Austria reduce prin lege vacanţa de vară pentru elevii care au probleme la limba germană
G4Media, 21 ianuarie 2026 17:50
Copiii din Austria care nu au cunoştinţe suficient de solide de limba germană vor dispune de perioade mai scurte de vacanţă de vară, conform unei noi legi, transmite miercuri agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Elevii vor trebui să participe la o şcoală de vară pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba germană, conform unei […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
18:10
Elev de 15 ani, ucis și îngropat de colegi în curtea unei case din județul Timiș / Poliţiştii au mers pe urmele de sânge lăsate pe un trotuar # G4Media
Un minor şi un tânăr de 21 de ani sunt audiaţi, miercuri după-amiază, de procurorii timişeni, iar un alt minor de 13 ani este în consult la Neuro-psihiatria Infantilă (NPI) din Timişoara, toţi trei fiind suspecţi în legătură cu uciderea unui băiat de 15 ani, din comuna Cenei, în urmă cu două zile, trupul acestuia […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
18:00
Gafă a președintelui Donald Trump în discursul de la Davos: s-a referit la Islanda în loc de Groenlanda, de mai multe ori # G4Media
Președintele american Donald Trump a făcut de mai multe ori referire la Islanda, deși părea să vorbească despre Groenlanda – teritoriul autonom al Danemarcei pe care Statele Unite ar dori să-l aducă sub control american –, în timpul discursului susținut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNN. În cel puțin patru rânduri […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:50
Copiii din Austria care nu au cunoştinţe suficient de solide de limba germană vor dispune de perioade mai scurte de vacanţă de vară, conform unei noi legi, transmite miercuri agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Elevii vor trebui să participe la o şcoală de vară pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba germană, conform unei […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:40
A fost adus în țară șeful bandei care l-a torturat și ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner în casa acestuia din Sibiu / Bărbatul a fost condamnat în primă instanță la 30 de ani de închisoare # G4Media
Cosmin Zuleam (33 de ani), șeful bandei de hoți care l-au torturat și ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner în casa sa din Sibiu, în noiembrie 2023, a fost adus în țară, miercuri. El a fost prins în Bali, în 15 ianuarie 2026. Cosmin Zuleam a fost condamnat în primă instanță la 30 de […] © G4Media.ro.
17:40
Cum au votat europarlamentarii români legat de solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene pe pachetul de acorduri UE-Mercosur # G4Media
Parlamentul European a votat solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu tratatele UE a pachetului de acorduri UE-Mercosur: Acordul de Parteneriat (EMPA) și Acordul Comercial Provizoriu (ITA). În cadrul platformei RO33înUE, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană a monitorizat votul europarlamentarilor români: Au votat pentru: S&D: Benea, Cârciu, Cristea, Dîncu, Firea, Manda, Muşoiu, […] © G4Media.ro.
17:30
Cosmin Grossu Sterea, noul președinte al Tribunalului București, unde activează propriu-zis de 3 trei săptămâni / N-a mai condus instanțe anterior / A făcut Dreptul la Academia de Poliție / Se opune reformei Bolojan în Justiție # G4Media
Cosmin Grossu Sterea a fost delegat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), noul președinte al Tribunalului București, transmite Info Sud-Est (ISE). Sterea a fost ales cu 9 voturi pentru și 1 împotrivă. Magistratul își începe mandatul joi, 22 ianuarie, pentru o perioadă de 6 luni și îl înlocuiește pe judecătorul Dragoș Mocanu, care a […] © G4Media.ro.
17:30
După ce a prezentat dispozitive-concept cu baterii de 10.000 mAh și 15.000 mAh, Realme este gata să transforme aceste capacități mari în realitate prin P4 Power, care se lansează în India pe 29 ianuarie, cu o baterie de 10.001 mAh, anunță publicația The Verge. Realme spune că P4 Power va rezista până la trei zile […] © G4Media.ro.
17:30
Între 21 și 23 ianuarie 1941, legionarii, aduși de Ion Antonescu la guvernare, au organizat la București sângeroasa rebeliune. Antisemitismul obsesiv, codificat în religie politică, a dus la masacre înfiorătoare în rândul populației evreiești. Țintele erau evreii și cei înfierați drept „înjidoviți”. La fel, populația romă și oamenii politici democrați. Dictatura militară nu le era […] © G4Media.ro.
17:30
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea ameninţărilor la adresa Groenlandei # G4Media
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra aşa-numitei legislaţii Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul ameninţărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei şi Danemarcei. Anunţul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a Parlamentului European şi raportor permanent pentru relaţiile comerciale cu SUA, transmite […] © G4Media.ro.
17:20
VIDEO Trump: Dacă Putin și Zelenski nu fac pace, sunt niște proști. Nu vreau să insult pe nimeni # G4Media
Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri la Forumul de la Davos (Elveția) că ”suntem rezonabil de aproape de un acord” privind încetarea focului din Ucraina. El a adăugat că ”dacă Putin și Zelenski nu fac pace, sunt niște proști. Nu vreau să insult pe nimeni. Știu că nu sunt proști, dar dacă nu acceptă […] © G4Media.ro.
17:20
Groenlanda nu reprezintă doar o provocare a prezentului, ci și un test pentru viitorul alianțelor, care va influența atât structura viitoarelor parteneriate, cât și nivelul de încredere în relațiile internaționale, ne-a declarat dr. Adriana Seagle de la Bellevue University din Statele Unite. Într-un scurt interviu pentru G4Media, profesoara de studii de informații și securitate s-a […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:10
Cosmin Grossu Sterea, noul președinte al Tribunalului București, unde e judecător de 2 ani conform CV-ului / N-a mai condus instanțe anterior / A făcut Dreptul la Academia de Poliție / Se opune reformei Bolojan în Justiție # G4Media
Cosmin Grossu Sterea a fost delegat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), noul președinte al Tribunalului București, transmite Info Sud-Est (ISE). Sterea a fost ales cu 9 voturi pentru și 1 împotrivă. Magistratul își începe mandatul joi, 22 ianuarie, pentru o perioadă de 6 luni și îl înlocuiește pe judecătorul Dragoș Mocanu, care a […] © G4Media.ro.
17:10
EXCLUSIV | Raportul preliminar al Corpului de Control în cazul Barajului Paltinu, în oglindă cu standardele OCDE: ce arată despre coordonarea instituțională, după încheierea capitolului de mediu privind aderarea României # G4Media
Raportul preliminar al Ministerului Mediului, solicitat și analizat de G4Media, asupra incidentului de la Barajul Paltinu produs la finalul anului 2025, când alimentarea cu apă în localitățile din jur a fost sistată timp de aproximativ o săptămână, arată o serie de disfuncționalități administrative și instituționale care, analizate punct cu punct, contravin principiilor de bună guvernanță […] © G4Media.ro.
17:10
Ministra de Externe Oana Țoiu, replică rapidă pentru Donald Trump, care a acuzat NATO că nu ajută SUA: ”România și alte țări și-au trimis soldații în Afganistan la cererea SUA” # G4Media
Oana Țoiu spune că Europa a răspuns apelului Statelor Unite când a avut nevoie, amintind de momentul 11 septembrie. „Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în ceea ce privește promisiunea că un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a […] © G4Media.ro.
16:50
Cosmin Grossu Sterea, noul președinte al Tribunalului București, unde este judecător de 2 ani / N-a mai condus instanțe anterior / A făcut Dreptul la Academia de Poliție / Se opune reformei Bolojan în Justiție # G4Media
Cosmin Grossu Sterea a fost delegat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), noul președinte al Tribunalului București, transmite Info Sud-Est (ISE). Sterea a fost ales cu 9 voturi pentru și 1 împotrivă. Magistratul își începe mandatul joi, 22 ianuarie, pentru o perioadă de 6 luni și îl înlocuiește pe judecătorul Dragoș Mocanu, care a […] © G4Media.ro.
16:50
Trump greșește când spune că nu există parcuri eoliene în China / Statul asiatic generează mai multă energie eoliană decât orice altă țară din lume, arată datele de specialitate # G4Media
La începutul discursului său de la Davos, președintele Trump a criticat energia eoliană, afirmând că China produce multe turbine eoliene, „dar nu am reușit să găsesc niciun parc eolian în China”, scrie BBC. Afirmația lui Trump nu este corectă. Unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din lume se află în Gansu, China. China generează […] © G4Media.ro.
16:30
Summitul european extraordinar de joi va fi urmat vineri de o reuniune a comisarilor europeni în „colegiul de securitate”, în contextul crizei provocate de președintele american care vrea să anexeze Groenlanda # G4Media
Comisia Europeană va organiza vineri o reuniune a aşa-numitului „colegiu de securitate”, adică o reuniune a Colegiului comisarilor europeni, dar pe teme de securitate, după summitul extraordinar al liderilor europeni ce va avea loc joi seară şi va aborda criza provocată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, relatează miercuri agenţia de […] © G4Media.ro.
16:20
Aproape 2.500 de kilometri de râuri naturale din Balcani au fost pierdute, dezvăluie un studiu de specialitate publicat de organizațiile River Watch şi Euronatur # G4Media
Mii de kilometri de râuri au fost distruşi în ultimii ani în Balcani de proliferarea barajelor şi a hidrocentralelor mici şi de extracţia excesivă a sedimentelor, conform unui studiu publicat miercuri, care aminteşte că aceste râuri sunt „inima albastră a Europei”, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Balcanii au unele dintre cele mai […] © G4Media.ro.
16:20
O fostă consilieră a lui Trump avertizează asupra semnelor de declin cognitiv ale președintelui: „Dă impresia că alunecă mental. Congres, vă rog, treziți-vă” # G4Media
O fostă purtătoare de cuvânt a lui Trump avertizează Congresul după o conferință care ridică noi semne de întrebare privind starea sa mentală, scrie Mediafax. O fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe și-a exprimat public îngrijorarea în legătură cu Donald Trump, după o apariție prelungită și dezordonată în fața presei, relatează TheDailyBeast. După evenimentul […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București a intervenit miercuri, 21 ianuarie, pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București. În urma acestui eveniment, circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – […] © G4Media.ro.
16:10
VIDEO Donald Trump, ironii la adresa europenilor: Dacă nu eram noi să vă salvăm, acum vorbeați toți limba germană și puțină japoneză # G4Media
Donald Trump, președintele SUA, a lansat miercuri în discursul de la Davos ironii la adresa europenilor. El s-a lăudat cu contribuția SUA la înfrângerea Germaniei naziste din Al Doilea Război Mondial și a spus că ”dacă nu eram noi să vă salvăm, acum vorbeați toți limba germană și puțină japoneză”. ”Respect oamenii din Groenlanda și […] © G4Media.ro.
16:10
Volodimir Zelenski nu se mai duce la Davos / Președintele Ucrainei rămâne la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul economic de la Davos (în Elveţia), rămânând la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei din ultimele zile, care au lăsat o mare parte a populaţiei fără căldură şi electricitate în Capitală şi în alte oraşe ale Ucrainei, potrivit EFE, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
16:00
RANKING Times Higher Education după domenii de studiu 2026: O singură universitate românească răzbate în prima jumătate a unui clasament, restul sunt în jumătatea inferioară. Universitățile românești au o prezență modestă, deși își extind prezența # G4Media
Universitățile românești și-au extins prezenta în cel mai nou clasament al universităților după domenii de studiu – Times Higher Education Rankings by Subject 2026, dat publicității miercuri, scrie Edupedu.ro. Dar ele continuă să aibă un impact modest la nivel internațional: cu o singură excepție, toate aparițiile lor figurează în jumătatea inferioară a celor 12 liste după […] © G4Media.ro.
15:40
VIDEO ”Suveranistul” George Simion taie un tort în forma Groenlandei cu steagul SUA deasupra / Tortul semnifică dorința lui Trump de a ocupa un teritoriu al altei țări # G4Media
”Suveranistul” George Simion, liderul partidului extremist AUR, a apărut miercuri tăind un tort în forma Groenlandei cu steagul SUA deasupra, împreună cu câțiva congresmeni republicani. Clipul video care surprinde acest moment a fost postat pe rețelele de socializare, inclusiv de către jurnalistul de dreapta Michael Casey. Potrivit acestuia, momentul marchează primul an din mandatul lui […] © G4Media.ro.
15:40
EXCLUSIV Scrisoare către secretarul de stat Marco Rubio: ”Ar fi contraproductiv să primiți o delegație AUR la Departamentul de Stat / O astfel de întâlnire ar fi contrară valorilor noastre comune”/ Cine semnează apelul și ce spune despre George Simion # G4Media
O supraviețuitoare a Holocaustului și una dintre cele mai reprezentative personalități israeliene din domeniul diplomației, Colette Avital, i-a transmis pe data de 5 ianuarie o scrisoare secretarului de stat, Marco Rubio, obținută de G4Media.ro, în care îi atrage atenția că ”ar fi contraproductiv să primiți o delegație AUR la Departamentul de Stat”, motivând că ”o […] © G4Media.ro.
15:30
„Va lăsa un gol în circuitul WTA” – Expert Eurosport, dezvăluiri pentru G4Media despre personalitatea Soranei Cîrstea în spatele camerelor # G4Media
Ajunsă la 35 de ani, Sorana Cîrstea a anunțat că 2026 va fi ultimul său sezon din circuitul WTA. Laura Robson, expert Eurosport, a spus pentru G4Media că absența jucătoarei din România va fi resimțită și că Sorana este foarte populară în vestiarele din circuitul profesionist feminin de tenis de câmp. „Jaqueline Cristian are un […] © G4Media.ro.
15:30
Viaţa socială reduce riscul de depresie în rândul vârstnicilor, potrivit unui studiu australian pe gemeni # G4Media
Viaţa socială a vârstnicilor este modelată mai degrabă de experienţele de viaţă decât de gene, iar conectarea cu prietenii, vecinii şi alţi membri ai comunităţii i-ar putea proteja pe adulţii mai în vârstă de depresie, potrivit unui nou studiu pe gemeni, informează miercuri agenția de știri Xinhua. Cercetarea, realizată de Centrul pentru îmbătrânirea sănătoasă a […] © G4Media.ro.
15:20
Austria îi ameninţă cu amenzi de mii de euro pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limba germană şi educaţie civică # G4Media
Austria are în vedere aplicarea de amenzi de ordinul miilor de euro imigranţilor care renunţă la cursurile de limba germană sau la cele de educaţie civică, în care se explică valorile democratice, a declarat miercuri ministrul integrării, Claudia Bauer, citată de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres. „Integrarea nu ar trebui văzută ca […] © G4Media.ro.
15:20
Sindicatul mecanicilor de locomotivă din Spania cheamă la grevă naţională în urma seriei recente de accidente feroviare # G4Media
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a chemat miercuri la grevă naţională pentru a cere asigurarea siguranţei pe infrastructura feroviară după una din cele mai grave catastrofe din Europa, produsă duminică în sudul ţării şi urmată marţi de o nouă deraiere soldată cu decesul mecanicului, transmite agenția de știri Reuters, citată […] © G4Media.ro.
15:20
Chili’s vine în România cu un meniu „tex-mex” / Surpriză, însă, preparatele nu sunt picante! La ce prețuri se vând celebrele preparate # G4Media
Lanțul american de restaurante Chili’s se pregătește să intre pe piața din România, iar una dintre primele surprize pentru publicul local ține de meniu: deși are specific tex-mex, mâncarea nu este picantă. Prima unitate urmează să fie deschisă în doar câteva zile în Băneasa Shooping City, potrivit informațiilor din mediul de business obținute de G4Food. © G4Media.ro.
15:10
SURSE România exclude pentru moment participarea ca membru permanent cu taxă de un miliard de dolari în Consiliul pentru Pace al lui Trump. După consultarea cu partenerii din UE, președintele va decide dacă România va fi membru temporar sau va refuza oferta # G4Media
Președintele Nicușor Dan exclude pentru moment ca România să devină membru permanent al Consiliului pentru Pace (Board of Peace) inițiat de președintele Donald Trump, statut care ar presupune și plata unei taxe de un miliard de dolari, potrivit informațiilor G4Media. Șeful statului a temporizat marți o decizie și a anunțat într-un comunicat că ”a demarat […] © G4Media.ro.
15:10
La Milano Fashion Week, colecția masculină primăvară-vară 2026–2027 semnată Louis Vuitton s-a impus ca un exercițiu de continuitate conceptuală, dar și ca o demonstrație a felului în care un brand global încearcă să-și mențină forța narativă într-o perioadă de tranziție subtilă. După mai multe sezoane în care moștenirea lăsată de Virgil Abloh a funcționat ca […] © G4Media.ro.
15:00
Trump ameninţă Iranul că îl va „şterge de pe faţa pământului” dacă încearcă să-l asasineze # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că îl va lovi cu o forţă masivă dacă va încerca să-l ucidă, relatează agenţia de știri DPA. „Toată ţara va fi aruncată în aer”, a spus Trump la postul de ştiri NewsNation, răspunzând unei întrebări despre relatările conform cărora liderii iranieni au emis o ameninţare cu […] © G4Media.ro.
14:50
Putin se va întâlni joi cu emisarul american Steve Witkoff pentru a discuta despre Ucraina, anunţă Kremlinul # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni joi cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, pentru a discuta planul de pace al SUA pentru rezolvarea conflictului în Ucraina, a anunţat miercuri Kremlinul, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres. „Aşteptăm aceste contacte mâine (joi). Ele figurează în agenda preşedintelui”, a confirmat pentru agenţia […] © G4Media.ro.
14:40
Ministrul de Externe Oana Țoiu, la Davos: Un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor. Aceasta este singura variantă # G4Media
Un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor, a afirmat, miercuri, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, transmite Agerpres. Ţoiu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, de unde a transmis, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că România are „una dintre cele mai consistente delegaţii guvernamentale”. Potrivit […] © G4Media.ro.
14:40
Dr. Cătălin Iacob, medic primar radioterapie, medic specialist oncologie, MedLife : „Avem supraviețuiri impresionante pentru unele cancere, din ultimii ani” # G4Media
În tratarea cancerului, inteligența artificială există deja – de pildă, softurile din radioterapie folosesc AI de peste 10 ani. Imunoterapia se dezvoltă accelerat și are rezultate spectaculoase. Dar de o echipă medicală depinde ca toate inovațiile să fie folosite la potențialul lor maxim, pentru fiecare pacient în parte, consideră dr. Cătălin Iacob, medic primar cu […] © G4Media.ro.
14:30
RedBull Racing a surprins pe multă lume înainte de startul sezonului 2026 din Formula 1. Echipa de la Milton Keynes a renunțat să mai efectueze testele preliminare (shakedown) înainte de verificarea de pe circuitul de la Barcelona, transmite racingnews365.com. Avertismentul lui Max Verstappen s-a adeverit după primul tur cu noul motor RedBull pentru 2026 RedBull […] © G4Media.ro.
14:30
Președinta Băncii Centrale Europene a părăsit brusc cina de la Davos în timp ce secretarul american al comerțului critica Europa (Wall Street Journal) # G4Media
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a părăsit cina în timpul discursului secretarului american al comerțului Howard Lutnick la Davos, ceea ce unii participanți au interpretat ca un semn al tensiunilor crescânde în relațiile transatlantice, scrie Wall Street Journal. Cina de marți seara, descrisă de participanți, a avut loc în contextul în care SUA și-au […] © G4Media.ro.
14:30
BREAKING PSD: Cele 10 voturi ale europarlamentarilor partidului au fost decisive pentru trimiterea acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene / Parlamentul European a luat decizia cu 334 la 324 de voturi # G4Media
PSD a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că cele 10 voturi ale europarlamentarilor partidului au fost decisive pentru trimiterea acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în condițiile în care Parlamentul European a luat această decizie cu 334 la 324 de voturi. „Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European […] © G4Media.ro.
14:20
Parlamentul European a votat trimiterea acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene # G4Media
Parlamentul European adoptă miercuri cu majoritate simplă de voturi o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE, conform G4Food. Nu mai puţin de 334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:10
La Milano Fashion Week, colecția Giorgio Armani pentru bărbați tomană-iarnă 2026–27 a fost mai mult decât o simplă prezentare de sezon: a fost un moment de suspendare, o respirație adâncă a unui brand care, pentru prima dată, a urcat pe podium fără prezența directă a fondatorului său, Giorgio Armani. Absența lui nu a fost declarată explicit, […] © G4Media.ro.
14:10
Sindicatele profesorilor amenință cu proteste, dacă nu vor fi abrogate măsurile din Legea Bolojan: Peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol doar prin creșterea numărului de elevi la clasă # G4Media
Sindicatele din Învățământ solicită abrogarea de urgență a prevederilor din Legea nr. 141/2025 care au condus la reducerea numărului de clase, la supraaglomerarea acestora și la creșterea normei didactice, potrivit unui comunicat de presă remis Edupedu.ro de către cele două sindicate din preuniversitar. În caz contrar, sindicaliștii amenință Guvernul Bolojan că vor intensifica acțiunile de […] © G4Media.ro.
14:00
Amenințările tot mai stridente lansate în ultimele zile de unii lideri PSD la adresa premierului Ilie Bolojan fac parte dintr-o strategie destul de rudimentară de negociere a partidului condus de Sorin Grindeanu. Prin vocile unor lideri din eșalonul doi, PSD vorbește tot mai insistent despre schimbarea lui Ilie Bolojan de la Guvern. La rândul ei, […] © G4Media.ro.
13:50
Poliția Română investește până la 25,5 milioane de lei în modernizarea sistemului SIRENE, „creierul” Schengen / Proiectul urmărește creșterea vitezei de reacție a autorităților # G4Media
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) dorește modernizarea sistemului SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries), proiect pentru care instituția este dispusă să plătească 25,5 milioane de lei, potrivit unui anunț publicat pe platforma de achiziții publice SEAP. IGPR urmărește prin acest proiect o modernizare radicală a întregii arhitecturi informatice care susține fluxul de date […] © G4Media.ro.
13:40
EXCLUSIV | Greșeala care poate costa viața animalului tău: De ce NU trebuie să dai niciodată medicamente pentru oameni animalelor de companie. Paracetamolul, extrem de periculos pentru câini și pisici. Avertismentul medicului veterinar (VIDEO) # G4Media
Tot mai mulți proprietari de animale aleg, din grabă sau din dorința de a-și ajuta rapid prietenul necuvântător, să îi administreze acasă medicamente destinate oamenilor. Fenomenul a luat amploare mai ales pe rețelele sociale, unde apar frecvent sfaturi neavizate despre „tratamente” făcute fără consult veterinar. Un exemplu care ne-a atras atenția recent este cel al […] © G4Media.ro.
13:30
Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat că nu a primit premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la „Consiliul pentru Pace” propus de acesta, a anunţat miercuri guvernul de la Oslo, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. „Propunerea americană ridică […] © G4Media.ro.
13:30
AUR crește din nou în intenția de vot pentru Parlament, până la aproape 41% / Partidele din coaliția de guvernare PSD, PNL și USR scad – sondaj INSCOP # G4Media
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13.5% cu PNL, iar 11.7% cu USR, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP Research, publicat miercuri. Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu […] © G4Media.ro.
13:20
Guvernul premierului ungar Viktor Orban le oferă restaurantelor un sprijin financiar de peste 300 de milioane de dolari înaintea alegerilor # G4Media
Guvernul premierului ungar Viktor Orban a anunţat miercuri un pachet de 100 de miliarde de forinţi (304 milioane de dolari) pentru a sprijini industria restaurantelor, în contextul în care veteranul lider se confruntă cu o luptă dificilă pentru a revigora economia înaintea alegerilor din aprilie, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Orban, al […] © G4Media.ro.
13:00
Preţul apei nepotabile de la Curtea de Argeş va fi redus cu 30% până când aceasta va redeveni potabilă / Iniţial se anunţase o reducere de 47 de bani pe metru cub # G4Media
Societatea Aquaterm a anunţat, marţi, o reducere cu 30% a preţului apei furnizate în municipiul Curtea de Argeş, începând cu facturile pe decembrie 2025 şi până în momentul în care apa va redeveni potabilă, transmite Agerpres. „SC Aquaterm AG 98 SA informează utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş (…) că începând cu data de 21 […] © G4Media.ro.
13:00
Unele dintre cele mai poluante centrale electrice din Germania sunt din nou pe profit şi au crescut producţia de energie, transmite Bloomberg preluată de Agerpres. O scădere bruscă a preţurilor la certificatele de poluare în săptămâna care a trecut a readus pe profit termocentralele care funcţionează pe lignit, pentru prima dată după luna noiembrie, potrivit […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.