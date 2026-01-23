JO 2028: Kenyana Brigid Kosgei va concura pentru Turcia
News.ro, 23 ianuarie 2026 09:50
Kenyana Brigid Kosgei, fosta deţinătoare a recordului la maraton, a anunţat că va concura, alături de alţi patru conaţionali, sub culorile Turciei la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
10:10
Neamţ: Cinci persoane, cu vârste între 15 şi 82 de ani, rănite după ce o maşină a intrat pe sensul opus şi a lovit un autoturism - FOTO # News.ro
Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 15 şi 82 de ani, au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Poliţiştii au stabilit că într-o curbă o maşină a intrat pe contrasens şi a lovit un alt vehicul.
Acum 30 minute
09:50
Kenyana Brigid Kosgei, fosta deţinătoare a recordului la maraton, a anunţat că va concura, alături de alţi patru conaţionali, sub culorile Turciei la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, relatează AFP.
Acum o oră
09:40
Neamţ: Cinci persoane, cu vârste între 15 şi 82 de anii, rănite după ce o maşină a intrat pe sensul opus şi a lovit un autoturism - FOTO # News.ro
Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 15 şi 82 de ani, au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Poliţiştii au stabilit că într-o curbă o maşină a intrat pe contrasens şi a lovit un alt vehicul.
09:30
De Ziua Internaţională a Scrisului de Mână, Muzeul Antipa prezintă primul său regulament, redactat chiar de Grigore Antipa, în 1908 / ”Este oprită intrarea în Muzeu cu bastoane, săbii sau umbrele”, una dintre reguli - FOTO # News.ro
Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" prezintă vineri, de Ziua Internaţională a Scrisului de Mână, primul său regulament, redactat chiar de Grigore Antipa, în 1908. Printre reglementări, cea care interzice accesul copiilor mici fără a fi însoţiţi de un adult, dar şi cea care interzice intrarea în Muzeu cu bastoane, săbii sau umbrele.
09:30
Trump s-a înfuriat şi a ameninţat după publicarea unui sondaj nefavorabil în The New York Times: „Sondajele false şi frauduloase ar trebui, teoretic, să fie considerate infracţiuni penale” # News.ro
Donald Trump s-a înfuriat joi după publicarea de The New York Times a unui sondaj de opinie nefavorabil, atacând cotidianul şi, în general, „sondajele false”, care, în opinia sa, ar trebui considerate „infracţiuni penale”.
09:30
INS: Cheltuielile naţionale de protecţie a mediului, în anul 2023, s-au ridicat la 38,094 miliarde lei reprezentând 2,4% din PIB # News.ro
Valoarea cheltuielilor naţionale de protecţie a mediului, în anul 2023, a fost de 38,094 miliarde lei reprezentând 2,4% din PIB, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:30
INS: Cifra de afaceri din industrie pe total a crescut, în termeni nominali, cu 2,9%, între ianuarie-noiembrie 2025 # News.ro
Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în termeni nominali, cu 2,9%, în primele 11 luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:30
Doi bărbaţi au murit, joi seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Dolj, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat.
09:20
INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total au crescut cu 3,8%, în termeni nominali, în primele 11 luni din 2025 # News.ro
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut, în termeni nominali, cu 3,8%, în primele 11 luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:20
Mai mult de 800 de artişti, scriitori şi cineaşti condamnă „crimele” comise de Teheran împotriva populaţiei sale # News.ro
Juliette Binoche, Florian Zeller şi Marion Cotillard se numără printre cei peste 800 de cineaşti şi profesionişti din domeniul cinematografiei care au semnat împreună o declaraţie în care denunţă „crimele” guvernului iranian.
Acum 2 ore
09:10
Metodă neinvazivă pentru restabilirea controlului mişcării la persoanele paralizate, testată la pacienţi # News.ro
Persoanele cu leziuni ale măduvei spinării îşi pot pierde capacitatea de a-şi mişca braţele sau picioarele, chiar dacă nervii şi creierul continuă să funcţioneze. O direcţie nouă de cercetare urmăreşte restabilirea comunicării dintre creier şi corp fără intervenţii chirurgicale, folosind tehnologii de scanare cerebrală purtate la suprafaţa capului.
09:00
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele obişnuite, în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie # News.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie, în toată ţara, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată vineri de meteorologi.
09:00
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a anunţat joi că următoarele alegeri pentru şefia clubului catalan vor avea loc în data de 15 martie. Laporta va candida, relatează AFP
08:50
Nicuşor Dan nu e de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul le va acorda primăriilor: Românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor / Susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan nu e de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul le va acorda primăriilor, aşa cum se discută la nivelul Guvernului, el afirmând că, în condiţiile în care românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor. Şeful statului a mai spus că el susţine mandate mai lungi de patru ani pentru primari. Despre situaţia de la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a afirmat că este nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, pentru că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector.
08:30
Procter & Gamble mizează pe lux în China şi lansează scutece cu fibre de mătase pentru a impulsiona vânzările # News.ro
Procter & Gamble a început să vândă în China scutece realizate cu fibre de mătase, parte a unei strategii prin care gigantul american încearcă să determine consumatorii să cheltuie mai mult, în contextul scăderii cererii pentru anumite produse, transmite CNBC.
08:20
Cercetătorii au identificat o subpopulaţie rară de celule canceroase care favorizează evoluţia rapidă a tumorilor şi dezvoltarea rezistenţei la tratament # News.ro
Un studiu experimental sugerează că evoluţia cancerului nu este determinată uniform de toate celulele tumorale, ci de un grup restrâns, capabil să se adapteze rapid şi să supravieţuiască tratamentelor. Aceste celule par să joace un rol central în transformarea leziunilor iniţiale în tumori agresive.
Acum 4 ore
08:00
Ministrul Justiţiei, acuzat de plagiat-Nicuşor Dan: În 1990-2000, era obişnuinţă ca profesori să îndrume oamenii să ia de aici, de acolo, plagiat/Unii dintre oamenii ăştia sunt parte din elita politică de azi/ Sunt bătălii mai importante în care mă implic # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, despre acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, că în anii 1990-2000, era o obişnuinţă în universităţile din România, pentru o parte dintre profesori îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo şi acesta este plagiat. Potrivit şefului statului, sunt bătălii mai importante, cum ar fi justiţia, evaziunea, un proiect economic pentru România, în care el doreşte să se implice.
08:00
Organizaţia britanică nonprofit Centrul pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH) a publicat datele unui studiu privind amploarea sexualizării realizate de Grok, chatbot-ul dezvoltat de xAI.
08:00
Şefii marilor companii salută renunţarea lui Trump la noile tarife europene; directorul JP Morgan Europa: ”O poziţie mai fermă a liderilor UE este foarte bună pentru business” # News.ro
Directorii generali prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos au reacţionat cu vizibilă uşurare după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la impunerea de noi tarife asupra unor ţări europene, însă au subliniat că mediul de afaceri rămâne ancorat într-o strategie de rezilienţă în faţa instabilităţii geopolitice, transmite CNBC.
07:50
Nicuşor Dan nu e de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul le va acorda primăriilor: În condiţiile în care românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor / Eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru prim # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan nu e de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul le va acorda primăriilor, aşa cum se discută la nivelul Guvernului, el afirmând că, în condiţiile în care românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor. Şeful statului a mai spus că el susţine mandate mai lungi de patru ani pentru primari. Despre situaţia de la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a afirmat că este nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, pentru că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector.
07:50
TikTok evita interzicerea în SUA. Trump: Sunt atât de fericit că am ajutat la salvarea TikTok! # News.ro
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare. Noua structură răspunde unei legi adoptate în timpul mandatului fostului preşedinte democrat Joe Biden, care obliga ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, să cedeze controlul operaţiunilor sale din SUA, sub sancţiunea interdicţiei, informează AFP.
07:30
Nicuşor Dan: Am fost informat că există un dialog între guvern şi sistemul de apărare, s-au înţeles pe o formă prin care să şi mărească vârsta de pensionare/ cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia în continuare de aceste condiţii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că a fost informat că există un dialog între guvern şi sistemul de apărare, privind discuţii cu privire la reforma pensiilor militare şi că a înţeles că s-au înţeles pe o formă prin care să mărească vârsta de pensionare. Şeful statului a dat asigurări că cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia în continuare de aceleaşi condiţii.
07:30
Casa Albă publică o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest faţă de ICE # News.ro
Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate joi, într-un caz prezentat public de procurorul general al SUA, Pam Bondi, astfel încât aceasta să pară că plânge dramatic, arată o analiză a imaginii realizată de The Guardian.
07:30
Elon Musk a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Tesla va avea o reţea ”foarte larg răspândită” de robotaxiuri fără şofer în Statele Unite până la sfârşitul acestui an, accelerând ambiţiile companiei în zona vehiculelor autonome, relatează CNBC.
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan: Sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni / Pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni. El a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară.
07:20
Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni, sunt optimist că va continua / Există îngrijorarea din partea investitorilor cu privire la stabilitate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, despre tensiunile din coaliţia de guvernare, că stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni, dar este optimist că o să continue. El a precizat că, dacă acum şapte-opt luni, când vorbea cu reprezentanţii mediului financiar care au împrumutat România, frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, acum există îngrijorarea din partea investitorilor cu privire la stabilitate.
07:10
Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat joi că o „armada” navală americană se îndreaptă spre Golful Persic, menţinând presiunea asupra Teheranului, în condiţiile în care perspectiva unei intervenţii militare părea să se fi îndepărtat, informează AFP.
07:10
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că nu merge teleleu la Davos: Dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, românii, în mai 2025, au votat o schimbare. A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, desprea afirmaţia că nu merge teleleu la Davos, spusă de consilierul său, că dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, românii, în mai 2025, au votat o schimbare şi a face altfel, în opinia sa, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă. El a precizat că, înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive şi nu este vorba, cum a spus cineva, să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo.
07:00
Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a lansat ideea că ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a ajuta la controlul frontierei sudice a Statelor Unite, sugerând că alianţa ar putea fi folosită pentru a consolida securitatea la graniţa SUA, conform CNN.
07:00
Nicuşor Dan, la finalul Consiliului European: Concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia UE în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice / Negociere UE-SUA privind Carta pentru Pace # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, la finalul Consiliului European extraordinar, că concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia UE în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice. În plus, s-a decis prelungirea cu şase luni a suspendării introducerii tarifelor UE pentru SUA. Preşedintele a mai spus că s-a decis că e nevoie, atât de la nivelul Uniunii Europene cât şi de la nivelul statelor care au fost invitate în Carta pentru Pace, de o negociere cu Statele Unite în ceea ce priveşte carta acestei coaliţii astfel încât ea să fie în concordanţă cu angajamentele internaţionale pe care fiecare dintre state şi Uniunea Europeană şi le-a luat, carta ONU şi toate celelalte.
07:00
Acţiunile Ubisoft s-au prăbuşit joi cu 34% după anunţul unei reorganizări majore şi anularea a şase jocuri video # News.ro
Acţiunile Ubisoft s-au prăbuşit joi cu 34%, după ce producătorul seriei Assassin’s Creed a anunţat o reorganizare profundă, care include închiderea unor studiouri şi anularea a şase titluri aflate în dezvoltare, transmite CNBC.
07:00
Nicuşor Dan: Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă / Din fericire, în acest Consiliu această opinie a fost împărtăşită de foarte multe din ţările UE # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă, el adăugând că, din fericire, în acest Consiliu această opinie a fost împărtăşită de foarte multe din ţările UE.
06:50
Putin afirmă că ar putea dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al lui Trump dacă SUA deblochează activele ruseşti # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner posibilitatea de a dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump, dar numai dacă unele active ruseşti sunt deblocate de SUA, a anunţat vineri Kremlinul.
06:30
Nu există perspective pentru o „soluţie pe termen lung” în Ucraina fără rezolvarea problemelor teritoriale, afirmă un consilier al Kremlinului # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus negociatorilor americani că o „soluţionare pe termen lung” pentru încheierea războiului Moscovei în Ucraina nu poate fi atinsă fără rezolvarea prealabilă a problemelor teritoriale, potrivit unui oficial al Kremlinului, citat de CNN.
06:30
Trafigura vinde în Europa primul transport de ţiţei venezuelean, în cadrul acordului de 50 de milioane de barili dintre Caracas şi Washington # News.ro
Compania de trading Trafigura a vândut îîn Europa primul său transport de ţiţei venezuelean în baza acordului prin care Statele Unite permit exportul a până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean, au declarat joi surse din industrie, citate de Reuters.
06:20
Războiul din Ucraina: Kremlinul anunţă că o întâlnire „trilaterală” va avea loc vineri în Emiratele Arabe Unite # News.ro
Kremlinul a anunţat vineri organizarea, în cursul zilei, a unei reuniuni trilaterale cu oficiali ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite, după o întâlnire considerată „utilă” între Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la Moscova, relatează AFP.
06:20
Trump retrage invitaţia adresată premierului canadian de a se alătura „Consiliului pentru Pace” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, relatează CNN.
Acum 6 ore
06:00
Franţa comandă primele drone kamikaze cu rază lungă de acţiune de la MBDA şi Aviation Design, într-un efort de accelerare a producţiei interne de drone # News.ro
Armata franceză a plasat prima comandă pentru drone kamikaze cu rază lungă de acţiune produse local, într-o mişcare menită să accelereze dezvoltarea capacităţilor naţionale în domeniul dronelor, după lecţiile desprinse din războiul din Ucraina, relatează Reuters.
05:10
Bursele europene au închis joi în creştere după ”un cadru de acord” al lui Trump privind Groenlanda şi retragerea tarifelor # News.ro
Bursele europene au închis joi în teritoriu pozitiv, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că a ajuns la ”un cadru de acord” cu NATO privind Groenlanda şi a renunţat la planul de a impune tarife majorate unui grup de state europene, relatează CNBC.
Acum 8 ore
03:10
JD Vance îşi reia atacurile şi spune că Europa „a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” # News.ro
Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”, relatează CNN.
03:00
UE are „îndoieli serioase” cu privire la Consiliul pentru Pace al lui Trump / UE susţine Danemarca şi Groenlanda şi vrea relaţii „respectuoase” cu SUA / Premierul Spaniei: Trump încearcă să joace Monopoly cu Groenlanda # News.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că UE respinge „întoarcerea la un trecut în care suveranitatea teritorială este tratată ca un joc de Monopoly, în care soarta a mii şi mii de cetăţeni este atribuită unui preţ”, relatează POLITICO.
02:20
Preşedintele Consiliului European afirmă că acordul comercial dintre UE şi SUA trebuie să continue # News.ro
Bruxelles-ul şi Washingtonul trebuie să „meargă mai departe” pentru a pune în aplicare acordul comercial, după ce preşedintele american Donald Trump a renunţat la impunerea de tarife, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la încheierea summitului UE de la Bruxelles convocat de urgenţă, relatează POLITICO.
Acum 12 ore
02:10
Merz, Macron, Meloni, Tusk şi Frederiksen au plecat de la summitul UE fără să facă declaraţii # News.ro
Diverşi lideri din marile ţări europene – printre care cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron – au părăsit joi noapte clădirea unde a avut loc Consiliul European fără a vorbi cu presa, un final destul de neobişnuit pentru un summit al liderilor UE, scrie POLITICO.
01:50
Acordul cu privire la Groenlanda va permite SUA să „facă orice doresc” în cooperare cu NATO, afirmă Trump # News.ro
Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, preşedintele Donald Trump a continuat să ofere detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informaţii vor fi disponibile în două săptămâni, relatează CNN.
01:40
„O cină extrem de scumpă la Bruxelles”. Premierul slovac Robert Fico se plânge că summitul UE convocat de urgenţă este inutil şi costisitor # News.ro
Înainte de a ajunge la Bruxelles pentru summitul UE extraordinar convocat joi seara, premierul slovac Robert Fico s-a plâns în avion cât de inutilă va fi probabil această reuniune, potrivit unui videoclip, scrie POLITICO.
01:20
Bilanţul catastrofei feroviare din Spania a ajuns la 45 de morţi. Un câine dispărut a fost salvat după patru zile - VIDEO # News.ro
Două noi cadavre au fost găsite joi după-amiază la locul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză la Adamuz, în Andaluzia, în sudul Spaniei, au declarat serviciile de urgenţă pentru AFP, ceea ce ridică bilanţul catastrofei petrecute duminică la 45 de morţi.
01:20
Şase răniţi într-un atac cu cuţitul în timpul unei manifestaţii kurde la Anvers, în Belgia # News.ro
Şase persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul, joi seara, la Anvers, în Belgia, în timpul unei manifestaţii în sprijinul kurzilor din Siria, relatează AFP.
00:50
UPDATE - Liga Europa: Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a învins pe Lille cu 2-1, chiar dacă a jucat mai bine de o oră în zece # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, pentru care Ionuţ Radu a fost integralist, a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea franceză OSC Lille, în etapa a şaptea din Liga Europa. Învingătoarea a jucat în zece din minutul 29.
00:50
Liderul rus, Vladimir Putin, i-a primit joi seara târziu pe trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, şi pe omul de afaceri Jared Kushner, ginerele preşedintelui american, care au sosit la Moscova pentru a discuta despre o soluţie pentru încheierea războiului din Ucraina, a anunţat Kremlinul.
00:40
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este supărat pentru că bucureştenii nu au jucat nimic în partida cu Dinamo Zagreb şi recunoaşte că trebuie făcute schimbări pentru remedierea situaţiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.