Care este proveniența denumirilor lunilor anului. Ce înseamnă fiecare
Gândul, 21 ianuarie 2026 20:50
Pe vremuri, lunile anului aveau denumiri populare în funcție de activitatea specifică sau de ocupațiile oamenilor. Însă nu toată lumea știe proveniența lor. În tradiția românească, fiecare lună a anului purta o denumire și avea o semnificație aparte. Aceste nume sugerau o activitate din viața oamenilor sau desemnau o tradiție, potrivit ProTv. Ce semnifică denumirea […]
• • •
Acum 15 minute
21:00
Virusuri „antrenate în spațiu” să ucidă bacterii pe Pământ. Primele exemplare ale experimentului științific de pe Stația Spațială au revenit pe Terra # Gândul
Bacteriile și virusurile care le infectează, numite bacteriofage, sunt într-o cursă strânsă de evoluție, în care încearcă să dezvolte noi metode de protecție sau de atac, pubică Live Science. Pe măsură ce bacteriile și virusurile se „luptă” pentru supraviețuire, unele bacterii au evoluat pentru a se proteja mai bine. În același timp, virusurile au dezvoltat […]
21:00
Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială”. „Pot exista propuneri bune, chiar dacă nu le-ai gândit cu propriul cap” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, în cadrul unei intervenții pentru Antena 3, ce i-ar reproșa premierului Ilie Bolojan. Oficialul a criticat infelxibilitatea proverbială a premierului și faptul că nu ține cont de propunerile celorlalți membrii din Guvern, chiar dacă acestea sunt valide. De asemenea, Grindeanu a mai spus că actualului prim-ministru nu îi […]
21:00
NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming # Gândul
NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming. NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori După ce a anunțat că va scumpi iarăși abonamentele, Netflix ar putea trece printr-un „refresh” care va schimba experiența abonaților. Netflix se va concentra pe noi tipuri […]
Acum 30 minute
20:50
Pe vremuri, lunile anului aveau denumiri populare în funcție de activitatea specifică sau de ocupațiile oamenilor. Însă nu toată lumea știe proveniența lor. În tradiția românească, fiecare lună a anului purta o denumire și avea o semnificație aparte. Aceste nume sugerau o activitate din viața oamenilor sau desemnau o tradiție, potrivit ProTv. Ce semnifică denumirea […]
Acum o oră
20:40
„Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula # Gândul
Guvernul Groenlandei a publicat, pe 21 ianuarie, o broșură intitulată „Pregătiți pentru crize – fiți pregătiți pentru cinci zile”, ca răspuns la tensiunile politice crescute și la amenințările de anexare din partea administrației lui Donald Trump. Broșura conține o serie de sfaturi simple și practice despre cum gospodăriile de pe insulă se pot pregăti pentru […]
20:30
Școală care își produce singură energia, în sectorul condus de Daniel Băluță: ”Construim, de la zero, o clădire nouă, la standarde moderne” # Gândul
Daniel Băluță a început modernizarea unei școli din cartierul Tineretului. Edilul sectorului 4 a publica un videoclip în care arată ce noutăți au adus pe șantierul școlar. Noutăți în sectorul 4, primarul Daniel Băluță consolidează și modernizează o școală care ar urma să aibă 22 de săli de clasă și 5 laboratoare. Potrivit informațiilor furnizate […]
20:20
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o intervenție pentru Antena 3, că România nu își permite să refuze inivitația la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. De asemenea, Grindeanu spune că perioada de analiză de către președintele Nicușor Dan a invitației este bună, dar subliniază că aceasta nu trebuie să dureze foarte mult. Sorin […]
20:20
Cafeaua la nisip este incomparabilă cu orice altă rețetă inventată în ultima mie de ani. Nimic nu egalează savoarea sa. Expresorul sau filtrul sunt doar tehnologie. Deși poate părea vrăjitorie, cafeau la nisip cere doar timp, reverie și un pic de atenție. Nu este licoarea care să te pună pe picioare înainte de a pleca […]
Acum 2 ore
20:00
Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să CUCEREASCĂ Australian Open. „Nu joacă dacă nu crede că poate câștiga” # Gândul
Experții au vorbit despre șansele lui Novak Djokovic la titlul de Grand Slam cu numărul 25 din carieră, după victoria cu numărul 100 de la Australian Open. Sârbul a câștigat în primul tur cu Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2, și în turul doi joacă împotriva italianului Francesco Maestrelli. Australian Open 2026, primul turneu de […]
19:50
Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, la Antena 3, că președintele Nicușor Dan a fost încântat de invitația lui Trump cu privire la apartenența României la Consiliul pentru Pace. Oana Țoiu a vorbit despre reacția președintelui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump adresată României de a face parte din Consiliul pentru Pace. Liderul […]
19:50
Nemulțumiri în PSD după consultările de la Guvern: „Bolojan n-a venit cu o viziune”. Ce mesaj le-a transmis premierul celor prezenți # Gândul
Miercuri a avut loc prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale. La discuții a participat Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, și premierul Ilie Bolojan. După întâlnirea cu […]
19:40
Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, după legea intrată în vigoare în 2026. Precizările MAE # Gândul
Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, dupa legea intrată în vigoare în 2026. Ministerul Afacerilor Externe face precizări și informează că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene. Astfel, în cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la […]
19:30
Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară” # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu a comentat la Antena 3 mesajul pe care l-a transmis, după ce Donald Trump a vorbit în termeni critici despre ajutorul acordat de statele membre NATO Statelor Unite. „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară. Informații care sunt de la sine înțelese nu sunt înțelese […]
19:20
Este scandal în familia Beckham. Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților # Gândul
Fiul lui David și Victoria Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, a făcut o declarație prin care a spus că nu dorește să se mai împace cu părinții săi, ba chiar i-a acuzat că îl „atacă” pe el și pe soția lui în presă. Luni, fiul cel mare al lui Beckham a postat pe Instagram acuzații explozive, unilaterale, […]
Acum 4 ore
19:00
Au transformat un garaj prăfuit într-o casă de vis. Cum arată „bijuteria” după renovarea spectaculoasă # Gândul
Un cuplu din Marea Britanie, care a cumpărat clădirile unei vechi reprezentanțe Land Rover, a transformat un garaj într-o casă de vis. Niamh Coop și soțul ei, Brandon, au lucrat zi-noapte pentru a renova garajul lăsat de izbeliște timp de zece ani, scrie thesun.co.uk. A fost vorba de renovarea „celei mai urâte case pe care […]
19:00
Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat # Gândul
Profiturile industriei produselor din carne au crescut de 8 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile nete cumulate s-au triplat, iar numărul de angajați a crescut cu 24%, arată o analiză realizată de Termene.ro. În 2024 peste 1.100 de companii au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 28 mld. lei, un […]
18:50
Fostul capitan al Rapidului a provocat un accident de mașină, după ce s-a urcat beat la volan. A fost încătușat de Poliție # Gândul
Fotbalistul Nicolae Stanciu, care a evoluat ca fundaș la Rapid, a fost implicat într-un accident rutier, miercuri 21 ianurie, în jurul orei 14:00, în zona Pipera din Capitală. Polițiștii l-au supus testării cu aparatul etilotest și a rezultat că Nicolae Stanciu consumase alcool. Fostul fundaș de la Rapid, Nicolae Stanciu, a intrat cu autoturismul personal […]
18:40
Actrița Tily Niculae, în vârstă de 40 de ani, a spus cum se simte după separarea de cel care i-a fost soț. Aceasta a vorbit și despre o eventuală nouă relație sentimentală. Tily Niculae este cunoscută publicului larg grației serialului ”La Bloc”, în care a jucat cu ani în urmă. În ceea ce pivește […]
18:30
Ploșnițele sunt foarte ușor de luat mai ales în călătorii, însă este foarte greu sa scapi de ele odată ce le-ai luat. Un expert a împărtășit cum poți verifica simplu înainte de a despacheta bagajele. Ianuarie se dovedește a fi o perioadă favorabilă pentru escapade, milioane de oameni plecând pentru pauze prelungite de sărbători sau […]
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:10
Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale # Gândul
Miercuri a avut loc prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale. În urma discuțiilor, s-a conturat o susținere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de […]
18:10
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus # Gândul
Vladimir Putin a primit un nou proiect de pace la începutul lunii ianuarie, convenit între Ucraina și partenerii săi europeni, anunță Bloomberg. Acesta a fost transmis în mod neoficial prin intermediul asistentului președintelui rus, Kirill Dmitriev, pentru a fi analizat înainte de întâlnirea oficială cu emisarii americani. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova Emisarii […]
18:10
Marca europeană de mașini ieftine Dacia a anunțat că lucrează la o nouă mașină mică, cu motoare pe benzină și hibride. Producătorul auto românesc Dacia lucrează la o nouă mașină compactă, care va fi dezvăluită în următoarele săptămâni. Marca – care produce Duster, vândut în Australia sub denumirea de Renault – a dezvăluit că mașina […]
18:00
Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO” # Gândul
Oana Țoiu a reacționat public după discursul președintelui Donald Trump de la Davos, în care acesta a pus sub semnul întrebării dacă Europa ar răspunde unui apel al Statelor Unite în momente de criză. Țoiu a subliniat că România a răspuns apelului SUA chiar înainte de a deveni membră NATO. Potrivit acesteia, autoritățile române au […]
18:00
Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?” # Gândul
Președintele american Donald Trump a ironizat, miercuri, alegerea omologului său francez de a purta ochelari de soare, în timpul discursului pe care Emmanuel Macron l-a ținut cu o zi în urmă la Davos, din cauza unei probleme de sănătate la ochi. Vorbind la Forumul Economic de la Davos, președintele SUA a afirmat că atunci când […]
18:00
Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro # Gândul
Astăzi are loc primul termen din procesul Pfizer/BioNTech împotriva României, după ce în 2023, compania a dat în judecată țara noastră, cerându-ne să acceptăm încă 29 de milioane de vaccinuri, pe care am plătit peste 564 de milioane de euro. Începe procesul companiei Pfizer contra României Potrivit Libertatea, în 2023, România a refuzat să mai […]
17:40
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA” # Gândul
George Simion se află în Statele Unite, zilele acestea, unde a fost surprins în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei cu drapelul Statelor Unite, la un eveniment organizat de republicani la Trump Kennedy Art Center, din Washington. Liderul AUR a fost invitat la celebrarea unui an de mandat al președintelui Donald Trump, moment […]
17:30
Trucuri pentru a identifica un deepfake. Cum poți detecta și preveni fraudele generate cu inteligența artificială # Gândul
Tinerii detectează în 80% din cazuri conținutul generat de inteligența artificială, în timp ce cei peste 65 de ani răspund corect doar pe jumătate. Astfel, un ghid vine în ajutorul tuturor pentru a depista simplu deepfake, publică el Pais. Rezultatele unui studiu arată că, în timp ce cei sub 29 de ani detectează opt din […]
17:30
Materialele potrivite fac diferența între o casă caldă, fără curenți de aer, și o locuință în care pierderile de căldură cresc facturile și reduc confortul. O izolație bine făcută începe cu planificare și continuă cu alegerea corectă a produselor, în funcție de tipul de perete, acoperiș și podea. Înainte de a cumpăra, analizează ce zone […]
17:30
Baia este una dintre încăperile care pot deveni dificile pentru seniori. Podelele umede, spațiile înguste și mișcările repetitive cresc riscul de alunecare și oboseală. Odată cu înaintarea în vârstă, chiar și activități simple, precum intrarea în cadă sau ridicarea de pe vasul de toaletă, pot deveni solicitante. Aceste dispozitive ajutătoare pentru baie sunt create tocmai […]
17:30
UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda # Gândul
Parlamentul Uniunii Europene a înghețat ratificarea acordului comercial cu Statele Unite după amenințările venite din partea lui Donald Trump de a impune taxe vamale asupra țărilor care nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către Statele Unite, anunță Le Monde. Prin amânarea ratificării, parlamentarii europeni își semnalează nemulțumirea în timp ce blocul comunitar dezbate […]
17:30
Ozana Barabancea, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit câte kilograme are în prezent, după ce a slăbit foarte mult. ”Mă simt frumoasă și încrezătoare”, a spus artista. Ozana Barabancea a slăbit foarte mult și afișează în prezent o siluetă de invidiat. Artista a dezvăluit, pentru revista Viva, câte kilograme are, mărturisind că poate […]
17:20
Într-un mediu profesional tot mai dinamic, spațiile office influențează în mod direct eficiența, confortul și starea de bine a angajaților. Un birou bine gândit înseamnă mai mult decât un design modern, ci o sumă de soluții practice care sprijină performanța, favorizează colaborarea și susțin concentrarea. Amenajarea corectă a spațiului de lucru pornește de la înțelegerea […]
Acum 6 ore
17:10
Economistul Cristian Socol arată că reducerea deficitului s-a făcut prin scăderea investițiilor. Gândul a semnalat de asemenea anomalia în urmă cu trei săptămâni # Gândul
Economistul Cristian Socol avertizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că reducerea deficitului bugetar din 2025 față de 2024 a fost obținută prin scăderea investițiilor programate decât prin creșterea eficienței. Anomalia observată de specialist a fost semnalată de Gândul în urmă cu trei săptămâni. Deficitul bugetar a scăzut, la 11 luni din 2025, […]
17:10
Pactul păgubos din jurul Mercosur. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache din cadrul ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat, analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat mizele din spatele scandalului provocat de acordul Mercosur în România. Voturile țării noastre au înclinat decisiv balanța în favoarea adoptării acordului, deși PSD și opoziția au acuzat imediat că miniștrii USR care l-au semnat […]
17:10
În deșerturile din California crește un arbore care a supraviețuit timp de cinci milenii, a reușit să sfideze orice logică. Metusala este cel mai vechi copac viu, neclonat, documentat de știință, care a supraviețuit temperaturilor extreme, secetelor prelungite, dar și vânturilor neobosite, timp de peste 4.850 de ani. Metusala este un pin cu conuri care […]
17:00
Nike lansează prima încălțăminte bazată pe neurostiință pentru a ajuta sportivii să se simtă calmi și concentrați. Când ajunge în România # Gândul
Nike aduce în România un produs absolut inovator. Este vorba despre Nike MIND001, niște papuci creați pe baza cercetărilor în neuroștiință, gândiți ca să ajute sportivii și pasionații de mișcare să își regăsească calmitatea, focusul și prezența, înainte și după activitatea sportivă. Modelul face parte din noua platformă Nike Mind, dezvoltată în peste 10 ani […]
16:50
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România # Gândul
București, 20 ianuarie 2026 – Fundația Vodafone finanțează cu 1,5 milioane de lei cea de-a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți, prin care secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală din România vor fi dotate cu aparatură medicală și echipamente conexe, inclusiv sisteme de telemedicină. Spitalele publice din întreaga țară pot […]
16:50
Donald Trump cere insistent, de pe podiumul de la Davos, „alegeri libere și corecte în Europa”. România, singurul stat UE care și-a anulat prezidențialele fără explicații # Gândul
Președintele Statelor Unite, în cadrul discursului său de la Davos, a făcut aluzie la alegerile prezidențiale din România. Donald Trump a declarat că Europa are nevoie de granițe puternice, alegeri corecte și o presă independentă. Trump a ținut să menționeze de două ori acest aspect, că Europa are nevoie de alegeri libere și corecte. Președintele […]
16:50
Filmul românesc pe care Timothée Chalamet îl consideră o capodoperă. Care este lungmetrajul adorat de actorul favorit la Oscar 2026 # Gândul
Timothée Chalamet a spue care este filmul românesc pe care el îl consideră o adevărată capodoperă. Actorulneste considerat de specialiști marele favorit la câștigarea Oscarului de anul acesta, la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”. Filmul românesc pe care Timothée Chalamet îl consideră o capodoperă În urmă cu aproape o săptămână el a […]
16:50
Inteligența artificială a învățat să mintă? O femeie a avut iluzii de comunicare cu fratele ei decedat după sesiuni de chatbot nocturne # Gândul
O femeie a dezvoltat o psihoză severă, după ce a avut după sesiuni de chatbot nocturne cu fratele ei decedat. Simptomele ei s-au agravat rapid, determinând-i pe medici să reia evenimentele care au dus la spitalizarea ei. Femeia a fost internată într-un spital de psihiatrie într-o stare agitată și confuză. Vorbea rapid și sărea de […]
16:40
Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii # Gândul
Heinz von Foerster, fizician și filosof austriac, a presupus acum 66 de ani că omenirea va ajunge la un punct de colaps demografic pe 13 noiembrie 2026. Foerster este cunoscut pentru cercetările sale în domeniul ciberneticii și pentru că a fondat Biological Computer Laboratory la Universitatea Illinois în 1958. Născut la Viena în 1911, s-a mutat în Statele Unite după […]
16:40
Adevărul despre divorțul Dianei Dumitrescu de Ducu Ion. ”Am devenit doi străini. Eram colegi de apartament” # Gândul
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a spus care a fost motivul pentru care a divorțat de primul soț, Ducu Ion, dar și cum a fost relația cu soacra sa, Ruxandra Ion. Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune. În plan personal, Diana […]
16:40
De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost dedicată, alături de analistul de politică externă Ștefan Popescu, forumului de la Davos, evenimentul crucial care rescrie harta ordinii mondiale. În centrul acestuia se află leadershipul politic mondial, ecuație în care este notabilă relația dintre Donald Trump și omologul său francez Emmanuel Macron. Ștefan […]
16:30
George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei” # Gândul
George Simion a venit cu o reacție după decizia Parlamentului European de a solicita Curții Europene de Justiție evaluarea acordului UE-Mercosur dacă este conform cu tratatele Uniunii Europene. Liderul AUR a mărit miza și a cerut chiar demiterea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reacția lui George Simion după decizia Parlamentului European „Parlamentul European […]
16:20
Patrick Andre de Hillerin pune punctul pe „i”: „Ilie Bolojan, prin înțeleptele măsuri economice pe care le-a luat, a reușit să termine anul 2025 cu un deficit mai mic decât se preconizase/ În ce lume 7,7% este mai mic decât 7%? # Gândul
Patrick Andre de Hillerin ironizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare modul în care a reușit premierul Ilie Bolojan să termine anul precedent cu „un deficit mai mic” decât cel preconizat. Jurnalistul atrage atenția supra unei contradicții între matematica președintelui și a premierului României și datele publicate de ministrul de Finanțe. Potrivit jurnalistului, […]
16:10
Trimisul lui Trump e sigur că Rusia și Ucraina se vor alătura Consiliului Păcii: „Cred că vom primi un răspuns pozitiv” # Gândul
Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a declarat, într-un interviu televizat pentru Bloomberg, că SUA se așteaptă ca Rusia și Ucraina să se alăture „Consiliului Păcii”. Witkoff este de părere că Statele Unite va primi un răspuns pozitiv la invitația trimisă Rusiei și Ucrainei de a deveni membre a „Consiliului Păcii”. „Așadar, să […]
16:00
Jos cu perdeluţa! Noul şef al AEP vrea cabine de vot transparente şi proces electoral la vedere # Gândul
La următoarele alegeri, românii îşi vor oferi votul la vedere. Noul şef al Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, spune că vrea să schimbe logistica electorală şi va începe prin a da jos învechita perdeluţă de pe cabina de vot. Acesta are în vedere un sistem electoral şi o logistică mai transparente şi chiar îndeamnă românii […]
16:00
Tentativă de sinucidere la metrou. O femeie s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu # Gândul
Tentativă de sinucidere la metrou. O persoană s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București. La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD. „În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o […]
15:50
Condițiile de iarnă, proasta izolare și lipsa aerisirii corecte poate aduce în case un inamic nu numai al locuinței, dar și al locatarilor. Este vorba de mucegai. Această ciupercă greu de stârpit poate crea probleme grave de sănătate, în special pentru asmatici sau cei cu boli pulmonare. Bătrânii și copii sunt cei mai expuși. „În […]
