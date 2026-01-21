Premieră medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti – Doi pacienţi au beneficiat de proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu lasee / Spitalizarea, redusă de la două săptămâni la 48 de ore

15:20

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Braşov anunţă, miercuri, că face o anchetă administrativă internă în care va implica atât Consiliul Medical, cât şi Comisia de etică a spitalului, în cazul unui bărbat care a murit acasă, după ce, în timpul Crăciunului, a fost consultat şi trimis acasă, în două rânduri, de către medici de serviciu în acele zile. Potrivit sursei citate, aceştia au considerat că pacientul nu prezenta semnele clinice ale vreunei afecţiuni care să necesite internarea şi, în cadrul acesteia, un tratament specific asociat. Conducerea unităţii susţine că a fost vorba despre „o evoluţie fulminantă şi infaustă” a unei patologii „extrem de dificil de diagnosticat şi, mai ales, de tratat”. În acest caz, a fost deschis şi un dosar penal.