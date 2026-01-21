CJ Bistrița-Năsăud vrea să construiască un aeroport. Ce locație e luată în calcul
PressHub, 21 ianuarie 2026 21:20
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a organizat miercuri prima întâlnire de lucru pentru o posibilă investiție strategică majoră: construirea unui aeroport în județ, scrie Săptămâna Online. Ideea unui aeroport la Bistrița nu este una nouă și se leagă în principal de prezența unei importante unități militare în garnizoana noastră, este vorba de Brigada 81 Mecanizată, una dintre […] Articolul CJ Bistrița-Năsăud vrea să construiască un aeroport. Ce locație e luată în calcul apare prima dată în PRESShub.
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:30
În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și a comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la București, Institutul „Elie Wiesel”, în colaborare cu Institutul Goethe din București și Muzeul Național al Țăranului Român, organizează Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, un program cultural care își propune descoperirea istoriei din surse alternative. Cea […] Articolul Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, la Cinema Muzeul Ţăranului apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
19:30
Într-un context internațional tot mai tensionat, problema protecției civile revine tot mai apăsat în atenția autorităților și a populației. La nivelul județului Arad, realitatea din teren în ceea ce privește adăposturile de protecție civilă este cel puțin îngrijorătoare, scrie Special Arad. Potrivit unui raport oficial transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” Arad […] Articolul Majoritatea adăposturilor de protecție civilă din Arad sunt nefuncționale apare prima dată în PRESShub.
19:10
Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă orice formă de coerciție împotriva statelor membre, fie ea economică, comercială sau politică, și subliniază că tolerarea presiunilor externe slăbește poziția Uniunii pe scena internațională. În document, Groenlanda este evidențiată drept un dosar strategic major, iar eurodeputații cer ca autonomia europeană să fie transformată în capacitate […] Articolul Criza din Groenlanda ar putea readuce extinderea între prioritățile Uniunii Europene apare prima dată în PRESShub.
18:40
Aktua24 | Negocieri între PSD și o grupare din PNL pentru debarcarea lui Bolojan din funcția de premier # PressHub
Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști specializați pe politică, Sebastian Zachmann, anunță că PSD negociază cu o grupare importantă din PNL pentru debarcarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Liderii PSD apropiați de Sorin Grindeanu și o parte a conducerii PNL, ostilă lui Ilie Bolojan, negociază intens încă din toamna anului trecut mazilirea premierului […] Articolul Aktua24 | Negocieri între PSD și o grupare din PNL pentru debarcarea lui Bolojan din funcția de premier apare prima dată în PRESShub.
18:30
Sondaj INSCOP. AUR revine la o intenție de vot de peste 40%. Cum stau partidele din coaliția de guvernare # PressHub
AUR conduce în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie. Al doilea partid clasat în preferințele de vot este PSD (18,2%), urmat de PNL (13,5%) și USR (11,7%). Potrivit sondajului, UDMR este chiar sub pragul de intrare în Parlament (4,9%). Partidul SENS este […] Articolul Sondaj INSCOP. AUR revine la o intenție de vot de peste 40%. Cum stau partidele din coaliția de guvernare apare prima dată în PRESShub.
18:30
„ Se pare că în fiecare zi ni se reamintește că trăim într-o eră a rivalității dintre marile puteri, că ordinea bazată pe reguli se estompează, iar cei puternici pot face ce vor, pe când cei slabi trebuie să suporte ce li se impune.” Afirmația premierului canadian, Mark Carney a făcut înconjurul lumii, discursul său […] Articolul De la criza din 2008 la confruntarea cu Trump: cine este Mark Carney, liderul Canadei apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
17:30
Trump la Davos: „Tot ce cerem este o bucată de gheață. Puteți spune DA, și vom fi recunoscători, sau NU, și nu vom uita” # PressHub
Cum era de așteptat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, discursul președintelui american Donald Trump s-a concentrat pe Groenlanda, pe care „am avut-o după al Doilea Război Mondial, dar am dat-o înapoi, o greșeală”. Argumentul lui Trump a fost simplu și în stilul lui, tranzacțional: Statele Unite au finanțat NATO, au „vărsat miliarde de […] Articolul Trump la Davos: „Tot ce cerem este o bucată de gheață. Puteți spune DA, și vom fi recunoscători, sau NU, și nu vom uita” apare prima dată în PRESShub.
17:10
Președintele României Nicușor Dan întoarce pe toate fețele consecințele prezenței sau absenței de la Consiliul de Pace inventat de Donald Trump pentru a concura cu ONU. Președintele Nicușor Dan nu știe încă dacă va merge la Davos pentru Consiliul pentru Pace unde a fost invitat de președintele american alături de alți 60 de șefi de […] Articolul Analiză | Ar trebui să răspundă Nicușor Dan invitației lui Trump? apare prima dată în PRESShub.
16:50
Triumf pentru România în Turcia: Naționala de Debate a „confiscat” întregul podium la Campionatul EurAsiatic. David Băgăcean, cel mai bun vorbitor: „Efortul imens dă rezultate” # PressHub
România a scris o pagină de istorie a educației în Turcia, la ediția din 2026 a Campionatului EurAsiatic de Dezbateri pentru Școli (ESDC). Ceea ce trebuia să fie un turneu de pregătire s-a transformat într-o demonstrație de forță absolută: delegația tricoloră a ocupat toate cele trei trepte ale podiumului, obținând Aurul, Argintul și Bronzul pe […] Articolul Triumf pentru România în Turcia: Naționala de Debate a „confiscat” întregul podium la Campionatul EurAsiatic. David Băgăcean, cel mai bun vorbitor: „Efortul imens dă rezultate” apare prima dată în PRESShub.
16:40
16:10
Von der Leyen pledează pentru accelerarea „independenței europene”, dar Parlamentul European blochează pentru moment acordul UE-Mercosur # PressHub
Într-un vot la limită care ar putea amâna cu până la doi ani acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, Parlamentul European a decis miercuri să trimită înțelegerea cu statele latino-americane la Curtea de Justiție a UE pentru o verificare juridică. Cu o diferență de doar 10 voturi, eurodeputații au aprobat o rezoluție prin care […] Articolul Von der Leyen pledează pentru accelerarea „independenței europene”, dar Parlamentul European blochează pentru moment acordul UE-Mercosur apare prima dată în PRESShub.
15:50
Podcast: „#Transnistria: Nu Deranjați!”: în fuga spre UE, moldovenii de pe malul drept par să uite de transnistreni. Interviu cu Irina Tabaran, co-fondatoare „Zona de securitate” # PressHub
R. Moldova se pregătește să iasă din Comunitatea Statelor Independente, structură creată de Moscova imediat după destrămarea Uniunii Sovietice și gândită ca o alternativă „estică” la UE (pe dimensiunea economică) și NATO (pe dimensiunea de securitate). Nu a funcționat niciodată la nivelul așteptărilor, dar din perspectiva Chișinăului, este în primul rând o alegere politică și […] Articolul Podcast: „#Transnistria: Nu Deranjați!”: în fuga spre UE, moldovenii de pe malul drept par să uite de transnistreni. Interviu cu Irina Tabaran, co-fondatoare „Zona de securitate” apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
15:30
Cum să structurezi programul de curățenie în locuință pentru a avea un spațiu mereu primitor # PressHub
Un spațiu curat și ordonat are un impact direct asupra stării noastre de bine, a nivelului de energie și chiar a productivității. De multe ori, problema nu este lipsa dorinței de a face curățenie, ci lipsa unei structuri clare. Fără un plan bine definit, curățenia poate deveni copleșitoare și dificil de menținut pe termen lung. […] Articolul Cum să structurezi programul de curățenie în locuință pentru a avea un spațiu mereu primitor apare prima dată în PRESShub.
15:20
Gazul lichefiat american și securitatea energetică a Europei, într-un context geopolitic tot mai tensionat # PressHub
Dependența energetică a Europei de Rusia devenise o vulnerabilitate, mai ales după februarie 2022, când Moscova a lansat ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei vecine. Trei ani mai târziu, pe fundalul unui conflict serios în cadrul NATO (mai precis între SUA și aliații europeni) legat de Groenlanda, unii experți energetici observă o nouă vulnerabilitate: dependența […] Articolul Gazul lichefiat american și securitatea energetică a Europei, într-un context geopolitic tot mai tensionat apare prima dată în PRESShub.
14:30
Ieșenii vor duce gunoiul la ghenă doar cu cardul. Cum funcționează noile module de colectare a deșeurilor # PressHub
În tot municipiul Iași, punctele de colectare a deșeurilor vor fi înnoite cu 150 de „insule” cu module noi la care accesul va fi permis doar pe baza unor carduri speciale sau a unei aplicații instalate pe telefon, scrie Ziarul de Iași. Pe lângă 150 de depozite trebuiau să fie și 25 subterane, dar societatea […] Articolul Ieșenii vor duce gunoiul la ghenă doar cu cardul. Cum funcționează noile module de colectare a deșeurilor apare prima dată în PRESShub.
14:20
Curtea de Conturi a descoperit nereguli la CCR, dar a acordat opinie favorabilă în auditul pe 2024 # PressHub
În realizarea Raportului de audit financiar (pentru 2024), legat de situația Curții Constituționale, Curtea de Conturi a sesizat o serie de nerguli, dar a acordat o opinie favorabilă CSM. Problemele au fost toate legate de cheltuirea nejustificată de fonduri. În documentul publicat pe site-ul Curții de Conturi, este menționat faptul că sume considerabile de bani […] Articolul Curtea de Conturi a descoperit nereguli la CCR, dar a acordat opinie favorabilă în auditul pe 2024 apare prima dată în PRESShub.
14:10
„Niciun pacient nu trebuie să lupte pentru tratamentul său”. UE schimbă regulile jocului pentru medicamentele critice # PressHub
Uniunea Europeană încearcă să pună capăt haosului provocat de lipsa medicamentelor esențiale, care a lăsat în ultimii ani milioane de pacienți fără tratamente vitale. Un nou regulament european – Actul privind Medicamentele Critice (CMA) – este aproape finalizat și promite să schimbe din temelii modul în care statele membre cumpără, stochează și gestionează medicamentele esențiale. […] Articolul „Niciun pacient nu trebuie să lupte pentru tratamentul său”. UE schimbă regulile jocului pentru medicamentele critice apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
13:30
Adrian Țuțuianu: Peste 100.000 de persoane decedate ar figura încă în Registrul Electoral # PressHub
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, suspectează că peste 100.000 de persoane decedate figurează în evidența electorală. Acesta a declarat, în cadrul unei conferințe susținute miercuri, că aproximativ 144.000 de persoane cu vârste între 90 și 99 de ani figurează în evidența Registrului Electoral. Mai există și 14.000 de persoane de peste 100 de ani. […] Articolul Adrian Țuțuianu: Peste 100.000 de persoane decedate ar figura încă în Registrul Electoral apare prima dată în PRESShub.
12:30
Biserica a blocat refacerea Cinema Tineretului din Iași, în condițiile în care Mitropolia Moldovei a primit gratuit de la municipalitate 8 hectare de teren # PressHub
Biserica Banu din Iași a blocat proiectul refacerii Cinema Tineretului. Lucrările erau începute atunci când lăcașului de cult i-a fost retrocedată proprietatea printr-o decizie a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, arată o anchetă Reporter de Iași. O dată cu terenul de la Cinema Tineretului, biserica […] Articolul Biserica a blocat refacerea Cinema Tineretului din Iași, în condițiile în care Mitropolia Moldovei a primit gratuit de la municipalitate 8 hectare de teren apare prima dată în PRESShub.
12:00
Roboți folosiți în terapia copiilor cu autism. Studiu inovator al cercetătorilor de la UBB # PressHub
Cercetătorii Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca au publicat, la finalul lunii decembrie 2025, alături de un grup internațional mai larg, un studiu cu privire la utilizarea roboților în psihoterapia copiilor cu tulburări de spectru autist (ASD). Publicat în una dintre revistele științifice de referință la nivel internațional – Science Robotics – studiul contribuie la cercetările […] Articolul Roboți folosiți în terapia copiilor cu autism. Studiu inovator al cercetătorilor de la UBB apare prima dată în PRESShub.
10:00
Sistemul s-a grăbit mereu să acopere porcăria numită plagiat, să incrimineze jurnalistul, să se folosească de instituțiile imorale ale statului pentru a mușamaliza situația. Cazul nou de plagiat descoperit de jurnalista Emilia Șercan și publicat de Pressone este al ministrului Justiției, Radu Marinescu. Avocatul familiei Olguța Vasilescu – Claudiu Manda, trecut la doctorat prin filtrele […] Articolul Plagiatul validat de clasa politică apare prima dată în PRESShub.
09:00
Şeful Statului Major al Apărării: Sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” # PressHub
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad (foto), a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spaţiului aerian, fiind deja instruite echipele care urmează să deservească acest sistem, informează Agerpres. „Am primit un sistem de combatere a dronelor. Denumirea acestuia este MEROPS. Am […] Articolul Şeful Statului Major al Apărării: Sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
08:00
Administrația Prezidențială: Nicușor Dan analizează conținutul Cartei Consiliului pentru Pace și implicațiile aderării României la organizația anunțată de Trump # PressHub
Președintele Nicușor Dan a început să analizeze conținutul și implicațiile Cartei Consiliului pentru Pace, din care a fost invitat să facă parte de Donald Trump. A anunțat marți Administrația Prezidențială. „Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor […] Articolul Administrația Prezidențială: Nicușor Dan analizează conținutul Cartei Consiliului pentru Pace și implicațiile aderării României la organizația anunțată de Trump apare prima dată în PRESShub.
07:00
Davos 2026: UE face un pas spre autonomie strategică – strategie proprie de securitate și înghețarea acordului comercial cu SUA # PressHub
Reuniunea de la Davos ar putea fi un moment de cotitură pentru Uniunea Europeană, care începe să răspundă coerent și politic la presiunile tot mai dure venite dinspre administrația Trump. Pe fondul conflictului deschis privind Groenlanda, Comisia Europeană a anunțat elaborarea unei strategii europene de securitate, iar Parlamentul European a decis suspendarea ratificării acordului comercial UE–SUA, considerat dezechilibrat […] Articolul Davos 2026: UE face un pas spre autonomie strategică – strategie proprie de securitate și înghețarea acordului comercial cu SUA apare prima dată în PRESShub.
07:00
20 ianuarie 2026
22:50
Aktual24 | ”Eu îl împușc pe Nicușor”. Cum a fost clasată de Parchetul Buftea o amenințare clară la adresa președintelui României: ”Nu există indicii că persoana vătămată a avut cunoștință despre respectiva amenințare” # PressHub
Un exemplu concret arată de ce valul de ură și amenințările cu moartea continuă să se răspândească pe rețelele de socializare. Un mesaj clar de amenințare cu moartea la adresa președintelui României este tolerat de autoritățile statului pe motiv că Nicușor Dan nu a avut cunoștință despre această amenințare, relatează Aktual24. Cazul a fost semnalat […] Articolul Aktual24 | ”Eu îl împușc pe Nicușor”. Cum a fost clasată de Parchetul Buftea o amenințare clară la adresa președintelui României: ”Nu există indicii că persoana vătămată a avut cunoștință despre respectiva amenințare” apare prima dată în PRESShub.
Ieri
18:20
În primul an de la revenirea lui Donald Trump la putere, radicalii AUR au fost încurajați iar războiul hibrid al Rusiei s-a accentuat sub legăturile periculoase dintre Washington și Moscova, conform Deutsche Welle . Anunțul retragerii treptate a trupelor americane din Europa, tăierea sprijinului pentru Ucraina, înțelegerea netransparentă cu președintele rus, Vladimir Putin, ideea anexării Groenlandei afectează direct […] Articolul Analiză: Efecte majore ale regimului Trump în România apare prima dată în PRESShub.
18:10
Aktual24 | Un suveranist și-a recunoscut faptele: acord de recunoaștere a vinovăției după ce i-a transmis mesaje de amenințare lui Theodor Paleologu # PressHub
Un tânăr de 25 de ani care a postat amenințări cu caracter fascist pe pagina lui Theodor Paleologu și-a recunoscut faptele, a transmis marți Parchetul General. El a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, a precizat Parchetul într-un comunicat de presă. Tânărul a fost ridicat de poliţişti şi cercetat penal, în octombrie anul trecut, […] Articolul Aktual24 | Un suveranist și-a recunoscut faptele: acord de recunoaștere a vinovăției după ce i-a transmis mesaje de amenințare lui Theodor Paleologu apare prima dată în PRESShub.
17:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că deficitul de cash a fost redus anul acesta sub ținta prognozată. Astfel, valoarea acestuia este de aproximativ 7.7%. Nazare susține că această reducere a deficitului este rezultatul unor renegocieri PNRR cu Comisia Europeană. „Deşi nu este finalizată execuţia bugetară şi va fi anunţată […] Articolul Nazare: Deficitul cash a fost redus sub ținta prognozată și se situează la 7,7% din PIB apare prima dată în PRESShub.
16:40
Vicepreședintele CSM acuză erori grave în raportul privind statul de drept care urmează a fi trimis Comisiei Europene # PressHub
Procurorul Claudiu Sandu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) arată, într-o postare pe Facebook că, în cadrul unei comisii a Consiliului s-a stabilit că documentarul Recorder „Justiția Capturată” a afectat încrederea în justiție. Mai mult, auditul privind repartizarea dosarelor de la Inspecția judiciară nu a fost realizat de către CSM „din lipsă de fonduri”, deși […] Articolul Vicepreședintele CSM acuză erori grave în raportul privind statul de drept care urmează a fi trimis Comisiei Europene apare prima dată în PRESShub.
16:20
La 12 ani de la condamnările pentru corupție ale lui Relu Fenechiu, statul nu a recuperat prejudiciul stabilit de instanță, în timp ce firma controlată de fostul politician a obținut plăți de la Kaufland și profituri de ordinul milioanelor de lei, relatează ReporterIS. Pe terenul cumpărat de la Relu Fenechiu, retailerul Kaufland a demarat, de […] Articolul Profit de milioane și prejudiciu nerecuperat: afacerile lui Relu Fenechiu și Kaufland apare prima dată în PRESShub.
16:10
Un raport al Băncii Europene de Investiții arată că relocarea startup-urilor și scaleup-urilor europene nu este un vot de neîncredere în UE, ci rezultatul fragmentării pieței interne, accesului limitat la capital de creștere și al unui cadru de reglementare greu de adaptat la scalare globală. Europa continuă să producă idei, tehnologii și antreprenori de top, […] Articolul Inovație europeană, putere decizională în afara UE: paradoxul relocării startup-urilor apare prima dată în PRESShub.
15:20
Presshub publică mărturia Ralucăi Anamaria Călineață, o adolescentă de 18 ani care suferă de sindromul Tourette. Scrisoarea este o declarație sinceră și asumată, menită a explica o afecțiune neurologică manifestată prin ticuri motorii sau vocale. În pofida tuturor greutăților, Raluca „este aici”. Prolog – Vocea mea – „iubirea nu are nevoie de permisiune, are nevoie […] Articolul Viața cu sindromul Tourette apare prima dată în PRESShub.
14:40
Aktual24 | În lipsa lui Grindeanu, PSD a fost acaparat de cuplul Olguța-Manda: ”Bolojan pică dacă ne retragem din guvern” # PressHub
Primarul PSD aș Craiovei, Olguţa Vasilescu, a amenințat din nou, într-un interviu pentru Antena 3, că PSD ar putea ieși de la guvernare. Și soțul ei, Claudiu Manda, secretar general al PSD, a declarat tot la Antena că ”lăutarul” Ilie Bolojan ar putea fi dat jos din fruntea guvernului, relatează Aktual24. Olguța Vasilescu a susținut […] Articolul Aktual24 | În lipsa lui Grindeanu, PSD a fost acaparat de cuplul Olguța-Manda: ”Bolojan pică dacă ne retragem din guvern” apare prima dată în PRESShub.
14:30
COMUNICAT DE PRESĂ. Thomas Hampson, „legendă vie” a scenei lirice internaționale, invitatul Filarmonicii George Enescu la primul dialog Talks re: Music & Beyond din acest an # PressHub
Filarmonica George Enescu îl va avea ca invitat pe Thomas Hampson, legendarul bariton cu multiple nominalizări și premii Gramophone Awards și GRAMMY, pe 21 ianuarie, la ora 18.00, în următoarea ediție Talks re: Music & Beyond, găzduită în Sala Mică a Ateneului Român. Tema întâlnirii – Voices Over Noises – deschide o conversație despre voce, […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. Thomas Hampson, „legendă vie” a scenei lirice internaționale, invitatul Filarmonicii George Enescu la primul dialog Talks re: Music & Beyond din acest an apare prima dată în PRESShub.
13:50
Internet de mare viteză pentru comunitățile din Deltă: telemedicină și școală online prin proiectul 5G Connect Danube Delta # PressHub
Procesul de aducere a fibrei optice în comunităţile înconjurate de ape din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării va începe anul acesta, în cadrul proiectului „5G Connect Danube Delta”, aceasta fiind considerată cea mai dificilă etapă a iniţiativei finanţate de Comisia Europeană, transmite Agerpres. Vicepreşedintele asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Teodor Frolu, a declarat pentru AGERPRES că fibra […] Articolul Internet de mare viteză pentru comunitățile din Deltă: telemedicină și școală online prin proiectul 5G Connect Danube Delta apare prima dată în PRESShub.
13:40
Primarul Ciprian Ciucu: 5.000 de locuri de parcare gratuite solicitate pentru mașinile jurnaliștilor din București # PressHub
Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat luni că numărul locurilor de parcare din București gratuite este unul exgerat. Conform edilului, 100.000 de mașini beneficiază de gratuitate la parcare, în timp ce orașul are amenajate 40.000 de locuri de parcare. Acesta a exemplificat, printre altele, că 5.000 de mașini ale jurnaliștilor au solicitat gratuitate la […] Articolul Primarul Ciprian Ciucu: 5.000 de locuri de parcare gratuite solicitate pentru mașinile jurnaliștilor din București apare prima dată în PRESShub.
12:00
Miniștrii de finanțe din zona euro avertizează: tarifele nu sunt o armă geopolitică. UE își apără interesele și susține Danemarca și Groenlanda # PressHub
Miniștrii de finanțe ai zonei euro au transmis un mesaj politic ferm în contextul tensiunilor transatlantice legate de Groenlanda: Uniunea Europeană respinge folosirea tarifelor ca instrument de presiune geopolitică, reafirmă respectarea suveranității și integrității teritoriale a Regatului Danemarcei și își declară disponibilitatea de a-și proteja interesele economice. Deși Bruxellesul insistă că prioritatea rămâne găsirea unei […] Articolul Miniștrii de finanțe din zona euro avertizează: tarifele nu sunt o armă geopolitică. UE își apără interesele și susține Danemarca și Groenlanda apare prima dată în PRESShub.
11:40
Bugetul UE 2028–2034, la răscruce: Parlamentul analizează planurile naționale care pot rescrie regulile jocului # PressHub
Deschiderea lucrărilor parlamentare asupra regulamentului privind planurile naționale și regionale de parteneriat aduce în prim-plan una dintre cele mai tensionate și politizate etape ale pregătirii viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Miza nu este o simplă reașezare de linii bugetare, ci o schimbare de arhitectură care ar putea muta aproape jumătate din fondurile UE sub […] Articolul Bugetul UE 2028–2034, la răscruce: Parlamentul analizează planurile naționale care pot rescrie regulile jocului apare prima dată în PRESShub.
11:30
Groenlanda oficial pe agenda Forumului de la Davos, care reunește un număr record de lideri de state și guverne. România reprezentată de ministra de Externe # PressHub
Prima ediție a Forumului Economic Mondial, găzduită de fondatorul său Klaus Schwab în 1971, a fost un eveniment relativ restrâns, la care au participat în principal lideri din mediul de afaceri. Între timp, întâlnirea de la Davos s-a transformat într-o conferință „catch-all”, care acoperă teme extrem de diverse – de la inegalități economice și schimbări climatice până […] Articolul Groenlanda oficial pe agenda Forumului de la Davos, care reunește un număr record de lideri de state și guverne. România reprezentată de ministra de Externe apare prima dată în PRESShub.
11:00
LukOil România a devenit un caz-școală despre cum se intersectează sancțiunile internaționale ferme cu slăbiciunile cronice ale statului român. În timp ce Statele Unite au impus, în toamna lui 2025, sancțiuni directe împotriva grupului rus Lukoil pentru finanțarea războiului din Ucraina, blocând rapid tranzacțiile și fluxurile financiare, autoritățile de la București nu reușesc să gestioneze propriul dosar penal […] Articolul LukOil România: între sancțiunile SUA și rușinea sechestrului românesc apare prima dată în PRESShub.
08:30
Profesorul de științe politice la Universitatea din București Cristian Preda arată că europarlamentarul Claudiu Manda, secretar general al PSD, de șapte ani de când este trimisul României la Bruxelles, nu a luat cuvântul în Parlamentul European. „Deputatul care vede în premier un lăutar nu a vorbit nici măcar un minut în plenul Parlamentului. De 7 […] Articolul Cristian Preda despre deputatul european Claudiu Manda: „De 7 ani e mut ca un pește” apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Afacerea lui Frank Timiș din Groenlanda, legată de Nuclearelectrica și cercuri apropiate de administrația Trump # PressHub
Omul de afaceri român, Frank Timiș, de al cărui nume este legat proiectu Roșia Montană, își dezvoltă o afacere minieră în Groenlanda prin firma sa, Critical Metal Corps Limited (CRML). Compania este aceeași care a încheiat un parteneriat cu compania de stat Nuclearelectrica. Astfel, materiile prime extrase din Groenlanda ar urma să fie procesate la […] Articolul Afacerea lui Frank Timiș din Groenlanda, legată de Nuclearelectrica și cercuri apropiate de administrația Trump apare prima dată în PRESShub.
18:10
Rusia continuă atacurile masive în Ucraina și este invitată în „Consiliul pentru Pace” inițiat de Trump # PressHub
În timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând zeci de mii de oameni fără electricitate în sud și nord-est, Kremlinul anunță că președintele Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” inițiat de Donald Trump. Rusia și-a continuat, în noapte de duminică spre luni, 19 ianuarie, atacurile masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: peste […] Articolul Rusia continuă atacurile masive în Ucraina și este invitată în „Consiliul pentru Pace” inițiat de Trump apare prima dată în PRESShub.
18:00
Placa memorială a Annei Politkovskaia, vandalizată la Moscova. O grupare neo-nazistă revendică atacul # PressHub
O grupare neo-nazistă din Rusia și-a asumat, luni, răspunderea pentru vandalizarea plăcii memoriale dedicate jurnalistei Anna Politkovskaia. Placa a fost distrusă duminică, pe strada Lesnaia, din centrul Moscovei, unde se află casa jurnalistei asasinate în 2006, relatează Novaia Gazeta. Gruparea de neo-naziști numită NS/WP Crew (National-Socialism/White Power) a declarat, pe pagina de Telegram, că este […] Articolul Placa memorială a Annei Politkovskaia, vandalizată la Moscova. O grupare neo-nazistă revendică atacul apare prima dată în PRESShub.
17:00
Atacurile cu drone se intensifică: Armata Română recunoaște limitele radarului și anunță măsuri noi # PressHub
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, luni, că România își va mări efectivele militare la granița estică. Acțiunea vine ca urmare a amplificării atacurilor cu drone în proximitatea României. De la declanșarea Războiului din Ucraina, au avut loc 70 de atacuri cu dronă în zona Dunării și 14 pătrunderi ilegale ale dronelor în spațiul aerian […] Articolul Atacurile cu drone se intensifică: Armata Română recunoaște limitele radarului și anunță măsuri noi apare prima dată în PRESShub.
16:00
Nicușor Dan, întâlnire cu comandantul suprem NATO în Europa: securitatea României și flancul estic, pe agendă # PressHub
Președintele Nicușor Dan a avut, luni, o întâlnire cu generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR). Cei doi au discutat despre chestiunile de securitate ale României în contetxtul incursiunilor dronelor și a războiului de la graniță. La final, generalul a apreciat rolul esențial al României în cadrul parteneriatului strategic, conform […] Articolul Nicușor Dan, întâlnire cu comandantul suprem NATO în Europa: securitatea României și flancul estic, pe agendă apare prima dată în PRESShub.
15:30
România nu a spus încă nimic despre insistența SUA de a prelua Groenlanda. Președintele Nicușor Dan s-a declarat totuși „profund îngrijorat” de „escaladarea” declarațiilor dintre „partenerii și aliații transatlantici”, transmite Deutsche Welle. Vorbind despre îngrijorarea sa, Nicușor Dan nu a amintit nimic despre criza creată de Donald Trump în relația transatlantică odată cu cererea de anexare […] Articolul Analiză: România alături de SUA în Criza Groenlandei? apare prima dată în PRESShub.
15:10
Aktual24 |Pomana suveranistă: câte 1 milion de euro pentru cei care semnează o plângere penală legată de anularea alegerilor. O nouă operațiune delirantă a susținătorilor lui Călin Georgescu # PressHub
Susținătorii extremistului Călin Georgescu vor depune pe 22 ianuarie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o plângere penală împotriva a nu mai puțin de 60 de persoane și organizații în care acuză că acestea, la comanda unor ”agenți străini”, au anulat alegerile prezidențiale de anul trecut, relatează Aktual24 . Cel […] Articolul Aktual24 |Pomana suveranistă: câte 1 milion de euro pentru cei care semnează o plângere penală legată de anularea alegerilor. O nouă operațiune delirantă a susținătorilor lui Călin Georgescu apare prima dată în PRESShub.
