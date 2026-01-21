Prognoza meteo azi, 21 ianuarie 2026. Ger dimineața, ușoară încălzire pe parcursul zilei
Cancan.ro, 21 ianuarie 2026 05:40
Prognoza meteo azi, 21 ianuarie 2026. În ansamblu,va fi o zi rece în toată România, cu ger dimineața și temperaturi modeste la prînz. Vestul și litoralul vor avea cele mai ridicate valori, în timp ce […]
• • •
Acum 10 minute
06:00
Gino Iorgulescu, „morocănos” pe străzile Capitalei, cu un ceas de 55.000 € la mână. Prima apariție după scandalul cu fiul său! # Cancan.ro
Gino Iorgulescu a fost surprins pentru prima dată în public, după ce scandalul în care este implicat fiul său, Mario, a revenit în atenția publică. CANCAN.RO l-a fotografiat pe străzile Capitalei, morocănos și cu o […]
Acum 30 minute
05:50
„Cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face acasă este foarte simplu” – recomandarea medicului Mihail Pautov # Cancan.ro
„Cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face acasă este foarte simplu” – este afirmația clară și directă a medicului Mihail Pautov, care atrage atenția asupra folosirii excesive a siropurilor de tuse […]
05:40
Acum 6 ore
01:00
Prințul William, în vârstă de 43 de ani, a făcut furori în ultimii ani pentru plimbările sale cu o trotinetă electrică prin Castelul Windsor și împrejurimi. Cu toate acestea, el va trebui să găsească o […]
00:40
Uitați în largul lumii. Marinarii români capturați de pirații somalezi și tăcerea statului # Cancan.ro
În primăvara lui 2009, zeci de marinari români au trăit iadul pe mare: luni întregi ținuți ostatici de pirații somalezi, sub amenințarea armelor, flămânzi, umiliți și abandonați. Pentru ei, captivitatea nu a fost doar o […]
00:20
Horoscop 21 ianuarie 2026. Află zodia care se ceartă cu un coleg de muncă, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este bun, dar există tendința […]
Acum 8 ore
23:50
Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram! # Cancan.ro
Ruxandra Luca, 3 copii, 147.000 de followeri și 42 de ani. E singură, dar puternică! Iat-o pe vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani, fotografiată de CANCAN.RO într-un magazin, în contrast total cu imaginea […]
23:50
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la ora 03:17, în fiecare noapte # Cancan.ro
O discuție apărută recent într-un grup online dedicat locuitorilor din Cluj-Napoca a generat numeroase reacții și a alimentat un val de controverse. Utilizatorii au dezbătut intens veridicitatea unei relatări care descrie un incident neobișnuit petrecut […]
23:40
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe # Cancan.ro
Noul serial Harry Potter, produs de HBO, merge oficial înainte, iar așteptările fanilor sunt uriașe. Dacă această reinterpretare va funcționa, comunitatea are deja o direcție clară pentru următorul pas: un spinoff plasat la Hogwarts, dar […]
23:30
Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină # Cancan.ro
Infernul penal nu se mai termină pentru Dorian Popa! După ce în dosarul de conducere sub influența drogurilor se dăduse o sentință, procesul continuă și se rejudecă pe fond. După ce a scăpat de mulțimile […]
23:20
Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma # Cancan.ro
Tudor Duma, cunoscut în mediul online drept „Maru”, rămâne în continuare în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat de trafic de droguri, anchetă declanșată după moartea prietenului său Rareș Ion, zis „Castron”. […]
23:20
O fotografie, o promisiune și un „ce-ar fi fost”. Povestea uitată dintre Simona Untaru și Michele Nusco # Cancan.ro
Am găsit o fotografie rară. Poate singura. O imagine din 2012, ascunsă în arhiva CANCAN.RO, în care apar împreună Simona Untaru și Michele Nusco. La prima vedere, nu ne-am dat seama cine sunt. Ne-a luat […]
23:10
Abush demontează zvonurile despre relația cu Doinița Lazarenco. Adevărul care dă peste cap toată povestea # Cancan.ro
După ce CANCAN.RO vă dezvăluia în exclusivitate despre fosta soție a lui Akbar Abdullaev (Abush), Doinița Lazarenco, care a reușit să intre în cercul afaceristului și să obțină poziții privilegiate în mai multe afaceri de-ale […]
23:00
Presupusa amantă a lui David Beckham intervine în scandalul momentului: „Sunt atât de fericită că vorbește public” # Cancan.ro
Fosta asistentă a lui David Beckham, Rebecca Loos, a făcut declarații în urma scandalului dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria. Loos, în vârstă de 48 de ani, a reacționat la vestea postărilor […]
22:50
Mihaela Borcea, în doliu! Tocmai a făcut anunțul trist: ”Ai luptat cu mult curaj și demnitate” # Cancan.ro
Mihaela Borcea trece prin momente grele! Fosta soție a lui Cristi Borcea a făcut anunțul în urmă cu puțină vreme. Femeia este în doliu, după ce a pierdut o persoană dragă. Toate detaliile în articol. […]
22:30
Sorin Grindeanu pune tunurile pe Tudor Chirilă: ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?” # Cancan.ro
Ediția de marți a emisiunii „Ai Aflat!”, a oferit un dialog amplu între jurnalistul Ionuț Cristache și Sorin Grindeanu, președintele PSD. Discuţia din cadrul emisiunii transmise în direct din studioul Gândul, a vizat rolul și […]
22:20
Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 33 de ani. A fost lovită de două mașini, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni # Cancan.ro
Kianna Underwood, care a devenit cunoscută încă din copilărie după ce a apărut în producții Nickelodeon, a murit vineri, în urma unui accident rutier. Vedeta, în vârstă de 33 de ani, traversa o stradă pe […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: ”Oare este o glumă?” # Cancan.ro
Scumpirile sunt resimțite și de vedete! Printre acestea se numără și Iulia Albu care, șocată să vadă cât i-a venit factura la gaz, a decis să împărtășească cu fanii. A crezut că este o glumă […]
Acum 12 ore
21:40
Motivul pentru care Mario Iorgulescu a fost scos din țară, după moartea lui Dani Vicol: ”Au fost intervenții foarte mari!” # Cancan.ro
Mario Iorgulescu, scos din țară după accidentul mortal. Varianta apărării, contrazisă în direct! Cazul lui Mario Iorgulescu revine din nou în prim-plan. Discuția despre plecarea lui din România, imediat după accidentul în care Dani Vicol […]
21:30
Scandal monstru în familia Beckham! Brooklyn, fiul lui David și al Victoriei, a făcut dezvăluiri spectaculoase despre ce se întâmplă, de fapt, în familia lor și le-a adus acuzații dure părinților lui. Toate detaliile în […]
21:30
Mai multe companii industriale importante din România se confruntă cu dificultăți majore, iar unele dintre ele se află în pragul insolvenței. În ultimele săptămâni, au fost anunțate valuri de concedieri și măsuri de reducere a […]
21:00
Andreea Bostănică reacționează dur, după acuzațiile lui Abush: “E supărat că nu mai vreau să fiu cu el” # Cancan.ro
După dezvăluirile incredibile făcute de Akbar Abdullaev (Abush), în super-exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația cu Andreea Bostănică, acum a venit rândul tiktokeriței să dea replica. Afaceristul ne-a povestit cum influencerița a orchestrat o întreagă poveste […]
20:50
Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori” # Cancan.ro
Au trecut 8 luni de la dispariției Cristinei Deleanu, dar Eugen Cristea încă îi simte prezența femeii pe care a iubit-o timp de mai bine de patru decenii. Artistul a vorbit despre semnele pe care […]
20:50
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an” # Cancan.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, a evidențiat marți necesitatea intensificării pregătirii populației pentru un eventual efort de apărare națională. Mesajul a fost transmis în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu […]
20:30
Abush, adevărul despre bijuteriile de sute de mii de euro cu care Andreea Bostănică a făcut valuri pe internet: “A mai mințit și alți oameni” # Cancan.ro
Despre cadourile scumpe pe care Andreea Bostănică le etala pe rețelele de socializare s-a tot discutat și deopotrivă au apărut tot felul de speculații referitoare la bărbații care o răsfățau pe influenceriță. În exclusivitate națională, […]
20:20
Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026 # Cancan.ro
Raportul anual publicat de platforma de comerț auto Autovit evidențiază preferințele românilor în materie de autoturisme, iar datele arată o orientare tot mai clară către SUV-uri și vehicule echipate cu transmisie automată. Această analiză reflectă […]
20:00
Ce părere are o tânără iraniancă care s-a mutat în Timișoara despre români: „Par turci care vor să fie…” # Cancan.ro
Yelna, o tânără de origine iraniană care s-a mutat în România, a povestit șocul cultural pe care l-a trăit atunci când a văzut pentru prima dată români. Femeia a descris experiența din țara noastră și […]
19:40
Sezonul de iarnă 2025–2026 din Poiana Brașov aduce scumpiri vizibile atât pentru turiștii care vin la schi, cât și pentru cei care aleg să se bucure de gastronomia locală. Unul dintre cele mai populare preparate […]
19:40
Jador a fost nevoit să amâne planuri importante din cauza unei pierderi uriașe. Artistul a primit vestea tragică chiar în timpul filmărilor și a lăsat totul la o parte. Toate detaliile în articol. Jador se […]
19:20
Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ei stă o adevărată echipă de escroci” # Cancan.ro
Este subiectul care va arunca în aer lumea showbiz-ului. În exclusivitate națională, Akbar Abdullaev, supranumit Abush, fostul iubit al Andreei Bostănică a oferit un interviu de senzație pentru CANCAN.RO, acolo unde a făcut dezvăluiri de-a […]
19:10
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD! # Cancan.ro
Abi Talent se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă după ce tatăl său, Julien Panțic, cunoscut în lumea interlopă sub numele „Suraj”, a fost implicat într-un accident rutier grav. Bărbatul se află în prezent […]
18:20
Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius și a Simonei Urzică de la Power Couple: ”Nu mai aude absolut nimic” # Cancan.ro
Marius și Simona Urzică au impresionat publicul emisiunii Power Couple România printr-o serie de mărturisiri sensibile despre viața lor de familie. Cei doi concurenți au vorbit deschis despre dorul puternic față de copiii lor și […]
18:20
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina” # Cancan.ro
Abush a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a demontat visul frumos al Andreei Bostănică. Nepotul fostului președinte al Uzbekistanului a vorbit despre realitatea din spatele TikTok-urilor postate de influenceriță și a făcut dezvăluiri incendiare. […]
18:00
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are # Cancan.ro
Delia Dinu este consiliera președintelui Nicușor Dan și aceeași funcție a ocupat-o și în timpul mandatului lui Traian Băsescu (2005-2014), dar și în timpul guvernării lui Klaus Iohannis. Delia Dinu este nedespărțită de președintele țării […]
17:40
Legislația muncii aplicabilă în România în anul 2026 include o serie de prevederi care extind drepturile salariaților în ceea ce privește concediile suplimentare, acordate în funcție de condițiile de muncă sau de situațiile personale ale […]
17:30
Vești importante pentru români! ANAF a emis un ordin prin care a fost introdusă o nouă taxă oficială în evidența fiscală. Modificările vizează adaptarea vectorului fiscal la noile obligații introduse de legislația recentă și corelarea […]
17:20
Pâinea costă acum mai mult decât în urmă cu patru ani. De aceea, e bine să te asiguri că acest aliment rămâne proaspăt și crocant mai mult timp. Modul în care o depozitezi poate să […]
Acum 24 ore
17:00
4 zodii care primesc un dar puternic de la Univers de pe 20 ianuarie. Li se schimbă viața # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar patru dintre acestea vor simți cum primesc un dar puternic începând cu data de 20 ianuarie. Acești nativi primesc răspunsuri pe care le așteptau de […]
17:00
Pentru a face săptămâna să treacă mai uşor, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această după-amiază un banc menit să te ajute să te destinzi şi să îţi aducă zâmbetul pe buze. Pregăteşte-te să îţi iei doza […]
16:50
Netflix aduce în 2026 seriale de calibru, dar toate aceste surprize de top ar putea fi reflectate și de prețul abonamentului, care ar putea crește simțitor în acest an. Până în acest moment, ianuarie 2026, […]
16:50
Gestul făcut de Radu Drăgușin la ieșirea din biserică, în fața tuturor. Ioana Stan nu va uita niciodată asta! # Cancan.ro
Ziua cununiei civile dintre Radu Drăgușin și Ioana Stan nu a fost doar un moment oficial, ci o adevărată declarație de iubire făcută în văzul tuturor. Deși cei doi au încercat să păstreze discreția asupra […]
16:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu, analist de politică externă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:30
Abush demontează „basmul” afișat de Andreea Bostănică în online: “Scenariul a fost făcut pentru a-și ascunde sponsorii” # Cancan.ro
Abush a intrat în atenția presei din România odată cu relația cu influencerița Andreea Bostănică, deși era deja cunoscut drept nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Relația cu influencerița a amplificat interesul mediatic, mai ales după […]
16:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. Mutați un singur chibrit pentru a corecta 12 + 5 = 1. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă! Testul de inteligență de […]
16:10
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat în urma unui accident la schi. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025, după 26 de ani de devotament total # Cancan.ro
A căzut de pe schiuri și viața lui s-a schimbat radical. În acel moment, ea și-a dat demisia pentru a-i fi alături, dimineața și seara. Erau logodiți și vorbiseră la telefon cu doar câteva momente […]
15:30
O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează # Cancan.ro
O femeie a făcut achiziția vieții ei la un târg de vechituri. Ea a cumpărat o pereche de cercei cu o sumă extrem de mică, un dolar, dar a avut surpriza să constate că aceștia […]
15:10
Alex Drăgușin și soția, ținute all-black la cununia lui Radu Drăgușin! Sportiva a atras privirile trecătorilor # Cancan.ro
Este mare sărbătoare în familia Drăgușin. Prezent la cununia civilă a fratelui său, Alex Drăgușin și Milagros, soția lui, au încercat să treacă neobservați, însă efectul a fost cu totul altul. Exotica sportivă de 1,87m […]
15:10
Cristian Țânțăreanu renunță la afaceri! Majorările de taxe îl forțează să nu mai investească în nimic: „Nu știu ce sume mi-au venit la impozit” # Cancan.ro
Cristian Țânțăreanu încearcă să stea la distanță de taxele noi, dar nu poate rămâne indiferent la situația oamenilor bolnavi de cancer, care nu mai au nici prima zi de concediu plătită. Omul de afaceri nu […]
14:50
Informațiile de ultimă oră sunt alarmante. S-au agravat problemele de sănătate ale lui Daniel Băluță?! # Cancan.ro
Surse din anturajul lui Daniel Băluță – primarul Sectorului 4 al Capitalei – au dezvăluit că starea de sănătate a edilului s-a deteriorat de la o zi la alta în ultima perioadă. Potrivit informațiilor obținute […]
