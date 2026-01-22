Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA”
HotNews.ro, 22 ianuarie 2026 15:20
Amenințările președintelui SUA i-au tulburat pe locuitorii din Groenlanda, care au insistat în mai multe rânduri că nu își doresc să facă parte din SUA, scrie NBC. Discursul lui Donald Trump de la Davos, în…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
15:30
VIDEO Primarul din Sfântu Gheorghe a anunțat că reduce din taxele și impozitele locale, după un protest în fața primăriei și întâlniri cu locuitorii orașului # HotNews.ro
Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR) și președintele UDMR Sfântu Gheorghe, Miklos Zoltan, au anunțat joi, într-o conferință de presă, că au decis, în urma nemulțumirilor venite din partea cetățenilor, să scadă la minimul…
Acum 30 minute
15:20
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” # HotNews.ro
Amenințările președintelui SUA i-au tulburat pe locuitorii din Groenlanda, care au insistat în mai multe rânduri că nu își doresc să facă parte din SUA, scrie NBC. Discursul lui Donald Trump de la Davos, în…
Acum o oră
15:10
20 de decese cauzate de gripă în ultima săptămână. Câți români s-au îmbolnăvit de super-gripa K # HotNews.ro
Douăzeci de oameni au murit de gripă în ultima săptămână în România, ducând la 40 numărul total de decese înregistrate în acest sezon rece. În ceea ce privește numărul de îmbplnăviri, în ultima săptămână s-au…
15:10
Liza Minnelli a scos o nouă piesă surprinzătoare, după o absență de 13 ani: „Am crezut întotdeauna că muzica este despre adevăr emoțional” # HotNews.ro
Liza Minnelli a lansat primul său material muzical nou după o pauză de 13 ani, adăugând vocea sa peste o melodie de dance creată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), relatează The Guardian. Piesa numită „Kids,…
15:00
Din natură până în pahar. Care e circuitul apei potabile din București, cu toți pașii anevoioși care trebuie parcurși # HotNews.ro
În fiecare dimineață, până ca tu să ajungi în bucătărie să-ți faci cafeaua, se întâmplă un mic miracol logistic în București: apa face un drum lung, controlat și monitorizat, ca să ajună din râu în…
15:00
Președintele american Donald Trump a declarat joi că eforturile de pace în Ucraina „se apropie de final” înaintea întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Davos. Anterior, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat…
15:00
Un fost fotbalist important de la FCSB analizează situația lui Denis Alibec: „Pare ca o ultimă șansă pentru el” # HotNews.ro
Fostul atacant Claudiu Keșeru (39 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Aliibec (35 de ani), fotbalist care nu a reușit să se impună în primul „11” al celor de la FCSB. Revenit la…
14:50
VIDEO Cum răspunde Guvernul la atacurile venite din PSD către premierului Bolojan, care a fost acuzat de „scamatorii cu deficitul” # HotNews.ro
„În mod sigur Guvernul României și premierul României nu mint. Asta v-o spun de principiu pentru orice”, a spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, joi, la finaluș ședinței de Guvern. Replica ei a…
14:50
Protestele din Iran au fost complet înăbușite, urmează pedepsirea celor responsabili, anunță autoritățile de la Teheran # HotNews.ro
După o represiune care a provocat moartea a mii de persoane, procurorul general al Iranului a declarat miercuri că „revolta s-a încheiat”, promițând că cei responsabili de proteste vor fi pedepsiți, potrivit New York Times.…
Acum 2 ore
14:40
Mărturii de la Kiev, unde bombardamentele rusești i-au lăsat pe oameni fără căldură în plin ger. Camere în care sunt 8 grade și o mostră de solidaritate: „Să nu stai singur în frig” # HotNews.ro
E ger la Kiev, unde bombardamentele rusești au avariat infrastructura energetică și au lăsat mii de blocuri fără căldură. Mulți nu au apă și electricitate, școlile s-au închis, profesorii țin ore din cafenele cu generator,…
14:40
Un gigant al jocurilor video prezent și în România anunță că va închide două studiouri și renunță la dezvoltarea a șase titluri # HotNews.ro
Compania franceză Ubisoft, prezentă cu studiouri de dezvoltare și în România, a anunțat un amplu plan de restructurare, va închide două studiouri și va renunța la dezvoltarea a șase titluri care erau în lucru. Acțiunile…
14:30
Bugetarii cu pensii speciale trebuie să renunțe la 85% din pensie dacă mai vor salariu la stat. Ce excepții sunt. Proiect pe masa Guvernului # HotNews.ro
Guvernul Bolojan a discutat joi, în primă lectură, proiectul de lege care prevede că angajații plătiți din fonduri publice care au primit decizii de pensionare vor putea cumula întreaga pensie cu salariul până la împlinirea…
14:30
FOTO Dronă cu explozibil, căzută în curtea unei case din Republica Moldova. „Din raza locației sunt evacuați toți localnicii” # HotNews.ro
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă cu conținut explozibil a căzut într-o curte a unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, din raionul Ştefan Vodǎ. Drona va fi detonantă controlat de către autorități,…
14:30
Una din marile puteri economice ale Asiei a adoptat primul set de legi din lume care guvernează AI # HotNews.ro
Coreea de Sud a introdus joi ceea ce afirmă că este primul set complet de legi din lume care reglementează inteligența artificială, având ca scop consolidarea încrederii și siguranței în sector, însă startup-urile și-au exprimat…
14:20
Cum vrea Rapperul Wiz Khalifa să scape de condamnarea la închisoare primită după ce a fumat cannabis pe scena festivalului Beach Please # HotNews.ro
Cântărețul american, pe numele real Thomaz Cameron Jiribr, a atacat printr-o cale extraordinară de atac decizia definitivă din decembrie a a Curții de Apel Constanța, prin care a fost condamnat la 9 luni de închisoare…
14:20
Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen a fost respinsă în Parlamentul European # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene a supraviețuit joi unei moțiuni de cenzură depuse de grupul Patrioți pentru Europa din cauza semnării acordului cu Mercosur care, potrivit semnatarilor moțiunii, contravine intereselor UE și ale cetățenilor săi, transmite Agerpres. Un…
14:20
Banometru a lansat a zecea ediție a „Maratonului pentru sănătate financiară – Provocarea Rezoluțiilor”, program gratuit, ce transformă anxietatea financiară în control și claritate pentru 2026 # HotNews.ro
Românii intră în 2026 sub presiunea unor îngrijorări financiare majore: o inflație de aproape 10%, creșterea prețurilor și introducerea de noi taxe au redus puterea de cumpărare cu 5.3% (în septembrie 2025 față de aceeași…
14:10
Demers anunțat de un vicepreședinte PNL împotriva lui George Simion, după ce a fost filmat cum taie un tort în forma Groenlandei # HotNews.ro
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că va sesiza Comisia juridică a Camerei Deputaților pentru a „analiza” implicațiile „legale și constituționale” ale gestului liderului AUR George Simion din timpul vizitei sale în SUA, unde a fost…
14:10
Al patrulea accident feroviar din Spania din ultimele patru zile: Mai multe persoane au fost rănite, una e în stare gravă # HotNews.ro
Un tren de navetiști s-a ciocnit cu o macara de construcții în orașul Cartagena, rănind mai multe persoane, dintre care una grav, transmit TVE și Reuters. Acesta fiind al patrulea incident feroviar din Spania de…
14:00
Un înalt oficial de la Berlin propune discuții serioase pentru trecerea sub „scutul nuclear” al Franței: „Un asemenea dialog este potrivit în aceste vremuri” # HotNews.ro
Vicecancelarul german Lars Klingbeil a declarat joi că Germania ar trebui să aibă în vedere oferta Franței de a fi acoperită de „scutul” său nuclear, o referință la garanțiile de securitate oferite de armele nucleare,…
13:50
PNL Sector 3, obligat de instanță să evacueze sediul pentru neplata chiriei către Primăria Capitalei, condusă acum de liberalul Ciprian Ciucu: „Nu vom evacua” # HotNews.ro
Curtea de Apel București a respins cererea de recurs a PNL Sector 3 în procesul pe care l-a pierdut cu Administrația Fondului Imobiliar (AFI), din subordinea Primăriei Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu. PNL Sector…
Acum 4 ore
13:40
„Poliția patrulează acum prin comună. Părinții se tem să-și mai trimită copiii la școală”. Localitatea Cenei din Timiș, în șoc după uciderea unui copil de 15 ani # HotNews.ro
Întreaga comunitate din Cenei, judeţul Timiş, este în stare de șoc, după cazul băiatului de 15 ani care a fost ucis de doi prieteni, unul de aceeaşi vârstă şi altul de 13 ani, care nu…
13:30
Pe cine propune ministrul Bogdan Ivan la șefia Rompetrol Rafinare: Fost șef la jocurile de noroc și un fost senator PSD # HotNews.ro
Ministrul energiei Bogdan Ivan a făcut două propuneri pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare, deciziile fiind publicate joi pe site-ul companiei. HotNews a solicitat încă de acum o lună Ministerului…
13:30
Anul trecut, numărul de ambalaje care au ajuns la punctele de colectare din sistemul SGR, faimos pentru garanția de 50 de bani, a crescut cu peste 50% față de 2024, arată datele RetuRO. Administratorul sistemului…
13:10
SUA au invitat-o la Casa Albă pe Delcy Rodriguez, înlocuitoarea lui Maduro în fruntea Venezuelei # HotNews.ro
Delcy Rodriguez, fosta vicepreședintă a lui Nicolas Maduro care i-a succedat la putere la Caracas după ce acesta a fost capturat în urma unei operațiuni militare a SUA, îl va vizita pe președintele american Donald…
13:10
„Cei care l-au elaborat n-au trecut pe la școală”, Cea mai importantă asociație de profil solicită modificarea de urgență a formulei de calcul a impozitului auto. Ce propune APIA # HotNews.ro
De la 1 ianuarie impozitele auto au crescut substanțial, iar cele mai mari schimbări au fost la mașinile hibride. Formula actuală de calcul are multe erori, nu ține cont de vechimea mașinii și nici de…
13:10
Maia Sandu, noi declarații despre o unire cu România: Nu există deocamdată o majoritate / „Această opțiune ne-ar garanta însă ceva” # HotNews.ro
Președinta Maia Sandu a revenit joi cu noi declarații pe tema unei uniri cu România, ea subliniind că nu există „deocamdată” o majoritate în Republica Moldova pentru așa ceva, așa că „mergem strict pe decizia…
12:50
Când redacția își ascultă publicul. Cronica unei discuții directe între HotNews și cititorii săi # HotNews.ro
Miercuri la prânz, jurnalismul românesc a intrat pe un teritoriu mai puțin explorat: a tăcut și a ascultat. La o întâlnire online organizată de HotNews cu cititorii săi, scena s-a inversat: publicul a devenit editor,…
12:50
Reacția Recorder după ce șeful DNA a spus că documentul „Justiție capturată” era făcut „cu un an și ceva înainte”: O dezinformare # HotNews.ro
Jurnaliștii de la Recorder îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag, că a dezinformat în momentul în care a spus, miercuri seara, la Antena 3 CNN, că, din câte știe, documentarul Recorder „Justiție capturată” era…
12:40
VIDEO Autocrați, prieteni de-ai lui Trump și critici ai ONU. Cine refuză și cine intră în Consiliul pentru Pace care tocmai se lansează la Davos. România încă analizează # HotNews.ro
Un club incipient de autocrați, monarhi și aliați ai președintelui SUA a prins contur joi la Davos, într-un moment în care președintele SUA încearcă să remodeleze ordinea internațională. Cei mai mulți europeni nu sunt convinși…
12:40
Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump / Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american # HotNews.ro
Întâlnirea din Elveția dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump este programată la ora 14.00, ora României, relatează Reuters. „Preşedintele Ucrainei a sosit în Elveţia pentru a participa la Forumul Economic Mondial…
12:40
ULTIMA ORĂ Mark Rutte, primele comentarii după acordul cu Donald Trump privind Groenlanda: „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de rapid” # HotNews.ro
Acordul-cadru privind Groenlanda convenit cu președintele american Donald Trump ar urma să oblige aliații NATO să își intensifice eforturile în materie de securitate arctică, iar primele rezultate ale acestui demers vor fi vizibile chiar în…
12:30
De ce „se alungesc“ ochii copiilor? Dr. Mărioara Pop, oftalmolog MedLife: „Telefonul e cel mai păcătos“ # HotNews.ro
Tot mai mulți copii ajung să aibă nevoie de ochelari încă din primii ani de școală, iar părinții se întreabă, nedumeriți, de ce apar problemele de vedere atât de devreme. La copiii de vârstă școlară…
12:20
Marcel Ciolacu, atac virulent la Ilie Bolojan: „Ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre” # HotNews.ro
Fostul premier PSD lansează un atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză, pe Facebook, că a „ordonat o scamatorie contabilă” și că a „premeditat totul”. Ciolacu este doar unul dintre…
12:10
Nominalizările la Premiile Oscar din 2026 vor fi anunțate mai târziu în cursul zilei de joi, iar toată industria cinematografică așteaptă să vadă dacă va fi un an în care marii favoriți ai specialiștilor vor…
Acum 6 ore
11:40
Cum a reușit Bulgaria să implementeze pe șosele un sistem care în România s-a blocat: „Numărul vitezomanilor a scăzut de peste trei ori” # HotNews.ro
În timp ce România abia acum se pregătește să facă achizițiile necesare să-și instaleze un sistem de camere-radar pe autostrăzile și drumurile naționale și a ratat șansa finanțării prin PNRR, Bulgaria a început din 2025…
11:40
Nou atac armat în Australia cu puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown # HotNews.ro
Trei persoane au fost împușcate mortal joi într-un atac în statul australian New South Wales, a anunțat poliția, iar presa locală a relatat că autorul atacului este încă în libertate, potrivit Reuters. Poliția a spus…
11:40
Preşedintele Consiliului Concurenţei din România, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), un organism crucial pentru piața de…
11:30
Klaus Iohannis află astăzi dacă ANAF îi pune sechestru pe bunuri ca să recupereze banii datorați din închirierea casei din Sibiu # HotNews.ro
Curtea de Apel Alba Iulia este aşteptată să se pronunţe joi în dosarul în care ANAF solicită să se pună sechestru asupra unor bunuri ale familiei Iohannis, până când Fiscul recuperează banii datorați pentru chiriile…
11:10
[P] Crinii de grădină: eleganță, rezistență și înflorire spectaculoasă pentru orice grădină # HotNews.ro
Primăvara aduce cu sine dorința de culoare și parfum în grădină, iar crinii de grădină sunt alegerea perfectă pentru orice pasionat de flori. Cu florile lor mari și elegante, crinii transformă orice spațiu exterior într-un…
11:10
„Visul nostru american a murit, Trump l-a ucis”. Ce se întâmplă azi la Bruxelles, unde liderii UE se reunesc pentru a răspunde amenințărilor SUA # HotNews.ro
Liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru a decide următorii pași în relația cu SUA, după ce președintele Donald Trump și-a exprimat disprețul față de Europa și a generat o criză fără precedent prin revendicările…
11:10
O țară criticată în mod repetat de Trump îndeamnă UE să își construiască o armată comună: „Ar fi mai eficient” # HotNews.ro
Spania, una dintre țările NATO criticate în mod repetat de președintele Donald Trump pentru procentul din PIB alocat cheltuielilor militare, îndeamnă Uniunea Europeană să facă pași către crearea unei armate comune a blocului, ca măsură…
11:00
LOTO. Tragerile LOTO de joi, 22 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,38 milioane de euro # HotNews.ro
Joi, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în…
11:00
Un băiețel de cinci ani care se întorcea de la școală a fost ridicat de ICE în Minnesota și dus într-un centru de detenție # HotNews.ro
Serviciul de aplicare a legilor privind migrația din SUA (ICE) a reținut marți un băiat de cinci ani din Minnesota în timp ce se întorcea acasă de la școală și l-a transportat împreună cu tatăl…
11:00
Studiu Deloitte: incertitudinea cauzată de evoluția economică, geopolitică și de evenimentele catastrofale, precum și așteptările mai mari ale clienților vor accelera digitalizarea sectorului asigurărilor în 2026 # HotNews.ro
La nivel global, asigurătorii trec printr-o perioadă de incertitudine considerabilă cauzată de presiunile economice, volatilitatea geopolitică și creșterea frecvenței și severității evenimentelor catastrofale, dublate de așteptările mai mari ale clienților, potrivit studiului Deloitte 2026 Global…
10:20
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată din cauza unei defecțiuni la barele de control # HotNews.ro
Reluarea funcționării celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată joi, la doar câteva ore după ce aceasta fusese repornită pentru prima dată de la dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011, relatează…
10:10
STUDIU: Mofturile alimentare la copii pot avea o bază genetică. Pași practici prin care părinții îi pot ajuta # HotNews.ro
Genele joacă un rol esențial în cât de mofturos este un copil la masă și în cât timp această reticență scade odată cu vârsta. Un studiu recent arată că sunt cazuri în care creierul unor…
10:10
Noi detalii în cazul băiatului de 15 ani omorât de prieteni în Timiș. Crima a fost plănuită timp de o lună, spun procurorii # HotNews.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Cenei, din judeţul Timiş, unde un copil de 15 ani a fost ucis cu toporul, incendiat și îngropat în grădină. Suspecți de crimă sunt trei adolescenți,…
10:10
Statele Unite ies joi din Organizația Mondială a Sănătății: „Poporul american a plătit mai mult decât suficient” # HotNews.ro
Statele Unite urmează să părăsească oficial Organizația Mondială a Sănătății joi, în ciuda avertismentelor că acest lucru va afecta atât sănătatea americană, cât și cea globală, și în ciuda faptului că se încalcă o lege…
10:00
Trei decenii mai târziu, harta economică arată radical diferit: ponderea Asiei în PIB-ul mondial a crescut masiv, China a devenit al doilea pol economic al lumii, iar India a trecut din zona periferică în top…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.