Dan, despre poziția României privind Groenlanda: Suveranitatea ține de dreptul internațional
Euractiv.ro, 22 ianuarie 2026 20:00
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, înainte de reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles, că poziția României privind Groenlanda este că "suveranitatea e ceva important" și orice ține de apărare trebuie discutat.
Președintele Nicușor Dan nu crede că suntem încă în punctul de a face unirea cu Republica Moldova
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, înainte de reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles, că poziția României privind Groenlanda este că "suveranitatea e ceva important" și orice ține de apărare trebuie discutat.
Instanța supremă a decis, definitiv, că dosarul deschis pe numele foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu rămâne clasat, așa cum a stabilit procuroarea Ilona Panica de la Parchetul General (PG).
Buda despre Mercosur: Nu putem construi o agricultură puternică pe ruinele unei economii slăbite # Euractiv.ro
Eurodeputatul Daniel Buda (PNL), un apărător al fermierilor, explică de ce a votat pentru Acordul UE-Mercosur, contestat de asociațiile din agricultură, dar și de PSD.
Proiect: Bugetarii cu pensii speciale pot rămâne la muncă dacă renunță la 85% din pensie # Euractiv.ro
Guvernul a avut joi pe masă, în primă lectură, un proiect de lege privind măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice
Președintele american Donald Trump și-a lansat oficial, la Davos, Consiliul pentru Pace # Euractiv.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, oficial, Consiliul pentru Pace prin semnarea documentului său constitutiv, o inițiativă pe care criticii o văd ca subminând Organizația Națiunilor Unite.
Deputat AUR, interdicție a intrara în Ucraina. A fost reținut și împins fizic peste graniță,spune el # Euractiv.ro
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, descris de partid ca "antreprenorul care a oferit sprijin refugiaților ucraineni", a primit interdicție de a intra în Ucraina.
Maia Sandu: Moldova poate rămâne parte a lumii libere prin aderarea la UE sau sub protecția României # Euractiv.ro
R. Moldova trebuie să rămână parte a lumii libere, să aibă parte de pace și de siguranță, iar acest lucru poate fi asigurat fie prin aderarea la UE, fie sub protecția României, a declarat președinta Maia Sandu.
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene.
Plafonarea prețului la gaz, care expiră pe 31 martie, ar urma să nu mai fie prelungită după această dată, potrivit planurilor Guvernului Bolojan.
MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre sau dinspre Serbia asupra faptului că sunt anunțate acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest.
Vasile Dîncu la RFI: PSD a dat o lecție partenerilor din coaliție în privința Mercosur # Euractiv.ro
PSD a dat o lecție partenerilor de guvernare pe tema acordului UE-Mercosur, a spus la RFI eurodeputatul Vasile Dîncu.
Gavin Newsom nu-și alege cuvintele când vine vorba de atacurile lui Donald Trump: „E pură nebunie” # Euractiv.ro
Marți seară, în cadrul programului de televiziune „Quotidien” de pe TMC, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a răspuns la întrebările jurnalistului francez în cadrul emisiunii prezentate de Yann Barthès, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Ursula von der Leyen propune independența europeană împotriva unilateralismului lui Trump # Euractiv.ro
Cu alianța transatlantică în pragul colapsului, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, pentru a apăra „independența europeană”, notează „Euronews” (Italia).
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit brusc un dineu în timpul unui discurs al lui Howard Lutnick, secretarul american al comerțului, gestul putând semnala o creștere a tensiunilor în relațiile transatlantice.
Prevenirea corupției în rândul parlamentarilor: Ce recomandări GRECO nu a îndeplinit România-embargo # Euractiv.ro
România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător opt din cele treisprezece recomandări conținute în Raportul de evaluare, publicat joi de GRECO.
Canada a conceput un scenariu al unei invazii americane și posibilele răspunsuri ale Ottawa # Euractiv.ro
Conform modelizărilor luate în considerare de armata canadiană și dezvăluite de ziarul „The Globe and Mail”, Statele Unite ar putea neutraliza principalele poziții strategice canadiene în mai puțin de o săptămână, scrie „Le Monde” (Franța).
Proiectul tiranic al SUA a fost ținut sub control doar atunci când a fost contestat sau din cauza pericolului intern, constată „Fohla Online” (Brazilia), într-o analiză a elementelor de context care „i-au impus limite lui Trump”.
Discuția Grupului de la Washington și posibilitatea ca din Coaliția Voluntarilor să se nască o „Euro-NATO”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) sub semnătura lui Gianluca Mercuri.
Franța a respins ca fiind fake news afirmația președintelui SUA privind medicamentele din Franța # Euractiv.ro
Franța a respins miercuri ca fiind „știri false” afirmația lui Donald Trump potrivit căreia acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă, informează „Reuters”.
Senator republican: Atitudinea președintelui față de Groenlanda și Danemarca este lipsită de respect # Euractiv.ro
Senatorul republican Thom Tillis a descris miercuri atitudinea președintelui Trump față de Groenlanda și Danemarca ca fiind „lipsită de respect”, având în vedere numărul mare de danezi care au luptat alături de soldații americani în Afganistan.
Creșteri la burse după ce președintele SUA a asigurat că nu va folosi forța privind Groenlanda # Euractiv.ro
Acțiunile la burse au înregistrat o revenire miercuri, după ce președintele american Donald Trump a declarat că nu va folosi „forță și putere excesive” pentru a achiziționa Groenlanda, deși nu renunță la a achiziționa teritoriul danez.
Președintele SUA a spus că a elaborat un plan-cadru care satisface cerințele sale privind Groenlanda # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a elaborat un plan-cadru care ar satisface cerințele sale privind Groenlanda, notează CNN Internațional (SUA).
PNL: Trimiterea Acordului UE-Mercosur la CJUE – contra intereselor românești și agriculturii UE # Euractiv.ro
PNL a transmis miercuri seară că votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE este contra intereselor românești, contra agriculturii și industriei României și Uniunii Europene
Curtea de Conturi a descoperit nereguli la CCR, dar a acordat opinie favorabilă în auditul pe 2024 # Euractiv.ro
În realizarea Raportului de audit financiar (pentru 2024), legat de situația Curții Constituționale, Curtea de Conturi a sesizat o serie de nerguli, dar a acordat o opinie favorabilă CSM.
Jensen Huang, la Davos: „Uitați de Silicon Valley-ul de ieri”. Europa, marele pariu pe AI industrial # Euractiv.ro
La Davos, CEO-ul Nvidia Jensen Huang spune că Europa nu trebuie să copieze „Silicon Valley-ul de ieri”: următorul val AI se joacă în industrie, energie și infrastructură, unde continentul are un avantaj competitiv.
Acordul Mercosur, în impas după ce eurodeputații îl trimit la Curtea Europeană de Justiție # Euractiv.ro
Parlamentul European a decis miercuri să trimită Acordul UE-Mercosur la Curtea Europeană de Justiție (CJUE) pentru verificarea legalității.
Ministerul Afacerilor Externe a venit miercuri seară că precizări despre modificarea legislativă din Ucraina care vizează obținerea cetățeniei ucrainene, dar fără ca România să fie pe listă.
Cu amenințarea cu tarife suplimentare în legătură cu Groenlanda, președintele SUA a mers prea departe, a explicat Comisia pentru comerț a Parlamentului European.
Atenționare de călătorie a MAE: Posibile perturbări ale transportului public în Belgia # Euractiv.ro
MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 25 - 30 ianuarie 2026, sunt anunțate o serie de acțiuni sindicale de protest.
Țoiu, după ce Trump s-a plâns că NATO n-a ajutat SUA: România și alți aliați au fost în Afganistan # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reamintit că singura dată când a fost activat art. 5 din Tratatul NATO a fost după atacul asupra World Trade Center.
Trump: Am dat înapoi Groenlanda Danemarcei, după ce am apărat-o de germani și de japonezi # Euractiv.ro
Președintele SUA Donald Trump le-a spus europenilor că acum ar fi vorbit germană și "puțină japoneză", dacă n-ar fi fost Statele Unite.
Deși pretinde a fi suveranist, liderul extremist George Simion aplică dubla măsură și abandonează repede ideea când vine vorba de alții.
Newsweek: Democrați cer invocarea Amendamentului 25 și discută despre suspendarea președintelui SUA # Euractiv.ro
Mai mulți politicieni democrați au cerut ca președintele SUA, Donald Trump, să fie îndepărtat din funcție prin Amendamentul 25 din Constituție, invocând escaladarea declarațiilor și acțiunilor legate de Groenlanda.
Eurodeputații PSD susțin că votul lor a înclinat decisiv în favoarea trimiterii Mercosur la CJUE # Euractiv.ro
Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al social-democraților.
Eurodeputat danez, întrerupt în plen de vicepreședintele Ștefănuță după o injurie adresată lui Trump # Euractiv.ro
Un eurodeputat danez, Anders Vistisen, a fost întrerupt și mustrat în timpul unei ședințe a Parlamentului European după ce i s-a adresat președintelui american Donald Trump cu o expresie vulgară, într-un discurs despre Groenlanda.
Un sondaj informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 12-15 ianuarie, arată că AUR conduce în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare.
Roboți folosiți în terapie: cum poate tehnologia să ajute copiii cu autism să rămână implicați # Euractiv.ro
Cercetători ai Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca anunță publicarea unui studiu internațional care evaluează utilizarea roboților sociali ca instrument de sprijin în psihoterapia copiilor cu tulburări din spectrul autist (ASD).
Multe persoane între 90 și peste 100 de ani cu drept de vot Șeful AEP crede că unele sunt decedate # Euractiv.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, afirmă în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane între 90 – 99 de ani și a precizat că bănuiește că multe dintre acestea nu mai sunt în viață, potrivit News.ro.
PSD bate obrazul Ucrainei în chestiunea dublei cetățenii și cere intervenția autorităților # Euractiv.ro
PSD solicită instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul de Externe, să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care
Alegeri în Kosovo: s-a ordonat renumărarea completă a voturilor, ancheta penală a fost deschisă # Euractiv.ro
Comisia Electorală din Kosovo a ordonat luni renumărarea completă a voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din decembrie, după ce a descoperit nereguli în timpul unei renumărări parțiale, determinând Parchetul să deschidă o anchetă penală.
Iliana Iotova devine prima femeie președinte al Bulgariei și va numi un cabinet interimar # Euractiv.ro
Bulgaria va avea în cele din urmă o femeie președinte, după demisia fără precedent a șefului statului, Rumen Radev, care intră în viața politică cu un proiect politic propriu, anunță „Mediapool” (Bulgaria).
Structural mai puțin interesante pentru spionii străini decât alegerile legislative, alegerile municipale nu sunt lipsite de tentative de fraudă, care sunt, cel mai adesea, locale, scrie „Le Monde” (Franța).
Liderii europeni „nu vor opune prea multă rezistență” încercării de a cumpăra Groenlanda, a declarat președintele SUA, în timp ce vorbea cu jurnaliștii în Florida, amenințând și cu o taxă de 200% pe vinurile și șampania franceză.
Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac pe scară largă: „Trebuie să fim vigilenți” # Euractiv.ro
Zelenski susține că serviciile secrete l-au avertizat despre posibile acte de sabotaj și atacuri asupra unor personalități ucrainene, notează „20 Minutos” (Spania).
Ostilitatea lui Donald Trump față de aliații tradiționali a deschis pentru Beijing uși încuiate cu lacăte, constată Marcelo Ninio, editorialistul „O Globo” (Brazilia) de la Beijing.
Statele Unite i-au avertizat luni pe europeni că ar fi „foarte necugetat” să răspundă amenințărilor # Euractiv.ro
Statele Unite i-au avertizat luni pe europeni că ar fi „foarte necugetat” să răspundă amenințărilor cu taxe vamale lansate de Donald Trump. Trump și-a justificat dorința de a cuceri Groenlanda invocând eșecul său de a câștiga Premiul Nobel.
