FIFA a anunţat cine va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare, pe 19 iulie

Au scăpat de majorarea impozitelor, dar au rămas în şantier. Pentru că nu a aprobat în Consiliul Local mărirea taxelor, o comună din Galaţi este acum într-un blocaj financiar fără precedent. Primăria nu mai primeşte bani de la stat, prin urmare, totul a rămas în aer. Muncitorii au plecat de pe şantier aflat în plin avânt pentru reţeaua de apă şi canalizare pentru că oamenii nu îşi mai primi salariile. Şi totuşi pe locuitori nu îi deranjează aceste lucruri, sunt mulţumiţi că banii rămân la ei în buzunare. Ce e dincolo de poarta lor, Dumnezeu cu mila.