Credit fiscal, deduceri masive, garanții de stat și fonduri europene. Ce propune PSD pentru relansarea economiei
PSNews.ro, 21 ianuarie 2026 11:40
PSD vine cu un set de măsuri de relansare economică pe care le consideră esențiale pentru stimularea investițiilor și protejarea locurilor de muncă. Potrivit Nataliei Intotero, accentul cade pe instrumente deja testate, dar și pe mecanisme noi, adaptate contextului economic actual. „Propunem credit fiscal pentru investiții Greenfield, deduceri masive din impozitul pe profit pentru […]
• • •
Acum 30 minute
11:40
SURSE Ilie Bolojan, întâlnire cu Mugur Isărescu, la sediul BNR – discuții despre bugetul pentru 2026 # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026, potrivit surselor Digi24. O altă temă abordată este cea privind deficitul țării și menținerea acestuia la 6,5%. Întâlnirea are loc, miercuri dimineață la sediul BNR, unde premierul a venit să discute în primul rând despre bugetul pe anul 2026, […]
11:40
SONDAJ AUR a trecut de 40% intenție de vot. Dezastru pentru partidele din coaliție – PSD, sub 19%. PNL, aproape de USR # PSNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 12-15 ianuarie, AUR conduce în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu un scor mai mult decât dublu față de PSD, partidul clasat pe locul 2 în top. Astfel, 40.9% dintre alegători susțin că ar vota cu AUR, în vreme ce doar 18.2% ar vota cu PSD. 13.5% […]
11:40
Destituirea primarului Liviu Negoiță, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, a deschis oficial bătălia pentru Cernavodă. Deși orașul are nevoie de o conducere stabilă, începutul anului 2026 găsește PNL și PSD, principalele forțe politice, într-o stare de apatie și dezorganizare. În timp ce PNL și PSD evită nominalizările oficiale, invocând necesitatea unor […]
11:40
Analiză CNN: Davos se confruntă cu două probleme. Trump ar putea fi cea mai ușoară dintre ele # PSNews.ro
Reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos continuă și astăzi, când este așteptat un discurs din partea președintelui american, Donald Trump. Marți, în a doua zi de la Davos 2026, președintele francez Emmanuel Macron a transmis că SUA încearcă „să slăbească și să subordoneze Europa", iar premierul canadian Mark Carney a susținut un […]
11:40
11:40
La Forumul de la Davos, Donald Trump a primit replici dure din partea liderilor lumii. După discursul președintelui Franței, a venit rândul ca premierul Canadei, Mark Carney, să atragă atenția întregii lumi că ordinea mondială s-a schimbat. Totul vine după ce ultima ambiție a lui Trump, cea cea de a anexa Groenlanda, să fie picătura […]
Acum 2 ore
10:30
Patrick André de Hillerin: Reprezentați de un sfert dintre alegători, Bolojan și USR țin guvernul în captivitate # PSNews.ro
Într-o analiză amplă, jurnalistul Patrick André de Hillerin pune în evidență discrepanța dintre imaginea de administrator eficient a premierului Ilie Bolojan și realitatea economică a cetățenilor, susținând că, sub conducerea sa, județul Bihor a ajuns să aibă venituri sub media națională. Această situație ar fi rezultatul unei viziuni economice bazate pe atragerea investitorilor care caută mână […]
10:30
LIVE TEXT Davos 2026. Europa îl primește pe Trump. Avionul președintelui SUA s-a întors din drum # PSNews.ro
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră" în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi a fost forțat să se întoarcă la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scrie POLITICO. Trump s-a îmbarcat în alt avion ACTUALIZARE 07:40 […]
10:30
USR-ul are propria agendă, să-l înlocuiască pe Nicușor Dan: ori cu Maia Sandu, ori cu Codruța Kövesi – Victor Ponta # PSNews.ro
Suntem într-un mare necaz, spune Victor Ponta, în direct, la Puterea Știrilor, descriind România ca pe o țară prinsă într-o furtună geopolitică și economică fără comandant. Acesta face o distincție clară între îngrijorare și conducere. „Îngrijorat pot fi eu. Președintele nu are voie să fie îngrijorat, el trebuie să decidă." În opinia sa, discursul […]
10:30
România urcă în Topul celor mai influente țări. „Efectul Trump”: SUA înregistrează cel mai abrupt declin # PSNews.ro
România a urcat două poziții în clasamentul global al celor mai influente țări pe plan internațional în 2026, ajungând pe locul 53 dintre cele 193 de state ale Națiunilor Unite. Scorul general al României din perspectiva puterii "soft " a crescut la 40,3, dintr-un total de 100, de la 39,5 în 2025, susținut de îmbunătățiri […]
Acum 24 ore
22:30
Analistul militar Aurel Cazacu vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu este invitat, miercuri, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
22:30
Davos, locul unde se bate palma pentru marile investiții. Absența președintelui este o pierdere strategică # PSNews.ro
Pentru Victor Ponta, Forumul Economic Mondial de la Davos nu este un eveniment monden, nici un exercițiu de imagine, ci „singurul loc din lume unde, o dată pe an, se discută informal lucrurile care chiar contează". În intervenția sa de la Puterea Știrilor, fostul premier explică de ce absența președintelui României de la Davos […]
20:50
Localitatea din România unde taxele au crescut de 30 de ori. Însuși primarul cere oamenilor să NU plătească # PSNews.ro
Zeci de localnici dintr-o comună din județul Galați s-au adunat marți în fața primăriei, nemulțumiți după ce au aflat că impozitele pe locuințe au crescut brusc, ajungând chiar și de 30 de ori mai mari față de anii precedenți. Oamenii spun că noile sume sunt imposibil de achitat. „De la 600 la 8.000 de lei […]
20:50
Orban: Meritul principal pentru evitarea alunecării țării în prăpastie îi aparține lui Ilie Bolojan # PSNews.ro
Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține că, în ciuda unei "gălăgii politice infernale", a "frânelor trase" din coaliție, a unei "opoziții surde" din partea administrației și a justiției și a unui "sprijin neașteptat de anemic" din partea Președinției, după șase luni încep să se vadă rezultate concrete în economie, meritul principal aparținându-i premierului Ilie […]
20:50
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”. Mesajul transmis din Washington # PSNews.ro
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România". De la Washington, președintele AUR a postat pe Facebook o poză, la descrierea căreia spune că acest raport „va ajunge pe masa fiecărui congressman american". Președintele AUR și-a anunțat planurile de a vizita Washingtonul în această săptămână. El și colegii săi vor […]
20:50
PE SCURT: Danemarca trimite trupe suplimentare în Groenlanda, după ce președintele american Donald Trump a refuzat să excludă utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei arctice. În Franța, guvernul premierului Sebastien Lecornu va folosi puteri constituționale speciale pentru a putea adopta bugetul pentru 2026. Polonia înregistrează a doua cea mai rapidă creștere a turismului […]
19:40
Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului lui Trump # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea României, de către Trump, în Consiliul pentru Pace, el a afirmat că aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva ci răspunsul trebuie să fie răspicat, da, adăugând că nu crede că a pus cineva în […]
19:40
Ministrul Muncii anunță că pensionarii vulnerabili ar putea fi sprijiniți financiar și în 2026 # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va propune coaliției ca în 2026 să fie oferite noi ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici. Voi propune să fie aplicate mecanisme asemănătoare celor din ultimii ani, a spus Manole adăugând că „este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili". Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că va propune […]
19:40
VIDEO „Maia Sandu n-a fost niciodată unionistă!” Ponta denunță planul USR pentru unirea R.Moldova cu România # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, la emisiunea Puterea Știrilor, că în interiorul USR există de mai mulți ani un scenariu politic legat de unirea României cu R.Moldova, scenariu care ar putea fi reluat dacă partidul rămâne în continuare la putere. „Dacă îi lasă în continuare pe cei de la USR la guvernare vor […]
19:40
Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa. Metrorex anunță stadiul lucrărilor spre aeroport # PSNews.ro
Metrorex anunţă, marţi, că scutul de forare „Sfânta Maria" a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou. În acelaşi timp, scutul de foraj "Sfânta Ana" se îndreaptă şi el spre această destinaţie, parcurgând deja peste 1.600 de metri şi asamblând 1.076 de inele de tunel. "Scutul […]
19:40
Comisia Europeană a prezentat marți un pachet nou pentru securitate cibernetică, menit să întărească reziliența și capacitățile Uniunii Europene în fața amenințărilor digitale tot mai mari. Propunerea include revizuirea Regulamentului privind securitatea cibernetică, care urmărește protecția lanțurilor de aprovizionare din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Aceasta asigură că produsele destinate cetățenilor Uniunii Europene sunt sigure încă […]
19:40
Diana Şoşoacă s-a supărat pe Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”. Ce scrioare a trimis ambasadei # PSNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Federației Ruse o scrisoare oficială de protest, pe care a publicat-o ulterior și pe pagina sa de Facebook, exprimându-și nemulțumirea față de declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, referitoare la suveranitatea Republicii Moldova. Mesajul a fost însoțit și de un material video distribuit pe […]
19:40
Klaus Iohannis pierde definitiv casa din centrul Sibiului: Statul a obținut și cealaltă jumătate a imobilului # PSNews.ro
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut marți, pe fond, o nouă hotărâre favorabilă la Tribunalul Sibiu, prin care Statul Român a dobândit și cealaltă jumătate a imobilului situat în centrul istoric al municipiului Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29. Este vorba despre casa pentru care fostul președinte Klaus Iohannis datorează deja despăgubiri […]
19:40
Scandalos: România n-a fost inclusă pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie de noua lege adoptată în Ucraina # PSNews.ro
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, care a intrat în vigoare în data de 16 ianuarie 2026, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, potrivit Agerpres. Legea adoptată de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă […]
18:40
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marţi, după ce preşedintele SUA; Donald Trump, a invitat România în „Consiliul pentru Pace", că a demarat un aprofundat proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative […]
18:40
VIDEO Care va fi cea mai mare provocare economică pentru români, în 2026: „Rămâne această problemă!” # PSNews.ro
Economistul Adrian Negrescu avertizează că inflația va rămâne cea mai mare provocare economică pentru români în 2026, cel puțin în prima parte a anului, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare și asupra stabilității financiare a companiilor. Invitat marți în emisiunea Puterea Știrilor, Negrescu a declarat că nu vede premisele unei scăderi semnificative a inflației […]
18:40
Modelul energetic polonez. În valul de frig au producție de pot exporta, în timp ce noi importăm # PSNews.ro
Polonia a ajuns la o producție record de energie electrică, de peste 30.000 MW, obținută mai ales în termocentrale, iar țara a fost în postura să exporte energie electrică. „Astăzi am avut cel mai mare consum din această iarnă şi din ultimii patru ani, 9.235 de megawaţi instant, lucru care ne duce automat la o […]
18:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că în ședința de coaliție s-a hotărât înființarea unei comisii din care să facă parte reprezentanți ai aleșilor locali și care să elaboreze un punct de vedere cu privire la construcția bugetului de stat pe anul 2026. Grindeanu a fost întrebat dacă noua creștere de taxe în plan […]
18:40
Bogdan Ivan anunță prima soluție agreată pentru problema căldurii și a apei calde din Capitală # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marți, că a fost agreată o primă soluție pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, în urma analizei tehnice și a discuțiilor purtate în ultimele zile privind acest subiect. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat o primă soluție pentru stabilizarea sistemului de termoficare al Capitalei, după mai multe analize tehnice […]
18:40
Sociologul Darie Cristea: Lumea devine tot mai imprevizibilă, iar revenirea lui Trump schimbă regulile jocului global # PSNews.ro
Sistemul internațional traversează o perioadă de transformare accelerată, marcată de creșterea incertitudinii și de o reconfigurare a regulilor geopolitice, avertizează sociologul Darie Cristea într-un editorial publicat de informat.ro. Potrivit acestuia, lumea de astăzi este foarte diferită de cea din perioada 2000–2015, o etapă pe care o descrie drept una de relativă stabilitate. „Sunt deja câțiva […] Articolul Sociologul Darie Cristea: Lumea devine tot mai imprevizibilă, iar revenirea lui Trump schimbă regulile jocului global apare prima dată în PS News.
18:40
România păstrează numeroase locuri spectaculoase care pot concura în atractivitate cu destinații turistice faimoase din lume. Unele sunt recunoscute pentru unicitatea lor, iar altele îi impresionează pe călători prin grandoarea și autenticitatea lor. Fiecare regiune istorică din România are emblemele sale, locuri care concurează ca atractivitate cu zone turistice mult mai faimoase din lume. Adevărul […] Articolul Top 10 destinații de vacanță în România 2026: Natură și orașe istorice apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO Intotero, vicepreședinta Camerei Deputaților: „PSD are linii roșii. Nu acceptăm un nou pachet de austeritate” # PSNews.ro
Vicepreședinta Camerei Deputaților, Natalia Intotero, a declarat că Partidul Social Democrat are „linii roșii” clare în ceea ce privește angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul de reformă a administrației și pe cel de relansare economică, subliniind că PSD nu va accepta măsuri de austeritate impuse fără consultare și fără soluții reale pentru relansarea economiei. „Categoric există […] Articolul VIDEO Intotero, vicepreședinta Camerei Deputaților: „PSD are linii roșii. Nu acceptăm un nou pachet de austeritate” apare prima dată în PS News.
18:40
Efectele amenințărilor lui Trump. Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA # PSNews.ro
Parlamentul European a înghețat procedură privind ratificarea acordului comercial cu SUA. Este reacția legislativului european la amenințările cu noi tarife vamale lansate de președintele american Donald Trump. Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu Statele Unite ca urmare a creșterii tensiunilor cu Donald Trump, potrivit Le Figaro. Anunțul a fost făcut marți. Se pare că decizia […] Articolul Efectele amenințărilor lui Trump. Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Finanţelor respinge afirmaţiile celor care susţin că investiţiile în România au scăzut, anul trecut # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, respinge afirmaţiile celor care susţin că investiţiile în România au scăzut, anul trecut, el afirmând că datele arată o creştere a investiţiilor cu 15 procente pentru anul 2025. ”Au fost foarte multe observaţii, comentarii în privinţa modului în care gestionăm investiţiile în ultimele 6 luni, comentarii în sensul în care investiţiile […] Articolul Ministrul Finanţelor respinge afirmaţiile celor care susţin că investiţiile în România au scăzut, anul trecut apare prima dată în PS News.
17:40
Președintele PSD a criticat modul în care Guvernul României a decis susținerea acordului Mercosur # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat marți, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, modul în care Guvernul României a susținut și a votat acordul Mercosur. Liderul social democrat a spus că acordul a fost votat fără o informare reală a populației și fără o dezbatere serioasă în interiorul coaliției de guvernare. Grindeanu a […] Articolul Președintele PSD a criticat modul în care Guvernul României a decis susținerea acordului Mercosur apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ieri la Focșani că lucrările la canalul Siret-Bărăgan vor începe anul acesta. Acesta a reamintit că lucrările de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, la pachet cu execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii „Canalul magistral Siret-Bărăgan etapa I” se află în faza de licitație și urmează ca în două săptămâni […] Articolul Ministrul Agriculturii, anunț de ultimă oră despre lucrările la Canalul Siret-Bărăgan apare prima dată în PS News.
17:40
Tanczos Barna estimează că nu o să avem buget în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a avertizat că orice zi de întârziere privind legea bugetului poate afecta absorbia banilor din PNRR. Prin urmare, până la jumătatea lunii februarie, este nevoie ca proiectul de buget să ajungă în Parlament, “cu sau fără reforma în administrație, cu sau fără anumite legi aprobate până atunci”. Tanczos Barna a declarat că […] Articolul Tanczos Barna estimează că nu o să avem buget în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul de Externe al R. Moldova spune în ce condiții autoritățile ar putea cere reunirea cu România # PSNews.ro
Autoritățile de la Chișinău ar putea analiza scenariul reunirii Republicii Moldova cu România, după modelul istoric din 1918, în situația în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele țării și ar pune în pericol suveranitatea, integritatea teritorială și siguranța cetățenilor. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi la Radio […] Articolul Ministrul de Externe al R. Moldova spune în ce condiții autoritățile ar putea cere reunirea cu România apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO „Are o atitudine dictatorială!”. Din PSD se cere schimbarea lui Bolojan „dacă nu mai e capabil” # PSNews.ro
Vicepreședinta Camerei Deputaților, Natalia Intotero a criticat dur, marți, la emisiunea Puterea Știrilor, modul în care premierul Ilie Bolojan gestionează relația cu partenerii de coaliție și cu autoritățile locale. „Dacă dânsul a ajuns în această situație în care vedem că are efectiv o atitudine dictatorială și nu înțelege că reformele trebuie făcute prin consultare, atunci […] Articolul VIDEO „Are o atitudine dictatorială!”. Din PSD se cere schimbarea lui Bolojan „dacă nu mai e capabil” apare prima dată în PS News.
17:40
CSAT va analiza invitația lui Trump de a intra în „Consiliul Păcii”. Precizări de ultimă oră de la ministrul Finanțelor # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu al Păcii al lui Donald Trump este ”o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT. ”Această decizie este una […] Articolul CSAT va analiza invitația lui Trump de a intra în „Consiliul Păcii”. Precizări de ultimă oră de la ministrul Finanțelor apare prima dată în PS News.
17:40
Speranță pentru seniori. Grindeanu: Suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că social-democraţii sunt absolut hotărâţi să susţină creşterea pensiilor în România, el arătând că pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025. Potrivit lui Grindeanu, discuţia ar urma să aibă loc la […] Articolul Speranță pentru seniori. Grindeanu: Suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor apare prima dată în PS News.
17:40
Nazare: Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creşterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026 # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că în elaborarea bugetului de stat nu sunt luate în calcul creşteri de TVA, nici pentru industria ospitalităţii şi nici pentru alte domenii. De asemenea, în construcţia bugetului nu se ţine cont de eventuale modificări ale pensiilor magistraţilor. ”Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creşterii cotei standard de TVA […] Articolul Nazare: Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creşterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026 apare prima dată în PS News.
17:40
Nicușor Dan va participa la Consiliul European. Nu se știe dacă va merge la Consiliul Păcii anunțat de Trump # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va participa la Consiliul European de la Bruxelles. Nu se știe dacă președintele va ajunge și la Consiliul Păcii de la Davos anunțat de liderul SUA, Donald Trump. Administrația Prezidențială a confirmat pe portalul propriu participarea președintelui Nicușor Dan la evenimentul de la Bruxelles. „Participare la reuniunea extraordinară a Consiliului European. […] Articolul Nicușor Dan va participa la Consiliul European. Nu se știe dacă va merge la Consiliul Păcii anunțat de Trump apare prima dată în PS News.
16:40
Simona Halep, desemnată ambasador onorific al turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj # PSNews.ro
Fost lider mondial în tenisul feminin, Simona Halep va fi ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250, turneu desfășurat în BT Arena, din Cluj-Napoca, unde va înmâna trofeul campioanei din 2026. Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, va fi prezentă pe durata întregului turneu, anunță marți organizatorii. Halep urmează să participe […] Articolul Simona Halep, desemnată ambasador onorific al turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj apare prima dată în PS News.
16:40
Comitetul pentru legile Justiției, criticat de Sorin Grindeanu: Legile se fac în Parlament # PSNews.ro
Sorin Grindeanu a criticat dur, marți, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, existența „comitetului pentru legile justiției”, despre care spune că funcționează fără explicații clare și în afara circuitului democratic. Liderul PSD a dezvăluit că atât USR, cât și UDMR l-au întrebat pe premierul Ilie Bolojan care este rolul acestei structuri, însă nu au […] Articolul Comitetul pentru legile Justiției, criticat de Sorin Grindeanu: Legile se fac în Parlament apare prima dată în PS News.
16:40
Trenul Vatra Dornei-București Nord a ajuns marți la destinație cu o întârziere de peste 6 ore. CFR Călători dă vina pe defecțiunea unor locomotive și pe condițiile meteorologice. Întârzierea de 373 de minute înregistrată de trenul IR 1658 Vatra Dornei – București din data de 19/20 ianuarie 2026 a fost cauzată, în principal, de defectarea […] Articolul Peste 6 ore de întârziere a trenului Vatra Dornei-București. Cum explică CFR apare prima dată în PS News.
16:40
Șeful Statului Major al Apărării: Trebuie să avem populația pregătită pentru susținerea unui efort de război # PSNews.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ”trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război” și a subliniat că Armata română are ”foarte multe programe de pregătire împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”. ”Dacă vă referiți la pregătirea populației în […] Articolul Șeful Statului Major al Apărării: Trebuie să avem populația pregătită pentru susținerea unui efort de război apare prima dată în PS News.
16:40
Grindeanu: Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Îşi doreşte cineva anticipate? # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate. Despre relaţia cu Bolojan, liderul PSD a recunoscut că este grea, el arătând că este ”un soi devenit proverbial de […] Articolul Grindeanu: Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Îşi doreşte cineva anticipate? apare prima dată în PS News.
16:40
Alexandru Nazare: În acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, în jurul cifrei de 7,7% din PIB # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, confirmă informaţiile potrivit cărora în acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, situându-se în jurul cifrei de 7,7% din PIB. El explică faptul că deficitul cash este mai mic în urma renegocierilor PNRR cu Comisia Europeană, renegociere care a fost posibilă în urma ”câştigării încrederii” Comisiei. […] Articolul Alexandru Nazare: În acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, în jurul cifrei de 7,7% din PIB apare prima dată în PS News.
16:40
Consiliul de Pace pentru Gaza: „O organizație prin care SUA vrea să excludă ONU” – Victor Ponta # PSNews.ro
Invitația adresată României de a participa la un Consiliu de Pace pentru supravegherea reconstrucției Fâșiei Gaza este, în analiza lui Victor Ponta, mult mai mult decât un gest diplomatic onorant. „Este, de fapt, o acțiune a Americii prin care vrea să facă o altă organizație decât ONU”, explică fostul premier în cirect, la Puterea […] Articolul Consiliul de Pace pentru Gaza: „O organizație prin care SUA vrea să excludă ONU” – Victor Ponta apare prima dată în PS News.
