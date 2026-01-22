Gregory Bovino, comandant în cadrul Patrulei de Frontieră, filmat în timp ce aruncă un recipient cu gaz verde în protestatarii din Minneapolis
Gregory Bovino, comandant în cadrul Patrulei de Frontieră americane, care a condus campania împotriva imigrației a administrației Trump în marile orașe, a fost surprins într-un videoclip aruncând, miercuri, către mulțimea din Minneapolis, un recipient care a eliberat fum verde. În videoclipul filmat de investigatorul ICE, Ben Luhmann, Bovino poate fi văzut printre o mulțime de […]
Gregory Bovino, comandant în cadrul Patrulei de Frontieră americane, care a condus campania împotriva imigrației a administrației Trump în marile orașe, a fost surprins într-un videoclip aruncând, miercuri, către mulțimea din Minneapolis, un recipient care a eliberat fum verde. În videoclipul filmat de investigatorul ICE, Ben Luhmann, Bovino poate fi văzut printre o mulțime de […]
Analistul Armand Goșu: ”Urmează o mare bătălie în sistem. Dacă Bolojan nu va fi dat jos în următoarele luni, conglomeratul politico-militar care conduce România va fi demantelat” # Aktual24
Armand Goșu (istoric și analist politic, profesor la Universitatea din București) afirmă că premierul Bolojan va reuși să ”demanteleze” conglomeratul politico-militar care conduce România dacă nu va fi dat jos în următoarele luni. În culise, au loc discuții intense privid debarcarea lui Bolojan din fruntea Guvernului, a anunțat jurnalistul Sebastian Zachmann. ”Dacă nu-l dau jos […]
Un juriu american hotărăște soarta unui bărbat din Chicago acuzat că ar fi pus o recompensă de 10.000 de dolari pe capul șefului Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino. Acesta este implicat în represiunea privind imigrația # Aktual24
Soarta unui bărbat din Chicago acuzat că a folosit Snapchat pentru a pune o recompensă de 10.000 de dolari pe capul unui comandant al Patrulei de Frontieră se află în mâinile unui juriu federal. Juan Espinoza Martinez, un tâmplar în vârstă de 37 de ani, a fost acuzat de instigare la omor în primul proces […]
Liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat joi că suveranitatea insulei nu este negociabilă, după ce președintele american Donald Trump a declarat că a convenit cu șeful NATO asupra cadrului unui viitor acord de securitate arctică, despre care Trump a spus că va acorda SUA „acces total” la teritoriu. Multe aspecte ale potențialului acord au rămas […]
Franța face un pas major în modernizarea forțelor sale armate: armata franceză a plasat, pentru prima dată, o comandă de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune, marcând astfel un moment important în eforturile țării de a-și dezvolta propriile capacități de producție de drone. Anunțul a fost făcut joi, 22 ianuarie, de Direcția Generală pentru […]
Memorandum intern al Serviciului pentru Imigrație și Vamă divulgat de un avertizor de integritate: Ofițerii ICE pot folosi forța pentru a intra într-o reședință pe baza unui mandat administrativ mai restrâns # Aktual24
Ofițerii federali de imigrație își arogă puteri extinse, printre care cea de a intra cu forța în locuințele oamenilor fără un mandat emis de un judecător, potrivit unui memorandum intern al Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) obținut de agenția Associated Press. Aceasta marchează o schimbare radicală față de îndrumările de până acum, menite să […]
Dan, precizări la Bruxelles privind poziția României față de Groenlanda: ”Suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional” # Aktual24
Poziţia României privind situaţia Groenlandei este că suveranitatea reprezintă „ceva important care ţine de dreptul internaţional”, iar orice chestiuni care ţin de apărare, care sunt legitime, trebuie purtate, mai ales în contextul în care e vorba de două ţări NATO, prin dialog, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan. „Poziția României este că pe de o […]
Crima din Cenei: Cei trei copii au gândit planul timp de o lună. Localnicii sunt speriați că adolescentul de 13 ani este liber # Aktual24
Unchiul lui Alin Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, județul Timiș, ucis de prietenii lui cu mai multe lovituri de topor și de cuțit, a povestit cum a reușit să îl facă pe copilul de 13 ani să mărturisească crima. Potrivit Opinia Timișoarei, bărbatul, polițist local la Timișoara, era la serviciu când a […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut la Davos cel mai dur discurs la adresa Europei și, parțial, a SUA, în care le-a cerut celor de pe Vechiul Continent să-și asume mai multe responsabilități. Zelenski știe foarte bine că Europa este principalul său susținător, dar a ales să pună presiune pentru că Ucraina este într-o situație […]
Băsescu, despre ”Consiliul” lui Trump: ”O șușă de magnat, care se joacă cu miliardele. Credeți că premierul Bulgariei o să fie întrebat ce face Trump cu banii lui?” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi, că așa-numitul ”Consiliu pentru pace” anunțat de președintele Statelor Unite, Donald Trump, reprezintă „o jucărie” pe care liderul american și-o creează, în contextul în care are un mandat limitat și caută o funcție importantă la nivel global. „Nu știu exact dacă înțelege ce vrea să facă în viitor […]
Germania, metodă neconvențională de a alerta populația din zonele greu accesibile. Baloane înălțate la altitudini de până la 5.000 de metri # Aktual24
Într-o eră în care informația poate salva vieți, armata germană testează o metodă neconvențională pentru a ajunge la populația din zone greu accesibile. În perioada 25 ianuarie – 4 februarie, Bundeswehr va desfășura exercițiul „Colder Iron 2026”, în cadrul căruia pliante informative vor fi distribuite cu ajutorul baloanelor cu heliu. Această inițiativă, coordonată de Compania […]
Presshub: Dosarul privind presupusele abuzuri ale procurorilor DNA, închis definitiv de ÎCCJ # Aktual24
Instanța supremă a decis, definitiv, că dosarul deschis pe numele foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu rămâne clasat, așa cum a stabilit procuroarea Ilona Panica de la Parchetul General (PG). Plângerea față de soluția de neîncepere a urmăririi penale a fost făcută de Liviu Tudose, fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea […]
Pe măsură ce sistemele de sănătate sunt tot mai suprasolicitate, iar pacienții caută acces rapid la tratamente, farmaciile caută soluții dincolo de metodele tradiționale. Inteligența artificială și robotica par să ofere răspunsul. Ceea ce părea odinioară desprins din filmele SF devine acum realitate în farmacii, unde mașinile inteligente lucrează cot la cot cu personalul uman, […]
Petrolier rusesc interceptat de Franța în Marea Mediterană. Macron: ”Activitățile flotei din umbră contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei” # Aktual24
Marina franceză a interceptat joi, în Marea Mediterană, un petrolier aflat în tranzit dinspre Rusia, într-o operațiune care avea ca scop monitorizarea flotei rusești vizate de sancțiuni internaționale, au declarat oficiali francezi, potrivit Euronews.com. Nava, cunoscută sub numele de Grinch, este suspectată că opera sub un pavilion fals, într-o încercare de a ascunde originea și […]
Și România a contribuit puternic. Energia solară și eoliană depășesc combustibilii fosili în UE pentru prima dată # Aktual24
Un nou studiu al grupului de experți în energie Ember a constatat că energia regenerabilă a produs aproape jumătate din energia electrică a UE anul trecut, în ciuda unei scăderi a energiei hidroelectrice și a unei utilizări crescute a gazelor. Energia eoliană și solară au fost în fruntea acestui boom, reprezentând un record de 30% […]
„Îmblânzitorii de Trump”. Liderii europeni au ținut un masterclass în gestionarea liderului de la Casa Albă # Aktual24
Lumea răsuflă ușurată după ce președintele american Donald Trump a dat înapoi pe tema Groenlandei. Deși nimic nu e definitiv la Trump, liderul de la Washington a anunțat că nu va încerca preluarea acestui teritoriu danez autonom prin forță, că va renunța și la a impune tarife statelor care l-au criticat pentru asta. Totodată, a […]
Alimentația reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care modelează sănătatea pe tot parcursul vieții. Cu toate acestea, nevoile nutriționale nu sunt statice, ele evoluează odată cu dezvoltarea și îmbătrânirea organismului, iar alegerea alimentelor potrivite la momentul potrivit poate avea efecte profunde asupra sănătății pe termen lung. Un studiu global care a analizat dosarele medicale […]
Maia Sandu: ”Relația cu România este fundamentul securității, stabilității și dezvoltării Moldovei și cheia parcursului nostru european” # Aktual24
Într-o lume tot mai instabilă, în care Rusia continuă să fie o sursă majoră de tensiune și ordinea mondială pare să se destrame, Republica Moldova își consolidează securitatea prin parteneriate strategice și aderarea la Uniunea Europeană. Aceasta este direcția clară trasată de președintele Maia Sandu, care a prezentat joi prioritățile politicii externe și de apărare […]
Contestația în anulare aprobată de Curtea de Apel București în cazul lui Nelu Iordache a fost al patrulea demers de acest gen al afaceristului condamnat la 11 ani închisoare. Înainte de a discuta admisibilitatea în principiu, trebuia pusă în discuție autoritatea de lucru judecat, care este prioritară. Prin cereri succesive cu același obiect se mărește, […]
Reînarmarea Europei. Producătorul auto francez Renault va produce drone cu rază lungă de acțiune pentru forțele franceze # Aktual24
Producătorul auto francez Renault va începe să producă drone de atac cu rază lungă de acțiune în baza unui contract cu Direcția Generală pentru Armament a țării și în parteneriat cu antreprenorul din industria de apărare Turgis Gaillard. Renault a confirmat planurile de a produce dronele la fabricile sale din Le Mans și Cléon, la […]
Zelenski îl batjocorește pe Orban la Davos: „Fiecare Viktor care vinde interesele Europei merită o palmă peste cap” – VIDEO # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut un discurs dur la Davos, printre altele atacându-l voalat pe premierul ungar Viktor Orban, despre care a spus, fără să-i spună numele, că ar trebui lovit. „Forțele care vor să distrugă Europa acționează chiar în interiorul Europei. Fiecare «Viktor» care trăiește din banii Europei, în timp ce încearcă să […]
Tulburări mari în AUR, Simion este dur atacat de tabăra Lulea: ”Oportunismul lui George Simion este legendar” # Aktual24
Marius Lulea, co-fondator al Alianței pentru Unirea Românilor, și cei din jurul său au început să îl atace tot mai dur pe liderul partidului, George Simion. Lulea a fost până recent prim-vicepreședinte al AUR, însă a pierdut funcția în beneficiul lui Dan Dungaciu la recentul congres AUR. Gruparea Lulea se folosește acum de gestul lui […]
„Boicotați bunurile din SUA”. Tot mai mulți danezi vor să boicoteze produsele americane în semn de protest # Aktual24
În Danemarca, tot mai mulți oameni aleg să evite produsele fabricate în SUA. Având în vedere amenințările tarifare formulate de Casa Albă și de disputa privind Groenlanda, consumatorii danezi se informează din ce în ce mai mult despre originea produselor – acum și prin intermediul anumitor aplicații de cumpărături. Folosind aceste aplicații, danezii pot scana […]
Tudor Chirilă îl pune la punct pe Grindeanu: ”Prietenul mafioților Nordis răspândește știri false. Îl l deranjează că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție” # Aktual24
Tudor Chirilă reacționează dur după ce Sorin Grindeanu l-a atacat, susținând că artistul face parte din Comitetul pentru legile jusțitiei înființat de Ilie Bolojan. ”Bineînțeles că nu e adevărat, e o aberație și ticăloșia e cu atât mai mare cu cât impostorul cu cartea fantomă știe foarte bine ce se întâmplă în guvern că e […]
Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus. Ministrul de Externe de la Bruxelles: ”Noi nu am semnat” # Aktual24
Casa Albă a inclus în mod eronat Belgia printre semnatarii cartei Consiliului pentru Pace l al președintelui american Donald Trump, după ce a confundat Belgia cu Belarus, a confirmat o sursă guvernamentală din Belgia pentru site-ul belgian VRT. Lista statelor a fost publicată de Casa Albă cu puțin timp înainte de semnarea acordului privind înființarea […]
Circulația tramvaielor este oprită pe Pasajul Victoriei, în municipiul București, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Ștefan cel Mare către strada Dr. Iacob Felix, după ce un autoturism a lovit un stâlp și a pătruns pe calea de rulare a tramvaielor. Potrivit informațiilor disponibile, din cauza accidentului, traficul tramvaielor a fost suspendat, iar valorile de […]
Zelenski îi critică pe europeni la Davos pentru lipsă de hotărâre. „Europa nu spune nimic, SUA aproape nimic” despre rachetele lui Putin # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski și-a continuat tirul critic la adresa Europei (și, în bună măsură, a SUA), spunând că nu se face suficient ca să fie oprit Putin — nu doar pe front, ci și în „spatele frontului”, acolo unde se fabrică rachetele care lovesc orașele ucrainene. El a acuzat că firme din Occident încă reușesc […]
Berlinul expulzează un diplomat de-al Rusiei, prins că lucra pentru GRU: ”Germania nu tolerează spionajul” # Aktual24
Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete, transmite AFP, citată de Agerpres. Germania „nu tolerează spionajul” pe teritoriul său, „mai ales sub acoperirea statutului diplomatic”, a […]
Președintele american Donald Trump a lansat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un atac fără precedent la adresa Spaniei, catalogând țara drept „profitoare” și criticând refuzul guvernului spaniol de a-și majora semnificativ cheltuielile pentru apărare. Potrivit lui Trump, Spania este singurul membru NATO care nu s-a angajat să atingă obiectivul de 5% din […]
Preşedintele american Donald Trump a descris drept „bună” întâlnirea pe care a avut-o joi la Davos cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi că mesajul pe care i-l transmite preşedintelui rus Vladimir Putin este că războiul ruso-ucrainean trebuie să se încheie, relatează agenţiile AFP, Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Trump a vorbit puţin în faţa […]
Potrivit publicației Ziarul de Gardă, o situație periculoasă a fost semnalată joi dimineață, 22 ianuarie, în localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodă. În jurul orei 9:25, în grădina unei case nelocuite a fost descoperită o dronă de aproximativ 2,5 metri, care conținea un dispozitiv explozibil. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis imediat un avertisment către […]
Decizie definitivă: Statul pierde bătălia în cazul sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # Aktual24
Curtea de Apel Alba Iulia a decis joi să respingă cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis. Decizia este definitivă. Potrivit deciziei instanței, cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a fost respinsă ca neîntemeiată. De asemenea, instanța a decis […]
Mircuri dimineață, Ilona W., liderul unei organizații care promovează cooperarea internațională, a fost arestată la Berlin de către ofițeri ai Biroului Federal de Poliție Criminală. Procurorul General Federal o consideră suspectă de spionaj în favoarea serviciului de informații militare rus GRU. Este acuzată că ar fi fost în contact cu un ofițer superior acreditat ca […]
Minciunile AUR, evidențiate în toată Europa de Euronews: ”Chiar protestează românii față de o lege care afectează libertatea de exprimare?” # Aktual24
Mii de persoane au ieșit săptămâna trecută pe străzile din București pentru a protesta față de o lege despre care susțin că ar amenința libertatea de exprimare în România. O analiză realizată de platforma The Cube arată însă că legislația are ca obiectiv combaterea extremismului, nu restrângerea dreptului la opinie. Un reportaj în acest sens […]
„Nimeni nu o să-l mai creadă”. Reacții după ce Trump a anunțat un acord privind Groenlanda # Aktual24
Piețele financiare și o parte dintre liderii europeni au salutat decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a renunța la impunerea unor noi tarife vamale asupra statelor europene, însă alți oficiali și analiști sunt nedumeriți în privința detaliilor și a credibilității acordului invocat de liderul american. Donald Trump a declarat miercuri, într-un interviu acordat CNBC, că […]
Iranul a oferit miercuri primul său bilanț al morților emis de guvern în urma reprimării protestelor la nivel național, oferind o cifră mult mai mică decât cea a activiștilor din străinătate, în timp ce conducerea teocratică a țării încearcă să-și reia controlul după tulburările, amintind de haosul din timpul Revoluției Islamice din 1979. Televiziunea de […]
Fosta șefă a Serviciului Salarizare din MAE a furat peste 8 milioane de lei. Banii au ajuns în conturile a doi apropiați, concubinul și fiul acestuia # Aktual24
Direcția Națională Anticorupție a preluat un dosar penal în care o fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe este cercetată pentru fapte asimilate infracțiunilor de corupție, după ce ar fi direcționat, timp de mai mulți ani, sume importante de bani din fondurile ministerului către conturi care nu aveau drept legal la respectivele plăți, potrivit documentelor DNA. […]
Suveraniștii au plănuit să-l atace cu pietroaie pe Bolojan. SPP a intervenit: ”L-a controlat şi avea pietroaie în geantă” – VIDEO # Aktual24
Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie din Suceava, a încercat să intre cu un rucsac în care avea mai multe „pietroaie” la o întâlnire pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o sâmbăta trecută cu oamenii de afaceri din Botoşani, a declarat, joi, preşedintele filialei judeţene a Partidului Naţional […]
Președintele american Donald Trump a spus de pe scena summitului global de la Davos că se va ajunge la un acord de pace în Ucraina în scurt timp. Trump spune că, în opinia lui, un „acord” „va veni foarte curând”, informează BBC. Despre războiul din Ucraina declanșat de invazia rusă din 2022, el afirmă: „Cel […]
Război și pace. Sistemele energetice dintre Armenia și Azerbaidjan vor fi interconectate după ani de război între cele două țări # Aktual24
Vorbind în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri guvernamentale din Adunarea Națională a Armeniei, prim-ministrul Nikol Pașinian a declarat că sistemele energetice ale Armeniei și Azerbaidjanului vor fi interconectate, prezentând dezvoltarea ca fiind inevitabilă și reciproc avantajoasă. Remarcile au fost făcute ca răspuns la o întrebare a deputatului de opoziție Artur Hachatrian, din facțiunea […]
Înfrângere pentru AUR și extremiștii de dreapta de la Strasbourg. A căzut moțiunea contra Ursulei von der Leyen # Aktual24
Comisia condusă de Ursula von der Leyen a supraviețuit joi unei moțiuni de cenzură din Parlamentul European, depusă de extremă dreapta, Patrioți pentru Europa (PfE), și respinsă de 390 de europarlamentari care au votat împotrivă, 165 pentru și 10 abțineri. Un prag de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea tuturor europarlamentarilor în funcție, era […]
Președinta interimară a Venezuelei urmează să viziteze Statele Unite. Delcy Rodriguez, primul lider venezuelean care ajunge la Washington în ultimii 25 de ani # Aktual24
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, urmează să viziteze Statele Unite, devenind primul lider venezuelean în exercițiu care face acest lucru în peste un sfert de secol, a declarat un înalt oficial american, semnalând o schimbare în relațiile dintre Washington și Caracas. Potrivit înaltului oficial de la Casa Albă, nu a fost încă stabilită o […]
Lovitură pentru Moscova. India înlocuiește petrolul rusesc cu importuri din Orientul Mijlociu – Reuters # Aktual24
În India, rafinăriile își schimbă strategia de achiziții de petrol. Acestea doresc să abandoneze petrolul rusesc și să crească achizițiile din Orientul Mijlociu și SUA. Revizuirea strategiei de import de petrol ar putea ajuta India să ajungă în sfârșit la un acord comercial cu SUA privind reducerea tarifelor. India a devenit principalul cumpărător de petrol […]
În timp ce președintele american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, intră în al doilea an al celui de-al doilea mandat, întrebările despre sănătatea sa fizică și cognitivă sunt un subiect recurent pe fondul imaginilor virale, al răspunsurilor sfidătoare din partea Casei Albe și al lipsei de dezvăluiri medicale. Dezbaterea amintește de controversele […]
Liberalul Alexandru Muraru, atac dur la George Simion: „Acest Borat de România a plecat la Washington ca sabotor al intereselor țării” # Aktual24
Vizita liderului AUR, George Simion, în Statele Unite a provocat o reacție politică extrem de dură din partea Partidului Național Liberal. Deputatul PNL Alexandru Muraru, vicepreședinte al formațiunii, îl acuză pe Simion de sabotarea intereselor naționale și de compromiterea imaginii României în relația cu partenerul strategic american, calificând deplasarea drept „un spectacol grotesc de propagandă […]
Apple pregătește cea mai mare revoluție din ultimul deceniu. Siri dispare așa cum o știm, iar iPhone-ul intră într-o nouă eră a inteligenței artificiale. # Aktual24
Apple se află în pragul unei transformări majore, una care ar putea redefini complet modul în care interacționăm cu dispozitivele noastre. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, compania pregătește cea mai amplă schimbare de strategie din ultimii ani: o versiune complet reinventată a lui Siri, care nu va mai fi doar un asistent vocal, ci […]
Putin vrea să bage 1 miliard de dolari la Consiliul pentru Pace din active rusești înghețate de SUA # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este gata să contribuie la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump folosind active rusești înghețate în Statele Unite. Putin a declarat că Moscova este gata să își aducă contribuția de membru la Consiliul pentru Pace în valoare de 1 miliard de dolari. Cu toate acestea, […]
S-a lansat ”Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Ce șefi de state au venit alături de Trump pe scenă, doar o singură țară UE este acolo # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a lansat, joi, la Davos ”Consiliul pentru Pace” (Board of Peace). El a urcat pe scenă în calitate de președinte consiliului, declarând că este „o zi foarte interesantă”. „Este o zi foarte interesantă, mult timp în pregătire”, a declarat Donald Trump, adăugând că „toată lumea vrea să facă parte din […]
Unde sunt suveraniștii? Peste trei sferturi dintre români consideră că vaccinarea poate preveni probleme de sănătate – relevă un sondaj INSCOP # Aktual24
Într-un context medical marcat de neîncredere, dezinformare și experiențe recente traumatizante pentru sistemul de sănătate, vaccinarea antigripală a copiilor rămâne un subiect sensibil. Studiul sociologic lansat în ianuarie 2026, realizat de INSCOP Research la comanda Asociației Școlilor Particulare și cu suportul științific al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății, oferă o […]
Donald Trump face o „ofertă finală”: Este gata să ofere fiecărui groenlandez 1 milion de dolari în schimbul insulei – Daily Mail # Aktual24
Președintele american Donald Trump a făcut un pas înapoi spectaculos din amenințările sale privind Groenlanda, după discuții cu secretarul general NATO Mark Rutte, anunțând că a ajuns la un „cadru de acord” privind controlul asupra insulei arctice. În același timp, publicația britanică Daily Mail a dezvăluit o propunere controversată aflată în discuție la Casa Albă: […]
