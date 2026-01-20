Statul român devine acționar în R. Moldova: Administrația Porturilor Constanța cumpără operatorul Giurgiulești

14:00

PSD se află într-o procedură de consultare a membrilor săi privind rămânerea sau nu la guvernare, a declarat, luni, vicepreședintele PSD Olguța Vasilescu, potrivit căreia pare, că, în fiecare zi, premierul Ilie Bolojan 'le dă motive' social-democraților să înțeleagă că nu pot face echipă împreună. 'Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid […]