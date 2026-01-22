Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei unuia dintre criminali

18:00

Se grăbea să ajute un prieten care se simţea rău şi a trecut chiar el pe lângă moarte, de două ori. Un şofer de 30 de ani din Chiajna s-a răsturnat cu maşina pe calea ferată după ce ar fi încercat să evite o groapă de pe carosabil. Au urmat 20 de secunde de groază - un tren l-a lovit apoi în plin. Bărbatul a scăpat miraculos cu viaţă, medicii chiar l-au găsit conştient şi au comunicat cu el. La spital, au fost nevoiţi însă să-i amputeze un picior. În exclusivitate pentru Observator, soţia bărbatului a povestit tot ce s-a întâmplat. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.