Acum 30 minute
12:20
Deputatul PNL Alexandru Muraru: George Simion, autoproclamatul campion al suveranismului, s-a transformat într-un chelner geopolitic la o petrecere privată, tăind cu satisfacție un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul SUA # G4Media
Deputatul PNL Alexandru Muraru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, îl acuză pe liderul AUR, George Simion, aflat în vizită în Statele Unite, că s-a transformat într-un ”chelner geopolitic” după ce în spațiul public au apărut imagini cu liderul aur tăind un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul Statelor Unite. ”Apogeul acestei vizite de un […] © G4Media.ro.
12:10
Ianuarie 2026, una dintre cele mai reci luni din ultimii 9 ani în România, pe fondul scăderii frecvenței valurilor de ger. Temperaturile au coborât până la –21,7°C # G4Media
Ianuarie 2026 se remarcă deja ca o lună de iarnă cu frig accentuat și ger, potrivit datelor publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a analizat istoricul temperaturilor din lunile ianuarie din ultimele decenii din România și le-a comparat cu valorile din acest an. Ultima lună ianuarie cu episoade de frig comparabile a […] © G4Media.ro.
12:10
Creştere semnificativă a numărului de rețete pentru medicamente contra tulburării de atenţie la adulţii din mai multe țări europene # G4Media
Reţetele pentru medicamente împotriva tulburărilor de atenţie (TDAH) au crescut puternic în ultimii 15 ani la adulţii din mai multe ţări europene, arată un studiu publicat joi, care reaminteşte că aceste tratamente se confruntă deja cu o penurie mondială, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Utilizarea tratamentelor împotriva TDAH a crescut puternic la […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:00
Un ofiţer de poliţie austriac, judecat pentru spionaj la Viena, a vândut Rusiei informaţii sensibile ce vizează Uniunea Europeană # G4Media
Un fost ofiţer de poliţie austriac este judecat începând de joi de un tribunal din Viena pentru că a vândut informaţii secrete Rusiei, acţiune susceptibilă „să aducă prejudicii grave reputaţiei Austriei în rândul serviciilor de informaţii prietene”, potrivit actului acuzării, consultat de AFP. Unele dintre informaţiile transmise de acesta Moscovei vizau un program pentru comunicaţii […] © G4Media.ro.
12:00
Liderul federației sindicale a profesorilor din universitar: Reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în universități produce un risc major de concedieri și de faliment. Luăm în calcul greva # G4Media
Președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, Anton Hadăr, avertizează că reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în învățământul superior, discutată de Guvern în contextul măsurilor de austeritate, riscă să perturbe grav funcționarea universităților și să ducă la concedieri. Acesta spune într-un set de declarații acordate Edupedu.ro că universitățile au făcut deja ajustări bugetare importante în ultimii […] © G4Media.ro.
12:00
Bolojan a discutat cu ambasadoarea Germaniei și reprezentanții E.ON despre restanțele statului la plățile în cadrul schemei de plafonare a prețurilor la energie # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech. Discuțiile au avut în vedere fluidizarea parcursului de verificare și […] © G4Media.ro.
11:50
Doi infractori din Cluj, prinși în Italia / Unul e condamnat la 20 de ani de închisoare, după ce a incendiat o româncă în Austria / Avocat: ”Nu vrem ca ei să fie duși în România, unde condițiile din închisori sunt precare” # G4Media
Autoritățile române au înaintat Italiei o cerere de extrădare a doi bărbați din Cluj, arestați în peninsulă, fiind considerați traficanți periculoși de arme și droguri, anunță Curierul Italiei. Adrian Bodgan Negrei (Crețu) și Aurelian Bodgan Galea au fost găsiți de poliția din Pavia în Montù Beccaria, unde se ascundeau de câteva luni într-o casă în […] © G4Media.ro.
11:50
Statele Unite urmează să părăsească oficial joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în ciuda avertismentelor privind consecințele negative ale unei astfel de retrageri pentru țară și pentru restul lumii, potrivit Reuters. Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor părăsi organizația din prima zi a mandatului său prezidențial, în 2025, printr-un decret. În conformitate cu […]
11:50
Grecia are cel mai vechi parc auto din UE / România o depășește la vârsta autobuzelor – raport # G4Media
Grecia este țara din UE cu cel mai vechi parc auto, după cum arată un raport al Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), citat de Sega și Rador Radio România. Conform studiului „Vehicule pe drumurile europene” pentru anul 2024, mașinile din Uniunea Europeană au o vârstă medie de 12,7 ani. În Grecia, însă, vârsta medie […] © G4Media.ro.
11:50
Donald Trump își lansează, la Davos, Consiliul pentru Pace / “Biletul de intrare” costă un miliard de dolari # G4Media
Președintele american Donald Trump își dezvăluie joi noul „Consiliu de pace” și se întâlnește cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Davos, după ce a dezamorsat cu o zi înainte conflictul privind Groenlanda pe care el însuși îl provocase, transmite agenția AFP. După săptămâni de declarații agresive, președintele american, invitat la Forumul Economic Mondial, a […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:30
Sistem de acces în școală pe baza unei legitimații la care poate fi atașat un cont bancar, propus de conducerile a două colegii naționale din Bacău și criticat de unii părinți # G4Media
Conducerile Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău și Colegiului Național Vasile Alecsandri vor să introducă un sistem de acces în școală pe bază de card electronic, care ar urma să fie implementat și susținut financiar de BRD. Elevii vor avea atașat cardului de intrare în școală și un cont bancar, iar folosirea lui este […] © G4Media.ro.
11:30
Ioan-Aurel Pop susține că Academia Română nu a primit de la sculptorul Constantin Brâncuși nici o ofertă de donație a atelierului său din Paris # G4Media
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a dezmințit joi într-un comunicat informațiile potrivit cărora Academia ar fi refuzat, în perioada comunistă, o presupusă donație de la sculptorul Constantin Brâncuși. Pop a amintit procesul verbal al ședinței Secțiunii de Știința Limbii, Literatură și Artă a Academiei Române din 7 martie 1951, ședință invocată în spațiul public de […] © G4Media.ro.
11:20
Persoanele dependente de vizionarea de seriale sau programe TV sunt mai predispuse la singurătate, potrivit unui nou studiu # G4Media
Un nou studiu sugerează că vizionatul excesiv de seriale se poate transforma dintr-un obicei nevinovat într-o adevărată dependență atunci când una dintre principalele cauze este singurătatea, scrie Mediafax. Obiceiul maratoanelor de vizionare a serialelor, cunoscut sub termenul popular de „binge-watching”, poate fi perceput, la început, ca un mod nevinovat de a te relaxa după o […] © G4Media.ro.
11:10
Steve Witkoff anunță că negocierile de pace ce privesc Ucraina au ajuns la „o singură problemă” # G4Media
Emisarul american Steve Witkoff a declarat joi că negocierile privind încheierea Războiului din Ucraina au înregistrat progrese semnificative, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat, scrie Mediafax. „Cred că mai este un singur punct de rezolvat, am discutat mai multe versiuni ale acestui punct, ceea ce înseamnă că poate fi rezolvat. Așadar, dacă […] © G4Media.ro.
11:10
Statele Unite vor controla părți din Groenlanda, desemnându-le drept zone de baze suverane în conformitate cu termenii unui acord propus la Davos, scrie The Telegraph. Conform acordului, care imită acordul Marii Britanii cu Cipru, bazele americane de pe insula arctică vor fi considerate teritoriu american. Acest lucru va permite SUA să desfășoare operațiuni militare, de […]
11:10
O dronă de proveniență rusă a fost găsită joi dimineața în grădina unei case din localitatea Crocmaz din Republica Moldova. Este o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, susține MAE de la Chișinău, transmite MEDIAFAX. Poliția Republicii Moldova anunță că drona a fost găsită joi dimineața, în jurul orei 9.25, în […]
11:10
Țările cu cea mai mică rezistență la dezinformare: Bulgaria, Grecia, România, Serbia și Turcia/ De ce sunt cele mai expuse influenței rusești – studiu # G4Media
Bulgaria ocupă locul 34 din 41 de țări din Europa în ceea ce privește alfabetizarea mediatică, conform Indicelui anual de alfabetizare mediatică pentru 2026, publicat de Institutul pentru o Societate Deschisă – Sofia. Cu un rezultat de 32 de puncte din 100 posibile, țara se încadrează în al patrulea grup cu cea mai mică rezistență […] © G4Media.ro.
11:00
Acțiunile Ubisoft s-au prăbușit cu peste 28% la Bursa din Paris, a doua zi după ce gigantul francez al jocurilor video a anunțat anularea dezvoltării a șase jocuri video și amânarea lansării altor șapte, transmite Le Figaro. Acțiunile au pierdut 28,38%, ajungând la 4,75 euro în primele tranzacții la Bursa din Paris, înainte de suspendarea […]
11:00
Rusia susține că a reținut un presupus spion moldovean, Chișinăul denunță o manipulare a opiniei publice / Personajul a fost consilier al liderului pro-rus Igor Dodon # G4Media
Un presupus „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, a scris joi agenția de presă RIA controlată de Kremlin, citată de Ziarul de Gardă. În replică, Serviciul moldovean de informații SIS a dezmințit informația și a denunțat o tentativă […] © G4Media.ro.
10:50
Vicepremierul Tánczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026 sunt semnificativ mai bune. Impozitul pe venit rămâne la autorităţile locale # G4Media
Perspectivele bugetului pe anul 2026 sunt „semnificativ mai bune” decât în urmă cu un an, a declarat joi, pentru Agerpres, vicepremierul Tánczos Barna, în contextul începerii pregătirilor pentru elaborarea legii bugetului de stat, punctând faptul că prioritatea acestui an rămâne absorbţia fondurilor PNRR, transmite Agerpres. Tánczos Barna a spus că miercuri a avut loc la […] © G4Media.ro.
10:50
Liderii populiști europeni se îndepărtează de președintele american pe care îl admirau odată în mod deschis. Pe măsură ce Donald Trump își intensifică atacurile asupra continentului, abordarea sa radicală a relațiilor transatlantice devine o povară politică — chiar și pentru liderii care au beneficiat anterior de asocierea cu el, scrie Politico. Pentru partidele de dreapta […]
10:50
Fostul șef DNA, Crin Bologa, îl face și el mincinos pe Marius Voineag, după ce și Recorder l-a acuzat de dezinformare # G4Media
Fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, a reacționat dur la interviul pe care cel care l-a succedat în funcție, Marius Voineag, l-a acordat portului Antena 3. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Crin Bologa oferă câteva informații și date statistice care contrazic susținerile actualului șef al DNA. O reacție la fel de […] © G4Media.ro.
10:50
Danemarca, dispusă să discute despre Groenlanda, dar cu respectarea integrităţii sale teritoriale # G4Media
Danemarca doreşte să continue „un dialog constructiv cu aliaţii săi” referitor la Groenlanda şi securitatea în Arctica, dar cu respectarea „integrităţii sale teritoriale”, a declarat joi prim-ministrul danez Mette Frederiksen, relatează agenția de știri AFP. „Putem negocia toate aspectele politice: securitate, investiţii, economie. Dar nu ne putem negocia suveranitatea”, a declarat prim-ministrul danez într-un comunicat. […] © G4Media.ro.
10:40
NATO nu are autoritatea de a negocia pe cont propriu un acord ce privește Groenlanda, avertizează o deputată groenlandeză / Trump declarase că a ajuns la un acord preliminar privind insula arctică şi că acesta este „cu adevărat fantastic” # G4Media
NATO nu poate negocia niciun acord privind Groenlanda cu preşedintele american Donald Trump fără participarea acestui teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, a declarat joi Aaja Chemnitz, unul din cei doi deputaţi groenlandezi din parlamentul danez, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Declaraţiile lui Trump la care asistăm în aceste zile sunt o […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:30
Filmul crimei cu premeditare din Timiș, în care copii de 15 ani au ucis și îngropat un prieten / Au plănuit timp de o lună uciderea lui Alin Mario Berinde # G4Media
A fost ucis cu lovituri de cuțit și topor. După ce a fost ucis, prietenii lui au încercat să-i ardă corpul, iar apoi l-au îngropat. Este filmul crimei lui Alin Mario Berinde, relatat în Opinia Timișoarei. După audierile de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, cei doi băieți de 15 ani care l-au omorât […] © G4Media.ro.
10:30
Preşedinta interimară a Venezuelei, invitată la Casa Albă / Delcy Rodriguez a făcut mai multe concesii sub presiunea Statelor Unite # G4Media
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, fostă vicepreşedintă în timpul lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de Statele Unite pe 3 ianuarie, îl va vizita pe preşedintele american Donald Trump, a declarat miercuri presei un reprezentant al Casei Albe, fără a preciza o dată, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Vorbind la […] © G4Media.ro.
10:20
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată / S-a declanșat o alarmă a sistemului de supraveghere / Centrala se află în Japonia # G4Media
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), precizând că reactorul repornit rămâne „stabil”, relatează Agerpres, care citează AFP. „O alarmă a sistemului de supraveghere (…) a fost declanşată în timpul procedurilor de pornire […] © G4Media.ro.
10:20
Adăpostul de câini din Târgu Cărbunești se închide. Apel emoționant al Asociației Pro Animals pentru salvarea patrupedelor: „Dacă nu pot fi adoptați, vor fi eutanasiați. Vă rugăm să le oferiți o șansă la viață” (VIDEO) # G4Media
Asociația Pro Animals face apel pentru câinii din Târgu Cărbunești, județul Gorj. 63 de animale sunt afectate, deoarece adăpostul orașului se va închide în luna martie. Apelul Asociației Pro Animals pentru câinii din Târgu Cărbunești Asociația Pro Animals lansează un apel urgent către iubitorii de animale să ajute câinii din orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj. […] © G4Media.ro.
10:20
România a implementat mare parte din recomandările anticorupţie ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători şi procurori, potrivit raportului Grupului Statelor împotriva Corupţiei # G4Media
România a implementat sau a tratat în mod satisfăcător opt dintre cele 13 recomandări conţinute în Raportul de evaluare aferent Rundei a patra, referitor la prevenirea corupţiei cu privire la membrii Parlamentului, judecători şi procurori, conchide Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) într-un addendum la raport publicat joi; în acelaşi timp, dintre recomandările rămase, două au […] © G4Media.ro.
10:10
Recorder: Afirmația procurorului-șef DNA este o dezinformare / Marius Voineag a declarat că reportajul Justiție Capturată ”era făcut cu un an și ceva înainte”/ Ce spun jurnaliștii # G4Media
Jurnaliștii de la Recorder califică afirmația procuroului șef DNA drept o dezinformare, după ce Marius Voineag a declarat miercuri seara la Antena 3 că reportajul Justiție Capturată ”era făcut cu un an și ceva înainte”. Jurnalitșii susțin că materialul a fost documentat și creat în perioada februarie 2024 – decembrie 2025 și că a fost […] © G4Media.ro.
09:50
Banca Société Générale a anunțat joi disponibilizarea a 1.800 de angajați în Franța, în cadrul unui proiect de reorganizare a activităților sale în această țară, transmite agenția Reuters. Grupul a depus la organismele reprezentative ale personalului un proiect de simplificare organizațională în Franța, se arată într-un comunicat. Reorganizarea vizează mai multe activități și funcții la […] © G4Media.ro.
09:50
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic # G4Media
Considerată de către întreaga comunitate de chirurgie cardiacă nereparabilă, valva mitrală „în hamac” este o afecțiune rară în care una sau ambele foițe ale valvei mitrale împreună cu tot aparatul valvular mitral sunt complet anormale, fiind o cauză de moarte subită la copii și tineri. Pacientul, un tânăr de 19 ani, se confrunta cu oboseală accentuată […] © G4Media.ro.
09:40
Luminile aurorei boreale care strălucesc deasupra Pământului au fost filmate de cosmonautul rus Serghei Kud-Sverșkov, membru al agenției spațiale ruse Roscosmos, de pe Stația Spațială Internațională, scrie The Guardian. Fenomenul este cauzat de furtuni solare care emit particule încărcate cu energie la viteze mari, care intră în coliziune cu gazele din atmosfera Pământului. Cea mai […] © G4Media.ro.
09:40
Licitație crucială pentru Coridorul Vertical / Se fac eforturi pentru a crește atractivitatea comercială a acestei rute de transport al gazelor – presa grecească # G4Media
În ultimele zile s-a înregistrat o activitate comercială și politică intensă, cu scopul de a crește atractivitatea comercială a Coridorului Vertical, în perspectiva noii licitații pentru rezervare de capacitate de transport GNL către Ucraina, licitație ce se va desfășura luni, 26 ianuarie. Licitația vizează cantități destinate acoperirii nevoilor Ucrainei pentru luna februarie, iar obiectivul principal […] © G4Media.ro.
09:20
Dosarul pașapoartelor românești false: 73 de noi percheziții în Botoșani / Ancheta se extinde, sunt deja 94 de suspecți sub urmărire penală # G4Media
73 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare joi dimineață în județul Botoșani, în dosarul privind pașapoartele românești false acordate unor persoane din Rusia, Moldova și Ucraina. Operațiunea Poliției de Frontieră, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a vizat locuințele mai multor persoane fizice suspectate de […] © G4Media.ro.
09:20
Peste 6.000 de persoane, evacuate, din centrul orașului german Aachen, din cauza unei bombe neexplodate # G4Media
Peste 6.000 de persoane urmau să fie evacuate joi din centrul oraşului Aachen, după ce cu o zi în urmă o echipă de muncitori a descoperit aici o bombă neexplodată, de fabricaţie americană, în timpul unor lucrări de construcţie, au anunţat miercuri autorităţile locale, citate de DPA. Se întâmplă frecvent ca bombe din cel de-al […] © G4Media.ro.
09:10
Liderul opoziției din Ungaria: Guvernul Orban a susținut pe deplin acordul Mercosur la începutul anului / Viktor Orban: Nu vom aproba niciodată acordul / Fermierii au fost înșelați, parlamentele naționale sunt ocolite # G4Media
Partidul Tisza protestează împotriva semnării acordului de liber schimb Mercosur, a anunțat liderul partidului la o conferință de presă susţinută marți, la Strasbourg, pe care a transmis-o pe pagina sa de socializare. Péter Magyar a subliniat că Guvernul Orbán „a susținut pe deplin acordul Mercosur” la începutul anului 2025, după care a tăcut timp de […] © G4Media.ro.
09:00
O adolescentă a dat în judecată o primărie din Iași, după ce a căzut într-un canal fără capac / Și-a fracturat femurul / A primit daune materiale de 38 de lei și daune morale de 20 de mii de lei, după ce a câștigat primul proces # G4Media
O adolescentă născută în Iași, dar stabilită în străinătate, s-a aflat la un pas de un grav accident din cauza capacului mobil al unei guri de canal. Fata a călcat pe el, iar tânăra a căzut în canal. Accidentul s-a soldat cu o fractură și un proces vizând acordarea de despăgubiri, notează Ziarul de Iași. […] © G4Media.ro.
08:50
Un judecător american a interzis guvernului SUA să examineze dispozitivele electronice confiscate de la o jurnalistă Washington Post # G4Media
Un judecător federal american a interzis miercuri guvernului lui Donald Trump să examineze dispozitivele electronice confiscate săptămâna trecută de la domiciliul unei jurnaliste de la Washington Post, potrivit France Presse. „Guvernul trebuie să păstreze, dar nu să examineze dispozitivele confiscate de forțele de ordine… până când instanța nu autorizează examinarea lor”, a scris judecătorul William […] © G4Media.ro.
08:40
Narațiunile antivacciniste răspândite de șeful Sănătății din SUA duc la decese ce puteau fi prevenite și afectează industria – analiză Reuters # G4Media
Schimbările radicale ale politicii americane sub conducerea secretarului pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. au un efect descurajant asupra producătorilor de vaccinuri, întrucât retorica anti-vaccinare s-a transformat în modificări concrete ale programelor și recomandărilor de imunizare, au afirmat investitori și directori executivi, potrivit unei analize Reuters. Administrația președintelui Donald Trump a răsturnat în ultimul an […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:20
Două judecătoare din Cluj au decedat la 50 și 49 de ani, la o distanță de două luni / Ambele erau în pensie de puțin timp # G4Media
Doliu la Curtea de Apel Cluj, după decesul judecătoarei Ioana Tripon. Ea avea 50 de ani și s-a pensionat anul, notează Cluj24.ro Judecătoarea Ioana Tripon, era, potrivit presei locale, una dintre cele mai respectate magistrate ale instanței. A fost președinte al Secției a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale. Ioana Tripon se pensionase […] © G4Media.ro.
08:20
Mark Rutte nu a propus niciun compromis privind suvernitatea în discuţiile cu Trump despre Groenlanda, transmite NATO # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuţiilor de miercuri despre Groenlanda cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, Allison Hart, relatează Reuters. „Secretarul general nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul întâlnirii sale de la Davos cu […] © G4Media.ro.
08:20
Trump s-a lăudat la Davos că l-a convins pe Macron să crească prețul medicamentelor/ Palatul Elysee: Fake news. De fapt, au rămas stabile, oricine a intrat într-o farmacie franceză știe acest lucru # G4Media
Franța a respins miercuri ca fiind „știri false” afirmația lui Donald Trump potrivit căreia acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă, după ce liderul american a amenințat cu impunerea de taxe vamale drastice asupra importurilor franceze în Statele Unite, relatează Reuters, citată de Rador Radio […] © G4Media.ro.
08:10
Salvamont Brașov: Viteza pe pârtie, principala cauză pentru accidente / ”Echipamentul modern induce un fals sentiment de siguranță” # G4Media
Viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor pe pârtii, iar efectele ei sunt adesea subestimate de practicanți, avertizează specialiștii din domeniu, anunță Brașov.net. Chiar și atunci când nu este implicată nicio eroare a unei persoane, coliziunile pot provoca răni grave, iar de multe ori vin ca urmare a diferențelor mari de viteză între […] © G4Media.ro.
08:00
Critici dure pentru Trump după discursul de la Davos unde a numit Groenlanda ”doar o bucată de gheață” / Senatoare republicană: El se referă la ea ca la o proprietate imobiliară, dar este un loc în care trăiesc oameni nativi, există comunități # G4Media
Senatoarea republicană Lisa Murkowski din Statele Unite a criticat miercuri cererea președintelui Donald Trump privind controlul SUA asupra Groenlandei, considerând-o o jignire la adresa poporului groenlandez, chiar dacă l-a aplaudat pe Donald Trump pentru că a exclus în mod explicit utilizarea forței militare pentru a cuceri Groenlanda, relatează CNN. „Este regretabil că a trebuit să […] © G4Media.ro.
07:50
Zilele filmului „Memoria Holocaustului” încep, vineri, la Muzeul Țăranului / Pelicule de Oscar, animații și documentare despre exterminarea evreilor pot fi vizionate # G4Media
Cea de-a şasea ediţie a Zilelor filmului „Memoria Holocaustului”, se va desfăşura de vineri până duminică, la Cinema Muzeul Ţăranului din capitală, unde pot fi vizionate, printre altele, o producţie premiată cu Oscar, o animaţie şi documentare internaţionale. Toate aduc în prim-plan mărturii despre ce a însemnat exterminarea evreilor în perioada celui de-al Doilea Război […] © G4Media.ro.
07:50
Ninsoare, polei și ceață pe drumurile din mai multe județe și din Capitală / Nu sunt drumuri închise # G4Media
Se circulă joi dimineața în condiții de ninsoare, polei și ceață pe drumurile din mai multe județe din țară și din Capitală, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic anunță că nu sunt drumuri închise, dar că ninge slab în județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, unde carosabilul este umed. Se acționează cu utilaje pentru deszăpezire. […] © G4Media.ro.
07:40
8 milioane de copii din Sudan au petrecut aproape 500 de zile fără școală, în aproape trei ani de lupte între armată și forțe paramilitare / Doar 3% din școli mai funcționează în Darfurul de Nord # G4Media
Aproape trei ani de război în Sudan au privat peste opt milioane de copii de educație, a declarat joi ONG-ul Save the Children, subliniind una dintre cele mai lungi întreruperi ale școlarizării din lume. „Peste opt milioane de copii – aproape jumătate din cei 17 milioane de copii de vârstă școlară – au petrecut aproximativ […] © G4Media.ro.
07:40
Cum au votat europarlamentarii români acordul UE-Mercosur / Ce s-a întâmplat de fapt în Parlamentul European / Monitorizare Europuls # G4Media
Parlamentul European a votat miercuri solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu tratatele UE a pachetului de acorduri UE-Mercosur: Acordul de Parteneriat (EMPA) și Acordul Comercial Provizoriu (ITA). În cadrul platformei RO33înUE, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană a monitorizat votul europarlamentarilor români: Au votat pentru: S&D: Benea, […] © G4Media.ro.
07:40
Trump spune că Putin a acceptat invitaţia sa de a intra în „Consiliul pentru Pace” / „A fost invitat. A acceptat” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat drept un concurent al ONU, transmite AFP, transmite Agerpres. „A fost invitat. A acceptat”, le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, inclusiv AFP, la Davos, în […] © G4Media.ro.
