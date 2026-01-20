Guvernatorul Californiei îi avertizează pe europeni că Trump îi ia de proști: Este un Tyrannosaurus Rex
SportMedia, 20 ianuarie 2026 19:10
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, i-a avertizat marți pe europeni că președintele american Donald Trump îi manipulează și ”îi ia de proști”. Newsom le-a spus că trebuie să rămână fermi și uniți împotriva liderului republican, care, a afirmat el, ”este vremelnic”, informează EFE. ”Europenii ar trebui să decidă singuri ce să facă. Singurul lucru … The post Guvernatorul Californiei îi avertizează pe europeni că Trump îi ia de proști: Este un Tyrannosaurus Rex appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
19:10
Guvernatorul Californiei îi avertizează pe europeni că Trump îi ia de proști: Este un Tyrannosaurus Rex # SportMedia
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, i-a avertizat marți pe europeni că președintele american Donald Trump îi manipulează și ”îi ia de proști”. Newsom le-a spus că trebuie să rămână fermi și uniți împotriva liderului republican, care, a afirmat el, ”este vremelnic”, informează EFE. ”Europenii ar trebui să decidă singuri ce să facă. Singurul lucru … The post Guvernatorul Californiei îi avertizează pe europeni că Trump îi ia de proști: Este un Tyrannosaurus Rex appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Japoneza Naomi Osaka, fost lider mondial al tenisului feminin, în prezent pe locul 17 în clasamentul WTA, a învins-o marți pe croata Antonia Ruzic, locul 65 WTA, în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-4, și s-a calificat în turul al doilea al turneului de Mare Șlem de la Australian Open, unde o va întâlni pe românca … The post Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Ciucu anunță că a fost găsită o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde în București # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, marţi, că a fost găsită o primă soluţie pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti. Astfel, informează primarul, s-a convenit ca în zonele unde nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, să fie amplasate 24 de containere modulare. „O primă soluţie pentru problema căldurii şi a … The post Ciucu anunță că a fost găsită o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde în București appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump # SportMedia
Într-un prim răspuns al UE către preşedintele american Donald Trump, Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite. Decizia a fost luată ca urmare a ultimelor ameninţări ale lui Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice, scrie AFP. Există un „acord majoritar” al grupurilor … The post Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
17:10
Premierul Belgiei cere Europei să nu-și piardă demnitatea în fața lui Trump: Să fii un vasal fericit este una. Să fii un sclav mizerabil e cu totul altceva # SportMedia
Premierul belgian Bart De Wever avertizează că comportamentul președintelui american Donald Trump pune în pericol 80 de ani de cooperare și stabilitatea transatlantică, iar Europa se află la o răscruce de drumuri. „Până acum am încercat să-l calmăm pe noul președinte de la Casa Albă. Am fost foarte îngăduitori, inclusiv cu tarifele. Speram să obținem … The post Premierul Belgiei cere Europei să nu-și piardă demnitatea în fața lui Trump: Să fii un vasal fericit este una. Să fii un sclav mizerabil e cu totul altceva appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Orașul din România care face digitalizarea gunoiului. Poți arunca la container doar pe baza unui card sau printr-o aplicație de mobil # SportMedia
Primăria Iași începe, în următoarele luni, instalarea în oraș a unor containere digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor menajere. Accesul la noile eco-insule va fi permis doar pe baza unui card sau printr-o aplicație instalată pe telefonul mobil, iar investiția depășește 24 de milioane de lei. Primele ansambluri de containere digitalizate au fost deja puse … The post Orașul din România care face digitalizarea gunoiului. Poți arunca la container doar pe baza unui card sau printr-o aplicație de mobil appeared first on spotmedia.ro.
17:10
FCSB primește o veste foarte bună înaintea partidelor decisive de la finalul lunii ianuarie. Campioana a anunțat că Andre Duarte are drept de joc pentru FCSB și a fost trecut pe lista pentru campionat și Cupa României Primul său meci în tricoul FCSB este programat duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00, chiar în confruntarea … The post FCSB a rezolvat o mare problemă appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Ministrul de Finanțe privește „cu foarte mult optimism” anul 2026. Ce spune de deficit, investiții și creșterea economică (Video) # SportMedia
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că anul 2026 are perspective economice favorabile pentru România, invocând date încurajatoare din execuţia bugetară, creşterea investiţiilor şi şansele ridicate de aderare la OCDE. Oficialul anunţă că bugetul pentru 2026 va fi unul „al relansării şi al investiţiilor”, construit pe baza performanţei fiecărui minister din anul precedent. Adoptarea acestuia este … The post Ministrul de Finanțe privește „cu foarte mult optimism” anul 2026. Ce spune de deficit, investiții și creșterea economică (Video) appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a avertizat, marţi, că populaţia României „trebuie să fie pregătită” şi pentru „susţinerea unui efort de război”, nu doar pentru „diferite situaţii de criză”, precum incendii, cutremure sau inundaţii. Generalul Gheorghiţă Vlad a fost întrebat marţi, într-o conferinţă de presă comună susţinută alături de generalul american Alexus … The post Șeful Armatei: Populația trebuie să fie pregătită pentru efortul de război appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Grindeanu spune că are o relație grea cu Bolojan, dar nu există alternativă nici de guvernare, nici de premier: Își dorește cineva anticipate? # SportMedia
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații nu intenționează să părăsească guvernarea, în lipsa unei alternative viabile, chiar dacă relația cu premierul Ilie Bolojan este una „grea” și marcată de lipsă de flexibilitate. Liderul PSD admite tensiunile din coaliție, dar susține că nu este momentul nici pentru anticipate, nici pentru schimbarea premierului. PSD rămâne la … The post Grindeanu spune că are o relație grea cu Bolojan, dar nu există alternativă nici de guvernare, nici de premier: Își dorește cineva anticipate? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
15:10
Bolojan, consultări cu rectorii pe tema reducerii cheltuielilor în universități. S-a mai născut un „grup de lucru” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR), pe tema construcției bugetului și a participării învățământului universitar la efortul de reducere a cheltuielilor publice. Bolojan este şi interimar la Educaţie, după demisia ministrului Daniel David. Potrivit Guvernului, discuțiile au avut în vedere proiectul de … The post Bolojan, consultări cu rectorii pe tema reducerii cheltuielilor în universități. S-a mai născut un „grup de lucru” appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită pe 24 și 25 ianuarie 2026 la evenimentul intitulat „Hora Unirii” pentru a sărbători împreună Unirea Principatelor Române. Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 11.00, atât copiii, cât și adulții sunt așteptați în Sala de Sticlă la un atelier de lână împâslită coordonat de prof. Luminița Voica … The post Evenimente la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Performanța echipelor începe cu oameni în formă: de ce sportul este unul dintre cele mai eficiente beneficii extrasalariale # SportMedia
În contextul actual al pieței muncii, eficiența angajaților nu mai poate fi privită exclusiv prin prisma competențelor tehnice sau a experienței profesionale. Companiile care urmăresc rezultate sustenabile înțeleg că performanța este influențată direct de starea fizică și mintală a oamenilor din echipă. Din acest motiv, sportul, integrat ca beneficiu extrasalarial, a devenit un instrument strategic … The post Performanța echipelor începe cu oameni în formă: de ce sportul este unul dintre cele mai eficiente beneficii extrasalariale appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Demolarea stadionului Dinamo a început marți, cu scopul de a construi o arenă modernă. Circa 300 de suporteri s-au strâns marți pentru a asista la demolarea vechii arene Dinamo. Suporterii alb-roșii au plecat acasă cu amintiri de la eveniment, de la scaune până la fragmente decupate din plasele porților. Pe amplasamentul fostului stadion va fi … The post A început demolarea stadionului Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Fiecare aparat electric pe care îl folosești are un impact direct asupra consumului total de energie din locuință sau din spațiul tău de lucru. Contorul electric este dispozitivul care adună toate aceste informații și le transformă în valori clare, ușor de urmărit. Atunci când alegi un contor electric monofazat adaptat nevoilor tale reale, obții un … The post Contoare electrice monofazate: tipuri, caracteristici și recomandări appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova # SportMedia
Rusia și-a exprimat public nemulțumirea față de discuțiile tot mai frecvente din Republica Moldova despre o eventuală reunificare cu România. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că ideea organizării unui referendum privind unirea ar fi „distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”, reacționând la pozițiile exprimate recent de conducerea de la Chișinău, scrie Reuters. … The post Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susţine că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei, afirmație care riscă să alimenteze și mai mult tensiunile deja existente între Statele Unite și aliații europeni în legătură cu viitorul teritoriului arctic. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe susținute în Rusia, scrie The Guardian. Lavrov a … The post Lavrov: Groenlanda nu este natural parte a Danemarcei appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut recent o afirmație rară pentru un lider aflat în funcție: ea a sugerat că ar susține unirea țării sale cu România. Declarația vine pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de Rusia și al schimbărilor profunde din ordinea internațională. „Devine din ce în ce mai dificil pentru o … The post Maia Sandu deschide ușa reunificării cu România, pe fondul presiunilor Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Australian Open abia a început, dar se știe deja cine va fi pe primul loc ATP după turneu # SportMedia
Spaniolul Carlos Alcaraz, 22 de ani, și-a asigurat poziția de lider mondial al tenisului și după primul Grand Slam al anului, indiferent de rezultatul său la Australian Open, scrie EFE. Tenismanul din Murcia, care rămâne cel mai tânăr jucător care a reușit această performanță, își menține dominația asupra marelui său rival Jannik Sinner. Alcaraz se … The post Australian Open abia a început, dar se știe deja cine va fi pe primul loc ATP după turneu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
13:10
FCSB face schimbări în echipa de start: Cum arată „primul 11” pentru meciul cu Dinamo Zagreb # SportMedia
FCSB va face mai multe schimbări în echipa de start pe care o va trimite la meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League. Roș-albaștrii vor schimba complet cuplul de fundași centrali, iar Ngezana și Graovac se vor afla în centrul apărării. De asemenea, Radunovic va fi titularizat. De asemenea, Juri Cisotti va fi folosit în … The post FCSB face schimbări în echipa de start: Cum arată „primul 11” pentru meciul cu Dinamo Zagreb appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ciucu pune Poliția Locală să pândească șoferii care nu plătesc parcarea. Va reduce drastic gratuitățile și va ridica mașini. De ce nu s-au încasat 150 de milioane de euro din amenzile date # SportMedia
Primarul general Ciprian Ciucu anunță că, din această săptămână, polițiștii locali pe care îi are în subordine vor da amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea, pe locurile albastre. Și tot polițiștii locali vor prelua cele 7 „OZN”-uri, adică mașinile electrice care emit automat amenzi. În plus, chiar dacă nu a dat încă foarte multe … The post Ciucu pune Poliția Locală să pândească șoferii care nu plătesc parcarea. Va reduce drastic gratuitățile și va ridica mașini. De ce nu s-au încasat 150 de milioane de euro din amenzile date appeared first on spotmedia.ro.
13:10
„Mare prostie”! Trump acuză Marea Britanie că își sabotează securitatea prin acordul Chagos. Replica Londrei # SportMedia
După ce a publicat un SMS privat de la Macron și a amenințat Franța cu tarife de 200%, Donald Trump şi-a întors privirea şi către Marea Britanie, pe care a criticat-o vehement pentru că a cedat suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius, un acord pe care SUA l-au salutat chiar acum câteva luni. Acum însă … The post „Mare prostie”! Trump acuză Marea Britanie că își sabotează securitatea prin acordul Chagos. Replica Londrei appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Bucureștiul, pe primul loc în Europa la prețul electricității raportat la puterea de cumpărare # SportMedia
Bucureștiul este, în acest moment, cea mai scumpă capitală europeană atunci când raportăm prețul energiei electrice la puterea de cumpărare a populației. Concluzia apare într-o analiză realizată de Ziarul Financiar, pornind de la datele Household Energy Price Index (HEPI), și este subliniată public de Alexandru Chiriţă, directorul general al Electrica, unul dintre cei mai importanți … The post Bucureștiul, pe primul loc în Europa la prețul electricității raportat la puterea de cumpărare appeared first on spotmedia.ro.
13:10
FCSB a anunțat oficial cel de-al doilea transfer al perioadei de mercato de iarnă. Este vorba despre Ofri Arad, un mijlocaș defensiv în vârstă de 27 de ani, care a semnat contractul. Ofri Arad va purta tricoul cu numărul 15. Mijlocașul defensiv se va alătura astăzi antrenamentelor de la FCSB, înainte ca gruparea roș-albastră să … The post Transfer oficial la FCSB: Campioana a anunțat mutarea appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ziua 1427 Rușii lovesc iar Kievul, unde oamenii rămân fără căldură. 7 regiuni din Ucraina, fără curent. Polonia a închis două aeroporturi. Moscova face reformă bugetară # SportMedia
Ziua 1427 de război a început cu un nou atac aerian asupra capitalei ucrainene. Rușii au lovit Kievul cu rachete balistice și drone, lăsând o parte din oraș fără energie, apă și încălzire. Peste 5.600 de apartamente au rămas fără căldură, iar pe malul stâng al Niprului furnizarea apei a fost întreruptă. Două aeroporturi din … The post Ziua 1427 Rușii lovesc iar Kievul, unde oamenii rămân fără căldură. 7 regiuni din Ucraina, fără curent. Polonia a închis două aeroporturi. Moscova face reformă bugetară appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Barometrul Edelman 2026: Societățile se izolează, iar mediul de afaceri rămâne singurul de încredere. Ne orientăm spre naționalism și câștig individual # SportMedia
Barometrul de Încredere Edelman 2026, lansat marți în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, surprinde o schimbare de fond în societățile contemporane: oamenii nu mai reacționează doar prin nemulțumire sau resentiment, ci se retrag tot mai mult în spații individuale, marcate de neîncredere, anxietate și lipsă de empatie. Studiul realizat de Edelman indică o … The post Barometrul Edelman 2026: Societățile se izolează, iar mediul de afaceri rămâne singurul de încredere. Ne orientăm spre naționalism și câștig individual appeared first on spotmedia.ro.
13:10
În primul an de la revenirea lui Donald Trump la putere, radicalii AUR au fost încurajați, iar războiul hibrid al Rusiei s-a accentuat sub legăturile periculoase dintre Washington și Moscova. Anunțul retragerii treptate a trupelor americane din Europa, tăierea sprijinului pentru Ucraina, înțelegerea netransparentă cu președintele rus, Vladimir Putin, ideea anexării Groenlandei afectează direct sau … The post Efecte majore ale regimului Trump în România appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Clubul spaniol de fotbal Girona este aproape de a-l împrumuta pe portarul german Marc-Andre ter Stegen de la FC Barcelona, cu un contract valabil până la sfârșitul sezonului, au confirmat pentru EFE surse familiare cu tranzacția. Deși acordul nu este încă finalizat, transferul fostului căpitan al Barcelonei este așteptat să se concretizeze în următoarele zile, … The post FC Barcelona, gata să-l cedeze pe Ter Stegen appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
11:10
Conducerea FCSB a vorbit despre posibilitatea ca Ștefan Târnovanu să plece în această iarnă. Mihai Stoica a negat că FCSB e gata să-l cedeze pe Târnovanu pentru 3 milioane de euro, spunând că suma este mult mai mare. Campioana și-ar dori 5 milioane de euro în schimbul lui Târnovanu, cât este clauza de reziliere a … The post FCSB, anunț despre plecarea lui Ștefan Târnovanu appeared first on spotmedia.ro.
11:10
”Raportul Draghi” pentru apărarea Europei: Cum se poate apăra mai bine UE, cu mai puțină America # SportMedia
Europa se poate apăra mai eficient, dar trebuie să gândească apărarea la nivel colectiv și să facă investiții semnificative în capabilități militare pentru a acoperi găurile pe care le-ar avea dacă SUA se retrag semnificativ din apărarea Europei, potrivit unui raport de analiză al Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think-thank de la … The post ”Raportul Draghi” pentru apărarea Europei: Cum se poate apăra mai bine UE, cu mai puțină America appeared first on spotmedia.ro.
11:10
„Sfatul” tăios al lui Trump pentru Europa în disputa privind Groenlanda. Cum se va răzbuna pe liderii EU dacă va pierde # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a „sfătuit” Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucraina și nu pe Groenlanda. Într-un interviu acordat postului NBC News, liderul de la Casa Albă i-a criticat pe liderii UE care se opun eforturilor sale de a putea obține controlul asupra insulei care se află sub autonomia Danemarcei. „Europa … The post „Sfatul” tăios al lui Trump pentru Europa în disputa privind Groenlanda. Cum se va răzbuna pe liderii EU dacă va pierde appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Când deschizi robinetul, pare că primești un lucru simplu: apă. În realitate, primești rezultatul unui proces industrial continuu, care rulează 24/7 prin oraș: captare, tratare, pompare, distribuție, apoi colectare și epurare. Iar combustibilul acestui proces este energia. Dacă un oraș gestionează prost apa, aproape sigur gestionează prost și energia. Și invers: orașele care reduc pierderile … The post Apa și energia: relația invizibilă care ne costă mai mult decât credem appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Australian Open după ce a reușit o revenire spectaculoasă. Sportiva noastră a trecut de nemțoaica Eva Lys (39 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore și 11 minute de joc. După ce a pierdut primul set, Sorana a strâns din dinți și a forțat calificarea … The post Sorana Cîrstea avansează la Australian Open după o revenire spectaculoasă appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Primarul din Oradea răspunde atacurilor PSD la adresa lui Bolojan și arată diferența față de Craiova pe sistemul de termoficare # SportMedia
Primarul din Oradea, liberalul Florin Birta, răspunde atacurilor din PSD la adresa lui Ilie Bolojan. El face o paralelă între funcţionarea sistemului de termoficare din Oradea, unde Bolojan a fost primar, şi Craiova, unde edil este social-democrata Lia Olguţa Vasilescu. ”Diferenţa dintre Oradea şi Craiova în ceea ce priveşte sistemul de termoficare. Aceeaşi muzică, dar … The post Primarul din Oradea răspunde atacurilor PSD la adresa lui Bolojan și arată diferența față de Craiova pe sistemul de termoficare appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Trump publică un SMS privat de la Macron și amenință Franța cu tarife de 200%. Francezii consideră SUA o amenințare militară # SportMedia
Președintele Donald Trump a publicat, marți, pe rețeaua sa de socializare Truth Social, capturi de ecran ale unui mesaj privat primit de la Emmanuel Macron, în care liderul de la Paris îi propune organizarea unei reuniuni în format G7, joi, la Paris, după Forumul Economic de la Davos, cu participarea Rusiei. Autenticitatea mesajului a fost … The post Trump publică un SMS privat de la Macron și amenință Franța cu tarife de 200%. Francezii consideră SUA o amenințare militară appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Ziua de marți a adus temperaturi cu șapte grade mai mari atât la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, cât și în stațiunea Păltiniș din Munții Cindrel, unde termometrele arată cu aproximație minus cinci grade, față de stația meteo din oraşul Sibiu, care indică minus 12,5 grade. „Este inversiunea termică. Deja vine un aer mai cald, … The post E mai cald la Bâlea Lac decât în Sibiu. Cum e posibil appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Am avut cel mai mare consum de energie din ultimii 4 ani. Am atins praguri psihologice la gaz # SportMedia
România traversează una dintre cele mai solicitante perioade din ultimii ani, din punct de vedere energetic, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute. Cu toate acestea, resursele disponibile din producție, depozite și importuri sunt suficiente pentru a acoperi consumul ridicat, a dat asigurări luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după o ședință a Comandamentului Energetic Național. Datele … The post Am avut cel mai mare consum de energie din ultimii 4 ani. Am atins praguri psihologice la gaz appeared first on spotmedia.ro.
09:10
FCSB a primit o veste excelentă după startul ratat de an. Roș-albaștrii au anunțat că au rezolvat situația lui Andre Duarte, iar acesta va primi, marți, cartea verde din partea FIFA. Inițial, maghiarii de la Ujpest au refuzat să o ofere, iar Duarte nu a jucat în meciul cu FC Argeș. „Vestea bună e că … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa după doar jumătate de an. Jurnalistul Gianluca di Marzio a anunțat că Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa. „Genoa a reziliat contractul cu Stanciu”, a titrat jurnalistul Gianluca di Marzio. Stanciu a bifat 7 meciuri la Genoa în campionat și în Cupa Italiei și s-a remarcat doar printr-un penalty … The post Punct final pentru Nicolae Stanciu: Italienii au făcut anunțul appeared first on spotmedia.ro.
09:10
O jucătoare cu statut de favorită a părăsit Australian Open încă din primul tur. Canadianca Leylah Fernandez, favorita numărul 22, a fost învinsă în runda inaugurală de Janice Tjen, ocupanta locului 59 WTA. Aceasta s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6 (1), după o oră și 45 de minute de joc. A fost prima … The post Surpriză la Australian Open: O favorită a fost eliminată în turul 1 appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Liderii UE discută tarifele lui Trump la Davos. Vine și emisarul lui Putin, cu un scop precis # SportMedia
Liderii europeni urcă pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos într-un moment de maximă tensiune geopolitică. Relația transatlantică este din nou pusă la încercare de amenințările tarifare lansate de Donald Trump. În acest context deja tensionat, Vladimir Putin își trimite la Davos un om-cheie, cu miza directă de a influența discuțiile despre Ucraina. Marți, … The post Liderii UE discută tarifele lui Trump la Davos. Vine și emisarul lui Putin, cu un scop precis appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Acordul Mercosur scoate agricultorii în stradă. România trimite peste 200 de fermieri la Strasbourg # SportMedia
Peste 200 de fermieri români participă marți, la Strasbourg, la un amplu protest european față de Acordul UE–Mercosur, alături de agricultori din mai multe state membre. Manifestația are loc în fața sediului Parlamentul European și este programată chiar înaintea unor voturi-cheie legate de acest acord comercial controversat. Potrivit organizațiilor agricole, protestul va reuni agricultori din … The post Acordul Mercosur scoate agricultorii în stradă. România trimite peste 200 de fermieri la Strasbourg appeared first on spotmedia.ro.
07:10
O îmbinare defectă a șinei ar fi provocat catastrofa feroviară din Spania, în urma căreia au murit 39 de oameni # SportMedia
Anchetatorii care investighează deraiera gravă produsă duminică în sudul Spaniei, soldată cu moartea a cel puțin 39 de persoane, au identificat o îmbinare defectă a șinei în zona accidentului, potrivit unei surse citate de Reuters. Defectul, spun tehnicienii, ar fi existat de mai mult timp și ar putea fi esențial pentru stabilirea cauzei exacte a … The post O îmbinare defectă a șinei ar fi provocat catastrofa feroviară din Spania, în urma căreia au murit 39 de oameni appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
01:10
Grindeanu vorbește despre schimbarea lui Bolojan: Dacă va fi nevoie, ”lăutarul” va trebui să plece # SportMedia
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare. Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, la România TV, că a văzut declaraţia … The post Grindeanu vorbește despre schimbarea lui Bolojan: Dacă va fi nevoie, ”lăutarul” va trebui să plece appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române”. După finalizarea procedurii de selecţie şi a deliberărilor împreună cu membrii comisiei de evaluare, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul privind numirea lui Doru Dragoş Cazan în … The post Un nou director general la „Apele Române”: Cine este Doru Dragoș Cazan appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Știința confirmă parțial teoria conform căreia stresul te face mai vulnerabil la boli. Ce face diferența este periaoda de timp în care ești stresat. „Stresul are un efect bine documentat asupra sănătății sistemului imunitar”, explică Daniel M. Davis, profesor și șef al departamentului de științe ale vieții la Imperial College London. Totuși, subliniază el, stresul … The post Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Guvernul federal al SUA a lansat recent o nouă versiune a piramidei alimentare, însoțită de o recomandare surprinzătoare: americanii ar trebui să consume mai multe proteine decât se indica până acum. Dar ce se întâmplă dacă mănânci prea multe proteine? Există așa ceva? Anterior, aportul zilnic recomandat era de aproximativ 0,8 grame de proteine pentru … The post Ce se întâmplă dacă mănânci prea multe proteine? Există așa ceva? appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Investiția inteligentă în eficiență energetică: Cum să calculezi profitul dincolo de factură # SportMedia
Dacă am privi eficiența energetică precum un produs financiar, ar fi probabil unul dintre cele mai sigure și mai previzibile active dintr-un portofoliu. Într-o lume a investițiilor în care randamentele de 7–10% pe an sunt considerate atractive, proiectele de eficiență energetică pot oferi frecvent ROI-uri de două cifre, cu un nivel de risc semnificativ mai … The post Investiția inteligentă în eficiență energetică: Cum să calculezi profitul dincolo de factură appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Ce-l ținea treaz noaptea pe Ciucu îl așteaptă acum la birou! Cum ne pregătim pentru următorul mare cutremur # SportMedia
„Ce mă ține treaz noaptea – pentru că știu că există această problemă – este numărul mare de clădiri care ar putea cădea la cutremur”, spunea Ciprian Ciucu, la Digi 24, în octombrie 2025, în perioada de precampanie electorală pentru șefia Primăriei Capitalei. Între timp, Ciucu a câștigat funcția de primar general. Odată cu ea, … The post Ce-l ținea treaz noaptea pe Ciucu îl așteaptă acum la birou! Cum ne pregătim pentru următorul mare cutremur appeared first on spotmedia.ro.
01:10
O puternică erupție solară de clasa X a aruncat în spațiu o ejecție coronală de masă (CME) care urmează să ajungă la Terra în aproximativ 24 de ore. Dacă ejecția coronală de masă ajunge conform așteptărilor și are orientarea magnetică corectă pentru a fi „geoeficientă”, am putea asista la condiții de furtună geomagnetică puternică (G3) … The post Erupție solară puternică: Un nor gigantic de plasmă se îndreaptă spre Pământ appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.