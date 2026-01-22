“Să ne așezăm la masă”: Groenlanda și Arctica, între securitatea cerută de Trump și SUA și liniile roșii ale Europei, sub medierea și în cadrul NATO
CaleaEuropeana, 22 ianuarie 2026 09:20
Danemarca a salutat miercuri seară anunțul președintelui american Donald Trump de a exclude o intervenție militară pentru preluarea Groenlandei și de a îngheța războiul comercial cu Europa, după ce liderul de la Casa Albă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au încheiat o întâlnire bilaterală la Davos cu premisele unui viitor acord pentru securitatea […] The post “Să ne așezăm la masă”: Groenlanda și Arctica, între securitatea cerută de Trump și SUA și liniile roșii ale Europei, sub medierea și în cadrul NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 10 minute
09:50
Italia, care a lansat recent o strategie pentru Arctica, salută virajul lui Trump: Este esențial dialogul între aliați. 15 soldați italieni, francezi și germani în Groenlanda sună ca începutul unei glume # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a salutat miercuri seară anunțul președintelui american Donald Trump potrivit căruia nu va impune, începând cu 1 februarie, tarife asupra a opt țări europene și a declarat că Italia a avut dreptate să ceară dialog, nu represalii, în relația cu Washingtonul. “Așa cum a spus întotdeauna Italia, este esențial să continuăm […] The post Italia, care a lansat recent o strategie pentru Arctica, salută virajul lui Trump: Este esențial dialogul între aliați. 15 soldați italieni, francezi și germani în Groenlanda sună ca începutul unei glume appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
09:20
“Să ne așezăm la masă”: Groenlanda și Arctica, între securitatea cerută de Trump și SUA și liniile roșii ale Europei, sub medierea și în cadrul NATO # CaleaEuropeana
Danemarca a salutat miercuri seară anunțul președintelui american Donald Trump de a exclude o intervenție militară pentru preluarea Groenlandei și de a îngheța războiul comercial cu Europa, după ce liderul de la Casa Albă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au încheiat o întâlnire bilaterală la Davos cu premisele unui viitor acord pentru securitatea […] The post “Să ne așezăm la masă”: Groenlanda și Arctica, între securitatea cerută de Trump și SUA și liniile roșii ale Europei, sub medierea și în cadrul NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
23:30
Stubb evocă la Davos apariția unui “NATO 3.0”, cu o Europă mai capabilă în apărare: “Finlanda are cea mai mare forță militară arctică din Alianță” # CaleaEuropeana
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a apreciat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos că Alianța Nord-Atlantică devine mai puternică, un fel de „NATO 3.0” și se îndreaptă spre un model în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare. „Suntem în procesul de a crea un NATO mai puternic decât am văzut de la […] The post Stubb evocă la Davos apariția unui “NATO 3.0”, cu o Europă mai capabilă în apărare: “Finlanda are cea mai mare forță militară arctică din Alianță” appeared first on caleaeuropeana.ro.
23:10
Groenlanda nu ar trebui să eclipseze Ucraina, afirmă Rutte la Davos în contextul diplomației “în culise” privind Arctica: Ucraina, prioritatea numărul unu # CaleaEuropeana
Discuțiile despre intențiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda au umplut coridoarele Forumului Economic Mondial anual de la Davos, Elveția, dar adevărata problemă de securitate a Europei în prezent este Ucraina și lupta acesteia împotriva agresiunii ruse, a declarat miercuri Mark Rutte, secretarul general al NATO, în cadrul unei panel consacrat securității și apărării europene, […] The post Groenlanda nu ar trebui să eclipseze Ucraina, afirmă Rutte la Davos în contextul diplomației “în culise” privind Arctica: Ucraina, prioritatea numărul unu appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
Trump, îmblânzit din nou de Mark Rutte: Liderul SUA anunță, de la Davos, un “cadru de acord” cu NATO privind Groenlanda și renunțarea la tarife împotriva europenilor # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, la Davos, că a fost stabilit cadrul unui posibil acord viitor privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Declarația a fost făcută într-un mesaj public semnat de liderul de la […] The post Trump, îmblânzit din nou de Mark Rutte: Liderul SUA anunță, de la Davos, un “cadru de acord” cu NATO privind Groenlanda și renunțarea la tarife împotriva europenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
20:30
Zelenski și Putin sunt “proști” dacă nu pun capăt războiului, afirmă Trump, care susține că nu va abandona Ucraina: “Făcând asta, ajut Europa și NATO” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei „este îngrozitor” și „cel mai grav de la al Doilea Război Mondial”, subliniind deopotrivă rolul său în susținerea Europei și NATO. „Dacă vor continua așa, vor depăși al Doilea Război Mondial. Numerele sunt șocante, câți […] The post Zelenski și Putin sunt “proști” dacă nu pun capăt războiului, afirmă Trump, care susține că nu va abandona Ucraina: “Făcând asta, ajut Europa și NATO” appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:40
Trump a luat la țintă discursul anti-hegemonic al lui Carney la Davos: “Canada există datorită SUA. Ține minte asta, Mark, data viitoare când faci declarații” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump l-a luat la țintă direct pe prim-ministrul Mark Carney într-un discurs susținut miercuri la Forumul Economic Mondial, afirmând că “Canada există datorită Statelor Unite”. La o zi după marcarea unui an de la revenirea la Casa Albă, Trump a susținut miercuri un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, în […] The post Trump a luat la țintă discursul anti-hegemonic al lui Carney la Davos: “Canada există datorită SUA. Ține minte asta, Mark, data viitoare când faci declarații” appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:00
Parlamentul European a suspendat adoptarea acordului UE-SUA “până când SUA reia o cale de cooperare, nu de confruntare”: Suveranitatea noastră este în joc. Business as usual este imposibil # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a confirmat miercuri că acordul comercial SUA‑UE este suspendat deoarece o activitate de tip “business as usual” între Europa și Statele Unite este “imposibilă” „Echipa noastră de negociere tocmai a decis să suspende activitatea Comisiei pentru comerț internațional privind implementarea legală a acordului Turnberry. Suveranitatea […] The post Parlamentul European a suspendat adoptarea acordului UE-SUA “până când SUA reia o cale de cooperare, nu de confruntare”: Suveranitatea noastră este în joc. Business as usual este imposibil appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:40
După critici la adresa Europei și NATO, Trump evocă la Davos “moștenirea prețioasă comună SUA-Europa”: Progresul și prosperitatea Occidentului au venit din cultura noastră, nu din reguli fiscale # CaleaEuropeana
Explozia de prosperitate și progres care a construit Occidentul nu a venit din regulile noastre fiscale, ci din cultura foarte specială ce întruchipează moștenirea prețioasă pe care America și Europa o au în comun, a declarat, miercuri, pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos. Într-un discurs în care a criticat ceea ce el și […] The post După critici la adresa Europei și NATO, Trump evocă la Davos “moștenirea prețioasă comună SUA-Europa”: Progresul și prosperitatea Occidentului au venit din cultura noastră, nu din reguli fiscale appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
De la Davos, România răspunde îndoielilor lui Trump că NATO nu ar fi alături de SUA: Deși nu eram membru NATO, soldații români s-au îmbarcat pentru Afganistan după activarea articolului 5 # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a răspuns miercuri direct de la la Forumul Economic Mondial de la Davos la criticile președintelui SUA, Donald Trump, referitoare la disponibilitatea Europei de a răspunde apelului Statelor Unite în momente de criză. „Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare pe promisiunea că un atac […] The post De la Davos, România răspunde îndoielilor lui Trump că NATO nu ar fi alături de SUA: Deși nu eram membru NATO, soldații români s-au îmbarcat pentru Afganistan după activarea articolului 5 appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat, după o acțiune similară la sediul european din Dublin # CaleaEuropeana
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziționat miercuri dimineață, au declarat pentru Reuters autoritatea națională pentru concurență și un purtător de cuvânt al companiei chineze. Acțiunea are loc după o percheziție desfășurată în decembrie la sediul european al companiei din Dublin, pe fondul îngrijorărilor privind posibile subvenții de stat chineze considerate incorecte. […] The post Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat, după o acțiune similară la sediul european din Dublin appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Guvernul României lansează reforma licențierii activităților economice. SGG: Un semnal de predictibilitate și deschidere pentru mediul de afaceri, în linie cu recomandările OCDE și prioritățile UE # CaleaEuropeana
Guvernul României a lansat astăzi, 21 ianuarie la Palatul Victoria, raportul final „Reforma regimului de autorizare a activităților economice”, un document strategic care marchează o schimbare de paradigmă în relația dintre stat și mediul de afaceri, prin introducerea unor principii-cheie precum „o singură dată” și „tăcerea înseamnă aprobare” în procesul de licențiere a activităților economice, […] The post Guvernul României lansează reforma licențierii activităților economice. SGG: Un semnal de predictibilitate și deschidere pentru mediul de afaceri, în linie cu recomandările OCDE și prioritățile UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Trump reafirmă, la Davos, pretențiile asupra Groenlandei, dar exclude “folosirea forței”: Doar noi putem proteja uriașa bucată de gheață. Fără SUA, Europa vorbea acum germană și japoneză # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut miercuri un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, în care a exclus în mod clar folosirea forței pentru a prelua Groenlanda și a criticat dur Europa și aliații Statelor Unite, evidențiind ceea ce consideră a fi lipsa de recunoștință al aliaților NATO și punând a pus la […] The post Trump reafirmă, la Davos, pretențiile asupra Groenlandei, dar exclude “folosirea forței”: Doar noi putem proteja uriașa bucată de gheață. Fără SUA, Europa vorbea acum germană și japoneză appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
România se confruntă cu neconformități în aplicarea Cartei Sociale Europene, arată Comitetul European pentru Drepturi Sociale în evaluarea sa privind protecția drepturilor lucrătorilor # CaleaEuropeana
Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS) a publicat evaluarea sa privire la performanțele țărilor semnatare ale Cartei Sociale Europene în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor. Carta Socială Europeană este tratatul fundamental al Consiliului Europei care garantează drepturile sociale și economice fundamentale, complementar Convenției europene a drepturilor omului, care se referă la drepturile […] The post România se confruntă cu neconformități în aplicarea Cartei Sociale Europene, arată Comitetul European pentru Drepturi Sociale în evaluarea sa privind protecția drepturilor lucrătorilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Keir Starmer spune că Marea Britanie „nu va ceda” în fața presiunilor lui Trump privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer a insistat miercuri că Marea Britanie „nu va ceda” în fața cererii lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei – chiar dacă președintele american ar impune tarife vamale aliaților săi din NATO, relatează Politico Europe. Starmer, care a depus eforturi considerabile pentru a menține relații bune cu Trump de […] The post Keir Starmer spune că Marea Britanie „nu va ceda” în fața presiunilor lui Trump privind Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Groenlanda nu trebuie utilizată ca instrument de divizare a UE, avertizează Parlamentul European într-o nouă rezoluție # CaleaEuropeana
Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul a denunțat utilizarea amenințărilor comerciale unilaterale și a intimidării economice împotriva Danemarcei și a altor state membre ale UE ca formă de coerciție. Descriind aceste măsuri ca fiind incompatibile cu dreptul internațional și cu principiile fundamentale ale cooperării între aliații NATO, deputații europeni afirmă că Groenlanda nu trebuie utilizată ca […] The post Groenlanda nu trebuie utilizată ca instrument de divizare a UE, avertizează Parlamentul European într-o nouă rezoluție appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Parlamentul European extinde drepturile pasagerilor aerieni. Bagaje de mână gratuite și despăgubiri mai mari pentru întârzieri. Ce urmează # CaleaEuropeana
Parlamentul European nu renunță la despăgubirile pentru întârzieri de trei ore și insistă pentru bagaje de cabină gratuite și mai multe drepturi pentru călătorii vulnerabili, votând pentru un pachet de propuneri legislative în acest sens, urmând să poarte noi negocieri cu Consiliul, potrivit comunicatului oficial. Miercuri, Parlamentul European și-a adoptat poziția (652 de voturi pentru, […] The post Parlamentul European extinde drepturile pasagerilor aerieni. Bagaje de mână gratuite și despăgubiri mai mari pentru întârzieri. Ce urmează appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Acordul comercial UE-Mercosur trebuie aplicat provizoriu, afirmă Friedrich Merz: „Decizia Parlamentului European este regretabilă” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur trebuie aplicat provizoriu fără noi întârzieri, în pofida votului din Parlamentul European care solicită un aviz al Curții de Justiție a UE. „Decizia Parlamentului European privind acordul cu Mercosur este regretabilă. Ea ignoră contextul geopolitic actual. Suntem convinși de legalitatea […] The post Acordul comercial UE-Mercosur trebuie aplicat provizoriu, afirmă Friedrich Merz: „Decizia Parlamentului European este regretabilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Oana Țoiu, la Davos: Interesul României, ca partener important al SUA, este ca alianța transatlantică “să nu fie zguduită”. Un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor # CaleaEuropeana
Ministrul de externe, Oana Ţoiu, aflată la Forumul Economic Mondial de la Davos, a declarat că România rămâne un partener important al Statelor Unite ale Americii, subliniind totodată că există principii fundamentale de la care nu se poate abdica, între care faptul că „un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin […] The post Oana Țoiu, la Davos: Interesul României, ca partener important al SUA, este ca alianța transatlantică “să nu fie zguduită”. Un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Parlamentul European a votat pentru ”Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina” în valoare de 90 de miliarde de euro # CaleaEuropeana
Miercuri, Parlamentul European a dat undă verde deciziei Consiliului de a aplica procedura de cooperare consolidată pentru a oferi Ucrainei un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, informează un comunicat oficial al Parlamentului European. Întrucât Cehia, Ungaria și Slovacia au optat să nu sprijine împrumutul, acordul a fost adoptat în […] The post Parlamentul European a votat pentru ”Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina” în valoare de 90 de miliarde de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Șeful Comitetului Militar al NATO: Parteneriatul cu UE „ne face mai puternici”, iar diferențele între aliați „pot și chiar ne fac mai buni” # CaleaEuropeana
Diferențele de opinie dintre aliați consolidează coeziunea în cadrul NATO și reprezintă o sursă de forță, nu o vulnerabilitate, într-o alianță a democrațiilor, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care a reafirmat totodată parteneriatul cu Uniunea Europeană, într-un context marcat de amenințări de securitate tot mai complexe, informează EFE, preluat […] The post Șeful Comitetului Militar al NATO: Parteneriatul cu UE „ne face mai puternici”, iar diferențele între aliați „pot și chiar ne fac mai buni” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Parlamentul European solicită CJUE să evalueze dacă acordul comercial UE-Mercosur este conform cu tratatele Uniunii Europene # CaleaEuropeana
Parlamentul European a decis miercuri să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE, se arată în comunicatul oficial. Cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită un aviz juridic din partea Curții de Justiție a […] The post Parlamentul European solicită CJUE să evalueze dacă acordul comercial UE-Mercosur este conform cu tratatele Uniunii Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Autoritatea Națională pentru Cercetare plasează România în centrul unei etape decisive pentru sănătatea solului în UE # CaleaEuropeana
Autoritatea Națională pentru Cercetare participă miercuri, prin vocea secretarului general Teodora Zaldea, la un eveniment dedicat cercetării europene în domeniul mediului, organizat la Muzeul Geologic Național din București, instituție aflată în structura Institutului Geologic al României și în coordonarea ANC. Potrivit ANC, întâlnirea marchează prima reuniune fizică a proiectului Soil Health and Ecosystem Services, finanțat […] The post Autoritatea Națională pentru Cercetare plasează România în centrul unei etape decisive pentru sănătatea solului în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
China neagă că ar urmări să concureze pentru influență în Occident, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # CaleaEuropeana
China a respins miercuri speculațiile că ar căuta să concureze pentru influență în Occident, în contextul în care dorința SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei amenință să remodeleze dinamica puterii în cadrul alianței transatlantice de securitate, informează Reuters, citat de Agerpres. Întrebat dacă Beijingul salută „haosul” legat de Groenlanda, Guo Jiakun, purtător de cuvânt […] The post China neagă că ar urmări să concureze pentru influență în Occident, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite # CaleaEuropeana
O acțiune de aplicare a legii la scară largă, desfășurată în cadrul operațiunii Fabryka, coordonată de Europol, a dus la destructurarea unei rețele criminale care opera în întreaga Uniune Europeană. Vineri, 16 ianuarie, au avut loc acțiuni coordonate în Polonia, precum și în Belgia, Germania și Țările de Jos. Aceste acțiuni au vizat o rețea […] The post Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Trump afirmă că și-a pierdut respectul pentru Norvegia din cauza Premiului Nobel pentru Pace # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat marți că și-a pierdut respectul pentru Norvegia de când nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că norvegienii ar exercita un control asupra deciziilor legate de această distincție, relatează EFE și Reuters, preluat de Agerpres. Trump a făcut declarația în cadrul unei conferințe de presă la Casa […] The post Trump afirmă că și-a pierdut respectul pentru Norvegia din cauza Premiului Nobel pentru Pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Inițiativa Franței referitoare la o reuniune a miniștrilor de Finanțe din G7 a fost amânată pentru săptămâna viitoare: Relația actuală cu SUA este „extrem de dificilă” # CaleaEuropeana
Reuniunea miniștrilor de Finanțe din G7, pe care Franța o planificase pentru miercuri, pentru a aborda chestiunile stringente precum Groenlanda și sprijinul pentru Ucraina a fost amânată până săptămâna viitoare, a anunțat marți ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, conform AFP, citat de Agerpres, fapt ce arată că relația actuală cu SUA este una „extrem […] The post Inițiativa Franței referitoare la o reuniune a miniștrilor de Finanțe din G7 a fost amânată pentru săptămâna viitoare: Relația actuală cu SUA este „extrem de dificilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
EFPIA avertizează: Legea europeană privind medicamentele critice riscă să își piardă eficiența. Nu orice problemă de aprovizionare se rezolvă cu aceleași reguli # CaleaEuropeana
Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA) salută votul din Parlamentul European dat Legii privind medicamentele critice, dar semnalează, totodată, mai multe îngrijorări legate de elemente din textul adoptat care riscă „să dilueze” intenția inițială a Legii. „Pentru a-și atinge cu succes obiectivul, Legea privind medicamentele critice trebuie să se concentreze pe riscurile reale […] The post EFPIA avertizează: Legea europeană privind medicamentele critice riscă să își piardă eficiența. Nu orice problemă de aprovizionare se rezolvă cu aceleași reguli appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
UE sprijină conectivitatea digitală prin norme mai simple și armonizate în Actul legislativ privind rețelele digitale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a propus Actul legislativ privind rețelele digitale (ADN), un demers care vizează modernizarea, simplificarea și armonizarea normelor UE în domeniul conectivității, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru investiții în rețele avansate de fibră optică și rețele mobile. Potrivit comunicatului oficial, dezvoltarea rețelelor de mare capacitate este esențială pentru susținerea tehnologiilor inovatoare, […] The post UE sprijină conectivitatea digitală prin norme mai simple și armonizate în Actul legislativ privind rețelele digitale appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Președinta BCE cere UE să fie „unită și hotărâtă” în fața lui Trump: Amenințările cu tarife și cu preluarea de teritoriu nu reprezintă dovada unui comportament de aliat # CaleaEuropeana
Statele Unite „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a deplâns miercuri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, lansând un apel la „unitate și hotărâre” în cadrul Uniunii Europene în fața lui Donald Trump, informează AFP, citat de Agerpres. „Se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a răspuns Lagarde la postul de radio francez […] The post Președinta BCE cere UE să fie „unită și hotărâtă” în fața lui Trump: Amenințările cu tarife și cu preluarea de teritoriu nu reprezintă dovada unui comportament de aliat appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Von der Leyen și Costa, apel în plenul PE pentru consolidarea suveranității europene, în contextul intensificării tensiunilor geopolitice: „UE va ieși din această situație mai puternică” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au subliniat, în plenul Parlamentul European, necesitatea unei Europe mai puternice și mai suverane, în contextul intensificării tensiunilor geopolitice și al amenințărilor continue la adresa ordinii internaționale bazate pe reguli. „Schimbarea ordinii internaționale nu este doar seismică – ci este permanentă. Iar […] The post Von der Leyen și Costa, apel în plenul PE pentru consolidarea suveranității europene, în contextul intensificării tensiunilor geopolitice: „UE va ieși din această situație mai puternică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Franța cere un exercițiu NATO în Groenlanda, cu participare franceză. Trump insistă că „nu există cale de întoarcere” în privința insulei arctice # CaleaEuropeana
Franța a cerut organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda și s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunțat miercuri biroul președintelui Emmanuel Macron, într-un moment în care tensiunile transatlantice se adâncesc din cauza insistenței președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului danez semi-autonom, relatează France24. Solicitarea Franței vine în timp ce […] The post Franța cere un exercițiu NATO în Groenlanda, cu participare franceză. Trump insistă că „nu există cale de întoarcere” în privința insulei arctice appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Victor Negrescu, întâlniri cu comisarii europeni pentru comerț și agricultură. Vicepreședintele PE a cerut „controale mai dure la produsele din Mercosur, fonduri mai multe pentru România și sprijin pentru promovarea companiilor românești” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu sprijină o „poziție echilibrată și responsabilă” cu privire la Acordul UE-Mercosur, „subiect important” care ridică „întrebări legitime”, mai ales privind „competitivitatea europeană”, pentru „fermieri, pentru IMM-uri și pentru cei preocupați de siguranța alimentară și de mediu.” „Susțin o poziție echilibrată și responsabilă. România are nevoie de comerț internațional, de deschidere […] The post Victor Negrescu, întâlniri cu comisarii europeni pentru comerț și agricultură. Vicepreședintele PE a cerut „controale mai dure la produsele din Mercosur, fonduri mai multe pentru România și sprijin pentru promovarea companiilor românești” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
România se alătură acțiunii europene CAPRICORD privind rambursarea medicamentelor. Rogobete: Pentru pacient, acest proiect înseamnă reguli mai clare # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății a semnat ieri, 20 ianaurie, acordul de parteneriat cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru demararea Acordului de Grant CAPRICORD, o acțiune comună finanțată prin programul EU4Health, cu sprijinul Comisiei Europene, prin HADEA, și coordonată de NEAK Ungaria. “Pentru pacient, acest proiect înseamnă reguli mai clare, decizii mai […] The post România se alătură acțiunii europene CAPRICORD privind rambursarea medicamentelor. Rogobete: Pentru pacient, acest proiect înseamnă reguli mai clare appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Președintele american Donald Trump a criticat din nou, marți, Organizația Națiunilor Unite, acuzând-o că nu își atinge potențialul, informează DPA, citat de Agerpres. „ONU pur și simplu nu a fost de mare ajutor”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă. „Sunt un mare fan al potențialului ONU, dar (organizația) nu și-a atins niciodată potențialul”, a […] The post Donald Trump critică ONU pentru că „nu și-a atins niciodată potențialul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Premierul R. Moldova, întâlnire cu delegația României la Davos: „Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice” # CaleaEuropeana
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună, a declarat premierul moldovean Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – Ministra Afacerilor […] The post Premierul R. Moldova, întâlnire cu delegația României la Davos: „Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Ministerul Economiei anunță investiții de peste 375 milioane de euro în „cipurile viitorului”: România a îndeplinit oficial ținta 267 din PNRR # CaleaEuropeana
România a atins o bornă importantă pentru industria tehnologică, reușind să mobilizeze investiții de peste 375 de milioane de euro în „cipurile viitorului”. Prin îndeplinirea țintei 267 din PNRR, a fost asigurată finanțarea necesară pentru dezvoltarea semiconductorilor și a procesoarelor cu consum redus de energie, a anunțat miercuri Ministerul Economiei. „România reușește: Peste 375 milioane […] The post Ministerul Economiei anunță investiții de peste 375 milioane de euro în „cipurile viitorului”: România a îndeplinit oficial ținta 267 din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
“Politica de concesii” este întotdeauna “un semn de slăbiciune”, avertizează Tusk: Europa nu își permite să fie slabă nici în fața dușmanilor, nici în fața aliaților # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Poloniei Donald Tusk a declarat marți Europa trebuie să dea dovadă de „fermitate și încredere în sine” și să respingă „politica de concesii și acomodare”, în condițiile în care SUA intensifică presiunile legate de ambiția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei. Scriind pe X, Donald Tusk a afirmat că „politica de a face […] The post “Politica de concesii” este întotdeauna “un semn de slăbiciune”, avertizează Tusk: Europa nu își permite să fie slabă nici în fața dușmanilor, nici în fața aliaților appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Ministrul Apărării, discuție cu ambasadoarea Germaniei despre aprofundarea cooperării bilaterale în sprijinul securității regionale și euroatlantice # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut, marți, la sediul MApN, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România, E.S. Angela Ganninger, pentru a discuta despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării, atât în contextul provocărilor de securitate din regiune, cât și la nivel european și global, inclusiv din perspectiva asigurarii stabilității strategice în zona […] The post Ministrul Apărării, discuție cu ambasadoarea Germaniei despre aprofundarea cooperării bilaterale în sprijinul securității regionale și euroatlantice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
09:40
Ministrul Muncii a discutat cu omologul din R. Moldova despre consolidarea cooperării în domeniul protecției copiilor și cel al incluziunii sociale: România este pregătită să ajute cu experiență, soluții și sprijin real # CaleaEuropeana
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, Petre-Florin Manole, a avut o întâlnire bilaterală cu omologul din Republica Moldova, Natalia Plugaru. Potrivit unui comunicat al ministerului, discuțiile au vizat cooperarea în domeniul muncii și protecției sociale, cu accent pe protecția copilului și sprijinirea reformelor instituționale. Natalia Plugari a solicitat sprijin pentru finalizarea Acordului […] The post Ministrul Muncii a discutat cu omologul din R. Moldova despre consolidarea cooperării în domeniul protecției copiilor și cel al incluziunii sociale: România este pregătită să ajute cu experiență, soluții și sprijin real appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Capitalul autohton domină topul constructorilor din România. Erbașu și Concelex, printre constructorii români cu cele mai mari creșteri # CaleaEuropeana
Piața construcțiilor din România a continuat să se consolideze în 2024, pe fondul investițiilor masive în infrastructură, primele zece companii din domeniu realizând afaceri cumulate de aproximativ 5,3 miliarde de euro, echivalentul a circa 8% din volumul total al lucrărilor de construcții, estimat la peste 65 miliarde de euro, potrivit unei analize publicate de Agenda […] The post Capitalul autohton domină topul constructorilor din România. Erbașu și Concelex, printre constructorii români cu cele mai mari creșteri appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Fonduri europene pentru cercetarea genomică în România: Proiectul ROGEN intră în faza de implementare avansată # CaleaEuropeana
Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, a participat, marți, la evenimentul “Genomica – prezent și viitor”, dedicat prezentării rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării genomice în România” (ROGEN). Evenimentul a oferit un cadru de analiză a stadiului de implementare și a perspectivelor acestui program, finanțat prin Programul Operațional Sănătate 2021–2027 […] The post Fonduri europene pentru cercetarea genomică în România: Proiectul ROGEN intră în faza de implementare avansată appeared first on caleaeuropeana.ro.
20 ianuarie 2026
20:30
“Dacă nu aș fi apărut eu, NATO ar fi fost în cenușa istoriei”, afirmă Trump la un an de la preluarea mandatului și în pline tensiuni cu Europa privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a apreciat marți că Alianța Nord-Atlantică „ar fi fost în cenușa istoriei” dacă el nu ar fi fost lider al Statelor Unite. „Nicio persoană, niciun președinte nu a făcut mai mult pentru NATO decât președintele Donald J. Trump”, a scris Trump despre el însuși, pe propria sa rețea socială Truth Social. […] The post “Dacă nu aș fi apărut eu, NATO ar fi fost în cenușa istoriei”, afirmă Trump la un an de la preluarea mandatului și în pline tensiuni cu Europa privind Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:40
“Nu mai invocați ordinea bazată pe reguli”: Premierul Canadei avertizează că “supunerea” față de marile puteri “nu aduce siguranță”, dar “din fractura vechii ordini putem construi ceva mai bun” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a îndemnat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit. Vorbind la Davos, Carney a spus că lumea intră într-o nouă […] The post “Nu mai invocați ordinea bazată pe reguli”: Premierul Canadei avertizează că “supunerea” față de marile puteri “nu aduce siguranță”, dar “din fractura vechii ordini putem construi ceva mai bun” appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:30
Premierul Belgiei cere Europei să nu rămână “erbivoră”: Dacă atlanticismul moare, Trump ne poate face vasali. Ca să fie un aliat, trebuie să se poarte ca unul # CaleaEuropeana
Premierul belgian Bart De Wever a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, critici dure la adresa Statelor Unite, afirmând că Europa nu poate considera garantat că SUA vor rămâne aliați sub administrația Trump. „Mi-aș dori să pot confirma că sunt un aliat, dar atunci trebuie să se comporte ca un aliat”, a […] The post Premierul Belgiei cere Europei să nu rămână “erbivoră”: Dacă atlanticismul moare, Trump ne poate face vasali. Ca să fie un aliat, trebuie să se poarte ca unul appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:30
“Respect, nu brutalitate”, îi cere Macron lui Trump, pe scena de la Davos: Am putea folosi arma comercială a UE împotriva SUA. Este o nebunie rezultată din agresiune și imprevizibilitate # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron și-a deschis discursul de marți de la Forumul Economic Mondial de la Davos cu o glumă, afirmând că „este o perioadă de pace, stabilitate și predictibilitate”, stârnind râsete în sală, pentru a afirma ulterior că preferă „respectul, mai degrabă decât brutele”, și „statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”, în ceea […] The post “Respect, nu brutalitate”, îi cere Macron lui Trump, pe scena de la Davos: Am putea folosi arma comercială a UE împotriva SUA. Este o nebunie rezultată din agresiune și imprevizibilitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Comisia Europeană prezintă o nouă strategie de combatere a rasismului pentru a continua construirea unei veritabile UE a egalității: Nu este momentul să murmurăm valorile. Vom apăra diversitatea și incluziunea # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat noua Strategie a UE de combatere a rasismului, solicitând o Europă fără rasism, în care persoanele să poată prospera, să poată participa pe deplin în societate și să contribuie la stabilitatea și prosperitatea acesteia. Strategia se bazează pe Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025. În […] The post Comisia Europeană prezintă o nouă strategie de combatere a rasismului pentru a continua construirea unei veritabile UE a egalității: Nu este momentul să murmurăm valorile. Vom apăra diversitatea și incluziunea appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
ICI București a semnat un acord de cooperare cu Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a semnat astăzi, 20 ianuarie 2026, un acord de cooperare cu Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR). Acordul a fost semnat la sediul institutului de Adrian-Victor Vevera, director general ICI București și Ioan Lucian, președinte UNPR. Acordul are ca obiectiv facilitarea cooperării dintre cele două instituții […] The post ICI București a semnat un acord de cooperare cu Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Alexandru Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6%, urmând să fie finalizată pe parcursul elaborării bugetului # CaleaEuropeana
Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, urmând să fie stabilită definitiv pe parcursul elaborării bugetului, după încheierea discuțiilor cu coordonatorii și cu Comisia Europeană, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „În privința țintei de deficit, așa cum am discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuție […] The post Alexandru Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6%, urmând să fie finalizată pe parcursul elaborării bugetului appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Comisia Europeană consolidează reziliența și capacitățile UE în materie de securitate cibernetică # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a propus marți un nou pachet privind securitatea cibernetică pentru a consolida și mai mult reziliența și capacitățile UE în materie de securitate cibernetică în fața amenințărilor tot mai mari reprezentate de atacurile cibernetice și hibride asupra serviciilor esențiale și a instituțiilor democratice, comise de grupuri de stat și criminale sofisticate. Pachetul include […] The post Comisia Europeană consolidează reziliența și capacitățile UE în materie de securitate cibernetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.