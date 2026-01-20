De ce ruptura lui Trump cu Europa, legată de Groenlanda, este o sabie cu două tăișuri pentru Rusia
Aktual24, 20 ianuarie 2026 19:10
Diviziunea între Statele Unite și Europa nu este o noutate pentru Kremlin. De mai mulți ani, Moscova a alimentat diviziuni între aliații occidentali, recurgând la dezinformare și sabotaj pentru a submina instituțiile care îi stăteau în cale și pentru a-și întări ambițiile teritoriale. Din acest punct de vedere, criza Groenlandei provocată de Donald Trump a […]
Acum 15 minute
19:20
Presshub: Nazare: Deficitul cash a fost redus sub ținta prognozată și se situează la 7,7% din PIB # Aktual24
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că deficitul de cash a fost redus anul acesta sub ținta prognozată. Astfel, valoarea acestuia este de aproximativ 7.7%. Nazare susține că această reducere a deficitului este rezultatul unor renegocieri PNRR cu Comisia Europeană. „Deşi nu este finalizată execuţia bugetară şi va fi anunţată […]
19:20
Grindeanu cere ca România să intre ”fără ezitare” în Consiliul Păcii al lui Trump. Reacție foarte dură a unui fost consilier prezidențial: ”Degeaba ne luptăm cu AUR” # Aktual24
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că România ar trebui să accepte fără ezitare invitația președintelui SUA, Donald Trump, de a participa la noua inițiativă internațională „Board of Peace” (Consiliul Păcii). Într-un interviu acordat Gândul și citat de MEDIAFAX, Grindeanu a spus că nu există motive pentru amânare. „Aici nu e de stat pe […]
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
19:00
Guvernul Poloniei, noi decizii privind refugiații ucraineni. Ei nu vor mai beneficia de anumite ajutoare # Aktual24
Guvernul polonez proeuropean a anunţat marţi intenţia de a elimina progresiv ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroşilor ucraineni care au fugit de război şi s-au instalat în Polonia, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘După patru ani, situaţia este mai stabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, […]
Acum 2 ore
18:30
Trump continuă provocările: A postat o poză cu el punând steagul pe Groenlanda, „teritoriu american din 2026” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a ridicat din nou tensiunile pe tema Groenlandei, punând o poză generată cu Inteligența Artificială pe acest teritoriu care aparține Danemarcei. Trump, care a spus în repetate rânduri că vrea anexarea Groenlandei, a postat imaginea pe contul său de Truth Social. În imagine apare și vicepreședintele JD Vance, precum și secretarul […]
18:10
Negocierile au ”eșuat complet”. Conflictul dintre kurzi și guvernul central sirian rămâne nerezolvat # Aktual24
O întrebare cheie pentru viitorul statului sirian este modul în care guvernul central tratează minoritățile din țară. Kurzii se simt amenințați de Damasc și, în urma eșecului ultimelor negocieri, se îndreaptă către comunitatea internațională. În Siria, ultimele negocieri dintre luptătorii kurzi și guvernul central de la Damasc au eșuat, potrivit reprezentanților kurzi. Discuțiile purtate cu […]
17:50
Nicușor Dan anunță că analizează dacă România va adera la Carta Board of Peace a lui Trump # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat din nou, marți, inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, însă a anunțat că România se află încă în faza de analiză a unei eventuale aderări la Carta Board of Peace. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a apreciat […]
17:40
Australia adoptă legi mai stricte privind armele de foc după atacul de la Sydney din decembrie # Aktual24
Parlamentul australian a adoptat marți legi mai stricte privind infracțiunile motivate de ură și controlul armelor de foc, la câteva săptămâni după masacrul antisemit de pe plaja Bondi din Sydney din decembrie, soldat cu 15 morți. Ambele camere ale Parlamentului au votat în favoarea legislației, un răspuns la atacul armat care a șocat națiunea și […]
17:40
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, i-a numit marți pe liderii lumii „jalnici”, pentru că nu îl confruntă pe președintele SUA, Donald Trump. „Nu mai suport complicitatea asta a oamenilor care se culcă pe-o ureche. Ar fi trebuit să aduc un teanc de genunchiere pentru toți liderii lumii. Adică se rostogolesc în fața lui, îi […]
Acum 4 ore
17:10
Avertisment din Groenlanda: „Un atac al SUA nu poate fi exclus. Întreaga societate este afectată emoțional” # Aktual24
La o conferinţă de presă comună organizată la Nuuk, fostul prim-ministru al Groenlandei, Múte B. Egede, a declarat că „nimic nu este exclus” şi că orice atac asupra Groenlandei, teritoriu membru al NATO, ar avea „consecinţe pentru lumea din afara ei”. El a precizat că folosirea forţei militare nu este probabilă, dar nici nu poate […]
16:40
Vestigiile imperiale din noile stații de metrou de la Colosseum și Porta Metronia din Roma au atras un milion de vizitatori într-o lună # Aktual24
Un milion de vizitatori într-o lună la noile stații Metro C din Roma. Aceasta reiese din datele de la Atac, compania de transport public din Roma, compilate la exact o lună după inaugurarea celor două stații, „Colosseo” și „Porta Metronia” – considerate la nivel mondial capodopere ale arhitecturii, ingineriei și arheologiei – demonstrând „un interes […]
16:30
Davos, primul mesaj din partea delegației României: ”Se vede aici că lumea s-a schimbat. Lumea construită în doi pași mari după 1945 și apoi după 1989 nu-și mai încape în hainele croite atunci” # Aktual24
Radu Burnete, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Politici Economice şi Sociale, a transmis de la Davos că ” lumea construită în doi pași mari după 1945 și apoi după 1989 nu-și mai încape în hainele croite atunci și Davos este încă un loc unde asta se vede”. ”România are cea mai numeroasă și semnificativă delegație […]
16:20
Trump își atacă aliații în timp ce zboară spre Davos. Mesaje umilitoare la adresa liderilor europeni # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o serie uimitoare de atacuri, aparent concepute pentru a-și umili aliații, Franța, Marea Britanie și Canada, în timp ce disputa privind Groenlanda amenință să cuprindă forumul de la Davos. Într-o avalanșă de postări și comentarii către reporteri pe Truth Social, cu o zi înainte de a pleca la reuniunea […]
16:00
Tudor Chirilă, atacat violent de șeful PSD. Grindeanu: ”Care e expertiza unor domni, doamne de la Vocea României, pe justiție? Eu privesc cu îngrijorare” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a lansat marți un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, de data aceasta fiind deranjat că premierul a înființat un comitet de analiză a legilor Justiției ca urmare a dezvăluirilor revoltătoare din documentarul Recorder ”Justiție capturată”. „UDMR și USR l-au întrebat pe primul-ministrul în Coaliție ce este cu comitetul pentru […]
15:50
Macron, look surprinzător la Davos. Discurs în forță: ”Legea celui mai puternic va duce la vasalizare şi la o nouă abordare colonială” # Aktual24
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a detaliat miercuri viziunea sa asupra modului în care Uniunea Europeană ar trebui să răspundă politicilor comerciale tot mai agresive ale Statelor Unite şi Chinei, pledând pentru o abordare mai realistă, pentru întărirea suveranităţii economice europene şi pentru consolidarea multilateralismului eficient. Macron a avut o apariție surprinzătoare, el purtând ochelari de […]
Acum 6 ore
15:30
Premierul britanic aprobă construcția „super-ambasadei” Chinei la Londra, în ciuda temerilor majore legate de securitate și a avertismentelor din partea aliaților # Aktual24
Guvernul a aprobat planurile pentru controversata „super-ambasadă” chineză la Londra, în ciuda preocupărilor majore legate de securitate și a avertismentelor din partea aliaților internaționali. Secretarul administrației locale, Steve Reed, a dat undă verde planurilor marți, nefiind descurajat de apelurile către guvern de a bloca dezvoltarea, relatează The Independent. Guvernul s-ar putea confrunta acum cu o […]
15:20
Primarul din Oradea o pune la punct pe Olguța din Craiova: ”Când administraţia devine spectacol iar politica se face lăutăreşte, nu e de mirare că la primul ger, se opreşte muzica” # Aktual24
Primarul municipiului Oradea, liberalul Florin Birta, a răspuns atacurilor venite din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora acesta „nu cântă din acelaşi playlist” şi ar putea fi „schimbat lăutarul”, făcând o paralelă între funcţionarea sistemului de termoficare din Oradea, unde Bolojan a fost primar, şi Craiova, administrată de pesedista Lia Olguţa Vasilescu. […]
15:10
Uzbekistan, fostă republică sovietică, și-a dublat nivelul de trai și devine o economie în plină expansiune # Aktual24
O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică a reușit să transforme radical economia și nivelul de trai al populației sale. Uzbekistanul, fostă Republică Sovietică Socialistă Uzbekă (UzSSR) până la independența din 31 august 1991, înregistrează acum un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor de 3.220 de euro, un salt semnificativ față […]
15:00
”Eu îl împușc pe Nicușor”. Cum a fost clasată de Parchetul Buftea o amenințare clară la adresa președintelui României: ”Nu există indicii că persoana vătămată a avut cunoștință despre respectiva amenințare” # Aktual24
Un exemplu concret arată de ce valul de ură și amenințările cu moartea continuă să se răspândească pe rețelele de socializare. Un mesaj clar de amenințare cu moartea la adresa președintelui României este tolerat de autoritățile statului pe motiv că Nicușor Dan nu a avut cunoștință despre această amenințare. Cazul a fost semnalat redacției aktual24.ro […]
14:40
Când fostul alegător democrat Sam Negron s-a îndreptat spre urne pentru a vota pentru Donald Trump în 2024, a făcut-o având un singur lucru în minte mai presus de toate – economia. „Nu mi-a plăcut să plătesc 7 dolari pe ouă”, a spus Negron, un agent de poliție din statul Pennsylvania din orașul Allentown, cu […]
14:10
Forumul Economic Mondial de la Davos a început, iar numele care atrage toate privirile este Donald Trump. În toiul unor tensiuni geopolitice fără precedent după Al Doilea Război Mondial, președintele american domină agenda evenimentului. Escaladarea tensiunilor legate de Groenlanda a dus la decizia surprinzătoare a Danemarcei: boicot total al forumului. Oficialii danezi nu vor să […]
13:40
Puzzle-ul imposibil cu care se confruntă Europa: apărarea Ucrainei de Putin și a Groenlandei de Trump # Aktual24
Graba Europei de a apăra suveranitatea Danemarcei împotriva amenințărilor din partea SUA reflectă apărarea suveranității Ucrainei împotriva Rusiei – și ridică întrebarea incomodă, dacă ambele părți ale Atlanticului pot continua să colaboreze pentru a apăra Kievul. În ultimii patru ani, liderii europeni au lucrat ore suplimentare pentru a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei […]
Acum 8 ore
13:10
Șefa CE, discurs istoric la Davos: ”Să construim o nouă Europă independentă. O nouă Europă deja prinde contur” – VIDEO # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că propunerea Statelor Unite de a impune tarife suplimentare partenerilor europeni reprezintă o greșeală între aliați tradiționali, subliniind în același timp necesitatea ca Uniunea Europeană să construiască o Europă mai independentă din punct de vedere strategic. Deschizându-și discursul […]
13:10
MOL și Gazprom au ajuns la un acord privind termenii de vânzare a rafinăriei sârbe sancționate de SUA # Aktual24
Compania maghiară MOL Nyrt. și Gazprom Neft au convenit asupra principalelor prevederi ale viitorului acord de cumpărare și vânzare pentru participația rusească la compania sârbă de rafinare a petrolului Naftna Industrija Srbije (NIS). Acest lucru a fost anunțat jurnaliștilor la Belgrad luni, 19 ianuarie, de către ministrul Minelor și Energiei din Serbia, Dubravka Džedović-Handanović, potrivit […]
13:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei, într-o intervenție care ar putea amplifica dezbaterea tot mai tensionată privind viitorul teritoriului, relatează Reuters. Vorbind la o conferință desfășurată în Rusia, Lavrov a afirmat că există „tendințe de criză” în interiorul Occidentului, iar situația Groenlandei este cel […]
13:00
Zelenski rămâne la Kiev pentru a rezolva criza de după atacurile rusești. Nu va merge la Davos decât dacă va avea loc o întâlnire cu Trump pentru a semna un plan de prosperitate. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va merge la Davos decât dacă va avea loc o „întâlnire de fond” cu președintele american Donald […]
12:30
Groenlanda, insula de gheață din nordul Atlanticului, a devenit miza unui conflict diplomatic fără precedent. Donald Trump spune că va merge „100%” până la capăt cu amenințarea de a impune tarife masive țărilor europene care se opun planului său de a prelua controlul asupra teritoriului danez. Președintele SUA nu dă înapoi. Întrebat dacă va aplica […]
12:10
Niște fete „speciale”: Prostituatele din Arad au acumulat amenzi neplătite de peste 3 milioane de lei, dar primăria susține că nu le poate face nimic fiindcă nu au „patrimoniu” # Aktual24
În municipiul Arad, un grup de aproximativ 30 de femei care practică prostituția a acumulat, în ultimii ani, amenzi neplătite în valoare totală de circa 3.000.000 de lei, potrivit datelor furnizate de Primăria Arad pentru Agerpres. Sumele provin din mii de sancțiuni contravenționale aplicate pentru prostituție pe domeniul public, fiecare amendă fiind în general de […]
12:10
Georgescu a rămas în pană de idei, se auto-plagiază: ”Trebuie să avem o trezire în conștiință uriașă” # Aktual24
După ce a fost ironizat săptămâna trecută că a copiat texte din filme de desene animate, Călin Georgescu s-a apucat să recite, marți, în fața susținătorilor săi veniți la secția de poliție din Buftea texte din discursurile sale mai vechi. Astfel, Georgescu a revenit la ”trezirea în conștiință”. „Săptămâna trecută, am vorbit despre trei lucruri […]
11:40
Efectul Lia Savonea: Aproape trei sferturi dintre români au încredere foarte puțină, puțină sau deloc, relevă cel mai recent sondaj INSCOP # Aktual24
Un sondaj INSCOP privind percepția asupra sistemului de justiție, realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane, relevă o imagine îngrijorătoare: românii au o percepție profund negativă și în deteriorare accelerată asupra funcționării justiției. Astfel, doar 25,5% dintre respondenți declară că au încredere multă sau destul de multă în […]
Acum 12 ore
11:20
Ungaria se detașează de UE în criza Groenlandei, anunță ministrul ungar de Externe: ”Este o chestiune între Danemarca și SUA” # Aktual24
Ungaria refuză să susțină o poziție comună a Uniunii Europene în disputa dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda, insula arctică strategică și bogată în resurse minerale. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat luni că problema nu este una comunitară, ci strict bilaterală. „Nu considerăm posibilă publicarea unei declarații comune a UE. Este […]
11:20
Macron îl invită pe Trump la Paris la o reuniune G7: ”Nu înțeleg ce faci în legătură cu Groenlanda” # Aktual24
Donald Trump a făcut din nou valuri în spațiul public. Marți, pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a dezvăluit capturi de ecran ale unui mesaj privat primit de la omologul său francez, Emmanuel Macron. În text, Macron îl invită pe Trump la o întâlnire G7 la Paris, joi, după Forumul de la Davos, și […]
11:20
Guvernul Olandei a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele românești furate din Muzeul Drents # Aktual24
Guvernul olandez a achitat recent suma de 5,7 milioane de euro în legătură cu jafurile comise la începutul anului trecut în Muzeul Drents, unde printre obiectele furate se numără și celebrul Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului românesc. Banii au fost plătiți către brokerul global de asigurări AON, care, […]
11:10
Donald Trump numește acordul britanic privind insulele Chagos „un act de mare prostie”, la nici un an după ce îl ridica în slăvi # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a provocat un nou val de critici internaționale prin postarea sa de pe Truth Social din 20 ianuarie 2026, în care descrie acordul Marii Britanii cu Mauritius privind arhipelagul Chagos drept un „act de mare prostie” și o dovadă de „slăbiciune totală”. Declarația vine la doar câteva luni după ce Trump […]
10:40
Politologul Cristian Preda îl desființează pe pesedistul Claudiu Manda, propus la șefia SRI: „De șapte ani e mut ca un pește în Parlamentul European!” # Aktual24
Politologul și fostul europarlamentar Cristian Preda a lansat o critică virulentă la adresa lui Claudiu Manda, eurodeputat PSD și secretar general al acestui partid, acuzându-l că a avut o activitate extrem de redusă în cei aproape șapte ani petrecuți în Parlamentul European. Potrivit postării scrise de Preda pe pagina sa de Facebook, Manda nu a […]
10:30
Un suveranist și-a recunoscut faptele: acord de recunoaștere a vinovăției după ce i-a transmis mesaje de amenințare lui Theodor Paleologu # Aktual24
Un tânăr de 25 de ani care a postat amenințări cu caracter fascist pe pagina lui Theodor Paleologu și-a recunoscut faptele, a transmis marți Parchetul General. El a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, a precizat Parchetul într-un comunicat de presă. Tânărul a fost ridicat de poliţişti şi cercetat penal, în octombrie anul trecut, […]
10:20
Tensiunile dintre marile puteri se mută tot mai vizibil spre Nordul înghețat al planetei. Groenlanda, teritoriu strategic în Arctica, a devenit noul punct fierbinte al rivalității globale, iar schimbul de replici dintre Washington și Beijing arată că miza este mult mai mare decât pare la prima vedere. Luni, China a criticat dur Statele Unite, respingând […]
10:10
Spectacol rarisim pe cerul României: aurora boreală a fost vizibilă cu ochiul liber în nordul, vestul și chiar centrul țării, în noaptea de luni spre marți # Aktual24
În noaptea de 19 spre 20 ianuarie 2026, cerul României s-a transformat într-un spectacol cosmic impresionant: aurora boreală (lumini nordice) a fost vizibilă cu ochiul liber în regiunile nordice, vestice și centrale ale țării. Fenomenul, de obicei rezervat latitudinilor înalte din Scandinavia sau Canada, a ajuns până la noi datorită unei furtuni geomagnetice severe, declanșată […]
09:40
Kievul în beznă, după un atac rusesc masiv: sute de mii de oameni au rămas fără electricitate și căldură, pe un ger de minus 15 grade # Aktual24
În noaptea de 19 spre 20 ianuarie 2026, Rusia a lansat un nou atac combinat cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene Kiev, agravând criza energetică profundă cu care se confruntă orașul în plină iarnă geroasă. Primarul Vitali Klitsciko a anunțat că malul stâng al Niprului (zona de est a orașului, cu aproximativ 1,1 milioane […]
09:10
Sute de militari, în frunte cu șeful armatei daneze, transferați la baza aeriană Kangerlussuaq din Groenlanda, pentru a se opune unei eventuale invazii americane # Aktual24
Luni seara, un contingent suplimentar de soldați danezi a aterizat la baza aeriană Kangerlussuaq, principalul hub internațional din vestul Groenlandei, marcând o escaladare semnificativă a prezenței militare daneze în teritoriul arctic. Potrivit The New York Post, aproximativ 58 de soldați au sosit seara târziu, alăturându-se celor circa 60 dislocați anterior în aceeași zonă, precum și […]
08:50
Furios că Emmanuel Macron a refuzat să adere la „Consiliul Păcii”, Donald Trump amenință cu tarife de 200% pe vinurile și șampaniile franțuzești # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a escaladat tensiunile comerciale cu Franța, amenințând luni cu un tarif de 200% pe importurile de vinuri și șampanii franțuzești. Declarația, citată de Reuters, vine ca răspuns la refuzul președintelui francez Emmanuel Macron de a se alătura inițiativei americane „Consiliului Păcii” – un consiliu propus de Trump pentru supravegherea reconstrucției și […]
08:40
„Povestiri din criptă”, la Deva: Scheletul unui bătrân, găsit pe un pat din locuința fiului acestuia, după mai bine de doi ani de la deces # Aktual24
O sesizare la 112 a declanșat o anchetă șocantă în municipiul Deva, dezvăluind o situație care a îngrozit comunitatea locală. Pe 17 ianuarie 2026, un tânăr de 27 de ani a sunat la Poliție, îngrijorat că tatăl său (în vârstă de 55 de ani) și bunicul său (79 de ani) nu au mai fost văzuți […]
08:20
Culmea ironiei, în contextul în care Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda: ultimul teritoriu vândut SUA de către Danemarca a fost… insula lui Epstein # Aktual24
Într-unul dintre cele mai bizare demersuri diplomatice ale secolului XXI, președintele Donald Trump insistă să cumpere Groenlanda de la Danemarca – exact țara care, în 1917, și-a vândut ultima posesie din Caraibe către Statele Unite, inclusiv insulița Little Saint James, cunoscută azi ca „insula lui Epstein”. Această coincidență istorică, exploatată intens în meme-uri și comentarii […]
08:10
Erupții solare extrem de intense au declanșat cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimii 20 de ani, afectând grav sistemele GPS # Aktual24
O furtună solară de o intensitate rar întâlnită se îndreaptă spre Pământ și ar putea produce, începând de luni seară și până marți dimineață, aurore spectaculoase vizibile în zone neobișnuite, dar și perturbări temporare ale comunicațiilor și sistemelor de navigație prin GPS. Specialiștii avertizează că fenomenul va reprezenta cel mai puternic episod de acest gen […]
07:50
Idei de afaceri: O cerșetoare „cu dizabilități”, demascată de Poliția Locală Iași că locuia într-un hotel de lux cu toată familia # Aktual24
În plin centrul Iașului, o femeie a fost depistată de polițiștii locali în timp ce cerșea bani de la trecători, folosind un scaun cu rotile pentru a-și accentua presupusa vulnerabilitate. Polițiștii din cadrul Serviciului Intervenții al Poliției Locale Iași au observat-o pe femeie în timp ce apela la mila publicului, fiind poziționată strategic pe o […]
07:40
Mii de elvețieni au protestat la Zürich împotriva venirii președintelui american la Davos: „Trump nu este binevenit!” # Aktual24
Aproximativ două mii de persoane au participat luni seară la un protest în orașul elvețian Zürich, organizat de partide și organizații de stânga, pentru a denunța sosirea președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos. Manifestanții au mărșăluit în centrul orașului sub un banner pe care era inscripționat mesajul „Trump not welcome!” […]
07:20
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un l-a demis pe loc pe vicepremierul său, în timpul vizitei la o uzină de utilaje industriale # Aktual24
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a demis pe loc un înalt oficial guvernamental în timpul unei ceremonii publice de inaugurare a unui complex industrial, într-un gest rar făcut public chiar de presa de stat. Potrivit relatărilor oficiale, citate de agenția KCNA, Kim Jong Un l-a destituit din funcție pe vicepremierul Yang Sung Ho în timpul […]
07:10
Ursula von der Leyen a avertizat o delegație a Congresului SUA asupra necesității de a respecta „fără echivoc” suveranitatea Groenlandei # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că a insistat asupra „necesității de a respecta fără echivoc” suveranitatea Groenlandei și Danemarcei în timpul unei întâlniri luni cu o delegație bipartizană a Congresului Statelor unite la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, notează AFP, citată de Agerpres. „Acest lucru este de o […]
Acum 24 ore
00:10
Frații Tate și alți influenceri, filmați cântând „HH” al lui Kanye West într-un club de noapte din Miami Beach # Aktual24
Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, a declarat că este „profund tulburat și dezgustat” după ce un videoclip cu influenceri scandând sloganuri naziste într-un club de noapte a devenit viral online. În videoclip, influencerii Andrew și Tristan Tate, Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller pot fi văzuți intonând melodia lui Kanye West, […]
00:00
