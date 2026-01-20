VIDEO. Diplomatul Pavel Suian, analiza celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la un an de la revenirea la Casa Albă

Primanews.ro, 20 ianuarie 2026 23:50

VIDEO. Diplomatul Pavel Suian, analiza celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la un an de la revenirea la Casa Albă

Acum 30 minute
23:50
VIDEO. Analistul militar Ion Petrescu: Ce înseamnă avertismentul şefului Armatei privind pregătirea populaţiei pentru război
23:50
VIDEO. Diplomatul Pavel Suian, analiza celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la un an de la revenirea la Casa Albă
Acum 2 ore
22:10
VIDEO. Analistul militar Ion Petrescu, la Prima News: ce înseamnă avertismentul şefului Armatei privind pregătirea populaţiei pentru război
Acum 4 ore
20:50
Zelenski spune că Ucraina a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump: „Este greu de imaginat cum ne-am putea afla împreună cu Rusia în orice fel de consiliu”
20:30
Ministrul Finanţelor: Ţinta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6%. Investiţii de peste 100 de miliarde de lei în buget
20:10
Parlamentul European îngheaţă acordul comercial UE-SUA, ca răspuns la ameninţările lui Trump
20:10
Nicuşor Dan salută iniţiativa lui Trump privind „Consiliul pentru Pace” şi analizează compatibilitatea cu angajamentele României
20:10
Moscova critică declaraţiile Maiei Sandu despre unirea cu România şi regretă retragerea Republicii Moldova din CSI
Acum 8 ore
17:40
Primele date ale bugetului 2026. PIB prognozat de peste 2.000 miliarde lei
17:30
România, exclusă de pe lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie
17:30
Cine decide dacă România va plăti un miliard de dolari pentru a obţine un loc în Consiliul pentru Pace propus de Trump
Acum 12 ore
15:40
Şeful Statului Major al Apărării: Trebuie să avem populaţia pregătită pentru susţinerea unui efort de război
15:10
După Mercosur, Von der Leyen dezvăluie la Davos ”mama tuturor acordurilor comerciale”
15:00
”Al 28-lea regim”: schimbare majoră pentru IMM-uri în UE. Societăţi înfiinţate rapid, acces mai uşor la investiţii
15:00
Generalul-şef al NATO: Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române
12:20
”Free America”. Cum va fi marcat în stradă al doilea an din era Trump II
12:10
FCSB dă lovitura. Mijlocaş cu trei titluri în Israel adus la campioana României
12:10
Tanczos Barna, răspuns pentru Florin Manole: Nu este momentul ca România să treacă la impozitarea progresivă
12:00
Grindeanu, despre o eventuală schimbare a premierului: Dacă va fi nevoie, da
11:50
Acord cu impact în România. Ungurii de la MOL cumpără compania petrolieră NIS a Serbiei de la Gazprom al Rusiei, sancţionată de SUA
11:40
Trump, la startul celui de-al doilea an de mandat. Controversele care au definit primul an
11:40
Dacia Sandero, cel mai vândut automobil din Europa în 2025
11:30
Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur
11:20
Trump publică pe Truth Social capturi de ecran ale unui mesaj al lui Macron, care propune un G7, joi, la Paris, cu Rusia
11:20
România la Davos. La ce evenimente participă oficialii de la Bucureşti
11:10
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele româneşti furate din Muzeul Drents
Ieri
23:30
Guvernul îşi angajează răspunderea pe reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD, pe 29 ianuarie
23:30
VIDEO. Planurile lui Trump pentru Groenlanda şi ameninţarea taxelor vamale, analizate la Prima News de Emanuel Cernat şi Marius Bucur
22:40
UPDATE. MAE: Un român, rănit uşor în accidentul din Spania. Starea lui e bună, fiind deja externat / MAE confirmă încă un român rănit
22:40
FMI majorează prognoza de creştere globală pentru 2026, pe fondul boomului AI
22:40
Trump refuză să excludă folosirea forţei pentru Groenlanda şi ameninţă Europa cu tarife: „No comment”
22:30
UPDATE. MAE: Un român, rănit uşor în accidentul din Spania. Starea lui e bună, fiind deja externat / MAE confirmă că încă un român a fost rănit uşor în acelaşi accident
22:30
FMI majorează prognoza de creştere globală pentru 2026
22:30
VIDEO. Cornel Nistorescu, analiză după prima şedinţă a coaliţiei: "Cum e posibil ca abia pe 19 ianuarie să înceapă şi Guvernul activitatea, iar România să n-aibă încă buget?"
22:10
Guvernul îşi angajează răspunderea pe reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD
21:10
Bulgaria rămâne fără preşedinte. Rumen Radev demisionează
20:50
A murit Valentino Garavani, legendarul creator de modă italian. Avea 93 de ani
20:40
Bugetul de stat pe 2026 intră în linie dreaptă: calendar agreat în coaliţie
20:40
FMI ridică din nou prognoza de creştere globală pentru 2026, pe fondul boomului investiţiilor în inteligenţă artificială şi al adaptării la tarifele SUA
18:30
MAE: Un român, rănit uşor în accidentul din Spania. Starea lui e bună, fiind deja externat / MAE confirmă că încă un român a fost rănit uşor în acelaşi accident
15:50
Transferul iernii în Superligă. Moruţan a bătut palma cu Rapid şi va încasa un salariu uriaş
14:40
Transferul iernii în Superligă. Moruţan a bătut palma cu Rapid unde va încasa un salariu uriaş
14:40
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru prima dată în acest an. Care e agenda discuţiilor
14:20
VIDEO. Dramă la Rabat. Senegal cucereşte Cupa Africii după o finală pe care o abandonase în minutul 90+7
14:20
MAE: Un român, rănit uşor în accidentul din Spania. Starea lui e bună, fiind deja externat
14:20
Un miliard de dolari preţul locurilor permanente în Consiliul de Pace propus de Trump
14:10
VIDEO. Dramă la Rabat. Senegal cucereşte Cupa Africii după gol anulat, ieşire de pe teren şi victorie în prelungiri
14:10
GRAFIC. Bucureştiul, pe primul loc în Europa la costul real al energiei electrice
13:10
VIDEO. Relaxare, recuperare şi apă termală: destinaţia care câştigă tot mai mulţi vizitatori
13:10
Topul celor mai bine plătiţi 20 de sportivi în 2025
