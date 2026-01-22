De ce întârzie bugetul pe 2026 și ce efecte are? Guvernul, somat de specialiști să implementeze reforma bugetară. Analiza a doi economiști reputați, pentru Gândul
Gândul, 22 ianuarie 2026 09:10
În plină criză economică și spre deosebire de multe țări europene (Ungaria, de exemplu, are buget adoptat din iunie 2025), România nu are încă buget de stat pe anul 2026. Premierul Ilie Bolojan a asigurat că acesta ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie. Gândul a stat de vorbă cu doi reputați […]
• • •
Acum 5 minute
09:30
Trenul de mare viteză, proiect strategic de mare amploare în România. Ar lega Constanța de Ungaria la viteze de 250 km/h. Cât costă # Gândul
România pregătește un coridor feroviar de mare viteză de aproape 800 de kilometri, de la Constanța la granița cu Ungaria, cu linii noi și modernizate, viteze de până la 250 km/h și costuri estimate de miliarde de euro. România face pași concreți către dezvoltarea unui sistem de tren de mare viteză, potrivit unui studiu de […]
09:30
Războiul din Ucraina a intrat joi, 22 ianuarie 2026, în a 1.428-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni, joi, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Întâlnirea președintelui cu Zelenski este programată să aibă loc după […]
09:30
Adrian Severin: „Trebuia să înțelegem că ordinea internațională este moartă și trebuie să vedem ce facem mai departe” # Gândul
În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe Adrian Severin a comentat implicațiile geopolitice ale mesajelor transmise după întâlnirea de la Davos, afirmând că ordinea internațională cunoscută până acum este definitiv depășită. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a declarat că reacția firească nu ar trebui […]
Acum 15 minute
09:20
2.000 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România, după 15 martie 2026. Cine se încadrează # Gândul
În România există anumite categorii de pensionari care beneficiază de 2.000 de lei în plus la pensie. Acești bani reprezintă biletele pentru sejururile balneare care sunt gratuite sau subvenționate. 2.000 de lei în plus pentru acești pensionari din România Într-un an calendaristic, fiecare pensionar poate primi un singur bilet de tratament balnear, indiferent dacă este […]
09:20
Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news în scandalul medicamentelor. „Toți cei care au intrat într-o farmacie știu asta” # Gândul
Donald Trump a relatat, în timpul discursului său de la Formumul Davos, despre un presupus schimb de replici cu președintele francez Emanuel Macron, în timpul căruia, se presupune că l-ar fi forțat să impună o creștere a prețurilor medicamentelor din Franța. Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news, relatează publicația Le Figaro. Președinția […]
Acum 30 minute
09:10
09:10
China mută surprinzător și prezintă elicopterul tactic fără pilot Golden Eagle CR500B. „Rază de luptă extinsă, misiuni de luptă, atacuri de precizie” # Gândul
Compania chineză NORINCO a prezentat elicopterul tactic fără pilot Golden Eagle CR500B la UMEX 2026, poziționându-l ca o evoluție armată a platformei anterioare CR500A. Mutarea Beijingului semnalează o mișcare mai clară din partea industriei chineze de apărare către sistemele fără pilot înarmate și cu aripi rotative, destinate rolurilor tactice pe câmpul de luptă. La expoziția […]
Acum o oră
09:00
Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de job-ul tău. Care sunt cele mai vulnerabile meserii # Gândul
Gândul.ro a analizat 30 cele mai populare meserii din România pentru a vedea unde există cea mai mare probabilitate de concediere în 2026. Piața muncii de la noi din țară suferă pe zi ce trece de un paradox imens: pe de o parte, există un deficit uriaș de forță de muncă în sectoarele tehnice și […]
08:50
România, în discuții avansate pentru implementarea digitalizării statului cu grupul Lidl – Kaufland și gigantul american Mastercard # Gândul
Reprezentanții statului român poartă discuții avansate de implementarea unor proiecte de digitalizare a administrației publice cu jucători de top din Germania și Statele Unite, cele mai mari economii din Uniunea Europeană și din lume, într-un moment tensionat de recalibrare profundă a relațiilor transatlantice. Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează și domeniul digitalizării, a avut în această […]
08:50
Alertă la Rapid: Giovanni Becali face anunțul despre vânzarea lui Andrei Borza. „Să se miște repede” # Gândul
Andrei Borza este cel mai curtat fotbalist din lotul Rapidului, iar conducerea clubului știe acest lucru. Impresarul jucătorului, Giovanni Becali, anunță că sunt cluburi interesate de fundașul stânga, iar mutarea are șanse să se realizeze chiar în această iarnă, scrie PROSPORT. Pe de altă parte, șefii Rapidului trebuie să rezolve și o altă problemă legată […]
08:40
Adrian Năstase: „Corolarul Trump adăugat la doctrina Monroe vrea să spună că emisfera vestică este «curtea de joacă» a SUA” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a analizat direcția strategică a Statelor Unite, plecând de la un document-cheie al administrației americane. Discuția s-a concentrat pe felul în care Washingtonul își proiectează politica externă și pe implicațiile acestei viziuni pentru emisfera vestică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
08:40
Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron cuceresc internetul. Trump i-a ironizat la Davos. Cât costă accesoriul președintelui francez # Gândul
Ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos au devenit virali pe internet, fiind comparați de internauți cu stilul „Top Gun”. Accesoriul a atras inclusiv ironii din partea lui Donald Trump și a stârnit un val de meme-uri pe rețelele sociale. Ochelarii de soare în stil aviator purtați de președintele francez Emmanuel Macron în […]
08:40
Cine transmite la TV Dinamo Zagreb – FCSB, meciul decisiv din Europa League pentru echipa lui Gigi Becali # Gândul
Joi seara, FCSB joacă un meci decisiv pentru calificarea mai departe în Europa League, în deplasare cu Dinamo Zagreb, în meciul din etapa cu numărul 7 din faza principală. Partida va putea fi urmărită pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00. Deși campioana României nu mai are șanse matematice […]
Acum 2 ore
08:30
Gabriela Firea vine cu vești bune pentru cei care călătoresc cu avionul: „Am votat noi reguli care pun capăt multor abuzuri” # Gândul
Europarlamentarul Gabriela Firea a anunțat că s-a obținut o victorie în Parlamentul European pentru toți cetățenii europeni care călătoresc cu avionul. Mai exact, au fost votate mai multe reguli menite să pună punct multor abuzuri și taxelor ascunse ale companiilor aeriene. Vești bune pentru europenii care călătoresc cu avionul „Victorie în Parlamentul European pentru toți […]
08:10
Adrian Năstase: „Documentul Consiliului de Pace este ceva halucinant – membru poate fi doar cineva invitat de Trump” # Gândul
În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, fostul prim-ministru Adrian Năstase a comentat documentul de constituire a Consiliului pentru Pace, inițiat de administrația Donald Trump, calificându-l drept „halucinant” prin modul în care este definită calitatea de membru. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a explicat că documentul este […]
08:10
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, atrage atenția unui aspect: deficitul bugetar de 8% este departe de previziunile Guvernului, care vorbea despre un deficit extraordinar. Liderul social democrat mai spune că încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA-ul. Într-o intervenție la Antena 3, Grindeanu a declarat că o discuție […]
07:40
Adrian Severin: „Trebuie să arătăm că ne pasă și acționăm ca un partener strategic pentru America’ # Gândul
În ediția emisiunii Marius Tucă Show, fostul diplomat și politician Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros privind starea parteneriatului strategic România-SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Pornind de la un dialog imaginar cu un oficial american, Adrian Severin a ilustrat cum ambițiile de „a schimba lumea” și de a construi […]
07:40
Război în Orientul Mijlociu, ziua 838. Israelul a atacat posturi de frontieră între Siria și Liban # Gândul
Armata israeliană a anunțat că a vizat patru puncte de trecere a frontierei între Siria și Liban, asigurând că acestea erau folosite de Hezbollah pentru trafic de arme. Anterior, au avut loc atacuri mortale asupra sudului Libanului, notează AFP. În ciuda armistițiului care în noiembrie 2024 a pus capăt războiului cu Hezbollah, armata israeliană continuă […]
Acum 4 ore
07:20
22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 22 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Diane Lane este o actriță americană renumită pentru rafinamentul și profunzimea rolurilor sale, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii. S-a născut la 22 ianuarie 1965, în New York, […]
07:10
Valentin Stan: Americanii pot cere procent din exploatarea Neptun Deep pentru garanții de securitate # Gândul
În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat implicațiile de securitate ale proiectului Neptun Deep în urma declarațiilor Gen. Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a afirmat că, după declarațiile potrivit cărora Neptun Deep nu […]
06:10
Valentin Stan: Garanțiile de securitate din cadrul NATO au valoare doar în Europa și America de Nord # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum garanțiile de securitate NATO au valoare doar în Europa și în America de Nord. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Asta este componenta principială, principiu muschetarilor. […]
06:10
Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie # Gândul
Peste câteva zile, în 28 ianuarie, Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe, în cameră preliminară, pe fond, în marele și tergiversatul dosar al Mineriadei din 13-15 iunie 1990. În urmă cu doi ani, după ce ICCJ a stabilit că procurorii militari de la PICCJ sunt obligați să finalizeze ancheta după contestațiile […]
06:10
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi” # Gândul
Bucureștiul continuă să fie foarte afectat de avariile din sistemul de termoficare, mai ales din cauza unei defecțiuni majore de la CET Sud. În total, 1.000 de imobile nu aveau agent termic miercuri, iar Sectorul 2 este cel mai afectat. Reporterii Gândul au mers cu termometrul în casele bucureștenilor din zona de est a Capitalei, […]
06:10
Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina # Gândul
În cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei, președintele Rusiei a declarat că este dispus să participe la „Consiliul de Pace” propus de președintele american Donald Trump. Taxa de participare, de 1 miliard de dolari, ar putea fi plătită cu bani din activele înghețate ale Rusiei, iar cu restul activelor înghețate din Statelor […]
Acum 6 ore
05:10
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi # Gândul
Considerat unul dintre cei mai odioși criminali români, Beniamin Laichici, fost Jian, a ajuns acum să țină prelegeri în fața credincioșilor baptiști după ce, la începutul anilor 2000, s-a pocăit în Penitenciarul Arad. Bărbatul fusese condamnat la închisoare pe viață pentru cinci crime, toate comise în aceeași zi, în două orașe diferite. Lăsat liber după […]
Acum 12 ore
00:20
Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19 # Gândul
Președintele Rusiei, Vlarimir Putin, a abordat subiectul Groenlandei în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, pe fondul eforturilor administrației Trump de a prelua controlul asupra insulei din zona arctică. Putin a afirmat că dorința SUA de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca este similar cu achiziționarea Alaskăi de de la Imperiul rus […]
21 ianuarie 2026
23:50
Ce spune șeful DNA despre asaltul asupra justiției: „Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile” # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 că a existat o coordonare a atacurilor la adresa sa din exteriorul sistemului judiciar. De asemenea, șeful DNA spune că discuțiile despre reforme trebuie să se bazeze pe argumente solide, nu pe presiune publică sau atacuri mediatice. Marius Voineag […]
23:40
Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum americanii vor să se elibereze de Europa, dar și invers. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Sunt absolut de acord că asistăm la o încheiere amânată a Războiului […]
23:30
Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico # Gândul
Vila în care actorul de Oscar Gene Hackman a locuit mulți ani și unde a murit în urmă cu mai puțin de un an, alături de soția sa, Betsy Arakawa, este de vânzare pentru 6,25 milioane de dolari (5,33 milioane euro). Potrivit Corriere della Sera, proprietatea din Santa Fe, New Mexico este un complex vast […]
23:20
Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele # Gândul
O femeie a ajuns de urgență la ATI unde a petrecut patru zile în comă după ce a contractat o boală mortală în vacanță. Juliet Leith, în vârstă de 58 de ani, a așteptat cu sufletul la gură călătoria vieții sale în Gran Canaria alături de sora ei, Maureen. Ea a rezervat vacanța prin intermediul […]
23:10
Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de miercuri, 21 ianuarie 2026, publicistul Ion Cristoiu și fostul diplomat Adrian Severin au dezbătut evenimentele de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind rolul dominant al Statelor Unite și slăbiciunea Europei. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin a insistat asupra unei observații esențiale: la Davos, […]
23:00
Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem o bază solidă pentru relansare în acest an” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a venit cu vești bune pentru români. Acesta a anunțat că în lunile următoare se vor simți efectele măsurilor de deficit bugetar, el a menționat că România are, în prezent, o bază solidă pentru relansare anul acesta, fără a mai crește taxele. Premierul a postat un mesaj pe Facebook prin care anunță […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre alegerea lui Nicușor Dan de a nu participa la evenimentul Davos 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Publicul ăla plătește bilete și plătește participarea cu bani grei. Nu […]
22:20
Donald Trump a schimbat abordarea față de Groenlanda și nu mai impune tarife europenilor. SUA și NATO vor crea un acord pentru insula arctică # Gândul
În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Doanld Trump a avut o întâlnire bilaterală cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a vizat în principal detensionarea relațiilor transatlantice. După această întâlnire, președintele american a anunțat stabilirea unui „cadru pentru viitorul acord” privind Groenlanda și regiunea arctică. Trump renunță la războiul comercial cu aliații […]
22:20
Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren” # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a răspuns, în cadrul unei intervenții pentru Antena 3, la acuzațiile din partea fostului procuror-șef al DNA, Crin Bologa. Actualul procuror-șef spune că „ducându-te în peluză e foarte greu să vezi mingea din teren”. „E o chestiune care cred că cel mai bine ar fi să-l intrebati. În […]
22:20
Sprijinul financiar din partea familiei reprezintă pentru mulți români o ancoră de salvare, care nu necesită o justificare suplimentară. Sumele sunt împrumutate temporar, de obicei până la salariu și poate justifica avansul unei locuințe sau diverse contribuții, iar adesea sunt tratate ca simple ajutoare. În practică, aceste transferuri pot ridica semne de întrebare autorităților fiscale, […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 22 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Bucureștenii se vor încălzi la container. Care este planul de avarie al primarului Ciucu pentru Capitală # Gândul
Primăria Capitalei vrea să pună în practică o soluție de avarie pentru a asigura apă caldă și căldură în zonele cu probleme din București. Primarul Ciucu promite că va monta echipamente modulare pe gaz, care vor ridica temperatura agentului termic la nivelul optim. Vor fi cumpărate 24 de echipamente, care cel mai probabil vor funcționa […]
21:30
Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei # Gândul
Guvernul Viktor Orban a anunțat miercuri un pachet de sprijin de 100 miliarde de forinți (circa 304 milioane de dolari) pentru industria restaurantelor. Premierul maghiar a luat această decizie pe fondul dificultăților economice și în contextul apropierii alegerilor vitale din luna aprilie, scrie Reuters. Viktor Orban, al cărui partid de dreapta Fidesz a rămas în […]
21:30
Nutriționistul dr Virgiliu Stroescu: Mămăliga poate fi „cea mai mare otravă” în combinație cu alte alimente # Gândul
Mămăliga noastră cea de toate zilele este pe drept cuvânt unul din cele mai sănătoase alimente tradiționale. Dar în anumite combinații nefericite poate deveni o bombă nutrițională, consideră medicul Virgiliu Stroescu, specialist cu peste 20 de ani de experiență în endocrinologie și nutriție. Acesta atrage atenția asupra efectelor pe care acest preparat le poate avea […]
21:20
Guvernul a anunțat principalele teme de pe agenda ședinței din 22 ianuarie 2026. Bugetarii, pe lista de discuții # Gândul
Guvernul României a anunțat care vor fi subiectele de pe agenda ședinței din data de 22 ianuarie 2026. Pe listă sunt amintiți și bugetarii, mai exact, un proiect de lege privind unele măsuri care le pot fi aplicate. Printre subiecte se numără și modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului care […]
21:00
Virusuri „antrenate în spațiu” să ucidă bacterii pe Pământ. Primele exemplare ale experimentului științific de pe Stația Spațială au revenit pe Terra # Gândul
Bacteriile și virusurile care le infectează, numite bacteriofage, sunt într-o cursă strânsă de evoluție, în care încearcă să dezvolte noi metode de protecție sau de atac, pubică Live Science. Pe măsură ce bacteriile și virusurile se „luptă” pentru supraviețuire, unele bacterii au evoluat pentru a se proteja mai bine. În același timp, virusurile au dezvoltat […]
21:00
Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială”. „Pot exista propuneri bune, chiar dacă nu le-ai gândit cu propriul cap” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, în cadrul unei intervenții pentru Antena 3, ce i-ar reproșa premierului Ilie Bolojan. Oficialul a criticat infelxibilitatea proverbială a premierului și faptul că nu ține cont de propunerile celorlalți membrii din Guvern, chiar dacă acestea sunt valide. De asemenea, Grindeanu a mai spus că actualului prim-ministru nu îi […]
21:00
NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming # Gândul
NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming. NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori După ce a anunțat că va scumpi iarăși abonamentele, Netflix ar putea trece printr-un „refresh” care va schimba experiența abonaților. Netflix se va concentra pe noi tipuri […]
20:50
Pe vremuri, lunile anului aveau denumiri populare în funcție de activitatea specifică sau de ocupațiile oamenilor. Însă nu toată lumea știe proveniența lor. În tradiția românească, fiecare lună a anului purta o denumire și avea o semnificație aparte. Aceste nume sugerau o activitate din viața oamenilor sau desemnau o tradiție, potrivit ProTv. Ce semnifică denumirea […]
20:40
„Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula # Gândul
Guvernul Groenlandei a publicat, pe 21 ianuarie, o broșură intitulată „Pregătiți pentru crize – fiți pregătiți pentru cinci zile”, ca răspuns la tensiunile politice crescute și la amenințările de anexare din partea administrației lui Donald Trump. Broșura conține o serie de sfaturi simple și practice despre cum gospodăriile de pe insulă se pot pregăti pentru […]
Acum 24 ore
20:30
Școală care își produce singură energia, în sectorul condus de Daniel Băluță: ”Construim, de la zero, o clădire nouă, la standarde moderne” # Gândul
Daniel Băluță a început modernizarea unei școli din cartierul Tineretului. Edilul sectorului 4 a publica un videoclip în care arată ce noutăți au adus pe șantierul școlar. Noutăți în sectorul 4, primarul Daniel Băluță consolidează și modernizează o școală care ar urma să aibă 22 de săli de clasă și 5 laboratoare. Potrivit informațiilor furnizate […]
20:20
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o intervenție pentru Antena 3, că România nu își permite să refuze inivitația la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. De asemenea, Grindeanu spune că perioada de analiză de către președintele Nicușor Dan a invitației este bună, dar subliniază că aceasta nu trebuie să dureze foarte mult. Sorin […]
20:20
Cafeaua la nisip este incomparabilă cu orice altă rețetă inventată în ultima mie de ani. Nimic nu egalează savoarea sa. Expresorul sau filtrul sunt doar tehnologie. Deși poate părea vrăjitorie, cafeau la nisip cere doar timp, reverie și un pic de atenție. Nu este licoarea care să te pună pe picioare înainte de a pleca […]
20:00
Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să CUCEREASCĂ Australian Open. „Nu joacă dacă nu crede că poate câștiga” # Gândul
Experții au vorbit despre șansele lui Novak Djokovic la titlul de Grand Slam cu numărul 25 din carieră, după victoria cu numărul 100 de la Australian Open. Sârbul a câștigat în primul tur cu Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2, și în turul doi joacă împotriva italianului Francesco Maestrelli. Australian Open 2026, primul turneu de […]
