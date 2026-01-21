ANAF câștigă în instanță și cealaltă jumătate a casei lui Klaus Iohannis din Sibiu: "Nu ştim dacă vor plăti"

19:50

În aşteptarea modernizării, Gara de Nord, cea mai mare din ţară, se degradează de la zi la zi. Călătorii se plâng că e frig, nu au nici măcar scaune pe care să stea, iar toaletele nu se pot folosi. Lucrările care trebuiau să înceapă din 2024 au tot fost amânate. Acum mai lipsesc câteva hârtii. Mai marii din transporturi promit că deschid şantierul în primăvară.