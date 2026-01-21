Austria reduce prin lege vacanţa de vară pentru elevii care au probleme la limba germană

13:30

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13.5% cu PNL, iar 11.7% cu USR, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP Research, publicat miercuri. Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu […] © G4Media.ro.