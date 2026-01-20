Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri
Primasport.ro, 20 ianuarie 2026 20:40
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri
Acum 15 minute
20:50
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii" încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord
Acum 30 minute
20:40
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri
Acum o oră
20:30
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: "Mâine pleacă!"
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleacă!”
20:30
Volei masculin | Dinamo Bucureşti a învins Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup
Volei masculin | Dinamo Bucureşti a învins Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup
20:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Surpriză de proporţii la Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Surpriză de proporţii la Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
20:20
FC Bruges a dispus de Kairat Almati, scor 4-1, în Champions League
20:20
Efectul Cristi Chivu la Inter. Strategia antrenorului român i-a atras atenţia lui Mikel Arteta: "Va fi dificil"
Efectul Cristi Chivu la Inter. Strategia antrenorului român i-a atras atenţia lui Mikel Arteta: ”Va fi dificil”
20:10
Reacţia categorică a lui Florin Prunea în momentul demolării stadionului Dinamo: "Îmi venea să-i dau un pumn lui ăla când l-am văzut că dă cu macaraua" | EXCLUSIV
Reacţia categorică a lui Florin Prunea în momentul demolării stadionului Dinamo: ”Îmi venea să-i dau un pumn lui ăla când l-am văzut că dă cu macaraua” | EXCLUSIV
Acum 2 ore
20:00
VIDEO | Spectacol din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
VIDEO | Spectacol din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Urmează Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Urmează Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
19:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Victorie fără probleme pentru Club Brugge în primul duel al zilei! Programul complet
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Victorie fără probleme pentru Club Brugge în primul duel al zilei! Programul complet
19:10
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250
Acum 4 ore
19:00
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: "Mâine pleca!"
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleca!”
18:50
E gata! Revenire de senzaţie la Dinamo! Atacantul va ajunge imediat sub comanda lui Zeljko Kopic
E gata! Revenire de senzaţie la Dinamo! Atacantul va ajunge imediat sub comanda lui Zeljko Kopic
18:10
Se conturează o nouă plecare de la Rapid! Jucătorul pentru care s-au achitat 400.000 de euro în vară nu mai are niciun viitor în Giuleşti: „Vrem să rezolvăm situaţia"
Se conturează o nouă plecare de la Rapid! Jucătorul pentru care s-au achitat 400.000 de euro în vară nu mai are niciun viitor în Giuleşti: „Vrem să rezolvăm situaţia”
17:50
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open. Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open. Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin
17:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Kairat Almaty - Club Brugge se joacă ACUM! Programul complet
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Kairat Almaty - Club Brugge se joacă ACUM! Programul complet
17:40
Legenda continuă! Fiul lui Wesley Lopes va juca în România
17:10
Răsturnare de situaţie! Victor Angelescu a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „O tâmpenie. Avem reguli clare"
Răsturnare de situaţie! Victor Angelescu a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „O tâmpenie. Avem reguli clare”
17:10
Gigi Becali, anunţul care aruncă în aer Superliga chiar după ce a oficializat un nou transfer: "Are 6 milioane de euro în conturi!"
Gigi Becali, anunţul care aruncă în aer Superliga chiar după ce a oficializat un nou transfer: ”Are 6 milioane de euro în conturi!”
Acum 6 ore
17:00
Cine o va arbitra pe FCSB cu Dinamo Zagreb
16:40
Bomba începutului de an în SuperLiga! CFR Cluj i-a adus înlocuitor lui Louis Munteanu! Atacantul trecut pe la PSV a fost prezentat oficial în Gruia
Bomba începutului de an în SuperLiga! CFR Cluj i-a adus înlocuitor lui Louis Munteanu! Atacantul trecut pe la PSV a fost prezentat oficial în Gruia
16:30
Surpriza zilei! Pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu altă echipă din SuperLiga
16:10
UEFA a stabilit arbitrul ce va conduce partida dintre FCSB şi Dinamo Zagreb
15:30
România a coborât două locuri şi este pe poziţia 49 în clasamentul FIFA ! Turcia, adversara de la baraj, pe poziţia 25
România a coborât două locuri şi este pe poziţia 49 în clasamentul FIFA ! Turcia, adversara de la baraj, pe poziţia 25
15:20
Mijlocaşul Denis Hrezdac şi-a prelungit contractul cu UTA Arad
15:10
Jucătoarele din naţionala de fotbal a Coreei de Sud ameninţă cu greva din cauza discriminării
Jucătoarele din naţionala de fotbal a Coreei de Sud ameninţă cu greva din cauza discriminării
Acum 8 ore
14:50
Bergodi mai aduce un jucător la Universitatea Cluj!
14:50
A venit ziua mult aşteptată de fanii lui Dinamo! Lucrările pentru construirea noului stadion au început
A venit ziua mult aşteptată de fanii lui Dinamo! Lucrările pentru construirea noului stadion au început
14:10
Alertă la FC Argeş! Bogdan Andone a intrat pe radarul unei echipe din străinătate
13:50
Fostul jucător de la FCSB este la un pas de a semna în Liga a 3-a! | EXCLUSIV
13:20
Marius Şumudică avertizează! Fostul antrenor al Rapidului crede că transferul lui Moruţan va crea probleme în formula de start a giuleştenilor: „Moruţan nu poate să joace inter"
Marius Şumudică avertizează! Fostul antrenor al Rapidului crede că transferul lui Moruţan va crea probleme în formula de start a giuleştenilor: „Moruţan nu poate să joace inter”
13:10
O echipă din Superligă este la un pas de o lovitură pe piaţa transferurilor!
Acum 12 ore
12:40
Edi Iordănescu a avut o discuţie cu Radu Drăguşin! Ce l-a sfătuit fostul selecţioner pe fundaşul lui Tottenham
Edi Iordănescu a avut o discuţie cu Radu Drăguşin! Ce l-a sfătuit fostul selecţioner pe fundaşul lui Tottenham
12:40
OFICIAL | FCSB l-a prezentat pe Ofri Arad: „Bun venit”
12:10
A căzut transferul în Italia! Jucătorul de la „U" Cluj rămâne sub comanda lui Bergodi
A căzut transferul în Italia! Jucătorul de la „U” Cluj rămâne sub comanda lui Bergodi
12:00
Eduard Iordănescu a avut o discuţie cu Radu Drăguşin! Ce l-a sfătuit fostul selecţioner pe fundaşul lui Tottenham
Eduard Iordănescu a avut o discuţie cu Radu Drăguşin! Ce l-a sfătuit fostul selecţioner pe fundaşul lui Tottenham
12:00
Bombă la FCSB! Un jucător şi-a dat acordul şi pleacă de la campioană după prima etapă din 2026
Bombă la FCSB! Un jucător şi-a dat acordul şi pleacă de la campioană după prima etapă din 2026
11:30
Eugen Neagoe, la „cuţite” cu unul dintre titulari! I-a transmis că vrea să plece
10:50
Noroc cu transferul lui Louis Munteanu! Cum a scăpat CFR în penultima zi de penalizare
Noroc cu transferul lui Louis Munteanu! Cum a scăpat CFR în penultima zi de penalizare
10:30
Cristi Săpunaru îl atenţionează pe Costel Gâlcă după transferul lui Olimpiu Moruţan: „Este într-o situaţie delicată"
Cristi Săpunaru îl atenţionează pe Costel Gâlcă după transferul lui Olimpiu Moruţan: „Este într-o situaţie delicată”
10:10
Se face transferul lui Blănuţă la Dinamo? Andrei Nicolescu: „Nu este închis, dar nici într-o dinamică extraordinară"
Se face transferul lui Blănuţă la Dinamo? Andrei Nicolescu: „Nu este închis, dar nici într-o dinamică extraordinară”
09:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Inter - Arsenal este capul de afiş al zilei! Programul complet
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Inter - Arsenal este capul de afiş al zilei! Programul complet
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Lazio - Como 0-3. Oaspeţii fac recital şi urcă pe loc de Europa
19 ianuarie 2026
23:50
A fost anunţat transferul la Dinamo în direct: "Îl urcăm în avion!" | VIDEO EXCLUSIV
A fost anunţat transferul la Dinamo în direct: ”Îl urcăm în avion!” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Dosar penal şi amenzi aplicate de jandarmi la meciul dintre Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova
Dosar penal şi amenzi aplicate de jandarmi la meciul dintre Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova
23:20
"O tortură psihologică". Noile acuzaţii ale Larissei Ferrari împotriva lui Dimitri Payet
”O tortură psihologică”. Noile acuzaţii ale Larissei Ferrari împotriva lui Dimitri Payet
23:10
Verdictul serii, după ce a văzut victoria Craiovei: "Ce schimbări face!" | VIDEO EXCLUSIV
Verdictul serii, după ce a văzut victoria Craiovei: ”Ce schimbări face!” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
"Este o muncă de echipă". Reacţia lui Filipe Coelho după ce a mai bifat un succes clar pe banca Craiovei
”Este o muncă de echipă”. Reacţia lui Filipe Coelho după ce a mai bifat un succes clar pe banca Craiovei
