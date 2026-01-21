Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
Fanatik, 21 ianuarie 2026 22:30
Nu s-a văzut la TV! Istvan Kovacs a intervenit prompt pentru a dezamorsa o situație extrem de tensionată la Galatasaray - Atletico Madrid! Ce s-a întâmplat
Acum 10 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 414 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din grupa unică de Europa League.
Acum 30 minute
22:30
Acum o oră
22:10
Cine transmite la TV Dinamo Zagreb – FCSB, meciul decisiv din Europa League pentru campioana României # Fanatik
FCSB joacă joi seară în deplasare cu Dinamo Zagreb un meci decisiv pentru calificarea mai departe în Europa League! Cine transmite partida la TV în România
21:50
Cristiano Ronaldo, de neoprit! A marcat golul victoriei pentru Al Nassr. Cât mai are până la borna 1000! Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie în Arabia Saudită. Superstarul portughez a ajuns la 960 de goluri în carieră după ultima reușita semnată pentru Al Nassr.
21:50
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa # Fanatik
Ea este partenera unui cunoscut sportiv care a fost în lumina reflectoarelor la căsătoria lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan. Tânăra a captat toate privirile.
Acum 2 ore
21:30
Marius Șumudică i-a cucerit deja pe saudiți! Prezentare fabuloasă direct pe site-ul oficial al ligii miliardarilor în care joacă și Cristiano Ronaldo: „Forța personalității” # Fanatik
Marius Șumudică, în prim-plan în Arabia Saudită! Material special dedicat antrenorului român pe site-ul oficial al campionatului lui Cristiano Ronaldo
21:10
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme: „O să fie greu și cu banii” # Fanatik
Văduva unui bărbat mort după infarct, tratat superficial cu alifie și vitamine, se luptă să crească singură doi copii și să facă față cheltuielilor. Cum vor supraviețui fără ajutor?
21:10
Marius Șumudică s-a enervat pe arbitri după Al Okhdood – Al Riyadh 2-2. „Nu înțeleg”! Antrenorul a exclus un jucător din lot! # Fanatik
Marius Șumudică a răbufnit după remiza dintre Al Okhdood și Al Riyadh! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul român. „Echipa a jucat 13 meciuri înainte de sosirea mea și a obținut 5 puncte”.
20:50
Dumitru Dragomir a rămas „mască” după ce a aflat ce a pățit Mihai Neșu! Fostul fotbalist al FCSB, „lovit” direct de reforma lui Bolojan: „E un păcat pe care-l face!” # Fanatik
Dumitru Dragomir s-a arătat revoltat de ceea ce a pățit Mihai Neșu. Fundația pe care o conduce fostul fotbalist e obligată să achite o sumă uriașă la stat, după o reformă a Guvernului Bolojan.
Acum 4 ore
20:30
Asociațiile de proprietari, lovite de blocajul E-BLOC. Soluția ar putea veni de la stat: ”Ar trebui să dezvolte o platformă” # Fanatik
Blocajul platformei E-BLOC a dat peste cap plățile la întreținere pentru mii de asociații de proprietari. Statul ar putea interveni cu o soluție rapidă prin Ghișeul.ro, recomandă specialiștii.
20:20
Marius Șumudică, reacție fabuloasă în stilul lui Cristiano Ronaldo după golul prin care Al Okhdood a întors incredibil scorul în 10 oameni: „Calma!”. A urmat o reușită din semifoarfecă! Video # Fanatik
Marius Șumudică, show total pe banca lui Al Okhdood. Cum a fost surprins antrenorul român în timpul partidei cu Al Riyad din campionatul Arabiei Saudite.
20:10
Nicolae Stanciu a produs un accident rutier în București! Riscă probleme uriașe după rezultatul testului alcooltest efectuat
19:30
„Spionul” Zeljko Kopic, taxat de Elias Charalambous înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Eu nu fac niciodată asta” # Fanatik
Elias Charalambous l-a taxat pe Zeljko Kopic înainte de Dinamo Zagreb - FCSB! Ce a spus antrenorul campioanei României despre rivalul de la Dinamo
19:30
„Este un foarte prost comunicator”. Cum a rămas Ilie Bolojan apostolul austerității. PSD, pe cale să câștige lupta de imagine cu premierul PNL # Fanatik
„Este un foarte prost comunicator. A deschis prea multe fronturi” - ce spun analiștii politici despre erorile de comunicare făcute de premierul Ilie Bolojan. Liderul PNL atacat de PSD pentru măsurile de austeritate
19:10
Șumudică, trădat de starul pe care-l adusese să-l salveze de la retrogradare. Cartonaș roșu în 3 minute la meciul de debut. Video # Fanatik
Marius Șumudică a avut parte de un meci plin de ghinion în duelul dintre Al-Okhdood și Al-Riyadh. Jucătorul pe care l-a transferat în urmă cu doar câteva zile a fost elimiant.
18:50
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale NATO. Analist: „Este o formă de presiune. Spuneți nu și vă vom ține minte” # Fanatik
Discursul lui Donald Trump, marcat de presiuni asupra Europei și tema Groenlandei, a fost analizat pentru FANATIK de Ștefan Popescu, care avertizează asupra efectelor politice și de imagine în interiorul NATO.
Acum 6 ore
18:20
Premii fabuloase pentru jucătorii din Senegal după succesul de la Cupa Africii pe Națiuni! Sute de mii de euro și terenuri în zone de lux # Fanatik
Senegal sărbătorește cucerirea Cupei Africii, iar președintele țării a anunțat prime uriașe pentru jucători. Ce recompense au primit campionii africani după finala cu Maroc.
18:00
Italienii, convinși ca Jose Mourinho l-a trădat în cel mai josnic mod pe Cristi Chivu: „Tehnicieni fără nume la cele mai bune echipe din lume” # Fanatik
Jose Mourinho a lansat un atac destur de dur în Italia, iar jurnaliștii sunt convinși că printre cei vizați se află și Cristi Chivu! Despre ce este vorba mai exact
17:30
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție # Fanatik
Naomi Osaka este pusă la zid pentru ținuta ieșită din comun cu care s-a prezentat la Australian Open. Jucătoarea de tenis a fost spulberată pentru alegerea sa.
17:30
Dinamo s-a despărțit de al treilea jucător în actuala perioadă de mercato. Formația din Ștefan cel Mare a decis să împrumute unul dintre tinerii de perspectivă.
17:20
Scene incredibile cu George Simion în SUA: sărbătorește cucerirea Groenlandei de către Trump. Reacții în lanț: „O mișcare de trădători și de lingăi” # Fanatik
Liderul AUR a fost filmat alături de alți reprezentanți MAGA, celebrând preluarea Groenlandei de către SUA lui Trump. Mesajul pe care-l transmite liderul AUR către partenerii europeni ai României
17:10
Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe Zeljko Kopic: „Va fi un transfer bun” # Fanatik
Zeljko Kopic a transmis când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a rămas deja impresionat de fundașul transferat de la AC Milan.
16:50
O legendă a fotbalului englez a murit la 81 de ani. Și-a dedicat cariera unei singure echipe # Fanatik
Fotbalul englez este în doliu după ce un jucător de legendă a murit la vârsta de 81 de ani. Cine este fotbalistul care și-a închinat întreaga carieră unei singure formații.
Acum 8 ore
16:40
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi este aproape de o revenire în antrenorat. După ce a fost pe punctul de a semna cu Al-Najma, fostul selecționer a primit o nouă ofertă din Arabia Saudită. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:30
Cât costă ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos și de la ce brand sunt. Firma producătoare, asaltată de internauți # Fanatik
Cât costă ochelarii de soare purtați de președintele francez, Emmanuel Macron, la Davos? Liderul din Hexagon suferă din cauza unei probleme de sănătate, iar brandul cu care s-a afișat e acum extrem de căutat.
16:20
Rapid nu traversează cel mai bun sezon în Liga Florilor, dar are obiective îndrăznețe pentru stagiunea viitoare. Și, în acest sens, a transferat două campioane mondiale.
15:50
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare # Fanatik
FANATIK a aflat cum a fost omorât băiatul din localitatea Cenei, județul Timiș, de alți trei adolescenții. Detalii înfiorătoare despre crima care a șocat România
15:30
„Cu cine țineți?”. Zeljko Kopic, răspuns tranșant înaintea meciului Dinamo Zagreb – FCSB: „E normal. O să fiu fanul lor” # Fanatik
Zeljko Kopic a răspuns fără ezitare înainte de Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa 7 a „Fazei Ligii” UEFA Europa League. Antrenorul lui Dinamo îi va susține pe croați în duelul european.
15:10
Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare” # Fanatik
Ce a discutat Adrian Porumboiu cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat de mijlocașul român pe San Siro, contra lui AC Milan. Dialog de senzație între cei doi.
14:50
Al-Okhdood – Al-Riyadh, în etapa a 17-a din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică, meci crucial pentru salvarea de la retrogradare # Fanatik
Marius Șumudică are în față un meci extrem de important. Al-Okhdood o va întâlni pe Al-Riyadh în etapa 17 din campionatul Arabiei Saudite. Pe FANATIK.ro găsiți toate detaliile despre partida antrenorului român.
Acum 12 ore
14:30
Alertă pe piața muncii: mii de angajați trimiși acasă. Romgaz, implicat în preluarea Azomureș? # Fanatik
Criza energetică și costurile uriașe lovesc Liberty Galați și Azomureș. Șomajul tehnic crește, iar statul analizează implicarea Romgaz pentru a salva locurile de muncă și producția de îngrășăminte. Ce spun specialiștii
14:20
Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?” # Fanatik
Gigi Becali atacă extrem de dur Federația Română de Fotbal. Patronul celor de la FCSB spune că, prin regulile lor, cei de la FRF distrug fotbalul românesc.
14:20
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea # Fanatik
Femeia cu care David Beckham ar fi avut o relație extraconjugală în urmă cu 20 de ani a făcut o declarație specială. Cum comentează versiunea lui Brooklyn.
14:20
E gata! A aterizat la București și semnează cu Dinamo: „M-au convins Mister, directorul și președintele” # Fanatik
Matteo Duțu a aterizat la București și e gata să semneze cu Dinamo. Cine l-a convins pe fundașul de la AC Milan să accepte oferta formației din Ștefan cel Mare.
14:00
Sondaj INSCOP: AUR rămâne primul partid în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare. La ce diferență se află PSD și PNL # Fanatik
Datele INSCOP scot la iveală faptul că partidul AUR se menține detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare. Ce intenții de vot au oamenii și ce scoruri au strâns PSD și PNL
13:30
Donald Trump a transformat al doilea mandat la Casa Albă într-o afacere de miliarde de dolari. Câștigurile fabuloase ale președintelui SUA, în doar 12 luni # Fanatik
Bilanţul financiar al lui Donald Trump, la un an de la revenirea la Casa Albă. O analiză The New York Times arată cum s-a folosit aceasta de funcţia de preşedinte pentru a acumula miliarde de dolari.
13:30
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate” # Fanatik
Ciprian Deac se află într-o situație dificilă la CFR Cluj, deoarece nu a fost inclus de antrenorul Daniel Pancu în lotul pentru cantonamentul din Spania. Un oficial al grupării din Gruia a dezvăluit ce urmează pentru experimentatul fotbalist.
13:10
FCSB a plecat în Croația pentru meciul cu Dinamo Zagreb! Întăriri pentru Charalambous și Pintilii. Video # Fanatik
Fanii FCSB au motive de bucurie. Campioana României se poate baza pe jucătorii titulari în meciul cu Dinamo Zagreb, din etapa a 7-a din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Despre ce fotbaliști este vorba.
12:50
60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de fotbal! Exclusiv # Fanatik
Antena 1 a pus un pariu riscant pe Naționala de fotbal a României. Nu s-a mai auzit așa ceva: suma colosală, incluzând toate costurile de producție, pe care popularul post de televiziune ar putea să o scoată din buzunar pentru CM 2026 și CM 2030
12:40
Penultima etapă din faza principală a Ligii Campionilor continuă, miercuri, 21 ianuarie, cu alte meciuri extrem de atractive, lupta pentru top 8 și top 24 fiind mai încinsă ca oricând. Fiecare meci cântărește cât o […]
12:40
Valeriu Iftime a distrus-o pe FCSB și l-a „înțepat” din nou pe Charalambous: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ține să faci fotbal cu antrenori visați” # Fanatik
FCSB a debutat în 2026 cu un eșec, 0-1 pe terenul lui FC Argeș, iar misiunea campioanei s-a complicat. Patronul unei echipe din Superliga a analizat situația în care se află gruparea „roș-albastră”.
12:40
Tatăl unui fotbalist, printre victimele tragediei feroviare din Spania. Pe lista morților se află și o familie întreagă, întoarsă de la un meci al echipei Real Madrid # Fanatik
Victimele tragediei feroviare din Spania aveau vise și planuri mari de viitor, dar toate au dispărut în momentul impactului nimicitor din seara zilei de 18 ianuarie.
12:20
Surpriză majoră la șefia ANS! S-a decis cine va fi președinte. Ilie Bolojan va face anunțul în cel mai scurt timp. Pe FANATIK aflați cine este următorul conducător din sportul românesc.
12:10
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut # Fanatik
Doru Dragoș Cazan, care a fost numit șef la Administraţia Naţionale „Apele Române” la începutul acestei săptămâni, a cerut în instanță executarea silită a instituției.
11:40
Sportul românesc a primit o veste tulburătoare. Un vicecampion mondial sub „tricolor” s-a stins din viață. Despre cine este vorba.
11:20
Curtea de Apel explică de ce a respins acțiunea avocatei AUR împotriva comitetului Bolojan pentru legile justiției: „Susținerile sunt generale și ipotetice” # Fanatik
Curtea de Apel București a respins acțiunea avocatei partidului AUR, Silvia Uscov, împotriva guvernului Bolojan motivând că susținerile acesteia sunt doar generale.
11:20
Cristi Săpunaru a văzut ce se construiește în Ștefan cel Mare și nu s-a ferit de cuvinte: „Ar fi meritat și Giuleștiul” # Fanatik
Cristi Săpunaru nu s-a ferit de cuvinte după ce a aflat că a început construcția noului stadion Dinamo. Ce a declarat fostul căpitan de la Rapid despre arena din Giulești.
11:10
Scandal înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Campioana României ar putea profita: „Au suferit mulți ani” # Fanatik
Un scandal monstruos a izbucnit în Croația înainte de meciul Dinamo Zagreb – FCSB. Roș-albaștrii pot profita de tensiunile dintre suporteri și conducerea echipei adverse.
10:50
Italienii de la Gazzetta dello Sport i-au făcut calculele lui Cristi Chivu după Inter – Arsenal 1-3! De ce are nevoie pentru calificarea directă în optimile Champions League # Fanatik
Inter a pierdut duelul cu Arsenal, scor 1-3, și ”tremură” pentru locul în optimile Champions League. Cum arată calculele de calificare pentru echipa lui Cristi Chivu.
10:40
Cătălin Cîrjan a refuzat oferta de la gruparea ucraineană Metalist Harkov, însă este aproape de a face un pas important cu privire la viitorul său. Cu cine semnează starul lui Dinamo
