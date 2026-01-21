Parlamentul European blochează ratificarea acordului comercial cu SUA până când Washingtonul va renunța la amenințările la adresa Danemarcei și Groenlandei
Economica.net, 21 ianuarie 2026 17:50
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra aşa-numitei legislaţii Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul ameninţărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei şi Danemarcei. Anunţul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a Parlamentului European şi raportor permanent pentru relaţiile comerciale cu SUA.
Petrolul kazah, important pentru România și Europa, începe să fie restricționat la export, din cauza problemelor de securitate din Marea Neagră # Economica.net
Petrolul extras dintr-unul dintre câmpurile uriașe din Kazahstan a fost reorientat, în premieră, către o rafinătie locală – nu a mai putut fi exportat prin terminalul rusesc de la Marea Neagră, care a fost afectat de atacurile cu drone. Iar țițeiul dintr-un alt camp mare, destinat initial zonei Mării Negre, a fost redirecționat. Kazahstanul este principalul furnizor de petrol al României și treia sursă de petrol a Uniunii Europene.
Renault va închide Ampere, divizia sa de mașini electrice, și o va integra în grup pentru a reduce costurile – surse Reuters # Economica.net
Renault intenţionează să închidă Ampere Holding, divizia sa de vehicule electrice (EV) şi software, şi să o reintegreze în activităţile grupului, pentru a simplifica organizarea, a reduce costurile şi a accelera implementarea viitoarelor proiecte, au declarat miercuri pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
Nou drum de ieșire din București: Cât va costa și cât va dura construcția DR 9 Sud Expres # Economica.net
Progrese în cadrul proiectului drumului radial DR 9 Sud Expres, care va conecta Capitala cu Autostrada Bucureștiului A0 prin Vidra. A fost publicat memoriul de mediu care prevede o durată a contractului de doi ani și o valoare a construcției de 390 milioane de euro, fără TVA.
Târgul de Carte de la Cairo și-a deschis porțile. România este invitată de onoare. Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură Naguib Mahfouz este personalitatea evenimentului din acest an # Economica.net
Cea de-a 57-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte de la Cairo (CIBF), cea mai mare ediţie din istoria acestui eveniment, s-a deschis miercuri, găzduind 1.457 de edituri din 83 de ţări, transmite agenţia Xinhua care citează postul egiptean Nile TV, relatează Agerpres.
Italia a ajuns la o producție record de energie solară în 2025, de 44,3 terawatt-oră # Economica.net
Producţia de energie solară a Italiei a crescut cu 25% în 2025, comparativ cu 2024, ajungând la nivelul record de 44,3 terawatt-oră (TWh), a anunţat miercuri Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, operatorul italian al reţelei de transport a energiei electrice, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri, în faţa liderilor politici şi economici reuniţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa nu se îndreaptă în direcţia corectă şi că unele locuri de pe continent nu mai sunt recognoscibile.
Honor a lansat seria de telefoane Magic8 pe piața din România, cu baterie siliciu-carbon de 7.500 mAh # Economica.net
HONOR a lansat seria Magic8 pe piața din România, disponibilă la o selecție de parteneri începând de joi. Aceasta include două telefoane, respectiv include flagship-ul Magic8 Pro și modelul din segmentul mid-range Magic8 Lite.
Haos la bloc. BNR a suspendat platforma folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, E-BLOC # Economica.net
Platforma E-BLOC, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, a fost suspendată temporar în ceea ce privește funcționalitatea de procesare a plăților, în urma unei decizii a Băncii Naționale a României (BNR), informează Oificiul de ştiri.
Petrom: Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorțiul de explorare Han Asparuh, din Marea Neagră bulgărească # Economica.net
Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorțiul de explorare offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, cu o participație de 10%, anunță OMV Petrom, operatorul blocului Han Asparuh.
Bătălia cu inflaţia – Anunţ de la BNR despre ce se întâmplă cu preţurile în 2026 şi relaţia cu Guvernul Bolojan # Economica.net
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu.
Agenția de comunicare Graffiti Plus începe pe 22 ianuarie plasamentul privat pentru listareea la Bursa de Valori Bucureşti # Economica.net
Graffiti Plus (GRF+), agenţie de comunicare şi brand marketing, deschide joi, pe 22 ianuarie, oferta de acţiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat pre-listare adresată investitorilor de retail. Investiţia minimă este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele trei zile beneficiază de un discount special, potrivit unui comunicat de presă.
Grupul francez Lactalis a anunţat, miercuri, o retragere pe scară largă a unor loturi de lapte praf pentru sugari în Franţa şi în numeroase alte ţări din întreaga lume, inclusiv China, Australia şi Mexic, alăturându-se altor producători care au demarat astfel de operaţiuni în ultimele săptămâni, informează AFP.
Trump ameninţă Iranul că îl va „şterge de pe faţa pământului” dacă încearcă să-l asasineze # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că îl va lovi cu o forţă masivă dacă va încerca să-l ucidă, relatează agenţia DPA.
Președintele Consiliului Județean Bistrița - Năsăud, Radu Moldovan, anunță miercuri prima întâlnire de lucru pentru o investiție strategică majoră: construirea unui aeroport în județ.
Avarie în Sectorul 1 din Bucureşti – Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze. Vezi zonele afectate # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, în urma unui incident la reţeaua de distribuţie de pe strada Câineni, pentru a pune consumatorii în siguranţă.
Profiturile industriei produselor din carne au crescut de opt ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile s-au triplat # Economica.net
Industria produselor din carne din România și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 17 ani, trecând de la sub 9,3 miliarde de lei în 2008, cel mai slab an din perioada analizată, la un maxim de aproape 28 miliarde de lei în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 203%, arată o amplă analiză realizată de Termene.ro.
Vestas: “2025 a fost un an de referință pentru energia eoliană în România”. Danezii au avut comenzi de 500 MW din România # Economica.net
Gigantul danez Vestas, unul dintre cei mai mari producători de turbine eoliene din lume, a raportat că anul trecut au fost instalate peste 50 de turbine eoliene în România și au fost primite comenzi de peste 500 MW
Acordul Mercosur, la CJUE pentru a fi evaluată conformitatea conținutului tratatului cu cele din UE – propunere adoptată de Parlamentul European # Economica.net
Parlamentul European adoptă miercuri cu majoritate simplă de voturi o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE.
Autostrada Unirii A8: CNIR explică pas cu pas etapele exproprierilor pe tronsonul montan # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță miercuri că a publicat Ghidul pentru procedura de expropriere pe Secțiunea II Miercurea Nirajului - Leghin a Autostrăzii ,,Unirii”- A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț.
Alegeri Ungaria – Viktor Orban anunţă un ajutor de peste 300 de milioane de dolari pentru industria restaurantelor, înainte de scrutinul crucial din aprilie # Economica.net
Guvernul premierului ungar Viktor Orban a anunţat miercuri un pachet de 100 de miliarde de forinţi (304 milioane de dolari) pentru a sprijini industria restaurantelor, în contextul în care veteranul lider se confruntă cu o luptă dificilă pentru a revigora economia înaintea alegerilor din aprilie, informează Reuters.
Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) şi-a revizuit, miercuri, în creştere, previziunile privind avansul cererii globale de petrol în 2026, adăugând că abundenţa de petrol la nivel global atenuează îngrijorările cu privire la riscurile geopolitice, informează Reuters.
VIDEO Autostrada A1 Lugoj – Deva: Mobilizare masivă a UMB. Al doilea tunel, excavat simultan din șase puncte # Economica.net
Progres susținut la tunelurile secțiunii Margina - Holdea din Autostrada A1 Lugoj - Deva, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Un parc fotovoltaic mare din Oltenia al unui gigant din China a început operarea comercială # Economica.net
Un parc fotovoltaic de 135 MW din Oltenia, la care gigantul chinezesc de stat China Huadian are cea mai mare participație, a primit licența de de explotare comercială de la ANRE.
Taxa pe coletele Temu, Shein sau Trendyol. România şi Italia sunt primele ţări care au aplicat-o, deşi nu există consens în UE – analiză Deloitte # Economica.net
România şi Italia aplică de la 1 ianuarie 2026 taxa logistică pe coletele cu valoarea sub 150 de euro, deşi la nivel european nu s-a ajuns la un consens în această privinţă, iar de la jumătatea anului 2026 ar trebui să se adauge taxa vamală de trei euro pentru fiecare articol importat pe canale electronice din afara UE, agreată de statele Uniunii Europene, ceea ce va duce la costuri prohibitive, cel puţin pentru ţara noastră, pentru achiziţiile online de produse non-UE, relevă o analiză a Deloitte, dată miercuri publicităţii.
Patronii Dedeman vând. Afacerea cu statul român din care frații Pavăl își retrag banii # Economica.net
Pavăl Holding, deținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, și-au redus pentru prima dată deținerea din Conpet SA.
Val de falimente în România. Un sfert din restaurante ar putea să se închidă din cauza cotei ridicate a TVA, avertizează Patronii din HoReCa # Economica.net
O cotă mare de TVA în HoReCa nu va aduce mai mulţi bani statului, ci mai degrabă falimente, iar un sfert dintre restaurante ar putea dispărea într-un singur an, din cauza ajustărilor economice, atrage atenţia Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), într-un comunicat.
Turcia vrea un parteneriat cu Chevron pentru operaţiuni de explorare de petrol şi gaze # Economica.net
Compania naţională de petrol şi gaze din Turcia discută cu gigantul american Chevron Corp pentru a efectua, în comun, operaţiuni de explorare de petrol şi gaze, a declarat pentru Bloomberg un oficial turc din apropierea acestui dosar.
Hidroelectrica, unul dintre furnizorii semnificativi ce energie din România, cu peste 1 milion de clienți, anunță că a reluat procesul de emitere a facturilor.
Noua ordine mondială – Europa are nevoie de o „reformă profundă” a economiei pentru a face faţă schimbărilor la nivel internaţional, spune Lagarde # Economica.net
Economia europeană are nevoie de o "revizuire profundă" pentru a face faţă "zorilor unei noi ordini internaţionale", a declarat miercuri preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, pentru postul de radio francez RTL, preluat de Reuters.
Bolojan se întâlneşte cu oficialii BNR. Discuții despre bugetul pe 2026 și deficit – DIGI 24 # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026, potrivit surselor Digi24.
Gaze lichefiate – Oferta globală de LNG creşte în 2026, preţuri mai mici şi cerere mai mare # Economica.net
Producţia globală de gaze naturale lichefiate (LNG) este aşteptată să crească în acest an, relaxând constrângerile observate după izbucnirea războiului din Ucraina şi diminuând preţurile, ceea ce ar putea stimula cererea, inclusiv în Europa, estimează analiştii consultaţi de Reuters.
Disputa Trump versus UE privind Groenlanda zădărniceşte aprobarea acordului postbelic cu Ucraina (FT) # Economica.net
Opoziţia Europei faţă de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a dobândi Groenlanda şi a iniţiativei sale privind "Consiliul pentru Pace" au zădărnicit aprobarea unui pachet de sprijin economic pentru Ucraina după încheierea războiului, consemnează în ediţia sa de miercuri publicaţia britanică Financial Times, citată de Reuters.
Prosumatorii ar fi profund afectați de ultima modificare a legii energiei, propusă de Guvern. Asociația Prosumatorilor cere retragerea sau modificarea proiectului # Economica.net
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) solicită retragerea imediată sau modificarea radicală a proiectului de ordonanţă de urgenţă prin care Ministerul Energiei încearcă să transpună Directiva (UE) 2024/1711 privind îmbunătăţirea funcţionării pieţei de energie electrică. Ar afecta inclusiv prosumatorii.
Preşedintele american Donald Trump a zburat miercuri pentru a doua oară spre Forumul Economic Mondial de la Davos, după ce primul avion a trebuit să se întoarcă din cauza unei probleme tehnice, relatează AFP.
Germania a devenit în 2025 cel mai mare cumpărător mondial de cafea braziliană, detronând SUA, care a căzut pe locul secund după ce a impus tarife vamale semnificative, transmite DPA.
Statele Unite au anunţat marţi că au aprobat vânzarea de avioane, torpile şi alte echipamente către Singapore pentru 2,3 miliarde de dolari, notează AFP.
Cea mai mare centrală nucleară din lume urmează să fie repornită miercuri în Japonia, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), marcând prima dată când centrala Kashiwazaki-Kariwa este repornită de la dezastrul de la Fukushima din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor japoneze, relatează AFP şi Reuters.
Tranzacție în IT. Grupul suedez Foxway, cu afaceri de peste 730 de milioane de euro, face o achiziție strategică în România # Economica.net
Grupul suedez Foxway, unul dintre jucătorii europeni importanți în domeniul tehnologiei circulare, cu afaceri de peste 730 de milioane de euro, a achiziționat compania românească All Birotic Devices Trade & Service (ABD), specializată în recondiționarea computerelor.
Alina Cvasnievschi, IGEL România: ”În IT este mai greu să angajezi juniori buni decât seniori”. Colosul german pariază pe România ca nucleu strategic de R&D # Economica.net
Într-o perioadă în care piața IT este marcată de restructurări, presiune pe costuri și discuții intense despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă, recrutarea juniorilor a devenit mai dificilă decât atragerea specialiștilor cu experiență. Paradoxal, tocmai tinerii aflați la început de carieră sunt cei mai greu de evaluat, spune Alina Cvasnievschi, Country Manager IGEL România, într-un interviu pentru Economica.net.
De Colțești, un brand de brânză produsă în județul Alba într-o fabrică înființată în urmă 30 de ani de familia Szakacs se regăsește în ediția 2026 a clasamentului TasteAtlas „Best Cheeses in the World”.
Exporturile Germaniei în SUA s-au prăbușit în 2025, din cauza politicii tarifare impuse de Trump # Economica.net
Exporturile Germaniei spre SUA s-au redus anul trecut, ca o consecinţă a politicilor tarifare agresive ale preşedintelui Donald Trump, arată datele oficiale publicate marţi, pe fondul temerilor că disputa privind Groenlanda ar putea duce la noi bariere comerciale, transmite DPA, relatează Agerpres.
Ministerul Agriculturii anunță că peste 29 de milioane de euro sunt disponibile pentru investiții în acvacultură și procesarea produselor din pește # Economica.net
Peste 29 de milioane de euro sunt disponibile pentru investiţii în acvacultură şi procesarea produselor din peşte prin două acţiuni strategice aferente Programului pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 2021-2027, a anunţat, marţi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
Grindeanu: Suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor în acest an. În 2024 PSD a făcut cea mai mare creștere a pensiei de după Revoluție # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că social-democraţii sunt absolut hotărâţi să susţină creşterea pensiilor în acest an.
Şefa Guvernului danez, Mette Frederiksen, a sugerat marţi că o soluţie pentru securitatea Groenlandei ar putea fi o prezenţă permanentă a NATO, după modelul celei din statele baltice, şi a precizat că exact acest lucru l-a cerut deja Alianţei Nord-Atlantice, întrucât preşedintele american Donald Trump invocă tocmai această securitate în justificarea intenţiei sale de a anexa insula arctică, relatează agenţiile EFE şi DPA, transmite Agerpres.
Netflix și-a revizuit oferta pentru preluarea Warner Bros, pentru a contracara oferta rivalilor de la Paramount # Economica.net
Netflix a anunţat marţi o ofertă revizuită în numerar pentru achiziţionarea activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery (WBD) şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru a contracara oferta rivalei Paramount Skydance, transmite DPA, relatează Agerpres.
Ucraina a adoptat o nouă lege a cetățeniei, prin care se reglementează cetățenia multiplă. Românii nu se numără printre beneficiari # Economica.net
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina.
Când va fi de fapt gata Autostrada Sibiu – Pitești. Revizuirea pozitivă pentru A1 a Curții de Conturi Europene # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană a îmbunătățit perspectivele legate de Autostrada A1 Sibiu - Pitești. În cel mai nou raport al său, proiectul din România este dat ca exemplu pozitiv, termenul estimat pentru finalizarea integrală a acestui coridor european pe teritoriul țării noastre fiind 2029.
Alexandru Rogobete: Am semnat un acord pentru stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor. 12 state europene colaborează pentru îmbunătățirea modului în care se iau aceste decizii # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat semnarea acordului de parteneriat cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru demararea proiectului CAPRICORD, prin care autorităţile responsabile de stabilirea preţurilor şi rambursarea medicamentelor din 12 state europene lucrează împreună pentru a îmbunătăţi modul în care sunt luate aceste decizii
Parlamentul European a supendat ratificarea acordului comercial dintre UE și SUA, din cauza amenințărilor făcute de Trump la adresa mai multor state membre # Economica.net
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice europarlamentare, transmite AFP, relatează Agerpres.
