Parlamentul European blochează ratificarea acordului comercial cu SUA până când Washingtonul va renunța la amenințările la adresa Danemarcei și Groenlandei

România şi Italia aplică de la 1 ianuarie 2026 taxa logistică pe coletele cu valoarea sub 150 de euro, deşi la nivel european nu s-a ajuns la un consens în această privinţă, iar de la jumătatea anului 2026 ar trebui să se adauge taxa vamală de trei euro pentru fiecare articol importat pe canale electronice din afara UE, agreată de statele Uniunii Europene, ceea ce va duce la costuri prohibitive, cel puţin pentru ţara noastră, pentru achiziţiile online de produse non-UE, relevă o analiză a Deloitte, dată miercuri publicităţii.