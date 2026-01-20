Guvernatorul Californiei îi avertizează pe europeni că Trump îi ia de proști: Este un Tyrannosaurus Rex

17:10

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații nu intenționează să părăsească guvernarea, în lipsa unei alternative viabile, chiar dacă relația cu premierul Ilie Bolojan este una „grea" și marcată de lipsă de flexibilitate. Liderul PSD admite tensiunile din coaliție, dar susține că nu este momentul nici pentru anticipate, nici pentru schimbarea premierului. PSD rămâne la …