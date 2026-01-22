Ciolacu se dezlanțuie la adresa lui Bolojan: Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor. Ai mințit instituții, ai manipulat cifre!

07:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuții, miercuri, la Forumul de la Davos, cu Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România, el afirmând că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică ci este o decizie strategică iar mesajul său a fost foarte ferm, că vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic și inteligent.