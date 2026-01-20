Coșmar în desfășurare în trenul Vatra Dornei – București: locomotive stricate, peste 300 de minute de întârziere, frig crunt în vagoane
TeleM Iași , 20 ianuarie 2026 09:50
Călătorii trenului IR 1658 Vatra Dornei – București Nord au avut parte de o experiență extrem de dificilă, după ce garnitura a suferit defecțiuni repetate la locomotivă, lăsând pasagerii fără căldură și fără lumină, în plin ger. Printre cei afectați s-au aflat copii, vârstnici și familii întregi. Întârziere uriașă: aproape șase ore față de program
Acum 10 minute
10:10
Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni: vremea se încălzește, dar precipitațiile persistă până la mijlocul lui februarie # TeleM Iași
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar datele arată că, începând de săptămâna viitoare, vremea va intra într-un proces de încălzire. Până la jumătatea lunii februarie 2026, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, însă precipitațiile vor continua, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, potrivit Mediafax.
10:10
Tânără din Republica Moldova, prinsă cerșind în Iași: folosea scaun cu rotile fără a avea probleme medicale # TeleM Iași
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost depistată de polițiștii locali din Iași în timp ce cerșea în spațiul public, apelând la mila trecătorilor. Femeia folosea un scaun cu rotile, susținând că are probleme grave de sănătate, însă verificările autorităților au arătat că nu suferă de afecțiuni medicale care să îi
Acum 30 minute
10:00
Lege nouă privind poliția locală: zeci de comune din județul Bacău riscă desființarea serviciului # TeleM Iași
Un proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) ar putea produce schimbări majore în organizarea poliției locale din județul Bacău. Conform noilor prevederi, unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 4.500 de locuitori nu vor mai putea înființa sau menține poliție locală, decât dacă pot demonstra că pot
09:50
Fenomenul de zăpor s-a format pe râul Bistrița, în județul Neamț, ca urmare a temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în ultimele zile. Specialiștii avertizează că situația ar putea persista, întrucât prognoza meteo indică menținerea gerului pentru cel puțin încă o săptămână. Aglomerări de gheață în creștere pe Bistrița Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA)
09:50
Acum o oră
09:40
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor # TeleM Iași
În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV. Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a transmis că partidele din coaliție au ajuns la un consens în ceea ce privește calendarul de lucru și aprobare a
09:40
Aurora boreală, vizibilă în România după cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani # TeleM Iași
Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani, spun specialiștii, a făcut vizibilă Aurora Boreală, și de pe teritoriul României. În Bucovina, mai exact în localitatea Dumbrăveni, culori intense de roz, verde și violet au luminat noaptea. O feerie de culori fost și pe cerul Maramureșului, în zona localității Baia Sprie. Este prima
09:40
În această dimineață, Secția de Pompieri Huși a intervenit în municipiul Huși, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un accident rutier. O mașină cu ucraineni a derapat la Huși și s-a răsturnat la marginea drumului În eveniment a fost implicat un autoturism care a derapat și s-a răsturnat în rigola de
09:40
Conducta care poate lăsa Piatra-Neamț fără apă, înlocuită integral: Investiție anunțată de Apa Serv # TeleM Iași
Problema magistralei care alimentează municipiul Piatra-Neamț revine în prim-plan, odată cu anunțul unei investiții majore pregătite de Apa Serv. În cadrul unei emisiuni, Vlad Angheluță, directorul general al companiei, a vorbit despre intervenția considerată strategică, care vizează înlocuirea integrală a rețelei de apă în zona Petru Movilă, de pe traseul Sarata – Vaduri. Subiectul a
09:30
Europarlamentarul Rareș Bogdan a reapărut, luni, în fața conducerii Partidului Național Liberal (PNL) pentru a semnala nemulțumiri legate de modul în care partidul este condus și de strategia politică adoptată în cadrul coaliției guvernamentale. Rareș Bogdan critică conducerea partidului și apropierea de USR Reacția sa vine după discuții purtate cu aproape 200 de primari PNL
09:30
Ungaria se detașează de Uniunea Europeană în privința pretențiilor SUA asupra Groenlandei # TeleM Iași
Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE. "Noi considerăm că este vorba despre o chestiune bilaterală (între Danemarca şi SUA). Nu
09:20
Cel puțin 39 de persoane au murit într-o coliziune a unui tren de mare viteză în sudul Spaniei, iar eforturile de salvare sunt în curs de desfășurare, a anunțat poliția luni. Spaniolii consideră ciudat accidentul feroviar soldat cu 39 persoane decedate Coliziunea s-a produs duminică, la ora 19:45, când partea din spate a unui tren
Acum 24 ore
21:10
Într-un discurs televizat adresat națiunii, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de președinte" al Bulgariei. El a spus că își va prezenta demisia din funcția de șef de stat marți exprimandu-si convingerea că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un șef de stat demn. El este primul președinte bulgar care
20:10
In această seară pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe din municipiul Focșani. La fața locului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, care au acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, pentru
19:50
Cartel pe piața reparațiilor auto sancționat de Consiliul Concurenței cu aproape 3 milioane de euro # TeleM Iași
Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România. Cartel pe piata reparatiilor auto sanctionat de Consiliul Concurentei
19:20
Ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a deliberărilor împreună cu membrii comisiei de evaluare, ministrul mediului a semnat Ordinul privind numirea ing. dr. Doru Dragoș Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale Apele Romane, începând de mâine, 20 ianuarie. Director general nou la Apele Române Cu trei decenii de experiență în
16:20
Pe 24 ianuarie, municipiul Iași marchează Ziua Unirii Principatelor Române, unul dintre cele mai importante momente din istoria României. În 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn atât al Moldovei, cât și al Țării Românești, realizând astfel unirea celor două principate sub un singur domnitor — primul pas decisiv spre formarea statului modern român.
16:20
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași a desfășurat, pe parcursul anului trecut, o amplă activitate de control la nivelul județului Iași, vizând atât agenți economici, cât și autorități publice locale, cu scopul de a identifica nereguli privind legislația de mediu. Comisarii de mediu au intervenit în urma sesizărilor primite de la cetățeni, dar
16:10
Temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile au adus tot mai multe cazuri sociale în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean „Sfântul Spiridon". Medicii atrag atenția că frigul accentuează probleme medicale deja existente și transformă situații care, în mod normal, ar putea fi gestionate în ambulatoriu, în adevărate urgențe sociale și medicale. Potrivit
16:10
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a intervenit în dezbaterea publică referitoare la posibilitatea ca taxele și impozitele locale să fie direcționate către bugetul central. Edilul a calificat această ipoteză drept „o falsă problemă", subliniind că, din punct de vedere legal, un astfel de mecanism nu este permis, fiind contrar Codului fiscal și legislației în vigoare
16:10
Primăria Municipiului Iași a lansat un amplu proiect de reamenajare urbană pentru Piațeta Palatului Culturii, vizând transformarea acestui spațiu emblematic într-un pol urban modern, coerent și deschis publicului. Scopul proiectului este de a regândi funcționarea spațiului public, creând o piațetă pietonală amplă, integrată armonios în structura orașului. Eliminarea parcării și crearea unui spațiu public generos
15:30
Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț are, începând de astăzi, un manager cu mandat deplin, desemnat în urma concursului. A fost desemnat noul manager al Spitalului Județean Piatra Neamț Conf. dr. Alexandru Patrașcu a promovat concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, obținând nota 9,79. Acesta a preluat conducerea spitalului în luna
15:10
România modernizează 15 km de drum din Ucraina, ca parte a proiectului Drumului Expres Suceava – Siret # TeleM Iași
Autoritățile lansează licitația pentru Lotul 3 al Drumului Expres Suceava–Siret, cunoscut drept „capătul de nord" al drumului expres spre Ucraina. România modernizează 15 km de drum din Ucraina, ca parte a proiectului Drumului Expres Suceava – Siret Tronsonul Bălcăuți – Siret va avea un rol dual, civil și militar, și reprezintă un proiect unicat în
11:50
Pregătește-ți plantația pentru noul sezon: Comandă stâlpi șpalieri din beton direct de la producător! (P) # TeleM Iași
În inima Moldovei, pământul a fost întotdeauna cel mai prețios bun. Fie că vorbim despre...
11:30
Interes crescut din partea constructorilor pentru lotul de autostradă Iași – Pod Ungheni # TeleM Iași
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova în cadrul contractului pentru proiectarea...
11:20
Topul pensiilor speciale din justiție: cea mai mare ajunge la 70.000 de lei pe lună, din care 21.000 sunt acoperiți de contribuție # TeleM Iași
Potrivit unei analize publicate de Cotidianul, cele mai mari pensii de serviciu din sistemul judiciar...
11:00
Incident nefericit in aceasta dimineata pe strada Crizantemelor din Pascani. Un muncitor de la autostrada...
10:50
Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, valul de frig va persista în cea mai mare parte...
Ieri
10:10
Emil Gânj, vânat și de FBI. Criminalul s-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial sau în Ungaria # TeleM Iași
Criminalul Emil Gânj este vânat și de FBI, iar anchetatorii cred că s-ar putea ascunde...
10:10
Licitație de 6,6 milioane de euro la Pașcani pentru modernizarea transportului public și a infrastructurii rutiere # TeleM Iași
Primaria Municipiului Pascani a lansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de...
10:00
Sofia Vicoveanca: „Sucevenii sunt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată la Spitalul Suceava” # TeleM Iași
Îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj de mulțumire echipei medicale...
10:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că Danemarca „nu a reușit să facă...
09:50
Secția de Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Galați a fost...
09:50
Nicuşor Dan îl primeşte la Palatul Cotroceni pe comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa # TeleM Iași
Generalul american Alexus Grynkewich va vizita marți Centrul Naţional de Instruire "Getica" de la Cincu...
09:30
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos....
09:20
Un incendiu violent a izbucnit azi noapte la o casă de locuit de pe strada...
09:10
Cel puțin 39 au murit după ce două trenuri de mare viteză din Spania s-au ciocnit la Cordoba # TeleM Iași
Cel puțin 39 de persoane au murit și multe au fost rănite după ce un...
18 ianuarie 2026
16:40
În jurul orei 15:00 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea...
11:07
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară # TeleM Iași
Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme,...
11:07
Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru a ieși la pensie la...
11:07
În urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, actualele taxele vamale, de până la 55%, la produsele...
10:50
În această perioadă cu temperaturi care coboară până la minus 20 de grade Celsius, Ministerul...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Caz tulburător
09:10
În jurul orei 16:20, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs... Articolul Accident rutier în comuna Vânători Neamț. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Dintre acestea, 16 au fost transportate la spital, iar o persoană a fost găsită decedată,... Articolul 52 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună. Va face acest lucru luna... Articolul NASA pregătește prima misiune cu echipaj uman spre Lună după 50 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
România are, deja, o jucătoare în runda a doua a turneului de tenis de Mare... Articolul Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2, la Australian Open 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Vaslui | Un bărbat de 68 de ani a suferit arsuri pe 80% din suprafața corporală în urma unui incendiu produs în locuința sa # TeleM Iași
Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit în localitatea Roșiești, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu... Articolul Vaslui | Un bărbat de 68 de ani a suferit arsuri pe 80% din suprafața corporală în urma unui incendiu produs în locuința sa apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
În cursul acestei zile, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași au... Articolul Incendiu la un coș de fum produs la o locuință din comuna Trifești apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Sunt posibile întârzieri ale trenurilor între 17 și 21 ianuarie. Compania Națională de Căi Ferate... Articolul CFR impune măsuri speciale din cauza gerului apare prima dată în TeleM Regional.
