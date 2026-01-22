România în clasamentele universitare internaționale: performanțe modeste și probleme structurale
PSNews.ro, 22 ianuarie 2026 17:00
A fost publicat clasamentul Times Higher Education pentru 2026, în funcție de domeniile de studiu. Doar în unul singur, România a reușit să se plaseze în prima jumătate a clasamentului. Surprinzător poate, în domeniul Informatică stăm rău. Dar și mai rău la Educație, iar la categoria Drept, universitățile din țara noastră lipsesc cu desăvârșire din
• • •
Acum 30 minute
17:00
Klaus Iohannis scapă de sechestru, după ce cererea ANAF în cazul datoriilor la stat a fost respinsă # PSNews.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a decis definitiv, joi, respingerea cererii formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală privind instituirea unui sechestru asigurător asupra unor bunuri aparținând familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Instanța a admis atât apelul principal formulat de statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, cât și apelul incident depus
17:00
Adrian Câciu avertizează: Deficitul real ar putea ajunge la 9,3% din PIB. Diferența dintre execuția cash și ESA # PSNews.ro
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, atrage atenția că deficitul bugetar pe cash din 2025 nu reflectă situația reală evaluată de Comisia Europeană. El estimează că deficitul ESA ar putea ajunge la 9,3% din PIB. Câciu explică faptul că deficitul cash nu este același cu deficitul ESA, metodologia pe baza căreia Comisia Europeană evaluează
17:00
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat, într-o intervenție la Antena 3, la criticile formulate de fostul șef al DNA, Crin Bologa. Actualul conducător al instituției afirmă că DNA a făcut progrese semnificative în privința calității actului de urmărire penală și avertizează asupra atacurilor venite din afara sistemului judiciar. Voineag susține că mandatul
17:00
Județul din România unde prefectul a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Operațiunea continuă # PSNews.ro
Prefectul județului Satu Mare a anunțat anularea a sute de dosare de handicap, în urma unor controale realizate împreună cu mai multe instituții, măsură care ar urma să genereze economii semnificative la bugetul de stat. Potrivit autorităților, reducerea cheltuielilor se ridică la peste 9,3 milioane de lei anual. Altfatter Tamas, prefect UDMR de Satu Mare,
17:00
AEP, discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile despre elaborarea unui nou cod electoral # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avut joi o întâlnire cu reprezentanții mai multor organizații civice din cadrul Coaliției Cod Electoral ACUM! și ai Coaliției Vot Corect, discuțiile fiind parte a unui amplu proces de consultare privind reforma legislației electorale și modernizarea proceselor de vot. Potrivit AEP, întrevederea se înscrie într-un demers mai
17:00
Acum 2 ore
16:00
Vizită posibilă a Maiei Sandu la Iași, de Ziua Unirii. Decizia finală, așteptată în zilele următoare # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea participa la evenimentele oficiale organizate la Iași cu ocazia Zilei Unirii, conform Mediafax. Surse politice afirmă că aceasta a primit o invitație, însă prezența sa nu a fost confirmată în mod oficial. O decizie finală este așteptată în următoarele zile. În mediul politic din Iași se discută despre
16:00
Mercosur moare, dar nu se predă: Acordul comercial cu UE ar putea fi aplicat provizoriu din martie – surse # PSNews.ro
Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur ar urma să intre în vigoare provizoriu din luna martie, deși documentul a fost trimis spre analiză Curții de Justiție a Uniunii Europene, anunță Mediafax. Uniunea Europeană intenționează să aplice provizoriu acordul de liber schimb cu grupul Mercosur după ce acesta va fi ratificat de
16:00
PNL Botoșani: Un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie # PSNews.ro
Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie din Suceava, a încercat să intre cu un rucsac în care avea mai multe „pietroaie" la o întâlnire pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o sâmbăta trecută cu oamenii de afaceri din Botoşani, a declarat joi preşedintele filialei judeţene a Partidului Naţional
16:00
Sorin Grindeanu: Deficitul anunțat în urmă cu jumătate de an „nu a fost real”. PSD așteaptă datele finale pe 2025 # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că am fost victimele unei scamatorii în legătură cu deficitul, dar una mai elaborată, precizând că deficitul care fusese anunţat în urmă cu jumătate de an se dovedeşte a nu fi real. El a explicat că deficitul este în jur de 8% şi în afară de creşterea TVA la 21%
16:00
Cum arată „meciul” Ungaria-România în lupta pentru calificarea la euro. Când vom renunța la leu, iar vecinii la forin’i # PSNews.ro
Aproximativ 70% dintre populația României și Ungariei se declară în favoarea introducerii monedei euro, potrivit unui studiu realizat de Erste Bank. În schimb, în Cehia și Polonia, mai puțin de jumătate dintre respondenți susțin adoptarea monedei unice. Cu toate acestea, percepția privind calendarul aderării rămâne rezervată. Doar aproximativ 25% dintre respondenții din Cehia, Polonia și
16:00
Trump și Zelenski s-au întâlnit la Davos. Trump: Toată lumea vrea ca războiul să înceteze. Vineri, discuții SUA – Rusia # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, în marja reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. Discuția a avut loc în contextul eforturilor diplomatice de a identifica o soluție pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Întâlnirea dintre cei doi lideri a durat aproximativ
Acum 4 ore
15:00
Wall Street Journal: Trump vrea să schimbe regimul comunist din Cuba până la finalul anului # PSNews.ro
Încurajată de succesul înlăturării lui Nicolás Maduro din Venezuela, administrația Trump și-a stabilit un nou obiectiv: eliminarea regimului comunist din Cuba până la sfârșitul acestui an, arată o investigație Wall Street Journal. Oficialii americani caută acum persoane-cheie din interiorul guvernului de la Havana care ar fi dispuse să negocieze un acord pentru a pune capăt unei
15:00
Preşedintele PSD, Sorin Grindanu, a declarat că, în condiţiile în care lumea se schimbă, România nu poate rămâne „într-o zonă mioritică – ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele" în timp ce alte state se organizează şi se pregătesc, potrivit News.ro. De asemenea, Grindeanu crede că România nu-şi permite să refuze o invitaţie
15:00
Andrei Caramitru: Tentativa de revenire la USL „nu va funcționa”, din cauza dependenței României de banii UE # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru afirmă, într-o postare publică, că scenariile privind revenirea la o formulă politică de tip USL și îndepărtarea lui Ilie Bolojan și a USR nu sunt realizabile, în contextul dependenței României de finanțarea externă. „Știu că vreți să îl dați jos pe Bolo. A ieșit și în presă schema. Rareș Manda, Olguța,
15:00
Percheziții mamut în România: sunt vizați ruși, ucraineni și moldoveni. 100 de suspecți, inclusiv funcționari publici, # PSNews.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere și a Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Iași și Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în executare
15:00
CFR anunță că Trenul Unirii va circula sâmbătă. Ce traseul va avea și unde poate fi întâmpinat de localnici # PSNews.ro
CFR Călători anunță că sâmbătă, 24 ianuarie, va circula Trenul Unirii de la București Nord la Iași, pentru a marca împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Legătura feroviară între București și Iași va fi asigurată de trenul IC 561, care va purta numele simbolic de Trenul Unirii și va pleca din
15:00
SONDAJ Ce cred românii despre vaccinarea antigripală a copiilor – principalele surse de informare # PSNews.ro
Joi, 22 decembrie, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (Palatul CCIB), a avut loc în prezența a numeroși experți din domeniul medical, reprezentanți ai societății civile și decidenți, lansarea studiului "Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor". Întrebări aplicate atât părinților cât și bunicilor care au unul sau
15:00
Moțiunea care amenința să o demită pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă, joi, de deputații europeni. Moțiunea a fost promovată în Parlamentul European de parlamentarii de extremă dreapta, sub pretextul acordului cu blocul latino-american Mercosur. Acesta a fost trimis, miercuri, la Curtea de Justiție a UE tot în urma unui
15:00
România participă la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos cu o delegație guvernamentală care are „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice", potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Din delegația României fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și
15:00
VIDEO Un nou accident feroviar în Spania. Mai mulţi răniţi după ce un tren a lovit o macara # PSNews.ro
Un tren de navetiști a intrat joi în coliziune cu o macara în apropiere de Cartagena, în sud-estul Spaniei, rănind ușor mai multe persoane, potrivit autorităților locale. Reprezentanții serviciilor de urgență din regiunea Murcia au precizat că trenul nu a deraiat și nu s-a răsturnat, relatează Reuters. Sunt mai mulţi răniţi uşor, iar circulaţia a fost
15:00
Președintele Donald Trump și-a prezentat interesele la Davos și nimic nu s-a schimbat din acest punct de vedere. Unii ar spune că Trump a făcut un pas în spate, când de fapt liderul american își protejează interesele. Conflictul UE-SUA pentru Groenlanda va continua și după Davos, iar România trebuie să ia o decizie importantă. Nu
14:00
Șeful DNA, Marius Voineag: Instabilitatea legislativă, principala problemă care afectează eficiența anchetelor # PSNews.ro
Miercuri seară, la Antena 3, șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a vorbit pe larg despre principalele dificultăți cu care se confruntă sistemul de justiție din România și zona de combatere a marii corupții. Acesta a explicat care sunt cele mai importante probleme pe care le vede în prezent și de ce multe dintre ele
14:00
Guvernul revine: Interdicția cumulului pensie-salariu la stat va viza doar pensiile speciale, nu și celor contributive # PSNews.ro
Interdicția cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar, condiționată de renunțarea la 85% din pensie, se va aplica exclusiv pensiilor speciale – respectiv pensiilor de serviciu și pensiilor militare – și nu va viza pensiile calculate pe bază de contributivitate. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Proiectul de lege
14:00
A început procesul Pfizer/BioNTech vs România la Bruxelles: disputa privind livrarea vaccinurilor anti-COVID # PSNews.ro
La Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles va avea loc astăzi primul termen din procesul Pfizer/BioNTech împotriva României. În decembrie 2023, Pfizer şi BioNTech au dat în judecată România, cerând ca noi să acceptăm încă 29 de milioane de vaccinuri, pe care ar trebui să plătim peste 564 de milioane de euro, precizează Libertatea.
14:00
PSD a transmis un mesaj ferm partenerilor de guvernare în privința acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, a declarat la RFI eurodeputatul Vasile Dîncu, după votul din Parlamentul European privind trimiterea documentului la Curtea de Justiție a UE (CJUE). „A fost pur și simplu nevoia de echilibru și chiar o lecție pe care s-o
14:00
Golirea lacului Vidraru, aproape finalizată. Când va începe reumplerea și apoi producția de energie electrică # PSNews.ro
Procesul de golire controlată a lacului de acumulare Vidraru, unul dintre cele mai mari și mai cunoscute din România, a fost în mare parte finalizat. Potrivit Hidroelectrica, nivelul apei mai poate scădea punctual cu câțiva metri sub cota actuală, în funcție de condițiile meteo, însă etapa principală a fost încheiată. Reumplerea lacului este programată să
14:00
Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a declarat, joi, că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, într-o conferinţă de presă organizată la Chişinău pentru a prezenta priorităţile instituţiei prezidenţiale în 2026 şi a răspunde la întrebările jurnaliştilor. Întrebată care ar fi scenariul în care ar demara un referendum pe tema unirii
14:00
Acordul-cadru privind Groenlanda convenit cu președintele american Donald Trump ar urma să oblige aliații NATO să își intensifice eforturile în materie de securitate arctică, iar primele rezultate ale acestui demers vor fi vizibile chiar în acest an, a declarat joi pentru Reuters Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Rutte
14:00
Ambuteiajele care ne mănâncă viața: Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut # PSNews.ro
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic. Statistica a fost realizată anul trecut. Calculele sunt realizate în funcție de timpul pierdut în ambuteiaje la orele de vârf. Bucureștenii au stat anul trecut peste o săptămână blocați în trafic. Asta potrivit clasamentului TomTom Traffic Index din 2025. București este un oraș foarte aglomerat, devansând alte capitale europene. […] Articolul Ambuteiajele care ne mănâncă viața: Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut apare prima dată în PS News.
14:00
Austeritate și în Austria: Viena închide temporar muzee dedicate unor compozitori celebri, precum Schubert și Strauss # PSNews.ro
Viena va închide în acest an porţile mai multor muzee dedicate compozitorilor celebri, deoarece capitala Austriei reduce bugetul pentru cultură pentru a îndeplini obiectivele de cheltuieli publice, scrie The Guardian, citat de News.ro. Apartamentul în care a murit compozitorul austriac Franz Schubert, reşedinţa compozitorului celebrei „Dunărea Albastră” Johann Strauss, precum şi casa în care a […] Articolul Austeritate și în Austria: Viena închide temporar muzee dedicate unor compozitori celebri, precum Schubert și Strauss apare prima dată în PS News.
14:00
LISTĂ Cine intră în Consiliul pentru Pace care s-a lansat la Davos: Viktor Orban, printre semnatari # PSNews.ro
Lista statelor care susțin Consiliul de Pace creat de Donald Trump a fost parafată la Davos. Liderii lunii care au acceptat invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliul de Pace, au semnat rezoluția de inaugurare a noul corp diplomatic. Liderii lumii care au fost de acord să se alăture acestui forum restrâns, au […] Articolul LISTĂ Cine intră în Consiliul pentru Pace care s-a lansat la Davos: Viktor Orban, printre semnatari apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:00
România va avea un coridor feroviar de mare viteză, pe o distanță de 782 km. Care va fi traseul și când va fi gata # PSNews.ro
Vești bune pentru călătorii români! Va fi demarat anul acesta procesul de elaborare a studiului de prefezabilitate pentru un coridor feroviar de mare viteză de 782 km, între Constanța și granița cu Ungaria, prin București, Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Oradea, potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor. Proiectul ar integra atât modernizarea liniilor existente la 160 – […] Articolul România va avea un coridor feroviar de mare viteză, pe o distanță de 782 km. Care va fi traseul și când va fi gata apare prima dată în PS News.
13:00
Scandal la MAE: O fostă contabilă este percheziționată de DNA. Ar fi sifonat banii instituției timp de 9 ani # PSNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac azi percheziții la o fostă contabilă a Ministerului Afacerilor Externe, care ar fi virat bani din instituție, sub formă de salarii, unor apropiați. Contabila este suspectată că ar fi transferat astfel – timp de nouă ani – aproape opt milioane de lei. Fosta contabilă a Ministerului Afacerilor Externe ar fi […] Articolul Scandal la MAE: O fostă contabilă este percheziționată de DNA. Ar fi sifonat banii instituției timp de 9 ani apare prima dată în PS News.
13:00
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că social-democraţii au în sondaje 21-22%, cât au înregistrat şi la alegerile parlamentare din 2024. El a recunoscut că în urmă cu câteva luni PSD ajunsese la 15% şi a menţionat că partidul se află pe un trend uşor descendent. Preşedintele PSD a fost întrebat, miercuri, la […] Articolul Sorin Grindeanu: PSD este la 20-22% în sondaje, dar procentul nu este mulțumitor apare prima dată în PS News.
13:00
VIDEO „Austeritatea nu place nimănui” Cum explică sociologul Darie Cristea, INSCOP, creșterea AUR în sondaje # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) continuă să conducă detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research. Datele arată că 40,9% dintre respondenți ar vota cu AUR dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, partidul fiind urmat la mare distanță de PSD, cu 18,2%, PNL cu 13,5% […] Articolul VIDEO „Austeritatea nu place nimănui” Cum explică sociologul Darie Cristea, INSCOP, creșterea AUR în sondaje apare prima dată în PS News.
13:00
Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie # PSNews.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat amânarea asumării răspunderii Guvernului în Parlament pe pachetul de reforme privind administrația locală și centrală. Demersul era programat inițial pentru 29 ianuarie, însă va avea loc „la începutul lunii februarie”, potrivit declarațiilor șefului Executivului. „La începutul lunii februarie urmează să ne angajăm răspunderea pe legislația care va restrânge cheltuielile […] Articolul Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie apare prima dată în PS News.
13:00
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” # PSNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat Comisia Europeană de lipsă de comunicare în privința Acordului Mercosur, în contextul protestelor fermierilor europeni. Acesta a avertizat asupra riscurilor la adresa imaginii Uniunii Europene și a cerut explicații clare pentru fermieri. Fermierii europeni protestează la Parlamentul European, temându-se că Acordul Mercosur va afecta piața locală prin importuri ieftine din […] Articolul Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” apare prima dată în PS News.
13:00
Bursa americană a explodat după ce președintele Donald Trump a anunțat că renunță la noile tarife pentru statele europene, invocând „un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda și regiunea arctică, conform Profit.ro. Dow Jones a urcat cu 650 de puncte (+1,3%), S&P 500 cu 1,2%, iar Nasdaq cu 1,3%, pe fondul revenirii investitorilor către […] Articolul Bursa americană crește puternic după ce Trump renunță la tarifele pentru Europa apare prima dată în PS News.
12:10
Acordul comercial SUA-UE semnat politic în iulie 2025 a fost conceput ca un „pachet de detensionare” transatlantică: reducerea tarifelor și a barierelor tehnice pe o serie de bunuri industriale, agroalimentare și servicii digitale, în schimbul unei cooperări mai strânse pe energie, apărare și lanțuri de aprovizionare strategice. Suspendarea ratificării de către Parlamentul European, ca răspuns […] Articolul Ce este acordul comercial SUA-UE și cum ar afecta România suspendarea ratificării lui apare prima dată în PS News.
12:10
Ciolacu îl face praf pe Bolojan: Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai minţit presa şi mediul de afaceri # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, joi, că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a “reformelor” făcute de prim-ministrul Ilie Bolojan iar “şmecheria” făcută se poate dovedi acum cu date din execuţia bugetară. “Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că […] Articolul Ciolacu îl face praf pe Bolojan: Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai minţit presa şi mediul de afaceri apare prima dată în PS News.
12:00
Dezvăluiri despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda – „SUA își vor atinge toate obiectivele” # PSNews.ro
Planul discutat, care nu este finalizat, ar putea permite SUA să construiască noi baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare”, pe care le va controla, au spus mai multe surse citate de publicațiile americane New York Times și Axios. Planul pentru Groenlanda discutat miercuri de președintele Donald Trump și de secretarul general […] Articolul Dezvăluiri despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda – „SUA își vor atinge toate obiectivele” apare prima dată în PS News.
12:00
Nicușor Dan, la un summit extraordinar al Consiliului European pe tema Groenlandei. Nu s-a dus la Davos # PSNews.ro
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite EFE, […] Articolul Nicușor Dan, la un summit extraordinar al Consiliului European pe tema Groenlandei. Nu s-a dus la Davos apare prima dată în PS News.
12:00
Ce este și ce mize are Consiliul pentru Pace propus de Trump. Ce provocări reprezintă pentru România # PSNews.ro
Consiliul pentru Pace/Board of Peace este un nou „club” internațional de putere gândit și condus personal de președintele SUA, Donald Trump, care pornește formal de la planul pentru Gaza, dar este conceput să devină o structură globală alternativă – și potențial rivală – a ONU. Ce este Consiliul pentru Pace Conform textului de pe site‑ul […] Articolul Ce este și ce mize are Consiliul pentru Pace propus de Trump. Ce provocări reprezintă pentru România apare prima dată în PS News.
12:00
Impozitarea progresivă revine în dezbatere. Care sunt riscurile unei asemenea decizii – Adrian Negrescu # PSNews.ro
Ideea impozitării progresive a revenit în spațiul public, fără un consens clar în coaliție. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează asupra riscurilor unei astfel de decizii. „Interesul politicienilor este să aducă mai mulți bani la buget. Întrebarea este de unde îi iau: din buzunarele noastre, din câștigurile noastre, este evident”, a spus Negrescu, în direct, […] Articolul Impozitarea progresivă revine în dezbatere. Care sunt riscurile unei asemenea decizii – Adrian Negrescu apare prima dată în PS News.
12:00
Coaliția sub tensiune. PSD acuză un stil de guvernare „dictatorial” și cere reformă de sus în jos, nu invers # PSNews.ro
Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare ies tot mai mult la suprafață, spune Natalia Intotero în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, descriind o ruptură între deciziile discutate formal și cele aplicate ulterior. „De multe ori, după ședințele de coaliție, rezultatul este cu totul altul”, a spus aceasta, adăugând că nu vorbește doar ca membru al PSD, […] Articolul Coaliția sub tensiune. PSD acuză un stil de guvernare „dictatorial” și cere reformă de sus în jos, nu invers apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:30
Conform unei analize recente realizate de platforma NewsVibe, miniștrii USR Radu Miruță și Oana Țoiu ocupă primele poziții în clasamentul vizibilității online pentru intervalul 14 – 20 ianuarie, devansând reprezentanții PSD. Monitorizarea, care exclude prezența constantă a premierului Ilie Bolojan pentru a menține relevanța datelor, indică faptul că Radu Miruță (Ministrul Apărării) este cel mai […] Articolul Topul vizibilității guvernamentale: USR domină expunerea online, depășind PSD apare prima dată în PS News.
10:30
NATO, apel la istorie în fața lui Trump: Sacrificiul soldaților europeni, dovada loialității față de SUA # PSNews.ro
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, i-a transmis un mesaj ferm de susținere președintelui ales Donald Trump, oferind garanții depline cu privire la loialitatea aliaților europeni. Rutte a subliniat că Statele Unite pot conta „absolut” pe sprijinul partenerilor europeni în eventualitatea unui atac, reiterând faptul că Articolul 5 și solidaritatea colectivă rămân pilonii fundamentali ai […] Articolul NATO, apel la istorie în fața lui Trump: Sacrificiul soldaților europeni, dovada loialității față de SUA apare prima dată în PS News.
10:30
SURSE Cine ar putea fi noul ambasador în SUA. Nicușor Dan îl va rechema în țară pe Andrei Muraru # PSNews.ro
Diplomatul Dan Neculăescu, în prezent ambasador al României la NATO, se află pe lista președintelui Nicușor Dan pentru postul de ambasador în Statele Unite, au declarat surse politice pentru G4 Media, scrie Mediafax. Acesta ar urma să îl înlocuiască pe Andrei Muraru, al cărui mandat la Washington a depășit patru ani și jumătate. Această schimbare […] Articolul SURSE Cine ar putea fi noul ambasador în SUA. Nicușor Dan îl va rechema în țară pe Andrei Muraru apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:20
Un politolog decriptează discursul lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru țara noastră # PSNews.ro
Donald Trump a susținut, miercuri, 21 ianuarie, un discurs foarte așteptat la Forumul Economic de la Davos, în care a precizat că Statele Unite nu vor prelua prin forță Groenlanda, dar a criticat dur politica europeană. Politologul Flavius Caba analizează pentru „Adevărul” mesajele președintelui SUA și direcțiile strategice pe care le conturează acesta. Discursul lui […] Articolul Un politolog decriptează discursul lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru țara noastră apare prima dată în PS News.
