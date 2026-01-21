Avertisment ONU: Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”
Cancan.ro, 22 ianuarie 2026 01:00
Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”, care afectează miliarde de oameni, avertizează un raport al ONU. Utilizarea excesivă și poluarea apei trebuie abordate urgent, a declarat autorul principal al raportului, în […]
• • •
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:40
Au existat vremuri în care vacanța de vară nu însemna ecrane, aplicații și părinți disperați să găsească „ceva sigur” pentru copii. Însemna tabără. Cu bagaj mic, emoții mari și senzația că pleci într-o aventură adevărată. […]
00:20
Horoscop 22 ianuarie 2026. Află zodia care cheltuie bani peste măsură, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai tendința să îți consumi energia pe nervi și grabă. Corpul […]
00:10
Fenomenul inedit care are loc în avion, dar puțini pasageri știu despre el. Ce este „norul misterios” filmat de o stewardesă # Cancan.ro
O stewardesă a prezentat un fenomen foarte interesant despre care puțini știau. Aflată în avion, tânăra a filmat ”norul” bizar care se află în aeronavă. Ce este, de fapt, acest abur? Toate detaliile în articol. […]
00:00
De câteva luni, Gabriela Prisăcariu, partenera de viață a prezentatorului Dani Oțil, a vorbit tot mai des despre dorința de a renunța la locuința din Corbeanca și de a reveni în București. Motivul principal invocat […]
00:00
Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns” # Cancan.ro
Mario Iorgulescu trebuia să ajungă la cursurile de conducere defensivă! Titi Aur, unul dintre cei mai cunoscuți instructori de conducere defensivă din România, a făcut declarații explozive în emisiunea Dan Capatos Show despre momentul în […]
Acum 4 ore
23:50
Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zâmbete largi și nopți albe de București # Cancan.ro
Există poze care spun mai mult decît o mie de comunicate de presă. Una dintre ele surprinde exact momentul în care Cristina Cioran iubea „la nebunie”, pasional, aproape spaniol-flamenco, în plin nightlife bucureștean, alături de […]
23:50
Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește # Cancan.ro
La aproape un sfert de secol de la lansarea primului film, trilogia Stăpânul Inelelor demonstrează că are o forță rar întîlnită în istoria cinematografiei. Re-lansarea în cinematografe a filmelor lui Peter Jackson nu a fost […]
23:50
Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare” # Cancan.ro
Numele lui Petruț Bisoi a ajuns în atenția publicului după scandalul legat de cursele ilegale, iar subiectul a fost discutat inclusiv în emisiunea Dan Capatos Show. Printre cei care au comentat situația s-a aflat și […]
23:50
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică # Cancan.ro
Cazul unui cunoscut manelist lăsa fără suflare pe toată lumea! Faptele de o cruzime ieșită din comun, în care bărbatul și-a sechestrat iubita, au făcut să se înfioare toți. Manelistul va petrece două decenii închis […]
23:40
Stăpînul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește # Cancan.ro
La aproape un sfert de secol de la lansarea primului film, trilogia Stăpînul Inelelor demonstrează că are o forță rar întîlnită în istoria cinematografiei. Re-lansarea în cinematografe a filmelor lui Peter Jackson nu a fost […]
23:30
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă # Cancan.ro
Numai mamă să nu fii! Gabriela Iorgulescu, 58 de ani, e o somitate în domeniul psihologiei, cu doctorat în această știință. Ironie amară, dacă ținem cont de faptul că fiul ei, Mario Iorgulescu, este internat […]
23:20
Codin Maticiuc trage un semnal de alarmă privind consumul de substanțe din România: „La noi, dacă e să cazi, te-ai dus” # Cancan.ro
Codin Maticiuc a vorbit în exclusivitate pentru Dan Capatos Show despre perioada în care era înconjurat de oameni care consumau substanțe interzise. El a avut mereu limite clare și nu a cedat tentațiilor. Găsiți toate […]
23:20
Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zîmbete largi și nopți albe de București # Cancan.ro
Există poze care spun mai mult decît o mie de comunicate de presă. Una dintre ele surprinde exact momentul în care Cristina Cioran iubea „la nebunie”, pasional, aproape spaniol-flamenco, în plin nightlife bucureștean, alături de […]
23:10
Abush vine cu dovezi clare în scandalul cu Andreea Bostănică. Documentele care o contrazic pe „Regina TikTokului” # Cancan.ro
Akbar Abdullaev a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în care a demascat-o pe Andreea Bostănică. Abush ne-a povestit cum totul a fost doar o invenție a influenceriței, cum ea și mama ei l-au […]
23:10
Dorian Popa și-a dat bandajele de la nas jos: „Am plâns ca un bebeluș.” Care este motivul? # Cancan.ro
Chiar și bărbații plâng câteodată! Dorian Popa a mărturisit ce a îndurat după operația pe care și-a făcut-o la nas. Fanii au rămas uimiți de sinceritatea artistului. La asta nu te așteptai! După mulți ani […]
23:00
J.D. Vance va deveni tată pentru a patra oară. Soția sa va aduce pe lume un băiețel la finalul lunii iulie # Cancan.ro
J.D. Vance va deveni tată pentru a patra oară. Soția sa va aduce pe lume un băiețel la finalul lunii iulie. Usha Vance, soția vicepreședintelui SUA, a anunțat pe rețelele sociale că este însărcinată! Ea […]
23:00
Pensionarii care vor primi electrocasnice gratuite. În ce țară vor avea aceste beneficii # Cancan.ro
Sunt anunțate măsuri noi de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici din Marea Britanie, autoritățile introducând un program prin care persoanele vulnerabile pot primi gratuit diverse aparate de uz casnic. Inițiativa are ca obiectiv îmbunătățirea […]
22:50
Codin Maticiuc, stupefiat de cum arată Mario Iorgulescu după 6 ani de stat în Italia: „Încerc să-mi aleg foarte bine cuvintele” # Cancan.ro
Declarații de ultim moment din partea lui Codin Maticiuc, invitatul din cadrul ediției de miercuri, 21 ianuarie, a emisiunii Dan Capatos Show. Actorul a vorbit despre cum îl vede pe Mario Iorgulescu în ultima perioadă. […]
22:50
Trident, cele trei blonde care au înțepat Bucureștiul: de la Callatis la Moscova, cu paiete și „Best Live Performance” # Cancan.ro
Poza asta n-a venit de pe mail, nici din arhiva vreunui PR obosit. Ne-a adus-o Neptun însuși, cucerit iremediabil de cele trei grații blonde care făceau mondenul bucureștean să se comporte ca la eclipsă: toată […]
22:50
Bisoi Petruț, prima reacție după tot scandalul cu legea! Ce s-a întâmplat cu mașinile sale? „Cam asta a rămas în curte” # Cancan.ro
Bisoi Petruț revine în atenția publicului cu prima reacție după scandalul legat de lege și după valul de acuzații care l a urmărit în ultimele săptămâni. Creatorul de conținut, cunoscut pentru colecția sa impresionantă de […]
22:40
Ce ascunde Bogdan de la Ploiești în telefon. A vrut să facă un trend pe TikTok, dar nu și-a dat seama ce a arătat # Cancan.ro
Bogdan de la Ploiești a gafat-o! A vrut să facă un trend viral pe TikTok, dar ochii noștrii vigilenți n-au ratat nimic. CANCAN.RO a descoperit ce se află în telefonul acestuia. Măi, Bogdan, ce faci […]
22:20
Fosta iubită a lui Brooklyn Beckham rupe tăcerea după dezvăluirile acestuia. „Victoria nu m-a plăcut niciodată” # Cancan.ro
Cântăreața și influencerița scoțiană Tallia Storm, fosta iubită a lui Brooklyn Beckham, a reacționat în contextul scandalului dintre acesta și părinții săi, faimoșii David și Victoria Beckham. Brooklyn și Tallia au avut o relație când […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 22 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 6 ore
21:50
Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Programul Rabla 2026? Toate detaliile în articol. Acesta a declarat că Executivul nu a stabilit încă un calendar sau un […]
21:50
Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult” # Cancan.ro
Codin Maticiuc a vorbit în exclusivitate la emisiunea Dan Capatos Show despre Mario Iorgulescu, un vechi prieten. Actorul a dezvăluit motivele pentru care, cu mult înainte de tragedie, a ales să se îndepărteze de el […]
21:50
Dacă o persoană ajunge în situația de a avea conturile bancare blocate de ANAF sau de executori judecătorești, legislația în vigoare prevede că anumite categorii de venituri nu pot fi confiscate. Codul de procedură civilă […]
21:20
Fostă vedetă TV, moartă în urma unui accident rutier. Maybach-ul ei s-a rupt în bucăţi şi a luat foc # Cancan.ro
Influencerița Jakli Monika, fosta soţie a luptătorului MMA Boraros Gabor, a murit în urma unui accident rutier produs în sudul Slovaciei. Tragedia a avut loc miercuri dimineața, când Maybach-ul în care aceasta se afla s-a izbit […]
21:20
În această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, menit să îţi ridice starea de spirit şi să te facă să râzi copios. Pregăteşte-te să îţi iei porţia de voie bună în rândurile ce urmează. […]
21:20
Andreea Bostănică a oferit prima reacție, după dezvăluirile făcute de Abush pentru CANCAN.RO. Invitată în emisiunea Dan Capatos Show pentru a da replica în scandalul momentului, Andreea Bostănică a făcut dezvăluiri despre motivul real pentru […]
21:10
Salariul unui primar rămâne un subiect care stârnește interes, mai ales într-o perioadă în care veniturile din administrația publică sunt tot mai atent analizate de contribuabili. Potrivit grilelor salariale folosite în ultimii ani și datelor […]
21:10
Ce problemă de sănătate ar fi avut Valentin, bărbatul care a murit după ce a fost la Spitalul Județean Brașov. Afecțiunea ar fi greu de diagnosticat # Cancan.ro
Tragedia din Brașov în care un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit după ce a fost de două ori la spital a ridicat semne de întrebare. După o zi de la tragedie, […]
20:20
Cum arată conacul lui Nicolae Păun, liderul romilor. Cere taxe mai mici, dar trăiește pe picior mare # Cancan.ro
Nicolae Păun a intrat în atenția publică zilele acestea după ce a cerut ca romii să plătească taxe și impozite mai mici. Liderul Partida Romilor „Pro-Europa” a motivat că nivelul actual nu reflectă condițiile reale […]
20:20
Unde se grăbea Zainea, tânărul care a fost lovit de tren în Chiajna. Soția lui face dezvăluiri despre momentul fatidic care le-a schimbat viața # Cancan.ro
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în seara precedentă, când un bărbat de 30 de ani, cunoscut sub numele de Zainea, a fost lovit de un tren după ce autoturismul său a […]
20:10
Ce dramă a trăit Alin din Cenei, înainte să fie ucis de prietenii lui. Primarul spune adevărul despre crima care a cutremurat comuna din Timiș # Cancan.ro
Tragedie în Timiș! Alin Mario Berinde, un adolescent în vârstă de 15 ani, a fost găsit îngropat într-o curte din comuna Cenei. După această descoperire macabră, au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre drama pe […]
Acum 8 ore
19:30
ANAF a pus ținta pe împrumuturile între rude. Ce documente simple te pot feri de probleme # Cancan.ro
Pentru numeroși români, sprijinul financiar oferit sau primit în familie este perceput ca un gest firesc, care nu necesită justificări suplimentare. Sume împrumutate temporar de la părinți, bani dați unui frate până la salariu sau […]
19:30
Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Rezultat alarmant la alcooltest # Cancan.ro
Fostul fotbalist român Nicolae Stanciu, cunoscut pentru perioada petrecută la Rapid București, dar și pentru experiențele sale la Anzhi Makhachkala și FC Oradea, este protagonistul unui incident grav petrecut în București, pe 21 ianuarie 2026. […]
19:10
Fenomenul potrivit căruia femeile sunt mai irasicibile la mijlocul vieții a fost explicat de psihologi. Care sunt factorii care determină aceste schimbări și stările de nervi pe care acestea le au? Toate detaliile în articol. […]
18:30
Dana Roba și-a scos iubitul din casă cu forța: a chemat urgent jandarmii! Vedeta a recunoscut motivul pentru care s-au certat și l-a înjurat # Cancan.ro
Dana Roba s-a despărțit cu scandal de iubitul ei! Cu toate că finalul de an o prindea cu rezoluții mari și mărturisea că speră să se vadă mireasă, nu a durat mult până când povestea […]
18:30
Amantlâc în lumea milionarilor! Fotbalistul și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a ei și acum se pregătește de divorț # Cancan.ro
Căpitanul echipei de fotbal australian Brisbane Lions, Lachie Neale, este implicat într-un scandal după ce a ieșit la iveală că și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. În presă au apărut informații […]
18:10
Lista documentelor necesare pentru schimbarea cărții de identitate în 2026 variază în funcție de motivul solicitării unui nou act. Procedura diferă dacă este vorba despre modificarea domiciliului, schimbarea numelui sau înlocuirea documentului expirat, deteriorat, pierdut […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 12 ore
17:50
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își va întâlni sufletul pereche pe final de ianuarie 2026: „Ca într-un scenariu de film” # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele are mari șanse să își întâlnească sufletul pereche. Acești nativi vor fi puși în niște situații în care vor avea ocazia să […]
17:30
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi # Cancan.ro
Copiii aflați în sistemul de protecție al statului și vârstnicii instituționalizați în centrele publice de îngrijire vor beneficia de o alocație de hrană stabilită printr-o nouă hotărâre de guvern. Actualizarea legislativă, emisă de Executivul condus […]
17:10
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră # Cancan.ro
Cătălin Vișănescu a trecut mai departe, după divorțul de Betty Salam! Dacă fiica lui Florin Salam a fost mai rapidă în privința aceasta, afișându-se cu Roberto după doar câteva săptămâni de la ruptură, Cătălin a […]
16:50
Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând doar 2 bețe? # Cancan.ro
Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă răspunsul este da, atunci ai nimerit locul perfect. CANCAN.RO ţi-a pregătit un exercițiu de logică menit să îți pună mintea la treabă, iar doar cei foarte […]
16:40
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere # Cancan.ro
Dorian Popa nu mai poate aștepta! Artistul vrea neapărat să devină tătic, așa că a vrut să vadă cum i-ar sta Andreei, soția lui, cu burtică. Fanii au rămas mască când au văzut poza! Dorian […]
16:10
Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut deja anunțul oficial # Cancan.ro
După mai bine de o săptămână de ninsori, ger și temperaturi scăzute, majoritate lacurilor din Capitală și din țară au fost acoperite cu un strat de gheață. Au existat cazuri în care bucureștenii s-au aventurat […]
16:00
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste cap! # Cancan.ro
Anul 2025 a venit cu realizări profesionale importante pentru Livia Graur, dar și cu una dintre cele mai grele pierderi din viața ei. Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, prezentatoarea Focus de la PRIMA TV vorbește […]
15:50
Liquid Money – Afacerea românească ce a reinventat un domeniu tabu și a adus vânătoarea de comori pe History Channel # Cancan.ro
Există domenii despre care nu se vorbește prea mult, privite cu suspiciune, învăluite în clișee ori idei învechite. Ani la rând, zona amanetului a făcut parte din aceste domenii. Un spațiu perceput ca fiind rigid, […]
