Horoscop 21 ianuarie: ziua în care adevărul iese la suprafață și...
StiriDiaspora.ro, 20 ianuarie 2026 11:20
Horoscop 21 ianuarie: ziua în care adevărul iese la suprafață și...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 15 minute
11:40
Cristina, o fetiță de doar 6 ani a scăpat ca prin minune din...
Acum o oră
11:20
Horoscop 21 ianuarie: ziua în care adevărul iese la suprafață și...
Acum 4 ore
09:10
Cum s-au gândit doi români din Austria să scape de datoriile la...
Acum 24 ore
20:00
Doi români au fost răniți ușor în accidentul feroviar din Spania
15:40
Doi români au preluat un local dintr-o localitate din Spania cu...
14:50
Tânăr român, reţinut pentru trafic de minori. A exploatat o minoră...
14:20
Român implicat în accidentul feroviar din Spania. Tânărul era în...
13:30
Italia. Badante din Ucraina, prinse că se prostituau în ziua...
12:30
MAE, atenţionare de călătorie în Sicilia: Cod roșu de vreme rea
Ieri
11:50
Televiziunea de stat din Iran, piratată de protestatari. Hackerii...
11:40
Dispută pe Groenlanda. Germania spune că Europa nu va ceda...
10:40
Accident feroviar în Spania: 39 de morți. MAE nu are informații că...
10:30
Nicușor Dan, mesaj după accidentul feroviar din Spania
10:30
Șofer român condamnat la închisoare în Anglia. A încercat să...
09:10
Tragedie în Spania: 39 de morţi şi zeci de răniţi după ciocnirea a...
08:40
Cine e Cristian, turistul român care a stat peste un an în...
18 ianuarie 2026
17:20
El e indianul care a salvat-o pe fetița din Craiova de la înec
17:20
Șoferul unui microbuz plin cu muncitori români care a provocat un...
16:00
Româncă din Germania, prinsă conducând drogată și fără asigurare....
15:10
Dispută pe Groenlanda. Meloni i-a spus lui Trump că ameninţarea cu...
14:10
Italienii spun că Milano a devenit un oraș doar pentru milionari....
13:20
Dronă prăbușită într-o curte din Vrancea. Echipe SRI și ale armatei...
12:20
România, invitată de Donald Trump să devină membru al "Consiliului...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Român de 14 ani, mort în Italia. Mark a fost lovit de mașină în...
11:40
Fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova de un...
11:30
MApN: Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre
09:50
Macron: Amenințările lui Trump de a impune tarife ţărilor ce se...
17 ianuarie 2026
17:40
Polițiștii locali vor fi echipați cu camere foto-video-audio....
16:40
Un român care a furat peste 500.000 de dolari din bancomate din...
16:10
Traian Băsescu: Trump vrea Venezuela pentru țiței și Groenlanda...
14:50
Român condamnat la închisoare, prins în Anglia după ce a trăit...
14:00
68% dintre nemți se plâng de creșterea prețurilor la alimente....
13:00
Cine e românul arestat în SUA de agenții ICE și ce acuzații i se aduc
12:00
Poliția le-a stricat planurile a trei români din Spania care voiau...
11:00
Danemarca invită SUA să participe la exerciţii militare în...
10:30
Campanie de strângere de fonduri pentru familia femeii împușcate de...
09:50
Tragedie în Olt: Un tânăr a murit după ce a fost tras cu sania de o...
16 ianuarie 2026
23:10
Taxă ascunsă într-un restaurant din Austria: 20 de euro în plus pe...
22:20
Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care contestă planurile sale...
22:20
Ucrainienii şi americanii se întâlnesc sâmbătă la Miami pentru noi...
20:40
Jaf spectaculos în Franța. Hoți înarmați cu topoare i-au legat pe...
19:50
Jandarmii au dat opt amenzi după protestul AUR de joi din Piaţa...
19:10
Cadavru cu un tatuaj în limba română găsit în Madeira. Poliția face...
18:10
Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată compania belgiană...
17:40
Nelu Iordache, eliberat din închisoare. CAB i-a redus pedeapsa la...
17:20
Un român din Italia a luat arma unui polițist și a tras în echipaj
17:20
Poliţia germană desfășoară operațiuni în Marea Baltică împotriva...
16:30
Român, eliberat din Venezuela, după intervenția SUA
16:30
Sfârșit tragic pentru o româncă din Italia. A făcut infarct la...
13:50
Când a murit de fapt, Anabella, tânără dată dispărută și căutată în...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.