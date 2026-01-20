Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice

09:00

În timp ce pentru mulţi români munca a devenit o povară, studiile arată că totuşi, nu suntem chiar toţi nefericiţi la locul de muncă. Datele arată că bărbaţii tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani, sunt cei mai mulţumiţi de mediul profesional în care activează. Totuşi, cifrele sunt îngrijorătoare: unul din patru angajaţi se află în risc de burnout din cauza jobului.