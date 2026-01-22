Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Fanatik, 22 ianuarie 2026 18:50
Crima din Cenei ascunde un detaliu ignorat până acum. Surse din Poliție explică, pentru FANATIK, de ce Mario a fost ucis dintr-un motiv considerat „pueril” chiar de anchetatori.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după Dinamo Zagreb – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție de colecție vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă.
19:10
Ce a făcut Olimpiu Moruțan, imediat ce a ajuns în România! Viitorul jucător al Rapidului, mesaj direct pentru rivale. Foto # Fanatik
Olimpiu Moruțan a venit în România și urmează să devină noul jucător al celor de la Rapid, iar fotbalistul nu a pierdut timpul și a trecut la treabă imediat.
Acum 30 minute
18:50
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii” # Fanatik
Crima din Cenei ascunde un detaliu ignorat până acum. Surse din Poliție explică, pentru FANATIK, de ce Mario a fost ucis dintr-un motiv considerat „pueril” chiar de anchetatori.
Acum o oră
18:40
Cine este vedeta care era alături de Nicolae Stanciu în momentul accidentului. O vezi zilnic la TV! # Fanatik
Accidentul lui Nae Stanciu a avut un martor neașteptat. Lângă fostul fotbalist de la Rapid se afla o vedetă cunoscută, pe care publicul o urmărește constant la televizor
18:20
Încă un fotbalist și-a pierdut viața după un incident tragic petrecut în timpul unui meci. În vârstă de 27 de ani, acesta s-a prăbușit pe teren și a murit.
Acum 2 ore
18:00
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale # Fanatik
Curtea Constituțională a României (CCR) i-a răspuns lui Mario Iorgulescu, după ce fiul președintelui LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile în timpul urmăririi penale din dosarul accidentului mortal
17:50
Veste fantastică pentru suporterii lui Dinamo: ”Mi-am strâns mâna cu el. Mi-a zis că se face” # Fanatik
Dinamo are parte de un sezon foarte bun și speră să fie implicată în lupta la titlu până la final. Cu ce veste excelentă a venit conducerea pentru suporteri.
17:40
FCSB joacă două partide vitale pentru calificarea în faza finală a Europa League. Betano, sponsor principal al FCSB, cât și al Europa League și Conference League, vă prezintă un infografic cu șansele roș-albaștrilor. Parcursul FCSB […]
17:30
„Panterele”, din nou împreună în Dinamo Zagreb – FCSB! Ngezana şi Dawa, titulari după zece luni. Ultimul meci împreună a fost de coşmar # Fanatik
FCSB va juca la Zagreb cu cuplul de "pantere", Dawa - Ngezana, în centrul defensivei. Cei doi fundaşi nu au mai jucat împreună de zece luni, camerunezul suferind o accidentare gravă.
Acum 4 ore
17:10
Războiul ultrașilor Hajduk Split – Dinamo Zagreb, văzut pe viu de directorul sportiv de la FCSB: „Spitalele pline de fani bătuți” # Fanatik
Directorul sportiv de la FCSB, care a evoluat în trecut pentru Hajduk Split, a vorbit despre derby-urile extrem de tensionate cu Dinamo Zagreb
16:50
Europa League, rezultate etapa 7. Vezi cele mai interesante dueluri ale românilor din competiție # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Europa League, etapa 7. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
16:40
Un fotbalist de la Dinamo Zagreb a prins transferul carierei fix înainte de meciul cu FCSB. Jucătorul a ajuns sub comanda lui Cristi Chivu, la Inter Milano.
16:30
„Doctorul mi-a spus că nu mai pot juca fotbal tot restul vieții. M-a omorât!”. Confesiuni tulburătoare din vestiarul Craiovei # Fanatik
Vasile Mogoș este genul de fotbalist care nu joacă doar cu picioarele, ci și cu sufletul. Perceput adesea ca un „bad boy”, fundașul Universității Craiova se destăinuie într-un interviu sincer și extrem de emoționant, în […]
16:20
Vești proaste despre marinarul de 36 ani dispărut pe Dunăre: „Colegii au observat dimineață”. De unde era bărbatul și unde ar putea fi găsit trupul acestuia # Fanatik
Mister total cu privire la marinarul dat dispărut la Islaz, în județul Teleorman. Când s-a dat alarma căutării sale și de unde e, de fapt, bărbatul căutat și de bulgari?
16:00
Sondaj INSCOP: cât de des se îmbolnăvesc copiii de gripă în sezonul de iarnă. Sunt de acord părinții și bunicii cu vaccinarea în școli? # Fanatik
Cât de des se îmbolnăvesc copiii de gripă în sezonul de iarnă și în ce măsură ar fi de acord părinții și bunicii să-i vaccineze pe aceștia în școli. Sondajul INSCOP oferă toate datele importante
16:00
Gigi Becali a dezvăluit care este tactica pentru Dinamo Zagreb - FCSB. Patronul roș-albaștrilor știe câte modificări se vor produce la pauza meciului.
15:50
Informația uluitoare despre tatăl băiatului ucis la Cenei, care a ieșit la iveală abia după crimă. Cum a ajuns bărbatul la închisoare și ce acuze îi aduce fosta soție # Fanatik
Tatăl lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în comuna Cenei, este urmărit penal pentru furt, victima fiind chiar fosta sa soție, cea care l-a dat dispărut pe Alin.
15:30
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv # Fanatik
Surprize mari în echipa de start a celor de la FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb. FANATIK a aflat că Florin Tănase nu va începe ca titular. În schimb, revine Ngezana în echipa de start
Acum 6 ore
15:10
De ce Groenlanda nu este membru FIFA? Cea mai mare insulă din lume este din nou în centrul atenției, după ce Donald Trump și-a exprimat din nou intenția de a o anexa
15:10
FMI trage un semnal de alarmă: 40% dintre locurile de muncă vor fi afectate de inteligența artificială. Economiștii lansează critici. „O prostie, evident” # Fanatik
Fondul Monetar Internațional trage un semnal de alarmă și avertizează că inteligența artificială lovește dur piața muncii, afectând 40% din locurile de muncă. Economiștii vin cu critici dure
14:40
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: „Sper că la final să sărbătorim cu suporterii câștigarea campionatului!”. Promisiunea către fanii de la UTA # Fanatik
Deja Iliev a vorbit în FANATIK despre transferul la Rapid și meciul special care îl așteaptă luni, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad
14:30
Cât costă revenirea României la Eurovision. TVR, răspuns neașteptat despre participarea în ediția din acest an: „Suma va fi acoperită parțial” # Fanatik
TVR a anunțat revenirea României la Eurovision, însă ce presupune asta pentru bugetul instituției, dat fiind că se vorbește numai despre austeritate peste tot?
14:20
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Averea fostului iubit al Mihaelei Rădulescu a ajuns la familia cascadorului # Fanatik
Bolizii de lux conduși de regretatul Felix Baumgartner urmează să fie înstrăinați. Fostul partener al moderatoarei Mihaela Rădulescu a murit în vara lui 2025.
14:10
Mihai Stoica, informații despre transferurile de la FCSB. Gigi Becali i-a dat pe mână 6 milioane de euro # Fanatik
FCSB se pregătește de meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb. Înaintea jocului, Mihai Stoica a dezvăluit care sunt planurile în privința campaniei de transferuri.
13:50
Detalii șocante care dau peste cap ancheta în cazul tânărului de 15 ani ucis în Cenei. Ce se ascunde în spatele crimei # Fanatik
Crima adolescentului de 15 ani din Cenei scoate la iveală posibile influențe din mediul online care ar fi putut determina comportamentul extrem al minorilor.
13:40
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play, prieteno!”. Ce a deranjat-o pe româncă. Video # Fanatik
Finalul meciului dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka nu a fost fără incidente. Cele două sportive s-au contrat la fileu. Pe FANATIK găsiți motivul din spatele conflictului.
Acum 8 ore
13:00
România, de o lună fără ministru al educației! Cât de gravă e situația din sistem și de ce a plecat, de fapt, Daniel David din funcție: „Vrea, nu vrea, trebuie” # Fanatik
Educația, lăsată fără ministru de peste o lună. Află de ce Daniel David ar fi demisionat de fapt și care sunt efectele asupra sistemului de învățământ din România.
12:50
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi Ilie: „E prea nervos” # Fanatik
Forma lui Daniel Bîrligea a fost un subiect dezbătut luni, 19 ianuarie, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Ce sfat i-a dat marele Adrian Ilie atacantului de la FCSB.
12:40
Dezastru pentru Otto Hindrich la primul meci ca titular la Legia. A încasat două goluri în doar 4 minute. Video # Fanatik
Otto Hindrich a fost titularizat în premieră în poarta Legiei Varșovia. Fostul jucător de la CFR Cluj a avut un start de meci îngrozitor și a luat două goluri în 4 minute.
12:20
Moment bizar la finalul meciului Chelsea – Pafos 1-0. Cum l-a pus în dificultate David Beckham pe antrenorul lui Vlad Dragomir # Fanatik
Pafos a cedat greu pe terenul lui Chelsea și este ca și eliminată din Champions League. Însă, la conferința de presă, antrenorul ciprioților a fost surprins când a fost întrebat de David Beckham.
12:10
Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă # Fanatik
Cine e afaceristul din Iași, care deține o avere impresionantă și care l-a împrumutat cu o sumă consistentă pe Nicușor Dan pentru campania electorală din 2025
11:40
Gigi Becali, prezent în presa din Croația înainte de Dinamo Zagreb - FCSB. Cum a fost descris patronul roș-albaștrilor de jurnaliștii croați cu o zi înainte de duelul european.
11:30
Gabriela Firea anunţă o victorie pentru toţi românii care călătoresc cu avionul: „Punem capăt abuzurilor şi taxelor ascunse” # Fanatik
Gabriela Firea a anunţat că Parlamentul European a votat reguli care elimină taxele ascunse, garantează check-in și bagaj de mână gratuite și întăresc drepturile pasagerilor.
Acum 12 ore
11:10
”Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv # Fanatik
Transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat. Mijlocașul naționalei României va sosi pe 22 ianuarie în București și se va alătura lotului condus de Constantin Gâlcă.
11:00
Oligarhii din Silicon Valley voiau de mult să pună mâna pe Groenlanda. Planul miliardarilor era dezvăluit acum nouă luni de Reuters # Fanatik
Ambiția lui Donald Trump de a prelua Groenlanda readuce în prim-plan un proiect controversat al miliardarilor din Silicon Valley: un „oraș al libertății”, cu reguli minime, tehnologie extremă și miză geopolitică uriașă.
10:40
O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei” # Fanatik
FCSB are un meci extrem de greu, joi, în Croația, cu Dinamo Zagreb, în etapa a 7-a a grupelor Europa League. Cine o vede câștigătoare pe campioana României în această deplasare.
10:10
Istvan Kovacs și-a dat acordul: unde va fi prezent după super meciul Galatasaray – Atletico din Champions League # Fanatik
După ce a fost protagonist în Galatasaray - Atletico Madrid, Istvan Kovacs și-a dat acordul. Cel mai bun arbitru român va ține un discurs în fața a 450 de persoane.
09:50
„Noi suntem stat de prima linie. Aici începe războiul”. Cât ne costă Apărarea în noua ordine mondială a lui Trump. Bugetul cerut de MApN # Fanatik
Care este bugetul cerut de Armată pentru anul 2026. Cât ne va costa Apărarea în noua ordine mondială modelată de Donald Trump. Avertismentul unui fost șef al armatei
09:40
Urmărește Dinamo Zagreb - FCSB live video în etapa 7 de Europa League pe FANATIK! Toate informațiile despre meci, formațiile de start, statistice, analize și reacțiile de la finalul jocului sunt aici.
09:20
Ce reacție a avut francezul lui Dinamo după ce a ajuns pentru prima oară în România. ”După o oră în București…” # Fanatik
Cât de bine s-a adaptat un cunoscut fotbalist francez după ce a semnat cu o echipă de fotbal românească. Ce a observat sportivul de 27 de ani, în Capitală.
09:10
Ce probleme defensive are Dinamo Zagreb, de care FCSB poate profita în Europa League. Cum arată raportul Wyscout al croaților # Fanatik
Detalii despre Dinamo Zagreb, echipa din Croația peste care FCSB va da în Europa League. Unde se poate decide meciul de joi seară. Campioana României trebuie să joace cu maximă atenție.
08:50
A câștigat două trofee Champions League și Cupa Mondială, iar acum este acuzat de trafic de persoane! Probleme uriașe pentru starul francez # Fanatik
Veste șocantă! Un fotbalist extrem de cunoscut are mari probleme cu legea. Acuzații legate de trafic de persoane. Ce s-a întâmplat, de fapt. Anchetă deschisă pe numele său.
08:40
Sorana Cîrstea a dat lovitura chiar înaintea marelui meci cu Naomi Osaka, de la Australian Open # Fanatik
Jucătoarea de 35 de ani va juca azi pentru un loc în turul al treilea al primului Grand Slam al anului, înaintea disputei atingând o bornă de excepție în cariera ei
08:20
Vaccinul care promite ”tinerețe fără bătrânețe”. Ce au descoperit cercetătorii care lucrau la un tratament preventiv pentru Zona Zoster # Fanatik
Un vaccin obișnuit s-a descoperit a fi eficient și în ceea ce privește îmbătrânirea. Ce spun experții și ce șanse sunt să apară o formulă miraculoasă care te-ar menține veșnic tânăr
08:20
Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”. Miliardarul ucrainean își delecta oaspeții cu balerine și cântăreți: „Stăteam ca mafioții” # Fanatik
Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina, a fost impresionat de Mircea Lucescu, după un meci al lui Șahtior în România. Cum obișnuia acesta să-și trateze oaspeții.
08:10
Selecționerul român care a participat la Cupa Africii pe Națiuni, după finala Senegal – Maroc 1-0: ”Am găsit picioare de pui în mijlocul terenului. Fotbaliștii nu mai voiau să joace” # Fanatik
Finala Cupei Africii pe Națiuni s-a desfășurat într-o tensiune uriașă și s-a încheiat cu un scandal monstruos. Cum a comentat un antrenor român ce s-a întâmplat la Senegal - Maroc 1-0.
08:00
Fanii lui Manchester City primesc despăgubiri de la fotbaliști după umilința cu Bodo/Glimt din Champions League! # Fanatik
Vedetele de la Manchester City încearcă să își spele în fața propriilor fani rușinea trăită cu Bodo/Glimt în Champions League! Gestul anunțat de „cetățeni”
07:40
Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva de la Vejle” # Fanatik
Reacție tranșantă din interiorul lui Dinamo despre un nume intens vehiculat pe piața transferurilor. Ce spune despre repatrierea lui Alexi Pitu în Superliga
07:20
Trauma veteranului din SuperLiga! Verdictul care-i putea opri cariera prematur lui Vasile Mogoș de la Universitatea Craiova: „M-a omorât, m-a spart!“ # Fanatik
Vasile Mogoș, fundașul Universității Craiova, a învins un diagnostic care-i putea opri cariera prematur. Ce a spus despre problemele medicale, revenirea pe teren și relația cu suporterii olteni.
07:10
Două echipe s-au calificat deja în optimile Ligii Campionilor. Ce trebuie să facă formațiile românilor pentru a merge mai departe în competiție # Fanatik
Cea mai importantă competiție europeană intercluburi își va stabili săptămâna viitoare programul eliminatoriu, situația având încă destule necunoscute
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.