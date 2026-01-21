Premieră medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti – Doi pacienţi au beneficiat de proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu lasee / Spitalizarea, redusă de la două săptămâni la 48 de ore
News.ro, 21 ianuarie 2026 17:50
Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti anunţă, miercuri, o premieră pentru unitatea medicală, respectiv primele proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu laser. Doi pacienţi au fost operaţi de o echipă medicală complexă, recuperarea fiind bună.
• • •
Acum 5 minute
18:10
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurării miercuri, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, că nu va folosi puterea militară pentru a anexa Groenlanda, relatează CNN.
18:10
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, votată de Parlamentul European, riscă să blocheze orice decizie pe această temă pentru o perioadă îndelungată # News.ro
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu declară, miercuri, că trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, votată de Parlamentul European, riscă să blocheze orice decizie pe această temă pentru o perioadă îndelungată. El arată că UE se află în faţa a doua variante, amânarea acordului sau aplicarea provizorie, ambele mai proaste faţă de situaţia anterioară votului.
Acum 10 minute
18:00
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale transportului public din Belgia, în perioada 25 – 30 ianuarie, pe fondul protestelor # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 25 - 30 ianuarie 2026, sunt anunţate o serie de acţiuni sindicale de protest, care vor afecta transportul feroviar (reţeaua SNCB) şi transportul public (reţeaua TEC), în special în regiunea valonă.
18:00
Trump afirmă la Davos că prim-ministrul ţării gazdă l-a „enervat” când l-a sunat ca să vorbească despre taxe # News.ro
Preşedintele Donald Trump, aflat miercuri la Davos, a criticat ţara gazdă, Elveţia, reproşându-i că a câştigat „enorm” de pe urma Statelor Unite şi justificându-şi astfel politica taxelor vamale punitive.
18:00
PSD: Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # News.ro
PSD transmite, miercuri, că votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. PSD arată că beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obţinute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia naţională a României. Susţinem Acordul, dar cu garanţii corecte pentru fermierii români şi europeni.
18:00
Traficul rutier este blocat, miercuri seară, pe ambele sensuri ale DN 17, la Iacobeni, judeţul Suceava, unde un TIR a intrat în acostamentul drumului, rămânând blocat de-a latul şoselei.
Acum 30 minute
17:50
Parlamentul European menţine la trei ore pragul de întârziere a unui zbor şi a compensaţiei aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro. Pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână # News.ro
Parlamentul European anunţă că sprijină drepturile pasagerilor aerieni prin menţinerea la trei ore a pragului de întârziere a unui zbor şi a compensaţiei aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro. Instituţia mai anunţă că pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână, iar adulţilor care însoţesc copii sub 14 ani şi călătorilor care însoţesc persoane cu mobilitate redusă ar trebui să li se permită să stea lângă aceştia fără costuri suplimentare.
17:50
Premieră medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti – Doi pacienţi au beneficiat de proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu lasee / Spitalizarea, redusă de la două săptămâni la 48 de ore
Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti anunţă, miercuri, o premieră pentru unitatea medicală, respectiv primele proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu laser. Doi pacienţi au fost operaţi de o echipă medicală complexă, recuperarea fiind bună.
17:50
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional încă nu a avut o comunicare oficială cu Administraţia Prezidenţială şi cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la pregătirile pentru Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles, a declarat miercuri preşedinta CIO, Kirsty Coventry, potrivit Reuters.
17:40
Prima şedinţă a Grupului de lucru pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale, premierul Bolojan a participat la discuţii: S-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit la primării # News.ro
Prima şedinţă a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliţiei, pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc, miercuri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan participând la discuţii. Vicepremierul Tanczos Barna, care conduce grupul de lucru, a anunţat că s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată.
Acum o oră
17:30
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparaţie completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformaţie congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic # News.ro
Spitalul NORD Pipera, parte din grupul MedLife, marchează o premieră mondială în chirurgie cardiacă, prin realizarea cu succes a primei intervenţii de reparaţie completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformaţie congenitală extrem de rară, considerată până acum în general nereparabilă, folosind un abord transaortic.
17:30
Organizatorii Transylvania Open anunţă că, alături de Kaufland România, lansează o iniţiativă dedicată sănătăţii inimii. În perioada 31 ianuarie – 7 februarie, pe durata turneului internaţional de tenis feminin, va avea loc campania Open Heart, o iniţiativă de educaţie şi prevenţie a bolilor cardiovasculare dedicată publicului larg, cu consultaţii gratuite. Pe platoul din faţa BTarena va fi amplasată o ambulanţă deservită de medici şi asistenţi specializaţi în cardiologie.
17:30
Donald Trump: „Venezuela va câştiga mai mulţi bani în următoarele şase luni decât a câştigat în 20 de ani” # News.ro
Donald Trump şi-a exprimat satisfacţia, miercuri, în discursul de la Davos, pentru operaţiunea militară a SUA care a dus la arestarea liderului acestei ţări, Nicolas Maduro, precum şi pentru negocierile dintre administraţia americană şi noile autorităţi.
17:30
Timişoara: Anchetă a Poliţiei după ce două eleve de 14 ani au mers acasă la un fost coleg, în timpul orelor, una dintre fete susţinând ulterior că a fost violată # News.ro
Poliţiştii din Timişoara au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că două eleve de la o şcoală din municipiu, în vârstă de 14 ani, au mers, miercuri, în timpul orelor, acasă la un fost coleg, în vârstă de 15 ani, iar ulterior una dintre fete a susţinut că a fost violată.
17:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace şi şi-a exprimat nemulţumirea faţă de Norvegia, ţara care acordă acest premiu, pentru că nu i l-a acordat.
Acum 2 ore
17:10
Preşedintele AUR George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul american, în vizita pe care o efectuează în SUA # News.ro
Preşedintele AUR George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul american, în vizita pe care o efectuează în SUA. Imaginile au apărut pe canelele media ale unor oficiali americani, evenimentul marcând un an de mandat al preşedintelui Donald Trump.
17:00
Trump: "Tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda"
Preşedintele american Donald Trump declară miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia că ”tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, relatează AFP.
17:00
Prinţul Harry a afirmat, în faţa Înaltei Curţi de la Londra, că nu este prieten cu niciun jurnalist de la Daily Mail # News.ro
Prinţul Harry a declarat, miercuri, în faţa Înaltei Curţi din Londra că nu este prieten cu niciun jurnalist de la Daily Mail, în cadrul procesului privind nerespectarea vieţii private pe care l-a intentat editorului ziarului, aceasta fiind a doua apariţie a membrului familiei regale în boxa martorilor în ultimii trei ani, potrivit Reuters.
17:00
Extrema stânga a naţionalei Eva Kerekeş va juca în următoarele două sezoane la Corona Braşov, unde se transferă din vară de la Gloria Bistriţa.
16:50
Trump despre războiul din Ucraina: Putin şi Zelenski doresc să încheie un acord; NATO va contribui la încetarea războiului # News.ro
Donald Trump a declarat la Davos că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că Vladimir Putin „doreşte să încheie un acord”, precizând că este în discuţii cu el.
16:40
Superliga: FC Rapid, penalitate de 37.968 lei din cauza suporterilor, ca urmare a incidentelor de la meciul cu FCSB # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, sancţiuni pentru FC Rapid şi FCSB ca urmare a incidentelor de la derbiul din data de 21 decembrie, din etapa a 21-a a Superligii, scor 2-1 pentru echipa lui Elias Charalambous.
16:40
Stephen Graham, actorul din "Adolescence", a povestit cum şi-a pierdut pentru scurt timp Globul de Aur într-un aeroport # News.ro
Stephen Graham a dezvăluit că a uitat accidental la aeroportul din Atlanta Globul de Aur câştigat pentru Cel mai bun actor într-o miniserie de televiziune cu rolul din „Adolescence”.
16:30
Europa se îndreaptă către direcţia greşită, avertizează Trump la Forumul Economic de la Davos / "Tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda", spune Trump
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a început miercuri alocuţiunea la Forumul Econiomic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de opt minute, critică Europa, citând declaraţii ale administraţiei sale privind securitatea naţională, relatează The Associated Press şi AFP.
16:30
Numărul jurnaliştilor închişi a scăzut faţă de nivelul record înregistrat în 2025, potrivit unui raport al CPJ # News.ro
Numărul jurnaliştilor închişi la nivel mondial a scăzut în 2025, dar rămâne aproape de niveluri record, a declarat Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor într-un raport publicat miercuri care avertizează asupra ameninţărilor continue la adresa libertăţii presei, scrie Reuters.
16:30
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia formulată la decizia Tribunalului Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
16:20
Europa se îndreaptă către direcţia greşită, avertizează Trump la Forumul Economic de la Davos
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a început miercuri alocuţiunea la Forumul Econiomic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de opt minute, critică Europa, citând declaraţii ale administraţiei sale privind securitatea naţională, relatează The Associated Press şi AFP.
16:20
Lucas Hernandez se află în centrul unui scandal extra-sportiv. Fotbalistul echipei Paris Saint-Germain şi partenera sa sunt acuzaţi de „trafic de persoane şi muncă la negru” de către o familie formată din cinci cetăţeni columbieni. O plângere a fost depusă în justiţia franceză.
16:20
Preşedintele american Donald Trump declară miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia că ”tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, relatează AFP.
Acum 4 ore
16:10
Trump soseşte la Davos cu 30 de minute înainte de discursului programat la Forumul Economic Mondial
Preşedintele american Donald Trump a sosit miercuri la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia, cu aproximativ 30 de minute înaintea orei programate a discursului său, constată AFP.
16:10
ANALIZĂ XTB: În lupta SUA vs. UE privind Groenlanda, printre potenţialii beneficiari se numără ţările care controlează blocajele strategice. Activele refugiu ies în evidenţă ca fiind câştigătoare. Consumatorii americani, printre pierzătorii tăcuţi # News.ro
Disputa privind Groenlanda, ce iniţial părea un moft al preşedintelul Trump, s-a transformat într-un conflict economic global, iar printre potenţialii beneficiari se numără ţările care controlează blocajele strategice, arată o analiză XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale. Din perspectivă financiară, activele refugiu ies în evidenţă ca fiind câştigătoare. Consumatorii americani se numără printre pierzătorii tăcuţi, deoarece tarifele mai mari implică preţuri de import majorate. Într-un scenariu de tensiuni prelungite, Europa ar putea accelera strategia de autosuficienţă energetică.
16:00
Europa se îndreaptă către direcţia greşită, avertizează Trump la Forului Economic de la Davos # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a început miercuri alocuţiunea la Forumul Econiomic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de opt minute, critică Europa, citând declaraţii ale administraţiei sale privind securitatea naţională, relatează The Associated Press.
15:50
Circulaţia trenurilor de metrou, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului/ O femeie, scoasă de sub metrou, urmând a fi transportată la spital
Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere, anunţă Metrorex. Reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov au scos de sub o garnitură de metrou o femeie de 60 de ani, ea urmând a fi transportată la spital.
15:40
Trump soseşte la Davos cu 30 de minute înainte de discursul programat la Forumul Economic Mondial # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a sosit miercuri la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia, cu aproximativ 30 de minute înaintea orei programate a discursului său, constată AFP.
15:30
Două containere încărcate cu 40 de tone de deşeuri, descoperite în Portul Constanţa / În interior erau furtunuri, cabluri, bucăţi de material rigid / Transportul provenea din Tunisia # News.ro
Două containere încărcate cu 40 de tone de deşeuri, printre care furtunuri, cabluri şi bucăţi de material rigid, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră în Portul Constanţa. Containerele proveneau din Tunisia şi erau destinate unei firme din România.
15:20
Dosar penal şi anchetă internă la Spitalul Judeţean Braşov, după moartea unui bărbat trimis acasă de două ori de la Urgenţe, în timpul Crăciunului/ SCJU: Evoluţie fulminantă a unei patologii extrem de dificil de diagnosticat şi de tratat # News.ro
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Braşov anunţă, miercuri, că face o anchetă administrativă internă în care va implica atât Consiliul Medical, cât şi Comisia de etică a spitalului, în cazul unui bărbat care a murit acasă, după ce, în timpul Crăciunului, a fost consultat şi trimis acasă, în două rânduri, de către medici de serviciu în acele zile. Potrivit sursei citate, aceştia au considerat că pacientul nu prezenta semnele clinice ale vreunei afecţiuni care să necesite internarea şi, în cadrul acesteia, un tratament specific asociat. Conducerea unităţii susţine că a fost vorba despre „o evoluţie fulminantă şi infaustă” a unei patologii „extrem de dificil de diagnosticat şi, mai ales, de tratat”. În acest caz, a fost deschis şi un dosar penal.
15:20
Circulaţia trenurilor de metrou, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere
Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere, anunţă Metrorex.
15:10
Putin urmează să se întâlnească joi seara cu Witkoff, anunţă Kremlinul. Witkoff confirmă, la WEF, vizita, împreună cu Kushner, urmată de o vizită în Emiratele Arabe Unite # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească joi cu emisarul american Steve Witkoff, anunţă miercuri Kremlinul, în cadrul unei continuări a unor negocieri indirecte între Kiev şi Moscova, în vederea unei soluţii diplomatice a Războiului din Ucraina, relatează AFP.
15:10
Cele două vase olimpice pentru JO de la Milano Cortina vor reprezenta un omagiu adus lui Leonardo da Vinci.
15:10
Pompier de la ISU Arad, cinci luni de închisoare, după ce şi-a recunoscut vinovăţia privind divulgarea de informaţii nepublice/ El a dat bani unei persoane pentru echipament audio-video prin care soţia să îi spună rezolvarea subiectelor la Bacalaureat # News.ro
Un pompier de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce şi-a recunoscut vinovăţia într-un dosar vizând divulgarea de informaţii nepublice. El a dat bani unei persoane pentru a primi echipament audio-video prin care soţia să îi spună rezolvarea subiectelor la Bacalaureat. De altfel, echipamentul a fost găsit la el, chiar în timpul unei probe a examenului. Pompierul dorea să promoveze Bac-ul pentru a putea deveni subofiţer.
14:40
Virgil Popescu: Susţin drepturile pasagerilor europeni! Am votat astăzi pentru adoptarea unei poziţii ferme, prin care transmitem clar că nu dorim restrângerea drepturilor pasagerilor şi că protejarea acestora rămâne o prioritate! # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă miercuri că a votat în Parlamentul European pentru adoptarea unei poziţii ferme, prin care transmite clar că nu doreşte restrângerea drepturilor pasagerilor şi că protejarea acestora rămâne o prioritate. El menţionează că a votat pentru menţinerea pragului de întârziere de 3 ore şi a compensaţiilor la nivelul actual şi se opune reducerii cuantumurilor despăgubirilor pentru perturbările zborurilor, care trebuie să rămână între 300 şi 600 de euro, în funcţie de distanţa parcursă.
14:40
Armata sudaneză studiază o nouă propunere americano-saudită de armistiţiu în războiul pe care-l poartă cu paramilitari din Forţele de Susţinere Rapidă (FSR), declară miercuri o sursă guvernamentală AFP.
14:30
Parlamentul European (PE) s-a pronunţat miercuri prin vot în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la validitatea Acordului comercial al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) cu statele membre ale Mercosur, semnat sâmbătă în Paraguay, relatează AFP.
14:30
România participă la Târgul Internaţional de Turism FITUR Madrid. ”Piaţa spaniolă reprezintă o piaţă prioritară pentru turismul românesc” # News.ro
România participă, în perioada 21–25 ianuarie, la Târgul Internaţional de Turism FITUR Madrid, una dintre cele mai importante manifestări expoziţionale de profil la nivel mondial, anunţă Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Potrivit ministerului, piaţa spaniolă reprezintă o piaţă prioritară pentru turismul românesc, Spania situându-se constant între primele zece ţări emiţătoare de turişti către România, iar standul României va pune în valoare diversitatea şi autenticitatea ofertei turistice naţionale, evidenţiind patrimoniul natural şi cultural al României.
14:30
Sindicate din învăţământul preuniversitar solicită abrogarea prevederilor legale care permit creşterea numărului de elevi din clase # News.ro
Sindicaliştii din sistemul de educaţie acuză Guvernul de ”dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar”, susţinând că situaţia este ”consecinţa directă a creşterii forţate a efectivelor de elevi la clasă, măsură impusă exclusiv pentru a reduce cheltuielile bugetare”. Reprezentanţii profesorilor solicită abrogarea acestei prevederi, argumentând că, prin creşterea numărului de elevi din clase, actul educaţional se degradează, creşte riscul de abandon şcolar, dispare ”un număr semnificativ” de posturi, iar profesorii se află în ”imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii”. Sindicaliştii estimează că 2.000 de posturi de profesori ar putea fi desfiinţate.
14:20
Barometrul INSCOP - Intenţia de vot la alegerile parlamentare - AUR, pe primul loc, cu un scor de 40,9%, urmat la mare distanţă de PSD şi de PNL # News.ro
AUR conduce în topul i8ntenţiilor de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 40,9%, în creştere faţă de luna noimebrie, urmat de PSD, cu 18,2% şi de PNL cu 13,5%, ambele în scădere uşoară, relevă Barometrul Inscop, realizat în perioada 12-15 ianuarie.
14:20
Tulcea: Şapte persoane sunt cercetate în urma scandalului de la Babadag / Conflictul, declanşat de certurile privind custodia unui copil de 10 luni # News.ro
Şapte persoane sunt cercetate de poliţiştii din Tulcea în urma scandalului izbucnit, marţi seara, în Babagad şi care a pornit după un conflict privind custodia unui copil de 10 luni.
14:20
Rob Hirst, bateristul şi co-fondator al trupei rock Midnight Oil, care se lupta de trei ani cu un cancer la pancreas, a decedat în 20 ianuarie, la vârsta de 70 de ani.
Acum 6 ore
14:10
Oana Ţoiu: Suntem un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică / În acelaşi timp, sunt principii de la care nu ne putem abate, un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, transmite de la Davos că România este un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică, dar, în acelaşi timp, sunt principii de la care nu ne putem abate, şi anume că ”un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor”, cu referire la dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, privind dobândirea Groenlandei.
14:10
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis: Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului # News.ro
Carlos Alcaraz a descoperit că eleganţa lui Roger Federer se extinde mult dincolo de terenul de tenis, după ce a jucat o partidă de golf cu starul elveţian la Melbourne, în timpul Australian Open, relatează Reuters.
14:10
Câştigători de Pulitzer, autori de bestsellers şi povestitori de talie internaţională vin la cea de-a XI-a ediţie The Power of Storytelling # News.ro
The Power of Storytelling, una dintre conferinţele internaţionale de referinţă pentru storytelling şi jurnalism în Europa Centrală şi de Est, revine cu cea de-a XI-a ediţie. Evenimentul va avea loc în 21-22 martie, la NORD Events Center by Globalworth, Bucureşti, şi va aduce împreună peste 550 de participanţi din România şi din regiune şi voci globale şi locale importante. Tema ediţiei din 2026 este "Hope Is a Choice", o invitaţie de a privi lumea în care trăim cu luciditate şi onestitate, dar şi de a alege conştient să rămânem implicaţi, transmit organizatorii.
