zilele acestea se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare, într-o primă fază pe salvarea de la faliment, apoi tot anul se va ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui. Primarul arată că falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti, iar acum […] Articolul Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare apare prima dată în PS News.
16:10
Ministrul Muncii anunță că va crea un fond pentru persoanele cu dizabilități, finanțat din taxele firmelor mari # PSNews.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat la Digi 24 că va înființa un fond pentru persoanele cu dizabilități, colectat din taxele companiilor cu peste 50 de angajați. Acesta a dezvăluit că în unele județe au fost descoperite 25% incorectitudini la controalele făcute. Într-o serie de intervenții făcute la Digi24, ministrul a comentat problema fraudelor în […] Articolul Ministrul Muncii anunță că va crea un fond pentru persoanele cu dizabilități, finanțat din taxele firmelor mari apare prima dată în PS News.
16:10
Un miliard de dolari pentru un loc la masă: miza geopolitică a „Consiliului de pace” al lui Trump # PSNews.ro
Președintele Donald Trump a propus un „Consiliu de pace” compus din 60 de țări din lume, iar România a primit o invitație. Statutul acestui „Consiliu de pace” nu se construiește având la bază principiile dreptului internațional, ci este construit în jurul puterii lui Donald Trump, iar unele prevederi din statut ne amintesc de monarhiile de […] Articolul Un miliard de dolari pentru un loc la masă: miza geopolitică a „Consiliului de pace” al lui Trump apare prima dată în PS News.
16:10
Rafinăria Petrobrazi, rezultate operaționale de excepție în ultimul trimestru al anului trecut # PSNews.ro
Petrobrazi, rafinăria deținută de OMV Petrom la Ploiești, una dintre cele trei din România, a raportat rezultate operaționale de excepție în ultimul trimestru al anului trecut. Rafinăria Petrobrazi, a doua din România în termeni de capacitate a avut o rată de utilizare de 100% în ultimele trei luni ale anului trecut, cel mai mare procent […] Articolul Rafinăria Petrobrazi, rezultate operaționale de excepție în ultimul trimestru al anului trecut apare prima dată în PS News.
16:10
Biroul Parlamentului European în România a transmis că deciziile privind Danemarca și Groenlanda aparțin exclusiv Danemarcei și Groenlandei și a condamnat fără echivoc recentele declarații ale administrației Trump referitoare la insula arctică. „Parlamentul European condamnă fără echivoc declarațiile făcute de administrația Trump cu privire la Groenlanda, acestea constituind o provocare flagrantă la adresa dreptului internațional, […] Articolul Parlamentul European condamnă declarațiile administrației Trump privind Groenlanda apare prima dată în PS News.
16:10
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat de presă. Rata cheie a fost menținută la 6,5% pe an, nivel la care se află din august 2025. Rata […] Articolul BNR menține dobânda-cheie la 6,50% în prima ședință de politică monetară din 2026 apare prima dată în PS News.
16:10
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, întâlniri cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Despre ce au discutat? # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România. Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat, cu acest prilej, provocările de […] Articolul Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, întâlniri cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Despre ce au discutat? apare prima dată în PS News.
15:00
Accident feroviar în Spania: MAE, date de ultimă oră despre românul aflat în unul dintre trenuri # PSNews.ro
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital. MAE precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară. ”Confirmăm că reprezentanţii Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu […] Articolul Accident feroviar în Spania: MAE, date de ultimă oră despre românul aflat în unul dintre trenuri apare prima dată în PS News.
15:00
AUR lansează programul pilot „Înapoi Acasă”, un răspuns la eșecul statului român față de Diaspora # PSNews.ro
Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, Alianța pentru Unirea Românilor lansează programul pilot „Înapoi Acasă”, un demers politic asumat, dedicat românilor din Diaspora care își doresc să revină în România. În acest context, peste 50 de parlamentari AUR vor fi prezenți simultan în mai mult de 40 de comunități românești din afara granițelor […] Articolul AUR lansează programul pilot „Înapoi Acasă”, un răspuns la eșecul statului român față de Diaspora apare prima dată în PS News.
15:00
CTP, despre invitația în „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei?” # PSNews.ro
Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după ce România a fost invitată să se alăture „Consiliului pentru Pace” condus de Donald Trump. Jurnalistul a ridicat public semne de întrebare legate de oportunitatea acceptării acestei invitații, făcând referire la poziția președintelui României față de tensiunile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. „Întrucât președintele Dan […] Articolul CTP, despre invitația în „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei?” apare prima dată în PS News.
15:00
Unifarm obține autorizația pentru un medicament esențial destinat pacienților cu boli renale cronice # PSNews.ro
Compania Unifarm, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, a anunțat obținerea autorizației de punere pe piață (APP) pentru un medicament generic care conține substanța activă cinacalcet, un tratament esențial pentru pacienții cu boală cronică de rinichi aflați în dializă, dar și pentru alte categorii de pacienți. Medicamentul aparține clasei calcimimeticelor și acționează prin creșterea sensibilității receptorilor […] Articolul Unifarm obține autorizația pentru un medicament esențial destinat pacienților cu boli renale cronice apare prima dată în PS News.
15:00
Tudor Chirilă îl desființează pe Ilie Bolojan: ”Împăratul e gol, dar alegem să nu-l vedem” # PSNews.ro
Artistul Tudor Chirilă a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând modul în care acesta a reacționat la acuzațiile de plagiat formulate de jurnalista Emilia Șercan împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Jurnalista a arătat că o mare parte din teza de doctorat a ministrului ar fi fost copiată. Deși este […] Articolul Tudor Chirilă îl desființează pe Ilie Bolojan: ”Împăratul e gol, dar alegem să nu-l vedem” apare prima dată în PS News.
15:00
Cea mai eficientă armă a războiului contemporan nu produce explozii și nu trage niciun glonț. Ea acționează asupra percepțiilor, remodelând ceea ce considerăm a fi adevărat. O analiză a războiului cognitiv realizată de Adevărul. Astăzi, există un front invizibil, absent de pe hărți și lipsit de tranșee. Un front care traversează știrile, rețelele sociale și, mai […] Articolul Războiul cognitiv: ce învață NATO din experiența avansată a Ucrainei apare prima dată în PS News.
15:00
ANOSR: „Marea economie” pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți – 0,0021% # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului să elimine măsura de limitare a subvențiilor pentru studenți la transportul feroviar. Organizația susține că economia realizată în 2025 este nesemnificativă, reprezentând doar 0,0021% din bugetul de stat. ANOSR a reacționat vehement la aplicarea Legii nr. 141/2025, care a redus subvențiile pentru studenții ce călătoresc […] Articolul ANOSR: „Marea economie” pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți – 0,0021% apare prima dată în PS News.
15:00
Trei sferturi dintre părinți și bunici cred că vaccinarea antigripală previne gripa, arată un studiu INSCOP # PSNews.ro
Un studiu sociologic recent realizat de INSCOP Research arată că 74,5% dintre părinți și bunici sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, relevând o atitudine pozitivă față de imunizarea copiilor împotriva virusului gripal. Cercetarea a fost efectuată în perioada 5 – 23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare, și reprezintă cea mai […] Articolul Trei sferturi dintre părinți și bunici cred că vaccinarea antigripală previne gripa, arată un studiu INSCOP apare prima dată în PS News.
14:00
România lansează licitația pentru capătul nordic al drumului expres spre Ucraina, cu rol civil și militar # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Proiectul presupune construirea a 12,65 km de drum expres nou în România, modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei), modernizarea a 15 […] Articolul România lansează licitația pentru capătul nordic al drumului expres spre Ucraina, cu rol civil și militar apare prima dată în PS News.
14:00
Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa vine în România. Ce centre militare va vizita # PSNews.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi […] Articolul Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa vine în România. Ce centre militare va vizita apare prima dată în PS News.
14:00
Mai puține accidente rutiere și victime înregistrate în 2025, arată datele Poliției Române # PSNews.ro
Anul trecut s-au înregistrat cu 285 mai puţine accidente rutiere, cu 185 mai puţine persoane decedate şi cu 122 mai puţine persoane rănite grav, comparativ cu 2024, conform unei statistici prezentate de Poliţia Română. Principalele cauze de producere a evenimentelor rutiere au fost traversarea neregulamentară, neadaptarea vitezei la condiţiile de drum şi neacordarea priorităţii vehiculelor. […] Articolul Mai puține accidente rutiere și victime înregistrate în 2025, arată datele Poliției Române apare prima dată în PS News.
14:00
Olguța Vasilescu: Pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă # PSNews.ro
PSD se află într-o procedură de consultare a membrilor săi privind rămânerea sau nu la guvernare, a declarat, luni, vicepreședintele PSD Olguța Vasilescu, potrivit căreia pare, că, în fiecare zi, premierul Ilie Bolojan ‘le dă motive’ social-democraților să înțeleagă că nu pot face echipă împreună. ‘Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid […] Articolul Olguța Vasilescu: Pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă apare prima dată în PS News.
14:00
Autoritatea Vamală lansează o licitație restrânsă pentru scanere de control bagaje, în valoare de 6,7 milioane lei # PSNews.ro
Autoritatea Vamală Română a lansat o procedură de licitație restrânsă pentru achiziția de scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacității de control integrat, valoarea totală estimată a contractului fiind de 6,7 milioane lei, fără TVA. Licitația este structurată în două loturi: primul lot include scanere portabile cu […] Articolul Autoritatea Vamală lansează o licitație restrânsă pentru scanere de control bagaje, în valoare de 6,7 milioane lei apare prima dată în PS News.
