Franţa nu intenţionează boicotarea Cupei Mondiale din cauza ameninţărilor lui Trump
Bursa, 21 ianuarie 2026 21:20
Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026, care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară, din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei, în legătură cu Groenlanda, potrivit Reuters.
Acum 30 minute
21:20
21:10
Slovenia nu va accepta o invitaţie de la preşedintele american Donald Trump de a se alătura and #8222;Consiliului pentru Pace and #8221;, a anunţat miercuri seară premierul sloven Robert Golob, potrivit Reuters.
Acum o oră
20:40
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, conform sursei citate.
Acum 2 ore
20:30
Ţoiu: and #39; and #39;Transferul unui teritoriu se poate face doar cu acordul poporului său and #39; and #39; # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că un teritoriu nu poate fi cedat unei alte ţări fără voinţa poporului care îl deţine.
20:30
Prim ministrul Danemarcei: and #8222;Dorinţa lui Trump de a obţine Groenlanda rămâne intactă and #8221; # Bursa
Dorinţa preşedintelui Donald Trump de a obţine Groenlanda rămâne and #8222;intactă and #8221;, în pofida declaraţiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, consideră şeful diplomaţiei daneze, potrivit Reuters.
20:10
Grupul Renault a confirmat că va colabora cu o companie franceză din industria de apărare pentru producţia de drone destinate Ucrainei, într-un proiect coordonat de Ministerul Apărării din Franţa, pe fondul sprijinului acordat Kievului în contextul războiului declanşat de Rusia, potrivit Techrider.
Acum 4 ore
19:20
Armenia şi Azerbaidjan îşi vor integra sistemele energetice pentru a facilita importurile şi exporturile de energie, a declarat miercuri premierul armean Nikol Paşinian în parlamentul de la Tbilisi, potrivit Reuters.
18:50
Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda, insula pe care vrea să o anexeze, cu Islanda, în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNN.
18:30
Preşedintele Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi la Davos cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect citate de CNN.
17:50
Donald Trump a declarat la Forumul economic de la Davos, din Elveţia, că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că liderul rus Vladimir Putin and #8222;doreşte să încheie un acord and #8221;, precizând că este în discuţii cu el, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
17:20
Trump: and #8222;Statele Unite s-au întors, mai mari, mai puternice, mai bune decât oricând altcândva! and #8221; # Bursa
Preşedintele Trump şi-a încheiat discursul, dar a rămas pe podium pentru a răspunde la întrebări.
17:10
Preşedintele SUA a lansat mai multe critici la adresa Elveţiei, ţara care găzduieşte anual Forumul Economic Mondial de la Davos.
17:00
BBC: and #8222;Afirmaţia lui Trump potrivit căreia Statele Unite nu ar fi obţinut nimic de la NATO este înşelătoare and #8221; # Bursa
BBC a comentat, într-o reacţie rapidă, comentariile lui Donald Trump privind NATO:
16:50
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat astăzi, la Davos, că nu va 'folosi forţa' pentru a prelua controlul asupra Groenlandei
16:40
Donald Trump a declară astăzi, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia că and #8221;tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda and #8221;
16:30
Trump avertizează la Davos: and #39; and #39;Europa nu merge pe calea potrivită and #39; and #39; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a început miercuri alocuţiunea la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de opt minute, a criticat Europa, citând declaraţii ale administraţiei sale privind securitatea naţională.
16:20
Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) a intrat în consorţiul de explorare Han Asparuh # Bursa
Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorţiul de explorare offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, cu o participaţie de 10%, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:10
Rusia întâmpină dificultăţi tot mai mari în valorificarea activelor confiscate, deşi în 2025 a preluat proprietăţi cu o valoare record, iar licitaţiile organizate de stat nu atrag cumpărători.
15:50
Motivair by Schneider Electric a prezentat o nouă unitate de distribuţie a agentului de răcire (Coolant Distribution Unit - CDU) de 2,5 MW, proiectată pentru a răci în mod fiabil şi scalabil centrele de date cu densitate ridicată, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:40
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu, a declarat miercuri că rezultatele consolidării fiscale permit abordarea cu mai multă încredere a luptei împotriva inflaţiei, cu sprijinul Guvernului.
Acum 8 ore
14:40
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze pe mai multe străzi din sectorul 1 # Bursa
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, în urma unui incident la reţeaua de distribuţie de pe strada Câineni, pentru a pune consumatorii în siguranţă
14:40
Deloitte: and #8222;România şi Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE and #8221; # Bursa
Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene (UE) trebuie să plătească, de la începutul acestui an, o taxă de 25 de lei/colet (echivalentul a cinci euro), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Anterior, coletele cu valoarea sub această sumă erau scutite de taxe, a amintit sursa citată. Ideea aplicării unei taxe logistice pe coletele de acest tip este discutată la nivel european, însă nu s-a ajuns la un consens în această privinţă, a relatat comunicatul. Cu toate acestea, România şi Italia o aplică de la 1 ianuarie 2026, cu menţiunea că, în Italia, cuantumul este de doar doi euro/colet, conform sursei citate. Mai mult, de la jumătatea lui 2026, la această taxă urmează să se adauge cea vamală, de trei euro pentru fiecare articol importat pe canale electronice din afara UE, pentru care s-a ajuns la consens în rândul statelor UE, potrivit comunicatului. În aceste condiţii, în România cel puţin, costurile pentru cumpărăturile online de produse din afara UE vor deveni prohibitive, a relatat sursa menţionată.
14:30
Romsilva organizează licitaţie deschisă pentru servicii de regenerare a pădurilor în zonele Broşteni, Putna, Crucea, Mălini şi Adâncata, pentru care alocă 10,424 milioane de lei, fără TVA
14:30
Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
14:20
Oana Ţoiu: and #8221;Suntem un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, transmite de la Davos că România este un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică, dar, în acelaşi timp, sunt principii de la care nu ne putem abate, şi anume că and #8221;un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor and #8221;, cu referire la dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, privind dobândirea Groenlandei
14:20
14:20
Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat că nu a primit premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la and #39;Consiliul pentru Pace and #39; propus de acesta, a anunţat miercuri guvernul de la Oslo
14:20
Uniunea Europeană a confirmat, miercuri, că nu va solicita giganţilor din sectorul tehnologiei să contribuie la finanţarea reţelelor de telecomunicaţii, aşa cum se angajase anul trecut în acordul său comercial cu Statele Unite
14:10
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat că actuala legislaţie electorală este stufoasă, neunitară şi neadaptată la evoluţiile tehnologice.
14:10
Acordul cu Mercosur va fi trimis către CJUE de către Parlamentul European, în urma votului exprimat în plen
14:10
Ecosistemul criptomonedelor se confruntă în continuare cu provocări de securitate în evoluţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Printre acestea, atacurile de intoxicare / otrăvire a adreselor (address poisoning) au devenit o ameninţare serioasă, având ca scop păcălirea utilizatorilor să trimită fonduri către adrese maliţioase sau incorecte, arată o analiză Binance.
14:10
Obiectivul central al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) este and #39;asigurarea păcii mondiale şi a securităţii internaţionale and #39; şi din and #39;motive foarte, foarte bune and #39; fiecare ţară este reprezentată în această organizaţie and #39;indiferent de mărimea sa, puterea ei economică sau militară and #39;, a declarat preşedinta Adunării Generale a Naţiunilor Unite, Annalena Baerbock
14:00
Marius Budăi: and #8221;Un stat care discriminează minorităţile nu are ce căuta în UE and #8221; # Bursa
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, miercuri, că autorităţile din România trebuie să ia o poziţie fermă în privinţa noii legislaţii a dublei cetăţenii din Ucraina, mergând până la suspendarea susţinerii ţării vecine în procesul de aderare la Uniunea Europeană
13:50
Mercenarul Horaţiu Potra, căruia instanţa i-a respins luni contestaţia la măsura arestării preventive, a depus, în aceeaşi zi, o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei şi care a primit termen de judecare la data de 25 februarie 2025
13:50
Zborul Bucureşti-Iaşi şi retur a fost anulat miercuri, în timp ce alte două curse Ryanair ce urmau să aterizeze la Iaşi au fost redirecţionate către Timişoara, din cauza ceţii dense de pe aeroportul ieşean
13:50
Europa este pe cale să fie and #8221;păcălită and #8221; de Donald Trump, avertizează guvernatorul Californiei Gavin Newsom, care-l cataloghează pe şeful statului american drept un and #8221;T-Rex and #8221;
13:40
ANOFM: Peste 32.500 de locuri de muncă disponibile în România şi 271 în Spaţiul Economic European # Bursa
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă că, la nivel naţional, sunt disponibile 32.623 de locuri de muncă.
13:40
IEA: and #39; and #39;Consumul global de petrol va urca în continuare în 2026 and #39; and #39; # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) şi-a revizuit miercuri în creştere estimările privind creşterea cererii globale de petrol pentru 2026 şi a precizat că surplusul de petrol la nivel mondial diminuează îngrijorările legate de riscurile geopolitice.
Acum 12 ore
13:20
Wallachia eHub a anunţat lansarea oficială a proiectului Wallachia eHub 2.0 (WEH 2.0), în cadrul evenimentului de lansare organizat pe 19 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Proiectul, implementat de Universitatea and #8222;Spiru Haret and #8221; în calitate de Beneficiar-Coordonator, se derulează în parteneriat cu consorţiul format din Asociaţia Danube Engineering Hub, Tryamm Trading Consulting SRL, Unbox Management Solutions SRL, BEIA Cercetare SRL, Bucharest Promo Robots SRL, InPulse Partners SRL, Asociaţia Clusterului Technology Enabled Construction (TEC), Omega Trust SRL, Integrisoft Solutions SRL şi Petal SA, a relatat sursa citată.
13:00
Confederaţia Antreprenorilor şi Investitorilor din România (CAIR) atrage atenţia asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la lucrătorii străini asupra mediului de afaceri şi invetiţiilor în România.
12:50
Preşedintelui AUR, George Simion, i-a fost înmânat în Statele Unite un premiu oferit de organizaţia Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru and #8222;activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa. and #8221;
12:20
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a reluat discuţiile privind construirea unui spital municipal în municipiul Buzău, în cadrul unei întâlniri de lucru la care au participat primarul Constantin Toma, preşedintele PSD Buzăuu, deputatul Romeo Lungu, şi omul de afaceri Ali Hamzeh
12:10
Rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 8, s-a calificat, miercuri, în turul trei la turneul de grand slam Australian Open, fază în care o va întâlni pe Gabriela Ruse
12:10
Carlos Alcaraz a depăşit un început ezitant şi l-a învins miercuri pe germanul Yannick Hanfmann cu 7-6(4), 6-3, 6-2, calificându-se în turul al treilea la Australian Open şi continuând astfel drumul său către un Grand Slam al carierei la Melbourne Park
12:10
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, anunţă că îşi doreşte realizarea unei logistici electorale unitare, care implică acelaşi tip de cabine de vot, de urne, acelaşi mod de amenajare a secţiilor de votare
12:10
Preşedintele AEP: and #8221;Sunt 133.995 de persoane între 90 - 99 de ani în Registrul Electoral and #8221; # Bursa
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, afirmă în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane între 90 - 99 de ani şi a precizat că bănuieşte că multe dintre acestea nu mai sunt în viaţă
12:00
Relaţia dintre Republica Moldova şi România nu doar că a rezistat în timp şi se bazează pe o prietenie strânsă şi valori comune, dar se consolidează prin fiecare proiect realizat împreună, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu reprezentanţii delegaţiei române la Forumul Economic Mondial de la Davos, respectiv ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
12:00
Producţia globală de gaze naturale lichefiate (LNG) va creşte în 2026, ceea ce va duce la scăderea preţurilor şi la relansarea cererii, în special în Europa, arată estimările specialiştilor.
11:50
Compania naţională de petrol şi gaze din Turcia discută cu gigantul american Chevron Corp pentru a efectua operaţiuni comune de explorare de petrol şi gaze, a declarat pentru Bloomberg un oficial turc apropiat dosarului.
11:30
Europa a intrat într-o fază istorică în care iluzia stabilităţii a dispărut definitiv, a afirmat astăzi, în plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen preşedinta Comisiei Europene, care a mai vorbit despre o lume zguduită de crize simultane şi despre o Uniune care nu mai are luxul prudenţei strategice
