20 ianuarie 1937: Începe al doilea mandat al președintelui SUA, Franklin D. Roosevelt
Rador, 21 ianuarie 2026 13:20
Introducere La 20 ianuarie 1937, Franklin Delano Roosevelt a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite ale Americii. Momentul a intrat în istorie nu doar prin personalitatea liderului reales, ci și printr-o schimbare constituțională de substanță: pentru prima dată, ceremonia de inaugurare prezidențială a avut loc la 20 ianuarie, și […]
Kremlinul a declarat miercuri că nu are nimic de spus public despre discuțiile de la Davos dintre emisarii președintelui rus, Vladimir Putin, și ai președintelui american, Donald Trump. Emisarii au spus marți că întâlnirea lor de la Davos privind un posibil viitor acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina a fost „foarte […]
Muzica lui Mozart a fost descrisă, de mari artiști ai tuturor timpurilor, ca fiind fie angelică, fie de-a dreptul Divină și Ceaikovski spunea că Mozart este un Christos al muzicii. Pe 27 ianuarie 2026 întreaga lume aniversează 270 de ani de la nașterea lui Amadeus, eveniment pe care Sala Radio îl marchează prin două concerte […]
În urmă cu 36 de ani, pe 21 ianuarie 1990, Studioul Radio Constanţa, al Societății Române de Radioteleviziune, era cel dintâi post de radio care începea să emită în Dobrogea după Revoluţia din 1989, marcând o etapă importantă în dezvoltarea presei audio din sud-estul României. În 1994 devine Studio Teritorial în cadrul Societății Române de Radiodifuziune. De-a lungul […]
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe propune organizarea unui referendum local pe tema taxelor şi impozitelor # Rador
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, propune organizarea unui referendum local pe tema taxelor şi impozitelor, după nemulţumirile apărute în urma majorării acestora. Pe 1 martie, cetăţenii ar putea alege între menţinerea actualului sistem de impozitare, o variantă de mijloc cu majorări echilibrate, sau reducerea tuturor impozitelor la nivelul minim permis de lege, opţiune care […]
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu vrea să rezolve problema nivelului scăzut al încasărilor la parcări # Rador
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că de săptămâna viitoare, poliţiştii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea atunci când se află pe locurile Primăriei generale. El a menţionat că pentru un loc de parcare se încasează în medie doar 2 din 12 ore, deoarece s-a dus „vestea” că Primăria […]
Meteorologii au emis în această dimineaţă noi avertizări de frig şi ger. O informate fără cod este valabilă deja de o oră şi anunţă vreme deosebit de rece astăzi în nordul, centrul şi sud-estul ţării. În context, în nordul Moldovei şi în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi de minus 10 grade. Avertizarea […]
Şeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a raportat, miercuri, că drone rusești au atacat, din nou, regiunea, provocând incendii. În urma atacului, au fost avariate clădiri rezidențiale și infrastructură industrială, iar o persoană a fost rănită. Kiper a precizat că, în raionul Odesa, s-au înregistrat avarii și distrugeri de case, iar un depozit de […]
România trebuie să aibă o populație pregătită inclusiv pentru susținerea unui efort de război (Gheorghiţă Vlad) # Rador
România trebuie să aibă o populație pregătită pentru diverse situații de criză, inclusiv pentru susținerea unui efort de război, a spus ieri, la Sibiu, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. La o conferință de presă alături de generalul Alexus Grynkewich, șeful Forțelor Aliate din Europa, Gheorghiță Vlad a adăugat că Armata Română derulează […]
Uniunea Europeană se va apăra împotriva oricărei forme de coerciție și va proteja ordinea internațională bazată pe reguli și dreptul internațional, a declarat miercuri președintele Consiliului European, Antonio Costa. „Suntem pregătiți să ne apărăm pe noi înșine, statele noastre membre, cetățenii noștri, companiile noastre, împotriva oricărei forme de coerciție. Iar Uniunea Europeană are puterea și […]
Două noi accidente feroviare au avut loc în Spania, la doar două zile după catastrofa în care cel puțin 42 de persoane și-au pierdut viața # Rador
Două noi accidente feroviare au avut loc în Spania, la doar două zile după catastrofa în care cel puțin 42 de persoane și-au pierdut viața și peste 120 au fost rănite. Cel mai grav, al unui tren care se îndrepta spre Barcelona s-a soldat cu moartea mecanicului și rănirea a 37 de persoane, după cum […]
Bugetul de stat pe 2026 va fi adoptat de guvern în a doua jumătate a lunii februarie, într-o formă creată de toate partidele din coaliție, cu o țintă de deficit către 6% și o creștere economică prognozată la circa 1%. În acest an, un punct de vedere important în construcția bugetului de stat îl vor […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Vaslui: Senatorul USR de Vaslui, Cătălin Mîndru, organizează dezbaterea „Accesibilizarea parcursului şcolar al copiilor cu CES/TSA – provocări şi recomandări” – ora 13:00, la Centrul de Tineret #întinerEŞTI, Str. Smârdan nr. 179. Evenimentul îşi propune să creeze un cadru aplicat de dialog între instituţii publice, specialişti, cadre didactice, organizaţii neguvernamentale, […]
Este în continuare ger în această dimineață. Până la ora 10:00 este activ un cod galben în acest sens, care vizează toată țara, cu temperaturi care pot scădea și până la -20 de grade Celsius. În paralel, o informare meteo fără cod arată că vremea va fi deosebit de rece până mâine dimineață, în cea […]
Șeful Biroului Președintelui de la Kiev, Kirilo Budanov, a declarat, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic de la Davos, că Ucraina se află pe calea soluționării războiului cu Rusia, însă procesul rămâne complex și depinde de mulți factori. „Acest război este cel mai sângeros și mai îngrozitor eveniment din Europa de la Al […]
Medicii din Sudan depun eforturi pentru a face faţă unei epidemii de febră Dengue – o maladie transmisă de ţânţari. 39 de persoane au murit din cauza infecţiei virale în statul Khartoum, fiind raportate sute de cazuri noi. Multe spitale din capitală continuă să nu funcţioneze adecvat, fiind distruse complet sau parţial în luptele dintre […]
Președintele Turciei, Tayyip Erdoğan, a discutat telefonic marți cu omologul său american, Donald Trump, despre evoluțiile din Siria și Gaza în contextul în care guvernul Siriei, sprijinit de Turcia, a anunțat o încetare a focului cu forțele kurde aliate ale SUA, după mai multe zile de confruntări. Separat, Turcia analizează dacă Erdoğan ar trebui să […]
Coreea de Nord produce suficient material nuclear pentru a înarma 20 de focoase, avertizează preşedintele sud-coreean # Rador
Preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat că Phenianul produce anual suficient material nuclear pentru a înarma aproximativ 20 de focoase. De asemenea, domnul Li a avertizat că statul nord-coreean îşi îmbunătăţeşte tehnologia de rachete balistice cu rază lungă de acţiune şi va fi în curând capabil să ameninţe lumea întreagă. El a […]
Președintele american, Donald Trump, și-a amânat călătoria în Elveția din cauza unor probleme tehnice. O defecțiune electrică minoră la Air Force One a forțat aeronava să se întoarcă. Domnul Trump va zbura acum la Forumul Economic Mondial cu o altă aeronavă. În urma a ceea ce a fost descris drept o defecțiune electrică minoră și […]
Președintele Nicușor Dan a demarat o analiză privind conținutul și implicațiile aderării la Carta Consiliului pentru Pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 ianuarie) – Președintele Nicușor Dan a demarat un proces de analiză aprofundată privind conținutul și implicațiile aderării la Carta Consiliului pentru Pace, informează într-un comunicat Administrația Prezidențială. Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate […]
La o cafenea din Timișoara, mai mulţi căței au savurat frișcă în timp ce stăpânii lor au participat la un atelier de dresaj # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 ianuarie) – Tot mai multe cafenele din România devin „pet friendly”, iar stăpânii pot ieși la masă împreună cu animalele de companie. Unele localuri organizează evenimente speciale. La o cafenea din Timișoara, de exemplu, cățeii au savurat frișcă în timp ce stăpânii au participat la un atelier de dresaj. Unii dintre […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – România va avea în curând un sistem antidronă funcțional, provenit din Statele Unite ale Americii, a anunțat astăzi la Sibiu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Sistemul se află în prezent în faza de testare și odată devenit operațional va […]
Șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, critică actuala administrație de la Washington # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îl condamnă pe președintele Donald Trump că nu își ține cuvântul în fața europenilor, parteneri și aliați tradiționali ai Washingtonului. Mai mult – spune ea – prin tensiunile generate de anunțul noilor tarife pe fondul […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 ianuarie) – Norvegia nu va participa la inițiativa „Consiliul pentru Pace” a președintelui american Donald Trump în forma în care planul este prezentat în acest moment, a declarat marți pentru cotidianul Aftenposten adjunctul ministrului norvegian de externe, Andreas Motzfeldt Kravik. (REUTERS – 20 ianuarie)/aspanily/ilapadat
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 ianuarie) – Franța susține suspendarea unui acord comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite, a declarat marți în parlament ministrul de externe Jean-Noel Barrot, în contextul intensificării unei dispute privind viitorul Groenlandei. Președintele american, Donald Trump, a amenințat cu un nou val de tarife pentru unele state europene până când i […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 ianuarie) – Realizator: Mira Gomboș – Partidul AUR a inițiat un proiect care propune modificarea legii audio-vizualului, astfel încât populația să aibă acces liber la transmisiunile TV de la marile evenimente sportive sau culturale. Inițiatorii susțin că au avut în vedere recentele decizii ale unor radiodifuzori de a transmite pe viitor […]
Măsurile propuse de PSD pentru relansare economică vor fi aprobate de guvern prin angajarea răspunderii (Sorin Grindeanu) # Rador
Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că măsurile propuse de social-democrați pentru relansarea economică vor fi aprobate de guvern prin angajarea răspunderii în Parlament împreună cu reforma administrației publice. El mai spune că există consens în coaliție și că demersul reprezintă o reparație morală după reducerea deficitului bugetar realizată anul trecut prin efortul populației și al […]
Premierul Ilie Bolojan a discutat despre bugetul educației și cercetării cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Premierul Ilie Bolojan a discutat marți cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor despre bugetul din acest an al educației și cercetării. Premierul a susținut că și învățământul universitar trebuie să participe la efortul de reducere a cheltuielilor bugetare, iar rectorii au atras atenția că au făcut deja reduceri semnificative anul trecut. […]
Scott Bessent a spus la Davos că Europa nu ar trebui să riposteze în disputa privind Groenlanda # Rador
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat marți țările europene să nu riposteze în legătură cu intenția președintelui Trump de a prelua Groenlanda și le-a îndemnat „să aibă mintea deschisă”. „Le spun tuturor: stați liniștiți. Respirați adânc. Nu ripostați… Președintele va fi aici mâine și își va transmite mesajul”, a spus Bessent în timpul unei […]
UE își va menține poziția privind Groenlanda; tarifele ar submina prosperitatea (Kaja Kallas) # Rador
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că blocul își va menține poziția în privința Groenlandei și a subliniat că tarifele menţionate de președintele american Donald Trump pentru bunurile din țările europene ar submina prosperitatea atât a UE, cât și a Statelor Unite. Vorbind în fața Parlamentului European, Kallas a spus că importanța […]
Lumea trece printr-o schimbare care se îndepărtează de reguli și de dreptul internațional, a declarat marți președintele francez Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Este… o schimbare către o lume fără reguli, în care dreptul internațional este călcat în picioare și în care singura lege care pare să conteze este cea a […]
Realizator: Mira Gomboș – Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite este unul foarte puternic și va continua în pofida retragerii unei părți a militarilor americani dislocați în țară, a declarat la Sibiu generalul Alexus Grynkewich, șeful Comandamentului European al Armatei Statelor Unite și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. El a vizitat astăzi, […]
La microfon, Angelica Dan
Realizator: Mira Gomboș – Parlamentarii UDMR propun extinderea accesului la apartamentele ANL destinate închirierii, astfel încât tinerii să poată primi locuințele chiar dacă lucrează în alt oraș. Măsura este inclusă într-o propunere legislativă depusă la Senat. Inițiatorii spun că astfel se previne depopularea localităților mici prin menținerea tinerilor și familiilor în comunitățile de origine. Iulia […]
Introducere În fiecare an, la San Bartolomé de Pinares, un sat pitoresc aflat la aproximativ 100 km nord-vest de Madrid, străzile se umplu cu foc, fum și cai conform unei tradiții care datează de secole: Las Luminarias: festivalul în care caii sunt trecuți prin flăcări în ajunul Zilei Sfântului Anton Abate, protectorul animalelor domestice. Acest […]
„Am început prin a face lucrurile puțin mai bune; lumea le-a făcut apoi indispensabile.” James Watt Introducere La 19 ianuarie 1736, în orașul-port Greenock din Scoția, se năștea James Watt, omul care avea să schimbe pentru totdeauna relația omenirii cu energia, munca și timpul. Deși adesea asociat exclusiv cu invenția mașinii cu aburi, Watt […]
Introducere La 19 ianuarie 1920, Senatul Statelor Unite ale Americii a luat una dintre cele mai importante și controversate decizii din istoria diplomației moderne: a votat împotriva aderării SUA la Liga Națiunilor. Gestul a marcat un moment de ruptură între idealismul internaționalist și realismul politic american, dar și începutul unei perioade de izolaționism care avea […]
Peste 11.600 de apeluri la Telefonul Vârstnicului în 2025. 5.700 de seniori sprijiniți la nivel național. Statisticile anului 2025 # Rador
București, 20 ianuarie 2026 | În anul 2025, Telefonul Vârstnicului – 0800 460 001, linia națională gratuită dedicată persoanelor vârstnice, a înregistrat 11.697 de apeluri și a fost o voce de încredere pentru 5.769 de vârstnici din România, confirmând rolul său esențial ca instrument de sprijin, informare și conectare pentru seniorii din întreaga țară. Date-cheie […]
Rumen Radev a făcut un gest curajos, dar provocările politice abia încep (sociologi bulgari) # Rador
Sociologi bulgari au comentat că procesul de alegere a unui prim-ministru interimar este suspendat, cel mai probabil, în contextul procedurii privind demisia preşedintelui şi deciziei Curţii Constituţionale. În zilele următoare, vor fi prezentate informaţii despre partidul său şi unele dintre persoanele care îl vor susţine. Prima ţintă a lui Rumen Radev va fi să obţină […]
Ai început să visezi deja la plajă și la zilele de vară? Ritmurile latino și pașii de samba aduc atmosfera de vacanță la Sala Radio. Joi, 22 ianuarie (de la ora 19:00), te invităm să dansezi la început de an pe ritmuri ce combină jazz-ul și muzica latino. Sub bagheta Simonei Strungaru, Big Band-ul Radio România va prezenta cel de-al doilea concert […]
După cum este cunoscut, de-acum tradiționalul Forum Economic Internațional, un eveniment organizat în Elveția, la Davos, și-a deschis lucrările luni, dar se pare că ediției din acest an i se acordă o importanță specială. De-abia început, evenimentul a ajuns deja în paginile presei internaționale, iar ziarul american The Wall Street Journal explică și de ce: […]
Republica Moldova se desparte de Comunitatea Statelor Independente, organizaţie controlată de Rusia. Astfel, Chişinăul urmează să denunţe acordurile în baza cărora a devenit membră a CSI. Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, a declarat pentru radioul public de la Chişinău că documentele necesare sunt în curs de avizare şi, în curând, vor ajunge în Parlament […]
Spania – Autoritățile vor folosi utilaje grele în cadrul intervențiilor de la locul producerii accidentului feroviar de duminică # Rador
Utilaje grele sunt așteptate să fie folosite în operațiunile de recuperare a resturilor celor garnituri feroviare care s-au ciocnit duminică în sudul Spaniei. Autoritățile spaniole anunță că se așteaptă să fie recuperate și alte trupuri umane neînsuflețite, în contextul în care salvatorii și-au continuat intervențiile pentru a doua noapte. Regele Felipe și regina Letizia vor […]
China anunță că a fost invitată să se alăture inițiativei președintelui Donald Trump, „Consiliul pentru Pace” # Rador
China a fost invitată să se alăture inițiativei președintelui american Donald Trump, „Consiliul pentru Pace”, care vizează rezolvarea conflictelor globale, a declarat marți un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, fără a oferi mai multe detalii./cstoica/dstanesc (REUTERS – 20 ianuarie)
Ministrul ucrainean de Externe a cerut marți sprijin urgent pentru Ucraina, în urma recentului atac al Moscovei # Rador
Ministrul ucrainean de Externe a cerut marți sprijin urgent pentru Ucraina, inclusiv apărare aeriană și presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni, afirmând că cel mai recent „atac barbar” al Moscovei este un semnal de alarmă pentru liderii mondiali reuniți la Davos. „Avem nevoie urgentă de asistență energetică suplimentară, apărare aeriană și interceptori, precum și de presiuni […]
România a înregistrat ieri cel mai ridicat consum de energie electrică din această iarnă și din ultimii patru ani, cu un vârf de peste 9.200 de megawați-oră. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național că acest lucru duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică. Autoritățile sunt mobilizate, Hidroelectrica […]
Proiectul bugetului de stat pentru acest an ar urma să fie făcut public la jumătatea lunii viitoare (Alexandru Nazare) # Rador
Proiectul bugetului de stat pentru acest an ar urma să fie făcut public la jumătatea lunii viitoare, după consultări cu toate ministerele și aprobarea plafoanelor bugetare, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. În paralel, va fi creat un grup de lucru cu primarii pentru a stabili, cum vor fi distribuite sumele din cotele defalcate de […]
Primăria Capitalei a contractat un împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata datoriilor la termoficare # Rador
Primăria Capitalei vrea un împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata facturilor restante la serviciul de termoficare. Consilierii generali au aprobat ieri contractarea acestuia, iar banii vor fi luați de la Ministerul Finanțelor, la inițiativa Primărui General. În documentele înaintate este invocată situația dificilă în care se găsește compania Termoenergetica, mai exact restanțele […]
Uganda – Liderul opoziției cere compatrioților să-și intensifice rezistența împotriva „regimului dictatorial” al președintelui Museveni # Rador
Liderul opoziției din Uganda, Bobi Wine, a cerut compatrioților săi să-și intensifice rezistența împotriva „regimului dictatorial” al președintelui Yoweri Museveni. Aflat într-o locație nedezvăluită, Bobi Wine a declarat pentru BBC că va continua să-l înfrunte pe președintele Museveni în pofida îngrijorării pentru siguranța sa, în urma alegerilor de săptămâna trecută. „Protestele sunt constituționale, potrivit articolului […]
Două accidente rutiere cu cinci autovehicule implicate s-au produs în zona localităţii Bucoşniţa, din judeţul Caraş-Severin # Rador
Trafic alternativ pe DN 6 – la kilometrul 438, în zona localităţii Bucoşniţa, din judeţul Caraş-Severin, s-au produs două accidente rutiere în care au fost implicate cinci autovehicule, primul între un autocamion şi un autoturism, iar celălalt, în urma primului, între două autoutilitare şi un autoturism. Nu au rezultat victime. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe […]
