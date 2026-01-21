ANAF câștigă în instanță și cealaltă jumătate a casei lui Klaus Iohannis din Sibiu: "Nu ştim dacă vor plăti"
ObservatorNews, 21 ianuarie 2026 02:30
ANAF a obținut o nouă victorie în instanță în dosarul imobilului din centrul Sibiului folosit de fostul președinte Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Tribunalul Sibiu a decis, pe fond, ca și cealaltă jumătate a casei să intre în proprietatea statului, pas esențial pentru intabularea completă a imobilului și continuarea demersurilor de recuperare a despăgubirilor cerute de Fisc.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
02:30
ANAF câștigă în instanță și cealaltă jumătate a casei lui Klaus Iohannis din Sibiu: "Nu ştim dacă vor plăti" # ObservatorNews
ANAF a obținut o nouă victorie în instanță în dosarul imobilului din centrul Sibiului folosit de fostul președinte Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Tribunalul Sibiu a decis, pe fond, ca și cealaltă jumătate a casei să intre în proprietatea statului, pas esențial pentru intabularea completă a imobilului și continuarea demersurilor de recuperare a despăgubirilor cerute de Fisc.
Acum 6 ore
22:20
Mesajul ferm al ministrului Agriculturii pentru Bruxelles: "Mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii" # ObservatorNews
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marţi seară un mesaj ferm funcţionarilor şi decidenţilor de la Bruxelles, în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi ţările Mercosur. Oficialul român a subliniat că sunt necesare condiţii clare pentru protejarea securităţii alimentare şi a sănătăţii consumatorilor din UE şi România, informează News.ro.
22:00
Cartierele din Bucureşti unde chiriile la garsoniere au crescut cu aproape 10% în ultima lună # ObservatorNews
Două cartiere din Bucureşti au înregistrat creşteri de 9% la chiriile garsonierelor în luna decembrie 2025. Este vorba de sectoarele 3 şi 5.
22:00
Trump spune că și-ar dori implicarea Mariei Corina Machado în conducerea Venezuelei: "A făcut ceva incredibil" # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a declarat că și-ar dori ca lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, să se "implice" într-o anumită formă în conducerea țării, relatează CNN, citat de News.ro. Afirmațiile au fost făcute marți, la Casa Albă, înainte de plecarea lui Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, și marchează o nuanțare a poziției sale față de scena politică venezueleană.
21:50
Ucraina, invitată de Trump să se alăture "Consiliului pentru Pace". Reacția lui Zelenski # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, marți, că Ucraina a primit o invitație din partea liderului american Donald Trump pentru a face parte din Consiliul de Pace. El a subliniat că Rusia este "dușmanul nostru, iar Belarus este aliatul lor", lucru care ar face greu de imaginat cum aceste țări ar putea face parte împreună din același consiliu.
21:30
Motivul bizar pentru care doi vecini se judecă "la cuţite" în Austria. Cazul ar putea ajunge la Curtea Supremă # ObservatorNews
Un conflict neobișnuit între doi vecini din Austria, pornit de la orăcăitul broaștelor dintr-un iaz privat, a ajuns în instanță și ar putea fi tranșat de Curtea Supremă, potrivit EFE, citată de Agerpres. După ce o primă hotărâre îl obliga pe proprietar la despăgubiri de zeci de mii de euro, judecătorii au decis acum că zgomotul produs de broaște este un "fenomen natural" care trebuie tolerat.
21:30
S-au luat la bătaie într-o benzinărie din Tulcea. Două persoane rănite, una a ajuns la spital # ObservatorNews
Un conflict violent a izbucnit marți într-o stație de carburanți din județul Tulcea, unde mai multe persoane de etnie romă s-au agresat reciproc. În urma incidentului, două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
21:20
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Turneul de fusbal le-a dat peste cap pe fete, la propriu şi la figurat # ObservatorNews
Episodul 8 din data de 20 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. A venit din nou rândul fetelor să fie în prim plan și să se confrunte într-un turneu piramidal de fusbal denumit "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!".
Acum 8 ore
21:00
Ludovic Orban îl laudă pe Bolojan: "Triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei" # ObservatorNews
Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, lansează un atac dur la adresa fostei conduceri politice, pe care o acuză că a împins România "pe buza prăpastiei" politice și economice. Într-un mesaj public, Orban susține că actualul guvern a fost nevoit să adopte măsuri de austeritate pentru a evita colapsul bugetar și cere sprijin politic pentru premierul Ilie Bolojan, pe care îl consideră esențial pentru stabilizarea și relansarea economiei.
20:50
Şofer rămas încarcerat, după ce a fost lovit de tren lângă Bucureşti. Maşina a fost prinsă sub tren # ObservatorNews
Un şofer de 30 de ani a rămas încarcerat în maşină, după ce a fost lovit de un tren în localitatea Chiajna, în apropiere de Bucureşti. Traficul feroviar a fost perturbat.
20:40
România, cu echipă oficială la Raliul Istoric de la Monte Carlo. Ion Țiriac: "50 de ani n-am avut curajul" # ObservatorNews
România participă în acest an la Raliul Istoric de la Monte Carlo cu o echipă întragă de piloţi. Cinci maşini istorice emblematice s-au înscris în competiţia renumită în toată lumea. Este pentru prima dată când ţara noastră are o echipă oficială, chiar la ceas aniversar. Anul acesta se fac 90 de ani de când Petre Cristea a câştigat această competiţie, singura victorie românească din istorie.
20:30
Lukașenko a semnat acordul de aderare la "Consiliul pentru Pace". Ce spune despre taxa de 1 mld. de dolari # ObservatorNews
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a semnat, marţi, un acord pentru a se alătura "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump. Acesta este cel mai recent pas în apropierea ţării de Washington, după ani de izolare internaţională, scrie Reuters, citat de Agerpres.
20:30
Prima reacție a lui David Beckham după declaraţiile tăioase ale fiului său: Copiii mai greşesc, dar aşa învaţă # ObservatorNews
Este scandalul anului în showbiz. Brooklyn, fiul cel mare al lui David şi Victoriei Beckham, îşi acuză părinţii că au încercat să-i distrugă căsnicia şi că din cauza lor suferă de anxietate. Tânărul mai spune că imaginea de familie fericită este construită artificial de părinţii săi cu scopul de a câştiga cât mai mulţi bani. Cuplul Beckham nu a comentat până acum acuzaţiile.
20:20
ANAF câștigă în instanță și cealaltă jumătate a casei lui Klaus Iohannis din Sibiu: "Nu ştim dacă vor plăti" # ObservatorNews
ANAF a obținut o nouă victorie în instanță în dosarul imobilului din centrul Sibiului folosit de fostul președinte Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Tribunalul Sibiu a decis, pe fond, ca și cealaltă jumătate a casei să intre în proprietatea statului, pas esențial pentru intabularea completă a imobilului și continuarea demersurilor de recuperare a despăgubirilor cerute de Fisc.
20:10
Primarul Capitalei, revoltat că nu se strâng bani din parcări. Vrea eliminarea facilităţilor # ObservatorNews
Bucureștiul intră într-o nouă etapă a parcărilor cu plată. De săptămâna viitoare, şoferii care nu plătesc taxa riscă amenzi automate. Primarul Capitalei recunoaşte că sistemul actual nu funcţionează şi că bugetul pierde anual peste 100 de milioane de lei. Pentru a opri acest fenomen, poliţia locală va începe controale mai stricte, iar gratuităţile pentru electrice şi hibride ar putea dispărea.
20:10
Ce despăgubiri a achitat guvernul olandez pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents # ObservatorNews
România a primit despăgubirea pentru tezaur furat de la Muzeul Drents din Assen. Suma de 5.7 milioane a fost transferată de la autorităţile olandeze în bugetul de stat. Printre obiectele furate se numără artefacte cu o valore inestimabilă: trei brăţări dacice, dar şi Coiful de la Coţofeneşti. La un an de la jaf, achetatorii nu au reuşit să dea de obiectele furate. Trei bărbaţi sunt în arest, dar neagă acuzaţiile. Dacă valorile vor fi recuperate, România trebuie să înapoieze banii.
20:00
Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani a adus spectacol de culori pe cerul României # ObservatorNews
A fost spectacol pe cerul României. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani a făcut ca aurora boreală să se vadă şi în ţara noastră. Jocul de lumini, specific zonelor nordice ale planetei, a colorat cerul în roşu, verde şi violet. Pasionaţii de au suprins imagini rare şi spectaculoase. Specialiştii spun că ne am putea bucura de luminile nordului şi în această seară.
20:00
Cum a marcat Valentino Garavani lumea modei. Meloni: Moștenirea sa va continua să inspire generații întregi # ObservatorNews
Italia și lumea modei își iau zilele acestea adio de la legendarul designer Valentino Garavani. "Ultimul rege al luxului", cum era alintat, lasă în urmă o moștenire greu de egalat. Creațiile sale, purtate de regine și vedete deopotrivă, au schimbat pentru totdeauna industria modei.
20:00
Macron l-a ironizat pe Trump, la o zi după ce l-a numit "prieten": "Bătăuş" cu "ambiţii imperialiste" # ObservatorNews
Liderii europeni prezenţi la Forumul de la Davos se pregătesc de o întâlnire cu scântei cu Donald Trump. În ziua în care a împlinit un an de mandat, preşedintele american a plecat spre Europa, decis să obţină controlul asupra Groenlandei. Puşi în faţa ameninţării cu noi taxe vamale, şefii de state şi guverne din Uniunea Europeană au acuzat în cor un şantaj.
19:50
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie # ObservatorNews
România începe să își facă un nume în industria de apărare. În Bacău, de exemplu, două companii locale lucrează pentru marile programe militare ale NATO - realizează componente folosite pentru rachete și torpile, tancuri, blindate sau avioane de luptă.
19:50
"Nu ai unde să stai jos mai deloc". Gara de Nord degradată. Modernizarea, promisiune veche de ani de zile # ObservatorNews
În aşteptarea modernizării, Gara de Nord, cea mai mare din ţară, se degradează de la zi la zi. Călătorii se plâng că e frig, nu au nici măcar scaune pe care să stea, iar toaletele nu se pot folosi. Lucrările care trebuiau să înceapă din 2024 au tot fost amânate. Acum mai lipsesc câteva hârtii. Mai marii din transporturi promit că deschid şantierul în primăvară.
19:40
EXCLUSIV. Mărturia dramatică a românului care a supravieţuit tragediei feroviare din Spania # ObservatorNews
Este zi de doliu în Spania după tragicul accident feroviar de duminică în urma căruia cel puţin 41 de oameni au murit şi 152 au fost răniţi. Românul care a supravieţuit teribilului impact a povestit pentru Observator clipele de coşmar prin care a trecut. Robert Bratu spune că, deşi rănit, a a ajutat alţi oameni să se salveze din vagoanele strivite. Crede şi că sfaturile primite de la bunicul său, fost mecanic de tren, l-au salvat de la moarte.
19:40
Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa # ObservatorNews
Guvernul se laudă că a închis anul cu un deficit bugetar mai mic. Însă "economia" nu a venit din tăieri la stat sau din reforme, ci din buzunarul oamenilor. Taxele şi accizele mai mari dar şi cheltuielile amânate au ajutat bugetul să revină spre linia de plutire. Ministrul Finanţelor spune că, în acest moment, nu mai e luată în calcul o nouă majorare a TVA.
19:40
PSD a găsit trădători în PNL şi vrea să îl dea jos pe Bolojan. Predoiu, preferat premier # ObservatorNews
Război total în Coaliția de guvernare. În toiul negocierilor pentru Buget, PSD amenință că va rupe Coaliţia şi va forța schimbarea premierului Ilie Bolojan cu un alt lider PNL. Surse Observator spun că social-democrații ar avea aliaţi inclusiv în rândurile liberalilor. Unii lideri i-au reproşat premierului măsurile de austeritate care afectează imaginea partidului, iar primarii sunt revoltați de tăierea banilor de la Guvern.
19:40
Un lac sărat a îngheţat complet, pentru prima dată. "Niciodată nu am văzut aşa ceva" # ObservatorNews
Ger de crapă pietrele şi îngheaţă lacul sărat. Se întâmplă la Brăila, unde renumitul lac s-a făcut bocnă. Administratorul spune că aşa ceva nu a mai văzut niciodată în cei peste 20 de ani de când se ocupă de lac.
19:30
Fermierii români cer la Strasbourg anularea "Mercosur". Consumatorii, avantajaţi de noul acord # ObservatorNews
Fermierii români se alătură protestelor față de acordul Mercosur. Nu vor ca piața românească să fie invadată de produse ieftine, de import, care le vor face concurență neloială. Eliminarea taxelor pentru importurile din America de Sud le va aduce falimentul, spun ei. De cealaltă parte însă, Mercosur i-ar putea ajuta pe consumatori. Am putea vedea scăderi de prețuri la anumite produse precum cafea, banane sau carne de vită.
19:20
Tânăr, mort de infarct după ce medicii l-ar fi trimis acasă cu cremă şi vitamine. Ultimele sale cuvinte # ObservatorNews
Anchetă după moartea unui tânăr de 35 de ani, consultat de două ori de medici şi trimis acasă cu vitamine şi o cremă antiiinflamatoare. S-a întâmplat la spitalul din Braşov acolo unde bărbatul a ajuns cu dureri mari în piept. Familia îi acuză pe doctori că l-au tratat superficial, iar la câteva zile omul a murit. Reprezentanţii unităţiit medicale nu comentează cazul, dar poliţia a deschis un dosar penal. Povestea ne-a fost semnalată pe Fii Observator.
Acum 12 ore
18:50
Cum au ajuns locuitorii unei comune din România să plătească impozit de 10.000 de lei pentru locuinţele lor # ObservatorNews
Zeci de locuitori dintr-o comună din județul Galați au aflat peste noapte că trebuie să plătească taxe și impozite locale de până la 30 de ori mai mari decât anul trecut, după ce locuințele lor au fost reîncadrate ca ferme agricole, potrivit Mediafax. Oamenii acuză autoritățile locale de promisiuni nerespectate și cer explicații pentru sumele care ajung și la peste 10.000 de lei.
18:30
Acordul Mercosur. Expert în piaţa de cereale: UE nu va putea controla marfa care vine din America de Sud # ObservatorNews
Nemulțumiți că munca lor nu mai este rentabilă şi ameninţaţi de acordul comercial UE-Mercosur, peste 200 de fermieri români au mers să-şi strige supărarea în faţa Palamentului European. Au fost doar o parte din cei peste 10.000 de agricultori europeni care au protestat. Şi în ţară agricultorii au ieșit cu tractoarele la drumul mare. Spun că importurile ieftine din America de Sud, taxele și costurile tot mai mari îi împing spre faliment. Despre îngrijorările lor a vorbit şi Cezar Gheorghe, expert pe piaţa cerealelor.
18:10
Zelenski, îngrijorat că discuțiile despre Groenlanda deturnează atenția de la Ucraina # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat să precizeze marţi dacă se va deplasa la Forumul Economic de la Davos, în schimb s-a declarat "îngrijorat" că discuţiile despre Groenlanda deturnează atenţia de la Ucraina în Europa.
18:10
Creșterea costurilor la energie electrică îi determină pe tot mai mulți români să fie atenți la consumul din locuință. Deși multe gospodării folosesc electrocasnice moderne, factura la curent rămâne ridicată din cauza unor aparate care consumă multă energie și sunt utilizate zilnic. Iată, care sunt electrocasnicele care consumă cel mai mult curent.
18:10
O primă soluție pentru problema căldurii din Capitală. Anunţul făcut de Ministrul Energiei # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți o primă soluție pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, accentuând că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură, "să vină căldura".
18:10
Bat clopote de nuntă în familia Drăguşin! La 23 de ani, fundașul central român Radu Drăgușin a făcut astăzi un pas important în viața personală.
18:00
Asfalt surpat în Sectorul 2. Sunt restricții temporare de trafic în zona Obor din Capitală # ObservatorNews
Restricţii de circulaţie în zona Obor, după ce asfaltul s-a surpat şi a apărut o groapa de dimensiuni medii. Incidentul a avut loc în zona unui imobil nou construit de pe strada Făinări nr.2, sector 2.
18:00
Comuna unde locuitorii s-au trezit cu casele impozitate ca ferme agricole. Au de plătit până la 10.000 de lei # ObservatorNews
Zeci de locuitori dintr-o comună din județul Galați au aflat peste noapte că trebuie să plătească taxe și impozite locale de până la 30 de ori mai mari decât anul trecut, după ce locuințele lor au fost reîncadrate ca ferme agricole, potrivit Mediafax. Oamenii acuză autoritățile locale de promisiuni nerespectate și cer explicații pentru sumele care ajung și la peste 10.000 de lei.
17:50
Indianul erou din Craiova îşi va revedea fetiţa, după doi ani. "Iubesc oamenii din România" # ObservatorNews
Toată lumea vorbeşte despre el. Muncitorul indian care a devenit erou la Craiova a fost externat astăzi din spital. Le-a spus jurnaliştilor că a fost atât de impresionat de poporul român încât vrea să-şi aducă şi familia aici. Până atunci, va merge el într-un concediu acasă, drept răsplată pentru că o fetiţă de 5 ani este acum în viaţă datorită lui.
17:50
Demonstrație de forță americană la Davos: tunuri antiaeriene și cea mai mare delegație SUA din istorie # ObservatorNews
Guvernul american a transformat fosta biserică Saint-Luc din Davos în "USA House" pentru ediția din acest an a Forumului Economic Mondial, unde va ajunge cea mai mare delegație oficială americană din istoria forumului, arată un reportaj Le Figaro. Atmosfera este tensionată, mai ales în contextul declarațiilor lui Donald Trump că va prelua Groenlanda, care au provocat o criză diplomatică în Europa. Pe lângă diplomație, securitatea este la cote maxime. Pe malul lacului înghețat din Davos a fost instalat un heliport temporar, unde au fost desfășurate radare și tunuri antiaeriene de 35 mm, în așteptarea sosirii lui Trump, miercuri dimineaţă.
17:30
Răspunsul lui Nicuşor Dan la invitaţia lui Donald Trump. Preşedintele spune că "analizează" propunerea # ObservatorNews
În urma invitației lansate de președintele SUA pentru aderarea României la "Consiliul pentru Pace", președintele Nicușor Dan a transmis, printr-un comunicat de presă, că analizează inițiativa lansată de liderul Statelor Unite, într-un demers de evaluare a compatibilității acesteia cu angajamentele internaționale asumate de România.
17:20
Sorin Grindeanu critică absenţa lui Nicuşor Dan de la Davos: "Vi se pare că suntem asumaţi?" # ObservatorNews
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat marți că este o greșeală faptul că România nu este reprezentată la cel mai înalt nivel la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a subliniat că sunt chestiuni de politică externă de care "nu putem fugi" și că s-ar fi așteptat ca Nicușor Dan să participe la Forumul Economic Mondial, scrie Agerpres.
17:20
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, informează Agerpres.
17:10
A trimis trenul în direcția greșită. Cum a reuşit un impiegat din gara Bucureşti Băneasa gafa colosală # ObservatorNews
În vara anului trecut, o gafă coloasală putea avea urmări grave. În plin sezon estival, un impiegat din gara Bucureşti Băneasa a îndrumat un tren în direcţia greşită. Când şi-a dat seama de eroare a modificat datele din registrul de mişcare. La rândul său, mecanicul trenului a fost nevoit să dea trenul înapoi pentru a se putea reînscrie pe traiectoria corectă. Agenția de Investigare Feroviară Română a cercetat circumstanțele în care s-a produs incidentul și a stabilit cauzele.
16:50
Anchetă la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, după ce 25 de paciente au fost ţinute într-o magazie # ObservatorNews
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a deschis o anchetă după ce au fost publicate imagini cu 25 de paciente ale Spitalului de Psihiatrie din Jebel, care sunt ţinute în condiţii grele, într-o magazie, fără duşuri şi apă curentă.
16:40
De ce a purtat Macron ochelari de soare în timpul discursului de la Davos şi ce a spus de tarifele lui Trump # ObservatorNews
Emmanuel Macron a susţinut un discurs la a 56-a ediţie a Forumului Economic Anual de la Davos. Preşedintele francez a vorbit despre cum urmează o perioadă de "instabilitate", atât din punct de vedere al securităţii, cât şi economic. Apariţia "inedită" a lui Macron, care a purtat ochelari de soare în timpul discursului, se datorează unei afecţiuni "inofensive" a ochilor, scriu BBC şi ABC News.
16:40
Zeci de pasageri din UK au privit cum avionul pleacă fără ei, după ce au rămas blocaţi "ca animalele" pe scări # ObservatorNews
Zeci de pasageri au rămas blocați pe o scară de acces a aeroportului din Manchester, după ce un avion Jet2 cu destinația Alicante a decolat fără ei, deși le fuseseră verificate documentele și biletele. Compania aeriană a recunoscut o eroare și a prezentat scuze.
16:30
O fetiţă de şase ani, singura supravieţuitoare a unei familii aflate într-unul din trenurile morţii din Spania # ObservatorNews
„Un miracol”, aşa a fost numită Cristina, o copilă de doar şase ani, care este singura supravieţuitoare a unei familii, aflate într-un din trenurile morţii care s-au ciocnit lângă Cordoba, în localitata Adamuz.
16:10
Ministrul Finanțelor anunță un deficit mai mic decât cel prognozat. Ce spune despre miliardul cerut de Trump # ObservatorNews
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că deficitul bugetar pentru 2025 este mai mic decât cel prognozat, deși nu a fost încă finalizată execuția bugetară, respectiv 7,7% în termeni cash. Referitor la suma de un miliard de euro cerută de Donald Trump pentru Consiliul de Pace, ministrul susţine că este o decizia a CSAT.
16:10
Analist, despre absenţa lui Nicuşor Dan de la Davos şi jocul dublu al României în scandalul SUA-UE # ObservatorNews
Donald Trump vrea să-şi facă propria Organizaţie a Naţiunilor Unite. Doar că se va numi Consiliul pentru Pace şi va fi prezidat pe viaţă chiar de el. E practic o extensie a rolului organismului pe care îl anunţa iniţial pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza.
16:10
Încă o ţară acceptă invitaţia lui Trump în "Consiliul de Pace". Lista statelor care au spus "da" liderului SUA # ObservatorNews
Premierul Albaniei, Edi Rama, a acceptat invitația lansată de președintele american Donald Trump de a se alătura noului "Consiliu pentru Pace", o inițiativă controversată văzută de unii analiști drept o structură paralelă ONU, care presupune și o contribuție financiară uriașă pentru statele membre permanente. Potrivit presei străine, aproximativ 60 de ţări au fost invitate să adere la această organizaţie, iar până în prezent au răspuns pozitiv doar şase dintre acestea: Ungaria, Vietnam, Kazahstan, Uzbekistan, Argentina şi Canada.
16:00
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără alimentare electrică externă după atacuri rusești # ObservatorNews
Centrala Nucleară de la Cernobîl a pierdut toată alimentarea electrică externă marţi, dimineaţa, după o serie de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a anunţat Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA).
15:50
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără alimentare electricăc externă după atacuri rusești # ObservatorNews
Centrala Nucleară de la Cernobîl a pierdut toată alimentarea electrică externă marţi, dimineaţa, după o serie de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a anunţat Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.