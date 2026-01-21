Mai inteligente decât credeam? O vacă obligă comunitatea științifică să regândească ce se știa despre bovine
SportMedia, 22 ianuarie 2026 01:10
O descoperire făcută în Austria îi determină pe cercetători să își reevalueze percepția asupra inteligenței bovinelor, după ce o vacă a demonstrat o abilitate rar întâlnită în lumea animală: folosirea uneltelor. Este vorba despre Veronika, o vacă dintr-un sat montan din zona rurală a Austriei, care a fost observată folosind cu îndemânare obiecte precum bețe, …
Acum o oră
01:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri seară, că nu a fost rezolvată în totalitate situaţia lipsei căldurii în mai multe unităţi medicale din Bucureşti şi apreciază că că este necesar ca pentru anumite spitale să fie cumpărate centrale termice. În unităţile medicale încă afectate se face căldură cu calorifere sau instalaţiile de aer condiţionat. …
01:10
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate miercuri, 21 ianuarie, în etapa a șaptea de pe tabloul principal din Liga Campionilor. Qarabag a produs o surpriză și a învins-o pe Eintracht Frankfurt pe teren propriu, scor 3-2, în meciurile de la 19:45. Barcelona a avut ceva emoții, dar a câștigat cu 4-2 pe terenul celor de la Slavia …
01:10
Mai inteligente decât credeam? O vacă obligă comunitatea științifică să regândească ce se știa despre bovine # SportMedia
O descoperire făcută în Austria îi determină pe cercetători să își reevalueze percepția asupra inteligenței bovinelor, după ce o vacă a demonstrat o abilitate rar întâlnită în lumea animală: folosirea uneltelor. Este vorba despre Veronika, o vacă dintr-un sat montan din zona rurală a Austriei, care a fost observată folosind cu îndemânare obiecte precum bețe, …
01:10
Vaccinarea împotriva zonei zoster ar putea reduce inflamaţia şi menţine oamenii mai tineri din punct de vedere biologic, arată un nou studiu realizat în SUA. Vaccinarea este cunoscută în principal pentru rolul său de prevenire a infecţiilor. Însă noi date arată că unele vaccinuri ar putea fi asociate şi cu procese mai lente de îmbătrânire …
01:10
Trump, luat peste picior la Davos de democrații americani, după ce s-a predat în fața Danemarcei și a aliaților europeni # SportMedia
Când Donald Trump a ajuns în celebra stațiune din Alpi, cu o întârziere de două ore, provocată de o mică defecțiune la Air Force One, avionul prezidențial, "The Economist", cea mai importantă revistă de economie din SUA, tocmai publicase nivelul de susținere pentru Donald Trump, ajuns la doar 37%. Președintele american a pierdut 19% în …
Acum 4 ore
23:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a îndemnat pe liderii europeni, în cadrul discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos, să rămână concentrați asupra Ucrainei, în ciuda tensiunilor crescânde cu privire la cine ar trebui să controleze Groenlanda. Șeful NATO a subliniat că principala prioritate a Alianței ar trebui să fie Ucraina și …
23:10
Trump renunță la tarifele vamale cu care amenințase Europa și anunță un posibil acord pentru Groenlanda # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că a stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și la întreaga regiune arctică El a spus că acordul, pe care l-a discutat cu secretarul general al NATO Mark Rutte, prevede că nu va mai impune noi tarife țărilor europene care s-au opus ambițiilor sale de …
23:10
Ochelarii stil ”Top Gun” purtați de Macron în timpul discursului de la Davos au cucerit internetul (Foto) # SportMedia
Ochelarii de soare tip aviator ai președintelui francez Emmanuel Macron au atras atenția utilizatorilor rețelelor de socializare. Aceștia s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen 'Top Gun' în timp ce-l critica pe președintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, în cursul discursului său de la Davos, transmite miercuri Reuters. …
Acum 6 ore
21:10
Concluzia ministrului danez de Externe, după discursul lui Trump: Ambițiile lui față de Groenlanda rămân intacte # SportMedia
Ministrul de Externe danez Lars Lokke Rasmussen a opinat miercuri că dorința președintelui SUA Donald Trump de a obține Groenlanda rămâne "intactă", în pofida declarațiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos. "Ceea ce reiese clar din acest discurs este faptul că ambiția președintelui rămâne intactă", a spus Rasmussen în fața …
21:10
Puterile de mijloc se adună? Dezordinea lui Trump declanșează discuții despre noi alianțe liberale # SportMedia
Donald Trump a declarat la Forumul Economic de la Davos că „fără noi, majoritatea țărilor nici măcar nu ar funcționa". Dar pentru prima dată după multe decenii, mulți lideri occidentali au ajuns la concluzia opusă: vor funcționa mai bine fără SUA. Individual și colectiv, ei au decis „să trăiască în adevăr" – expresia folosită de …
Acum 8 ore
19:10
Dosar penal și anchetă internă la Spitalul Județean Brașov, după moartea unui bărbat trimis acasă de două ori de la Urgențe # SportMedia
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Braşov anunţă, miercuri, că face o anchetă administrativă internă, în cazul unui bărbat care a murit acasă, după ce, în timpul Crăciunului, a fost consultat şi trimis acasă, în două rânduri, de către medici de serviciu în acele zile. În acest caz, a fost deschis şi un …
19:10
Trump a atacat în mod repetat Elveția, țara gazdă a Forumului Economic Mondial. Apoi a spus că e minunată # SportMedia
Pe parcursul discursului său de miercuri la Forumul Economic Mondial, președintele Donald Trump a făcut remarci disprețuitoare la adresa Elveției, țara gazdă a conferinței. Anul trecut, Trump a adoptat un tarif de 39% pentru mărfurile provenite din Elveția, printre cele mai mari tarife percepute. Iar acum a încercat să justifice decizia. "Elveţia câştiga enorm de …
19:10
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea amenințărilor la adresa Groenlandei # SportMedia
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra așa-numitei legislații Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul amenințărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei și Danemarcei. Anunțul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European și raportor permanent pentru relațiile comerciale cu SUA. "Lucrările …
Acum 12 ore
17:10
Oana Țoiu, la Davos: Un teritoriu al unei țări nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor # SportMedia
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că România rămâne „un partener important al Statelor Unite" și continuă să investească în relația transatlantică. În același timp, a subliniat că există principii fundamentale de la care Bucureștiul nu se poate abate, făcând referire la discuțiile generate de dorința președintelui …
17:10
Crima de la Sibiu: Al treilea suspect, considerat creierul jafului mortal, a fost adus în România # SportMedia
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, Costinel-Cosmin Zuleam, a fost adus miercuri în România, după ce a fost localizat și reținut în Indonezia. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, bărbatul de 33 de ani, urmărit internațional din categoria „Most Wanted", a fost predat pe Aeroportul Henri Coandă, în urma …
17:10
Gabriela Ruse (28 de ani) și-a aflat adversara din turul trei al turneului de Mare Șlem de la Australian Open. Calificată în premieră în turul al treilea de la Australian Open, Ruse va da piept cu Mirra Andreeva (18 ani) în următorul meci de la turneul australian. Va fi prima confruntare directă între Andreeva și …
17:10
Trei dintre cele mai influente voci ale parentingului mondial, se reunesc la Sala Palatului, în conferința „Părinte conștient, copil împlinit” # SportMedia
Trei dintre cele mai influente voci ale lumii în parenting, educație și transformare personală se reunesc, în premieră în România, pe scena Sălii Palatului, într-un eveniment-manifest care propune o schimbare radicală de paradigmă cu privire la modul în care ne creștem copiii și ne raportăm la noi înșine. Pe 10 mai 2026, între orele 16:00 …
17:10
Lecție de istorie pentru Trump, care cere NATO „o bucată de gheață” și a uitat sacrificiile aliaților după 11 septembrie # SportMedia
Donald Trump a vorbit mult despre NATO în discursul său lung de la Davos. A pus accent pe teoria lui, cum că Statele Unite „sunt tratate foarte nedrept de NATO". „Dăm atât de mult și primim atât de puțin în schimb. Nu ați avea NATO, dacă nu m-aș implica eu. Nu apreciază ceea ce facem. …
17:10
Constructorul german de automobile Audi, care va debuta în Formula 1 în acest sezon după ce a achiziționat echipa Sauber, a prezentat, marți, primul monopost din istoria sa și și-a exprimat ambiția de a 'câștiga titluri până în 2030', relatează AFP. Designul mașinii numite Audi R26, care folosește pe scară largă culoarea gri și afișează …
17:10
Trump exclude la Davos să preia Groenlanda prin forță: Ați fi vorbit germană sau japoneză fără noi. Am dat-o înapoi Danemarcei. Ce proști am fost! # SportMedia
A doua zi a Forumului Economic Mondial de la Davos e marcată de discursul lui Donald Trump.Liderul de la Casa Albă a ajuns cu întârziere și a vorbit mult despre Europa şi Groenlanda. Donald Trump a spus că respectă oamenii din Groenlanda și Danemarca, dar susține că securitatea teritoriului a fost asigurată în trecut de …
15:10
Un dormitor bine amenajat nu înseamnă doar estetică, ci mai ales confort, siguranță și stare de bine. Patul este piesa centrală a acestui spațiu, locul unde îți încarci bateriile după o zi plină și unde începe fiecare dimineață. De aceea, alegerea corectă a componentelor – de la ramă, până la saltea și pernă – poate …
15:10
Expoziție de pictură semnată de Oana Savin 28 ianuarie – 22 februarie 2026, Sala Irina Nicolau Muzeul Național al Țăranului Român # SportMedia
Muzeul Național al Țăranului Român vă invită miercuri, 28 ianuarie 2026, ora 15:00, la Sala Irina Nicolau, la vernisajul expoziției de pictură semnate de Oana Savin. Expoziția Estetica idolilor mei aduce în fața privitorului, printr-o cromatică puternică, primară, și prin linii clare, sugestiv expresioniste, legătura omniprezentă și indestructibilă dintre omul atotgrăitor și animalul necuvântător, redefinind …
15:10
George Simion se laudă cu un premiu primit de la o organizație conservatoare controversată din SUA # SportMedia
Președintele AUR, George Simion, se laudă că a primit în Statele Unite un premiu acordat de organizația Republicans for National Renewal, în cadrul unei ceremonii desfășurate la un spațiu privat de evenimente. Distincția i-a fost oferită pentru „activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa", potrivit unui comunicat transmis de AUR …
15:10
România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală # SportMedia
Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene (UE) trebuie să plătească, de la începutul acestui an, o taxă de 25 de lei/colet (echivalentul a cinci euro). Anterior, coletele cu valoarea sub această sumă erau scutite de taxe. Ideea …
15:10
Parlamentul European a adoptat, miercuri, la Strasbourg, o rezoluție prin care solicită trimiterea acordului comercial dintre UE și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a verifica dacă documentul este compatibil cu tratatele europene. Această sesizare a CJUE blochează, teoretic, intrarea în vigoare a acestui acord pe o perioadă de mai multe luni. …
15:10
Bonusurile sunt peste tot. Fiecare platformă promite rotiri gratuite, bani extra la depunere sau alte oferte tentante. Dar un bonus care arată bine în banner nu este neapărat un bonus bun. Diferența o fac detaliile pe care majoritatea jucătorilor le ignoră. Tipuri de bonusuri Cel mai frecvent întâlnit este bonusul de bun venit, oferit la …
15:10
Proiectul Wallachia eHub 2.0, lansat oficial pentru accelerarea transformării digitale în Sud-Muntenia și București-Ilfov # SportMedia
Wallachia eHub anunță lansarea oficială a proiectului Wallachia eHub 2.0 (WEH 2.0), în cadrul evenimentului de lansare organizat pe 19 ianuarie 2026. Proiectul, implementat de Universitatea „Spiru Haret" în calitate de Beneficiar-Coordonator, se derulează în parteneriat cu consorțiul format din Asociația Danube Engineering Hub, Tryamm Trading Consulting SRL, Unbox Management Solutions SRL, BEIA Cercetare SRL, …
15:10
Urbanizarea modernă în România trece printr-o etapă de redefinire. Nu mai este suficient ca infrastructura noastră să fie doar funcțională; ea trebuie să fie rezilientă, sustenabilă și ușor de întreținut pe parcursul mai multor decenii. În acest context, oțelul inoxidabil (cunoscut popular ca „inox") încetează să mai fie un material de nișă și devine un …
15:10
Teatrul Ion Creangă anunță o nouă ediție a Festivalului TIC PITIC – ZILELE SMALL SIZE, un eveniment de referință în peisajul cultural bucureștean. Adresat copiilor între 6 luni și 6 ani, Festivalul are loc între 30 ianuarie și 1 februarie, la Sala Mare din str. Piața
15:10
CFR Cluj a făcut un nou anunț despre viitorul lui Ciprian Deac. În vârstă de 39 de ani, Deac nu a fost luat în cantonamentul de iarnă de CFR Cluj, la decizia antrenorului Daniel Pancu. Totuși, acesta își dorește să joace în continuare, chiar dacă are o vârstă mai aproape de finalul carierei. Iuliu Mureșan, … The post CFR Cluj, anunț despre viitorul lui Ciprian Deac appeared first on spotmedia.ro.
13:10
De la 8% la 60%: Dependența energetică a Europei se mută din Rusia în SUA, sub presiunea lui Trump # SportMedia
Donald Trump are o influență tot mai mare asupra aprovizionării cu energie a Uniunii Europene și a Regatului Unit, după ce Europa și-a mutat dependența de la Rusia către Statele Unite. Este concluzia unei analize publicate de The Guardian, care arată că această schimbare expune statele europene unor riscuri geopolitice și economice serioase. În contextul … The post De la 8% la 60%: Dependența energetică a Europei se mută din Rusia în SUA, sub presiunea lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Cristi Chivu (45 de ani) are nevoie de întăriri la Inter, iar conducerea italienilor a început să „miște” în mercato. Presa din Italia anunță că Inter a contactat un portar experimentat cu care vrea să-l înlocuiască pe Yann Sommer. Este vorba despre Emiliano Martinez (33 de ani), portarul lui Aston Villa. Jurnalistul Gianluca Di Marzio … The post Întăriri pentru Cristi Chivu: Inter l-a contactat deja pe jucător appeared first on spotmedia.ro.
13:10
La scurt timp după preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a declarat că serviciile de informații trebuie implicate în depistarea evaziunii fiscale, care e inclusă în Strategia Națională de Securitate. Șeful statului a precizat însă că „trebuie să ne asigurăm că activitatea serviciilor secrete se oprește la a furniza informații și mai departe lucrează organele civile, care … The post Cum ar trebui reformat Fiscul? appeared first on spotmedia.ro.
13:10
AUR sare iar de 40% și ajunge aproape cât următoarele trei partide la un loc – Barometrul INSCOP # SportMedia
AUR sare din nou de pragul de 40% în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. Potrivit ediției din ianuarie 2026 a Barometrului Informat.ro, realizat de INSCOP Research, cu 40,9%, partidul condus de George Simion se apropie de scorul cumulat al următoarelor trei formațiuni clasate – PSD, PNL și USR – care adună împreună 43,4%. Sondajul … The post AUR sare iar de 40% și ajunge aproape cât următoarele trei partide la un loc – Barometrul INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Timiș: Un băiat de 15 ani a fost ucis cu toporul de alți doi adolescenți și îngropat în curtea casei # SportMedia
Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat în curtea unei case din localitatea Cenei, județul Timiș. Alin Mario Berinde plecase de acasă luni, cu trotineta, și nu s-a mai întors. A doua zi, mama sa a anunțat Poliția cu privire la dispariția copilului. În urma sesizării, polițiștii au declanșat căutările și au … The post Timiș: Un băiat de 15 ani a fost ucis cu toporul de alți doi adolescenți și îngropat în curtea casei appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ziua 1428 Un milion de oameni din Kiev n-au curent. Rafinărie și un bloc din Rusia, în flăcări. Ucrainenii „i-au orbit” pe ruși # SportMedia
În ziua 1428 de război, Rusia a lansat încă un atac aerian asupra Kievului, țintind infrastructura energetică. Peste un milion de locuitori ai capitalei ucrainene au rămas fără curent, iar sistemul energetic al țării e într-o situație critică. Aproape 100 de drone și o rachetă balistică au vizat în timpul nopții mai multe regiuni din … The post Ziua 1428 Un milion de oameni din Kiev n-au curent. Rafinărie și un bloc din Rusia, în flăcări. Ucrainenii „i-au orbit” pe ruși appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Explicațiile lui Pep Guardiola după ce Manchester City a pierdut cu Bodo/Glimt în Liga Campionilor # SportMedia
Antrenorul echipei engleze Manchester City, Pep Guardiola, a declarat după eșecul neașteptat cu echipa norvegiană Bodo/Glimt (1-3), marți, în Liga Campionilor la fotbal, că totul a început să meargă prost la începutul acestui an, scrie EFE. City devine prima echipă engleză care pierde în fața lui Bodo/Glimt, după ce în precedentele șase confruntări formațiile din … The post Explicațiile lui Pep Guardiola după ce Manchester City a pierdut cu Bodo/Glimt în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
Gabriela Ruse avansează la Australian Open: Victorie fără emoții și calificare în premieră în turul trei # SportMedia
Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, în turul trei la Australian Open 2026. Ruse a învins-o pe Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-4, după o oră și 30 de minute de joc. În primul set, Gabi a profitat de greșeala la serviciu pe care Tomljanovic a făcut-o în game-ul trei, a păstrat distanța și s-a impus. Setul … The post Gabriela Ruse avansează la Australian Open: Victorie fără emoții și calificare în premieră în turul trei appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Avionul prezidențial al Statelor Unite care îl transporta pe Donald Trump spre Elveția a fost nevoit să se întoarcă la baza militară Andrews din cauza unei probleme tehnice minore, au anunțat oficiali ai Casei Albe. Incidentul nu a afectat programul președintelui american, care a continuat deplasarea spre Forumul Economic Mondial de la Davos cu un … The post Avionul lui Trump s-a întors din drum de peste Atlantic, iar acum va întârzia la Davos appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Războiul tarifar SUA-UE, două economii profund interconectate: riscuri și pierderi de ambele părți # SportMedia
Încercarea președintelui Trump de a anexa Groenlanda și de a impune tarife vamale mai multor țări europene a aruncat alianța transatlantică într-o criză. Potrivit unei analize Wall Street Journal, economiștii avertizează că tarifele de tip „ochi pentru ochi” probabil nu vor provoca o recesiune în SUA, dar ar putea încetini creșterea, ar lovi un sector … The post Războiul tarifar SUA-UE, două economii profund interconectate: riscuri și pierderi de ambele părți appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Donald Trump vrea să revină la ordinea internațională din secolul al XIX-lea. Dar tot ce va reuși până la urmă va fi să facă America mai puțin prosperă și întreaga lume mai puțin sigură. Strategia de Securitate Națională a administrației Trump a oficializat situația actuală: ordinea mondială liberală, dominată de americani, s-a încheiat. Puterea americană … The post America împotriva lumii, noua ordine mondială pe care o clădește Trump appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Planul de prosperitate de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina, amânat la Davos din cauza Groenlandei # SportMedia
Disputa dintre Statele Unite și Europa provocată de ambițiile lui Donald Trump privind Groenlanda a blocat lansarea unui plan economic de 800 de miliarde de dolari destinat Ucrainei postbelice. Potrivit Financial Times și Politico, tensiunile transatlantice au dat peste cap agenda Forumului Economic Mondial de la Davos și riscă să slăbească unitatea occidentală în sprijinul … The post Planul de prosperitate de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina, amânat la Davos din cauza Groenlandei appeared first on spotmedia.ro.
11:10
A fost inventat rinichiul artificial portabil care va schimba viața pacienților dependenți de dializă # SportMedia
Un nou dispozitiv portabil de dializă ar putea oferi pacienților cu boală renală gravă libertatea de a călători și de a trăi în afara spitalului – o schimbare radicală față de tratamentul tradițional. Primul rinichi artificial portabil ar putea ajunge pe piață în câțiva ani, potrivit NL Times. Milioane de pacienți din întreaga lume sunt … The post A fost inventat rinichiul artificial portabil care va schimba viața pacienților dependenți de dializă appeared first on spotmedia.ro.
11:10
ANM a prelungit avertizarea de ger până vineri dimineaţă şi a emis un nou cod galben de temperaturi extreme pentru 13 judeţe. Informarea meteo precizează că vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa, în nordul şi centrul ţării, unde vor fi înregistrate temperaturi minime între -19 şi -10 grade. Astfel, pe parcursul … The post ANM a prelungit avertizarea de ger. Unde va mai ninge și unde avem -19 grade appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Britanicii anticipează un scor-surpriză în meciul Dinamo Zagreb – FCSB, de pe tabloul principal din Europa League. FCSB se deplasează la Zagreb, în Croația, în căutarea unui succes care să-i mărească șansele de calificare mai departe în fazele eliminatorii, după un parcurs sub așteptări în acest sezon de Europa League. Înaintea partidei, Sports Mole a … The post Scor-surpriză anticipat de britanici în Dinamo Zagreb – FCSB: Predicția făcută appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Forțele Armate Canadiene au analizat, pentru prima dată în ultimul secol, un scenariu de invazie militară a SUA asupra Canadei și posibilele reacții ale statului canadian. Informațiile apar într-un material publicat de presa canadiană, care vorbește despre o fisură tot mai vizibilă între doi aliați tradiționali, pe fondul presiunilor și declarațiilor recente venite de la … The post Canada ia în calcul un scenariu extrem: Cum ar răspunde unei invazii militare a SUA appeared first on spotmedia.ro.
09:10
FCSB i-a transmis un mesaj direct lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei. Forma și lipsa de inspirație în momente cheie i-au atras critici lui Daniel Bîrligea, după ultimele meciuri jucate de campioana României în Superliga. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB l-a atenționat pe Bîrligea că trebuie să fie … The post FCSB îi transmite un mesaj direct lui Daniel Bîrligea appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Radu Drăgușin (23 de ani) își dorește să plece de la Tottenham, iar londonezii i-au găsit înlocuitor. Revenit pe gazon după o accidentare gravă și o pauză lungă, Drăgușin își dorește să plece la o echipă unde să aibă parte de mai multe minute. Există interes pentru fundașul central din România, iar Tottenham nu a … The post Tottenham i-a găsit înlocuitor lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
09:10
„Vechea ordine nu se mai întoarce”. Mesajul tranșant al lui premierului Canadei la adresa lui Trump, fără însă să-l menționeze direct # SportMedia
Premierul Canadei, Mark Carney, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai ferme mesaje politice ale acestui an, avertizând că ordinea globală din ultimele decenii este „ruptă” și că puterile medii trebuie să coopereze autentic pentru a face față presiunilor marilor puteri. Fără a-l menționa direct pe Donald Trump, … The post „Vechea ordine nu se mai întoarce”. Mesajul tranșant al lui premierului Canadei la adresa lui Trump, fără însă să-l menționeze direct appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Concluzie fermă trasă de Cristi Chivu după eșecul suferit de Inter cu Arsenal în Liga Campionilor # SportMedia
Cristi Chivu (45 de ani) a reacționat după Inter – Arsenal 1-3, în Liga Campionilor. Inter a pierdut cu Arsenal pe teren propriu, 1-3, iar la finalul jocului Chivu a tras concluziile despre joc și despre evoluția elevilor săi. Antrenorul român a recunoscut superioritatea lui Arsenal și a spus că „a fost prea mult” pentru … The post Concluzie fermă trasă de Cristi Chivu după eșecul suferit de Inter cu Arsenal în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
