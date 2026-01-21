Patrick Andre de Hillerin pune punctul pe „i”: „Ilie Bolojan, prin înțeleptele măsuri economice pe care le-a luat, a reușit să termine anul 2025 cu un deficit mai mic decât se preconizase/ În ce lume 7,7% este mai mic decât 7%?
Gândul, 21 ianuarie 2026 16:20
Patrick Andre de Hillerin ironizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare modul în care a reușit premierul Ilie Bolojan să termine anul precedent cu „un deficit mai mic” decât cel preconizat. Jurnalistul atrage atenția supra unei contradicții între matematica președintelui și a premierului României și datele publicate de ministrul de Finanțe. Potrivit jurnalistului, […]
• • •
Acum 10 minute
16:30
George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei” # Gândul
George Simion a venit cu o reacție după decizia Parlamentului European de a solicita Curții Europene de Justiție evaluarea acordului UE-Mercosur dacă este conform cu tratatele Uniunii Europene. Liderul AUR a mărit miza și a cerut chiar demiterea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reacția lui George Simion după decizia Parlamentului European „Parlamentul European […]
Acum 30 minute
16:20
Patrick Andre de Hillerin pune punctul pe „i": „Ilie Bolojan, prin înțeleptele măsuri economice pe care le-a luat, a reușit să termine anul 2025 cu un deficit mai mic decât se preconizase/ În ce lume 7,7% este mai mic decât 7%?
Patrick Andre de Hillerin ironizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare modul în care a reușit premierul Ilie Bolojan să termine anul precedent cu „un deficit mai mic” decât cel preconizat. Jurnalistul atrage atenția supra unei contradicții între matematica președintelui și a premierului României și datele publicate de ministrul de Finanțe. Potrivit jurnalistului, […]
16:10
Trimisul lui Trump e sigur că Rusia și Ucraina se vor alătura Consiliului Păcii: „Cred că vom primi un răspuns pozitiv” # Gândul
Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a declarat, într-un interviu televizat pentru Bloomberg, că SUA se așteaptă ca Rusia și Ucraina să se alăture „Consiliului Păcii”. Witkoff este de părere că Statele Unite va primi un răspuns pozitiv la invitația trimisă Rusiei și Ucrainei de a deveni membre a „Consiliului Păcii”. „Așadar, să […]
Acum o oră
16:00
Jos cu perdeluţa! Noul şef al AEP vrea cabine de vot transparente şi proces electoral la vedere # Gândul
La următoarele alegeri, românii îşi vor oferi votul la vedere. Noul şef al Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, spune că vrea să schimbe logistica electorală şi va începe prin a da jos învechita perdeluţă de pe cabina de vot. Acesta are în vedere un sistem electoral şi o logistică mai transparente şi chiar îndeamnă românii […]
16:00
Tentativă de sinucidere la metrou. O femeie s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu # Gândul
Tentativă de sinucidere la metrou. O persoană s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București. La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD. „În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o […]
15:50
Condițiile de iarnă, proasta izolare și lipsa aerisirii corecte poate aduce în case un inamic nu numai al locuinței, dar și al locatarilor. Este vorba de mucegai. Această ciupercă greu de stârpit poate crea probleme grave de sănătate, în special pentru asmatici sau cei cu boli pulmonare. Bătrânii și copii sunt cei mai expuși. „În […]
15:40
Ce mare dorință are fiica Andreei Tonciu. ”I-am promis că voi investi foarte mulți bani ca să facă cel mai tare curs din lume” # Gândul
Andreea Tonciu, în vârstă de 39 de ani, a spus de ce pasionată fiica sa încă de pe acum. ”I-am promis că voi investi foarte mulți bani ca să facă cel mai tare curs din lume”, a declarat vedeta. Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume […]
15:40
Alexandra Sobo va împlini 39 de ani în primăvară, dar cu toate acestea încă se bucură de fiecare moment petrecut pe teren. Și o face cu mare succes, fiind căpitanul formației CSM București, cu care speră să „prindă” o cupă europeană. Pe teren, Alexandra este lider, dar în vestiar e… „mămică” pentru mult mai tinerele […]
15:40
Nicușor Dan, marele absent de la Davos. Ștefan Popescu: Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate # Gândul
Invitatul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, analistul de politică externă.Ștefan Popescu, a comentat alături de jurnalistul Ionuț Cristache atmosfera forumului de la Davos, care a devenit câmpul de luptă unde marile puteri își dispută o nouă ordine mondială. În opinia invitatului, absența șefului statului denotă o problemă de personalitate, care va avea repercusiuni nefaste în […]
Acum 2 ore
15:30
Psiholog. Cum să te „păcălești” să bei mai multă apă iarna. Care sunt beneficiile pe vreme rece # Gândul
Aproape toți britanicii, mai precis 95%, spun că beau mai puțină apă în ianuarie, două treimi spunând că este mai greu să-și amintească să se hidrateze iarna. Aproape jumătate nu știu că vremea rece suprimă semnalele naturale de sete. Sondajul realizat pe 2.000 de adulți, realizat de Hydration Booster by Gatorade, a constatat că 51% […]
15:30
INSCOP. AUR creşte la aproape 41%, în timp ce PSD, PNL şi USR scad. Date înregistrate în intervalul 12-15 ianuarie # Gândul
INSCOP a dat publicităţii cel mai nou rezultat al sondajului, realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe un eşantion de 1.100 de persoane cu grad de încredere de 95%. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13.5% cu PNL, iar 11.7% cu USR, potrivit […]
15:20
Unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a țării # Gândul
V-ați gândit unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume? Este vorba despre o așezare umană care are un nume format din 2 litere. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a României. Vezi mai jos. România ascunde o multitudine de „comori” naturale, socio-culturale, istorice […]
15:10
Configurația planetară te face să culegi roadele muncii tale asidue. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 22 ianuarie 2026. Berbec Ai fost întotdeauna interesat de artă și acum vrei să explorezi acest interes la un nivel mai profund. O vizită la un muzeu probabil că nu va fi suficientă. În schimb, de […]
15:00
Printr-o postare pe Facebook, Andrei Caramitru a transmis că, după părerea sa, cauzele războaielor și crizelor economice de astăzi au un singur motiv: oamenii nu fac copii. Andrei Caramitru și cauzele războaielor și crizelor economice din zilele noastre Caramitru susține că faptul că oamenii trăiesc mai mult, însă aleg să nu facă copii are două […]
14:50
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” # Gândul
Acordul Mercosur a adus protestele fermierilor la porţile Parlamentului European din cauza îngrijorării acestora că mărfurile lor vor ajunge să fie vândute pe nimic sau să nu mai aibă piaţă de desfacere din cauza altora de calitate îndoielnică şi mai ieftine venite pe filiera America de Sud. Liberalul Rareş Bogdan transmite, în plenul Parlamentului European. […]
14:40
Cum arată Dana Săvuică în costum de baie la aproape 56 de ani. ”Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta” # Gândul
Dana Săvuică a postat, în mediul online, câteva fotografii în care apare în costum de baie. La aproape 56 de ani, vedeta arată cât se poate de bine. În data de 23 ianuarie, Dana Săvuuică își aniversează ziua de naștere. Vedeta va împlini anul acesta 56 de ani. Pe contul său de pe o […]
14:40
Întâmplarea care i-a adus unui tâmplar 3.600.000 de lire sterline la loto. „Simțeam că am noroc și chiar am avut” # Gândul
Sean Henderson, de 39 de ani, tâmplar din Ilfracombe, Anglia, a câștigat la Loteria Națională un premiu în valoare de 3,6 milioane de lire sterline. Timp de 30 de ani, bărbatul va încasa lunar câte 10.000 de lire, conform opțiunii pe care a făcut-o. Chiar dacă acum viața i s-a schimbat, el spune că nu […]
14:40
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia # Gândul
Constantin Zulean, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, arestat în Bali, Indonezia, a fost adus în România miercuri, în jurul prânzului, relatează Mediafax. În urma cooperării internaționale, pe Aeroportul Henri Coandă a fost realizată predarea lui Cosmin Costinel Zuleam, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, pe numele căruia a fost emis un […]
14:40
Există o multitudine de rețete care pot fi abordate, mai ales dacă își dorești să consumi preparate tradiționale. De data aceasta, în atenție se află rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Există și un truc ce te poate ajuta ca boabele de fasole să nu se spargă deloc. Vezi mai jos. Cheia succesului nu constă […]
Acum 4 ore
14:30
„Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu # Gândul
Filmul „Snow White / Albă ca Zăpada” și „War of the Worlds / Războiul lumilor”, în care joacă Ice Cube, au primit cele mai multe nominalizări la ediția 46 a premiiilor Razzie Awards, cunoscute drept Zmeura de Aur. Fiecare dintre cele două producții a fost nominalizată de șase ori, potrivit Variety. Alături de acestea, la […]
14:30
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la reuniunea de la Davos nici pentru „Consiliu pentru Pace”, inițiativă lansată de liderul american Donald Trump, potrivit unor surse de la Cotroceni citate de Antena 3 CNN. De asemenea, cel mai pobabil România va refuza invitația de a adera la acest Consiliu din cauză că nu are […]
14:30
La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană” # Gândul
E greu de imaginat o modalitate mai discordantă prin care Donald Trump să marcheze prima aniversare a celei de-a doua învestiri a sa decât participând la reuniunea anuală a liderilor globali organizată de Forumul Economic Mondial la Davos. Când va vorbi la Davos, președintele SUA va contesta – fie intenționat, fie nu – însăși noțiunile […]
14:20
Parlamentul European sesizează CJUE împotriva acordului Mercosur. Voturile decisive au venit de la PSD, cum a anunțat Sorin Grindeanu, în exclusivitate, pentru Gândul # Gândul
UPDATE. 14.03 Parlamentul European a decis să sesizeze CJUE pe acordul Mercosur. 334 de voturi au fost pentru, 324 împotrivă. Delegația PSD din PE a votat pentru trimiterea acordului Mercosur la Curtea Europeană de Justiție, un proces care ar putea dura câțiva ani. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ieri, în exclusivitate pentru Gândul, […]
14:00
Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona # Gândul
Nu multe agenții de turism din lumea întreagă știu povestea unuia dintre cele mai spectaculoase sate din Europa, care este amplasat pe o stâncă. Aflat nu departe de Barcelona, Castellfollit de la Roca încântă prin arhitectura clasică și peisajul locului. Satul acesta din Catalonia, Spania este de o frumusețe rară și se găsește la o […]
14:00
Mercenarul Horaţiu Potra, căruia instanţa i-a respins luni contestaţia la măsura arestării preventive, a depus, în aceeaşi zi, o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei şi care a primit termen de judecare la data de 25 februarie 2025. Potra se află în închisoare după ce a fost arestat preventiv în […]
13:50
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane cu peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot # Gândul
Până în acest an, 14.410 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani, şi decedate, au figurat ca votanţi în Registrul Electoral. Noul preşedinte al Autorităţii, Adrian Ţuţuianu, spune că lucrurile se vor schimba, începând cu 2026, în ceea ce priveşte evidenţa persoanelor cu drept de vot în România care figurează în baza de […]
13:50
A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani # Gândul
O pensionară din Oshkosh, Wisconsin a ajuns victima unei escrocherii bine puse la punct de către bărbatul de care se îndrăgostise. Ea a crezut că l-a întâlnit pe partenerul visurilor sale, dar a ajuns să fie „scuturată” de 80.000 de dolari din cont. Povestea se găsește mai jos, în articol. Cindy Palecek este o pensionară […]
13:50
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda # Gândul
Avionul președintelui Statelor Unite Donald Trump a aterizat miercuri în Elveția, unde va purta o discuție pe tema Groenlandei, în cadrul Forumului de la Davos. „Așa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu se poate da înapoi”, a transmis președintele SUA pe rețeaua Truth Social în urmă […]
13:40
Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că a avut o perioadă în care a fost certată cu Dumnezeu și nu s-a mai rugat. Artista a explicat care a fost motivul. Cântăreața Andreea Bănică a mărturisit, în cadrul unui podcast, că a avut o perioadă în care a fost supărată pe Dumnezeu, […]
13:30
Zi decisivă, miercuri, pentru acordul UE-Mercosur. Votul în Parlamentul European se anunță strâns. Cum votează România # Gândul
Parlamentul European votează miercuri dacă solicită un aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind controversatul acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, un demers care ar putea întârzia implementarea documentului cu până la doi ani și chiar riscă să blocheze definitiv înțelegerea. Un grup de circa 150 de eurodeputați a […]
13:30
Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor” # Gândul
Valeriu Iftime a ironizat FCSB pentru jocul arătat până acum, dar l-a „înțepat” și pe Gigi Becali sau antrenorul Elias Charalambous. FCSB a pierdut, 0-1, cu FC Argeș în prima etapa din acest an și e pe locul nouă în clasament, 31 de puncte. FC Botoșani, echipa lui Valeriu Iftime, e pe locul patru, 38 […]
13:30
Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva # Gândul
Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, care este stadiul lucrărilor la Autostrada cu tuneluri, secțiunea Margina – Holdea. „Progres susținut la Tunelul Margina-Holdea (A1)! Secțiunea Margina-Holdea (9,13 km) de pe Autostrada Lugoj-Deva a atins un stadiu fizic de 52%. Mobilizarea în șantier a Asocierii de […]
13:20
Ce decizie va lua PSD dacă se confirmă plagiatul în cazul lui Radu Marinescu. Grindeanu: Eu am mai văzut filmul ăsta # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat scandalul de plagiat în care e implicat actualul ministru de Justiție social-democrat, Radu Marinescu. Astfel, liderul PSD a observat că narativul plagiatului este repus pe tapet întotdeauna la momentul oportun. În viziunea lui Sorin Grindeanu, este vorba de un scandal […]
13:10
Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții” # Gândul
Nu întotdeauna zborul cu avionul, la clasa I, ajunge să fie o experiență plăcută. A pățit-o un reputat cercetător de la Google, care a ales să călătorească în cele mai bune condiții, dar nu va uita prea curând cele 5 ore petrecute la bordul United Airlines. El a produs vâlvă în mediul online reclamând ceea […]
13:00
CCR taie din puterile procurorului șef DIICOT. Judecătorii au admis excepția de neconstituționalitate # Gândul
Retragerea avizului conform al procurorului șef al DIICOT se face ținând cont de legea privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, a decis Curtea Constituțională a României (CCR), care a admis excepția de necontituționalitate și taie din puterile procurorului șef, transmite MEDIAFAX. Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate cu unanimitate de voturi și a constatat […]
13:00
Va fi scos USR de PSD din coaliție? Grindeanu: Anumiți miniștri își fac specializarea la locul de muncă # Gândul
Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a provocat un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și Sorin Grindeanu, președintele PSD, pe tema atmosferei reale din coaliție. Liderul social-democrat a admis că există tensiuni, fiind vorba de o alianță între 4 partide, dintre care se detașează activitatea cu sincope a […]
13:00
Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt # Gândul
Ce se întâmplă dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026? Legea este clară și toți cetățenii trebuie să cunoască efectele practice ulterioare ale acestei decizii. Iată mai jos, în articol, detaliile. Persoanele care refuză semnarea procesului verbal de contravenție fie se pot considera nedreptățite total, fie consideră că semnătura în sine le pot […]
12:50
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca și va fi cea care va acorda trofeul câștigătoarei din 2026. Halep a câștigat 24 de titluri WTA în carieră, inclusiv Roland Garros și Wimbledon, și a fost lider WTA 64 de săptămâni. Ea a jucat finala primei ediții a turneului Transylvania Open […]
12:50
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan # Gândul
Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) trage un semnal de alarmă și anunță că în 2026 între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii. Potrivit FPIOR, TVA mare în HoReCa nu aduce mai mulţi bani statului, ci aduce falimente. „Federaţia […]
12:40
Cristian Țânțăreanu, în vârstă de 81 de ani, a comentat despre situația bolnavilor de cancer care nu vor mai primi bani pentru prima zi de concediu medical. Cristian Țânțăreanu este un cunoscut om de afaceri. Principalele activități sunt imobiliarele și construcțiile. Cristian Țânțăreanu s-a arătat revoltat de situația bolnavilor de cancer legat de faptul […]
Acum 6 ore
12:30
Cel mai bun jucător al Rapidului din ultimul meci vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45 # Gândul
Vorbim cu Dina Grameni despre partidele care urmează, cu UTA, U Cluj, Hermannstadt, Petrolul & CFR Cluj, despre noii lui colegi, de la Paraschiv la Morutan. Discutăm despre lupta pentru titlu în liga 1 și suntem curioși ce vreți să aflați voi de la mijlocașul Rapidului. Vă așteptăm alături de noi de la 16:45, în […]
12:20
Performanță de excepție pentru Gabriela Ruse la Australian Open 2026! Cu cine va juca în turul 3 # Gândul
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, s-a calificat, miercuri, pentru prima dată în turul trei la turneul de Grand Șlem Australian Open. Ruse a trecut în turul doi de sportiva australiană Ajla Tomljanovic, locul 78 mondial, scor 6-4, 6-4. Performanță de excepție pentru Gabriela Ruse la Australian Open 2026! Cu cine va juca în turul 3 […]
12:20
Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare # Gândul
Pe vremea comunismului, pentru mulți români, carnetul CEC făcea parte din viața de zi cu zi. Era un obiect obișnuit, dar care se păstra cu grijă într-un sertar de birou sau într-un dulap, alături de alte documente importante. În prezent, carnetele CEC au dispărut din uz, iar tocmai această raritate le-a transformat în piese de […]
12:10
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă # Gândul
Românii care comandă produse online din afara Uniunii Europene vor plăti și mai mult pentru fiecare colet. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei pe colet, introdusă la începutul anului, se va aplica și o taxă vamală suplimentară. Potrivit unei analize Deloitte, România și Italia au fost primele țări din UE care au introdus […]
12:10
Netanyahu acceptă invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza. Ce lideri au refuzat oferta președintelui american # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza al președintelui american Donald Trump, relatează Euronews. Consiliul, prezidat de Trump, a fost inițial conceput ca un grup restrâns de lideri mondiali care să supravegheze planul de încetare a focului în Gaza. Ambițiile administrației Trump par să se fi transformat, pe […]
12:10
Trump a plecat cu stângul spre Davos. Avionul prezidențial s-a întors din drum la puțin timp după decolare. Ce probleme a întâmpinat Air Force One # Gândul
La scurt timp după decolarea spre Davos – acolo unde se desfășoară cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic – avionul Air Force One în care se afla Donald Trump, președintele SUA, a fost nevoit să se întoarcă din drum. Piloții au identificat o „o problemă electrică minoră”, potrivit Casei Albe, iar aeronava prezidențială Air […]
12:00
Iulia Albu a rămas uimită de factura la gaze. Cât are de plătit vedeta: „Oare este o glumă?” # Gândul
Iulia Albu (44 de ani) a rămas uimită atunci când a primit factura la gaze. Criticul de modă a crezut, inițial, că este o glumă. Scumpirile din ultima vreme afectează buzunarele cetățenilor români, aspect observat și în rândul celor care trebuie să își achite impozitele. Iulia Albu a rămas surprinsă de una dintre facturile pe […]
11:50
175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul # Gândul
În Iași, municipalitatea va schimba aproximativ 35% din punctele gospodărești, cu ajutorul a 175 de ansambluri de containere supraterane și subterane digitalizate pentru colectarea separată de deșeuri menajere. Cele 175 de „insule ecologice digitalizate”, din care 150 supraterane și 25 subterane, au fost cumpărate prin intermediul Salubris SA, cu ajutorul fondurilor europene accesate inițial prin […]
11:50
2026, anul concedierilor de rasunet in televiziune. La pachet cu Maruta un al nume greu paraseste Protv # Gândul
Emisiunea lui Cătălin Măruță a ajuns la final după mai bine de 18 ani de difuzare, însă prezentatorul nu pleacă singur de la PRO TV, ci ia cu el o bună parte din echipa sa, iar printre persoanele care părăsesc trustul se numără și Ioana Ginghină. Pe data de 6 februarie va fi difuzată ultima […]
11:40
Fostul portar Rică Răducanu, în vârstă de 79 de ani, a spus cât îl costă tratamentul pentru genunchi pe care îl face o dată la jumătate de an. Rică Răducanu, fostul portar de legendă al fotbalului românesc, are de ceva vreme probleme de sănătate. Rică Răducanu are dureri de picioare și face injecții cu […]
