Un supermarket important, cu 346 de magazine, se închide, după ce toți angajații au fost dați afară, în Scoția. Oamenii au făcut chetă pentru fiecare disponibilizat
Libertatea, 21 ianuarie 2026 06:50
Supermarketul Farmfoods din Largs, Scoția, 50 de kilometri de capitala Glasgow, s-a închis definitiv pe 11 ianuarie, provocând pierderea tuturor locurilor de muncă. Comunitatea locală a organizat o strângere de fonduri pentru a sprijini angajații afectați, fiecare primind câte 500 de lire sterline, circa 570 de euro, au relatat The Sun și The Herald. Un […]
• • •
Acum o oră
06:50
Un supermarket important, cu 346 de magazine, se închide, după ce toți angajații au fost dați afară, în Scoția. Oamenii au făcut chetă pentru fiecare disponibilizat # Libertatea
Acum 24 ore
16:30
Răspunsul dat de Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului # Libertatea
Ministrul PNL de Finanțe, Alexandru Nazare, nu a comentat informația că ar putea să îi ia locul premierului Ilie Bolojan, dacă PSD va cere ca actualul premier să plece și să fie înlocuit cu ministrul liberal. Întrebat marți, 20 ianuarie, într-o conferință de presă la sediul Ministerulul de Finanțe, dacă este de acord să îl […]
16:30
Renault va produce 600 de drone militare pe lună, pentru apărarea Franței: „La un preț foarte competitiv” # Libertatea
Renault va produce 600 de drone militare pe lună, pentru apărarea Franței, „la un preț foarte competitiv”. Compania a anunțat că va colabora cu Turgis Gaillard pentru a dezvolta drone militare, marcând o incursiune în domeniul apărării pentru producătorul auto francez, relatează Reuters. Noi cerințe pentru arme și echipamente militare Eforturile militare legate de invazia Rusiei […]
16:30
La granița dintre Franța și Elveția, în Munții Jura, satul La Cure oferă o perspectivă unică asupra diviziunii teritoriale. Aflat la 24 de kilometri nord-vest de Lacul Geneva, acest sat este împărțit între două țări, granița fiind stabilită prin Tratatul de la Dappes din 1862, conform Daily Mail. Refugiu în timpul războiului Una dintre cele […]
16:20
Articolul 5 al NATO nu acoperă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, confirmă șeful Armatei: „Este datoria statului român” # Libertatea
Articolul 5 al NATO nu acoperă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, după cum a explicat șeful Armatei. România trebuie să-şi apere infrastructura critică din zona economică exclusivă a Mării Negre, a declarat marţi, la Sibiu, generalul Gheorghiţă Vlad. Articolul 5 al NATO nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive din Marea Neagră […]
16:20
Magazinele second-hand pot fi surprinzător de bine aprovizionate și ele nu sunt destinate, așa cum mult timp s-a crezut, doar persoanelor fără posibilități financiare. Magazinele second-hand sunt astăzi percepute de mulți ca o alternativă inteligentă, responsabilă și chiar creativă la comerțul clasic. Totuși, este bine de știut ce să nu cumperi dintr-un magazin second-hand, care […]
13:00
Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută fostul jucător de tenis # Libertatea
Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a șocat publicul după ce a anunțat că a rămas fără casă și bani, cerând disperată ajutor pe rețelele de socializare. Conflictul cu tatăl său adoptiv a izbucnit după ce tânăra și-a deschis un cont OnlyFans și a fost blocată de acesta. Fiica adoptivă a fostului mare […]
13:00
Rabinul decorat de Klaus Iohannis şi Traian Băsescu, avertisment în presa americană: AUR va bate la ușa Washingtonului; nu-i lăsați să intre # Libertatea
Rabinul decorat de Klaus Iohannis şi Traian Băsescu lansează un avertisment dur în presa americană: AUR va bate la ușa Washingtonului; nu-i lăsați să intre!”, relatează The Algemeiner. Andrew Baker, director pentru Afaceri Internaționale Evreiești al American Jewish Committee (AJC), atenționează că liderul AUR, George Simion are în plan să solicite întâlniri la Washington în […]
13:00
Toată lumea curăță ecranul televizorului în mod greșit – acest obiect de bucătărie vă oferă un ecran perfect curat în 30 de secunde # Libertatea
Praful este o problemă continuă în case, iar televizorul este un aparat care atrage praful și pare că, oricât de mult l-ai șterge, este plin de praf. Metodele de curățare a prafului de pe televizor sunt numeroase, însă există o anumită metodă, mai puțin cunoscută, care poate fi mai simplă decât credeți. Potrivit unui articol […]
Ieri
23:40
Un șofer român a rămas fără mașină, prins de polițiști când se uita la videoclipuri, beat, în timp ce conducea, în Belgia # Libertatea
Peste 1.000 de șoferi au fost verificați de poliție pentru consum de alcool sau droguri la volan, în weekendul care tocmai s-a încheiat, în regiunea extinsă din jurul orașului Mechelen din Belgia. Printre conducătorii auto s-a numărat și un român beat, anunță Organizația Flamandă de Radiodifuziune și Televiziune VRT. Cinci dintre șoferi băuseră atât de […]
10:00
Imnul SUA, bruiat înaintea unui meci din NBA disputat la Londra: „Lasă Groenlanda în pace!” | VIDEO # Libertatea
Tensiunile dintre Statele Unite și Europa cresc, iar ruptura legată de Groenlanda se mută în arenele sportive, a observat publicația daneză Ekstrabladet. La Londra, în O2 Arena, 20.000 de locuri, s-a disputat meciul din liga profesionistă nord-americană (NBA) dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic (125-109). În timpul imnului național american, care se cântă întotdeauna înaintea […]
10:00
Satul Rogojeni, situat la aproximativ două ore de Chișinău, capitala Republicii Moldova, atrage tot mai mult atenția turiștilor datorită locuințelor sale neobișnuite, asemănătoare caselor de hobbiți din celebra trilogie Stăpânul Inelelor. Potrivit Logos Press, așezarea mizează pe acest patrimoniu arhitectural rar pentru a-și opri declinul demografic și pentru a se revitaliza prin turism. Rogojeni este […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Zăpada a ajuns până la etajul 4 în Kamceatka: doi oameni au murit și autoritățile sapă tuneluri în nămeții de 3 metri # Libertatea
Regiunea Kamceatka din Rusia se confruntă cu condiții de iarnă extreme. O furtună de zăpadă prelungită a dus la acumularea unui strat de zăpadă care depășește 3 metri în unele zone, atingând chiar nivelul etajului patru al clădirilor. Autoritățile au declarat stare de urgență în regiune. Zăpada imensă a paralizat Kamceatka În mai multe localități […]
08:10
Un nepalez a salvat fetița de 5 ani căzută într-un lac înghețat, la Craiova. A ținut copilul în brațe zeci de minute: „Curajul nu are pașaport” # Libertatea
08:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a precizat duminică dimineața că Rusia pregătește atacuri asupra sistemului nuclear ucrainean de producere a energiei. Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice. Avertismentul lui Zelenski Volodimir Zelenski a făcut mai multe declaraţii după o informare primită de la şeful serviciului ucrainean de informaţii […]
08:00
Canada a întors spatele SUA și s-a îndreptat spre China: o schimbare globală spre „noua ordine mondială” # Libertatea
Canada schimbă direcția în politica externă: premierul Mark Carney a semnat un acord istoric cu China, marcând o tranziție strategică semnificativă în relațiile comerciale, potrivit BBC. Un acord cu miză globală „Luăm lumea așa cum este, nu așa cum ne-o dorim”, a declarat Carney vineri, justificând decizia de a colabora cu Beijingul, în ciuda controverselor […]
08:00
Un nepalez a salvat fetița de 5 ani căzută într-un lac înghețat, la Craiova: „Curajul nu are pașaport” # Libertatea
În jurul orei 15.30, o plimbare obișnuită s-a transformat într-o cursă contra cronometru, în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. O fetiță de aproximativ 5 ani, aflată în parc împreună cu tatăl ei, a căzut ieri, 17 ianuarie, în lacul parțial înghețat, la aproximativ 10 metri de mal. Un bărbat din Nepal a sărit în apă […]
17 ianuarie 2026
12:00
Modernizarea drumului judeţean DJ 102I, cunoscut sub denumirea „Drumul din Valea Doftanei”, între județele Prahova și Brașov, va fi mai scumpă cu 19.836.800 de lei. Valoarea totală a investiției crește cu aproape 20 de milioane de lei Informația privind actualizarea valorii investiției privind drumul județean care asigură legătura între Săcele (zona Brădet) din județul Brașov […]
16 ianuarie 2026
20:40
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie, după bombardamente rusești asupra reţelei energetice: „Situația rămâne foarte dificilă” # Libertatea
Primarul Vitali Kliciko a anunțat vineri că școlile din Kiev se închid până la 1 februarie, măsura de urgență fiind direct legată de impactul devastator al bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, relatează News.ro. Această acțiune subliniază gravitatea crizei umanitare și energetice cu care se confruntă capitala ucraineană. Întreruperi masive de curent electric, apă […]
17:00
Român condamnat deja de 22 de ori, întors în Franța și trimis iar la închisoare: „Nu ai ce face în România” # Libertatea
Un român de 39 de ani a fost condamnat joi la trei ani de închisoare cu executare de Tribunalul Penal din Paris. Sentința vine după ce bărbatul a mai făcut un deceniu de închisoare în Franța, s-a întors în România, iar acum a ajuns din nou după gratiile francezilor, informează ziarul local Le Parisien. El […]
17:00
Cine este Bianca Stoica, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1 # Libertatea
Show-ul Survivor România 2026 a început la Antena 1 pe 9 ianuarie, ca lider de audiență, iar printre concurenții din emisiune se regăsește și Bianca Stoica, în vârstă de doar 19 ani. Studentă la Sport, Bianca Stoica este cea mai tânără concurentă de la Survivor România 2026 și vrea să demonstreze că vârsta este doar […]
16:50
Cadavru cu un tatuaj în limba română, găsit în Madeira și neidentificat: „Ridică-te și mori!” # Libertatea
Polițiștii din Portugalia au apelat la cetățeni pentru identificarea unui cadavrru, despre care se presupune că ar aparține unui român. Trupul neînsuflețit, aflat în stare avansată de descompunere, a fost găsit pe 4 iulie 2025. Deoarece identificarea facială este imposibilă, anchetatorii au făcut publice tatuajele distribuite pe corp, cu speranța că cineva va recunoaște bărbatul […]
16:50
În mediul online apar tot mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul Băncii Transilvania sau a altor entități din întreg grupul financiar BT, pentru a promova ”cursuri, investiții sau grupuri de discuții pe diverse platforme”. Aceste materiale sunt create pentru a părea legitime și obiectivul lor este să colecteze date personale sau financiare […]
15:40
Ce studii are actrița Ana Bumbac din serialul „Cei trimiși” de pe VOYO: „Am dat licența în același an cu disertația” # Libertatea
„Cei trimiși”, noul serial VOYO Original care are câte un nou episod în fiecare luni pe platforma celor de la PRO TV, a debutat în urmă cu doar câteva săptămâni și este primul thriller polițist cu elemente paranormale din România. Cu Raluca Aprodu în rolul principal, producția spune povestea unei inspectoare de investigații criminale riguroasă, […]
15:40
Bătaie într-un mall din Pitești: 11 tineri au fost arestați, după ce și-au împărțit pumni şi picioare şi au distrus mobilier # Libertatea
Unsprezece tineri cu vârste între 16 și 25 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după o încăierare violentă într-un centru comercial din Pitești, anunță Poliția Argeș. Incidentul din 10 ianuarie, surprins de camerele de supraveghere, arată cum tinerii s-au lovit cu pumnii și picioarele și au distrus mobilier din centrul comercial. […]
15 ianuarie 2026
15:50
Cum s-a îmbrăcat Diana Bart la emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Fanii au reacționat: „Câți ani ai cucoană, ce impresie faci?” # Libertatea
Diana Bart a atras atenția cu ținuta purtată în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Prezentatoarea, care de curând a încheiat colaborarea cu Prima TV, a fost taxată de unii fani. Diana Bart a făcut furori în platoul emisiunii „Xtra Night Show” într-o ținută care nu a trecut neobservată și care a stârnit […]
15:50
Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct. Cum arată artista acum și care este starea ei. „Știe Domnul ce face” # Libertatea
În urmă cu doar câteva zile, Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență la spital, în urma unui infact. Din fericire, medicii au reușit să facă minuni, așa încât interpreta este acum într-o stare stabilă. Acum, a apărut prima imagine cu interpreta de muzică populară, publicată de cineva care a vizitat-o după infarctul suferit. Sofia Vicoveanca […]
15:50
Cum blochează „moștenirea” vechii Securități numirile la șefia serviciilor de informații, SRI și SIE # Libertatea
De peste șase luni, de când Nicușor Dan a câștigat președinția României, acesta nu reușește să numească directori noi la principalele servicii de informații, SRI și SIE. Modul în care Nicușor Dan și liderii partidelor de la guvernare, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, poartă negocierile politice pentru șefia acestor servicii de informații, devoalează viziunea rudimentară, […]
15:50
Un pasager s-a îmbătat în avion, a încercat să sărute un însoțitor de zbor în fața soției sale, iar acum riscă închisoare # Libertatea
Un pasager al unei curse British Airways a făcut un adevărat scandal în avion după ce s-a îmbătat la bord cu vin și vodă. Bărbatul căsătorit a încercat să sărute un însoțitor de zbor de față cu soția sa, apoi și-a agresat partenera de viață. Acum, afaceristul riscă să ajungă la închisoare după spectacolul dat […]
14 ianuarie 2026
07:10
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem # Libertatea
În România există 15 Curți de Apel civile și una militară. Acum două luni, președinții tuturor Curților de Apel din țară au transmis un mesaj comun prin care au condamnat „atacul concertat” împotriva judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și împotriva șefei ICCJ, Lia Savonea. Aceștia au avertizat că este o campanie […]
13 ianuarie 2026
18:10
Avocata AUR a revenit și a cerut anularea numirilor lui Dacian Dragoş și Mihai Busuioc la CCR, nu doar suspendarea decretelor # Libertatea
Avocata AUR, Silvia Uscov, a cerut acum la Curtea de Apel București nu doar suspendarea decretelor de numire la Curtea Constituțională a judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, ci anularea actelor administrative emise vara trecută. Avocata AUR a atacat din nou în instanță numirile celor doi judecători CCR Curtea de Apel București a anunțat luni, […]
12:20
Un comandant beat a fost arestat după ce și-a agresat sexual o colegă, la o petrecere la sediu, la Varșovia: „La 5 ore, polițistul avea o alcoolemie de 1,5 la mie” # Libertatea
Un polițist cu gradul de comisar din cadrul „Oddziału Prewencji Policji” (Unitatea Antirevoltă) din Varșovia este suspectat de violul unei colege pe 3 ianuarie, la sediul din Piaseczno. Procuratura din capitala Poloniei investighează cazul. Comandantul suspect avea o alcoolemie de 1,5‰ la ora 8.15, la 5 ore după faptă, transmit Radio ZET, Onet și TVN24. […]
12:20
Mark Ruffalo l-a făcut praf pe Donald Trump la Globurile de Aur 2026: „Este cel mai rău om!” # Libertatea
La gala Premiilor Globurile de Aur din 11 ianuarie 2026, mai multe vedete, printre care actorii Mark Ruffalo și Wanda Sykes, au apărut pe covorul roșu, la sosirea la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, cu insigne pe care scria „Be Good” și „Ice Out”. La scurt timp, Mark Ruffalo l-a luat la țintă pe […]
12:10
Chelnerița cu cască a murit în infernul din Crans-Montana. Ce rol a avut în incendiul devastator: „Am încercat să o resuscităm peste o oră” # Libertatea
Au apărut noi detalii cutremurătore despre incendiul devastator din Crans-Montana. Chelnerița care purta o cască neagră și de la care ar fi pornit dezastrul din bar era Cyane Panine, în vârstă de 24 de ani. Ea a murit în ajunul Anului Nou, după ce încercările de resuscitare nu au dat niciun rezultat, relatează Blick. Începutul […]
10 ianuarie 2026
14:20
A luat foc un autocar în care erau 47 de pasageri, pe o șosea din Mureș. Circulația a fost blocată pe ambele benzi # Libertatea
Un autocar plin cu 47 de pasageri a luat foc sâmbătă, pe o șosea din localitatea Soromiclea, județul Mureș, iar circulația a fost blocată pe ambele benzi, anunță agenția de presă News.ro. Toți pasagerii din autocar și șoferul au reușit să se evacueze în siguranță, iar autoritățile spun că nu sunt înregistrate victime. Incidentul s-a […]
9 ianuarie 2026
18:30
Bulgaria a implementat un nou sistem de monitorizare a călătorilor din afara Uniunii Europene, aflat în prezent în a doua zi de funcționare. La punctele de trecere a frontierei cu Turcia, Serbia și Macedonia de Nord, autoritățile colectează date biografice și biometrice, precum amprente digitale și recunoaștere facială, relatează novinite.com. Daniel Mitov, ministrul de Interne […]
12:50
Ce se întâmplă în prima ediție Survivor România 2026 de la Antena 1: „Întâlnire epică”. Adi Vasile, dezvăluiri în exclusivitate # Libertatea
Au mai rămas doar câteva ore până la momentul în care Antena 1 va da startul noului sezon Survivor România, care debutează pe 9 ianuarie 2026, de la ora 20.30! Premiera de vineri seară va fi urmată de ediții sâmbătă și duminică, pe 10 și 11 ianuarie 2026, de la ora 20.00, iar emisiunea va […]
12:50
1.864.000 de euro sunt ceruți de la 8 români, care au fost prinși în țară cu porumbeii furați din Belgia, în 2024 # Libertatea
Opt cetățeni români sunt judecați vineri, 9 ianuarie, la Tribunalul Penal din Hasselt, fiind acuzați de furtul a sute de porumbei voiajori de mare valoare. Cinci columbofili belgieni cer despăgubiri totale de peste 1,8 milioane de euro pentru pierderea păsărilor și a urmașilor acestora, potrivit relatării Nieuwsblad. Porumbei de elită, furați de români din zeci […]
6 ianuarie 2026
07:10
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice” # Libertatea
Autoritățile de la Washington au refuzat extrădarea în România a spionului Vadim Benyatov – cu o pedeapsă definitivă de 4 ani și 6 luni de închisoare în Dosarul privatizărilor strategice. Motivul invocat a fost că infracțiunea pentru care a fost condamnat Benyatov (instigare la divulgare de secrete), nu are corespondență în legislația SUA, ignorând că […]
5 ianuarie 2026
13:40
Un barman moldovean a fost executat și abandonat pe un câmp din Italia. Sergiu încă purta hainele de muncă # Libertatea
Ancheta în cazul uciderii lui Sergiu Țârnă, un tânăr moldovean de 25 de ani găsit mort în noaptea de 30 spre 31 decembrie, pe un câmp din localitatea Mira, Italia, se concentrează pe legăturile acestuia cu lumea traficului de droguri din zona Mestre. Deși nu avea antecedente penale grave, anchetatorii vorbesc despre o execuție în […]
13:40
Cine este Valentin Tănase, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV # Libertatea
5 ianuarie 2026 reprezintă debutul emisiunii „Desafio: Aventura” la PRO TV, show care este difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, iar printre concurenți se află și Valentin Tănase, în echipa „Visătorii”. Show-ul a fost filmat în Thailanda, iar miza este una uriașă: doar unul dintre cei 24 de concurenți va pleca […]
10:30
Mesajul sfidător al președintelui Columbiei, după amenințările lui Donald Trump: „Să încerce să mă ducă la închisoare. Oamenii vor ieși în stradă ca să mă apere” # Libertatea
Tonul de la Casa Albă față de președintele Columbiei, Gustavo Petro, a devenit tot mai dur. Duminică seara, Donald Trump a vorbit cu jurnaliștii la bordul avionului prezidențial Air Force One despre operațiunea de capturare a lui Nicolás Maduro în Venezuela și, fără ca cineva să îl întrebe despre Columbia, președintele SUA a revenit cu […]
10:30
Boboteaza sau Botezul Domnului, sărbătoare pe 6 ianuarie. Tradiții și superstiții de Bobotează # Libertatea
Boboteaza, sărbătorită în ziua de 6 ianuarie, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă şi are, pe lângă înţelesurile creştine – momentul naşterii spirituale a Mântuitorului – trăsături de mare sărbătoare populară. 6 ianuarie este ziua în care a fost botezat Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul. Cu acest prilej, Iisus s-a făcut cunoscut oamenilor, la 30 […]
3 ianuarie 2026
11:50
Nicolas Maduro a fost capturat împreună cu soția sa și scoși din Venezuela, a anunțat Donald Trump # Libertatea
Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară. Trump a precizat că operațiunea a fost realizată în colaborare cu autoritățile americane de aplicare […]
11:10
Noi alerte ANM cod galben de vreme rea până luni seară: zonele în care se anunță ninsori abundente, polei şi viscol # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis sâmbătă dimineață noi alerte cod galben de vreme rea până luni seară. Sunt aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri. Se va depune strat consistent de zăpadă […]
11:10
Informațiile medicale false sau înșelătoare date de rezumatele AI de la Google pun oamenii în pericol # Libertatea
O investigație realizată de publicația The Guardian arată că utilizatorii pot fi expuși riscului de vătămare din cauza informațiilor medicale false sau înșelătoare furnizate de rezumatele generate de inteligența artificială de la Google. Deși compania susține că aceste prezentări generale, create cu ajutorul inteligenței artificiale generative pentru a oferi rapid informații esențiale despre diverse subiecte, […]
2 ianuarie 2026
19:20
Taxele de drum din Turcia se pot plăti în vamă. 45 de zile de întârziere îi costă pe șoferi de patru ori mai mult # Libertatea
În Turcia a fost introdusă o nouă măsură privind vehiculele cu plăcuțe de înmatriculare străine! Taxele vor fi încasate la punctele vamale. Măsura acoperă acum toate autostrăzile din Turcia Din 2026 a început practica colectării taxelor de drum de la vehiculele cu înmatriculări străine la punctele de control vamal de pe autostrăzi, poduri și tuneluri […]
19:20
Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca, se circulă greu și pe DN 7 – Valea OItului, unde ninge puternic # Libertatea
Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca și se circulă greu și pe DN7 – Valea Oltului, anunță DRPD Craiova. Se face apel către șoferii care au autovehiculele parcate pe partea carosabilă să le mute de urgență, pentru a permite deblocarea traficului și intervenția utilajelor de deszăpezire. În prezent, utilajele de deszăpezire se […]
19:20
Un bărbat din Brăila și-a lovit vecinul cu toporul în cap, după mai puțin de 2 luni de când fusese eliberat din închisoare # Libertatea
Un conflict violent petrecut înainte de Revelion pe strada Andrei Cocoș din Brăila a cunoscut o evoluție rapidă, după ce un bărbat de 59 de ani, acuzat că și-a lovit vecinul cu un topor, a fost arestat preventiv, potrivit jurnalbr.ro. Instanța a admis, pe 31 decembrie 2025, propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru […]
17:10
Noi informații despre tragedia de la Crans-Montana: 113 dintre cei 119 răniți au fost identificați # Libertatea
Anchetele sunt în plină desfășurare în urma incendiului de la barul „Le Constellation” din stațiunea mntană elvețiană Crans-Montana. Autoritățile anunță „în jur de 40 de decese” și 119 răniți. 50 de răniți sunt transferați către țări din Uniunea Europeană Vineri, 2 ianuarie, a avut loc o nouă conferință de presă a autorităților elvețiene în urma […]
