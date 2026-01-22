“Să ne așezăm la masă”: Groenlanda și Arctica, între securitatea cerută de Trump și SUA și liniile roșii ale Europei, sub medierea și în cadrul NATO

19:30

Premierul belgian Bart De Wever a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, critici dure la adresa Statelor Unite, afirmând că Europa nu poate considera garantat că SUA vor rămâne aliați sub administrația Trump. „Mi-aș dori să pot confirma că sunt un aliat, dar atunci trebuie să se comporte ca un aliat”, a […] The post Premierul Belgiei cere Europei să nu rămână “erbivoră”: Dacă atlanticismul moare, Trump ne poate face vasali. Ca să fie un aliat, trebuie să se poarte ca unul appeared first on caleaeuropeana.ro.