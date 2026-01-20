Cristina Ciobănașu a răbufnit! Ce a răspuns actrița celor care o întreabă când se căsătorește sau când face un copil: „Nu contează că sunt persoană publică”
Click.ro, 20 ianuarie 2026 18:50
Cristina Ciobănașu, una dintre cele mai tinere actrițe românești, aflată într-o relație cu de peste trei ani de zile cu medicul Alexandru Mureșan, a vorbit cu sinceritate despre căsătorie și copil. Această discuție a fost o reacție a întrebărilor primite din partea internauților, care au iritat-o pe
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
18:50
Cristina Ciobănașu a răbufnit! Ce a răspuns actrița celor care o întreabă când se căsătorește sau când face un copil: „Nu contează că sunt persoană publică” # Click.ro
Cristina Ciobănașu, una dintre cele mai tinere actrițe românești, aflată într-o relație cu de peste trei ani de zile cu medicul Alexandru Mureșan, a vorbit cu sinceritate despre căsătorie și copil. Această discuție a fost o reacție a întrebărilor primite din partea internauților, care au iritat-o pe
Acum o oră
18:30
Eroul indian care a scos fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu bani și donații: „Iubesc oamenii din România” # Click.ro
Cazul care a ținut Craiova cu sufletul la gură are acum și o continuare care spune mult despre solidaritatea oamenilor.
Acum 2 ore
18:00
Gestul șocant pe care l-a făcut tânărul din Constanța, după ce și-a ucis mama cu 40 de lovituri de cuțit. A doua zi s-a predat # Click.ro
Apar detalii noi în cazul crimei din Constanța, în care un tânăr de 20 de ani este acuzat că și-a ucis mama, o femeie în vârstă de 49 de ani, într-un acces de furie. Ancheta arată că, după atac, bărbatul ar fi rămas în locuință până dimineață.
18:00
Radu Drăgușin și Ioana Stan, căsătorie în secret. Cei doi au devenit oficial soț și soție, în cadrul unui eveniment intim # Click.ro
Moment important astăzi pentru cunoscutul fotbalist Radu Drăgușin și Ioana Stan. Cei doi au devenit, oficial, soț și soție, iar la evenimentul discret de la Starea Civilă, în Capitală, au fost prezente doar persoane apropiate cuplului.
17:50
Trucul simplu și ieftin care te scapă de condensul de pe geamuri în câteva minute. Rezultatele te vor uimi # Click.ro
Condensul de pe ferestre este una dintre cele mai enervante probleme ale sezonului rece: dimineața găsești picături pe sticlă, pervazuri ude și acea senzație de umezeală rece care „intră în oase”, chiar dacă locuința este încălzită.
17:50
Vacanță în Alaska. Cât a plătit solistul Fabio Niță pe o sticlă de apă: „Nu e deloc ieftin.” Cât costă, de fapt, o vacanță la capătul lumii? # Click.ro
Cât a plătit Fabio Niță pe o sticlă de apă de băut în Alaska: „Nu e ieftin.” Cât costă, de fapt, o vacanță la capătul lumii?
17:10
Bebe Cotimanis face dezvăluiri sincere despre prietenia cu Carmen Tănase: „18 rămâne numărul care ne leagă” # Click.ro
Carmen Tănase și Bebe Cotimanis sunt două nume sonore în lumea artistică din România. Consacrați pentru cariera lor în lumea filmului și a cinematografiei, în spatele camerelor de filmat, pe cei doi îi leagă o veche și frumoasă prietenie, despre care Bebe Cotimanis a amintit recent, cu ocazia zilei
Acum 4 ore
17:00
O plajă din Anglia a fost acoperită de cartofi și ceapă! Care este explicația autorităților # Click.ro
O plajă din East Sussex, Anglia, a fost acoperită de cartofi și ceapă după ce mai multe containere au căzut în mare de pe nave portcontainer în timpul furtunilor de la sfârșitul anului trecut și începutul acestei luni.
17:00
O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică își rescrie rapid povestea economică și socială: Uzbekistanul, fostă republică sovietică între 1924 și 31 august 1991, raportează astăzi o creștere accelerată, nivel de trai în urcare și ambiții care îl împing spre liga economiilor mari ale lumii.
16:50
Creațiile Valentino care au marcat istoria modei! Divele de la Hollywood l-au iubit pe regretatul designer # Click.ro
De la dantela fildeș a rochiei de nuntă a lui Jackie Kennedy până la catifeaua vintage purtată de Julia Roberts la câștigarea primului său Oscar, în 2001, o rochie Valentino a fost întotdeauna simbolul suprem al glamourului aristocratic și al eleganței italiene fără timp.
16:50
Un accident în lanț uriaș a blocat ambele sensuri ale autostrăzii I-196 în Michigan, SUA, luni, fiind implicate aproximativ 100 de vehicule și mai multe camioane răsturnate. Carambolul s-a produs între Zeeland și Hudsonville și a cauzat închiderea completă a autostrăzii pe aproximativ 16 km.
16:20
Cea mai tristă săptămână din an! De ce stările de apăsare sunt normale în această perioadă și când este nevoie de ajutor # Click.ro
Cunoscută drept cea mai deprimantă săptămână a anului, această perioadă din ianuarie, a venit, pentru mulți români, cu un amestec de oboseală emoțională, griji financiare și lipsă de motivație. Psihologii explică faptul că această stare nu este un semn de boală, ci o reacție normală a organismului.
16:10
Aerisirea casei rămâne o necesitate chiar și pe timp de iarnă, atât pentru sănătate cât și pentru confortul nostru personal. Iar partea cea mai bună este faptul că interiorul casei poate rămâne cald indiferent de cât de frig este afară, dacă știm cum să aerisim corect camerele.
15:50
Desertul delicios care poate fi pregătit ușor și acasă. Cum se pregătește rapid prăjitura cu cremă de lămâie # Click.ro
Este o rețetă simplă și delicioasă, care va fi foarte ușor de pregătit în propria bucătărie! Prăjitura cu cremă de lămâie are un gust divin, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură.
15:50
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin.” La 55 de ani e cea mai sexy de pe plajă! Sfatul nutriționiștilor: „Evitați...” # Click.ro
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin” La 55 de ani e cea mai sexy de pe plajă! Sfatul nutriționiștilor: „Evitați...”
15:40
Cât costă un burger făcut de Chef Florin Dumitrescu? Trage la sală 5 zile ca să îi dea jos. Anunțul făcut despre Masterchef: „Nu s-a întâmplat niciodată” # Click.ro
Chef Florin Dumitrescu (38 de ani) are rețeta perfectă pentru burger așa că a lansat 4 rețete create special pentru unul dintre restaurantele din București care l-au ales să bucure papilele gustative ale clienților săi.
15:40
Top 10 cele mai frumoase destinații din România pentru 2026. Locurile care îi cuceresc pe turiști din întreaga lume # Click.ro
România ascunde destinații turistice spectaculoase care pot concura cu cele mai cunoscute atracții din lume. De la orașe medievale și castele impunătoare, la peisaje montane și rezervații naturale unice, fiecare regiune oferă experiențe memorabile pentru călătorii care vor să descopere frumusețea și
15:40
Cea mai mică locuință scoasă la vânzare în Timișoara! Are 12 mp, duș în cameră și un preț care a atras atenția # Click.ro
Piața imobiliară din Timișoara vine cu o ofertă care a atras imediat atenția: o garsonieră extrem de mică, dar cu un preț pe măsură. Locuința are doar 12 metri pătrați utili, este situată într-o zonă bună a orașului și este deja închiriată, ceea ce o transformă într-o posibilă investiție, chiar dacă
15:40
Se anunță o vară istorică în 2026. S-a mai întâmplat de trei ori în istoria măsurătorilor # Click.ro
În ultimii câțiva ani, verile au devenit progresiv tot mai fierbinți. Din păcate, experții spun că și vara lui 2026 va urma acest trend îngrijorător. Acest an ar putea fi unul dintre cei mai călduroși din istoria măsurătorilor, spun meteorologii din Marea Britanie.
15:20
Fotbalistul s-a integrat foarte bine la gruparea din La Liga.
15:20
Cine trebuie să plătească atunci când zăpada de pe acoperiș îți avariază mașina. Mai multe autovehicule au fost deja afectate # Click.ro
Iarna este anotimpul favorit al multor români, însă această perioadă a anului vine la pachet și cu unele provocări nu tocmai plăcute.
Acum 6 ore
15:00
Cât te costă, de fapt, un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Rata lunară care îi sperie pe români, dar nu îi oprește # Click.ro
În ciuda scumpirilor și a incertitudinilor economice, românii continuă să apeleze la bănci pentru a-și îndeplini planurile. Fie că este vorba despre locuințe, mașini sau cheltuieli personale, creditul rămâne pentru mulți singura soluție. Chiar dacă ratele sunt tot mai greu de suportat, interesul pen
14:40
România, pe ultimul loc în UE la tinerii care muncesc în timpul studiilor. Ce îi determină să amâne angajarea # Click.ro
Tot mai mulți tineri români aleg să se concentreze exclusiv pe studii și să amâne intrarea pe piața muncii până după absolvirea facultății. Un raport recent al Eurostat arată că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea tinerilor cu vârste între 15 și 29 ani.
14:40
Căpitanul naționalei n-a confirmat în cele șase luni la echipa sa.
14:30
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan” # Click.ro
Cătălin Crișan a atras toate privirile cu o apariție recentă pe TikTok, unde fanii au fost luați prin surprindere de felul în care arată acum artistul. La doi ani după operația dificilă la coloană, schimbarea este evidentă, iar reacțiile din online nu au întârziat să apară, unele fiind de-a dreptul
14:20
Jucătoarea din țara noastră este în ultimul său an de carieră.
14:10
Achiziția importantă pe care Mellina vrea să o facă: «Nu-mi place luxul, mă plictisește». Ce vacanțe a bifat la început de an # Click.ro
Atunci când o cauți, Mellina (38 de ani) este nonstop în câte o vacanță plină de adrenalină.
14:00
Românii au dat lovitura! Mașina românească ce i-a convins pe sârbi să renunțe la autoturismele vechi, datorită consumului mic și prețului accesibil # Click.ro
Un model produs în România a ajuns să fie extrem de căutat peste graniță. Tot mai mulți șoferi din Serbia aleg să își lase mașinile vechi și să plătească o diferență de preț pentru un autoturism românesc, convinși că este una dintre cele mai avantajoase alegeri din piața auto second-hand.
14:00
Nu poți adormi? Un neurocercetător de la Stanford dezvăluie un truc simplu care îți adoarme creierul în 5 minute # Click.ro
Un truc aparent banal, susținut de neuroștiință, promite să te ajute să adormi mai repede, chiar și atunci când mintea refuză să se oprească.
13:50
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice” # Click.ro
O româncă stabilită în Spania, în orașul Malaga, a vorbit despre facturile pe care trebuie să le plătească în fiecare iarnă pentru a-și încălzi casa.
13:40
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii riscă o gaură serioasă în buget # Click.ro
Februarie 2026 vine cu un test important pentru portofel. După cheltuielile și planurile ambițioase de la început de an, această lună arată clar cine are o strategie financiară solidă și cine merge pe muchie de cuțit.
13:20
Truc de frumusețe cu mandarine, ideal pentru lunile de iarnă. Masca făcută în casă care hidratează pielea și repară părul uscat # Click.ro
Simplă, blândă și surprinzător de eficientă, masca cu mandarine este unul dintre cele mai accesibile ritualuri de îngrijire pentru sezonul rece. Un singur ingredient-cheie poate face diferența pentru pielea și părul afectate de frig.
13:20
Ce solistă de muzică populară vrea să se facă asistentă medicală și să plece din țară? „Aici salariul e vai și amar!” # Click.ro
Daniela Ploia s-a făcut asistentă medicală după moartea tragică a tatălui ei. Ce s-a întâmplat cu bărbatul?
13:20
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!” # Click.ro
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevastă-mea plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați”
Acum 8 ore
13:00
Decizie-șoc la „Desafio: Aventura!” Nicolae Lupșor își cedează locul în duel și stârnește furia colegilor. „Să dea bine la televizor” # Click.ro
Nicolae Lupșor, eliminat de la „Desafio: Aventura!”
12:40
Planuri date peste cap! Ce i-a făcut soțul Mariei Constantin înainte de plecarea în vacanță la Rio de Janeiro: „Niciunul nu face nimic de capul lui” # Click.ro
Maria Constantin (38 de ani) e mai îndrăgostită ca niciodată.
12:40
Ce se întâmplă în fiecare noapte într-un lift din Cluj. Locatarilor le este frică să-l folosească. „Cineva era acolo cu mine. În colț. Respirând greu. Dar nu-l vedeam” # Click.ro
Într-un bloc din Cluj-Napoca, un lift stârnește teamă de peste două decenii. Fix la ora 03:17, cabina pornește singură și urcă până la etajul 12, apoi coboară la parter, reluând traseul până dimineața, fără ca cineva să îl folosească.
12:20
Cum vede Dani Oțil succesul lui Pescobar și strategia lui de promovare: „Am văzut și bune și rele” # Click.ro
Dani Oțil, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, a vorbit recent despre modul în care Pescobar își promovează imaginea și afacerile, explicând că succesul său nu este ușor de copiat. Matinalul de la Antena 1, care a intrat de mai mulți ani și în antreprenoriat, a subliniat că fa
12:10
Atunci când pleci în concediu, ai tendința să iei cu tine toate lucrurile necesare ca să te poți bucura în continuare de activitățile tale preferate
11:50
Gustare sărată ce poate potoli pofta de mâncare. Este singura recomandată de un dietetician # Click.ro
Poftele de mâncare ne pot da dieta peste cap, mai ales atunci când apar la ore târzii. Mulți dintre noi încercăm să le ignorăm, sau să le domolim cu un pahar mai mare de apă. Însă, există și o gustare sănătoasă și simplă la care putem apela pentru a scăpa de senzația de foame.
11:30
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…” # Click.ro
Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a ajuns om al străzii.
11:30
Robert, românul prins în „trenul morții” din Spania, povestește clipele de groază prin care a trecut: „Am momente când îmi vine să plâng” # Click.ro
Robert Bratu, unul dintre cei doi români răniți în tragicul accident feroviar din Spania, a oferit detalii despre momentele dramatice prin care a trecut și cum a reușit să supraviețuiască.
11:10
Un bărbat din Bacău a aflat că statul îl consideră mort, deși trăiește: „Să știți că sunt o apariție” # Click.ro
O situație de-a dreptul incredibilă a avut loc în Bacău, unde un bărbat a aflat cu stupoare că figurează ca fiind decedat în evidențele statului. Anunțul a fost făcut chiar de către acesta, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Acum 12 ore
11:00
Cum vede România o tânără din Iran stabilită la noi: „Niște turci care încearcă să se comporte ca niște italieni” # Click.ro
Pentru Yelna, o tânără de origine iraniană și bengaleză, stabilită recent la Timișoara după căsătorie, primele luni în România au fost marcate de descoperiri surprinzătoare și comparații inedite
11:00
Cum se înțelege Tily Niculae cu tatăl copiilor ei după divorț. Este pregătită pentru o nouă relație? # Click.ro
După divorț, Tily Niculae vorbește deschis despre viața de mamă a doi copii și despre relația matură pe care o menține cu tatăl lor. Actrița a explicat cum își organizează zilnic familia, cum se împart responsabilitățile și cum privește o posibilă relație viitoare, păstrând un echilibru între carier
10:40
Vești bune de la ANM. Gerul se domolește în România. Ce temperaturi și precipitații ne așteaptă # Click.ro
România a trecut prin câteva zile cu temperaturi extrem de scăzute, iar în unele orașe termometrele au arătat valori de până la -20°C.
10:20
Dan Negru, reacție dură după gafa Paulei Seling la Eurovision: „E un muzeu-circ la care e bine să ne uităm” # Click.ro
Gafa Paulei Seling de la finala Eurovision Moldova 2026 a stârnit reacții aprinse, după ce artista a felicitat publicul în limba rusă. Cântăreața și-a cerut scuze, afirmând că nu a avut intenția de a transmite un mesaj politic, însă momentul a declanșat discuții despre identitate și cultură. Printre
10:20
Fenomen rar pe cerul României! Aurora boreală, surprinsă în mai multe județe după cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani # Click.ro
În noaptea de luni spre marți, cerul României s-a transformat într-un adevărat spectacol de lumini. Aurora boreală, fenomen rar vizibil la latitudini joase, a putut fi admirată de locuitorii mai multor județe, care nu au ezitat să surprindă imaginile în fotografii impresionante.
09:30
Lovitură pentru pensionari! Cine pierde 825 de lei de la 1 iulie 2026. Hotărârea nu mai poate fi schimbată # Click.ro
Vești importante pentru persoanele care se apropie de vârsta pensionării. Începând cu 1 iulie 2026, costul achiziționării anilor de vechime în muncă va crește semnificativ, pe fondul majorării salariului minim brut pe economie.
09:30
Cum arată apartamentul de lux de 380.000 de euro în care stă Cristian Boureanu. Ce chirie lunară plătește # Click.ro
După ce a ieșit din închisoare, Cristian Boureanu și-a găsit liniștea într-un apartament modern din București. Spațiul luminos și mobilat simplu reflectă stilul său de viață actual, dar și valoarea locuinței, iar detaliile despre chiria lunară au atras atenția publicului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.