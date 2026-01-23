Nicuşor Dan nu e de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul le va acorda primăriilor: Românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor / Susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari

07:10

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, desprea afirmaţia că nu merge teleleu la Davos, spusă de consilierul său, că dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, românii, în mai 2025, au votat o schimbare şi a face altfel, în opinia sa, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă. El a precizat că, înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive şi nu este vorba, cum a spus cineva, să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo.