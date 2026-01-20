Primar din județul Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor / A încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol
HotNews.ro, 20 ianuarie 2026 21:50
Primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut marți de DIICOT într-un dosar vizând infracțiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. În urmă cu o zi au…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
22:10
Groenlanda nu exclude varianta unui atac american / Pentagonul nu a primit deocamdată ordine pentru planificarea unei invazii # HotNews.ro
Prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat, marți, că este improbabil ca SUA să folosească forța militară împotriva Groenlandei, dar că scenariul unui atac nu poate fi exclus complet. Nielsen a susținut o conferință de presă…
Acum 30 minute
21:50
Primar din județul Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor / A încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol # HotNews.ro
Primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut marți de DIICOT într-un dosar vizând infracțiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. În urmă cu o zi au…
Acum o oră
21:40
Președintele american Donald Trump a susținut marți o conferință de presă în care și-a lăudat cel de-al doilea mandat la Casa Albă, spunând că ultimul an a fost „o perioadă uimitoare”, relatează CNN, Sky News…
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți la Antena 3 că trebuie să existe „un sprijin pentru pensionarii care au fost afectați de inflație” și că va propune „două variante” în acest sens. Oficialul a…
Acum 2 ore
21:00
Donald Trump: „Dacă nu aş fi venit eu, NATO nu ar mai fi existat”. Liderul american spune că fără el Alianţa ar fi „căzut în uitarea istoriei” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a susținut marți că „nicio persoană, sau niciun președinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât a făcut el, într-un nou mesaj pe social media adresat țărilor membre ale Alianței…
20:40
Interviu cu un român care trăiește de 20 de ani în Minnesota, unde Trump a spus că poate trimite armata. „Soluția pentru când vine întunericul? Încercăm să ne educăm copiii cu drag de oameni” # HotNews.ro
Brașoveanul Romel Mircea Roman a ajuns în SUA prin loteria vizelor. A devenit din 2012 cetățean american. Este inginer automatist. A început așa: Pe 7 ianuarie, în Minneapolis, statul Minnesota, un agent federal ICE (Serviciul…
20:30
Guvernul britanic ia în calcul să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale. Demersul anunțat de ministrul pentru tehnologie # HotNews.ro
Ministrul britanic pentru tehnologie, Liz Kendall, a anunțat marți că guvernul va lansa o consultare privind accesul minorilor la social media, fiind avute în vedere măsuri care se referă inclusiv la creșterea pragului de vârstă…
20:20
Serghei Lavrov afirmă că Groenlanda nu este o „parte naturală” a Danemarcei. „Nu-i așa?” # HotNews.ro
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat marți că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei și că problema fostelor teritorii coloniale devine din ce în ce mai acută, informează Reuters. Președintele american Donald…
Acum 4 ore
20:10
Zelenski spune că Ucraina a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump: „Este greu de imaginat cum ne-am putea afla împreună cu Rusia în orice fel de consiliu” # HotNews.ro
Ucraina a fost invitată să participe la „Consiliul pentru Pace” propus de către Donald Trump, a anunțat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Le Monde, conform News.ro. Însă este „foarte dificil să ne imaginăm cum…
19:50
Statul câștigă în instanță și cealaltă jumătate din imobilul pentru care datorează despăgubiri familia Iohannis # HotNews.ro
Tribunalul Sibiu a dat câștig de cauză Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, marți, pe fond, în litigiul pentru cealaltă jumătate din casa situată în centrul istoric al municipiului Sibiu, pentru care fostul președinte Klaus…
19:40
Modele de inteligență artificială (AI) au obținut rezultate remarcabile după ce au fost puse să susțină testul de admitere la universitate din Japonia din 2026, modelul OpenAI ocupând primul loc, cu note maxime la nouă…
19:20
Operațiune majoră a poliției portugheze împotriva unui grup de extremă dreapta. Arme confiscate și zeci de persoane reținute # HotNews.ro
Poliția portugheză a reținut marți 37 de persoane suspectate că fac parte dintr-un grup de extremă dreapta responsabil de infracțiuni motivate de ură, care are legături cu grupuri internaționale similare, într-o operațiune de amploare în…
19:10
Principalul aliat al lui Putin a acceptat invitația lui Trump și a devenit membru al Consiliului pentru Pace # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord prin care se alătură Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, acesta fiind cel mai recent pas într-un proces de apropiere de Washington, după ani…
18:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, chestionat de StartupCafe.ro, că acțiunile de control la firmele românești de transport alternativ sunt justificate de „dimensiunea sumelor anunțate de ANAF” privind evaziunea fiscală din sectorul de ridesharing. …
18:40
Bundeswehr-ul atinge un maxim al ultimului deceniu. Recrutări record și planuri de extindere # HotNews.ro
Numărul soldaților germani a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, ajungând în prezent la 184.200 de militari în serviciu, a declarat marți ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Forțele active ale…
18:40
De ce spune Grindeanu că Nicușor Dan a făcut „o greșeală” că nu a mers la Davos / Despre Consiliul Păcii și invitația lui Trump: „Aici nu e de stat pe gânduri, e «da»” # HotNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți la Gândul că președintele Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos, din Elveția, deoarece pe agenda internațională „sunt lucruri de care nu putem…
18:20
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost deja suspendată # HotNews.ro
În schimb, grupurile politice sunt mai dezbinate în ceea ce privește alte răspunsuri posibile la amenințările lui Donald Trump, cum ar fi instrumentul anti-coerciție, scriu AFP și Le Monde. Parlamentul European a decis să suspende…
Acum 6 ore
18:10
Nicușor Dan a început „un profund proces de analiză” privind aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce obiectiv are evaluarea # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a început să analizeze principiile Consiliului pentru Pace din care a fost invitat să facă parte de Donald Trump. Potrivit Administrației Prezidențiale, e nevoie de o evaluare când vine vorba de angajamentele…
18:10
Guvernatorul Californiei îi îndeamnă pe europeni „să dezvolte o coloană vertebrală” și „să riposteze foarte agresiv” în relația cu Donald Trump # HotNews.ro
Guvernatorul democrat al statului american California, Gavin Newsom, i-a îndemnat pe europeni să își schimbe atitudinea în relația cu președintele Donald Trump, pe care l-a numit „slab”, în cadrul unor declarații de presă făcute marți…
18:10
Oamenii cred adesea că economia merge mai prostă decât li se prezintă de oficialități, deoarece experiența lor zilnică (prețuri mari, costuri ale locuințelor, anxietate legată de locul de muncă) și narațiunile din mass-media sunt negative,…
18:00
Cum explică Dominic Fritz că USR rămâne într-un Guvern cu un ministru al Justiției acuzat de plagiat # HotNews.ro
Dominic Fritz a cerut ca partidul pe care îl conduce să fie evaluat în funcție de miniștrii pe care îi are, nu în funcție de persoanele pe care le-au pus alte partide în guvern, când…
18:00
Furie în Rusia după ce numeroși oameni s-au trezit cu o surpriză neplăcută în noul an. Inclusiv șefa Băncii Centrale a declarat anterior că „s-a mers prea departe” # HotNews.ro
Numărul blocărilor temporare ale cardurilor și conturilor bancare ale persoanelor fizice a crescut dramatic în Rusia de la începutul anului, oamenii apelând la forumuri online și alte canale pentru a se plânge de situație. Ziarul…
18:00
Emmanuel Macron, apariție neobișnuită la Davos. De ce a urcat pe scenă cu ochelari de soare # HotNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, marți, purtând o pereche de ochelari aviator care au atras atenția. Emmanuel Macron a explicat că are o afecțiune la…
17:50
În timp ce liderii europeni încearcă să găsească o soluție eficientă pentru a răspunde la ultimele amenințări ale SUA privind preluarea Groenlandei, războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă neabătut, un atac aerian nocturn provocând întreruperi pe…
17:40
Una dintre „cărțile” Ucrainei în negocieri: Un sistem care să le ofere aliaților date „de o valoare extraordinară” # HotNews.ro
Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că va fi stabilit un sistem care să le permită aliaților să își antreneze modelele de inteligență artificială pe baza datelor de luptă pe care le-a…
17:30
Armata României va introduce „foarte curând” un sistem american anti-dronă de ultimă generație, anunță șeful Statului Major al Apărării # HotNews.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spațiului aerian național, fiind deja instruite echipele care…
17:10
Polonia vrea să elimine treptat măsurile de sprijin pentru refugiații ucraineni. „Ar putea paraliza piața muncii” # HotNews.ro
Guvernul polonez a început marți demersurile pentru eliminarea treptată a asistenței pentru refugiații ucraineni, introdusă în contextul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în condițiile în care susținerea publică pentru aceste ajutoare este în…
17:10
Conflictul mocnit din familia Beckham iese la iveală. David și Victoria, acuzați chiar de fiul lor că încearcă să-i distrugă căsnicia # HotNews.ro
Brooklyn Peltz Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, și-a acuzat părinții obsedați de „control” că încearcă să-i distrugă căsnicia și a afirmat că nu dorește să se împace cu ei, într-o…
17:10
VIDEO&FOTO Lanțul Chili’s intră în România cu primul restaurant, în perioada imediată. Inclusiv în baze militare # HotNews.ro
Lanțul de restaurante de tip casual dining american Chili’s pregătește primul restaurant în România. Prima unitate va fi deschisă în Mall Băneasa, din București. Investiția totală depășește 1 milion de euro. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:00
Emiratele Arabe Unite, răspuns favorabil la invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace” / Reacții prudente în alte capitale # HotNews.ro
Emiratele Arabe Unite (EAU) au acceptat invitația de a se alătura noului „Consiliu al Păcii”, propus de președintele american Donald Trump, a anunțat marți Ministerul de Externe de la Abu Dhabi, plasând astfel EAU printre…
16:50
Decizia instanței supreme în cazul fostului episcop al Hușilor, care a contestat printr-o cale extraordinară de atac condamnarea pentru abuzurile sexuale # HotNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins, marţi, recursul în casaţie înaintat de fostului episcop de Huşi Cornel Onilă împotriva condamnării la 8 ani de închisoare pentru violuri și abuzuri sexuale față de…
16:50
VIDEO Ministrul Finanțelor anunță că România a încheiat anul cu un deficit bugetar sub cel prognozat: Nu luăm în calcul creșterea cotei standard de TVA ori la HORECA în 2026 # HotNews.ro
Deficitul bugetar al României pentru 2025 este în jurul cifrei de 7,7% din PIB, sub estimarea inițială a guvernului de 8,4%, a anunțat marți ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, într-o conferință de presă în care a…
16:40
Liderul PSD critică relația „grea” cu Ilie Bolojan și comitetul pentru legile justiției: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României?” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți la Gândul că „nu există altă alternativă de guvernare în acest moment”, dar l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru un „un soi, dacă vreți, devenit proverbial, de…
16:30
Un fost șef al NATO îndeamnă aliații europeni să riposteze dur împotriva economiei SUA: „Timpul lingușirilor a trecut. Trump respectă doar forța și puterea” # HotNews.ro
Timpul lingușirilor la adresa lui Donald Trump a trecut, iar Europa ar trebui să riposteze dur din punct de vedere economic dacă SUA impun taxe vamale aliaților NATO care au trimis trupe în Groenlanda, a…
Acum 8 ore
16:10
Avertismentul șefului armatei române: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război” # HotNews.ro
Populația trebuie să fie pregătită pentru diferite situații de criză, inclusiv un război, a spus Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, într-o declarație de presă comună cu comandantul suprem al forțelor NATO în…
16:10
„Preferăm respectul, nu bătăușii”. Macron, denunț virulent al politicii lui Trump, la Davos. Avertismentul liderului francez: „Ar fi o nebunie” # HotNews.ro
Președintele francez a atacat marți în mod direct politica administrației Trump de revendicare a Groenlandei și a îndemnat UE să folosească cele mai dure instrumente de protecție în fața amenințărilor SUA, scrie Reuters. Emmanuel Macron…
15:50
Netflix pune banii pe masă în războiul licitațiilor pentru Warner Bros și HBO, după ce Paramount și-a îmbunătățit oferta # HotNews.ro
Netflix a trecut la o ofertă integral în numerar pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery, fără a majora însă prețul de 82,7 miliarde de dolari, într-o încercare de a închide ușa…
15:50
Rețele de spionaj, afaceri de sute de milioane de dolari și multe acțiuni discrete de influențare a groenlandezilor. HotNews a analizat strategiile prin care Donald Trump a încercat, în ultimul an, să aducă Groenlanda sub…
15:30
Cum se mențin rezultatele după injecțiile pentru slăbit? Dr. Diana Morea-Lambrinoc, endocrinolog: „Dacă ți-ai consolidat niște obiceiuri sănătoase, e posibil să menții mai mult timp efectul” # HotNews.ro
Injecțiile pentru slăbit sunt o nouă clasă de medicamente a căror utilizare a fost extinsă de la pacienții cu diabet de tip 2 către persoanele care au probleme cu greutatea. Pe seama injecțiilor de slăbit…
15:10
Faimoasa „Casă cu Pălărie” din București, parte din extraordinara moștenire lăsată orașului de prima femeie arhitect din România # HotNews.ro
La începutul secolului XX, într-un București în care doar arhitecții bărbați dădeau tonul noilor construcții, o tânără a îndrăznit să viseze că va ridica case, palate, licee și școli. A muncit enorm pentru visul ei…
15:10
În noaptea de luni spre marți, trenul CFR Călători IR 1658 Vatra Dornei – București Nord a făcut mai mult de 15 ore, după ce a acumulat șase ore întârziere. CFR Călători spune că s-au…
15:00
Comandatul trupelor NATO din Europa laudă Armata Română: „Rusia a fost descurajată de a ataca” # HotNews.ro
Generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) a declarat marți, la Sibiu, că aliații trebuie să fie…
14:50
Actorul Timothy Busfield va fi tăiat dintr-un film deja filmat după ce a fost arestat în baza unor acuzații grave # HotNews.ro
Actorul Timothy Busfield va fi tăiat din viitorul film „You Deserve Each Other” produs de Amazon MGM după ce a fost acuzat de abuz sexual asupra unui minor pe platourile de filmare ale unei alte…
14:50
Ilie Bolojan le-a spus universităților că „trebuie să facem economii” / Răspunsul rectorilor # HotNews.ro
Universitățile trebuie să participe la „efortul de reducere a cheltuielilor publice”, a cerut premierul Ilie Bolojan într-o întâlnire pe care a avut-o la Palatul Victoria cu Consiliul Național al Rectorilor (CNR). Cu această ocazie, Bolojan…
14:40
Consens în coaliție după „eforturi susținute” pentru a-l convinge pe Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un deficit mai mic” # HotNews.ro
Sorin Grindeanu a transmis marți că Executivul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului și pentru un pachet de măsuri necesar „de reparație morală” și că nu se așteaptă ca reprezentanții Guvernului să se laude…
14:30
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării # HotNews.ro
Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei și ar trebui tratată drept prioritate strategică, evidențiază un nou raport publicat de Vodafone. Raportul “Coloana vertebrală a Europei digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al…
Acum 12 ore
14:10
Elon Musk își întreabă urmăritorii dacă să cumpere cea mai mare companie aeriană din Europa: „Cât ar costa?” # HotNews.ro
Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, cea mai mare din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, după ce a cerut anterior ca directorul său general Michael O’Leary…
14:10
Cumpărăturile online nu au fost niciodată mai simple! Cu doar câteva clicuri, puteți comanda haine, produse electronice sau cosmetice direct la ușa dumneavoastră. Totuși, chiar și cea mai bine planificată achiziție se poate dovedi nepotrivită.…
14:10
De ce nu țin argumentele date de Trump în favoarea anexării Groenlandei. Explicațiile unui expert în spațiul ex-sovietic # HotNews.ro
Unul dintre argumentele invocate de președintele american în sprijinul intenție sale de a anexa Groenlanda ține de traiectoria rachetelor balistice rusești. Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, analizează veridicitatea lui într-un interviu pentru HotNews, publicat…
13:50
Decembrie 2025 pe piața chiriilor – Constanța și Iași, singurele orașe cu prețuri neschimbate | Analiză Storia # HotNews.ro
Luna decembrie 2025 a adus ajustări moderate pe piața chiriilor din marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.