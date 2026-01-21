Franţa nu intenţionează boicotarea Cupei Mondiale din cauza ameninţărilor lui Trump

14:40

Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene (UE) trebuie să plătească, de la începutul acestui an, o taxă de 25 de lei/colet (echivalentul a cinci euro), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Anterior, coletele cu valoarea sub această sumă erau scutite de taxe, a amintit sursa citată. Ideea aplicării unei taxe logistice pe coletele de acest tip este discutată la nivel european, însă nu s-a ajuns la un consens în această privinţă, a relatat comunicatul. Cu toate acestea, România şi Italia o aplică de la 1 ianuarie 2026, cu menţiunea că, în Italia, cuantumul este de doar doi euro/colet, conform sursei citate. Mai mult, de la jumătatea lui 2026, la această taxă urmează să se adauge cea vamală, de trei euro pentru fiecare articol importat pe canale electronice din afara UE, pentru care s-a ajuns la consens în rândul statelor UE, potrivit comunicatului. În aceste condiţii, în România cel puţin, costurile pentru cumpărăturile online de produse din afara UE vor deveni prohibitive, a relatat sursa menţionată.