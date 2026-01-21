Mai inteligente decât credeam? O vacă obligă comunitatea științifică să regândească ce se știa despre bovine

09:10

Premierul Canadei, Mark Carney, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai ferme mesaje politice ale acestui an, avertizând că ordinea globală din ultimele decenii este „ruptă” și că puterile medii trebuie să coopereze autentic pentru a face față presiunilor marilor puteri. Fără a-l menționa direct pe Donald Trump, … The post „Vechea ordine nu se mai întoarce”. Mesajul tranșant al lui premierului Canadei la adresa lui Trump, fără însă să-l menționeze direct appeared first on spotmedia.ro.