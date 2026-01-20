Dan Șucu transferă de la echipa care a trăit un adevărat coșmar cu FCSB pe Arena Națională în Europa League! Mutarea e oficială
Transfer important reușit de Dan Șucu! Cine este jucătorul de națională prezentat oficial de echipa omului de afaceri
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul # Fanatik
Unul dintre cei mai buni boxeri din toate timpurile, Floyd Mayweather, a ajuns la sapă de lemn. Apărătorul celebrului pugilist american dă cărțile pe față.
Vladislav Blănuță la Dinamo din vară?! Ultimele detalii din „telenovela” transferului atacantului: „Putem ajunge repede la o înțelegere” # Fanatik
Telenovela din jurul transferului atacantului Vladislav Blănuță la Dinamo continuă. Conducătorii alb-roșiilor oferă noi detalii în legătură cu această țintă din mercato.
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic datele Eurostat: care este, de fapt, realitatea # Fanatik
Sistemul din educație nu le permite studenților să obțină un job? Experții contrazic statisticile și arată ce se întâmplă de fapt. Pe cine dau vina tinerii
Cristi Chivu a primit un jucător nou la Inter chiar înaintea marelui meci cu Arsenal din Champions League! Totul este oficial # Fanatik
Transfer oficial la Interul lui Cristi Chivu în ziua meciului cu Arsenal din Champions League! Ce jucător a semnat cu echipa din Serie A
Tragedie după finala Cupei Africii pe Națiuni! Un senegalez ar fi fost ucis cu un cuțit: cum se apără marocanii # Fanatik
Incident șocant petrecut după finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc! Un bărbat a fost găsit mort lângă Rabat, locul disputării meciului
Sportiva din Groenlanda care l-a luat în vizor pe Donald Trump. Ce a putut să spună despre președintele american # Fanatik
Ea este campioana mondială care și-a spus părerea sinceră despre Donald Trump. Aceasta nu a ținut cont de absolut nimic la adresa șefului statului american.
Ofri Arad, în al nouălea cer după ce a semnat cu FCSB: „Este incredibil, am venit la un club foarte mare, numele Steaua spune totul!”
Vlad Chiricheș nu mai continuă la FCSB! Unde s-a aflat fundașul central în seara de dinainte ca soarta lui să fie stabilită
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, căutat de echipe din Spania, Italia, Olanda și Belgia! # Fanatik
Un tânăr fotbalist din Superliga României s-ar putea transfera în vestul Europei încă din această iarnă, formații din mai multe țări fiind interesate de o mutare.
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari” # Fanatik
Nicolae Stanciu se desparte de Genoa după doar 6 luni și va merge să joace în China. Care este marea dezamăgire a internaționalului român după ce a devenit liber de contract.
Simona Halep revine la Cluj-Napoca, la Transylvania Open, la un an după retragerea din tenisul profesionist. Anunț important pentru fanii din România.
Interul lui Cristi Chivu primește vizita lui Arsenal într-un duel de foc din Champions League. Ce a spus Mikel Arteta înaintea meciului cu echipa antrenorului român.
Haos în penitenciarele din România! Deținuții ar putea rămâne fără pază. Acuzații privind notele informative secrete # Fanatik
Se anunță haos în penitenciarele din România! Scenariu sumbru cu privire la supravegherea deținuților, în cazul tăierilor salariale și disponibilizărilor.
Florin Manea, primele declarații după ce Radu Drăgușin a spus „DA”: „Nu îl pot lăsa să semneze ceva fără să văd eu” # Fanatik
Radu Drăgușin a făcut pasul cel mare în viața personală chiar în ziua în care Tottenham joacă în Liga Campionilor! Detalii chiar de la agentul „Dragonului”
Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei și ar trebui tratată drept prioritate strategică, evidențiază un nou raport publicat de Vodafone. Raportul “Coloana vertebrală a Europei digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al […]
O nouă despărțire în fotbal. Atacantul celor de la AC Milan a părăsit-o pe femeia cu care are 4 copii # Fanatik
Un cuplu celebru din domeniul sportului trece printr-o nouă separare. Fotbalistul de la AC Milan a rupt legătura cu fotomodelul care i-a dăruit 4 copii.
Sorin Grindeanu susţine creşterea pensiilor anul acesta. „Majorarea trebuie să acopere pierderile imense suferite de pensionari în 2025” # Fanatik
Sorin Grindeanu anunță că PSD va susține în discuțiile pentru bugetul pentru 2026 ca pensiile românilor să fie majorate cu o valoare care să acopere pierderile din 2025.
Steaua a dat o mega-lovitură de imagine! Clubul din Ghencea are de acum parteneriat cu marele Cristiano Ronaldo: despre ce este vorba
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România # Fanatik
București, 20 ianuarie 2026 – Fundația Vodafone finanțează cu 1,5 milioane de lei cea de-a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți, prin care secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală din […]
Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova și Rapid au încheiat pe primele locuri etapa a 22-a din SuperLiga: ”Vă dau voie să mă sinucideți” / ”Eu, singur, împotriva tuturor” # Fanatik
Sorin Cârțu și Robert Niță au avut un dialog de excepție în care și-au amintit de trecut. Contre cu zâmbetul pe buze între cele două nume mari ale fotbalului românesc.
Radu Drăgușin și Ioana Stan, ținute de peste 10.000 de euro! O celebră stilistă ia la puricat hainele mirilor: „Se vede clar” # Fanatik
Un cunoscut critic de modă, stilistă cu priză la public și la lumea mondenă, a comentat ținutele purtate de Radu Drăgușin și partenera lui în ziua căsătoriei civile.
Rusia se vede marele câștigător al conflictului dintre Trump și UE pe tema Groenlandei. „Vom juca un rol principal în această lume nouă” # Fanatik
Presa de la Kremlin jubilează pe marginea disputei dintre SUA şi UE şi consideră Rusia marea câştigătoare din criza Groenlandei. Ursula Von Der Leyen confirmă că escaladarea conflictului ar putea ajuta Moscova.
Soția noului jucător de la FCSB a reacționat rapid. Ce mesaj a transmis
Andrei Vochin, editorial plin de emoție în ziua în care buldozerele au intrat pe stadionul Dinamo: „’Ștefan cel Mare’ nu se dărâmă. Se mută în inimile noastre” # Fanatik
Andrei Vochin a consemnat în Fanatik ziua în care buldozerele au intrat pe stadionul Dinamo din Ștefan cel Mare. Vestea demolării nu sună ca un simplu proiect, ci ca o adevărată despărțire.
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate” # Fanatik
Rapid a dat marea lovitură în mercato prin aducerea lui Olimpiu Moruțan. Cum a comentat Cristi Săpunaru salariul pe care acesta îl va primi în Giulești.
De ce s-a văzut, de fapt, aurora boreală de pe teritoriul României. Ce pericole ascunde acest fenomen: „Atmosfera devine turbulentă” # Fanatik
Aurora boreală a fost vizibilă în mai multe locuri din România, în seara zilei de 19 ianuarie 2026. De ce a fost văzut și de la noi acest fenomen și când poate fi periculos?
Dinamo a dat lovitura cu transferul lui Matteo Duțu: ”E o chestiune de ore! Îl urmărim de un an și jumătate” # Fanatik
Dinamo are parte de un sezon excelent, dar are nevoie de transferuri pentru a putea să se bată la titlu. Care este, de fapt, situația cu transferul lui Matteo Duțu.
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice # Fanatik
Introduse în 2019, pensiile speciale ale primarilor au fost doar amânate an de an, fără ca vreunul din cele șase guverne care s-au succedat de la adoptarea Codului Administrativ să aibă curaj să le abroge definitiv.
Atacantul de 21 de ani și 1.97m a părăsit-o pe CFR Cluj și va semna cu o altă formație din Superliga! Exclusiv # Fanatik
Un nou fotbalist o va părăsi pe CFR Cluj în această iarnă. De această dată este vorba despre un tânăr atacant, care va semna cu o altă grupare din Superliga României.
Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu Ioana. Momentul deosebit a avut loc chiar în ziua meciului Tottenham – Borussia Dortmund # Fanatik
Radu Drăgușin și iubita sa, Ioana Stan, au semnat actele de căsătorie. Au decis să facă acest demers chiar în ziua meciului Tottenham - Borussia Dortmund.
Real Madrid s-a despărțit recent de Xabi Alonso și l-a adus interimar pe Alvaro Arbeloa, însă acesta din urmă nu este o soluție pe termen lung și speculațiile vorbesc despre interesul pentru Jurgen Klopp.
Incidentul feroviar grav din Spania, soldat cu 39 de decese, ridică semne de întrebare și în România. Cât de sigur este, în realitate, transportul cu CFR Călători?
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de campioană: „Eu am fost dat afară din cauza asta” # Fanatik
Mitică Dragomir a dat verdictul despre șansele FCSB-ului la play-off! Care este greșeala fatală făcută de campioana României la meciul cu FC Argeș
România – Macedonia de Nord, la Euro 2026 Handbal. Își iau „tricolorii” revanșa după eșecul cu Danemarca? # Fanatik
România vrea să facă uitat eșecul cu Danemarca, iar acum au șansa să facă un rezultat mare contra Macedoniei de Nord. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci.
Viitoarea adversară a Soranei Cîrstea a șocat internetul! Cum a apărut îmbrăcată pe teren la Australian Open și ce legătură are fiica sa. Foto # Fanatik
Naomi Osaka, adversara din turul 2 a Soranei Cîrstea, a surprins prin modul în care și-a făcut apariția pe teren înainte de partida contra Antoniei Ruzic din primul tur al Australian Open.
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr. # Fanatik
Sorana Cîrstea a făcut o declarație sensibilă după ce a ajuns în turul 2, la Australian Open. Ce a avut de spus, de fapt, frumoasa jucătoare de tenis.
Răzvan Ioan Boanchiș, oripilat de drama fiscală pe care o trăiește Mihai Neșu, lovit de reforma lui Ilie Bolojan: „A avut noroc că e orădean, ca el” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre drama fiscală pe care o trăiește Mihai Neșu și provocată de Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat cu fostul fotbalist și cum a fost lovit de măsurile premierului.
Mitică Dragomir anunță ce e mai rău pentru români în 2026: „Oamenii mor cu zile! Se vor întâmpla nenorociri”. Ce greșeală majoră a făcut Ilie Bolojan # Fanatik
Dumitru Dragomir avertizează că austeritatea şi creşterile de taxe lovesc direct în cei mai vulnerabili. El a vorbit la "Profețiile lui Mitică" despre marea greșeală făcută de premierul Ilie Bolojan.
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv # Fanatik
UTA a urcat pe loc de play-off după victoria cu Unirea Slobozia, 3-1, iar gruparea arădeană se pregătește pentru derby-ul de tradiție cu Rapid, atât din punct de vedere fotbalistic, cât și organizatoric. Ce se întâmplă în aceste zile cu suprafața de joc.
Sondaj INSCOP: 7 din 10 români au puțină încredere sau deloc în sistemul de justiție. „Se conturează un paradox sociologic” # Fanatik
Barometrul Informat.ro - INSCOP Research arată o prăbușire a încrederii în Justiție, pe fondul scandalurilor recente: majoritatea românilor cred că legea nu este aplicată egal și că sistemul este influențat politic.
Champions League, etapa 7. Cea mai prestigioasă competiție inter cluburi revine cu noi meciuri tari. Cu cine joacă Interul lui Chivu și PSV-ul lui Dennis Man # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Champions League, etapa 7. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Exclusiv # Fanatik
Înainte de meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb, FCSB a luat o decizie importantă cu privire la Andre Duarte și Ofri Arad, cei doi jucători transferați în această iarnă.
Primul mare eveniment sportiv al anului 2026 este, fără doar și poate, Australian Open, cel dintâi turneu major al calendarului în tenisul mondial profesionist. Ajuns la 38 de ani, fostul lider mondial Novak Djokovic nu […]
Procentul care doare! Câți bani trebuie să încaseze Marius Măldărășanu, care l-a ajutat pe Ianis Stoica să prindă transferul carierei # Fanatik
Transferul fostului internațional de tineret în Portugalia a generat o situație tensionată la fosta echipă a românului, care s-a despărțit de antrenorul ei
Ce companie românească poate pierde enorm din cauza crizei din Groenlanda. Firma care a realizat profituri uriașe a solicitat insolvența alteia # Fanatik
O societate comercială din România, care importă pește și fructe de mare din Groenlanda, are rezultate financiare spectaculoase realizate în ultimii ani. Cum ar putea pierde din cauza crizei
A început oficial demolarea stadionului Dinamo: buldozerele au intrat pe arena din Ștefan cel Mare! Imagini fabuloase în direct: „Doamne, fă-ne campioni!”. Video și foto # Fanatik
Este oficial: a început demolarea stadionului Dinamo. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile legate de arena din „Ștefan cel Mare” în prima zi a lucrării de amploare în care a intrat.
Suporterii FCSB, semnal de alarmă pentru jucători înaintea ”dublei” cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj: ”Să pună osul la treabă. E o problemă”. Câți fani merg în Croația # Fanatik
FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026 și și-a complicat situația în SuperLiga. Suporterii au avut un mesaj clar pentru jucători după înfrângerea cu FC Argeș.
