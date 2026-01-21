Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, aduși la Curtea de Apel Bucureşti / Când e următorul termen în dosar
HotNews.ro, 21 ianuarie 2026 21:20
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
21:30
Sorin Grindeanu vrea ca România să plătească pentru un loc permanent în Consiliul Păcii. „Se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înșel” # HotNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Antena 3, că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale „niciodată costurile nu sunt prea mari”. El a spus…
Acum 30 minute
21:20
Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, aduși la Curtea de Apel Bucureşti / Când e următorul termen în dosar # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor…
Acum o oră
21:00
Casa Albă reacționează după ce Trump a încurcat Groenlanda cu Islanda. Karoline Leavitt i-a răspuns cu o poză unei jurnaliste # HotNews.ro
Preșdintele american Donald Trump a părut miercuri să confunde insula Groenlanda, care aparține Regatului Danemarcei, cu o altă națiune arctică, Islanda, în mai multe rânduri în timpul discursului său susținut la Davos, în Elveția. Însă…
20:50
Refuz categoric din țara de origine a Melaniei Trump de a intra în „Consiliul Păcii”, inițiat de președintele SUA. „Încalcă în mod periculos ordinea internațională” # HotNews.ro
Slovenia nu va accepta o invitaţie de la preşedintele american Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, a anunţat miercuri seară premierul sloven Robert Golob, potrivit Reuters, preluată de Agerpres. Trump a invitat…
Acum 2 ore
20:30
Dacă Putin şi Zelenski nu încheie un acord sunt „proşti”, spune Trump / Când va avea loc totuși întâlnirea Trump-Zelenski de la Davos # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a estimat miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că discuţiile asupra unei soluţionări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv” în care poate fi…
20:30
Un cântec despre „lipsa luminii” stârnește controverse în Ucraina. Cum a ajuns o cunoscută interpretă din țara vecină să-și prezinte public scuze pentru „un mesaj de unitate” – VIDEO # HotNews.ro
Un fragment muzical interpretat de una dintre cele mai cunoscute artiste ucrainene, Tina Karol, a declanșat o mare controversă pe rețelele sociale, obligând-o pe cântăreață să vină cu explicații și să-și prezinte public scuze. În…
20:10
Grecia a fost afectată miercuri de o furtună puternică, ploile torenţiale, ninsorile şi vântul puternic determinând autorităţile să emită avertizări cod roşu pentru regiuni extinse ale ţării şi să îndemne populaţia să îşi limiteze deplasările…
20:10
Danemarca are o nouă temere, după ce Trump și-a exprimat ambiția pentru „uriașa bucată de gheață”. „Reiese clar” # HotNews.ro
Dorința președintelui Donald Trump de a obține Groenlanda rămâne „intactă”, în pofida declarațiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, consideră șeful diplomației daneze, potrivit Reuters și AFP. „Ceea ce reiese…
20:00
Groenlanda, motiv de ceartă între suveraniștii români, după episodul tortului de la Washington. SOS România îi impută lui Simion „inconștiența geopolitică” # HotNews.ro
SOS România îi reproșează că președintelui AUR George Simion participarea la evenimentul de la Washington la care a fost servit un tort în forma Groenlandei, acoperit de drapelul american. Partidul Dianei Șoșoacă susține că este…
Acum 4 ore
19:30
Armenia şi Azerbaidjanul îşi vor integra sistemele energetice pentru a facilita importurile şi exporturile de energie, a declarat miercuri premierul armean Nikol Paşinian în parlamentul de la Erevan, conform presei locale preluate de Reuters. Paşinian…
19:20
Și Papa Leon a fost invitat în „Consiliu pentru Pace” al lui Trump. Anunțul Vaticanului # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” dorit de președintele american Donald Trump, a declarat miercuri secretarul de stat al Vaticanului, potrivit presei italiene, relatează AFP. „Și noi am…
19:20
Arme de vânătoare și provizii. Sub amenințările lui Trump, Groenlanda a publicat ghidul pentru „crize” # HotNews.ro
Guvernul Groenlandei a prezentat miercuri o nouă broșură care oferă sfaturi populației în cazul unei „crize” pe teritoriul său, în contextul în care președintele american Donald Trump a promis în repetate rânduri că va confisca…
19:10
România TV s-a trezit că a apărut o televiziune care îi copiază sigla și grafica. E lansată de un fost între politician PSD care a stat la închisoare. În urmă cu 15 ani se întâmpla ceva asemănător # HotNews.ro
CNA a analizat în regim de urgență o serie de clipuri apărute pe rețelele de socializare cu fostul deputat PSD Cristian Rizea care și-a lansat o televiziune cu denumirea Rizea TV – RTV, scrie PaginadeMedia.…
18:50
Asasinii generalului rus Kirillov au fost condamnați. Moscova acuză implicarea Ucrainei # HotNews.ro
Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viaţă pe un cetăţean uzbec, Ahmadjon Kurbonov, pentru asasinarea generalului rus Igor Kirillov în 2014 la comanda Kievului, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.…
18:40
Mesaj pentru Europa, după discursul lui Trump de la Davos: „Tăceți din gură și vindeți Groenlanda” # HotNews.ro
Senatorul republican american Lindsey Graham a afirmat că intenționează să îi îndemne pe liderii europeni să vândă Groenlanda Statelor Unite, după ce discursul președintelui Donald Trump de la Davos l-a convins că națiunea americană are…
18:10
Liderul neașteptat de care Donald Trump și-a amintit să îl critice la Davos, deși a plecat din funcție anul trecut: „M-a iritat atât de mult” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a criticat-o în mod repetat în timpul discursului pe care l-a susținut la Davos tocmai pe fosta președintă a Elveției, țara care găzduiește forumul economic mondial organizat în fiecare an, afirmând…
18:10
Platforma e-bloc.ro, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata întreținerii, suspendată temporar de BNR: „Trebuie să intre în legalitate” # HotNews.ro
Platforma e-bloc.ro, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, a fost suspendată temporar începând de marți, 20 ianuarie, în ceea ce privește funcționalitatea de procesare a plăților, după…
18:00
Bundeswehrul se pregătește pentru o achiziție majoră: trei nave de război pentru flota germană # HotNews.ro
Armata germană se pregătește să achiziționeze cel puțin trei fregate din clasa MEKO A-200 de la constructorul german de nave de război TKMS, fiecare dintre acestea având un preț de aproximativ 1 miliard de euro…
18:00
Germania respinge invitația lui Donald Trump de a intra în „Consiliul Păcii”. Care sunt motivele nemulțumirii Berlinului # HotNews.ro
Guvernul german nu vrea să se alăture „Consiliului Păcii”, inițiat de către președintele SUA Donald Trump, potrivit unui memorandum redactat la Ministerul de Externe de la Berlin, informează Der Spiegel, preluată de Agerpres. Principalul motiv…
17:40
Donald Trump a declarat la Forumul economic de la Davos, din Elveţia, că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că liderul rus Vladimir Putin „doreşte să încheie un acord”, precizând…
Acum 6 ore
17:30
Matteo Duțu (20 de ani), fundaș central internațional român U21, a fost transferat de Dinamo de la AC Milan. Stoperul care se antrena cu echipa de seniori a lui AC Milan, dar care juca la…
17:20
Gafă a președintelui Donald Trump în timpul discursului de la Davos. A vorbit despre altă țară deși se referea la Groenlanda # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a folosit numele unei alte țări nordice, Islanda, când părea că se referă la Groenlanda – insula arctică pe care încearcă să o anexeze – în patru ocazii separate în timpul…
17:20
Un nou aeroport este planificat să fie construit în România, în județul Bistrița-Năsăud. A fost deja prima întâlnire de lucru pentru această investiție strategică majoră. Proiectul presupune: Mai multe detalii pe Profit.ro.
17:10
România, intervenție dură după atacurile lui Trump la adresa Europei în criza din Groenlanda. Oana Țoiu: „Ne-a întrebat dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja” # HotNews.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu a publicat un mesaj pe X în care îi răspunde direct președintelui american Donald Trump după ce acesta a criticat statele europene la Forumul Economic Mondial de la Davos. După…
17:00
Zelenski nu se mai duce la Davos. A rămas la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul economic de la Davos (în Elveţia), rămânând la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei din ultimele zile, care au lăsat o…
17:00
Președintele american Donald Trump a ironizat, miercuri, alegerea omologului său francez de a purta ochelari de soare, în timpul discursului pe care Emmanuel Macron l-a ținut cu o zi în urmă la Davos, din cauza…
17:00
Un pompier a fost condamnat pentru că a copiat la bacalaureat. Bărbatul avea nevoie de diplomă ca să devină subofițer # HotNews.ro
Un pompier din Ineu care a folosit la bacalaureat un echipament special de comunicaţii la distanţă, pentru care o persoană i-a cerut 3.300 de euro, a fost condamnat, prin recunoaşterea vinovăţiei, la cinci luni de…
16:40
Cum au votat europarlamentarii români sesizarea Curții de Justiție în cazul Mercosur / „Voturile europarlamentarilor PSD au făcut diferența” # HotNews.ro
Europarlamentarii au decis miercuri să trimită Curții de Justiție a Uniunii Europene acordul comercial dintre UE și blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay). Eurodeputații români de la PSD și AUR au votat „pentru” acest…
16:40
ULTIMA ORĂ Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda: „Nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”. Ce vrea președintele SUA # HotNews.ro
Într-un discurs dur susținut la Davos, după o serie de critici primite de la aliați, liderul de la Casa Albă a spus că SUA doresc „negocieri imediate” pentru a discuta achiziționarea Groenlandei. Donald Trump a…
16:30
Statul bulgar intră într-un consorțiu alături de OMV Petrom. Un proiect de miliarde de dolari # HotNews.ro
Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorţiul de explorare Han Asparuh, cu o participaţie de 10%, informează OMV Petrom, citată de Agerpres. În noua structură de parteneriat, OMV Petrom rămâne operator, cu…
16:20
Președinta BCE, Christine Lagarde, a plecat de la un dineu organizat la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susținut de secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, iar gazdele au anulat…
15:40
StartupCafe.ro: Business Checkin. „Sunt un explorator, un deschizător de drumuri și dețin chiar o doză de vizionarism” – Veronica a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă # HotNews.ro
De peste două decenii, Veronica Toza (foto) se află la intersecția dintre drept, politici publice și mediu, într-un domeniu în care deciziile de azi modelează direct viitorul de mâine. A lucrat îndeaproape cu administrația publică…
15:40
VIDEO George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, „învelit” în steagul SUA # HotNews.ro
Președintele partidului AUR, George Simion, se află zilele acestea, împreună cu mai mulți membri ai partidului, într-o vizită în Statele Unite ale Americii. Într-un videoclip publicat pe X și distribuit de o organizație afiliată conservatorilor…
15:40
VIDEO Președintele unei țări NATO care se învecinează cu Rusia afirmă că Europa se poate apăra și fără americani. „Noi putem mobiliza 280.000 de soldați în câteva săptămâni” # HotNews.ro
Țările membre ale NATO din Europa se pot apăra și singure, fără sprijinul Statelor Unite în cazul unei agresiuni a Rusiei, însă au nevoie ca echipamentele militare americane achiziționate să funcționeze conform parametrilor, a declarat…
Acum 8 ore
15:20
„Mergi în România, dar întoarce-te”. Mii de studenți internaționali aleg România și Bulgaria pentru Medicină, dar revin să profeseze în țările lor după studii # HotNews.ro
România și Bulgaria sunt „raiul halatelor albe”, cum le numește publicația spaniolă El Confidencial, cu mii de studenți străini care vin aici să învețe să fie doctori. În timp ce țara vecină este căutată cu…
15:20
Guvernul vrea să transforme amenda contravențională neplătită într-una penală. Societatea civilă cere eliminarea prevederii: „Creează artificial noi infractori” # HotNews.ro
Neplata unei amenzi contravenționale timp de 12 luni va permite instanței să dispună fie muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale, potrivit unui prevederi din „Legea privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității…
14:40
Apel către Nicușor Dan: „Vă rog eu mult, mergeți la Davos și întâlniți-vă cu Trump. Haideți să vedem ce vrea, înțeleg că nu e mare fan România” # HotNews.ro
O întâlnire între președintele Nicușor Dan și președintele american Donald Trump la Davos „ar fi foarte nimerită”, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România,…
14:40
ULTIMA ORĂ Acordul Mercosur, întârziat prin votul Parlamentului UE. Cancelarul Merz cere aplicarea provizorie a acestuia. Toți ochii pe decizia Comisiei Europene # HotNews.ro
Întârzierea ridică acum întrebarea dacă executivul UE va aplica provizoriu acordul în așteptarea deciziei Curții de Justiție a UE – o mișcare ce va arunca executivul de la Bruxelles în conflict cu europarlamentul, scriu Reuters…
14:40
Maryam, juristă în Iran, cofetăreasă în România: „Nu suntem doar emigrante! Suntem femei educate, forțate să ne reconstruim identitatea de la zero” # HotNews.ro
Maryam Sedigh (41 de ani) este juristă și mamă a doi băieți de 12 și 8 ani, iar când locuia în Teheran era implicată în proiecte de sprijin pentru femei și copii vulnerabili. A plecat…
14:30
Ministra Oana Țoiu, mesaj de la Davos: „Un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor” # HotNews.ro
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, de unde a transmis că România este un partener important al SUA, dar, în acelaşi timp, sunt principii de la care nu…
14:20
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic # HotNews.ro
Spitalul NORD Pipera, parte din grupul MedLife, marchează o premieră mondială în chirurgie cardiacă, prin realizarea cu succes a primei intervenții de reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală extrem de…
14:20
Șeful celei mai mari companii aeriene din Europa îl ironizează pe Elon Musk, după ce miliardarul a sugerat că ar putea să o cumpere # HotNews.ro
Elon Musk nu poate cumpăra Ryanair, însă orice investiție a sa în companie ar avea rezultate mai bune decât randamentele pe care le obține din compania sa social media „X”, a declarat miercuri directorul companiei…
14:00
Judecătoarea pedepsită de CSM după ce a explicat public condamnarea unui bărbat care a încercat de două ori să își omoare soția: „Decizia transmite un mesaj de încurajare pentru agresori” / Ce acuză CSM # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii s-a îndreptat împotriva judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, care în septembrie anul trecut a explicat public de ce a condamnat la 30 de ani de închisoare un…
14:00
Rifaat al-Assad, „Măcelarul Hamei”, a murit la vârsta de 88 de ani după ce a trăit timp de decenii o viață de lux în Europa # HotNews.ro
Rifaat al-Assad, fratele defunctului președinte sirian Hafez al-Assad și unchiul lui Bashar al-Assad, supranumit „măcelarul Hamei” pentru zdrobirea unei revolte islamiste în oraș în 1982, a murit marți, anunță Reuters. Avea 88 de ani. Două…
14:00
VIDEO Noul președinte AEP cere schimbarea legilor electorale și pregătește concedieri / Cele 10 probleme pe care spune că le-a găsit în instituție # HotNews.ro
Noul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, care a fost numit în funcție de către Parlament în noiembrie, la propunerea PSD, a organizat miercuri prima sa conferință de presă din mandat. El a…
13:50
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat că va călători joi la Moscova, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters.…
13:40
„Situația este critică”: 600.000 de oameni au fugit luna aceasta din Kiev, unde serviciile de bază sunt la pământ # HotNews.ro
Vladimir Putin împinge Kievul către o „catastrofă umanitară”, a avertizat primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, după ce atacurile masive de noapte ale Rusiei au întrerupt marți alimentarea cu energie electrică, încălzire și apă pentru jumătate…
13:40
„Este ca și cum ai vinde arme nucleare către Coreea de Nord” – Un cunoscut șef de companie AI din SUA critică livrările de procesoare Nvidia către China # HotNews.ro
„Este o nebunie”, a spus la forumul de la Davos, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din domeniul inteligenței artificiale, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei. El s-a referit la decizia administrației Trump de a permite vânzarea…
Acum 12 ore
13:20
Actrița premiată cu Oscar pentru filmul anului 2023 e acum pe lista celor mai proaste interpretări, alături de nume grele și cel mai scump film din istoria Netflix # HotNews.ro
Organizatorii Premiilor Zmeura de Aur, care aleg anual cele mai proaste filme și interpretări din anul precedent, au anunțat nominalizările pentru ediția din 2026, lungmetrajul live-action „Albă ca Zăpada” și „War of the Worlds”, cu…
13:00
Un tânăr a făcut infarct după ce a fost trimis acasă de două ori de medicii de la Spitalul Județean Brașov. Familia acuză că l-au tratat cu vitamine și algocalmin # HotNews.ro
Un tânăr de 35 de ani a murit de infarct, după ce a fost trimis acasă de două ori, în perioada sărbătorilor, când s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov. Familia acuză că bărbatul…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.