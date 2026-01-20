Răsturnare de situație! L-a refuzat pe Dan Șucu și semnează în Germania: „Discuții avansate”
Sport.ro, 20 ianuarie 2026 20:20
Atacantul este tot mai aproape de o mutare surprinzătoare.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
20:20
Răsturnare de situație! L-a refuzat pe Dan Șucu și semnează în Germania: „Discuții avansate” # Sport.ro
Atacantul este tot mai aproape de o mutare surprinzătoare.
Acum o oră
20:10
Octavian Popescu nu mai impresionează la FCSB,așa cum obișnuia în urmă cu câteva sezoane.
20:00
Julian Alvarez (25 de ani) a ajuns la Atletico Madrid în vara anului 2024, de la Manchester City, dar poate pleca pentru o sumă fabuloasă.
19:50
Inter Milano traversează un moment excelent pe plan intern.
Acum 2 ore
19:20
Radu Drăgușin s-a căsătorit în cursul zilei de marți cu Ioana Stan, cea care îi este parteneră de nu mai puțin de șase ani.
19:00
Rapid este gata să mai renunțe la un jucător în această perioadă de mercato.
19:00
Finanțatorul lui FC Botoșani este și președintele Consiliului Județean Botoșani.
Acum 4 ore
18:40
Clubul chinez Dalian Yingbo, formație care este foarte aproape să-l transfere pe românul Nicolae Stanciu, a oficializat primul transfer important al iernii.
18:30
Dezvăluirea făcut de agentul lui Ofri Arad în Israel după ce fotbalistul a fost prezentat la FCSB: ”Va pleca!” # Sport.ro
FCSB l-a prezentat oficial pe Ofri Arad, noul mijlocaș defensiv al roș-albaștrilor, în cursul zilei de marți.
18:20
Cristi Chivu a primit vestea! Fotbalistul semnează și pleacă după meciul din Champions League # Sport.ro
Winger-ul este gata să schimbe campionatul.
18:10
FCSB a pierdut primul meci oficial din noul an, cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa 22 din Superliga, iar la finalul partidei, Gigi Becali a anunțat măsuri extreme.
17:50
CFR Cluj și-a prezentat noul jucător, trecut pe la PSV, Espanyol, Rayo Vallecano și Mallorca # Sport.ro
CFR Cluj a prezentat al patrulea transfer al iernii. Daniel Pancu primește un jucător eligibil pentru regula U21.
17:40
Vestea primită de Radu Drăgușin chiar în ziua nunții cu Ioana! Tottenham a luat o decizie neașteptată # Sport.ro
Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham și al echipei naționale, a semnat marți... certificatul de căsătorie cu Ioana Stan, cea care îi este parteneră de șase ani.
17:20
Fiul lui Wesley Lopes semnează în România! Fostul goleador este foarte mândru: „Are forță!” # Sport.ro
Yuri Lopes este aproape de un transfer chiar în țara unde tatăl său a scris istorie.
17:10
Vrea să plece de la PSV și să ajungă lângă Chivu la Inter! Olandezii au răbufnit: ”Nici pentru 100 de milioane!” # Sport.ro
Fotbalistul vrea să plece de la PSV și să ajungă sub comanda lui Cristi Chivu la Inter Milano.
17:00
Moment special pentru internaționalul român, chiar în zi de Liga Campionilor.
Acum 6 ore
16:40
”Este absurd!” De ce a ales-o Ofri Arad pe FCSB: Motivul nu are nicio legătură cu fotbalul # Sport.ro
Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți.
16:40
Absență importantă pentru Zeljko Kopic înaintea duelului cu Hermannstadt.
16:30
După ce l-a transferat oficial și pe Ofri Arad, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut un anunț important legat de campania de mercato.
15:50
Naționala se pregătește de barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.
15:40
Macedonia de Nord, șansa noastră: de câți ani nu a mai câștigat România un meci la Campionatul European de Handbal Masculin # Sport.ro
Echipa României de handbal masculin are o șansă istorică, în meciul cu Macedonia de Nord, programat marți, de la 19:00, transmis exclusiv de VOYO.
15:10
După două luni, în care s-a ocupat de pregătirea meciului cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), tehnicianul român s-a lovit de un obstacol birocratic, fără nicio legătură cu fotbalul.
Acum 8 ore
14:40
Fosta campioană a Moldovei nu a reușit de această dată transferul.
14:40
Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii # Sport.ro
Stoperul român, în vârsta de 23 de ani, are șanse mari să ajungă la noua sa echipă până la finalul săptămânii.
14:30
Dennis Man (27 de ani) se pregătește de un nou meci în UEFA Champions League alături de PSV Eindhoven.
14:30
Legendarul Roger Federer, elogiu pentru Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner: „Rivalitatea dintre ei este extraordinară” # Sport.ro
Roger Federer a elogiat rivalitatea dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner.
14:30
Bianca Andreescu a câștigat un turneu de tenis, după șase ani și jumătate în care vitrina i s-a prăfuit # Sport.ro
Bianca Andreescu, victorie de moral, în timpul Openului Australian.
14:20
Reacția lui Gael Monfils după ultimul meci jucat la Australian Open, la 23 de ani distanță de la debutul în turneul din Melbourne # Sport.ro
Gael Monfils și-a consumat ultima partidă a carierei, în turneul de mare șlem din Australia.
14:10
Fotbal Club Șoimii Gura Humorului a făcut câteva transferuri importante în această iarnă.
13:50
Achiziție importantă la Universitatea Cluj.
13:40
Tehnicianul român de 54 de ani a preluat Al-Okhdood, vorbind despre salvarea de la retrogradare. La ora actuală însă, atingerea obiectivului pare tot mai dificilă.
13:20
Ungurii cuceresc Anglia. Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
13:10
Japoneza de 28 de ani a devenit vedeta zilei, la Melbourne, înainte de a câștiga vreun punct, în duelul cu Antonia Ruzic (Croația, 23 de ani, 65 WTA).
13:00
A început oficial demolarea Stadionului Dinamo! Suporterii au tăiat plasa și au luat scaune din "Groapă" # Sport.ro
Marți, 20 ianuarie 2026, au început oficial lucrările demolare la Stadionul Dinamo.
Acum 12 ore
12:30
Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți.
12:30
10 fotbaliști OUT de la Dinamo! Anunțul, făcut în ziua în care se dărâmă vechiul stadion din Ștefan cel Mare # Sport.ro
Curățenie de iarnă la echipa antrenată de Florin Bratu.
12:30
Fostul star de la Dortmund, Leverkusen și Leipzig s-a retras din fotbal, marcat de un episod tragic # Sport.ro
Mijlocașul le-a explicat fanilor de ce nu mai poate să mai joace.
12:30
Inter – Arsenal, de la ora 22:00: meci cu o miză imensă pentru Chivu, în Champions League # Sport.ro
Neînvinsă de șase partide, formația milaneză poate bifa, diseară, îndeplinirea unui obiectiv important.
12:30
Filip Jianu, campion în Antalya: cel mai bun tenismen român urcă 33 de locuri în clasamentul ATP # Sport.ro
Filip Jianu înaintează în clasament după ce a cucerit primul trofeu în 2026.
12:20
România - Macedonia de Nord, MECI DECISIV astăzi pentru tricolori la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO! # Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.
12:00
Real Madrid, PSG sau Manchester City joacă în această seară în Champions League! Programul meciurilor # Sport.ro
Partidele din etapa a șaptea din Champions League, LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:50
Fostul dinamovist, Sajjad Esteki, interzis la el în țară: ce riscă după ultima sa postare pe Facebook # Sport.ro
Handbalistul de 35 de ani face parte dintr-o categorie rară. Cea a sportivilor iranieni care au condamnat vehement masacrul regimului, în urma căruia peste 5.000 de oameni au fost omorâți cu sânge rece.
11:40
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta # Sport.ro
Ofri Arad (27 de ani) este noul jucător al lui FCSB.
11:40
În ziua în care Drăgușin se căsătorește, Tottenham joacă fără jumătate de lot meciul cu Borussia Dortmund! # Sport.ro
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund, penultimul meci din faza ligii din Champions League, se joacă astăzi, de la ora 22.00.
11:30
Dinamo Zagreb și FCSB se vor înfrunta joi seară, de la ora 22:00, pe Maksimir, în penultima rundă din faza principală Europa League.
11:20
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.
11:10
Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026 # Sport.ro
Sorana Cîrstea a învins o jucătoare mai bine clasată în ierarhia mondială și s-a calificat în turul secund al Openului Australian.
11:00
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA # Sport.ro
Motive importante de satisfacție pentru tenisul feminin românesc, în prima lună a anului 2026.
11:00
În continuare, echipa ”militarilor” nu are drept de promovare în Superligă.
11:00
Formația londoneză are meci acasă, diseară (ora 22:00), cu Dortmund, în Champions League. Problema e că antrenorul Thomas Frank nu prea are cu cine să completeze foaia de joc!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.