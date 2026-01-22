Boris Becker a văzut ținuta lui Naomi Osaka și a evidențiat un paradox
Gazeta Sporturilor, 22 ianuarie 2026 01:50
Înaintea meciului cu Antonia Ruzic (23 de ani, 65 WTA) din turul inaugural al Australian Open, Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) a avut o apariție spectaculoasă, care a șocat specialiștii. Legendarul Boris Becker (58 de ani) a lăudat ținuta cvadruplei câștigătoare de Grand Slam, dar a scos la iveală un paradox legat de decizia acesteia. ...
• • •
Cum sunt văzute FCSB și România prin ochii unui experimentat jurnalist croat: „Cei mai mulți doar asta își amintesc” # Gazeta Sporturilor
Jurnalistul Damir Dobrinic, de la Sportske Novosti, singurul cotidian croat de sport, a oferit cititorilor GSP.ro o analiză a lui Dinamo Zagreb înaintea confruntării de diseară cu FCSB (ora 22:00, stadion „Maksimir”). Croații consideră accesibilă confruntarea cu campioana României! Detalii despre ce atmosferă poate fi pe stadion și cum îl percep croații pe Gigi Becali.FCSB nu a renunțat la visul european. ...
„Iar a venit în pijamale!” » Ținuta lui Kate Scott, motiv de glume în cel mai vizionat show despre Liga Campionilor: „Uite, e satin!” # Gazeta Sporturilor
Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher și Micah Richards s-au dat în spectacol și la finalul serii de miercuri din Liga Campionilor.Trupa de Liga Campionilor a celor de la CBS Sports s-a reunit miercuri seară. Pe lângă analizele tehnico-tactice realizate de Thierry Henry și Jamie Carragher, există și momente comice. GALERIE FOTO. ...
Purgatoriul trecut de Ionuț Radu: „Nu știam pe ce cale s-o iau. Dacă-mi spunea cineva acum un an, aș fi zis că-i nebun»!" # Gazeta Sporturilor
Portarul lui Celta Vigo, Ionuț Radu, a oferit un interviu-eveniment pentru Gazeta Sporturilor, primul pentru presa din România din 2019 încoace. Goalkeeperul de 28 de ani, aflat cu Celta pe locul al 7-lea în La Liga, la egalitate cu Betis, a fost întrebat de reporterul GSP cum a fost primul meci pe Santiago Bernabeu, cu victorie la zero, ce sentimente a avut și cu ce a rămas după rezultatul istoric reușit de echipa din Vigo în capitala Spaniei. ...
S-a încheiat faza preliminară a Campionatului European! Cum arată cele două grupe principale # Gazeta Sporturilor
Faza preliminară a Campionatului European de handbal masculin s-a încheiat miercuri, 21 ianuarie, cu două meciuri din grupa E. Olanda a învins-o pe Georgia, scor 31-26, în timp ce Suedia a trecut de Croația, 33-25.Deși nimic nu se mai putea schimba în componența grupelor principale de la Campionatul European, ultima zi din faza preliminară a venit cu două partide din grupa E, organizată la Malmo, în Suedia. ...
Lewandowski și-a dat autogol, iar adversara a râs de el pe rețelele de socializare: „Cine s-ar fi gândit?” # Gazeta Sporturilor
Robert Lewandowski (37 de ani) a marcat în propria poartă în meciul Slavia Praga - Barcelona, apoi a fost ironizat de cehi pe rețelele de socializare. Polonezul și-a luat revanșa în minutul 71, când a marcat pentru 4-2.Momentul nefericit pentru Robert Lewandowski s-a petrecut în minutul 44, la un corner al gazdelor. A fost vorba despre golul de 2-2. GALERIE FOTO. ...
Anthony Gordon (24 de ani), jucătorul celor de la Newcastle, a bifat un record personal important în partida „coțofenelor” cu PSV, din runda #7 a fazei ligii din Liga Campionilor.Anthony Gordon a marcat în minutul 30 al partidei, după o eroare gravă a lui Gasiorowski. A înscris al șaselea gol pentru Newcastle în acest sezon de Liga Campionilor și a egalat recordul deținut de Alan Shearer, legenda clubului. ...
23:10
Dominik Szoboszlai (25 de ani), mijlocașul celor de la Liverpool, a deschis scorul cu o execuție frumoasă în meciul cu Marseille, din runda cu numărul 7 a grupei unice din Liga Campionilor. Jucătorul maghiar a reușit să deblocheze tabela fix înainte de pauză, în minutul 45+1, după ce „cormoranii” au obținut o lovitură liberă din apropierea careului advers. GALERIE FOTO. ...
23:00
CSM Oradea, eliminată din FIBA Europe Cup, după o înfrângere la Sarajevo, în fața lui KK Bosna # Gazeta Sporturilor
Într-un meci din etapa a patra a grupei L din FIBA Europe Cup, CSM CSU Oradea a fost învinsă de KK Bosna Sarajevo cu 74-62. Bihorenii au ajuns la un bilanț de 1-3 și sunt eliminați din competiție.După victoria cu Cedevita Junior din runda precedentă, CSM Oradea a început să spere din nou la calificarea în sferturile de finală ale FIBA Europe Cup. Pentru asta, trupa lui Cristian Achim avea mare nevoie de un succes în deplasare, pe terenul lui KK Bosna. ...
Marius Șumudică, nemulțumit de o decizie a arbitrilor după ce a luat gol în minutul 90+5: „Nu înțeleg!” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică, antrenorul celor de la Al Okhdood, a reacționat după ce echipa sa a pierdut puncte importante pe teren propriu, scor 2-2 cu cei de la Al Riyadh, într-un meci din prima ligă a Arabiei Saudite.În duelul care era foarte important pentru salvarea de la retrogradare, echipa lui Marius Șumudică a rămas în 10 oameni în minutul 47, atunci când era condusă cu 1-0. Al Okhdood a răsturnat rezultatul prin „dubla” lui Al Rubaie. ...
Adi Popa (37 de ani) s-a arătat încântat de lotul Stelei pentru cea de-a doua parte a sezonului de Liga 2. Mijlocașul din Ghencea a avut și un anunț misterios pentru suporterii roș-albaștrii: un jucător cu nume urmează să se alăture lotului pregătit de Daniel Oprița. ...
Purgatoriul trecut de Ionuț Radu: „Nu știam pe ce cale s-o iau. Dacă-mi spunea cineva acum un an, aș fi zic că-i nebun»!" # Gazeta Sporturilor
UCAM Murcia, echipa lui Emanuel Cățe, a obținut calificarea în „sferturile” FIBA Europe Cup # Gazeta Sporturilor
UCAM Murcia, echipa la care evoluează românul Emanuel Cățe (28 de ani), s-a impus cu 80-75 pe terenul lui Falco Szombathely (Ungaria), a ajuns la un bilanț de 4-0 în grupa K din faza secundă a FIBA Europe Cup și a obținut calificarea în sferturile de finală ale competiției.Cu un bilanț de 3-0 în faza a doua a FIBA Europe Cup, UCAM Murcia s-a deplasat cu un moral ridicat în Ungaria, acolo unde lupta pentru calificarea în „sferturile” competiției. ...
Decizia jucătorilor lui Pep Guardiola după umilința cu Bodo/Glimt: „Măcar atât putem face” # Gazeta Sporturilor
Manchester City a pierdut la scor (1-3) meciul cu Bodo/Glimt din penultima etapă a grupei unice din Liga Campionilor, dezamăgindu-și profund suporterii care i-au însoțit pe jucătorii lui Pep Guardiola în Norvegia. Întorși acasă, „cetățenii” au pus bani pentru a-i despăgubi pe cei 374 de fani prezenți pe Aspmyra Stadion. ...
Alex Corretja, fostul număr 2 mondial, a prefațat duelul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka: „Cred că ea va merge mai departe” # Gazeta Sporturilor
Alex Corretja (51 de ani), fost număr 2 mondial, a prefațat confruntarea dintre Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) din turul secund de la Australian Open, declarând că se așteaptă ca cvadrupla câștigătoare de Grand Slam să se califice mai departe.Marți, 20 ianuarie, Sorana Cîrstea a învins-o cu 3-6, 6-4, 6-3 pe Eva Lys (24 de ani, 39 WTA), în timp ce Naomi Osaka a câștigat cu 6-3, 3-6, 6-4 în fața Antoniei Ruzic (23 de ani, 65 WTA). ...
Viitorul lui Ousmane Dembele (28 de ani) la Paris Saint-Germain intră sub semnul întrebării, în ciuda statutului uriaș pe care atacantul francez l-a căpătat în ultimele sezoane. Președintele clubului parizian, Nasser Al-Khelaifi, a transmis un mesaj ferm, care sună ca un avertisment clar pentru starul echipei: „la PSG, nimeni nu este mai important decât clubul. ...
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) s-a calificat în turul al treilea de la Australian Open, după o victorie cu 6-4, 6-4 în fața Ajlei Tomljanovic (32 de ani, 78 WTA). La finalul meciului, românca a semnat mai multe mingi pe care le-a oferit fanilor, însă una dintre ele a aterizat în capul unei spectatoare. ...
Președintele Universității Craiova: „Sper să nu regretăm ieșirea din Conference League” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre șansele oltenilor la titlu, după victoria clară, 4-0, obținută în deplasare cu Petrolul Ploiești.Fostul atacant al echipei alb-albastre speră ca Universitatea Craiova să nu regrete eliminarea timpurie din Conference League, dacă va reuși să câștige mult așteptatul titlu. ...
După ani de așteptare, a ajuns la capătul răbdării! Ștefan Iovan, mesaj-manifest: „Mi se pare o tristețe! Să intervină cei care conduc România” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Iovan (65 de ani) vorbește deschis despre dificultățile actuale ale Stelei, dorința de a obține dreptul de promovare și nostalgia tribunelor pline din Ghencea, subliniind că identitatea și istoria clubului pot readuce performanța, dacă „se va face odată și odată dreptate”.- Domnule Iovan, vor alerga cei de la Steaua precum Cristiano Ronaldo?- Prea departe ne ducem în momentul ăsta. ...
FCSB, plină de încredere înainte de meciul cu Dinamo Zagreb: „Nu va fi o problemă” # Gazeta Sporturilor
Daniel Graovac (32 de ani), fundașul central de la FCSB, a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo Zagreb, care se va juca joi, 22 ianuarie, de la 22:00, în runda 7 a grupei din Europa League. Daniel Graovac a făcut o parte din juniorat la Dinamo Zagreb, între 2009 și 2013, însă nu a apucat să facă pasul la echipa mare a croaților. ...
Președintele Universității Craiova speră la titlul de campion: „Așteptăm de mult treaba asta” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre șansele oltenilor la titlu, după victoria clară, 4-0, obținută în deplasare cu Petrolul Ploiești.Fostul atacant al echipei alb-albastre speră ca Universitatea Craiova să nu regrete eliminarea timpurie din Conference League, dacă va reuși să câștige mult așteptatul titlu. ...
Imagini tari din România: amicalul de pe stadionul „Celuloza” s-a jucat într-un decor inedit # Gazeta Sporturilor
Olimpic Zărnești a jucat un amical cu CSM Vaslui pe terenul din orașul brașovan. Vasluienii s-au impus în partida disputată într-un decor inedit pe stadionul „Celuloza”.Olimpic Zărnești evoluează în Liga 3, Seria 4, în timp ce CSM Vaslui evoluează tot în Liga 3, Seria 1.FOTO. ...
Canotorii lotului național, aproape de plecarea în cantonamentul din Italia: „Acolo vom începe să ieșim pe apă” # Gazeta Sporturilor
Sportivii care fac parte din lotul național s-au pregătit la Snagov, în interior, pe ergometru, dar vor pleca în februarie la Sabaudia (Italia). Simona Radiș și Ancuța Bodnar subliniază cât de important va fi să meargă la vreme mai bună, unde vor începe antrenamentele pe apă.Canotorii lotului național sunt aproape de a schimba Snagovul cu Italia, acolo unde vor merge în cantonament până în luna martie. ...
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) s-a calificat în turul al treilea de la Australian Open, după o victorie cu 6-4, 6-4 în fața Ajlei Tomljanovic (32 de ani, 78 WTA). La finalul meciului, românca a semnat mai multe mingi pe care le-a oferit fanilor, însă una dintre ele a aterizat în capul unei spectatoare. ...
Nae Stanciu, legenda Rapidului, încătușat de polițiști » Prins pe Dimitrie Pompeiu cu o alcoolemie de 1,04 mg/L! # Gazeta Sporturilor
Nae Stanciu (52 de ani), fost fundaș central și legendă a celor de la Rapid, ar fi fost încătușat de polițiști după ce ar fi comis un accident rutier în București. Nae Stanciu a jucat pentru Rapid timp de 12 ani. A îmbrăcat tricoul giuleștenilor în perioada 1990-2002. A mai evoluat, apoi, pentru Anzhi și FC Oradea. ...
Adi Popa, la lansarea parteneriatului dintre Steaua și brandul lui Cristiano Ronaldo: „FCSB se va lupta la titlu, Craiova nu e favorita” # Gazeta Sporturilor
Adrian Popa (37 de ani), jucătorul „militarilor” de la CSA Steaua, a fost prezent la evenimentul de lansare al parteneriatului dintre Steaua și URSU, brandul de apă minerală alcalină al legendarului fotbalist portughez Cristiano Ronaldo, și a vorbit despre programul echipei, reluarea Ligii 2 și lupta la titlu din Superliga.Ieri, divizionara secundă a anunțat un parteneriat surprinzător cu URSU, fiind prima echipă din România care se asociază cu brandul lui Ronaldo.VIDEO. ...
Decizia jucătorilor lui Pep Guardiola după umilința cu Bodo/Glimt » „Măcar atât putem face după înfrângere!” # Gazeta Sporturilor
Manchester City a pierdut la scor (1-4) meciul cu Bodo/Glimt din penultima etapă a grupei unice din Liga Campionilor, dezamăgindu-și profund suporterii care i-au însoțit pe jucătorii lui Pep Guardiola în Norvegia. Întorși acasă, „cetățenii” au pus bani pentru a-i despăgubi pe cei 374 de fani prezenți pe Aspmyra Stadion. ...
Kopic le-a dat informații celor de la Dinamo Zagreb, Charalambous are altă filosofie: „Indiferent dacă joc în locuri în care am cunoștințe” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul cipriot al campioanei României, FCSB, a vorbit la conferința de presă premergătoare duelului de mâine seară din Europa League, de la Zagreb, împotriva lui Dinamo, despre importanța partidei, presupusul ajutor oferit de Zeljko Kopic adversarei directe, dar și despre situația lui Ngezana și absența lui Vlad Chiricheș, care nu a făcut deplasarea în Croația. ...
Jucătorul care a semnat din greșeală în Superliga a fost prezentat și surprinde: „Sunt bucuros și entuziasmat că sunt aici” # Gazeta Sporturilor
Wilhelm Loeper, mijlocaș suedez de 27 de ani, a fost prezentat oficial la Csikszereda. Transferul său a fost unul cu peripeții, iar înainte de prezentarea oficială, fotbalistul pretindea că a semnat din greșeală în Superliga.Ciucanii anunțaseră în urmă cu o săptămâna mutarea, după ce mijlocașul a rămas liber de contract după despărțirea de Helsingborgs IF. ...
CSM Corona Brașov, trei transferuri în două zile! Galben-albaștrii au „furat” două jucătore de la Bistrița și una de la Ferencvaros # Gazeta Sporturilor
În ultimele două zile, CSM Corona Brașov a anunțat trei transferuri pentru stagiunea următoare: portărițele Renata Lais de Arruda (26 de ani) și Kinga Janurik (34 de ani) și extrema stângă Eva Kerekes (24 de ani).Deși se află în plină campanie în EHF European Cup, acolo unde duminică, 18 ianuarie, a obținut o victorie la scor în fața lui Zaglebie Lublin (39-31), CSM Corona Brașov a început să pregătească sezonul 2026-2027. ...
Boris Becker a văzut ținuta lui Naomi Osaka și a evidențiat un paradox: „Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit” # Gazeta Sporturilor
Alcaraz-Moutet, duelul fanteziei în turul 3 la Australian Open: „Nu voi schimba nimic. Voi rămâne cine sunt” # Gazeta Sporturilor
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani) se va întâlni în runda a treia la Australian Open cu francezul Corentin Moutet (26 de ani, numărul 37 mondial), iar meciul se anunță drept unul interesant, grație stilurilor deloc liniare ale celor doi. Nu s-au mai înfruntat până acum, dar a venit momentul: se va întâmpla la Melbourne, în turul 3 al primului turneu de Mare Șlem al anului. ...
Boris Becker a văzut ținuta lui Naomi Osaka și a evidențiat un paradox: „Nu vrea să fie sub atâta presiune și apoi...” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu și-a prezentat starul olandez: My Genoa 2.0 » „Baby” este primul său jucător transferat în 2026! # Gazeta Sporturilor
Primul transfer făcut în acest mercato din ianuarie la Genoa este Justin Bijlow. Portarul venit de la Feyenoord a fost prezentat oficial de clubul patronat de Dan Șucu într-un mod original. Olandezul de 27 de ani a apărut într-un filmuleț de 17 secunde, în care, printr-un montaj special, îi ia locul lui Justine Bieber în hitul de succes din 2010, redenumit din My World 2.0 în My Genoa 2.0, albumul celebrului solist american. ...
Ce ar face Ilie Năstase cu Sinner sau Alcaraz? Opinia care va aprinde lumea tenisului: „Tot talentul lui putea să se manifeste doar într-o viteză de joc” + „Astăzi, un McEnroe n-ar mai putea să existe!” # Gazeta Sporturilor
Sever Dron, 81 de ani, un cunoscut antrenor de tenis stabilit la Paris, care a lucrat de-a lungul timpului cu nume precum Virginia Ruzici, Henri Leconte și Julie Halard, a făcut mai multe remarci interesante despre generația actuală din tenisul masculin, referindu-se la comparația - uneori inegală, forțată, injustă - dintre Sinner și Alcaraz, titanii prezentului, și predecesorii acestora. ...
Șeful Barcelonei a spus ce se întâmplă cu titularul ultimilor ani de la Barcelona: „Ne spunem pe curând” # Gazeta Sporturilor
Președintele Barcelonei, Joan Laporta, și-a exprimat speranța că echipa va intra în această seară în top 8 al clasamentului Ligii Campionilor, printr-o victorie în deplasare împotriva Slaviei Praga. De asemenea, el a comentat împrumutul lui Marc-Andre ter Stegen la Girona, sugerând că acest lucru nu înseamnă o despărțire permanentă de portar în vară.Înaintea meciului de la Praga, Barcelona ocupă locul 15 în Liga Campionilor, cu 10 puncte acumulate în primele 6 etape. ...
Când ajunge Olimpiu Moruțan la Rapid: „Așteptăm o singură hârtie. Tindem acum spre transfer definitiv” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a oferit noi detalii legate de transferul lui Olimpiu Moruțan de la Aris la formația din Giulești.Victor Angelescu a transmis faptul că Olimpiu Moruțan va intra în topul celor mai bine plătiți jucători de la Rapid, dar va avea un salariu mai mic de 40.000 de euro pe lună. ...
Alexandru Mățel a prefatat duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB din Europa League: „Este foarte greu să câștigi acolo” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Mățel, fostul fundaș dreapta al lui Dinamo Zagreb, a vorbit înaintea duelului de mâine seară dintre croați și campioana României, FCSB, partidă contând pentru runda #7 din UEFA Europa League. Pentru formația lui Charalambous duelul de la Zagreb poate cântări decisiv în ecuația calificării. ...
Coco Gauff, gest impresionant! A donat 150.000 de dolari unei fundații care finanțează burse pentru studenții de culoare # Gazeta Sporturilor
Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA), dublă câștigătoare de Grand Slam, a donat 150.000 de dolari către United Negro College Fund (UNCF), o asociație care finanțează burse pentru studenții de culoare din Statele Unite. După calificarea în turul al treilea la US Open, americanca a vorbit despre donația făcută. ...
De ce îl sună Radu Naum pe Gigi Becali? Jurnalistul explică în premieră: „Îl cunoaștem pe Donald Trump, da?” # Gazeta Sporturilor
Jurnalistul Radu Naum, 58 de ani, a spus în premieră motivul pentru care insistă să-l ia în direct și uneori să prelungească discuțiile cu și despre Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în emisiunea pe care o moderează la Digisport, „Fotbal Club”. ...
Laura Glauser se întoarce în România! Transferul va fi oficializat în scurt timp # Gazeta Sporturilor
Portărița franceză Laura Glauser (32 ani) a semnat cu Rapid pentru următoarele două sezoane. Ea va juca alături de conaționalele sale Orlane Kanor și Oceane Sercien Ugolin, jucătoare care au fost anunțate oficial de conducerea clubului giuleștean.Transferul Laurei Glauser la Rapid, anunțat de GSP încă din luna noiembrie 2025, s-a concretizat și va fi anunțat oficial în această săptămână. ...
Înaintea duelului cu Gabriela Ruse, Mirra Andreeva a bifat o performanță istorică, călcându-i pe urme Mariei Sharapova # Gazeta Sporturilor
După victoria cu Maria Sakkari (30 de ani, 53 WTA) din turul secund de la Australian Open, Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), următoarea adversară a Gabrielei Ruse (28 de ani, 79 WTA), a reușit o performanță care mai fusese realizată de doar trei jucătoare în acest secol.După titlul de la Adelaide, Mirra Andreeva a început în forță și Australian Open și, în turul al doilea, a avut nevoie de doar 67 de minute pentru a o depăși pe Maria Sakkari, scor 6-0, 6-4. ...
Edin Dzeko, atacantul bosniac în vârstă de 39 de ani, a ajuns la un acord și va semna cu Schalke 04, liderul din 2. Bundesliga, conform celebrului specialist în transferuri Fabrizio Romano.Anul trecut, Dzeko a fost adversarul României în preliminariile pentru Cupa Mondială, fiind titular în ambele partide, reușind să marcheze în victoria Bosniei, scor 3-1, în al doilea meci al campaniei. ...
Ceahlăul Piatra Neamț și-a pierdut și ultima speranță de salvare! CJ Neamț i-a închis ușa în nas # Gazeta Sporturilor
Clubul Ceahlăul Piatra Neamț pare a fi pierdut și ultima speranță de a mai fi salvat. După retragerea sprijinului acordat de finanțatorul Anton Măzărianu și refuzul Primăriei Piatra Neamț de a finanța clubul, divizionara secundă nu a reușit să se prindă nici de ultimul colac de salvare, Consiliul Județean (CJ) Neamț. ...
Alexander Bublik nu mai e rebel: „M-am maturizat, nu mai simt nevoia să țip și să sparg rachete” # Gazeta Sporturilor
Kazahul Alexander Bublik (28 de ani, locul 10 ATP) s-a calificat în turul 3 la Australian Open, după ce l-a învins cu 7-5, 6-4, 7-5 pe Marton Fucsovics (33 de ani, numărul 54 mondial), apoi a vorbit despre schimbarea sa recentă de atitudine.Până anul acesta, nu depășise turul 2 la Australian Open, dar a rupt bariera în 2026, învingându-i pe americanul Jenson Brooksby (25 de ani, locul 48 ATP) în runda inaugurală, apoi pe Marton Fucsovics, fără să piardă set. ...
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint” # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn, una dintre cele mai mari schioare din istorie, a atras toate privirile pe Instagram după ce s-a alăturat trendului viral „2016”, în care vedetele postează imagini din urmă cu aproape un deceniu. Sportiva americană, în vârstă de 41 de ani, a publicat nu mai puțin de 20 de fotografii din 2016, iar reacțiile nu au întârziat să apară. ...
Carlos Alcaraz, impresionat de cum joacă Roger Federer golf: „Eu joc de cinci ani și el deja mă bate. Da, doare” # Gazeta Sporturilor
Deși a jucat deja două meciuri la ediția din acest an a Australian Open, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și-a făcut timp pentru una din pasiunile sale cele mai mari: golful. Mai mult decât atât, liderul mondial a avut șansa de a juca alături de legendarul Roger Federer (44 de ani) și a lăudat evoluția acestuia. ...
