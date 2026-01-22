Ciolacu se dezlanțuie la adresa lui Bolojan: Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor. Ai mințit instituții, ai manipulat cifre!
Profit.ro, 22 ianuarie 2026 13:50
Marcel Ciolacu, fostul premier PSD, a lansat o serie de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „ordonat o scamatorie contabilă” și că a „premeditat totul”.
Acum 5 minute
14:10
FOTO IKEA deschide primul Studio de Planificare și Comandă din Brașov. Gratuitate 3 luni # Profit.ro
Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, anunță deschiderea primului Studio de Planificare și Comandă din Brașov.
Acum 10 minute
14:00
Reacție la acuzele lui Ciolacu: Guvernul și premierul nu mint. Nu se minte! România era în iminență de a fi degradată la junk, iar acum, cu un deficit bugetar mai mic, încrederea piețelor a fost restabilită # Profit.ro
Guvernul și premierul Bolojan nu transmit informații false, respectiv nu mint, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, în urma acuzelor fostului premier Ciolacu, potrivit căruia succesorul său la Palatul Victoria a „ordonat o scamatorie contabilă” în ce privește datele bugetare.
14:00
Foxconn, principalul producător de telefoane iPhone pentru Apple, a anunțat va crea o societate mixtă cu o filială a grupului japonez Mitsubishi pentru a produce autobuze electrice în arhipelagul nipon.
Acum 30 minute
13:50
Marcel Ciolacu, fostul premier PSD, a lansat o serie de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „ordonat o scamatorie contabilă" și că a „premeditat totul".
13:50
Cheltuielile de personal au crescut anul trecut cu 2%, de la 164,6 miliarde lei în 2024 la 167,8 miliarde lei în 2025, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Potrivit datelor prezentate de către premier, aceste cheltuieli au crescut anual cu 7,8 miliarde de lei în primul trimestru și au scăzut cu 4,6 miliarde lei în trimestrul al doilea.
13:40
FOTO Cei mai mari hotelieri din sudul litoralului cumpără dintr-un foc 3 hoteluri pe plajă # Profit.ro
Familia Movileanu, care controlează hotelurile Mera din sudul litoralului, a cumpărat hotelurile Cleopatra și Raluca din stațiunile Saturn și, respectiv, Venus, prin negociere directă cu proprietarul THR Marea Neagră.
13:40
Acum o oră
13:20
Taxa auto - Schimbare avansată de APIA: Actualul impozit are la bază hibe de calcul ce trebuie rectificate rapid, cei care l-au gândit nu trecut pe la școală # Profit.ro
Impozitele auto au crescut substanțial din acest an, cei mai loviți fiind proprietarii mașinilor hibride.
13:20
Schimbul acid de replici dintre Michael O’Leary, directorul Ryanair, și Elon Musk, fondatorul Starlink și X, revine în centrul atenției.
Acum 2 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0936 lei, de la 5,0961 lei, curs înregistrat miercuri.
13:00
VIDEO Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată, după ce s-a declanșat o alarmă a sistemului de supraveghere # Profit.ro
Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală nucleară din lume, trebuia să fie repusă în funcțiune după o pauză de 15 ani.
13:00
Noi stații de metrou după Pipera. Linia de metrou a corporatiștilor va fi extinsă FOTO&VIDEO # Profit.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera va fi extinsă, pe tronsonul Pipera-Petricani, acum fiind depusă de către autoitățile locale cererea de ffinanțare pentru pregătirea acestei investiții.
13:00
ULTIMA ORĂ Ubisoft, lider pe piața jocurilor video din România, declanșează restructurări. Acțiunile se prăbușesc, cel mai abrupt declin de la listarea companiei # Profit.ro
Grupul francez Ubisoft, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de jocuri video în România, prezent cu două studiouri și aproximativ 1.600 de angajați pe piața locală, a anunțat o amplă reorganizare la nivel global, inclusiv concedieri și anularea unor titluri importante.
12:50
ULTIMA ORĂ Guvernul revine: Interdicția cumulului pensie-salariu la stat va viza doar pensiile speciale, nu se aplică pensiilor contributive # Profit.ro
Interdicția cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar, sub condiția renunțării la 85% din pensie, se va aplica doar în cazul pensiilor speciale, adică pensii de serviciu sau militare, fără a se aplica pensiilor calculate pe bază de contributivitate, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
12:40
Aquaparkul va avea șapte bazine cu apă la interior și exterior, piscină cu valuri, tobogane, zonă SPA și spații de recreere.
12:30
Volodimir Zelenski a sosit la Forumul Economic de la Davos, unde se va întâlni cu Donald Trump.
12:30
Fostă contabilă din MAE, vizată de percheziții într-un dosar cu prejudiciu de peste 8 milioane de lei. Ar fi virat bani unor foști militari sub formă de salarii, fără ca aceștia să fi fost angajați # Profit.ro
Procurorii DNA fac percheziții la trei adrese din Pitești, într-un dosar în care un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este suspectat de fapte asimilate celor de corupție.
12:30
Jeff Bezos lansează o rețea globală cu peste 5.000 sateliți pentru comunicații de mare viteză # Profit.ro
Blue Origin lansează ”TeraWave”, o rețea globală cu 5.408 sateliți pentru comunicații de mare viteză.
12:30
Grupul german Leoni, unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, a finalizat calendarul concedierilor colective pregătite pentru fabrica din Arad și a transmis Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă că sunt vizați 465 de angajați.
12:20
FOTO Explozie de parfumerii în România. Bucureștiul are mai multe decât întreaga Spanie, ca parfumerii de nișă # Profit.ro
Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic.
Acum 4 ore
12:10
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru anul 2025.
12:10
Revolut, Databricks cu români în spate, SpaceX, OpenAI, Stripe - așteptate să lanseze IPO # Profit.ro
Zece mari companii sunt așteptate în acest an să lanseze IPO-uri (Oferte Publice Inițiale).
12:00
VIDEO E.ON s-a dus la Bolojan pentru banii pe plafonare, după ce statul român i-a respins tranzacția cu ungurii de la MVM # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech.
12:00
Șeful Consiliului Concurenței din România, ales președinte al board-ului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei din UE # Profit.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a fost ales în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).
11:40
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați legal să informeze cumpărătorii, anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, cu privire la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative oferite, astfel încât decizia de achiziție să se bazeze pe informații reale și verificabile.
11:30
În cadrul unui proiect de reorganizare a activităților sale în Franța, Société Générale, proprietarul BRD, a anunțat disponibilizarea a 1.800 de angajați.
11:20
FEPRA, grup cu capital 100% românesc în domeniul managementul deșeurilor și a economiei circulare, își consolidează echipa executivă.
11:10
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată, deschide primul magazin, în București.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
FOTO Nou mare complex în capitală. Speedwell, deținut de milionari din Belgia, a lansat lucrările la Queens District # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Speedwell, controlat de milionari din Belgia, a lansat lucrările de construcție la primele două clădiri rezidențiale din ansamblul Queens District, în zona Aviației din București.
11:00
Parcul logistic Terranova Logistic Park, situat pe Șoseaua București–Târgoviște, în zona de nord a Capitalei, a fost achiziționat de un grup de investitori activi pe piața locală.
10:50
Meta a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, va afișa reclame utilizatorilor din toată lumea pe cea mai nouă rețea socială a companiei.
10:40
Aplicațiile și jocurile mobile au reușit să atragă anul trecut 85 de miliarde de dolari, în creștere cu 21% față de 2024.
Acum 6 ore
10:10
Apple va transforma Siri într-un chatbot, care fi disponibil cândva anul acesta, pe iPhone și celelalte dispozitive ale companiei.
09:50
Presa internațională a aflat că planul agreat de Trump și Rutte, dar care încă mai are nevoie de aprobarea Danemarcei și a UE, prevede proprietatea SUA asupra unor baze din Groenlanda, după modelul celor două unități militare britanice din Cipru.
09:50
În contextul incertitudinilor care au marcat anul 2025 privind lansarea programului Rabla, piața auto din România a resimțit un blocaj semnificativ.
09:30
Avertizare de Cod Galben de precipitații cu depuneri de polei pentru București, Ilfov, Giurgiu și Teleorman # Profit.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting valabilă de la ora 09 până la ora 11.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo agreabil, echilibrat și prietenos, cu arome de fructe și cacao, perfect pentru momente lejere în care vrei un vin ușor de băut și plăcut # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Doppio Passo Primitivo 2024, este un vin roșu intens și prietenos, care îmbină armonios tradiția cu modernitatea.
09:00
Cum vezi activitatea de conectare pe Instagram și scoți din cont dispozitivele necunoscute # Profit.ro
Un cont de Instagram poate fi accesat fără să observi imediat.
08:50
Lumea vinului s-a schimbat semnificativ în 2025: consumatorii au devenit mai curioși, mai informați, dar și mai selectivi.
08:40
După ce președintele SUA a retras amenințarea de a impune tarife mai multor state europene, anunțând că a ajuns la un acord asupra unui cadru preliminar de acord privind Groenlanda în cooperare cu NATO, dolarul american s-a apreciat în raport cu euro și francul elvețian.
08:20
Cu un procent de 93,9%, România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce privește rata de deținere a locuințelor, relevă un studiu realizat de Compare the Market.
Acum 8 ore
08:00
Planul „Ampere – Horse” al lui Luca de Meo a fost apreciat la vremea lui de multă lume și considerat unul îndrăzneț. Așa a fost și planul Ford, Model e - Model Blue, de la care este posibil să se fi inspirat fostul șef al Renault. Scepticii au spus încă de atunci că este lipsit de sens ca un producător auto să-și separe activitățile de motoare, indiferent că sunt cu combustie sau electrice. Ambele planuri, Renault și Ford, au eșuat și nu e de mirare.
08:00
VIDEO&FOTO Volvo a prezentat în premieră noul EX60, cu autonomie mai mare decât BMW iX3, dar mai ieftin cu 6.000 de euro # Profit.ro
Concurența în segmentul electric premium se întețește odată cu lansarea lui Volovo EX60, un model despre care șeful companiei, Hakan Samuelsson, a spus că „va schimba regulile jocului”. Mașina vine cu o mulțime de caracteristici de top, care pun în umbră Tesla și atacă direct BMW.
07:50
VIDEO&FOTO Șeful Mercedes dezvăluie prima imagine cu noul S Class, considerat cel mai avansat automobil premium din lume # Profit.ro
Ola Kallenius, CEO-ul Mercedes-Benz, a prezentat o primă imagine cu viitorul S Class, care va fi dezvăluit integral peste numai o săptămână. Mașina este deocamdată camuflată, dar poate fi văzută o mică parte din interiorul său.
07:40
VIDEO Risc de supraîncălzire la aur. Claudiu Cazacu, XTB România: Ne așteptăm la o temperare a dobânzilor, bursa recuperează. Dacă petrolul ar crește, piețele ar fi un pic nepregătite - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Anul 2026 se conturează ca o perioadă mai nuanțată pentru investitorii din România, după o succesiune de șocuri și ajustări macroeconomice. Potrivit lui Claudiu Cazacu, Consulting Strategist, XTB Romania, economia locală a oferit surprize mai bune decât se anticipa inițial, în special pe zona fiscală, cu implicații directe asupra pieței financiare.
07:30
Bani în Romania pentru susținerea natalității, cu vouchere de 15.000 lei. Sprijinul de la Guvern pentru fertilizarea in vitro, propus să continue și în anii următorii # Profit.ro
Programul guvernamental pentru susținerea natalității, prin acordarea de vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro, ar urma să continue în anii următori, inclusiv anul acesta, cu un buget anual de 150 milioane lei, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
07:30
100.000 de mașini vândute într-o singură lună, în Europa - Premieră pentru mărcile auto din China # Profit.ro
Mărcile auto din China continuă să-și majoreze prezența în Europa, ultima lună a anului trecut fiind una importantă pentru ei. Creșterea vânzărilor pentru toate mărcile chinezești a fost de peste 100%, în decembrie.
07:20
Bogdan Ivan, discuții la Davos cu Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România: Am fost foarte ferm. Vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic și inteligent # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuții, miercuri, la Forumul de la Davos, cu Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România, el afirmând că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică ci este o decizie strategică iar mesajul său a fost foarte ferm, că vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic și inteligent.
07:20
Ofertă pe piață cu trecere pe linie moartă a Tușnad SA - hoteluri și o bază de tratament, la vânzare. Ce spune conducerea fostei SIF Transilvania despre mișcările de ieșire # Profit.ro
Dacă la Aro Palace și Turism Felix, Transilvania Investments Alliance a demarat investiții ample și a contractat afilierea la mari lanțuri hoteliere internaționale. La alte dețineri din zona de turism, planul este de ieșire. Acum sunt primele demersuri și în cazul Tușnad SA.
